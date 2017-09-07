Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 820.775.469 Halkbank 547.374.064 Koza Madencilik 534.458.611 İpek Doğal Enerji 418.321.027 Doğan Holding 288.196.764 Garanti Bankası 247.886.143 Global Yat. Holding 226.483.357 Good-Year 191.751.899 Akbank 168.719.695 Petkim 137.443.290 Tüpraş 135.886.390 Kardemir (D) 133.521.345 Park Elek.Madencilik 132.597.446 Emlak Konut GMYO 125.573.547 Vakıflar Bankası 123.243.192 İş Bankası (C) 115.778.552 Ereğli Demir Celik 115.346.623 Galatasaray Sportif 112.628.142 Turkcell 110.039.385 Koza Altın 101.597.972

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)