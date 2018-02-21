Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.300.122.386 Garanti Bankası 583.978.904 ASELSAN 480.185.532 Kardemir (D) 415.055.909 Petkim 248.131.576 Halkbank 203.174.439 Koza Altın 199.549.281 İş Bankası (C) 183.744.020 Akbank 179.503.889 Tüpraş 139.715.339 Kipa Ticaret 136.525.952 Zorlu Enerji 131.899.275 Emlak Konut GMYO 129.371.645 Ereğli Demir Celik 122.759.057 Yapı ve Kredi Bank. 98.841.581 Turkcell 97.615.263 Tekfen Holding 92.210.014 Global Yat. Holding 87.081.455 Koç Holding 81.378.752 Enerjisa Enerji 77.081.599

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)