Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.700,00 0,00 17,78 İş Bankası (C) 7,93 2,06 16,74 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,15 0,64 -18,39 İş Girişim 8,28 0,73 -56,31 İş GMYO 2,83 1,80 11,42 İş Y. Men. Değ. 22,72 -0,79 36,89 İş Yat. Ort. 3,09 0,32 -8,12 İşbir Holding 69,50 8,59 29,47 İşbir Sentetik Dokuma 12,74 -0,78 Işık Plastik 5,39 10,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 0,00 -22,81 İttifak Holding 1,28 0,79 -42,60 İz Hayvancılık Tarım 20,04 0,86 11,33 İzmir Demir Çelik 2,39 -0,83 -27,79 İzmir Fırça 6,42 1,10 15,47 Jantsa Jant Sanayi 66,40 2,31 60,20 Kafein Yazılım 19,99 3,95 -6,33 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,82 2,83 Kaplamin 25,22 1,29 -25,38 Kardemir (A) 8,03 6,78 34,96 Kardemir (B) 8,01 3,35 51,99 Kardemir (D) 9,71 2,97 67,99 Karel Elektronik 11,61 -0,34 72,66 Karsan Otomotiv 3,54 2,02 8,92 Karsu Tekstil 8,10 1,38 -5,26 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,10 4,44 Kartonsan 53,90 0,94 -43,07 Katmerciler Ekipman 1,47 2,80 -15,14 Kent Gıda 178,00 0,39 -49,94 Kerevitaş Gıda 4,57 0,66 -30,55 Kervan Gıda 12,22 -0,65 19,39 Kervansaray Yat. Holding 0,59 -1,67 -53,17 Kiler GMYO 1,71 -0,58 -31,87 Kızılbük GYO 29,54 0,14 Klimasan Klima 10,06 1,00 19,23 Koç Holding 29,96 1,77 46,49 Konfrut Gıda 4,50 0,45 6,51 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,50 0,82 186,02 Konya Çimento 1.006,00 0,60 -10,97 Konya Kağıt 7,49 -0,13 Koray GMYO 6,29 3,97 41,35 Kordsa Teknik Tekstil 31,14 2,50 100,26 Koza Altın 118,80 2,41 22,85 Koza Madencilik 17,92 1,19 15,69 Körfez GMYO 7,36 2,08 26,90 Kristal Kola 1,98 1,54 -35,19 Kron Telekomünikasyon 37,36 0,11 1,41 Kuştur Kuşadası Turizm 245,60 1,91 56,13 Kuyas Yatırım 4,80 -2,24 108,70 Kütahya Porselen 106,60 -0,74 111,30 Kütahya Şeker Fabrikası 28,84 0,63 Lider Faktoring 4,23 2,92 24,05 Link Bilgisayar 28,02 1,60 -11,32 Logo Yazılım 41,16 -0,48 32,18 Lokman Hekim Sağlık 13,68 -0,29 94,55 Lüks Kadife 52,25 -0,29 81,96 Makina Takım 3,17 0,96 -7,04 Manas Enerji Yönetimi 16,10 0,50 Margün Enerji 9,41 2,28 Marka Yatırım Holding 3,42 1,18 -46,81 Marmaris Altınyunus 255,00 1,19 129,52 Marshall 226,80 -0,83 -26,05 Martı GMYO 0,87 -2,25 -65,93 Martı Otel 1,78 0,00 -16,43 Matriks Bilgi Dağıtım 20,88 1,46 Mavi Giyim 66,40 2,31 28,66 Mazhar Zorlu Holding 31,04 -1,08 -1,40 Meditera Tıbbi Malzeme 46,88 2,49 Mega Polietilen 6,10 1,84 -20,37 Menderes Tekstil 2,07 -0,48 -33,01 Mercan Kimya 9,78 0,62 Merit Turizm 29,08 -0,82 180,71 Merko Gıda 4,39 -0,90 -49,19 Metemtur Yatırım 4,25 0,00 -47,44 Metro Holding 1,40 -2,10 -25,22 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 1,30 -19,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,63 -1,21 -28,49 Mia Teknoloji 33,76 7,17 Migros Ticaret 38,98 -0,92 -8,93 Milpa 3,54 0,00 -23,04 Mistral GMYO 4,13 0,24 -11,67 MLP Sağlık 31,88 0,19 60,44 MMC San. ve Tic. Yat. 3,32 4,73 -27,83 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,88 -1,01 -33,50 Mondi Tire Kutsan 9,37 1,74 23,29 Nasmed Egepol 7,40 1,09 Naturel Enerji 40,48 0,55 14,00 Naturelgaz 6,93 0,73 Net Holding 5,72 2,14 66,76 Netaş Telekom. 