Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 50.000,00 -2,17 23,46 İş Bankası (C) 7,91 -1,25 16,45 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,43 -2,28 -11,14 İş Girişim 8,59 -0,46 -54,67 İş GMYO 2,85 0,00 12,20 İş Y. Men. Değ. 23,56 1,99 41,95 İş Yat. Ort. 3,05 2,35 -9,31 İşbir Holding 61,25 -0,33 14,11 İşbir Sentetik Dokuma 11,89 3,30 Işık Plastik 4,73 -0,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 0,00 -20,18 İttifak Holding 1,32 0,76 -40,81 İz Hayvancılık Tarım 19,40 -0,10 7,78 İzmir Demir Çelik 2,62 -0,38 -20,84 İzmir Fırça 6,56 0,77 17,99 Jantsa Jant Sanayi 67,30 -1,46 62,37 Kafein Yazılım 19,93 1,22 -6,61 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,54 2,27 Kaplamin 25,92 -0,61 -23,31 Kardemir (A) 10,25 0,39 72,27 Kardemir (B) 10,16 4,63 92,79 Kardemir (D) 11,97 2,31 107,09 Karel Elektronik 13,30 0,76 97,79 Karsan Otomotiv 3,81 -2,06 17,23 Karsu Tekstil 8,13 -0,97 -4,91 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,50 1,50 Kartonsan 59,25 0,42 -37,42 Katmerciler Ekipman 1,34 -1,47 -22,65 Kent Gıda 173,50 -2,91 -51,21 Kerevitaş Gıda 5,11 4,71 -22,34 Kervan Gıda 13,00 2,36 27,01 Kervansaray Yat. Holding 0,60 3,45 -52,38 Kiler GMYO 1,82 -1,09 -27,49 Kızılbük GYO 30,20 0,07 Klimasan Klima 10,92 -0,91 29,42 Koç Holding 34,44 1,41 68,39 Konfrut Gıda 4,72 2,83 11,72 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,80 2,97 178,81 Konya Çimento 1.060,00 -1,62 -6,19 Konya Kağıt 7,52 1,62 Koray GMYO 6,47 -1,97 45,39 Kordsa Teknik Tekstil 37,90 0,26 143,73 Koza Altın 142,30 0,99 47,16 Koza Madencilik 21,70 -1,27 40,09 Körfez GMYO 6,57 3,63 13,28 Kristal Kola 1,62 5,88 -46,97 Kron Telekomünikasyon 39,24 2,35 6,51 Kuştur Kuşadası Turizm 238,20 9,97 51,43 Kuyas Yatırım 3,94 -2,23 71,30 Kütahya Porselen 105,50 2,43 109,12 Kütahya Şeker Fabrikası 28,68 2,36 Lider Faktoring 4,11 4,58 20,53 Link Bilgisayar 28,78 0,14 -8,91 Logo Yazılım 46,02 -1,67 47,78 Lokman Hekim Sağlık 13,55 1,19 92,70 Lüks Kadife 51,90 -1,89 80,75 Makina Takım 3,16 -3,36 -7,33 Manas Enerji Yönetimi 15,15 2,16 Margün Enerji 9,38 -1,47 Marka Yatırım Holding 3,64 -0,27 -43,39 Marmaris Altınyunus 286,00 4,38 157,43 Marshall 234,00 3,63 -23,70 Martı GMYO 0,90 -1,10 -64,76 Martı Otel 1,78 -1,11 -16,43 Matriks Bilgi Dağıtım 21,40 0,94 Mavi Giyim 76,20 -1,04 47,65 Mazhar Zorlu Holding 32,86 2,43 4,38 Meditera Tıbbi Malzeme 47,12 2,43 Mega Polietilen 5,71 -0,70 -25,46 Menderes Tekstil 2,15 -1,38 -30,42 Mercan Kimya 9,98 2,89 Merit Turizm 29,80 2,19 187,66 Merko Gıda 4,70 -0,42 -45,60 Metemtur Yatırım 3,58 