Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)50.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|50.000,00
|-2,17
|23,46
|İş Bankası (C)
|7,91
|-1,25
|16,45
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,43
|-2,28
|-11,14
|İş Girişim
|8,59
|-0,46
|-54,67
|İş GMYO
|2,85
|0,00
|12,20
|İş Y. Men. Değ.
|23,56
|1,99
|41,95
|İş Yat. Ort.
|3,05
|2,35
|-9,31
|İşbir Holding
|61,25
|-0,33
|14,11
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,89
|3,30
|Işık Plastik
|4,73
|-0,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|0,00
|-20,18
|İttifak Holding
|1,32
|0,76
|-40,81
|İz Hayvancılık Tarım
|19,40
|-0,10
|7,78
|İzmir Demir Çelik
|2,62
|-0,38
|-20,84
|İzmir Fırça
|6,56
|0,77
|17,99
|Jantsa Jant Sanayi
|67,30
|-1,46
|62,37
|Kafein Yazılım
|19,93
|1,22
|-6,61
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,54
|2,27
|Kaplamin
|25,92
|-0,61
|-23,31
|Kardemir (A)
|10,25
|0,39
|72,27
|Kardemir (B)
|10,16
|4,63
|92,79
|Kardemir (D)
|11,97
|2,31
|107,09
|Karel Elektronik
|13,30
|0,76
|97,79
|Karsan Otomotiv
|3,81
|-2,06
|17,23
|Karsu Tekstil
|8,13
|-0,97
|-4,91
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,50
|1,50
|Kartonsan
|59,25
|0,42
|-37,42
|Katmerciler Ekipman
|1,34
|-1,47
|-22,65
|Kent Gıda
|173,50
|-2,91
|-51,21
|Kerevitaş Gıda
|5,11
|4,71
|-22,34
|Kervan Gıda
|13,00
|2,36
|27,01
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|3,45
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,82
|-1,09
|-27,49
|Kızılbük GYO
|30,20
|0,07
|Klimasan Klima
|10,92
|-0,91
|29,42
|Koç Holding
|34,44
|1,41
|68,39
|Konfrut Gıda
|4,72
|2,83
|11,72
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,80
|2,97
|178,81
|Konya Çimento
|1.060,00
|-1,62
|-6,19
|Konya Kağıt
|7,52
|1,62
|Koray GMYO
|6,47
|-1,97
|45,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,90
|0,26
|143,73
|Koza Altın
|142,30
|0,99
|47,16
|Koza Madencilik
|21,70
|-1,27
|40,09
|Körfez GMYO
|6,57
|3,63
|13,28
|Kristal Kola
|1,62
|5,88
|-46,97
|Kron Telekomünikasyon
|39,24
|2,35
|6,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|238,20
|9,97
|51,43
|Kuyas Yatırım
|3,94
|-2,23
|71,30
|Kütahya Porselen
|105,50
|2,43
|109,12
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,68
|2,36
|Lider Faktoring
|4,11
|4,58
|20,53
|Link Bilgisayar
|28,78
|0,14
|-8,91
|Logo Yazılım
|46,02
|-1,67
|47,78
|Lokman Hekim Sağlık
|13,55
|1,19
|92,70
|Lüks Kadife
|51,90
|-1,89
|80,75
|Makina Takım
|3,16
|-3,36
|-7,33
|Manas Enerji Yönetimi
|15,15
|2,16
|Margün Enerji
|9,38
|-1,47
|Marka Yatırım Holding
|3,64
|-0,27
|-43,39
|Marmaris Altınyunus
|286,00
|4,38
|157,43
|Marshall
|234,00
|3,63
|-23,70
|Martı GMYO
|0,90
|-1,10
|-64,76
|Martı Otel
|1,78
|-1,11
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|21,40
|0,94
|Mavi Giyim
|76,20
|-1,04
|47,65
|Mazhar Zorlu Holding
|32,86
|2,43
|4,38
|Meditera Tıbbi Malzeme
|47,12
|2,43
|Mega Polietilen
|5,71
|-0,70
|-25,46
|Menderes Tekstil
|2,15
|-1,38
|-30,42
|Mercan Kimya
|9,98
|2,89
|Merit Turizm
|29,80
|2,19
|187,66
|Merko Gıda
|4,70
|-0,42
|-45,60
|Metemtur Yatırım
|3,58
|1,13
|-55,72
|Metro Holding
|1,24
|8,77
|-33,77
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|0,00
|-21,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,69
|2,42
|-25,86
|Mia Teknoloji
|31,08
|-1,08
|Migros Ticaret
|44,40
|-1,33
|3,74
|Milpa
|3,73
|1,08
|-18,91
|Mistral GMYO
|4,25
|0,24
|-9,11
|MLP Sağlık
|36,74
|-2,13
|84,90
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,78
|-1,31
|-17,83
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,70
|1,19
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,22
|-0,48
|-30,63
|Mondi Tire Kutsan
|10,15
|1,50
|33,55
|Nasmed Egepol
|7,96
|5,57
|Naturel Enerji
|39,28
|0,77
|10,62
|Naturelgaz
|7,32
|0,97
|Net Holding
|6,08
|1,00
|77,26
|Netaş Telekom.
