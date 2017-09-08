Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 629.449.614
Türk Hava Yolları 441.625.927
Garanti Bankası 419.950.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|629.449.614
|Türk Hava Yolları
|441.625.927
|Garanti Bankası
|419.950.840
|İpek Doğal Enerji
|354.703.758
|Eczacıbaşı İlaç
|290.213.638
|Koza Madencilik
|261.445.578
|Park Elek.Madencilik
|243.626.194
|Global Yat. Holding
|216.875.456
|Emlak Konut GMYO
|198.193.675
|Vakıflar Bankası
|192.287.980
|Doğan Holding
|186.974.771
|Tüpraş
|173.991.252
|Akbank
|165.125.292
|Galatasaray Sportif
|122.844.952
|Yapı ve Kredi Bank.
|121.352.994
|Vestel
|116.313.245
|Kardemir (D)
|112.543.281
|Ereğli Demir Celik
|102.854.802
|Petkim
|97.504.034
|Karsan Otomotiv
|93.824.204