Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 839.574.707
Kardemir (D) 518.604.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|839.574.707
|Kardemir (D)
|518.604.826
|Enerjisa Enerji
|502.515.981
|Tüpraş
|435.107.843
|Garanti Bankası
|408.379.738
|Petkim
|379.545.987
|Aselsan
|247.172.995
|Emlak Konut GMYO
|197.112.106
|Akbank
|170.790.158
|T. Halk Bankası
|161.769.470
|Koza Altın
|155.771.340
|İş Bankası (C)
|131.917.542
|Global Yat. Holding
|128.436.793
|Kipa Ticaret
|122.927.578
|Ereğli Demir Celik
|111.269.083
|Zorlu Enerji
|110.238.986
|Yapı ve Kredi Bank.
|105.680.850
|Turkcell
|99.700.899
|Tümosan Motor ve Traktör
|98.837.017
|Vakıflar Bankası
|87.430.307
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)