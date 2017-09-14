Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 565.084.050 Galatasaray Sportif 464.941.913 Halkbank 394.101.861 Garanti Bankası 342.477.676 İpek Doğal Enerji 330.917.371 Koza Madencilik 291.106.432 Kardemir (D) 277.602.988 Zorlu Enerji 223.470.836 Emlak Konut GMYO 207.146.539 Pegasus 186.288.497 Sabancı Holding 173.100.286 ASELSAN 160.549.785 Doğan Holding 150.952.188 Tüpraş 142.848.080 Akbank 140.872.464 Yapı ve Kredi Bank. 109.600.657 Ereğli Demir Celik 100.355.604 Turkcell 89.432.962 İş Bankası (C) 84.060.476 Petkim 83.840.754

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)