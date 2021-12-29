Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.000,00 -0,95 16,05 İş Bankası (C) 7,43 -0,40 9,38 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,05 0,33 -20,98 İş Girişim 8,09 1,00 -57,31 İş GMYO 2,93 0,34 15,35 İş Y. Men. Değ. 21,22 -2,93 27,85 İş Yat. Ort. 3,00 0,67 -10,80 İşbir Holding 65,50 0,00 22,02 İşbir Sentetik Dokuma 12,95 0,00 Işık Plastik 5,03 -2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 1,16 -23,68 İttifak Holding 1,22 -0,81 -45,29 İz Hayvancılık Tarım 19,40 -0,31 7,78 İzmir Demir Çelik 2,34 0,43 -29,30 İzmir Fırça 6,26 0,97 12,59 Jantsa Jant Sanayi 64,50 -1,30 55,62 Kafein Yazılım 19,08 -0,52 -10,59 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,67 1,19 Kaplamin 26,34 -0,60 -22,07 Kardemir (A) 7,61 0,79 27,90 Kardemir (B) 7,61 0,93 44,40 Kardemir (D) 9,23 2,67 59,69 Karel Elektronik 11,92 7,10 77,27 Karsan Otomotiv 3,43 0,59 5,54 Karsu Tekstil 7,99 1,52 -6,55 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,55 1,83 Kartonsan 53,00 1,34 -44,02 Katmerciler Ekipman 1,46 2,10 -15,72 Kent Gıda 171,00 0,00 -51,91 Kerevitaş Gıda 4,44 0,23 -32,52 Kervan Gıda 11,78 1,12 15,09 Kervansaray Yat. Holding 0,58 1,75 -53,97 Kiler GMYO 1,68 0,00 -33,07 Kızılbük GYO 30,18 1,68 Klimasan Klima 9,90 0,00 17,33 Koç Holding 29,00 1,05 41,79 Konfrut Gıda 4,35 0,46 2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,05 -1,06 175,64 Konya Çimento 986,90 -0,01 -12,66 Konya Kağıt 7,28 -0,14 Koray GMYO 5,99 -0,66 34,61 Kordsa Teknik Tekstil 29,90 0,95 92,28 Koza Altın 118,20 -1,17 22,23 Koza Madencilik 17,77 0,00 14,72 Körfez GMYO 7,37 0,00 27,07 Kristal Kola 2,31 3,12 -24,39 Kron Telekomünikasyon 36,76 0,38 -0,22 Kuştur Kuşadası Turizm 230,00 -2,54 46,22 Kuyas Yatırım 4,77 -1,45 107,39 Kütahya Porselen 103,40 -0,29 104,96 Kütahya Şeker Fabrikası 28,92 -1,30 Lider Faktoring 4,41 2,56 29,33 Link Bilgisayar 27,92 -0,07 -11,63 Logo Yazılım 39,82 0,05 27,87 Lokman Hekim Sağlık 12,86 -1,08 82,89 Lüks Kadife 51,25 -0,39 78,48 Makina Takım 3,11 -0,32 -8,80 Manas Enerji Yönetimi 16,20 1,25 Margün Enerji 9,12 -0,11 Marka Yatırım Holding 3,93 3,97 -38,88 Marmaris Altınyunus 233,00 -2,88 109,72 Marshall 225,00 0,18 -26,64 Martı GMYO 0,86 -1,15 -66,32 Martı Otel 1,83 1,10 -14,08 Matriks Bilgi Dağıtım 20,46 -0,49 Mavi Giyim 66,75 2,22 29,34 Mazhar Zorlu Holding 30,34 0,26 -3,62 Meditera Tıbbi Malzeme 43,24 -2,08 Mega Polietilen 5,83 -2,02 -23,89 Menderes Tekstil 2,10 2,44 -32,04 Mercan Kimya 9,41 -0,21 Merit Turizm 26,72 -3,68 157,93 Merko Gıda 4,29 2,14 -50,35 Metemtur Yatırım 3,92 1,55 -51,52 Metro Holding 1,39 3,73 -25,75 Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 -0,45 -23,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,61 0,00 -29,37 Mia Teknoloji 36,38 -4,11 Migros Ticaret 37,62 1,07 -12,10 Milpa 3,59 0,00 -21,96 Mistral GMYO 4,05 -0,25 -13,39 MLP Sağlık 31,20 4,35 57,02 MMC San. ve Tic. Yat. 3,10 -0,64 -32,61 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,02 1,01 -32,32 Mondi Tire Kutsan 9,87 -1,10 29,87 Nasmed Egepol 7,25 2,40 Naturel Enerji 41,24 -0,63 16,14 Naturelgaz 6,73 0,60 Net Holding 5,58 2,76 62,68 Netaş Telekom. 