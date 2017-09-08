Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi Halkbank 629.449.614 Türk Hava Yolları 441.625.927 Garanti Bankası 419.950.840 İpek Doğal Enerji 354.703.758 Eczacıbaşı İlaç 290.213.638 Koza Madencilik 261.445.578 Park Elek.Madencilik 243.626.194 Global Yat. Holding 216.875.456 Emlak Konut GMYO 198.193.675 Vakıflar Bankası 192.287.980 Doğan Holding 186.974.771 Tüpraş 173.991.252 Akbank 165.125.292 Galatasaray Sportif 122.844.952 Yapı ve Kredi Bank. 121.352.994 Vestel 116.313.245 Kardemir (D) 112.543.281 Ereğli Demir Celik 102.854.802 Petkim 97.504.034 Karsan Otomotiv 93.824.204

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)