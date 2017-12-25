Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 564.380.645 Kardemir (D) 244.059.889 ASELSAN 204.443.409 Karsan Otomotiv 189.235.715 Sasa Polyester 181.188.674 Halkbank 153.684.828 Koza Madencilik 134.315.945 İpek Doğal Enerji 99.690.717 Global Yat. Holding 88.551.300 Vestel 83.262.386 Koza Altın 82.769.962 Petkim 62.172.293 Garanti Bankası 56.574.604 Alarko GMYO 49.080.029 Eczacıbaşı İlaç 41.180.130 İş Bankası (C) 40.081.002 Şekerbank 38.155.960 Ereğli Demir Çelik 37.217.069 Vakıflar Bankası 34.463.373 Anel Elektrik 32.843.014

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)