17,19 1,54 -38,78 Niğbaş Niğde Beton 15,15 5,35 -70,87 Nuh Çimento 52,85 -1,67 10,04 Nurol GMYO 5,95 -4,03 -18,38 Odaş Elektrik 1,33 0,76 -54,51 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 26,10 0,00 Orge Enerji Elektrik 6,08 -0,65 31,82 Orma Orman Mahsulleri 33,00 -5,77 124,18 Osmanlı Menkul 26,14 -0,91 -14,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,56 -1,89 -33,15 Otokar 350,20 -0,40 15,09 Otto Holding 38,00 8,57 260,87 Oyak Çimento 7,58 -1,04 -13,67 Oyak Yat. Ort. 6,87 0,15 -0,46 Oyak Yatırım Menkul 49,20 -1,99 Oylum Sınai Yatırımlar 5,40 2,08 14,65 Özak GMYO 5,86 2,27 14,90 Özbal Çelik Boru 27,10 -0,66 313,74 Özderici GMYO 1,54 1,32 -30,63 Özerden Plastik 7,34 -0,81 -18,44 Pamel Elektrik 77,80 -8,04 264,92 Panora GMYO 9,03 0,11 53,81 Papilon Savunma 13,29 -1,41 -41,55 Park Elek.Madencilik 6,06 -1,14 12,85 Parsan 31,00 0,98 27,57 Pasifik GYO 15,02 -2,28 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,90 -0,25 Pegasus 87,25 1,10 16,96 Peker GMYO 0,89 0,00 -61,95 Penguen Gıda 3,34 1,83 -33,86 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 385,50 3,41 Pera GMYO 1,20 -0,83 -31,50 Pergamon Dış Ticaret 24,90 5,33 35,85 Petkim 7,88 0,77 58,23 Petrokent Turizm 7.292,70 1,29 704,58 Pınar Et ve Un 19,70 1,49 -9,98 Pınar Su 3,39 -0,29 -16,59 Pınar Süt 17,53 -0,79 -22,26 Plastikkart 18,06 0,11 26,79 Polisan Holding 2,97 2,77 -22,75 Politeknik Metal 514,00 -1,85 26,69 Prizma Press Matbaacılık 3,55 0,28 -35,22 QNB Finans Fin. Kir. 83,50 3,53 -33,36 QNB Finansbank 39,70 0,00 -43,57 QUA Granite Hayal Yapı 12,15 0,58 Rainbow Polikarbonat 12,75 1,76 Ral Yatırım Holding 15,20 4,11 242,34 Ray Sigorta 13,97 0,14 -9,58 Reysaş GMYO 3,56 3,19 9,81 Reysaş Lojistik 4,56 1,33 -11,87 Rhea Girişim 1,89 3,28 -49,19 Rodrigo Tekstil 21,24 9,71 54,92 Royal Halı 3,41 0,29 -0,87 RTA Laboratuvarları 21,86 6,74 -27,81 Sabancı Holding 13,12 0,77 18,99 Safkar Ege Soğutmacılık 7,06 -0,42 -35,11 Sanel Mühendislik 5,94 0,85 73,68 Sanifoam Sünger 31,70 -1,12 133,09 Sanko Pazarlama 9,16 0,66 -1,16 Saray Matbaacılık 3,91 0,00 -55,42 Sarkuysan 20,20 1,00 132,25 Sasa Polyester 52,90 0,19 253,03 Say Yenilenebilir Enerji 29,00 -1,96 240,78 Sekuro Plastik 16,59 0,24 18,84 Selçuk Ecza Deposu 11,34 0,35 -15,57 Selçuk Gıda 4,28 0,94 -14,06 Selva Gıda Sanayi 13,86 -2,12 Senkron Güvenlik 21,50 -1,47 -18,13 Serve Film Prodüksiyon 13,10 4,80 -18,13 Servet GMYO 94,35 1,45 20,34 Seyitler Kimya 12,36 -9,98 -8,20 Silverline Endüstri 4,86 1,04 -43,49 