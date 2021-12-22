Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 44.550,00 0,00 10,00 İş Bankası (C) 7,84 4,39 15,42 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,12 0,32 -19,17 İş Girişim 8,35 0,72 -55,94 İş GMYO 2,59 -0,77 1,97 İş Y. Men. Değ. 23,04 -0,52 38,82 İş Yat. Ort. 3,07 -0,32 -8,72 İşbir Holding 69,95 -0,07 30,31 İşbir Sentetik Dokuma 12,43 0,57 Işık Plastik 4,64 0,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 0,00 -23,68 İttifak Holding 1,28 1,59 -42,60 İz Hayvancılık Tarım 19,44 1,57 8,00 İzmir Demir Çelik 2,42 0,83 -26,88 İzmir Fırça 6,22 -0,32 11,87 Jantsa Jant Sanayi 64,35 1,50 55,25 Kafein Yazılım 19,53 1,35 -8,48 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,21 1,95 Kaplamin 25,20 1,78 -25,44 Kardemir (A) 8,20 -7,45 37,82 Kardemir (B) 8,20 -7,03 55,60 Kardemir (D) 9,77 -5,42 69,03 Karel Elektronik 11,38 -3,48 69,24 Karsan Otomotiv 3,52 0,28 8,31 Karsu Tekstil 7,95 -0,62 -7,02 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,64 -0,15 Kartonsan 53,35 -0,56 -43,65 Katmerciler Ekipman 1,34 1,52 -22,65 Kent Gıda 172,10 3,55 -51,60 Kerevitaş Gıda 4,60 0,00 -30,09 Kervan Gıda 12,21 0,00 19,29 Kervansaray Yat. Holding 0,60 -1,64 -52,38 Kiler GMYO 1,71 -1,72 -31,87 Kızılbük GYO 29,50 3,00 Klimasan Klima 10,15 -1,46 20,29 Koç Holding 28,92 -3,66 41,40 Konfrut Gıda 4,61 -0,65 9,11 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,00 0,08 179,66 Konya Çimento 999,70 2,01 -11,53 Konya Kağıt 7,29 -0,14 Koray GMYO 6,26 1,79 40,67 Kordsa Teknik Tekstil 31,92 -2,33 105,27 Koza Altın 119,00 -4,42 23,06 Koza Madencilik 18,20 -4,16 17,50 Körfez GMYO 8,01 8,39 38,10 Kristal Kola 1,80 5,26 -41,08 Kron Telekomünikasyon 37,38 1,08 1,47 Kuştur Kuşadası Turizm 245,00 0,00 55,75 Kuyas Yatırım 4,13 9,84 79,57 Kütahya Porselen 106,50 -0,93 111,10 Kütahya Şeker Fabrikası 27,96 0,36 Lider Faktoring 4,12 -0,72 20,82 Link Bilgisayar 28,14 2,93 -10,94 Logo Yazılım 41,60 0,43 33,59 Lokman Hekim Sağlık 12,92 -1,60 83,74 Lüks Kadife 50,95 0,69 77,44 Makina Takım 3,11 3,67 -8,80 Manas Enerji Yönetimi 15,70 -1,07 Margün Enerji 9,35 1,63 Marka Yatırım Holding 3,48 -0,85 -45,88 Marmaris Altınyunus 292,50 0,83 163,28 Marshall 230,10 0,70 -24,98 Martı GMYO 0,89 1,14 -65,15 Martı Otel 1,77 -1,67 -16,90 Matriks Bilgi Dağıtım 21,06 2,23 Mavi Giyim 63,75 -4,49 23,52 Mazhar Zorlu Holding 31,50 1,48 0,06 Meditera Tıbbi Malzeme 43,64 0,55 Mega Polietilen 5,59 -0,71 -27,02 Menderes Tekstil 2,12 0,95 -31,39 Mercan Kimya 9,79 1,45 Merit Turizm 30,40 1,00 193,45 Merko Gıda 4,49 1,35 -48,03 Metemtur Yatırım 4,04 8,02 -50,03 Metro Holding 1,31 0,00 -30,03 Metro Petrol ve Tesisleri 2,27 2,25 -21,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,65 -1,20 -27,61 Mia Teknoloji 30,92 -0,71 Migros Ticaret 39,36 1,50 -8,04 Milpa 3,54 0,57 -23,04 Mistral GMYO 4,25 2,91 -9,11 MLP Sağlık 35,12 -0,79 76,75 MMC San. ve Tic. Yat. 3,33 -9,76 -27,61 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 1,78 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,98 2,84 -32,66 Mondi Tire Kutsan 9,03 1,35 18,82 Nasmed Egepol 8,04 3,21 Naturel Enerji 40,02 1,99 12,71 Naturelgaz 6,86 0,15 Net Holding 5,48 -0,90 59,77 Netaş Telekom. 