Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 629.449.614
Türk Hava Yolları 441.625.927
Garanti Bankası 419.950.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 629.449.614
Türk Hava Yolları 441.625.927
Garanti Bankası 419.950.840
İpek Doğal Enerji 354.703.758
Eczacıbaşı İlaç 290.213.638
Koza Madencilik 261.445.578
Park Elek.Madencilik 243.626.194
Global Yat. Holding 216.875.456
Emlak Konut GMYO 198.193.675
Vakıflar Bankası 192.287.980
Doğan Holding 186.974.771
Tüpraş 173.991.252
Akbank 165.125.292
Galatasaray Sportif 122.844.952
Yapı ve Kredi Bank. 121.352.994
Vestel 116.313.245
Kardemir (D) 112.543.281
Ereğli Demir Celik 102.854.802
Petkim 97.504.034
Karsan Otomotiv 93.824.204
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)