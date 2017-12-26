Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 497.939.213
Sasa Polyester 336.981.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|497.939.213
|Sasa Polyester
|336.981.139
|Türk Hava Yolları
|323.476.644
|Koza Altın
|203.550.106
|İpek Doğal Enerji
|201.290.134
|Koza Madencilik
|186.583.450
|İş Bankası (C)
|161.087.874
|ASELSAN
|155.471.893
|Şekerbank
|149.902.017
|Halkbank
|143.118.376
|Garanti Bankası
|74.061.916
|Global Yat. Holding
|67.557.092
|Park Elek.Madencilik
|66.780.878
|Karsan Otomotiv
|66.624.416
|Petkim
|53.720.098
|Gözde Girişim
|52.368.698
|Ereğli Demir Celik
|46.777.663
|Metro Holding
|45.873.490
|Zorlu Enerji
|44.898.512
|Tüpraş
|44.174.309