Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.600,00 6,85 17,53 İş Bankası (C) 7,75 0,78 14,09 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,06 0,99 -20,73 İş Girişim 8,18 0,37 -56,83 İş GMYO 2,57 0,39 1,18 İş Y. Men. Değ. 22,16 -3,40 33,51 İş Yat. Ort. 3,11 2,64 -7,53 İşbir Holding 65,00 0,00 21,09 İşbir Sentetik Dokuma 12,37 0,73 Işık Plastik 4,54 0,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 0,00 -23,68 İttifak Holding 1,27 0,79 -43,05 İz Hayvancılık Tarım 19,69 3,09 9,39 İzmir Demir Çelik 2,42 2,54 -26,88 İzmir Fırça 6,29 2,78 13,13 Jantsa Jant Sanayi 63,65 0,47 53,57 Kafein Yazılım 19,13 -0,26 -10,36 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,09 0,59 Kaplamin 24,92 0,24 -26,27 Kardemir (A) 7,89 -1,13 32,61 Kardemir (B) 7,86 -1,01 49,15 Kardemir (D) 9,09 -2,26 57,27 Karel Elektronik 10,83 -2,17 61,06 Karsan Otomotiv 3,41 0,59 4,92 Karsu Tekstil 7,85 0,64 -8,19 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,37 1,21 Kartonsan 51,95 0,39 -45,13 Katmerciler Ekipman 1,44 9,09 -16,87 Kent Gıda 190,00 5,56 -46,57 Kerevitaş Gıda 4,50 0,22 -31,61 Kervan Gıda 12,09 -0,08 18,12 Kervansaray Yat. Holding 0,60 0,00 -52,38 Kiler GMYO 1,69 0,60 -32,67 Kızılbük GYO 29,26 -0,81 Klimasan Klima 9,99 0,40 18,40 Koç Holding 27,62 1,99 35,04 Konfrut Gıda 4,35 0,69 2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,35 0,85 176,91 Konya Çimento 987,70 0,12 -12,59 Konya Kağıt 7,27 0,28 Koray GMYO 6,12 -0,33 37,53 Kordsa Teknik Tekstil 29,18 -2,47 87,65 Koza Altın 110,80 -1,16 14,58 Koza Madencilik 16,90 -1,74 9,10 Körfez GMYO 7,29 5,35 25,69 Kristal Kola 1,89 3,28 -38,13 Kron Telekomünikasyon 37,12 0,65 0,76 Kuştur Kuşadası Turizm 253,70 -0,04 61,28 Kuyas Yatırım 4,39 6,30 90,87 Kütahya Porselen 105,30 2,73 108,72 Kütahya Şeker Fabrikası 27,84 1,61 Lider Faktoring 4,34 2,12 27,27 Link Bilgisayar 27,48 1,55 -13,03 Logo Yazılım 40,26 -3,31 29,29 Lokman Hekim Sağlık 12,75 -1,32 81,32 Lüks Kadife 50,60 1,32 76,22 Makina Takım 3,09 0,32 -9,38 Manas Enerji Yönetimi 15,51 0,65 Margün Enerji 9,13 0,22 Marka Yatırım Holding 3,38 -0,59 -47,43 Marmaris Altınyunus 273,50 -3,19 146,17 Marshall 229,00 1,01 -25,33 Martı GMYO 0,88 1,15 -65,54 Martı Otel 1,79 0,56 -15,96 Matriks Bilgi Dağıtım 20,66 0,29 Mavi Giyim 60,45 -1,95 17,13 Mazhar Zorlu Holding 31,54 2,01 0,19 Meditera Tıbbi Malzeme 42,98 2,33 Mega Polietilen 5,75 4,55 -24,93 Menderes Tekstil 2,07 0,49 -33,01 Mercan Kimya 9,69 0,62 Merit Turizm 30,28 0,20 192,30 Merko Gıda 4,44 0,00 -48,61 Metemtur Yatırım 4,34 5,60 -46,32 Metro Holding 1,47 2,08 -21,48 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 -2,11 -19,72 Metro Yatırım Ortaklığı 1,68 0,00 -26,29 Mia Teknoloji 30,36 -0,46 Migros Ticaret 37,96 -0,11 -11,31 Milpa 3,50 0,00 -23,91 Mistral GMYO 4,16 -0,95 -11,03 MLP Sağlık 32,80 -3,64 65,07 MMC San. ve Tic. Yat. 3,15 -5,41 -31,52 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,74 -1,14 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,89 0,77 -33,42 Mondi Tire Kutsan 8,99 1,47 18,29 Nasmed Egepol 7,67 -2,66 Naturel Enerji 39,88 -0,25 12,31 Naturelgaz 6,82 0,59 Net Holding 5,45 0,00 58,89 Netaş Telekom. 