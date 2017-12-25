Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 564.380.645
Kardemir (D) 244.059.889
ASELSAN 204.443.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|564.380.645
|Kardemir (D)
|244.059.889
|ASELSAN
|204.443.409
|Karsan Otomotiv
|189.235.715
|Sasa Polyester
|181.188.674
|Halkbank
|153.684.828
|Koza Madencilik
|134.315.945
|İpek Doğal Enerji
|99.690.717
|Global Yat. Holding
|88.551.300
|Vestel
|83.262.386
|Koza Altın
|82.769.962
|Petkim
|62.172.293
|Garanti Bankası
|56.574.604
|Alarko GMYO
|49.080.029
|Eczacıbaşı İlaç
|41.180.130
|İş Bankası (C)
|40.081.002
|Şekerbank
|38.155.960
|Ereğli Demir Çelik
|37.217.069
|Vakıflar Bankası
|34.463.373
|Anel Elektrik
|32.843.014