Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.680,00 0,53 17,73 İş Bankası (C) 7,45 0,95 9,68 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,18 2,25 -17,62 İş Girişim 8,14 1,88 -57,04 İş GMYO 3,01 1,01 18,50 İş Y. Men. Değ. 22,64 -0,70 36,41 İş Yat. Ort. 2,98 0,00 -11,39 İşbir Holding 62,10 0,98 15,69 İşbir Sentetik Dokuma 13,63 0,96 Işık Plastik 5,09 5,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 1,19 -25,44 İttifak Holding 1,22 1,67 -45,29 İz Hayvancılık Tarım 19,28 -0,10 7,11 İzmir Demir Çelik 2,34 0,00 -29,30 İzmir Fırça 6,69 3,24 20,32 Jantsa Jant Sanayi 64,00 0,31 54,41 Kafein Yazılım 19,15 -0,21 -10,26 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,36 0,49 Kaplamin 25,50 -0,47 -24,56 Kardemir (A) 7,81 1,43 31,26 Kardemir (B) 7,81 1,30 48,20 Kardemir (D) 9,24 1,54 59,86 Karel Elektronik 11,81 -2,07 75,63 Karsan Otomotiv 3,48 2,65 7,08 Karsu Tekstil 7,88 0,51 -7,84 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,15 -2,26 Kartonsan 53,05 0,38 -43,97 Katmerciler Ekipman 1,44 1,41 -16,87 Kent Gıda 175,90 4,08 -50,53 Kerevitaş Gıda 4,74 3,27 -27,96 Kervan Gıda 11,93 0,51 16,56 Kervansaray Yat. Holding 0,59 -1,67 -53,17 Kiler GMYO 1,67 0,00 -33,47 Kızılbük GYO 31,76 2,78 Klimasan Klima 10,18 -1,55 20,65 Koç Holding 29,08 1,32 42,18 Konfrut Gıda 4,35 0,93 2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,00 0,85 175,42 Konya Çimento 979,10 0,63 -13,35 Konya Kağıt 7,24 0,42 Koray GMYO 5,95 -0,17 33,71 Kordsa Teknik Tekstil 30,96 2,86 99,10 Koza Altın 117,30 1,56 21,30 Koza Madencilik 18,03 1,63 16,40 Körfez GMYO 7,76 -0,51 33,79 Kristal Kola 2,57 9,83 -15,87 Kron Telekomünikasyon 36,38 0,55 -1,25 Kuştur Kuşadası Turizm 231,40 -1,53 47,11 Kuyas Yatırım 4,74 1,94 106,09 Kütahya Porselen 114,70 2,41 127,35 Kütahya Şeker Fabrikası 28,60 0,35 Lider Faktoring 4,01 2,04 17,60 Link Bilgisayar 27,82 0,80 -11,95 Logo Yazılım 39,94 1,11 28,26 Lokman Hekim Sağlık 13,00 0,62 84,88 Lüks Kadife 50,35 0,20 75,35 Makina Takım 3,11 1,30 -8,80 Manas Enerji Yönetimi 15,89 -0,06 Margün Enerji 9,18 1,66 Marka Yatırım Holding 4,21 9,92 -34,53 Marmaris Altınyunus 274,50 8,84 147,07 Marshall 231,00 4,76 -24,68 Martı GMYO 0,86 1,18 -66,32 Martı Otel 1,81 -1,09 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 20,38 -0,10 Mavi Giyim 69,60 3,96 34,86 Mazhar Zorlu Holding 30,60 0,13 -2,80 Meditera Tıbbi Malzeme 47,14 0,30 Mega Polietilen 5,78 0,70 -24,54 Menderes Tekstil 2,15 -0,92 -30,42 Mercan Kimya 9,55 0,74 Merit Turizm 30,26 -0,13 192,10 Merko Gıda 4,23 0,95 -51,04 Metemtur Yatırım 4,00 3,90 -50,53 Metro Holding 1,39 0,00 -25,75 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 4,50 -19,72 Metro Yatırım Ortaklığı 1,56 -0,64 -31,56 Mia Teknoloji 33,68 -1,86 Migros Ticaret 37,22 0,43 -13,04 Milpa 3,54 0,85 -23,04 Mistral GMYO 4,06 0,00 -13,17 MLP Sağlık 30,60 3,73 54,00 MMC San. ve Tic. Yat. 2,80 -2,78 -39,13 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,64 0,61 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,97 -0,25 -32,74 Mondi Tire Kutsan 10,04 -0,50 32,11 Nasmed Egepol 7,30 0,97 Naturel Enerji 43,26 0,32 21,83 Naturelgaz 6,70 1,67 Net Holding 6,90 5,18 101,17 Netaş Telekom. 