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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.600,006,8517,53
İş Bankası (C)7,750,7814,09
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,060,99-20,73
İş Girişim8,180,37-56,83
İş GMYO2,570,391,18
İş Y. Men. Değ.22,16-3,4033,51
İş Yat. Ort.3,112,64-7,53
İşbir Holding65,000,0021,09
İşbir Sentetik Dokuma12,370,73

Işık Plastik4,540,22

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,870,00-23,68
İttifak Holding1,270,79-43,05
İz Hayvancılık Tarım19,693,099,39
İzmir Demir Çelik2,422,54-26,88
İzmir Fırça6,292,7813,13
Jantsa Jant Sanayi63,650,4753,57
Kafein Yazılım19,13-0,26-10,36
Kalekim Kimyevi Maddeler17,090,59

Kaplamin24,920,24-26,27
Kardemir (A)7,89-1,1332,61
Kardemir (B)7,86-1,0149,15
Kardemir (D)9,09-2,2657,27
Karel Elektronik10,83-2,1761,06
Karsan Otomotiv3,410,594,92
Karsu Tekstil7,850,64-8,19
Kartal Yenilenebilir Enerji13,371,21

Kartonsan51,950,39-45,13
Katmerciler Ekipman1,449,09-16,87
Kent Gıda190,005,56-46,57
Kerevitaş Gıda4,500,22-31,61
Kervan Gıda12,09-0,0818,12
Kervansaray Yat. Holding0,600,00-52,38
Kiler GMYO1,690,60-32,67
Kızılbük GYO29,26-0,81

Klimasan Klima9,990,4018,40
Koç Holding27,621,9935,04
Konfrut Gıda4,350,692,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,350,85176,91
Konya Çimento987,700,12-12,59
Konya Kağıt7,270,28

Koray GMYO6,12-0,3337,53
Kordsa Teknik Tekstil29,18-2,4787,65
Koza Altın110,80-1,1614,58
Koza Madencilik16,90-1,749,10
Körfez GMYO7,295,3525,69
Kristal Kola1,893,28-38,13
Kron Telekomünikasyon37,120,650,76
Kuştur Kuşadası Turizm253,70-0,0461,28
Kuyas Yatırım4,396,3090,87
Kütahya Porselen105,302,73108,72
Kütahya Şeker Fabrikası27,841,61

Lider Faktoring4,342,1227,27
Link Bilgisayar27,481,55-13,03
Logo Yazılım40,26-3,3129,29
Lokman Hekim Sağlık12,75-1,3281,32
Lüks Kadife50,601,3276,22
Makina Takım3,090,32-9,38
Manas Enerji Yönetimi15,510,65

Margün Enerji9,130,22

Marka Yatırım Holding3,38-0,59-47,43
Marmaris Altınyunus273,50-3,19146,17
Marshall229,001,01-25,33
Martı GMYO0,881,15-65,54
Martı Otel1,790,56-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım20,660,29

Mavi Giyim60,45-1,9517,13
Mazhar Zorlu Holding31,542,010,19
Meditera Tıbbi Malzeme42,982,33

Mega Polietilen5,754,55-24,93
Menderes Tekstil2,070,49-33,01
Mercan Kimya9,690,62

Merit Turizm30,280,20192,30
Merko Gıda4,440,00-48,61
Metemtur Yatırım4,345,60-46,32
Metro Holding1,472,08-21,48
Metro Petrol ve Tesisleri2,32-2,11-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,680,00-26,29
Mia Teknoloji30,36-0,46

Migros Ticaret37,96-0,11-11,31
Milpa3,500,00-23,91
Mistral GMYO4,16-0,95-11,03
MLP Sağlık32,80-3,6465,07
MMC San. ve Tic. Yat.3,15-5,41-31,52
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,74-1,14

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,890,77-33,42
Mondi Tire Kutsan8,991,4718,29
Nasmed Egepol7,67-2,66

Naturel Enerji39,88-0,2512,31
Naturelgaz6,820,59

Net Holding5,450,0058,89
Netaş Telekom.16,910,96-39,78
Niğbaş Niğde Beton10,88-9,93-79,08
Nuh Çimento47,20-0,34-1,72
Nurol GMYO7,140,14-2,06
Odaş Elektrik1,402,19-52,11
Orçay Ortaköy Çay Sanayi22,78-2,23

Orge Enerji Elektrik6,040,6730,95
Orma Orman Mahsulleri34,003,09130,98
Osmanlı Menkul26,62-0,45-13,42
Ostim Endüstriyel Yat1,561,30-33,15
Otokar357,701,7317,55
Otto Holding30,103,29185,85
Oyak Çimento6,671,06-24,03
Oyak Yat. Ort.6,690,00-3,07
Oyak Yatırım Menkul48,700,91

Oylum Sınai Yatırımlar4,87-2,793,40
Özak GMYO5,57-0,899,22
Özbal Çelik Boru24,822,82278,93
Özderici GMYO1,520,00-31,53
Özerden Plastik7,26-0,95-19,33
Pamel Elektrik88,500,57315,10
Panora GMYO8,450,4843,93
Papilon Savunma13,380,00-41,16
Park Elek.Madencilik6,37-7,4118,62
Parsan30,800,5226,75
Pasifik GYO15,40-0,39

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,750,43

Pegasus84,101,0812,73
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,45-0,58-31,68
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım359,7010,00

