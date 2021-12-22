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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)44.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)44.550,000,0010,00
İş Bankası (C)7,844,3915,42
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,120,32-19,17
İş Girişim8,350,72-55,94
İş GMYO2,59-0,771,97
İş Y. Men. Değ.23,04-0,5238,82
İş Yat. Ort.3,07-0,32-8,72
İşbir Holding69,95-0,0730,31
İşbir Sentetik Dokuma12,430,57

Işık Plastik4,640,65

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,870,00-23,68
İttifak Holding1,281,59-42,60
İz Hayvancılık Tarım19,441,578,00
İzmir Demir Çelik2,420,83-26,88
İzmir Fırça6,22-0,3211,87
Jantsa Jant Sanayi64,351,5055,25
Kafein Yazılım19,531,35-8,48
Kalekim Kimyevi Maddeler17,211,95

Kaplamin25,201,78-25,44
Kardemir (A)8,20-7,4537,82
Kardemir (B)8,20-7,0355,60
Kardemir (D)9,77-5,4269,03
Karel Elektronik11,38-3,4869,24
Karsan Otomotiv3,520,288,31
Karsu Tekstil7,95-0,62-7,02
Kartal Yenilenebilir Enerji13,64-0,15

Kartonsan53,35-0,56-43,65
Katmerciler Ekipman1,341,52-22,65
Kent Gıda172,103,55-51,60
Kerevitaş Gıda4,600,00-30,09
Kervan Gıda12,210,0019,29
Kervansaray Yat. Holding0,60-1,64-52,38
Kiler GMYO1,71-1,72-31,87
Kızılbük GYO29,503,00

Klimasan Klima10,15-1,4620,29
Koç Holding28,92-3,6641,40
Konfrut Gıda4,61-0,659,11
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,000,08179,66
Konya Çimento999,702,01-11,53
Konya Kağıt7,29-0,14

Koray GMYO6,261,7940,67
Kordsa Teknik Tekstil31,92-2,33105,27
Koza Altın119,00-4,4223,06
Koza Madencilik18,20-4,1617,50
Körfez GMYO8,018,3938,10
Kristal Kola1,805,26-41,08
Kron Telekomünikasyon37,381,081,47
Kuştur Kuşadası Turizm245,000,0055,75
Kuyas Yatırım4,139,8479,57
Kütahya Porselen106,50-0,93111,10
Kütahya Şeker Fabrikası27,960,36

Lider Faktoring4,12-0,7220,82
Link Bilgisayar28,142,93-10,94
Logo Yazılım41,600,4333,59
Lokman Hekim Sağlık12,92-1,6083,74
Lüks Kadife50,950,6977,44
Makina Takım3,113,67-8,80
Manas Enerji Yönetimi15,70-1,07

Margün Enerji9,351,63

Marka Yatırım Holding3,48-0,85-45,88
Marmaris Altınyunus292,500,83163,28
Marshall230,100,70-24,98
Martı GMYO0,891,14-65,15
Martı Otel1,77-1,67-16,90
Matriks Bilgi Dağıtım21,062,23

Mavi Giyim63,75-4,4923,52
Mazhar Zorlu Holding31,501,480,06
Meditera Tıbbi Malzeme43,640,55

Mega Polietilen5,59-0,71-27,02
Menderes Tekstil2,120,95-31,39
Mercan Kimya9,791,45

Merit Turizm30,401,00193,45
Merko Gıda4,491,35-48,03
Metemtur Yatırım4,048,02-50,03
Metro Holding1,310,00-30,03
Metro Petrol ve Tesisleri2,272,25-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,65-1,20-27,61
Mia Teknoloji30,92-0,71

Migros Ticaret39,361,50-8,04
Milpa3,540,57-23,04
Mistral GMYO4,252,91-9,11
MLP Sağlık35,12-0,7976,75
MMC San. ve Tic. Yat.3,33-9,76-27,61
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,721,78

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,982,84-32,66
Mondi Tire Kutsan9,031,3518,82
Nasmed Egepol8,043,21

Naturel Enerji40,021,9912,71
Naturelgaz6,860,15

Net Holding5,48-0,9059,77
Netaş Telekom.17,28-0,63-38,46
Niğbaş Niğde Beton12,08-9,99-76,77
Nuh Çimento47,061,12-2,02
Nurol GMYO7,27-1,89-0,27
Odaş Elektrik1,380,73-52,80
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,002,71

Orge Enerji Elektrik6,16-0,1633,55
Orma Orman Mahsulleri35,020,00137,91
Osmanlı Menkul27,783,04-9,64
Ostim Endüstriyel Yat1,571,29-32,73
Otokar360,201,2118,38
Otto Holding28,041,45166,29
Oyak Çimento6,860,88-21,87
Oyak Yat. Ort.6,82-0,58-1,19
Oyak Yatırım Menkul48,865,44

Oylum Sınai Yatırımlar5,09-2,688,07
Özak GMYO5,82-1,0214,12
Özbal Çelik Boru23,90-4,25264,89
Özderici GMYO1,544,05-30,63
Özerden Plastik7,28-1,09-19,11
Pamel Elektrik88,65-1,28315,81
Panora GMYO8,54-2,5145,46
Papilon Savunma13,610,67-40,14
Park Elek.Madencilik7,015,7330,54
Parsan30,68-1,0326,26
Pasifik GYO15,31-0,97

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,83-0,59

Pegasus88,501,1418,63
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda3,540,57-29,90
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım326,10-2,86

