Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.300.122.386
Garanti Bankası 583.978.904
ASELSAN 480.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.300.122.386
|Garanti Bankası
|583.978.904
|ASELSAN
|480.185.532
|Kardemir (D)
|415.055.909
|Petkim
|248.131.576
|Halkbank
|203.174.439
|Koza Altın
|199.549.281
|İş Bankası (C)
|183.744.020
|Akbank
|179.503.889
|Tüpraş
|139.715.339
|Kipa Ticaret
|136.525.952
|Zorlu Enerji
|131.899.275
|Emlak Konut GMYO
|129.371.645
|Ereğli Demir Celik
|122.759.057
|Yapı ve Kredi Bank.
|98.841.581
|Turkcell
|97.615.263
|Tekfen Holding
|92.210.014
|Global Yat. Holding
|87.081.455
|Koç Holding
|81.378.752
|Enerjisa Enerji
|77.081.599
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)