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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.429,900,0017,11
İş Bankası (C)7,581,6111,59
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,090,32-19,95
İş Girişim8,060,12-57,47
İş GMYO2,940,6815,75
İş Y. Men. Değ.22,322,3934,48
İş Yat. Ort.3,01-0,33-10,50
İşbir Holding65,155,0821,37
İşbir Sentetik Dokuma13,360,23

Işık Plastik4,91-1,60

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,85-1,16-25,44
İttifak Holding1,220,00-45,29
İz Hayvancılık Tarım19,36-0,217,56
İzmir Demir Çelik2,33-0,43-29,60
İzmir Fırça6,550,7717,81
Jantsa Jant Sanayi64,70-1,3756,10
Kafein Yazılım19,251,21-9,79
Kalekim Kimyevi Maddeler18,56-1,38

Kaplamin26,18-1,13-22,54
Kardemir (A)7,840,2631,76
Kardemir (B)7,820,2648,39
Kardemir (D)9,26-1,1760,21
Karel Elektronik11,933,0277,42
Karsan Otomotiv3,42-0,875,23
Karsu Tekstil7,880,25-7,84
Kartal Yenilenebilir Enerji15,381,79

Kartonsan53,300,09-43,70
Katmerciler Ekipman1,461,39-15,72
Kent Gıda170,800,06-51,97
Kerevitaş Gıda4,542,02-31,00
Kervan Gıda11,94-2,9316,65
Kervansaray Yat. Holding0,613,39-51,59
Kiler GMYO1,680,00-33,07
Kızılbük GYO32,767,20

Klimasan Klima10,082,0219,46
Koç Holding29,500,1444,24
Konfrut Gıda4,370,233,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,45-0,85173,09
Konya Çimento982,50-0,25-13,05
Konya Kağıt7,260,00

Koray GMYO6,02-0,1735,28
Kordsa Teknik Tekstil30,840,7298,33
Koza Altın118,900,0822,96
Koza Madencilik18,131,2317,04
Körfez GMYO7,702,6732,76
Kristal Kola2,349,86-23,40
Kron Telekomünikasyon36,340,33-1,36
Kuştur Kuşadası Turizm235,401,9049,65
Kuyas Yatırım4,76-0,42106,96
Kütahya Porselen106,700,28111,50
Kütahya Şeker Fabrikası28,88-0,41

Lider Faktoring4,08-0,4919,65
Link Bilgisayar27,68-0,43-12,39
Logo Yazılım39,56-3,3727,04
Lokman Hekim Sağlık12,95-0,9284,17
Lüks Kadife50,65-0,6976,39
Makina Takım3,100,00-9,09
Manas Enerji Yönetimi16,000,06

Margün Enerji9,09-0,11

Marka Yatırım Holding3,760,80-41,52
Marmaris Altınyunus242,305,67118,09
Marshall221,50-0,76-27,78
Martı GMYO0,870,00-65,93
Martı Otel1,841,10-13,62
Matriks Bilgi Dağıtım20,380,10

Mavi Giyim68,201,0432,15
Mazhar Zorlu Holding30,461,26-3,24
Meditera Tıbbi Malzeme45,10-0,70

Mega Polietilen5,860,34-23,50
Menderes Tekstil2,20-2,22-28,80
Mercan Kimya9,490,96

Merit Turizm29,90-0,93188,63
Merko Gıda4,22-0,47-51,16
Metemtur Yatırım3,78-0,53-53,25
Metro Holding1,391,46-25,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,220,91-23,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,590,63-30,24
Mia Teknoloji33,82-3,43

Migros Ticaret37,70-0,48-11,92
Milpa3,560,28-22,61
Mistral GMYO4,061,00-13,17
MLP Sağlık29,96-0,9350,78
MMC San. ve Tic. Yat.2,93-3,30-36,30
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,730,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,031,65-32,24
Mondi Tire Kutsan10,234,3934,61
Nasmed Egepol7,30-1,22

Naturel Enerji40,56-1,2214,23
Naturelgaz6,740,45

Net Holding6,153,0279,30
Netaş Telekom.17,01-0,53-39,42
Niğbaş Niğde Beton16,796,20-67,71
Nuh Çimento50,800,105,77
Nurol GMYO5,58-2,11-23,46
Odaş Elektrik1,340,75-54,16
Orçay Ortaköy Çay Sanayi24,66-2,07

Orge Enerji Elektrik6,14-0,1633,12
Orma Orman Mahsulleri37,960,00157,88
Osmanlı Menkul26,200,23-14,78
Ostim Endüstriyel Yat1,571,29-32,73
Otokar349,40-0,0614,83
Otto Holding38,00-1,30260,87
Oyak Çimento7,892,07-10,14
Oyak Yat. Ort.6,83-0,44-1,04
Oyak Yatırım Menkul43,68-5,58

Oylum Sınai Yatırımlar5,19-1,5210,19
Özak GMYO5,990,8417,45
Özbal Çelik Boru26,96-0,59311,60
Özderici GMYO1,573,29-29,28
Özerden Plastik7,462,61-17,11
Pamel Elektrik82,655,42287,66
Panora GMYO9,503,6061,82
Papilon Savunma14,177,59-37,68
Park Elek.Madencilik6,24-0,3216,20
Parsan31,060,4527,82
Pasifik GYO14,35-2,05

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,80-0,84

Pegasus86,95-1,4216,55
Peker GMYO0,900,00-61,53
Penguen Gıda3,32-0,60-34,26
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım375,30-1,83