16,91 0,96 -39,78 Niğbaş Niğde Beton 10,88 -9,93 -79,08 Nuh Çimento 47,20 -0,34 -1,72 Nurol GMYO 7,14 0,14 -2,06 Odaş Elektrik 1,40 2,19 -52,11 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 22,78 -2,23 Orge Enerji Elektrik 6,04 0,67 30,95 Orma Orman Mahsulleri 34,00 3,09 130,98 Osmanlı Menkul 26,62 -0,45 -13,42 Ostim Endüstriyel Yat 1,56 1,30 -33,15 Otokar 357,70 1,73 17,55 Otto Holding 30,10 3,29 185,85 Oyak Çimento 6,67 1,06 -24,03 Oyak Yat. Ort. 6,69 0,00 -3,07 Oyak Yatırım Menkul 48,70 0,91 Oylum Sınai Yatırımlar 4,87 -2,79 3,40 Özak GMYO 5,57 -0,89 9,22 Özbal Çelik Boru 24,82 2,82 278,93 Özderici GMYO 1,52 0,00 -31,53 Özerden Plastik 7,26 -0,95 -19,33 Pamel Elektrik 88,50 0,57 315,10 Panora GMYO 8,45 0,48 43,93 Papilon Savunma 13,38 0,00 -41,16 Park Elek.Madencilik 6,37 -7,41 18,62 Parsan 30,80 0,52 26,75 Pasifik GYO 15,40 -0,39 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,75 0,43 Pegasus 84,10 1,08 12,73 Peker GMYO 0,94 0,00 -59,82 Penguen Gıda 3,45 -0,58 -31,68 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 359,70 10,00 Pera GMYO 1,23 0,00 -29,78 Pergamon Dış Ticaret 25,00 0,48 36,40 Petkim 7,76 -0,26 55,82 Petrokent Turizm 7.500,00 0,00 727,45 Pınar Et ve Un 19,80 0,15 -9,52 Pınar Su 3,42 -0,58 -15,85 Pınar Süt 17,72 0,17 -21,42 Plastikkart 17,78 1,31 24,82 Polisan Holding 2,87 0,70 -25,35 Politeknik Metal 588,90 4,54 45,15 Prizma Press Matbaacılık 3,64 0,00 -33,58 QNB Finans Fin. Kir. 83,20 -3,26 -33,60 QNB Finansbank 41,10 1,48 -41,58 QUA Granite Hayal Yapı 12,04 -0,50 Rainbow Polikarbonat 12,00 1,10 Ral Yatırım Holding 14,15 9,86 218,69 Ray Sigorta 12,79 4,24 -17,22 Reysaş GMYO 3,04 1,67 -6,23 Reysaş Lojistik 4,46 0,68 -13,80 Rhea Girişim 1,88 -1,05 -49,46 Rodrigo Tekstil 24,38 4,01 77,83 Royal Halı 3,18 0,95 -7,56 RTA Laboratuvarları 21,12 -0,75 -30,25 Sabancı Holding 12,84 2,23 16,45 Safkar Ege Soğutmacılık 7,16 0,28 -34,19 Sanel Mühendislik 5,11 -0,39 49,42 Sanifoam Sünger 34,10 2,16 150,74 Sanko Pazarlama 9,14 1,56 -1,38 Saray Matbaacılık 3,90 0,78 -55,53 Sarkuysan 19,95 0,76 129,38 Sasa Polyester 44,02 0,09 193,77 Say Yenilenebilir Enerji 30,16 2,86 254,41 Sekuro Plastik 17,08 -0,12 22,35 Selçuk Ecza Deposu 11,49 0,26 -14,46 Selçuk Gıda 4,31 1,17 -13,45 Selva Gıda Sanayi 14,20 -4,05 Senkron Güvenlik 21,94 3,10 -16,45 Serve Film Prodüksiyon 13,14 0,15 -17,87 Servet GMYO 86,00 2,26 9,69 Seyitler Kimya 15,20 -0,65 12,90 Silverline Endüstri 4,88 0,21 -43,26 Sinpaş GMYO 4,30 2,38 2,87 Smartiks Yazılım 5,03 0,40 -43,23 Sodaş Sodyum Sanayii 28,50 -0,70 8,22 Söktaş 