Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 685.314.916 Türk Hava Yolları 683.052.621 Koza Altın 460.462.201 Garanti Bankası 423.939.125 Kardemir (D) 310.729.925 Petkim 269.534.685 Halkbank 235.411.086 Enerjisa Enerji 216.606.729 İş Bankası (C) 179.451.109 Koza Madencilik 159.941.846 Tüpraş 152.889.442 Akbank 135.706.139 Yapı ve Kredi Bank. 130.166.151 Emlak Konut GMYO 123.745.924 Fenerbahçe Futbol 111.788.879 Karsan Otomotiv 110.226.984 Zorlu Enerji 93.443.483 İpek Doğal Enerji 76.790.805 Ereğli Demir Çelik 76.208.512 Global Yat. Holding 69.695.244

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)