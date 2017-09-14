Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 565.084.050
Galatasaray Sportif 464.941.913
Halkbank 394.101.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|565.084.050
|Galatasaray Sportif
|464.941.913
|Halkbank
|394.101.861
|Garanti Bankası
|342.477.676
|İpek Doğal Enerji
|330.917.371
|Koza Madencilik
|291.106.432
|Kardemir (D)
|277.602.988
|Zorlu Enerji
|223.470.836
|Emlak Konut GMYO
|207.146.539
|Pegasus
|186.288.497
|Sabancı Holding
|173.100.286
|ASELSAN
|160.549.785
|Doğan Holding
|150.952.188
|Tüpraş
|142.848.080
|Akbank
|140.872.464
|Yapı ve Kredi Bank.
|109.600.657
|Ereğli Demir Celik
|100.355.604
|Turkcell
|89.432.962
|İş Bankası (C)
|84.060.476
|Petkim
|83.840.754
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)