17,49 1,45 -37,71 Niğbaş Niğde Beton 13,15 9,95 -74,71 Nuh Çimento 50,80 0,40 5,77 Nurol GMYO 6,41 -6,70 -12,07 Odaş Elektrik 1,38 0,73 -52,80 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 26,16 1,16 Orge Enerji Elektrik 6,14 0,49 33,12 Orma Orman Mahsulleri 36,00 1,41 144,57 Osmanlı Menkul 26,88 0,30 -12,57 Ostim Endüstriyel Yat 1,62 -0,61 -30,58 Otokar 367,10 0,85 20,64 Otto Holding 36,52 9,60 246,82 Oyak Çimento 7,10 3,20 -19,13 Oyak Yat. Ort. 6,85 0,00 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 47,70 -3,21 Oylum Sınai Yatırımlar 5,80 -4,29 23,14 Özak GMYO 5,70 0,18 11,76 Özbal Çelik Boru 27,90 7,14 325,95 Özderici GMYO 1,55 1,31 -30,18 Özerden Plastik 7,51 -0,66 -16,56 Pamel Elektrik 87,30 -1,36 309,47 Panora GMYO 9,09 3,89 54,83 Papilon Savunma 13,64 0,00 -40,01 Park Elek.Madencilik 6,49 -1,07 20,86 Parsan 31,78 -1,30 30,78 Pasifik GYO 16,06 2,29 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,29 0,00 Pegasus 90,15 0,28 20,84 Peker GMYO 0,92 0,00 -60,67 Penguen Gıda 3,43 -0,29 -32,08 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 369,30 -1,52 Pera GMYO 1,21 -0,82 -30,92 Pergamon Dış Ticaret 24,88 -0,16 35,74 Petkim 8,19 0,86 64,46 Petrokent Turizm 7.155,00 1,88 689,39 Pınar Et ve Un 20,12 2,92 -8,06 Pınar Su 3,48 0,58 -14,37 Pınar Süt 18,07 1,06 -19,87 Plastikkart 17,98 1,30 26,23 Polisan Holding 2,95 0,68 -23,27 Politeknik Metal 550,00 -0,04 35,56 Prizma Press Matbaacılık 3,62 -0,28 -33,94 QNB Finans Fin. Kir. 83,55 6,43 -33,32 QNB Finansbank 39,80 0,00 -43,43 QUA Granite Hayal Yapı 12,22 0,91 Rainbow Polikarbonat 12,42 -0,96 Ral Yatırım Holding 14,49 9,36 226,35 Ray Sigorta 14,75 8,86 -4,53 Reysaş GMYO 3,33 3,74 2,72 Reysaş Lojistik 4,64 2,20 -10,32 Rhea Girişim 1,87 -0,53 -49,73 Rodrigo Tekstil 17,96 -5,42 31,00 Royal Halı 3,79 6,16 10,17 RTA Laboratuvarları 20,96 1,26 -30,78 Sabancı Holding 13,66 1,41 23,89 Safkar Ege Soğutmacılık 7,24 0,56 -33,46 Sanel Mühendislik 5,50 6,59 60,82 Sanifoam Sünger 32,46 -4,02 138,68 Sanko Pazarlama 9,36 2,41 0,99 Saray Matbaacılık 3,79 -0,52 -56,78 Sarkuysan 20,58 1,98 136,62 Sasa Polyester 50,75 6,62 238,68 Say Yenilenebilir Enerji 30,72 -1,29 260,99 Sekuro Plastik 16,96 -0,24 21,49 Selçuk Ecza Deposu 11,23 1,26 -16,39 Selçuk Gıda 4,30 2,38 -13,65 Selva Gıda Sanayi 13,98 -1,13 Senkron Güvenlik 23,00 2,22 -12,41 Serve Film Prodüksiyon 12,60 -1,56 -21,25 Servet GMYO 93,75 9,01 19,58 Seyitler Kimya 15,43 -1,03 14,61 Silverline Endüstri 4,92 0,00 -42,79 Sinpaş GMYO 4,25 -0,47 1,67 Smartiks Yazılım 5,63 9,96 -36,46 Sodaş Sodyum