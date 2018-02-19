Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 685.314.916
Türk Hava Yolları 683.052.621
Koza Altın 460.462.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|685.314.916
|Türk Hava Yolları
|683.052.621
|Koza Altın
|460.462.201
|Garanti Bankası
|423.939.125
|Kardemir (D)
|310.729.925
|Petkim
|269.534.685
|Halkbank
|235.411.086
|Enerjisa Enerji
|216.606.729
|İş Bankası (C)
|179.451.109
|Koza Madencilik
|159.941.846
|Tüpraş
|152.889.442
|Akbank
|135.706.139
|Yapı ve Kredi Bank.
|130.166.151
|Emlak Konut GMYO
|123.745.924
|Fenerbahçe Futbol
|111.788.879
|Karsan Otomotiv
|110.226.984
|Zorlu Enerji
|93.443.483
|İpek Doğal Enerji
|76.790.805
|Ereğli Demir Çelik
|76.208.512
|Global Yat. Holding
|69.695.244