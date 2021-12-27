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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.700,000,0017,78
İş Bankası (C)7,932,0616,74
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,150,64-18,39
İş Girişim8,280,73-56,31
İş GMYO2,831,8011,42
İş Y. Men. Değ.22,72-0,7936,89
İş Yat. Ort.3,090,32-8,12
İşbir Holding69,508,5929,47
İşbir Sentetik Dokuma12,74-0,78

Işık Plastik5,3910,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,880,00-22,81
İttifak Holding1,280,79-42,60
İz Hayvancılık Tarım20,040,8611,33
İzmir Demir Çelik2,39-0,83-27,79
İzmir Fırça6,421,1015,47
Jantsa Jant Sanayi66,402,3160,20
Kafein Yazılım19,993,95-6,33
Kalekim Kimyevi Maddeler17,822,83

Kaplamin25,221,29-25,38
Kardemir (A)8,036,7834,96
Kardemir (B)8,013,3551,99
Kardemir (D)9,712,9767,99
Karel Elektronik11,61-0,3472,66
Karsan Otomotiv3,542,028,92
Karsu Tekstil8,101,38-5,26
Kartal Yenilenebilir Enerji14,104,44

Kartonsan53,900,94-43,07
Katmerciler Ekipman1,472,80-15,14
Kent Gıda178,000,39-49,94
Kerevitaş Gıda4,570,66-30,55
Kervan Gıda12,22-0,6519,39
Kervansaray Yat. Holding0,59-1,67-53,17
Kiler GMYO1,71-0,58-31,87
Kızılbük GYO29,540,14

Klimasan Klima10,061,0019,23
Koç Holding29,961,7746,49
Konfrut Gıda4,500,456,51
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,500,82186,02
Konya Çimento1.006,000,60-10,97
Konya Kağıt7,49-0,13

Koray GMYO6,293,9741,35
Kordsa Teknik Tekstil31,142,50100,26
Koza Altın118,802,4122,85
Koza Madencilik17,921,1915,69
Körfez GMYO7,362,0826,90
Kristal Kola1,981,54-35,19
Kron Telekomünikasyon37,360,111,41
Kuştur Kuşadası Turizm245,601,9156,13
Kuyas Yatırım4,80-2,24108,70
Kütahya Porselen106,60-0,74111,30
Kütahya Şeker Fabrikası28,840,63

Lider Faktoring4,232,9224,05
Link Bilgisayar28,021,60-11,32
Logo Yazılım41,16-0,4832,18
Lokman Hekim Sağlık13,68-0,2994,55
Lüks Kadife52,25-0,2981,96
Makina Takım3,170,96-7,04
Manas Enerji Yönetimi16,100,50

Margün Enerji9,412,28

Marka Yatırım Holding3,421,18-46,81
Marmaris Altınyunus255,001,19129,52
Marshall226,80-0,83-26,05
Martı GMYO0,87-2,25-65,93
Martı Otel1,780,00-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım20,881,46

Mavi Giyim66,402,3128,66
Mazhar Zorlu Holding31,04-1,08-1,40
Meditera Tıbbi Malzeme46,882,49

Mega Polietilen6,101,84-20,37
Menderes Tekstil2,07-0,48-33,01
Mercan Kimya9,780,62

Merit Turizm29,08-0,82180,71
Merko Gıda4,39-0,90-49,19
Metemtur Yatırım4,250,00-47,44
Metro Holding1,40-2,10-25,22
Metro Petrol ve Tesisleri2,331,30-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,63-1,21-28,49
Mia Teknoloji33,767,17

Migros Ticaret38,98-0,92-8,93
Milpa3,540,00-23,04
Mistral GMYO4,130,24-11,67
MLP Sağlık31,880,1960,44
MMC San. ve Tic. Yat.3,324,73-27,83
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,88-1,01-33,50
Mondi Tire Kutsan9,371,7423,29
Nasmed Egepol7,401,09

Naturel Enerji40,480,5514,00
Naturelgaz6,930,73

Net Holding5,722,1466,76
Netaş Telekom.17,491,45-37,71
Niğbaş Niğde Beton13,159,95-74,71
Nuh Çimento50,800,405,77
Nurol GMYO6,41-6,70-12,07
Odaş Elektrik1,380,73-52,80
Orçay Ortaköy Çay Sanayi26,161,16

Orge Enerji Elektrik6,140,4933,12
Orma Orman Mahsulleri36,001,41144,57
Osmanlı Menkul26,880,30-12,57
Ostim Endüstriyel Yat1,62-0,61-30,58
Otokar367,100,8520,64
Otto Holding36,529,60246,82
Oyak Çimento7,103,20-19,13
Oyak Yat. Ort.6,850,00-0,75
Oyak Yatırım Menkul47,70-3,21

Oylum Sınai Yatırımlar5,80-4,2923,14
Özak GMYO5,700,1811,76
Özbal Çelik Boru27,907,14325,95
Özderici GMYO1,551,31-30,18
Özerden Plastik7,51-0,66-16,56
Pamel Elektrik87,30-1,36309,47
Panora GMYO9,093,8954,83
Papilon Savunma13,640,00-40,01
Park Elek.Madencilik6,49-1,0720,86
Parsan31,78-1,3030,78
Pasifik GYO16,062,29

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,290,00

Pegasus90,150,2820,84
Peker GMYO0,920,00-60,67
Penguen Gıda3,43-0,29-32,08
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım369,30-1,52