1,13 -55,72 Metro Holding 1,24 8,77 -33,77 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 0,00 -21,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,69 2,42 -25,86 Mia Teknoloji 31,08 -1,08 Migros Ticaret 44,40 -1,33 3,74 Milpa 3,73 1,08 -18,91 Mistral GMYO 4,25 0,24 -9,11 MLP Sağlık 36,74 -2,13 84,90 MMC San. ve Tic. Yat. 3,78 -1,31 -17,83 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,70 1,19 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,22 -0,48 -30,63 Mondi Tire Kutsan 10,15 1,50 33,55 Nasmed Egepol 7,96 5,57 Naturel Enerji 39,28 0,77 10,62 Naturelgaz 7,32 0,97 Net Holding 6,08 1,00 77,26 Netaş Telekom. 18,22 -0,22 -35,11 Niğbaş Niğde Beton 14,91 -9,96 -71,33 Nuh Çimento 45,70 0,97 -4,85 Nurol GMYO 7,25 1,83 -0,55 Odaş Elektrik 1,39 -1,42 -52,45 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 20,28 0,70 Orge Enerji Elektrik 6,70 0,75 45,26 Orma Orman Mahsulleri 34,50 0,23 134,38 Osmanlı Menkul 28,92 3,14 -5,94 Ostim Endüstriyel Yat 1,62 -1,22 -30,58 Otokar 401,50 1,77 31,95 Otto Holding 26,50 1,61 151,66 Oyak Çimento 7,43 -1,98 -15,38 Oyak Yat. Ort. 6,86 -0,58 -0,61 Oyak Yatırım Menkul 49,60 8,06 Oylum Sınai Yatırımlar 5,93 -8,06 25,90 Özak GMYO 6,78 2,26 32,94 Özbal Çelik Boru 23,66 0,85 261,22 Özderici GMYO 1,55 -1,90 -30,18 Özerden Plastik 7,32 -0,41 -18,67 Pamel Elektrik 88,95 0,45 317,21 Panora GMYO 9,42 1,73 60,45 Papilon Savunma 14,21 0,85 -37,51 Park Elek.Madencilik 6,54 7,21 21,79 Parsan 33,56 -1,87 38,11 Pasifik GYO 14,76 -5,51 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,15 -2,72 Pegasus 96,60 -0,67 29,49 Peker GMYO 0,99 -1,00 -57,68 Penguen Gıda 3,73 0,81 -26,14 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 396,00 -2,65 Pera GMYO 1,25 -1,57 -28,64 Pergamon Dış Ticaret 25,40 1,11 38,58 Petkim 9,87 1,75 98,19 Petrokent Turizm 6.603,10 7,95 628,50 Pınar Et ve Un 20,66 0,19 -5,59 Pınar Su 3,69 1,37 -9,21 Pınar Süt 19,47 -0,15 -13,66 Plastikkart 17,63 4,63 23,77 Polisan Holding 3,03 0,00 -21,19 Politeknik Metal 524,00 -1,45 29,15 Prizma Press Matbaacılık 3,75 -0,53 -31,57 QNB Finans Fin. Kir. 82,30 4,11 -34,32 QNB Finansbank 41,02 -7,11 -41,69 QUA Granite Hayal Yapı 13,20 4,02 Rainbow Polikarbonat 11,90 -0,42 Ral Yatırım Holding 10,48 -9,89 136,04 Ray Sigorta 13,00 0,93 -15,86 Reysaş GMYO 3,36 0,00 3,64 Reysaş Lojistik 5,03 -2,90 -2,78 Rhea Girişim 1,88 -2,59 -49,46 Rodrigo Tekstil 19,39 9,98 41,43 Royal Halı 3,24 -1,52 -5,81 RTA Laboratuvarları 21,90 6,62 -27,68 Sabancı Holding 15,10 0,13 36,95 Safkar Ege Soğutmacılık 7,26 0,83 -33,27 Sanel