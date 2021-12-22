Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)44.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|44.550,00
|0,00
|10,00
|İş Bankası (C)
|7,84
|4,39
|15,42
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,12
|0,32
|-19,17
|İş Girişim
|8,35
|0,72
|-55,94
|İş GMYO
|2,59
|-0,77
|1,97
|İş Y. Men. Değ.
|23,04
|-0,52
|38,82
|İş Yat. Ort.
|3,07
|-0,32
|-8,72
|İşbir Holding
|69,95
|-0,07
|30,31
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,43
|0,57
|Işık Plastik
|4,64
|0,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|0,00
|-23,68
|İttifak Holding
|1,28
|1,59
|-42,60
|İz Hayvancılık Tarım
|19,44
|1,57
|8,00
|İzmir Demir Çelik
|2,42
|0,83
|-26,88
|İzmir Fırça
|6,22
|-0,32
|11,87
|Jantsa Jant Sanayi
|64,35
|1,50
|55,25
|Kafein Yazılım
|19,53
|1,35
|-8,48
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,21
|1,95
|Kaplamin
|25,20
|1,78
|-25,44
|Kardemir (A)
|8,20
|-7,45
|37,82
|Kardemir (B)
|8,20
|-7,03
|55,60
|Kardemir (D)
|9,77
|-5,42
|69,03
|Karel Elektronik
|11,38
|-3,48
|69,24
|Karsan Otomotiv
|3,52
|0,28
|8,31
|Karsu Tekstil
|7,95
|-0,62
|-7,02
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,64
|-0,15
|Kartonsan
|53,35
|-0,56
|-43,65
|Katmerciler Ekipman
|1,34
|1,52
|-22,65
|Kent Gıda
|172,10
|3,55
|-51,60
|Kerevitaş Gıda
|4,60
|0,00
|-30,09
|Kervan Gıda
|12,21
|0,00
|19,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|-1,64
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,71
|-1,72
|-31,87
|Kızılbük GYO
|29,50
|3,00
|Klimasan Klima
|10,15
|-1,46
|20,29
|Koç Holding
|28,92
|-3,66
|41,40
|Konfrut Gıda
|4,61
|-0,65
|9,11
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,00
|0,08
|179,66
|Konya Çimento
|999,70
|2,01
|-11,53
|Konya Kağıt
|7,29
|-0,14
|Koray GMYO
|6,26
|1,79
|40,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|31,92
|-2,33
|105,27
|Koza Altın
|119,00
|-4,42
|23,06
|Koza Madencilik
|18,20
|-4,16
|17,50
|Körfez GMYO
|8,01
|8,39
|38,10
|Kristal Kola
|1,80
|5,26
|-41,08
|Kron Telekomünikasyon
|37,38
|1,08
|1,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|245,00
|0,00
|55,75
|Kuyas Yatırım
|4,13
|9,84
|79,57
|Kütahya Porselen
|106,50
|-0,93
|111,10
|Kütahya Şeker Fabrikası
|27,96
|0,36
|Lider Faktoring
|4,12
|-0,72
|20,82
|Link Bilgisayar
|28,14
|2,93
|-10,94
|Logo Yazılım
|41,60
|0,43
|33,59
|Lokman Hekim Sağlık
|12,92
|-1,60
|83,74
|Lüks Kadife
|50,95
|0,69
|77,44
|Makina Takım
|3,11
|3,67
|-8,80
|Manas Enerji Yönetimi
|15,70
|-1,07
|Margün Enerji
|9,35
|1,63
|Marka Yatırım Holding
|3,48
|-0,85
|-45,88
|Marmaris Altınyunus
|292,50
|0,83
|163,28
|Marshall
|230,10
|0,70
|-24,98
|Martı GMYO
|0,89
|1,14
|-65,15
|Martı Otel
|1,77
|-1,67
|-16,90
|Matriks Bilgi Dağıtım
|21,06
|2,23
|Mavi Giyim
|63,75
|-4,49
|23,52
|Mazhar Zorlu Holding
|31,50
|1,48
|0,06
|Meditera Tıbbi Malzeme
|43,64
|0,55
|Mega Polietilen
|5,59
|-0,71
|-27,02
|Menderes Tekstil
|2,12
|0,95
|-31,39
|Mercan Kimya
|9,79
|1,45
|Merit Turizm
|30,40
|1,00
|193,45
|Merko Gıda
|4,49
|1,35
|-48,03
|Metemtur Yatırım
|4,04
|8,02
|-50,03
|Metro Holding
|1,31
|0,00
|-30,03
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,27
|2,25
|-21,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,65
|-1,20
|-27,61
|Mia Teknoloji
|30,92
|-0,71
|Migros Ticaret
|39,36
|1,50
|-8,04
|Milpa
|3,54
|0,57
|-23,04
|Mistral GMYO
|4,25
|2,91
|-9,11
|MLP Sağlık
|35,12
|-0,79
|76,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,33
|-9,76
|-27,61
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|1,78
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,98
|2,84
|-32,66
|Mondi Tire Kutsan
|9,03
|1,35
|18,82
|Nasmed Egepol
|8,04
|3,21
|Naturel Enerji
|40,02
|1,99
|12,71
|Naturelgaz
|6,86
|0,15
|Net Holding
|5,48
|-0,90
|59,77
|Netaş Telekom.
