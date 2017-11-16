Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.295.574.969
Halkbank 978.371.540
Türk Hava Yolları 939.241.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.295.574.969
Halkbank 978.371.540
Türk Hava Yolları 939.241.944
Garanti Bankası 288.899.335
Vestel 241.465.739
Kardemir (D) 240.820.116
Karsan Otomotiv 193.215.553
Ereğli Demir Çelik 186.376.711
Emlak Konut GMYO 181.870.178
Petkim 152.952.494
Global Yat. Holding 138.629.154
İş Bankası (C) 134.656.960
Tüpraş 121.007.572
Akbank 117.968.954
Turkcell 100.828.134
Vakıflar Bankası 93.107.078
ICBC Turkey Bank 92.145.679
Netaş Telekom. 79.956.301
Sabancı Holding 70.788.818
Arçelik 65.717.423
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)