|18,22
|-0,22
|-35,11
|Niğbaş Niğde Beton
|14,91
|-9,96
|-71,33
|Nuh Çimento
|45,70
|0,97
|-4,85
|Nurol GMYO
|7,25
|1,83
|-0,55
|Odaş Elektrik
|1,39
|-1,42
|-52,45
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|20,28
|0,70
|Orge Enerji Elektrik
|6,70
|0,75
|45,26
|Orma Orman Mahsulleri
|34,50
|0,23
|134,38
|Osmanlı Menkul
|28,92
|3,14
|-5,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,62
|-1,22
|-30,58
|Otokar
|401,50
|1,77
|31,95
|Otto Holding
|26,50
|1,61
|151,66
|Oyak Çimento
|7,43
|-1,98
|-15,38
|Oyak Yat. Ort.
|6,86
|-0,58
|-0,61
|Oyak Yatırım Menkul
|49,60
|8,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,93
|-8,06
|25,90
|Özak GMYO
|6,78
|2,26
|32,94
|Özbal Çelik Boru
|23,66
|0,85
|261,22
|Özderici GMYO
|1,55
|-1,90
|-30,18
|Özerden Plastik
|7,32
|-0,41
|-18,67
|Pamel Elektrik
|88,95
|0,45
|317,21
|Panora GMYO
|9,42
|1,73
|60,45
|Papilon Savunma
|14,21
|0,85
|-37,51
|Park Elek.Madencilik
|6,54
|7,21
|21,79
|Parsan
|33,56
|-1,87
|38,11
|Pasifik GYO
|14,76
|-5,51
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,15
|-2,72
|Pegasus
|96,60
|-0,67
|29,49
|Peker GMYO
|0,99
|-1,00
|-57,68
|Penguen Gıda
|3,73
|0,81
|-26,14
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|396,00
|-2,65
|Pera GMYO
|1,25
|-1,57
|-28,64
|Pergamon Dış Ticaret
|25,40
|1,11
|38,58
|Petkim
|9,87
|1,75
|98,19
|Petrokent Turizm
|6.603,10
|7,95
|628,50
|Pınar Et ve Un
|20,66
|0,19
|-5,59
|Pınar Su
|3,69
|1,37
|-9,21
|Pınar Süt
|19,47
|-0,15
|-13,66
|Plastikkart
|17,63
|4,63
|23,77
|Polisan Holding
|3,03
|0,00
|-21,19
|Politeknik Metal
|524,00
|-1,45
|29,15
|Prizma Press Matbaacılık
|3,75
|-0,53
|-31,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|82,30
|4,11
|-34,32
|QNB Finansbank
|41,02
|-7,11
|-41,69
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,20
|4,02
|Rainbow Polikarbonat
|11,90
|-0,42
|Ral Yatırım Holding
|10,48
|-9,89
|136,04
|Ray Sigorta
|13,00
|0,93
|-15,86
|Reysaş GMYO
|3,36
|0,00
|3,64
|Reysaş Lojistik
|5,03
|-2,90
|-2,78
|Rhea Girişim
|1,88
|-2,59
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|19,39
|9,98
|41,43
|Royal Halı
|3,24
|-1,52
|-5,81
|RTA Laboratuvarları
|21,90
|6,62
|-27,68
|Sabancı Holding
|15,10
|0,13
|36,95
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,26
|0,83
|-33,27
|Sanel Mühendislik
|5,07
|-1,17
|48,25
|Sanifoam Sünger
|30,66
|-1,16
|125,44
|Sanko Pazarlama
|9,56
|-1,04
|3,15
|Saray Matbaacılık
|3,97
|-3,41
|-54,73
|Sarkuysan
|21,40
|2,88
|146,05
|Sasa Polyester
|53,75
|3,37
|258,70
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,80
|-1,25
|214,92
|Sekuro Plastik
|17,27
|0,47
|23,71
|Selçuk Ecza Deposu
|12,10
|3,68
|-9,92
|Selçuk Gıda
|4,44
|0,91
|-10,84
|Selva Gıda Sanayi
|12,82
|9,95
|Senkron Güvenlik
|23,76
|10,00
|-9,52
|Serve Film Prodüksiyon
|13,01
|0,00
|-18,69
|Servet GMYO
|89,15
|-0,56
|13,71
|Seyitler Kimya
|15,51
|0,65
|15,20
|Silverline Endüstri
|5,14
|1,78
|-40,23
|Sinpaş GMYO
|4,11
|4,31
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|5,10
|0,59
|-42,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|33,00
|0,00
|25,30
|Söktaş
|2,59
|-1,52
|-20,33
|Sönmez Filament
|39,00
|5,69
|-26,67
|Sönmez Pamuklu
|9,22
|0,00
|-37,52
|Sumaş Suni Tahta
|94,90
|9,14
|86,04
|Şeker Fin. Kir.
|4,90
|0,82
|-23,44
|Şekerbank
|1,14
|-1,72
|-24,50
|Şişe Cam
|16,71
|4,83
|133,40
|Şok Marketler Ticaret
|15,02
|-0,66
|20,35
|T. Halk Bankası
|5,07
|-1,17
|-8,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,85
|0,00
|-24,33
|T.S.K.B.
|1,61
|-0,62
|-7,81
|T.Tuborg
|21,66
|-1,46
|22,16
|Tat Gıda
|12,25
|1,74
|5,96
|TAV Havalimanları
|38,88
|-0,36
|82,54
|Tek-Art Turizm
|1,28
|-0,78
|-36,63
|Tekfen Holding
|25,50
|1,76
|55,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,68
|-0,60
|-22,86
|Temapol Polimer Plastik
|15,09
|2,79
|31,22
|Tetamat Gıda Yatırımları
|295,80
|-0,74
|36,75
|TGS Dış Ticaret
|15,13
|0,80
|19,04
|Tofaş Oto. Fab.
|84,75
|-0,35
|174,17
|Torunlar GMYO
|4,13
|-2,36
|5,90
|Trabzon Liman
|37,02
|0,20
|24,28
|Trabzonspor Sportif
|6,74
|3,37
|176,23
|Trend GMYO
|6,48
|6,75
|-48,45
|TSKB GMYO
|2,78
|0,72
|-42,40
|Tuğçelik
|14,80
|1,02
|83,17
|Tukaş
|7,46
|-0,93
|-23,01
|Turcas Petrol
|4,18
|0,48
|-13,81
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,88
|-1,82
|Turkcell
|20,70
|-1,43
|38,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,82
|-2,03
|33,76
|Tüpraş
|188,20
|0,86
|74,26
|Türk Hava Yolları
|22,98
|1,59
|78,00
|Türk İlaç Serum
|11,85
|6,76
|Türk Prysmian Kablo
|49,00
|-9,26
|306,22
|Türk Telekom
|10,42
|5,04
|31,91
|Türk Traktör
|221,50
|1,70
|30,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,00
|0,62
|14,26
|Türkiye Sigorta
|5,23
|-1,51
|-15,35
|Ufuk Yatırım
|21,18
|-3,55
|58,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,43
|1,48
|-19,10
|Ulusal Faktoring
|2,41
|0,00
|Ulusoy Elektrik
|68,35
|-0,22
|33,11
|Ulusoy Un Sanayi
|6,55
|1,39
|28,72
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,67
|-1,18
|-28,63
|Utopya Turizm
|13,00
|-3,70
|-66,49
|Uzertaş Boya
|31,62
|-3,71
|-44,13
|Ülker Bisküvi
|20,80
|-3,08
|-6,80
|Ünlü Yatırım Holding
|6,32
|-0,78
|Vakıf Fin. Kir.
|5,07
|-0,78
|48,77
|Vakıf GMYO
|1,71
|-2,29
|-28,71
|Vakıf Yat. Ort.
|5,58
|-1,06
|-24,18
|Vakıflar Bankası
|3,91
|-0,51
|-16,99
|Vakko Tekstil
|9,98
|0,10
|59,26
|Vanet Gıda
|5,58
|-2,45
|-27,81
|VBT Yazılım
|20,88
|2,86
|Verusa Holding
|48,90
|0,49
|8,47
|Verusaturk Girisim
|23,92
|0,08
|83,32
|Vestel
|28,18
|-0,28
|69,92
|Vestel Beyaz Eşya
|8,30
|1,59
|87,00
|Viking Kağıt
|6,50
|0,93
|-27,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,60
|0,00
|20,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,38
|0,80
|-16,06
|Yataş
|12,54
|0,08
|-11,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,04
|1,00
|-30,91
|Yeni Gimat GMYO
|22,20
|7,25
|91,51
|Yeo Teknoloji
|52,25
|2,25
|Yeşil GMYO
|0,83
|-1,19
|-39,86
|Yeşil Yapı
|1,03
|1,98
|-44,02
|Yeşil Yatırım Holding
|1,94
|0,00
|-54,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.949,00
|6,78
|-4,17
|Yonga Mobilya
|26,50
|5,16
|-11,04
|Yükselen Çelik
|5,80
|0,35
|11,64
|Yünsa
|12,85
|1,18
|-7,50
|Ziraat GMYO
|2,59
|-0,77
|Zorlu Enerji
|1,77
|2,91
|-30,01
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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