Pera GMYO1,200,84-31,50
Pergamon Dış Ticaret27,829,9651,78
Petkim8,03-0,2561,24
Petrokent Turizm7.000,10-2,78672,30
Pınar Et ve Un19,71-0,40-9,93
Pınar Su3,390,00-16,59
Pınar Süt17,730,17-21,37
Plastikkart19,405,4336,20
Polisan Holding2,940,34-23,53
Politeknik Metal542,001,9833,59
Prizma Press Matbaacılık3,55-0,28-35,22
QNB Finans Fin. Kir.80,100,00-36,07
QNB Finansbank39,800,25-43,43
QUA Granite Hayal Yapı11,98-0,17

Rainbow Polikarbonat12,650,40

Ral Yatırım Holding15,50-0,26249,10
Ray Sigorta14,31-1,78-7,38
Reysaş GMYO3,620,2811,66
Reysaş Lojistik4,580,66-11,48
Rhea Girişim1,830,00-50,81
Rodrigo Tekstil19,33-6,1740,99
Royal Halı3,27-2,39-4,94
RTA Laboratuvarları21,96-2,49-27,48
Sabancı Holding13,30-0,3020,62
Safkar Ege Soğutmacılık7,000,14-35,66
Sanel Mühendislik5,77-3,5168,71
Sanifoam Sünger31,140,19128,97
Sanko Pazarlama9,272,770,02
Saray Matbaacılık3,90-1,27-55,53
Sarkuysan20,401,09134,55
Sasa Polyester54,101,41261,04
Say Yenilenebilir Enerji30,343,98256,52
Sekuro Plastik16,550,3018,55
Selçuk Ecza Deposu11,610,96-13,56
Selçuk Gıda4,250,00-14,66
Selva Gıda Sanayi14,242,08

Senkron Güvenlik21,800,74-16,98
Serve Film Prodüksiyon13,013,25-18,69
Servet GMYO93,20-0,7518,88
Seyitler Kimya11,13-9,95-17,33
Silverline Endüstri4,83-0,21-43,84
Sinpaş GMYO4,30-0,692,87
Smartiks Yazılım5,86-2,50-33,86
Sodaş Sodyum Sanayii29,90-0,3313,53
Söktaş2,330,43-28,32
Sönmez Filament37,200,11-30,06
Sönmez Pamuklu8,30-5,14-43,75
Sumaş Suni Tahta94,904,2386,04
Şeker Fin. Kir.5,15-2,09-19,53
Şekerbank1,030,00-31,79
Şişe Cam13,80-0,3692,75
Şok Marketler Ticaret13,07-0,464,73
T. Halk Bankası4,640,00-16,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,40-0,57-30,15
T.S.K.B.1,450,69-16,98
T.Tuborg19,331,059,02
Tat Gıda12,242,345,87
TAV Havalimanları31,92-1,7849,86
Tek-Art Turizm1,231,65-39,11
Tekfen Holding20,44-0,4924,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,32-0,32-27,02
Temapol Polimer Plastik14,700,3427,83
Tetamat Gıda Yatırımları354,80-1,7464,03
TGS Dış Ticaret15,748,1823,84
Tofaş Oto. Fab.73,45-1,28137,62
Torunlar GMYO3,930,000,77
Trabzon Liman31,686,596,35
Trabzonspor Sportif6,19-0,32153,69
Trend GMYO6,360,00-49,40
TSKB GMYO2,86-0,69-40,74
Tuğçelik14,89-0,7384,28
Tukaş7,340,27-24,25
Turcas Petrol4,010,00-17,32
Tureks Turizm Taşımacılık10,820,56

Turkcell19,32-1,4329,52
Tümosan Motor ve Traktör19,78-1,4040,58
Tüpraş156,500,1944,91
Türk Hava Yolları20,72-1,7160,50
Türk İlaç Serum12,08-0,90

Türk Prysmian Kablo56,208,08365,91
Türk Telekom9,97-0,6026,21
Türk Traktör209,10-2,0622,73
Türker Proje Gayrimenkul123,40-1,369,30
Türkiye Sigorta5,01-0,20-18,91
Ufuk Yatırım18,000,0034,33
Ulaşlar Turizm Yat.3,200,00-24,53
Ulusal Faktoring2,64-2,58

Ulusoy Elektrik60,950,9118,70
Ulusoy Un Sanayi6,74-1,6132,46
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,580,00-32,48
Utopya Turizm12,21-0,49-68,53
Uzertaş Boya32,920,00-41,84
Ülker Bisküvi17,750,51-20,47
Ünlü Yatırım Holding5,272,73

Vakıf Fin. Kir.3,140,3253,81
Vakıf GMYO1,59-0,63-33,72
Vakıf Yat. Ort.5,480,55-25,54
Vakıflar Bankası3,750,27-20,38
Vakko Tekstil9,690,8354,63
Vanet Gıda4,708,05-39,20
VBT Yazılım21,440,75

Verusa Holding48,401,387,36
Verusaturk Girisim25,384,1994,51
Vestel24,480,8247,61
Vestel Beyaz Eşya7,84-0,1376,64
Viking Kağıt6,21-0,16-31,00
Yapı ve Kredi Bank.3,542,3118,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,240,07-19,21
Yataş11,06-0,72-21,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,03-0,66-31,14
Yeni Gimat GMYO21,08-2,1481,85
Yeo Teknoloji54,901,39

Yeşil GMYO0,790,00-42,75
Yeşil Yapı0,930,00-49,46
Yeşil Yatırım Holding1,82-1,62-57,44
Yibitaş İnşaat Malzeme14.999,800,00-3,85
Yonga Mobilya26,502,08-11,04
Yükselen Çelik5,371,513,36
Yünsa12,940,31-6,85
Ziraat GMYO2,46-0,40

Zorlu Enerji1,67-0,60-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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