Pera GMYO1,21-0,82-30,92
Pergamon Dış Ticaret24,88-0,1635,74
Petkim8,190,8664,46
Petrokent Turizm7.155,001,88689,39
Pınar Et ve Un20,122,92-8,06
Pınar Su3,480,58-14,37
Pınar Süt18,071,06-19,87
Plastikkart17,981,3026,23
Polisan Holding2,950,68-23,27
Politeknik Metal550,00-0,0435,56
Prizma Press Matbaacılık3,62-0,28-33,94
QNB Finans Fin. Kir.83,556,43-33,32
QNB Finansbank39,800,00-43,43
QUA Granite Hayal Yapı12,220,91

Rainbow Polikarbonat12,42-0,96

Ral Yatırım Holding14,499,36226,35
Ray Sigorta14,758,86-4,53
Reysaş GMYO3,333,742,72
Reysaş Lojistik4,642,20-10,32
Rhea Girişim1,87-0,53-49,73
Rodrigo Tekstil17,96-5,4231,00
Royal Halı3,796,1610,17
RTA Laboratuvarları20,961,26-30,78
Sabancı Holding13,661,4123,89
Safkar Ege Soğutmacılık7,240,56-33,46
Sanel Mühendislik5,506,5960,82
Sanifoam Sünger32,46-4,02138,68
Sanko Pazarlama9,362,410,99
Saray Matbaacılık3,79-0,52-56,78
Sarkuysan20,581,98136,62
Sasa Polyester50,756,62238,68
Say Yenilenebilir Enerji30,72-1,29260,99
Sekuro Plastik16,96-0,2421,49
Selçuk Ecza Deposu11,231,26-16,39
Selçuk Gıda4,302,38-13,65
Selva Gıda Sanayi13,98-1,13

Senkron Güvenlik23,002,22-12,41
Serve Film Prodüksiyon12,60-1,56-21,25
Servet GMYO93,759,0119,58
Seyitler Kimya15,43-1,0314,61
Silverline Endüstri4,920,00-42,79
Sinpaş GMYO4,25-0,471,67
Smartiks Yazılım5,639,96-36,46
Sodaş Sodyum Sanayii28,760,919,20
Söktaş2,466,96-24,33
Sönmez Filament31,02-6,00-41,68
Sönmez Pamuklu8,90-1,00-39,69
Sumaş Suni Tahta102,900,98101,72
Şeker Fin. Kir.5,555,51-13,28
Şekerbank1,080,93-28,48
Şişe Cam13,920,8794,43
Şok Marketler Ticaret13,554,078,57
T. Halk Bankası4,780,21-14,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,410,11-26,10
T.S.K.B.1,532,00-12,40
T.Tuborg19,60-0,5110,54
Tat Gıda11,780,511,89
TAV Havalimanları33,200,0055,87
Tek-Art Turizm1,271,60-37,13
Tekfen Holding21,180,8629,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,39-0,16-26,21
Temapol Polimer Plastik14,520,1426,26
Tetamat Gıda Yatırımları390,20-2,2880,40
TGS Dış Ticaret14,861,0216,92
Tofaş Oto. Fab.73,452,66137,62
Torunlar GMYO4,09-0,494,87
Trabzon Liman30,941,383,87
Trabzonspor Sportif6,78-0,88177,87
Trend GMYO6,50-0,76-48,29
TSKB GMYO2,83-1,05-41,36
Tuğçelik14,61-1,2880,82
Tukaş7,34-0,14-24,25
Turcas Petrol4,090,00-15,67
Tureks Turizm Taşımacılık10,640,85

Turkcell19,340,0529,66
Tümosan Motor ve Traktör18,646,0332,48
Tüpraş157,902,1346,20
Türk Hava Yolları21,180,2864,06
Türk İlaç Serum13,532,04

Türk Prysmian Kablo44,309,55267,26
Türk Telekom10,47-0,5732,54
Türk Traktör206,70-0,6321,32
Türker Proje Gayrimenkul125,000,1610,72
Türkiye Sigorta5,19-0,19-15,99
Ufuk Yatırım17,37-10,0029,63
Ulaşlar Turizm Yat.3,35-0,30-20,99
Ulusal Faktoring2,640,00

Ulusoy Elektrik71,402,8839,05
Ulusoy Un Sanayi6,61-0,4529,90
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,621,25-30,77
Utopya Turizm13,000,70-66,49
Uzertaş Boya33,50-5,58-40,81
Ülker Bisküvi18,120,17-18,81
Ünlü Yatırım Holding5,571,64

Vakıf Fin. Kir.3,02-0,6647,94
Vakıf GMYO1,660,61-30,80
Vakıf Yat. Ort.5,480,55-25,54
Vakıflar Bankası3,860,26-18,05
Vakko Tekstil9,822,1956,71
Vanet Gıda4,60-3,16-40,49
VBT Yazılım20,420,99

Verusa Holding48,483,817,54
Verusaturk Girisim24,983,3191,44
Vestel24,980,4050,63
Vestel Beyaz Eşya7,860,6477,09
Viking Kağıt6,33-0,16-29,67
Yapı ve Kredi Bank.3,632,8321,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,58-0,20-18,27
Yataş11,28-0,18-20,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,96-28,41
Yeni Gimat GMYO21,102,4382,02
Yeo Teknoloji51,600,00

Yeşil GMYO0,802,56-42,03
Yeşil Yapı0,970,00-47,28
Yeşil Yatırım Holding1,870,54-56,27
Yibitaş İnşaat Malzeme15.669,80-6,000,45
Yonga Mobilya29,000,97-2,65
Yükselen Çelik5,401,313,94
Yünsa12,421,64-10,59
Ziraat GMYO2,490,40

Zorlu Enerji1,700,00-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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