|17,28
|-0,63
|-38,46
|Niğbaş Niğde Beton
|12,08
|-9,99
|-76,77
|Nuh Çimento
|47,06
|1,12
|-2,02
|Nurol GMYO
|7,27
|-1,89
|-0,27
|Odaş Elektrik
|1,38
|0,73
|-52,80
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|25,00
|2,71
|Orge Enerji Elektrik
|6,16
|-0,16
|33,55
|Orma Orman Mahsulleri
|35,02
|0,00
|137,91
|Osmanlı Menkul
|27,78
|3,04
|-9,64
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,57
|1,29
|-32,73
|Otokar
|360,20
|1,21
|18,38
|Otto Holding
|28,04
|1,45
|166,29
|Oyak Çimento
|6,86
|0,88
|-21,87
|Oyak Yat. Ort.
|6,82
|-0,58
|-1,19
|Oyak Yatırım Menkul
|48,86
|5,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,09
|-2,68
|8,07
|Özak GMYO
|5,82
|-1,02
|14,12
|Özbal Çelik Boru
|23,90
|-4,25
|264,89
|Özderici GMYO
|1,54
|4,05
|-30,63
|Özerden Plastik
|7,28
|-1,09
|-19,11
|Pamel Elektrik
|88,65
|-1,28
|315,81
|Panora GMYO
|8,54
|-2,51
|45,46
|Papilon Savunma
|13,61
|0,67
|-40,14
|Park Elek.Madencilik
|7,01
|5,73
|30,54
|Parsan
|30,68
|-1,03
|26,26
|Pasifik GYO
|15,31
|-0,97
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,83
|-0,59
|Pegasus
|88,50
|1,14
|18,63
|Peker GMYO
|0,95
|0,00
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,54
|0,57
|-29,90
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|326,10
|-2,86
|Pera GMYO
|1,25
|0,81
|-28,64
|Pergamon Dış Ticaret
|25,08
|0,48
|36,83
|Petkim
|8,31
|-3,82
|66,87
|Petrokent Turizm
|7.900,50
|6,74
|771,64
|Pınar Et ve Un
|20,00
|-2,25
|-8,61
|Pınar Su
|3,62
|0,28
|-10,93
|Pınar Süt
|17,99
|-0,88
|-20,22
|Plastikkart
|17,83
|-2,03
|25,17
|Polisan Holding
|2,88
|0,35
|-25,09
|Politeknik Metal
|559,60
|9,28
|37,93
|Prizma Press Matbaacılık
|3,62
|0,84
|-33,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|82,90
|0,00
|-33,84
|QNB Finansbank
|40,50
|0,50
|-42,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,52
|0,24
|Rainbow Polikarbonat
|11,87
|0,42
|Ral Yatırım Holding
|12,80
|9,31
|188,29
|Ray Sigorta
|12,74
|3,92
|-17,54
|Reysaş GMYO
|3,11
|0,97
|-4,07
|Reysaş Lojistik
|4,68
|-0,43
|-9,55
|Rhea Girişim
|1,88
|-1,05
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|22,38
|4,97
|63,24
|Royal Halı
|3,16
|1,28
|-8,14
|RTA Laboratuvarları
|21,28
|2,60
|-29,72
|Sabancı Holding
|13,05
|-1,36
|18,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,19
|0,28
|-33,92
|Sanel Mühendislik
|5,07
|0,40
|48,25
|Sanifoam Sünger
|31,48
|3,69
|131,47
|Sanko Pazarlama
|9,21
|-1,92
|-0,62
|Saray Matbaacılık
|3,90
|0,00
|-55,53
|Sarkuysan
|19,64
|0,61
|125,81
|Sasa Polyester
|46,94
|0,73
|213,26
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,42
|6,60
|233,96
|Sekuro Plastik
|17,16
|1,42
|22,92
|Selçuk Ecza Deposu
|11,17
|1,36
|-16,84
|Selçuk Gıda
|4,29
|2,14
|-13,86
|Selva Gıda Sanayi
|14,50
|2,84
|Senkron Güvenlik
|21,58
|-1,91
|-17,82
|Serve Film Prodüksiyon
|13,17
|0,61
|-17,69
|Servet GMYO
|85,65
|2,94
|9,25
|Seyitler Kimya
|15,50
|0,39
|15,13
|Silverline Endüstri
|4,90
|0,82
|-43,02
|Sinpaş GMYO
|4,18
|1,95
|0,00
|Smartiks Yazılım
|5,09
|-1,36
|-42,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,78
|-0,73
|13,08
|Söktaş
|2,34
|0,86
|-28,02
|Sönmez Filament
|38,50
|0,00
|-27,61
|Sönmez Pamuklu
|9,15
|0,00
|-37,99
|Sumaş Suni Tahta
|90,45
|0,22
|77,32
|Şeker Fin. Kir.