Sanayii 28,76 0,91 9,20 Söktaş 2,46 6,96 -24,33 Sönmez Filament 31,02 -6,00 -41,68 Sönmez Pamuklu 8,90 -1,00 -39,69 Sumaş Suni Tahta 102,90 0,98 101,72 Şeker Fin. Kir. 5,55 5,51 -13,28 Şekerbank 1,08 0,93 -28,48 Şişe Cam 13,92 0,87 94,43 Şok Marketler Ticaret 13,55 4,07 8,57 T. Halk Bankası 4,78 0,21 -14,03 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,41 0,11 -26,10 T.S.K.B. 1,53 2,00 -12,40 T.Tuborg 19,60 -0,51 10,54 Tat Gıda 11,78 0,51 1,89 TAV Havalimanları 33,20 0,00 55,87 Tek-Art Turizm 1,27 1,60 -37,13 Tekfen Holding 21,18 0,86 29,15 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,39 -0,16 -26,21 Temapol Polimer Plastik 14,52 0,14 26,26 Tetamat Gıda Yatırımları 390,20 -2,28 80,40 TGS Dış Ticaret 14,86 1,02 16,92 Tofaş Oto. Fab. 73,45 2,66 137,62 Torunlar GMYO 4,09 -0,49 4,87 Trabzon Liman 30,94 1,38 3,87 Trabzonspor Sportif 6,78 -0,88 177,87 Trend GMYO 6,50 -0,76 -48,29 TSKB GMYO 2,83 -1,05 -41,36 Tuğçelik 14,61 -1,28 80,82 Tukaş 7,34 -0,14 -24,25 Turcas Petrol 4,09 0,00 -15,67 Tureks Turizm Taşımacılık 10,64 0,85 Turkcell 19,34 0,05 29,66 Tümosan Motor ve Traktör 18,64 6,03 32,48 Tüpraş 157,90 2,13 46,20 Türk Hava Yolları 21,18 0,28 64,06 Türk İlaç Serum 13,53 2,04 Türk Prysmian Kablo 44,30 9,55 267,26 Türk Telekom 10,47 -0,57 32,54 Türk Traktör 206,70 -0,63 21,32 Türker Proje Gayrimenkul 125,00 0,16 10,72 Türkiye Sigorta 5,19 -0,19 -15,99 Ufuk Yatırım 17,37 -10,00 29,63 Ulaşlar Turizm Yat. 3,35 -0,30 -20,99 Ulusal Faktoring 2,64 0,00 Ulusoy Elektrik 71,40 2,88 39,05 Ulusoy Un Sanayi 6,61 -0,45 29,90 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,62 1,25 -30,77 Utopya Turizm 13,00 0,70 -66,49 Uzertaş Boya 33,50 -5,58 -40,81 Ülker Bisküvi 18,12 0,17 -18,81 Ünlü Yatırım Holding 5,57 1,64 Vakıf Fin. Kir. 3,02 -0,66 47,94 Vakıf GMYO 1,66 0,61 -30,80 Vakıf Yat. Ort. 5,48 0,55 -25,54 Vakıflar Bankası 3,86 0,26 -18,05 Vakko Tekstil 9,82 2,19 56,71 Vanet Gıda 4,60 -3,16 -40,49 VBT Yazılım 20,42 0,99 Verusa Holding 48,48 3,81 7,54 Verusaturk Girisim 24,98 3,31 91,44 Vestel 24,98 0,40 50,63 Vestel Beyaz Eşya 7,86 0,64 77,09 Viking Kağıt 6,33 -0,16 -29,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,63 2,83 21,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,58 -0,20 -18,27 Yataş 11,28 -0,18 -20,28 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 0,96 -28,41 Yeni Gimat GMYO 21,10 2,43 82,02 Yeo Teknoloji 51,60 0,00 Yeşil GMYO 0,80 2,56 -42,03 Yeşil Yapı 0,97 0,00 -47,28 Yeşil Yatırım Holding 1,87 0,54 -56,27 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.669,80 -6,00 0,45 Yonga Mobilya 29,00 0,97 -2,65 Yükselen Çelik 5,40 1,31 3,94 Yünsa 12,42 1,64 -10,59 Ziraat GMYO 2,49 0,40 Zorlu Enerji 1,70 0,00 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel açılışı gerçekleştirecek AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi