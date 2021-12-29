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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.000,00-0,9516,05
İş Bankası (C)7,43-0,409,38
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,050,33-20,98
İş Girişim8,091,00-57,31
İş GMYO2,930,3415,35
İş Y. Men. Değ.21,22-2,9327,85
İş Yat. Ort.3,000,67-10,80
İşbir Holding65,500,0022,02
İşbir Sentetik Dokuma12,950,00

Işık Plastik5,03-2,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,871,16-23,68
İttifak Holding1,22-0,81-45,29
İz Hayvancılık Tarım19,40-0,317,78
İzmir Demir Çelik2,340,43-29,30
İzmir Fırça6,260,9712,59
Jantsa Jant Sanayi64,50-1,3055,62
Kafein Yazılım19,08-0,52-10,59
Kalekim Kimyevi Maddeler18,671,19

Kaplamin26,34-0,60-22,07
Kardemir (A)7,610,7927,90
Kardemir (B)7,610,9344,40
Kardemir (D)9,232,6759,69
Karel Elektronik11,927,1077,27
Karsan Otomotiv3,430,595,54
Karsu Tekstil7,991,52-6,55
Kartal Yenilenebilir Enerji15,551,83

Kartonsan53,001,34-44,02
Katmerciler Ekipman1,462,10-15,72
Kent Gıda171,000,00-51,91
Kerevitaş Gıda4,440,23-32,52
Kervan Gıda11,781,1215,09
Kervansaray Yat. Holding0,581,75-53,97
Kiler GMYO1,680,00-33,07
Kızılbük GYO30,181,68

Klimasan Klima9,900,0017,33
Koç Holding29,001,0541,79
Konfrut Gıda4,350,462,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,05-1,06175,64
Konya Çimento986,90-0,01-12,66
Konya Kağıt7,28-0,14

Koray GMYO5,99-0,6634,61
Kordsa Teknik Tekstil29,900,9592,28
Koza Altın118,20-1,1722,23
Koza Madencilik17,770,0014,72
Körfez GMYO7,370,0027,07
Kristal Kola2,313,12-24,39
Kron Telekomünikasyon36,760,38-0,22
Kuştur Kuşadası Turizm230,00-2,5446,22
Kuyas Yatırım4,77-1,45107,39
Kütahya Porselen103,40-0,29104,96
Kütahya Şeker Fabrikası28,92-1,30

Lider Faktoring4,412,5629,33
Link Bilgisayar27,92-0,07-11,63
Logo Yazılım39,820,0527,87
Lokman Hekim Sağlık12,86-1,0882,89
Lüks Kadife51,25-0,3978,48
Makina Takım3,11-0,32-8,80
Manas Enerji Yönetimi16,201,25

Margün Enerji9,12-0,11

Marka Yatırım Holding3,933,97-38,88
Marmaris Altınyunus233,00-2,88109,72
Marshall225,000,18-26,64
Martı GMYO0,86-1,15-66,32
Martı Otel1,831,10-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım20,46-0,49

Mavi Giyim66,752,2229,34
Mazhar Zorlu Holding30,340,26-3,62
Meditera Tıbbi Malzeme43,24-2,08

Mega Polietilen5,83-2,02-23,89
Menderes Tekstil2,102,44-32,04
Mercan Kimya9,41-0,21

Merit Turizm26,72-3,68157,93
Merko Gıda4,292,14-50,35
Metemtur Yatırım3,921,55-51,52
Metro Holding1,393,73-25,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,22-0,45-23,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,610,00-29,37
Mia Teknoloji36,38-4,11

Migros Ticaret37,621,07-12,10
Milpa3,590,00-21,96
Mistral GMYO4,05-0,25-13,39
MLP Sağlık31,204,3557,02
MMC San. ve Tic. Yat.3,10-0,64-32,61
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,021,01-32,32
Mondi Tire Kutsan9,87-1,1029,87
Nasmed Egepol7,252,40

Naturel Enerji41,24-0,6316,14
Naturelgaz6,730,60

Net Holding5,582,7662,68
Netaş Telekom.17,191,54-38,78
Niğbaş Niğde Beton15,155,35-70,87
Nuh Çimento52,85-1,6710,04
Nurol GMYO5,95-4,03-18,38
Odaş Elektrik1,330,76-54,51
Orçay Ortaköy Çay Sanayi26,100,00

Orge Enerji Elektrik6,08-0,6531,82
Orma Orman Mahsulleri33,00-5,77124,18
Osmanlı Menkul26,14-0,91-14,98
Ostim Endüstriyel Yat1,56-1,89-33,15
Otokar350,20-0,4015,09
Otto Holding38,008,57260,87
Oyak Çimento7,58-1,04-13,67
Oyak Yat. Ort.6,870,15-0,46
Oyak Yatırım Menkul49,20-1,99

Oylum Sınai Yatırımlar5,402,0814,65
Özak GMYO5,862,2714,90
Özbal Çelik Boru27,10-0,66313,74
Özderici GMYO1,541,32-30,63
Özerden Plastik7,34-0,81-18,44
Pamel Elektrik77,80-8,04264,92
Panora GMYO9,030,1153,81
Papilon Savunma13,29-1,41-41,55
Park Elek.Madencilik6,06-1,1412,85
Parsan31,000,9827,57
Pasifik GYO15,02-2,28

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,90-0,25

Pegasus87,251,1016,96
Peker GMYO0,890,00-61,95
Penguen Gıda3,341,83-33,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım385,503,41

Pera GMYO1,20-0,83-31,50
Pergamon Dış Ticaret24,905,3335,85
Petkim7,880,7758,23
Petrokent Turizm7.292,701,29704,58
Pınar Et ve Un19,701,49-9,98
Pınar Su3,39-0,29-16,59
Pınar Süt17,53-0,79-22,26
Plastikkart18,060,1126,79
Polisan Holding2,972,77-22,75
Politeknik Metal514,00-1,8526,69
Prizma Press Matbaacılık3,550,28-35,22
QNB Finans Fin. Kir.83,503,53-33,36
QNB Finansbank39,700,00-43,57
QUA Granite Hayal Yapı12,150,58

Rainbow Polikarbonat12,751,76

Ral Yatırım Holding15,204,11242,34
Ray Sigorta13,970,14-9,58
Reysaş GMYO3,563,199,81
Reysaş Lojistik4,561,33-11,87
Rhea Girişim1,893,28-49,19
Rodrigo Tekstil21,249,7154,92
Royal Halı3,410,29-0,87
RTA Laboratuvarları21,866,74-27,81
Sabancı Holding13,120,7718,99
Safkar Ege Soğutmacılık7,06-0,42-35,11
Sanel Mühendislik5,940,8573,68
Sanifoam Sünger31,70-1,12133,09
Sanko Pazarlama9,160,66-1,16
Saray Matbaacılık3,910,00-55,42
Sarkuysan20,201,00132,25
Sasa Polyester52,900,19253,03
Say Yenilenebilir Enerji29,00-1,96240,78
Sekuro Plastik16,590,2418,84
Selçuk Ecza Deposu11,340,35-15,57
Selçuk Gıda4,280,94-14,06
Selva Gıda Sanayi13,86-2,12

Senkron Güvenlik21,50-1,47-18,13
Serve Film Prodüksiyon13,104,80-18,13
Servet GMYO94,351,4520,34
Seyitler Kimya12,36-9,98-8,20
Silverline Endüstri4,861,04-43,49
Sinpaş GMYO4,281,182,39
Smartiks Yazılım5,68-4,70-35,89
Sodaş Sodyum Sanayii31,24-0,1318,62
Söktaş2,351,29-27,71
Sönmez Filament37,20-0,16-30,06
Sönmez Pamuklu8,79-1,12-40,43
Sumaş Suni Tahta92,300,0080,94
Şeker Fin. Kir.5,37-0,92-16,09
Şekerbank1,030,98-31,79
Şişe Cam13,712,2491,49
Şok Marketler Ticaret13,140,155,29
T. Halk Bankası4,580,00-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,700,40-28,95
T.S.K.B.1,450,69-16,98
T.Tuborg19,08-0,377,61
Tat Gıda11,830,682,32
TAV Havalimanları31,780,7049,20
Tek-Art Turizm1,231,65-39,11
Tekfen Holding20,301,8123,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,32-0,47-27,02
Temapol Polimer Plastik14,76-0,4728,35
Tetamat Gıda Yatırımları364,004,7568,28
TGS Dış Ticaret14,582,6814,71
Tofaş Oto. Fab.74,553,97141,18
Torunlar GMYO3,920,510,51
Trabzon Liman29,58-1,20-0,70
Trabzonspor Sportif6,160,49152,46
Trend GMYO6,370,31-49,32
TSKB GMYO2,831,80-41,36
Tuğçelik14,34-2,1877,48
Tukaş7,312,38-24,56
Turcas Petrol4,000,50-17,53
Tureks Turizm Taşımacılık10,361,67

Turkcell19,002,1527,38
Tümosan Motor ve Traktör20,142,3943,14
Tüpraş153,102,3441,76
Türk Hava Yolları20,881,9561,74
Türk İlaç Serum12,28-0,89

Türk Prysmian Kablo53,709,77345,19
Türk Telekom9,971,2226,21
Türk Traktör207,00-0,9621,50
Türker Proje Gayrimenkul122,60-1,058,59
Türkiye Sigorta5,060,60-18,10
Ufuk Yatırım17,50-2,8330,60
Ulaşlar Turizm Yat.3,22-0,92-24,06
Ulusal Faktoring2,631,54

Ulusoy Elektrik64,40-3,8825,41
Ulusoy Un Sanayi6,462,7026,95
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,591,27-32,05
Utopya Turizm12,50-1,50-67,78
Uzertaş Boya32,98-0,06-41,73
Ülker Bisküvi17,720,91-20,60
Ünlü Yatırım Holding5,20-1,52

Vakıf Fin. Kir.3,20-1,2356,75
Vakıf GMYO1,600,00-33,30
Vakıf Yat. Ort.5,55-1,77-24,59
Vakıflar Bankası3,731,08-20,81
Vakko Tekstil9,61-0,1053,36
Vanet Gıda4,36-1,58-43,60
VBT Yazılım22,00-1,52

Verusa Holding48,100,256,70
Verusaturk Girisim24,50-1,1387,76
Vestel24,161,5145,68
Vestel Beyaz Eşya7,650,1372,35
Viking Kağıt6,290,64-30,11
Yapı ve Kredi Bank.3,450,2915,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,241,18-19,21
Yataş11,030,73-22,05
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,05-0,97-30,68
Yeni Gimat GMYO21,846,8588,40
Yeo Teknoloji56,70-2,83

Yeşil GMYO0,801,27-42,03
Yeşil Yapı0,940,00-48,91
Yeşil Yatırım Holding1,821,11-57,44
Yibitaş İnşaat Malzeme15.001,000,00-3,84
Yonga Mobilya25,00-6,16-16,08
Yükselen Çelik5,290,761,82
Yünsa12,84-0,77-7,57
Ziraat GMYO2,440,41

Zorlu Enerji1,670,00-33,97
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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