17,12 0,59 -39,03 Niğbaş Niğde Beton 14,98 5,27 -71,19 Nuh Çimento 51,10 1,89 6,40 Nurol GMYO 5,80 6,42 -20,44 Odaş Elektrik 1,35 0,75 -53,82 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 25,20 -2,78 Orge Enerji Elektrik 6,09 0,33 32,03 Orma Orman Mahsulleri 37,00 -0,80 151,36 Osmanlı Menkul 25,92 -0,77 -15,69 Ostim Endüstriyel Yat 1,59 -0,63 -31,87 Otokar 353,50 0,60 16,17 Otto Holding 37,00 2,78 251,38 Oyak Çimento 7,73 1,31 -11,96 Oyak Yat. Ort. 6,84 0,15 -0,90 Oyak Yatırım Menkul 45,22 0,49 Oylum Sınai Yatırımlar 4,78 -2,65 1,49 Özak GMYO 6,47 9,85 26,86 Özbal Çelik Boru 26,46 -2,36 303,97 Özderici GMYO 1,55 -0,64 -30,18 Özerden Plastik 7,35 -1,47 -18,33 Pamel Elektrik 83,00 1,22 289,31 Panora GMYO 9,33 0,76 58,92 Papilon Savunma 15,35 6,01 -32,49 Park Elek.Madencilik 6,21 -0,16 15,64 Parsan 32,16 0,82 32,35 Pasifik GYO 14,18 0,00 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,71 -0,43 Pegasus 87,70 2,99 17,56 Peker GMYO 0,91 1,11 -61,10 Penguen Gıda 3,57 7,85 -29,31 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 372,00 -1,33 Pera GMYO 1,20 0,00 -31,50 Pergamon Dış Ticaret 29,28 5,25 59,75 Petkim 7,91 2,20 58,84 Petrokent Turizm 7.250,00 2,50 699,87 Pınar Et ve Un 19,42 -0,41 -11,26 Pınar Su 3,38 0,30 -16,83 Pınar Süt 17,64 0,57 -21,77 Plastikkart 20,02 3,20 40,55 Polisan Holding 2,93 0,69 -23,79 Politeknik Metal 550,00 -0,36 35,56 Prizma Press Matbaacılık 3,55 -1,11 -35,22 QNB Finans Fin. Kir. 82,20 -0,06 -34,40 QNB Finansbank 39,60 0,87 -43,71 QUA Granite Hayal Yapı 12,00 2,13 Rainbow Polikarbonat 12,43 0,40 Ral Yatırım Holding 14,04 0,36 216,22 Ray Sigorta 13,80 -1,36 -10,68 Reysaş GMYO 3,74 1,36 15,37 Reysaş Lojistik 4,64 0,87 -10,32 Rhea Girişim 1,87 2,75 -49,73 Rodrigo Tekstil 18,92 -2,47 38,00 Royal Halı 3,35 3,72 -2,62 RTA Laboratuvarları 21,80 -0,09 -28,01 Sabancı Holding 13,26 1,38 20,26 Safkar Ege Soğutmacılık 7,01 0,43 -35,57 Sanel Mühendislik 5,80 0,69 69,59 Sanifoam Sünger 30,84 -1,72 126,76 Sanko Pazarlama 9,19 0,00 -0,84 Saray Matbaacılık 3,91 -0,51 -55,42 Sarkuysan 19,90 0,76 128,80 Sasa Polyester 53,95 -0,92 260,04 Say Yenilenebilir Enerji 29,26 -0,95 243,83 Sekuro Plastik 16,39 -0,24 17,41 Selçuk Ecza Deposu 11,62 1,48 -13,49 Selçuk Gıda 4,20 0,72 -15,66 Selva Gıda Sanayi 13,95 -0,14 Senkron Güvenlik 22,00 -2,22 -16,22 Serve Film Prodüksiyon 13,00 -0,08 -18,75 Servet GMYO 88,35 -2,70 12,69 Seyitler Kimya 10,02 -9,97 -25,58 Silverline Endüstri 4,86 1,25 -43,49 Sinpaş GMYO 4,28 -0,23 