Pera GMYO1,250,81-28,64
Pergamon Dış Ticaret25,080,4836,83
Petkim8,31-3,8266,87
Petrokent Turizm7.900,506,74771,64
Pınar Et ve Un20,00-2,25-8,61
Pınar Su3,620,28-10,93
Pınar Süt17,99-0,88-20,22
Plastikkart17,83-2,0325,17
Polisan Holding2,880,35-25,09
Politeknik Metal559,609,2837,93
Prizma Press Matbaacılık3,620,84-33,94
QNB Finans Fin. Kir.82,900,00-33,84
QNB Finansbank40,500,50-42,43
QUA Granite Hayal Yapı12,520,24

Rainbow Polikarbonat11,870,42

Ral Yatırım Holding12,809,31188,29
Ray Sigorta12,743,92-17,54
Reysaş GMYO3,110,97-4,07
Reysaş Lojistik4,68-0,43-9,55
Rhea Girişim1,88-1,05-49,46
Rodrigo Tekstil22,384,9763,24
Royal Halı3,161,28-8,14
RTA Laboratuvarları21,282,60-29,72
Sabancı Holding13,05-1,3618,36
Safkar Ege Soğutmacılık7,190,28-33,92
Sanel Mühendislik5,070,4048,25
Sanifoam Sünger31,483,69131,47
Sanko Pazarlama9,21-1,92-0,62
Saray Matbaacılık3,900,00-55,53
Sarkuysan19,640,61125,81
Sasa Polyester46,940,73213,26
Say Yenilenebilir Enerji28,426,60233,96
Sekuro Plastik17,161,4222,92
Selçuk Ecza Deposu11,171,36-16,84
Selçuk Gıda4,292,14-13,86
Selva Gıda Sanayi14,502,84

Senkron Güvenlik21,58-1,91-17,82
Serve Film Prodüksiyon13,170,61-17,69
Servet GMYO85,652,949,25
Seyitler Kimya15,500,3915,13
Silverline Endüstri4,900,82-43,02
Sinpaş GMYO4,181,950,00
Smartiks Yazılım5,09-1,36-42,55
Sodaş Sodyum Sanayii29,78-0,7313,08
Söktaş2,340,86-28,02
Sönmez Filament38,500,00-27,61
Sönmez Pamuklu9,150,00-37,99
Sumaş Suni Tahta90,450,2277,32
Şeker Fin. Kir.5,172,17-19,22
Şekerbank1,082,86-28,48
Şişe Cam13,93-5,5694,57
Şok Marketler Ticaret12,03-2,98-3,61
T. Halk Bankası4,882,52-12,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,000,00-27,74
T.S.K.B.1,491,36-14,69
T.Tuborg19,80-0,5011,67
Tat Gıda11,82-0,422,24
TAV Havalimanları33,80-2,1458,69
Tek-Art Turizm1,250,81-38,12
Tekfen Holding21,16-3,8229,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,360,79-26,56
Temapol Polimer Plastik14,340,9124,70
Tetamat Gıda Yatırımları344,809,9859,41
TGS Dış Ticaret14,461,1213,77
Tofaş Oto. Fab.70,650,64128,56
Torunlar GMYO3,931,030,77
Trabzon Liman32,62-2,639,51
Trabzonspor Sportif7,072,17189,75
Trend GMYO6,35-0,47-49,48
TSKB GMYO2,812,18-41,78
Tuğçelik14,50-2,4279,46
Tukaş7,011,15-27,66
Turcas Petrol4,320,47-10,93
Tureks Turizm Taşımacılık10,932,15

Turkcell18,45-3,3023,69
Tümosan Motor ve Traktör16,98-0,9920,68
Tüpraş157,40-5,3545,74
Türk Hava Yolları20,462,6658,48
Türk İlaç Serum12,896,09

Türk Prysmian Kablo55,000,00355,96
Türk Telekom9,921,0225,58
Türk Traktör193,000,0513,28
Türker Proje Gayrimenkul128,300,2313,64
Türkiye Sigorta5,221,16-15,51
Ufuk Yatırım19,390,0044,70
Ulaşlar Turizm Yat.3,400,59-19,81
Ulusal Faktoring2,441,67

Ulusoy Elektrik66,750,0029,99
Ulusoy Un Sanayi6,293,4523,61
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,630,62-30,34
Utopya Turizm12,99-0,08-66,52
Uzertaş Boya33,504,95-40,81
Ülker Bisküvi17,76-1,28-20,42
Ünlü Yatırım Holding5,351,52

Vakıf Fin. Kir.3,24-2,7058,71
Vakıf GMYO1,620,00-32,47
Vakıf Yat. Ort.5,59-2,27-24,05
Vakıflar Bankası3,913,44-16,99
Vakko Tekstil9,930,9158,46
Vanet Gıda5,23-4,04-32,34
VBT Yazılım20,200,00

Verusa Holding46,461,573,06
Verusaturk Girisim23,70-1,2581,63
Vestel24,68-2,0648,82
Vestel Beyaz Eşya7,673,9372,80
Viking Kağıt6,55-1,21-27,22
Yapı ve Kredi Bank.3,576,2519,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,141,76-16,72
Yataş11,52-1,37-18,59
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,121,63-29,09
Yeni Gimat GMYO20,90-0,4880,29
Yeo Teknoloji51,55-0,39

Yeşil GMYO0,800,00-42,03
Yeşil Yapı0,98-1,01-46,74
Yeşil Yatırım Holding1,891,07-55,80
Yibitaş İnşaat Malzeme15.200,008,42-2,57
Yonga Mobilya26,400,00-11,38
Yükselen Çelik5,310,192,21
Yünsa12,30-0,81-11,46
Ziraat GMYO2,520,80

Zorlu Enerji1,681,20-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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