Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 497.939.213
Sasa Polyester 336.981.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 497.939.213
Sasa Polyester 336.981.139
Türk Hava Yolları 323.476.644
Koza Altın 203.550.106
İpek Doğal Enerji 201.290.134
Koza Madencilik 186.583.450
İş Bankası (C) 161.087.874
ASELSAN 155.471.893
Şekerbank 149.902.017
Halkbank 143.118.376
Garanti Bankası 74.061.916
Global Yat. Holding 67.557.092
Park Elek.Madencilik 66.780.878
Karsan Otomotiv 66.624.416
Petkim 53.720.098
Gözde Girişim 52.368.698
Ereğli Demir Celik 46.777.663
Metro Holding 45.873.490
Zorlu Enerji 44.898.512
Tüpraş 44.174.309
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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