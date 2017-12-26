Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 497.939.213 Sasa Polyester 336.981.139 Türk Hava Yolları 323.476.644 Koza Altın 203.550.106 İpek Doğal Enerji 201.290.134 Koza Madencilik 186.583.450 İş Bankası (C) 161.087.874 ASELSAN 155.471.893 Şekerbank 149.902.017 Halkbank 143.118.376 Garanti Bankası 74.061.916 Global Yat. Holding 67.557.092 Park Elek.Madencilik 66.780.878 Karsan Otomotiv 66.624.416 Petkim 53.720.098 Gözde Girişim 52.368.698 Ereğli Demir Celik 46.777.663 Metro Holding 45.873.490 Zorlu Enerji 44.898.512 Tüpraş 44.174.309

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)