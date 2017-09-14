Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 565.084.050
Galatasaray Sportif 464.941.913
Halkbank 394.101.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 565.084.050
Galatasaray Sportif 464.941.913
Halkbank 394.101.861
Garanti Bankası 342.477.676
İpek Doğal Enerji 330.917.371
Koza Madencilik 291.106.432
Kardemir (D) 277.602.988
Zorlu Enerji 223.470.836
Emlak Konut GMYO 207.146.539
Pegasus 186.288.497
Sabancı Holding 173.100.286
ASELSAN 160.549.785
Doğan Holding 150.952.188
Tüpraş 142.848.080
Akbank 140.872.464
Yapı ve Kredi Bank. 109.600.657
Ereğli Demir Celik 100.355.604
Turkcell 89.432.962
İş Bankası (C) 84.060.476
Petkim 83.840.754


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)