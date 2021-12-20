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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)50.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)50.000,00-2,1723,46
İş Bankası (C)7,91-1,2516,45
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,43-2,28-11,14
İş Girişim8,59-0,46-54,67
İş GMYO2,850,0012,20
İş Y. Men. Değ.23,561,9941,95
İş Yat. Ort.3,052,35-9,31
İşbir Holding61,25-0,3314,11
İşbir Sentetik Dokuma11,893,30

Işık Plastik4,73-0,42

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,910,00-20,18
İttifak Holding1,320,76-40,81
İz Hayvancılık Tarım19,40-0,107,78
İzmir Demir Çelik2,62-0,38-20,84
İzmir Fırça6,560,7717,99
Jantsa Jant Sanayi67,30-1,4662,37
Kafein Yazılım19,931,22-6,61
Kalekim Kimyevi Maddeler17,542,27

Kaplamin25,92-0,61-23,31
Kardemir (A)10,250,3972,27
Kardemir (B)10,164,6392,79
Kardemir (D)11,972,31107,09
Karel Elektronik13,300,7697,79
Karsan Otomotiv3,81-2,0617,23
Karsu Tekstil8,13-0,97-4,91
Kartal Yenilenebilir Enerji13,501,50

Kartonsan59,250,42-37,42
Katmerciler Ekipman1,34-1,47-22,65
Kent Gıda173,50-2,91-51,21
Kerevitaş Gıda5,114,71-22,34
Kervan Gıda13,002,3627,01
Kervansaray Yat. Holding0,603,45-52,38
Kiler GMYO1,82-1,09-27,49
Kızılbük GYO30,200,07

Klimasan Klima10,92-0,9129,42
Koç Holding34,441,4168,39
Konfrut Gıda4,722,8311,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,802,97178,81
Konya Çimento1.060,00-1,62-6,19
Konya Kağıt7,521,62

Koray GMYO6,47-1,9745,39
Kordsa Teknik Tekstil37,900,26143,73
Koza Altın142,300,9947,16
Koza Madencilik21,70-1,2740,09
Körfez GMYO6,573,6313,28
Kristal Kola1,625,88-46,97
Kron Telekomünikasyon39,242,356,51
Kuştur Kuşadası Turizm238,209,9751,43
Kuyas Yatırım3,94-2,2371,30
Kütahya Porselen105,502,43109,12
Kütahya Şeker Fabrikası28,682,36

Lider Faktoring4,114,5820,53
Link Bilgisayar28,780,14-8,91
Logo Yazılım46,02-1,6747,78
Lokman Hekim Sağlık13,551,1992,70
Lüks Kadife51,90-1,8980,75
Makina Takım3,16-3,36-7,33
Manas Enerji Yönetimi15,152,16

Margün Enerji9,38-1,47

Marka Yatırım Holding3,64-0,27-43,39
Marmaris Altınyunus286,004,38157,43
Marshall234,003,63-23,70
Martı GMYO0,90-1,10-64,76
Martı Otel1,78-1,11-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım21,400,94

Mavi Giyim76,20-1,0447,65
Mazhar Zorlu Holding32,862,434,38
Meditera Tıbbi Malzeme47,122,43

Mega Polietilen5,71-0,70-25,46
Menderes Tekstil2,15-1,38-30,42
Mercan Kimya9,982,89

Merit Turizm29,802,19187,66
Merko Gıda4,70-0,42-45,60
Metemtur Yatırım3,581,13-55,72
Metro Holding1,248,77-33,77
Metro Petrol ve Tesisleri2,280,00-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,692,42-25,86
Mia Teknoloji31,08-1,08

Migros Ticaret44,40-1,333,74
Milpa3,731,08-18,91
Mistral GMYO4,250,24-9,11
MLP Sağlık36,74-2,1384,90
MMC San. ve Tic. Yat.3,78-1,31-17,83
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,701,19

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,22-0,48-30,63
Mondi Tire Kutsan10,151,5033,55
Nasmed Egepol7,965,57

Naturel Enerji39,280,7710,62
Naturelgaz7,320,97

Net Holding6,081,0077,26
Netaş Telekom.18,22-0,22-35,11
Niğbaş Niğde Beton14,91-9,96-71,33
Nuh Çimento45,700,97-4,85
Nurol GMYO7,251,83-0,55
Odaş Elektrik1,39-1,42-52,45
Orçay Ortaköy Çay Sanayi20,280,70

Orge Enerji Elektrik6,700,7545,26
Orma Orman Mahsulleri34,500,23134,38
Osmanlı Menkul28,923,14-5,94
Ostim Endüstriyel Yat1,62-1,22-30,58
Otokar401,501,7731,95
Otto Holding26,501,61151,66
Oyak Çimento7,43-1,98-15,38
Oyak Yat. Ort.6,86-0,58-0,61
Oyak Yatırım Menkul49,608,06

Oylum Sınai Yatırımlar5,93-8,0625,90
Özak GMYO6,782,2632,94
Özbal Çelik Boru23,660,85261,22
Özderici GMYO1,55-1,90-30,18
Özerden Plastik7,32-0,41-18,67
Pamel Elektrik88,950,45317,21
Panora GMYO9,421,7360,45
Papilon Savunma14,210,85-37,51
Park Elek.Madencilik6,547,2121,79
Parsan33,56-1,8738,11
Pasifik GYO14,76-5,51

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,15-2,72

Pegasus96,60-0,6729,49
Peker GMYO0,99-1,00-57,68
Penguen Gıda3,730,81-26,14
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım396,00-2,65

