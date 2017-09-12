Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.153.622.021
T. Halk Bankası 407.976.479
Emlak Konut GMYO 377.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.153.622.021
|T. Halk Bankası
|407.976.479
|Emlak Konut GMYO
|377.905.522
|Garanti Bankası
|376.161.714
|Kardemir (D)
|213.988.109
|Petkim
|180.077.553
|Aselsan
|159.899.810
|Akbank
|156.303.249
|Zorlu Enerji
|140.667.797
|Ereğli Demir Celik
|138.449.861
|Park Elek.Madencilik
|137.561.697
|Sabancı Holding
|136.137.562
|Doğan Holding
|113.857.103
|Turkcell
|112.772.032
|Tüpraş
|104.911.794
|İpek Doğal Enerji
|104.601.937
|Yapı ve Kredi Bank.
|95.478.369
|Sasa Polyester
|87.623.111
|Karsan Otomotiv
|83.277.006
|Turcas Petrol
|79.526.402
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)