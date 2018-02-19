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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 685.314.916
Türk Hava Yolları 683.052.621
Koza Altın 460.462.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 685.314.916
Türk Hava Yolları 683.052.621
Koza Altın 460.462.201
Garanti Bankası 423.939.125
Kardemir (D) 310.729.925
Petkim 269.534.685
Halkbank 235.411.086
Enerjisa Enerji 216.606.729
İş Bankası (C) 179.451.109
Koza Madencilik 159.941.846
Tüpraş 152.889.442
Akbank 135.706.139
Yapı ve Kredi Bank. 130.166.151
Emlak Konut GMYO 123.745.924
Fenerbahçe Futbol 111.788.879
Karsan Otomotiv 110.226.984
Zorlu Enerji 93.443.483
İpek Doğal Enerji 76.790.805
Ereğli Demir Çelik 76.208.512
Global Yat. Holding 69.695.244
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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