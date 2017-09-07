Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 820.775.469
Halkbank 547.374.064
Koza Madencilik 534.458.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|820.775.469
|Halkbank
|547.374.064
|Koza Madencilik
|534.458.611
|İpek Doğal Enerji
|418.321.027
|Doğan Holding
|288.196.764
|Garanti Bankası
|247.886.143
|Global Yat. Holding
|226.483.357
|Good-Year
|191.751.899
|Akbank
|168.719.695
|Petkim
|137.443.290
|Tüpraş
|135.886.390
|Kardemir (D)
|133.521.345
|Park Elek.Madencilik
|132.597.446
|Emlak Konut GMYO
|125.573.547
|Vakıflar Bankası
|123.243.192
|İş Bankası (C)
|115.778.552
|Ereğli Demir Celik
|115.346.623
|Galatasaray Sportif
|112.628.142
|Turkcell
|110.039.385
|Koza Altın
|101.597.972
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)