|5,17
|2,17
|-19,22
|Şekerbank
|1,08
|2,86
|-28,48
|Şişe Cam
|13,93
|-5,56
|94,57
|Şok Marketler Ticaret
|12,03
|-2,98
|-3,61
|T. Halk Bankası
|4,88
|2,52
|-12,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,00
|0,00
|-27,74
|T.S.K.B.
|1,49
|1,36
|-14,69
|T.Tuborg
|19,80
|-0,50
|11,67
|Tat Gıda
|11,82
|-0,42
|2,24
|TAV Havalimanları
|33,80
|-2,14
|58,69
|Tek-Art Turizm
|1,25
|0,81
|-38,12
|Tekfen Holding
|21,16
|-3,82
|29,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,36
|0,79
|-26,56
|Temapol Polimer Plastik
|14,34
|0,91
|24,70
|Tetamat Gıda Yatırımları
|344,80
|9,98
|59,41
|TGS Dış Ticaret
|14,46
|1,12
|13,77
|Tofaş Oto. Fab.
|70,65
|0,64
|128,56
|Torunlar GMYO
|3,93
|1,03
|0,77
|Trabzon Liman
|32,62
|-2,63
|9,51
|Trabzonspor Sportif
|7,07
|2,17
|189,75
|Trend GMYO
|6,35
|-0,47
|-49,48
|TSKB GMYO
|2,81
|2,18
|-41,78
|Tuğçelik
|14,50
|-2,42
|79,46
|Tukaş
|7,01
|1,15
|-27,66
|Turcas Petrol
|4,32
|0,47
|-10,93
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,93
|2,15
|Turkcell
|18,45
|-3,30
|23,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,98
|-0,99
|20,68
|Tüpraş
|157,40
|-5,35
|45,74
|Türk Hava Yolları
|20,46
|2,66
|58,48
|Türk İlaç Serum
|12,89
|6,09
|Türk Prysmian Kablo
|55,00
|0,00
|355,96
|Türk Telekom
|9,92
|1,02
|25,58
|Türk Traktör
|193,00
|0,05
|13,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,30
|0,23
|13,64
|Türkiye Sigorta
|5,22
|1,16
|-15,51
|Ufuk Yatırım
|19,39
|0,00
|44,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,40
|0,59
|-19,81
|Ulusal Faktoring
|2,44
|1,67
|Ulusoy Elektrik
|66,75
|0,00
|29,99
|Ulusoy Un Sanayi
|6,29
|3,45
|23,61
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,63
|0,62
|-30,34
|Utopya Turizm
|12,99
|-0,08
|-66,52
|Uzertaş Boya
|33,50
|4,95
|-40,81
|Ülker Bisküvi
|17,76
|-1,28
|-20,42
|Ünlü Yatırım Holding
|5,35
|1,52
|Vakıf Fin. Kir.
|3,24
|-2,70
|58,71
|Vakıf GMYO
|1,62
|0,00
|-32,47
|Vakıf Yat. Ort.
|5,59
|-2,27
|-24,05
|Vakıflar Bankası
|3,91
|3,44
|-16,99
|Vakko Tekstil
|9,93
|0,91
|58,46
|Vanet Gıda
|5,23
|-4,04
|-32,34
|VBT Yazılım
|20,20
|0,00
|Verusa Holding
|46,46
|1,57
|3,06
|Verusaturk Girisim
|23,70
|-1,25
|81,63
|Vestel
|24,68
|-2,06
|48,82
|Vestel Beyaz Eşya
|7,67
|3,93
|72,80
|Viking Kağıt
|6,55
|-1,21
|-27,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,57
|6,25
|19,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,14
|1,76
|-16,72
|Yataş
|11,52
|-1,37
|-18,59
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,12
|1,63
|-29,09
|Yeni Gimat GMYO
|20,90
|-0,48
|80,29
|Yeo Teknoloji
|51,55
|-0,39
|Yeşil GMYO
|0,80
|0,00
|-42,03
|Yeşil Yapı
|0,98
|-1,01
|-46,74
|Yeşil Yatırım Holding
|1,89
|1,07
|-55,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.200,00
|8,42
|-2,57
|Yonga Mobilya
|26,40
|0,00
|-11,38
|Yükselen Çelik
|5,31
|0,19
|2,21
|Yünsa
|12,30
|-0,81
|-11,46
|Ziraat GMYO
|2,52
|0,80
|Zorlu Enerji
|1,68
|1,20
|-33,57
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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