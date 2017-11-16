Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 1.295.574.969 Halkbank 978.371.540 Türk Hava Yolları 939.241.944 Garanti Bankası 288.899.335 Vestel 241.465.739 Kardemir (D) 240.820.116 Karsan Otomotiv 193.215.553 Ereğli Demir Çelik 186.376.711 Emlak Konut GMYO 181.870.178 Petkim 152.952.494 Global Yat. Holding 138.629.154 İş Bankası (C) 134.656.960 Tüpraş 121.007.572 Akbank 117.968.954 Turkcell 100.828.134 Vakıflar Bankası 93.107.078 ICBC Turkey Bank 92.145.679 Netaş Telekom. 79.956.301 Sabancı Holding 70.788.818 Arçelik 65.717.423

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)