Sinpaş GMYO 4,28 1,18 2,39 Smartiks Yazılım 5,68 -4,70 -35,89 Sodaş Sodyum Sanayii 31,24 -0,13 18,62 Söktaş 2,35 1,29 -27,71 Sönmez Filament 37,20 -0,16 -30,06 Sönmez Pamuklu 8,79 -1,12 -40,43 Sumaş Suni Tahta 92,30 0,00 80,94 Şeker Fin. Kir. 5,37 -0,92 -16,09 Şekerbank 1,03 0,98 -31,79 Şişe Cam 13,71 2,24 91,49 Şok Marketler Ticaret 13,14 0,15 5,29 T. Halk Bankası 4,58 0,00 -17,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,70 0,40 -28,95 T.S.K.B. 1,45 0,69 -16,98 T.Tuborg 19,08 -0,37 7,61 Tat Gıda 11,83 0,68 2,32 TAV Havalimanları 31,78 0,70 49,20 Tek-Art Turizm 1,23 1,65 -39,11 Tekfen Holding 20,30 1,81 23,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 -0,47 -27,02 Temapol Polimer Plastik 14,76 -0,47 28,35 Tetamat Gıda Yatırımları 364,00 4,75 68,28 TGS Dış Ticaret 14,58 2,68 14,71 Tofaş Oto. Fab. 74,55 3,97 141,18 Torunlar GMYO 3,92 0,51 0,51 Trabzon Liman 29,58 -1,20 -0,70 Trabzonspor Sportif 6,16 0,49 152,46 Trend GMYO 6,37 0,31 -49,32 TSKB GMYO 2,83 1,80 -41,36 Tuğçelik 14,34 -2,18 77,48 Tukaş 7,31 2,38 -24,56 Turcas Petrol 4,00 0,50 -17,53 Tureks Turizm Taşımacılık 10,36 1,67 Turkcell 19,00 2,15 27,38 Tümosan Motor ve Traktör 20,14 2,39 43,14 Tüpraş 153,10 2,34 41,76 Türk Hava Yolları 20,88 1,95 61,74 Türk İlaç Serum 12,28 -0,89 Türk Prysmian Kablo 53,70 9,77 345,19 Türk Telekom 9,97 1,22 26,21 Türk Traktör 207,00 -0,96 21,50 Türker Proje Gayrimenkul 122,60 -1,05 8,59 Türkiye Sigorta 5,06 0,60 -18,10 Ufuk Yatırım 17,50 -2,83 30,60 Ulaşlar Turizm Yat. 3,22 -0,92 -24,06 Ulusal Faktoring 2,63 1,54 Ulusoy Elektrik 64,40 -3,88 25,41 Ulusoy Un Sanayi 6,46 2,70 26,95 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,59 1,27 -32,05 Utopya Turizm 12,50 -1,50 -67,78 Uzertaş Boya 32,98 -0,06 -41,73 Ülker Bisküvi 17,72 0,91 -20,60 Ünlü Yatırım Holding 5,20 -1,52 Vakıf Fin. Kir. 3,20 -1,23 56,75 Vakıf GMYO 1,60 0,00 -33,30 Vakıf Yat. Ort. 5,55 -1,77 -24,59 Vakıflar Bankası 3,73 1,08 -20,81 Vakko Tekstil 9,61 -0,10 53,36 Vanet Gıda 4,36 -1,58 -43,60 VBT Yazılım 22,00 -1,52 Verusa Holding 48,10 0,25 6,70 Verusaturk Girisim 24,50 -1,13 87,76 Vestel 24,16 1,51 45,68 Vestel Beyaz Eşya 7,65 0,13 72,35 Viking Kağıt 6,29 0,64 -30,11 Yapı ve Kredi Bank. 3,45 0,29 15,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,24 1,18 -19,21 Yataş 11,03 0,73 -22,05 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,05 -0,97 -30,68 Yeni Gimat GMYO 21,84 6,85 88,40 Yeo Teknoloji 56,70 -2,83 Yeşil GMYO 0,80 1,27 -42,03 Yeşil Yapı 0,94 0,00 -48,91 Yeşil Yatırım Holding 1,82 1,11 -57,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.001,00 0,00 -3,84 Yonga Mobilya 25,00 -6,16 -16,08 Yükselen Çelik 5,29 0,76 1,82 Yünsa 12,84 -0,77 -7,57 Ziraat GMYO 2,44 0,41 Zorlu Enerji 1,67 0,00 -33,97 (Son) (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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