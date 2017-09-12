Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.153.622.021 T. Halk Bankası 407.976.479 Emlak Konut GMYO 377.905.522 Garanti Bankası 376.161.714 Kardemir (D) 213.988.109 Petkim 180.077.553 Aselsan 159.899.810 Akbank 156.303.249 Zorlu Enerji 140.667.797 Ereğli Demir Celik 138.449.861 Park Elek.Madencilik 137.561.697 Sabancı Holding 136.137.562 Doğan Holding 113.857.103 Turkcell 112.772.032 Tüpraş 104.911.794 İpek Doğal Enerji 104.601.937 Yapı ve Kredi Bank. 95.478.369 Sasa Polyester 87.623.111 Karsan Otomotiv 83.277.006 Turcas Petrol 79.526.402

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)