Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.295.574.969
Halkbank 978.371.540
Türk Hava Yolları 939.241.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.295.574.969
|Halkbank
|978.371.540
|Türk Hava Yolları
|939.241.944
|Garanti Bankası
|288.899.335
|Vestel
|241.465.739
|Kardemir (D)
|240.820.116
|Karsan Otomotiv
|193.215.553
|Ereğli Demir Çelik
|186.376.711
|Emlak Konut GMYO
|181.870.178
|Petkim
|152.952.494
|Global Yat. Holding
|138.629.154
|İş Bankası (C)
|134.656.960
|Tüpraş
|121.007.572
|Akbank
|117.968.954
|Turkcell
|100.828.134
|Vakıflar Bankası
|93.107.078
|ICBC Turkey Bank
|92.145.679
|Netaş Telekom.
|79.956.301
|Sabancı Holding
|70.788.818
|Arçelik
|65.717.423