17,28 -0,63 -38,46 Niğbaş Niğde Beton 12,08 -9,99 -76,77 Nuh Çimento 47,06 1,12 -2,02 Nurol GMYO 7,27 -1,89 -0,27 Odaş Elektrik 1,38 0,73 -52,80 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 25,00 2,71 Orge Enerji Elektrik 6,16 -0,16 33,55 Orma Orman Mahsulleri 35,02 0,00 137,91 Osmanlı Menkul 27,78 3,04 -9,64 Ostim Endüstriyel Yat 1,57 1,29 -32,73 Otokar 360,20 1,21 18,38 Otto Holding 28,04 1,45 166,29 Oyak Çimento 6,86 0,88 -21,87 Oyak Yat. Ort. 6,82 -0,58 -1,19 Oyak Yatırım Menkul 48,86 5,44 Oylum Sınai Yatırımlar 5,09 -2,68 8,07 Özak GMYO 5,82 -1,02 14,12 Özbal Çelik Boru 23,90 -4,25 264,89 Özderici GMYO 1,54 4,05 -30,63 Özerden Plastik 7,28 -1,09 -19,11 Pamel Elektrik 88,65 -1,28 315,81 Panora GMYO 8,54 -2,51 45,46 Papilon Savunma 13,61 0,67 -40,14 Park Elek.Madencilik 7,01 5,73 30,54 Parsan 30,68 -1,03 26,26 Pasifik GYO 15,31 -0,97 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,83 -0,59 Pegasus 88,50 1,14 18,63 Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39 Penguen Gıda 3,54 0,57 -29,90 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 326,10 -2,86 Pera GMYO 1,25 0,81 -28,64 Pergamon Dış Ticaret 25,08 0,48 36,83 Petkim 8,31 -3,82 66,87 Petrokent Turizm 7.900,50 6,74 771,64 Pınar Et ve Un 20,00 -2,25 -8,61 Pınar Su 3,62 0,28 -10,93 Pınar Süt 17,99 -0,88 -20,22 Plastikkart 17,83 -2,03 25,17 Polisan Holding 2,88 0,35 -25,09 Politeknik Metal 559,60 9,28 37,93 Prizma Press Matbaacılık 3,62 0,84 -33,94 QNB Finans Fin. Kir. 82,90 0,00 -33,84 QNB Finansbank 40,50 0,50 -42,43 QUA Granite Hayal Yapı 12,52 0,24 Rainbow Polikarbonat 11,87 0,42 Ral Yatırım Holding 12,80 9,31 188,29 Ray Sigorta 12,74 3,92 -17,54 Reysaş GMYO 3,11 0,97 -4,07 Reysaş Lojistik 4,68 -0,43 -9,55 Rhea Girişim 1,88 -1,05 -49,46 Rodrigo Tekstil 22,38 4,97 63,24 Royal Halı 3,16 1,28 -8,14 RTA Laboratuvarları 21,28 2,60 -29,72 Sabancı Holding 13,05 -1,36 18,36 Safkar Ege Soğutmacılık 7,19 0,28 -33,92 Sanel Mühendislik 5,07 0,40 48,25 Sanifoam Sünger 31,48 3,69 131,47 Sanko Pazarlama 9,21 -1,92 -0,62 Saray Matbaacılık 3,90 0,00 -55,53 Sarkuysan 19,64 0,61 125,81 Sasa Polyester 46,94 0,73 213,26 Say Yenilenebilir Enerji 28,42 6,60 233,96 Sekuro Plastik 17,16 1,42 22,92 Selçuk Ecza Deposu 11,17 1,36 -16,84 Selçuk Gıda 4,29 2,14 -13,86 Selva Gıda Sanayi 14,50 2,84 Senkron Güvenlik 21,58 -1,91 -17,82 Serve Film Prodüksiyon 13,17 0,61 -17,69 Servet GMYO 85,65 2,94 9,25 Seyitler Kimya 15,50 0,39 15,13 Silverline Endüstri 4,90 