2,27 -2,16 -30,17 Sönmez Filament 36,04 1,29 -32,24 Sönmez Pamuklu 8,99 0,00 -39,08 Sumaş Suni Tahta 95,50 4,60 87,22 Şeker Fin. Kir. 5,10 0,59 -20,31 Şekerbank 1,07 0,00 -29,14 Şişe Cam 13,25 -0,23 85,07 Şok Marketler Ticaret 11,98 -0,25 -4,01 T. Halk Bankası 4,74 2,38 -14,75 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,00 5,26 -23,73 T.S.K.B. 1,48 0,68 -15,26 T.Tuborg 19,52 0,62 10,09 Tat Gıda 11,76 -1,01 1,72 TAV Havalimanları 31,96 -0,37 50,05 Tek-Art Turizm 1,23 1,65 -39,11 Tekfen Holding 19,87 0,35 21,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,40 0,47 -26,10 Temapol Polimer Plastik 14,20 0,35 23,48 Tetamat Gıda Yatırımları 379,20 9,98 75,31 TGS Dış Ticaret 14,39 0,49 13,22 Tofaş Oto. Fab. 68,65 1,55 122,09 Torunlar GMYO 4,02 3,08 3,08 Trabzon Liman 30,36 -2,06 1,92 Trabzonspor Sportif 6,91 -0,43 183,20 Trend GMYO 6,67 -0,45 -46,94 TSKB GMYO 2,82 0,00 -41,57 Tuğçelik 14,10 -1,40 74,50 Tukaş 6,94 -0,86 -28,38 Turcas Petrol 4,05 -0,74 -16,49 Tureks Turizm Taşımacılık 10,74 -0,65 Turkcell 18,73 3,88 25,57 Tümosan Motor ve Traktör 17,05 1,25 21,18 Tüpraş 146,30 -2,27 35,46 Türk Hava Yolları 19,15 1,43 48,33 Türk İlaç Serum 14,14 5,84 Türk Prysmian Kablo 44,94 -9,94 272,56 Türk Telekom 10,36 6,58 31,15 Türk Traktör 190,00 -0,16 11,52 Türker Proje Gayrimenkul 124,50 -0,80 10,27 Türkiye Sigorta 5,23 -0,19 -15,35 Ufuk Yatırım 20,96 9,80 56,42 Ulaşlar Turizm Yat. 3,34 -0,89 -21,23 Ulusal Faktoring 2,53 3,69 Ulusoy Elektrik 66,85 1,29 30,19 Ulusoy Un Sanayi 6,47 3,03 27,15 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,60 0,63 -31,62 Utopya Turizm 12,50 0,81 -67,78 Uzertaş Boya 34,14 0,12 -39,68 Ülker Bisküvi 17,58 1,44 -21,23 Ünlü Yatırım Holding 5,36 0,94 Vakıf Fin. Kir. 3,05 -2,87 49,41 Vakıf GMYO 1,61 0,63 -32,88 Vakıf Yat. Ort. 5,50 -0,72 -25,27 Vakıflar Bankası 3,85 1,05 -18,26 Vakko Tekstil 9,53 1,28 52,08 Vanet Gıda 5,06 -1,75 -34,54 VBT Yazılım 20,04 0,25 Verusa Holding 46,08 0,57 2,22 Verusaturk Girisim 23,82 -0,67 82,55 Vestel 23,62 -1,25 42,43 Vestel Beyaz Eşya 7,72 2,39 73,93 Viking Kağıt 6,31 0,16 -29,89 Yapı ve Kredi Bank. 3,54 1,72 18,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,10 0,60 -16,83 Yataş 11,10 0,82 -21,55 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,16 -0,94 -28,18 Yeni Gimat GMYO 20,20 -1,08 74,26 Yeo Teknoloji 50,85 -0,68 Yeşil GMYO 0,78 0,00 -43,48 Yeşil Yapı 0,96 -1,03 -47,83 Yeşil Yatırım Holding 1,86 -0,53 -56,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.199,90 0,00 -2,57 Yonga Mobilya 29,14 7,93 -2,18 Yükselen Çelik 5,18 0,78 -0,30 Yünsa 12,36 0,49 -11,02 Ziraat GMYO 2,48 -0,80 Zorlu Enerji 1,70 3,03 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız." İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu sabah itibariyle 1.75 milyar dolar bozduruldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi