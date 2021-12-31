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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.680,000,5317,73
İş Bankası (C)7,450,959,68
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,182,25-17,62
İş Girişim8,141,88-57,04
İş GMYO3,011,0118,50
İş Y. Men. Değ.22,64-0,7036,41
İş Yat. Ort.2,980,00-11,39
İşbir Holding62,100,9815,69
İşbir Sentetik Dokuma13,630,96

Işık Plastik5,095,38

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,851,19-25,44
İttifak Holding1,221,67-45,29
İz Hayvancılık Tarım19,28-0,107,11
İzmir Demir Çelik2,340,00-29,30
İzmir Fırça6,693,2420,32
Jantsa Jant Sanayi64,000,3154,41
Kafein Yazılım19,15-0,21-10,26
Kalekim Kimyevi Maddeler18,360,49

Kaplamin25,50-0,47-24,56
Kardemir (A)7,811,4331,26
Kardemir (B)7,811,3048,20
Kardemir (D)9,241,5459,86
Karel Elektronik11,81-2,0775,63
Karsan Otomotiv3,482,657,08
Karsu Tekstil7,880,51-7,84
Kartal Yenilenebilir Enerji15,15-2,26

Kartonsan53,050,38-43,97
Katmerciler Ekipman1,441,41-16,87
Kent Gıda175,904,08-50,53
Kerevitaş Gıda4,743,27-27,96
Kervan Gıda11,930,5116,56
Kervansaray Yat. Holding0,59-1,67-53,17
Kiler GMYO1,670,00-33,47
Kızılbük GYO31,762,78

Klimasan Klima10,18-1,5520,65
Koç Holding29,081,3242,18
Konfrut Gıda4,350,932,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,000,85175,42
Konya Çimento979,100,63-13,35
Konya Kağıt7,240,42

Koray GMYO5,95-0,1733,71
Kordsa Teknik Tekstil30,962,8699,10
Koza Altın117,301,5621,30
Koza Madencilik18,031,6316,40
Körfez GMYO7,76-0,5133,79
Kristal Kola2,579,83-15,87
Kron Telekomünikasyon36,380,55-1,25
Kuştur Kuşadası Turizm231,40-1,5347,11
Kuyas Yatırım4,741,94106,09
Kütahya Porselen114,702,41127,35
Kütahya Şeker Fabrikası28,600,35

Lider Faktoring4,012,0417,60
Link Bilgisayar27,820,80-11,95
Logo Yazılım39,941,1128,26
Lokman Hekim Sağlık13,000,6284,88
Lüks Kadife50,350,2075,35
Makina Takım3,111,30-8,80
Manas Enerji Yönetimi15,89-0,06

Margün Enerji9,181,66

Marka Yatırım Holding4,219,92-34,53
Marmaris Altınyunus274,508,84147,07
Marshall231,004,76-24,68
Martı GMYO0,861,18-66,32
Martı Otel1,81-1,09-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım20,38-0,10

Mavi Giyim69,603,9634,86
Mazhar Zorlu Holding30,600,13-2,80
Meditera Tıbbi Malzeme47,140,30

Mega Polietilen5,780,70-24,54
Menderes Tekstil2,15-0,92-30,42
Mercan Kimya9,550,74

Merit Turizm30,26-0,13192,10
Merko Gıda4,230,95-51,04
Metemtur Yatırım4,003,90-50,53
Metro Holding1,390,00-25,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,324,50-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,56-0,64-31,56
Mia Teknoloji33,68-1,86

Migros Ticaret37,220,43-13,04
Milpa3,540,85-23,04
Mistral GMYO4,060,00-13,17
MLP Sağlık30,603,7354,00
MMC San. ve Tic. Yat.2,80-2,78-39,13
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,640,61

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,97-0,25-32,74
Mondi Tire Kutsan10,04-0,5032,11
Nasmed Egepol7,300,97

Naturel Enerji43,260,3221,83
Naturelgaz6,701,67

Net Holding6,905,18101,17
Netaş Telekom.17,120,59-39,03
Niğbaş Niğde Beton14,985,27-71,19
Nuh Çimento51,101,896,40
Nurol GMYO5,806,42-20,44
Odaş Elektrik1,350,75-53,82
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,20-2,78

Orge Enerji Elektrik6,090,3332,03
Orma Orman Mahsulleri37,00-0,80151,36
Osmanlı Menkul25,92-0,77-15,69
Ostim Endüstriyel Yat1,59-0,63-31,87
Otokar353,500,6016,17
Otto Holding37,002,78251,38
Oyak Çimento7,731,31-11,96
Oyak Yat. Ort.6,840,15-0,90
Oyak Yatırım Menkul45,220,49

Oylum Sınai Yatırımlar4,78-2,651,49
Özak GMYO6,479,8526,86
Özbal Çelik Boru26,46-2,36303,97
Özderici GMYO1,55-0,64-30,18
Özerden Plastik7,35-1,47-18,33
Pamel Elektrik83,001,22289,31
Panora GMYO9,330,7658,92
Papilon Savunma15,356,01-32,49
Park Elek.Madencilik6,21-0,1615,64
Parsan32,160,8232,35
Pasifik GYO14,180,00

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,71-0,43

Pegasus87,702,9917,56
Peker GMYO0,911,11-61,10
Penguen Gıda3,577,85-29,31
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım372,00-1,33