0,82 -43,02 Sinpaş GMYO 4,18 1,95 0,00 Smartiks Yazılım 5,09 -1,36 -42,55 Sodaş Sodyum Sanayii 29,78 -0,73 13,08 Söktaş 2,34 0,86 -28,02 Sönmez Filament 38,50 0,00 -27,61 Sönmez Pamuklu 9,15 0,00 -37,99 Sumaş Suni Tahta 90,45 0,22 77,32 Şeker Fin. Kir. 5,17 2,17 -19,22 Şekerbank 1,08 2,86 -28,48 Şişe Cam 13,93 -5,56 94,57 Şok Marketler Ticaret 12,03 -2,98 -3,61 T. Halk Bankası 4,88 2,52 -12,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,00 0,00 -27,74 T.S.K.B. 1,49 1,36 -14,69 T.Tuborg 19,80 -0,50 11,67 Tat Gıda 11,82 -0,42 2,24 TAV Havalimanları 33,80 -2,14 58,69 Tek-Art Turizm 1,25 0,81 -38,12 Tekfen Holding 21,16 -3,82 29,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,36 0,79 -26,56 Temapol Polimer Plastik 14,34 0,91 24,70 Tetamat Gıda Yatırımları 344,80 9,98 59,41 TGS Dış Ticaret 14,46 1,12 13,77 Tofaş Oto. Fab. 70,65 0,64 128,56 Torunlar GMYO 3,93 1,03 0,77 Trabzon Liman 32,62 -2,63 9,51 Trabzonspor Sportif 7,07 2,17 189,75 Trend GMYO 6,35 -0,47 -49,48 TSKB GMYO 2,81 2,18 -41,78 Tuğçelik 14,50 -2,42 79,46 Tukaş 7,01 1,15 -27,66 Turcas Petrol 4,32 0,47 -10,93 Tureks Turizm Taşımacılık 10,93 2,15 Turkcell 18,45 -3,30 23,69 Tümosan Motor ve Traktör 16,98 -0,99 20,68 Tüpraş 157,40 -5,35 45,74 Türk Hava Yolları 20,46 2,66 58,48 Türk İlaç Serum 12,89 6,09 Türk Prysmian Kablo 55,00 0,00 355,96 Türk Telekom 9,92 1,02 25,58 Türk Traktör 193,00 0,05 13,28 Türker Proje Gayrimenkul 128,30 0,23 13,64 Türkiye Sigorta 5,22 1,16 -15,51 Ufuk Yatırım 19,39 0,00 44,70 Ulaşlar Turizm Yat. 3,40 0,59 -19,81 Ulusal Faktoring 2,44 1,67 Ulusoy Elektrik 66,75 0,00 29,99 Ulusoy Un Sanayi 6,29 3,45 23,61 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,63 0,62 -30,34 Utopya Turizm 12,99 -0,08 -66,52 Uzertaş Boya 33,50 4,95 -40,81 Ülker Bisküvi 17,76 -1,28 -20,42 Ünlü Yatırım Holding 5,35 1,52 Vakıf Fin. Kir. 3,24 -2,70 58,71 Vakıf GMYO 1,62 0,00 -32,47 Vakıf Yat. Ort. 5,59 -2,27 -24,05 Vakıflar Bankası 3,91 3,44 -16,99 Vakko Tekstil 9,93 0,91 58,46 Vanet Gıda 5,23 -4,04 -32,34 VBT Yazılım 20,20 0,00 Verusa Holding 46,46 1,57 3,06 Verusaturk Girisim 23,70 -1,25 81,63 Vestel 24,68 -2,06 48,82 Vestel Beyaz Eşya 7,67 3,93 72,80 Viking Kağıt 6,55 -1,21 -27,22 Yapı ve Kredi Bank. 3,57 6,25 19,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,14 1,76 -16,72 Yataş 11,52 -1,37 -18,59 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,12 1,63 -29,09 Yeni Gimat GMYO 20,90 -0,48 80,29 Yeo Teknoloji 51,55 -0,39 Yeşil GMYO 0,80 0,00 -42,03 Yeşil Yapı 0,98 -1,01 -46,74 Yeşil Yatırım Holding 1,89 1,07 -55,80 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.200,00 8,42 -2,57 Yonga Mobilya 26,40 0,00 -11,38 Yükselen Çelik 5,31 0,19 2,21 Yünsa 12,30 -0,81 -11,46 Ziraat GMYO 2,52 0,80 Zorlu Enerji 1,68 1,20 -33,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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