2,39 Smartiks Yazılım 5,59 -2,10 -36,91 Sodaş Sodyum Sanayii 29,00 -2,68 10,12 Söktaş 2,37 0,42 -27,09 Sönmez Filament 36,00 -2,70 -32,31 Sönmez Pamuklu 8,60 -0,69 -41,72 Sumaş Suni Tahta 90,00 0,11 76,43 Şeker Fin. Kir. 5,14 -0,39 -19,69 Şekerbank 1,03 1,98 -31,79 Şişe Cam 13,81 2,52 92,89 Şok Marketler Ticaret 12,80 0,55 2,56 T. Halk Bankası 4,60 0,44 -17,27 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 16,99 1,49 -31,80 T.S.K.B. 1,44 0,00 -17,55 T.Tuborg 19,07 -0,05 7,55 Tat Gıda 12,09 2,03 4,57 TAV Havalimanları 33,00 6,18 54,93 Tek-Art Turizm 1,26 -0,79 -37,62 Tekfen Holding 20,42 1,69 24,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,28 1,13 -27,48 Temapol Polimer Plastik 14,58 1,96 26,78 Tetamat Gıda Yatırımları 346,00 -2,01 59,96 TGS Dış Ticaret 15,29 -1,10 20,30 Tofaş Oto. Fab. 77,40 -0,13 150,40 Torunlar GMYO 3,99 0,76 2,31 Trabzon Liman 31,32 -2,79 5,15 Trabzonspor Sportif 6,05 -0,82 147,95 Trend GMYO 6,42 0,47 -48,93 TSKB GMYO 2,88 1,41 -40,33 Tuğçelik 14,65 0,83 81,31 Tukaş 7,83 6,82 -19,20 Turcas Petrol 3,95 0,77 -18,56 Tureks Turizm Taşımacılık 11,04 -0,54 Turkcell 19,36 3,03 29,79 Tümosan Motor ve Traktör 18,97 0,21 34,83 Tüpraş 155,80 2,10 44,26 Türk Hava Yolları 20,94 3,97 62,20 Türk İlaç Serum 11,77 -1,34 Türk Prysmian Kablo 62,90 9,97 421,46 Türk Telekom 9,77 -0,10 23,68 Türk Traktör 214,10 0,05 25,67 Türker Proje Gayrimenkul 124,30 0,32 10,10 Türkiye Sigorta 5,00 0,81 -19,07 Ufuk Yatırım 18,39 1,71 37,24 Ulaşlar Turizm Yat. 3,08 -1,60 -27,36 Ulusal Faktoring 2,65 -1,49 Ulusoy Elektrik 59,85 2,31 16,55 Ulusoy Un Sanayi 6,69 -1,04 31,47 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,58 1,28 -32,48 Utopya Turizm 11,24 -8,24 -71,03 Uzertaş Boya 33,96 6,13 -40,00 Ülker Bisküvi 17,56 0,63 -21,32 Ünlü Yatırım Holding 5,13 0,79 Vakıf Fin. Kir. 3,08 0,00 50,87 Vakıf GMYO 1,61 0,63 -32,88 Vakıf Yat. Ort. 5,53 0,73 -24,86 Vakıflar Bankası 3,69 -0,54 -21,66 Vakko Tekstil 9,59 0,31 53,04 Vanet Gıda 4,62 -3,35 -40,23 VBT Yazılım 20,78 -0,48 Verusa Holding 50,10 1,83 11,13 Verusaturk Girisim 24,88 -0,72 90,68 Vestel 24,40 1,24 47,13 Vestel Beyaz Eşya 8,14 2,13 83,39 Viking Kağıt 6,19 0,65 -31,22 Yapı ve Kredi Bank. 3,47 -0,29 15,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,38 0,14 -18,82 Yataş 11,17 1,18 -21,06 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,01 0,33 -31,59 Yeni Gimat GMYO 21,18 0,19 82,71 Yeo Teknoloji 53,45 -0,56 Yeşil GMYO 0,80 1,27 -42,03 Yeşil Yapı 0,93 0,00 -49,46 Yeşil Yatırım Holding 1,81 0,00 -57,67 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.899,00 2,75 -4,49 Yonga Mobilya 26,10 1,16 -12,38 Yükselen Çelik 5,50 3,00 5,86 Yünsa 12,79 0,79 -7,93 Ziraat GMYO 2,44 0,83 Zorlu Enerji 1,67 0,60 -33,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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