Pera GMYO1,200,00-31,50
Pergamon Dış Ticaret29,285,2559,75
Petkim7,912,2058,84
Petrokent Turizm7.250,002,50699,87
Pınar Et ve Un19,42-0,41-11,26
Pınar Su3,380,30-16,83
Pınar Süt17,640,57-21,77
Plastikkart20,023,2040,55
Polisan Holding2,930,69-23,79
Politeknik Metal550,00-0,3635,56
Prizma Press Matbaacılık3,55-1,11-35,22
QNB Finans Fin. Kir.82,20-0,06-34,40
QNB Finansbank39,600,87-43,71
QUA Granite Hayal Yapı12,002,13

Rainbow Polikarbonat12,430,40

Ral Yatırım Holding14,040,36216,22
Ray Sigorta13,80-1,36-10,68
Reysaş GMYO3,741,3615,37
Reysaş Lojistik4,640,87-10,32
Rhea Girişim1,872,75-49,73
Rodrigo Tekstil18,92-2,4738,00
Royal Halı3,353,72-2,62
RTA Laboratuvarları21,80-0,09-28,01
Sabancı Holding13,261,3820,26
Safkar Ege Soğutmacılık7,010,43-35,57
Sanel Mühendislik5,800,6969,59
Sanifoam Sünger30,84-1,72126,76
Sanko Pazarlama9,190,00-0,84
Saray Matbaacılık3,91-0,51-55,42
Sarkuysan19,900,76128,80
Sasa Polyester53,95-0,92260,04
Say Yenilenebilir Enerji29,26-0,95243,83
Sekuro Plastik16,39-0,2417,41
Selçuk Ecza Deposu11,621,48-13,49
Selçuk Gıda4,200,72-15,66
Selva Gıda Sanayi13,95-0,14

Senkron Güvenlik22,00-2,22-16,22
Serve Film Prodüksiyon13,00-0,08-18,75
Servet GMYO88,35-2,7012,69
Seyitler Kimya10,02-9,97-25,58
Silverline Endüstri4,861,25-43,49
Sinpaş GMYO4,28-0,232,39
Smartiks Yazılım5,59-2,10-36,91
Sodaş Sodyum Sanayii29,00-2,6810,12
Söktaş2,370,42-27,09
Sönmez Filament36,00-2,70-32,31
Sönmez Pamuklu8,60-0,69-41,72
Sumaş Suni Tahta90,000,1176,43
Şeker Fin. Kir.5,14-0,39-19,69
Şekerbank1,031,98-31,79
Şişe Cam13,812,5292,89
Şok Marketler Ticaret12,800,552,56
T. Halk Bankası4,600,44-17,27
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası16,991,49-31,80
T.S.K.B.1,440,00-17,55
T.Tuborg19,07-0,057,55
Tat Gıda12,092,034,57
TAV Havalimanları33,006,1854,93
Tek-Art Turizm1,26-0,79-37,62
Tekfen Holding20,421,6924,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,281,13-27,48
Temapol Polimer Plastik14,581,9626,78
Tetamat Gıda Yatırımları346,00-2,0159,96
TGS Dış Ticaret15,29-1,1020,30
Tofaş Oto. Fab.77,40-0,13150,40
Torunlar GMYO3,990,762,31
Trabzon Liman31,32-2,795,15
Trabzonspor Sportif6,05-0,82147,95
Trend GMYO6,420,47-48,93
TSKB GMYO2,881,41-40,33
Tuğçelik14,650,8381,31
Tukaş7,836,82-19,20
Turcas Petrol3,950,77-18,56
Tureks Turizm Taşımacılık11,04-0,54

Turkcell19,363,0329,79
Tümosan Motor ve Traktör18,970,2134,83
Tüpraş155,802,1044,26
Türk Hava Yolları20,943,9762,20
Türk İlaç Serum11,77-1,34

Türk Prysmian Kablo62,909,97421,46
Türk Telekom9,77-0,1023,68
Türk Traktör214,100,0525,67
Türker Proje Gayrimenkul124,300,3210,10
Türkiye Sigorta5,000,81-19,07
Ufuk Yatırım18,391,7137,24
Ulaşlar Turizm Yat.3,08-1,60-27,36
Ulusal Faktoring2,65-1,49

Ulusoy Elektrik59,852,3116,55
Ulusoy Un Sanayi6,69-1,0431,47
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,581,28-32,48
Utopya Turizm11,24-8,24-71,03
Uzertaş Boya33,966,13-40,00
Ülker Bisküvi17,560,63-21,32
Ünlü Yatırım Holding5,130,79

Vakıf Fin. Kir.3,080,0050,87
Vakıf GMYO1,610,63-32,88
Vakıf Yat. Ort.5,530,73-24,86
Vakıflar Bankası3,69-0,54-21,66
Vakko Tekstil9,590,3153,04
Vanet Gıda4,62-3,35-40,23
VBT Yazılım20,78-0,48

Verusa Holding50,101,8311,13
Verusaturk Girisim24,88-0,7290,68
Vestel24,401,2447,13
Vestel Beyaz Eşya8,142,1383,39
Viking Kağıt6,190,65-31,22
Yapı ve Kredi Bank.3,47-0,2915,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,380,14-18,82
Yataş11,171,18-21,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,010,33-31,59
Yeni Gimat GMYO21,180,1982,71
Yeo Teknoloji53,45-0,56

Yeşil GMYO0,801,27-42,03
Yeşil Yapı0,930,00-49,46
Yeşil Yatırım Holding1,810,00-57,67
Yibitaş İnşaat Malzeme14.899,002,75-4,49
Yonga Mobilya26,101,16-12,38
Yükselen Çelik5,503,005,86
Yünsa12,790,79-7,93
Ziraat GMYO2,440,83

Zorlu Enerji1,670,60-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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