Pera GMYO1,25-1,57-28,64
Pergamon Dış Ticaret25,401,1138,58
Petkim9,871,7598,19
Petrokent Turizm6.603,107,95628,50
Pınar Et ve Un20,660,19-5,59
Pınar Su3,691,37-9,21
Pınar Süt19,47-0,15-13,66
Plastikkart17,634,6323,77
Polisan Holding3,030,00-21,19
Politeknik Metal524,00-1,4529,15
Prizma Press Matbaacılık3,75-0,53-31,57
QNB Finans Fin. Kir.82,304,11-34,32
QNB Finansbank41,02-7,11-41,69
QUA Granite Hayal Yapı13,204,02

Rainbow Polikarbonat11,90-0,42

Ral Yatırım Holding10,48-9,89136,04
Ray Sigorta13,000,93-15,86
Reysaş GMYO3,360,003,64
Reysaş Lojistik5,03-2,90-2,78
Rhea Girişim1,88-2,59-49,46
Rodrigo Tekstil19,399,9841,43
Royal Halı3,24-1,52-5,81
RTA Laboratuvarları21,906,62-27,68
Sabancı Holding15,100,1336,95
Safkar Ege Soğutmacılık7,260,83-33,27
Sanel Mühendislik5,07-1,1748,25
Sanifoam Sünger30,66-1,16125,44
Sanko Pazarlama9,56-1,043,15
Saray Matbaacılık3,97-3,41-54,73
Sarkuysan21,402,88146,05
Sasa Polyester53,753,37258,70
Say Yenilenebilir Enerji26,80-1,25214,92
Sekuro Plastik17,270,4723,71
Selçuk Ecza Deposu12,103,68-9,92
Selçuk Gıda4,440,91-10,84
Selva Gıda Sanayi12,829,95

Senkron Güvenlik23,7610,00-9,52
Serve Film Prodüksiyon13,010,00-18,69
Servet GMYO89,15-0,5613,71
Seyitler Kimya15,510,6515,20
Silverline Endüstri5,141,78-40,23
Sinpaş GMYO4,114,31-1,67
Smartiks Yazılım5,100,59-42,44
Sodaş Sodyum Sanayii33,000,0025,30
Söktaş2,59-1,52-20,33
Sönmez Filament39,005,69-26,67
Sönmez Pamuklu9,220,00-37,52
Sumaş Suni Tahta94,909,1486,04
Şeker Fin. Kir.4,900,82-23,44
Şekerbank1,14-1,72-24,50
Şişe Cam16,714,83133,40
Şok Marketler Ticaret15,02-0,6620,35
T. Halk Bankası5,07-1,17-8,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,850,00-24,33
T.S.K.B.1,61-0,62-7,81
T.Tuborg21,66-1,4622,16
Tat Gıda12,251,745,96
TAV Havalimanları38,88-0,3682,54
Tek-Art Turizm1,28-0,78-36,63
Tekfen Holding25,501,7655,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,68-0,60-22,86
Temapol Polimer Plastik15,092,7931,22
Tetamat Gıda Yatırımları295,80-0,7436,75
TGS Dış Ticaret15,130,8019,04
Tofaş Oto. Fab.84,75-0,35174,17
Torunlar GMYO4,13-2,365,90
Trabzon Liman37,020,2024,28
Trabzonspor Sportif6,743,37176,23
Trend GMYO6,486,75-48,45
TSKB GMYO2,780,72-42,40
Tuğçelik14,801,0283,17
Tukaş7,46-0,93-23,01
Turcas Petrol4,180,48-13,81
Tureks Turizm Taşımacılık11,88-1,82

Turkcell20,70-1,4338,78
Tümosan Motor ve Traktör18,82-2,0333,76
Tüpraş188,200,8674,26
Türk Hava Yolları22,981,5978,00
Türk İlaç Serum11,856,76

Türk Prysmian Kablo49,00-9,26306,22
Türk Telekom10,425,0431,91
Türk Traktör221,501,7030,01
Türker Proje Gayrimenkul129,000,6214,26
Türkiye Sigorta5,23-1,51-15,35
Ufuk Yatırım21,18-3,5558,06
Ulaşlar Turizm Yat.3,431,48-19,10
Ulusal Faktoring2,410,00

Ulusoy Elektrik68,35-0,2233,11
Ulusoy Un Sanayi6,551,3928,72
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,67-1,18-28,63
Utopya Turizm13,00-3,70-66,49
Uzertaş Boya31,62-3,71-44,13
Ülker Bisküvi20,80-3,08-6,80
Ünlü Yatırım Holding6,32-0,78

Vakıf Fin. Kir.5,07-0,7848,77
Vakıf GMYO1,71-2,29-28,71
Vakıf Yat. Ort.5,58-1,06-24,18
Vakıflar Bankası3,91-0,51-16,99
Vakko Tekstil9,980,1059,26
Vanet Gıda5,58-2,45-27,81
VBT Yazılım20,882,86

Verusa Holding48,900,498,47
Verusaturk Girisim23,920,0883,32
Vestel28,18-0,2869,92
Vestel Beyaz Eşya8,301,5987,00
Viking Kağıt6,500,93-27,78
Yapı ve Kredi Bank.3,600,0020,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,380,80-16,06
Yataş12,540,08-11,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,041,00-30,91
Yeni Gimat GMYO22,207,2591,51
Yeo Teknoloji52,252,25

Yeşil GMYO0,83-1,19-39,86
Yeşil Yapı1,031,98-44,02
Yeşil Yatırım Holding1,940,00-54,63
Yibitaş İnşaat Malzeme14.949,006,78-4,17
Yonga Mobilya26,505,16-11,04
Yükselen Çelik5,800,3511,64
Yünsa12,851,18-7,50
Ziraat GMYO2,59-0,77

Zorlu Enerji1,772,91-30,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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