Pera GMYO1,230,00-29,78
Pergamon Dış Ticaret25,000,4836,40
Petkim7,76-0,2655,82
Petrokent Turizm7.500,000,00727,45
Pınar Et ve Un19,800,15-9,52
Pınar Su3,42-0,58-15,85
Pınar Süt17,720,17-21,42
Plastikkart17,781,3124,82
Polisan Holding2,870,70-25,35
Politeknik Metal588,904,5445,15
Prizma Press Matbaacılık3,640,00-33,58
QNB Finans Fin. Kir.83,20-3,26-33,60
QNB Finansbank41,101,48-41,58
QUA Granite Hayal Yapı12,04-0,50

Rainbow Polikarbonat12,001,10

Ral Yatırım Holding14,159,86218,69
Ray Sigorta12,794,24-17,22
Reysaş GMYO3,041,67-6,23
Reysaş Lojistik4,460,68-13,80
Rhea Girişim1,88-1,05-49,46
Rodrigo Tekstil24,384,0177,83
Royal Halı3,180,95-7,56
RTA Laboratuvarları21,12-0,75-30,25
Sabancı Holding12,842,2316,45
Safkar Ege Soğutmacılık7,160,28-34,19
Sanel Mühendislik5,11-0,3949,42
Sanifoam Sünger34,102,16150,74
Sanko Pazarlama9,141,56-1,38
Saray Matbaacılık3,900,78-55,53
Sarkuysan19,950,76129,38
Sasa Polyester44,020,09193,77
Say Yenilenebilir Enerji30,162,86254,41
Sekuro Plastik17,08-0,1222,35
Selçuk Ecza Deposu11,490,26-14,46
Selçuk Gıda4,311,17-13,45
Selva Gıda Sanayi14,20-4,05

Senkron Güvenlik21,943,10-16,45
Serve Film Prodüksiyon13,140,15-17,87
Servet GMYO86,002,269,69
Seyitler Kimya15,20-0,6512,90
Silverline Endüstri4,880,21-43,26
Sinpaş GMYO4,302,382,87
Smartiks Yazılım5,030,40-43,23
Sodaş Sodyum Sanayii28,50-0,708,22
Söktaş2,27-2,16-30,17
Sönmez Filament36,041,29-32,24
Sönmez Pamuklu8,990,00-39,08
Sumaş Suni Tahta95,504,6087,22
Şeker Fin. Kir.5,100,59-20,31
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam13,25-0,2385,07
Şok Marketler Ticaret11,98-0,25-4,01
T. Halk Bankası4,742,38-14,75
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,005,26-23,73
T.S.K.B.1,480,68-15,26
T.Tuborg19,520,6210,09
Tat Gıda11,76-1,011,72
TAV Havalimanları31,96-0,3750,05
Tek-Art Turizm1,231,65-39,11
Tekfen Holding19,870,3521,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,400,47-26,10
Temapol Polimer Plastik14,200,3523,48
Tetamat Gıda Yatırımları379,209,9875,31
TGS Dış Ticaret14,390,4913,22
Tofaş Oto. Fab.68,651,55122,09
Torunlar GMYO4,023,083,08
Trabzon Liman30,36-2,061,92
Trabzonspor Sportif6,91-0,43183,20
Trend GMYO6,67-0,45-46,94
TSKB GMYO2,820,00-41,57
Tuğçelik14,10-1,4074,50
Tukaş6,94-0,86-28,38
Turcas Petrol4,05-0,74-16,49
Tureks Turizm Taşımacılık10,74-0,65

Turkcell18,733,8825,57
Tümosan Motor ve Traktör17,051,2521,18
Tüpraş146,30-2,2735,46
Türk Hava Yolları19,151,4348,33
Türk İlaç Serum14,145,84

Türk Prysmian Kablo44,94-9,94272,56
Türk Telekom10,366,5831,15
Türk Traktör190,00-0,1611,52
Türker Proje Gayrimenkul124,50-0,8010,27
Türkiye Sigorta5,23-0,19-15,35
Ufuk Yatırım20,969,8056,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,34-0,89-21,23
Ulusal Faktoring2,533,69

Ulusoy Elektrik66,851,2930,19
Ulusoy Un Sanayi6,473,0327,15
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,600,63-31,62
Utopya Turizm12,500,81-67,78
Uzertaş Boya34,140,12-39,68
Ülker Bisküvi17,581,44-21,23
Ünlü Yatırım Holding5,360,94

Vakıf Fin. Kir.3,05-2,8749,41
Vakıf GMYO1,610,63-32,88
Vakıf Yat. Ort.5,50-0,72-25,27
Vakıflar Bankası3,851,05-18,26
Vakko Tekstil9,531,2852,08
Vanet Gıda5,06-1,75-34,54
VBT Yazılım20,040,25

Verusa Holding46,080,572,22
Verusaturk Girisim23,82-0,6782,55
Vestel23,62-1,2542,43
Vestel Beyaz Eşya7,722,3973,93
Viking Kağıt6,310,16-29,89
Yapı ve Kredi Bank.3,541,7218,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,100,60-16,83
Yataş11,100,82-21,55
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,16-0,94-28,18
Yeni Gimat GMYO20,20-1,0874,26
Yeo Teknoloji50,85-0,68

Yeşil GMYO0,780,00-43,48
Yeşil Yapı0,96-1,03-47,83
Yeşil Yatırım Holding1,86-0,53-56,50
Yibitaş İnşaat Malzeme15.199,900,00-2,57
Yonga Mobilya29,147,93-2,18
Yükselen Çelik5,180,78-0,30
Yünsa12,360,49-11,02
Ziraat GMYO2,48-0,80

Zorlu Enerji1,703,03-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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