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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 839.574.707
Kardemir (D) 518.604.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 839.574.707
Kardemir (D) 518.604.826
Enerjisa Enerji 502.515.981
Tüpraş 435.107.843
Garanti Bankası 408.379.738
Petkim 379.545.987
Aselsan 247.172.995
Emlak Konut GMYO 197.112.106
Akbank 170.790.158
T. Halk Bankası 161.769.470
Koza Altın 155.771.340
İş Bankası (C) 131.917.542
Global Yat. Holding 128.436.793
Kipa Ticaret 122.927.578
Ereğli Demir Celik 111.269.083
Zorlu Enerji 110.238.986
Yapı ve Kredi Bank. 105.680.850
Turkcell 99.700.899
Tümosan Motor ve Traktör 98.837.017
Vakıflar Bankası 87.430.307

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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