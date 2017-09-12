Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.153.622.021
T. Halk Bankası 407.976.479
Emlak Konut GMYO 377.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.153.622.021
T. Halk Bankası 407.976.479
Emlak Konut GMYO 377.905.522
Garanti Bankası 376.161.714
Kardemir (D) 213.988.109
Petkim 180.077.553
Aselsan 159.899.810
Akbank 156.303.249
Zorlu Enerji 140.667.797
Ereğli Demir Celik 138.449.861
Park Elek.Madencilik 137.561.697
Sabancı Holding 136.137.562
Doğan Holding 113.857.103
Turkcell 112.772.032
Tüpraş 104.911.794
İpek Doğal Enerji 104.601.937
Yapı ve Kredi Bank. 95.478.369
Sasa Polyester 87.623.111
Karsan Otomotiv 83.277.006
Turcas Petrol 79.526.402


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)