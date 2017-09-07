Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 820.775.469
Halkbank 547.374.064
Koza Madencilik 534.458.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 820.775.469
Halkbank 547.374.064
Koza Madencilik 534.458.611
İpek Doğal Enerji 418.321.027
Doğan Holding 288.196.764
Garanti Bankası 247.886.143
Global Yat. Holding 226.483.357
Good-Year 191.751.899
Akbank 168.719.695
Petkim 137.443.290
Tüpraş 135.886.390
Kardemir (D) 133.521.345
Park Elek.Madencilik 132.597.446
Emlak Konut GMYO 125.573.547
Vakıflar Bankası 123.243.192
İş Bankası (C) 115.778.552
Ereğli Demir Celik 115.346.623
Galatasaray Sportif 112.628.142
Turkcell 110.039.385
Koza Altın 101.597.972


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)