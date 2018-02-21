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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.300.122.386
Garanti Bankası 583.978.904
ASELSAN 480.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.300.122.386
Garanti Bankası 583.978.904
ASELSAN 480.185.532
Kardemir (D) 415.055.909
Petkim 248.131.576
Halkbank 203.174.439
Koza Altın 199.549.281
İş Bankası (C) 183.744.020
Akbank 179.503.889
Tüpraş 139.715.339
Kipa Ticaret 136.525.952
Zorlu Enerji 131.899.275
Emlak Konut GMYO 129.371.645
Ereğli Demir Celik 122.759.057
Yapı ve Kredi Bank. 98.841.581
Turkcell 97.615.263
Tekfen Holding 92.210.014
Global Yat. Holding 87.081.455
Koç Holding 81.378.752
Enerjisa Enerji 77.081.599

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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