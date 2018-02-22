Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 839.574.707 Kardemir (D) 518.604.826 Enerjisa Enerji 502.515.981 Tüpraş 435.107.843 Garanti Bankası 408.379.738 Petkim 379.545.987 Aselsan 247.172.995 Emlak Konut GMYO 197.112.106 Akbank 170.790.158 T. Halk Bankası 161.769.470 Koza Altın 155.771.340 İş Bankası (C) 131.917.542 Global Yat. Holding 128.436.793 Kipa Ticaret 122.927.578 Ereğli Demir Celik 111.269.083 Zorlu Enerji 110.238.986 Yapı ve Kredi Bank. 105.680.850 Turkcell 99.700.899 Tümosan Motor ve Traktör 98.837.017 Vakıflar Bankası 87.430.307

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)