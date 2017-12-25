Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 564.380.645
Kardemir (D) 244.059.889
ASELSAN 204.443.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 564.380.645
Kardemir (D) 244.059.889
ASELSAN 204.443.409
Karsan Otomotiv 189.235.715
Sasa Polyester 181.188.674
Halkbank 153.684.828
Koza Madencilik 134.315.945
İpek Doğal Enerji 99.690.717
Global Yat. Holding 88.551.300
Vestel 83.262.386
Koza Altın 82.769.962
Petkim 62.172.293
Garanti Bankası 56.574.604
Alarko GMYO 49.080.029
Eczacıbaşı İlaç 41.180.130
İş Bankası (C) 40.081.002
Şekerbank 38.155.960
Ereğli Demir Çelik 37.217.069
Vakıflar Bankası 34.463.373
Anel Elektrik 32.843.014
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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