Mühendislik 5,07 -1,17 48,25 Sanifoam Sünger 30,66 -1,16 125,44 Sanko Pazarlama 9,56 -1,04 3,15 Saray Matbaacılık 3,97 -3,41 -54,73 Sarkuysan 21,40 2,88 146,05 Sasa Polyester 53,75 3,37 258,70 Say Yenilenebilir Enerji 26,80 -1,25 214,92 Sekuro Plastik 17,27 0,47 23,71 Selçuk Ecza Deposu 12,10 3,68 -9,92 Selçuk Gıda 4,44 0,91 -10,84 Selva Gıda Sanayi 12,82 9,95 Senkron Güvenlik 23,76 10,00 -9,52 Serve Film Prodüksiyon 13,01 0,00 -18,69 Servet GMYO 89,15 -0,56 13,71 Seyitler Kimya 15,51 0,65 15,20 Silverline Endüstri 5,14 1,78 -40,23 Sinpaş GMYO 4,11 4,31 -1,67 Smartiks Yazılım 5,10 0,59 -42,44 Sodaş Sodyum Sanayii 33,00 0,00 25,30 Söktaş 2,59 -1,52 -20,33 Sönmez Filament 39,00 5,69 -26,67 Sönmez Pamuklu 9,22 0,00 -37,52 Sumaş Suni Tahta 94,90 9,14 86,04 Şeker Fin. Kir. 4,90 0,82 -23,44 Şekerbank 1,14 -1,72 -24,50 Şişe Cam 16,71 4,83 133,40 Şok Marketler Ticaret 15,02 -0,66 20,35 T. Halk Bankası 5,07 -1,17 -8,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,85 0,00 -24,33 T.S.K.B. 1,61 -0,62 -7,81 T.Tuborg 21,66 -1,46 22,16 Tat Gıda 12,25 1,74 5,96 TAV Havalimanları 38,88 -0,36 82,54 Tek-Art Turizm 1,28 -0,78 -36,63 Tekfen Holding 25,50 1,76 55,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,68 -0,60 -22,86 Temapol Polimer Plastik 15,09 2,79 31,22 Tetamat Gıda Yatırımları 295,80 -0,74 36,75 TGS Dış Ticaret 15,13 0,80 19,04 Tofaş Oto. Fab. 84,75 -0,35 174,17 Torunlar GMYO 4,13 -2,36 5,90 Trabzon Liman 37,02 0,20 24,28 Trabzonspor Sportif 6,74 3,37 176,23 Trend GMYO 6,48 6,75 -48,45 TSKB GMYO 2,78 0,72 -42,40 Tuğçelik 14,80 1,02 83,17 Tukaş 7,46 -0,93 -23,01 Turcas Petrol 4,18 0,48 -13,81 Tureks Turizm Taşımacılık 11,88 -1,82 Turkcell 20,70 -1,43 38,78 Tümosan Motor ve Traktör 18,82 -2,03 33,76 Tüpraş 188,20 0,86 74,26 Türk Hava Yolları 22,98 1,59 78,00 Türk İlaç Serum 11,85 6,76 Türk Prysmian Kablo 49,00 -9,26 306,22 Türk Telekom 10,42 5,04 31,91 Türk Traktör 221,50 1,70 30,01 Türker Proje Gayrimenkul 129,00 0,62 14,26 Türkiye Sigorta 5,23 -1,51 -15,35 Ufuk Yatırım 21,18 -3,55 58,06 Ulaşlar Turizm Yat. 3,43 1,48 -19,10 Ulusal Faktoring 2,41 0,00 Ulusoy Elektrik 68,35 -0,22 33,11 Ulusoy Un Sanayi 6,55 1,39 28,72 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,67 -1,18 -28,63 Utopya Turizm 13,00 -3,70 -66,49 Uzertaş Boya 31,62 -3,71 -44,13 Ülker Bisküvi 20,80 -3,08 -6,80 Ünlü Yatırım Holding 6,32 -0,78 Vakıf Fin. Kir. 5,07 -0,78 48,77 Vakıf GMYO 1,71 -2,29 -28,71 Vakıf Yat. Ort. 5,58 -1,06 -24,18 Vakıflar Bankası 3,91 -0,51 -16,99 Vakko Tekstil 9,98 0,10 59,26 Vanet Gıda 5,58 -2,45 -27,81 VBT Yazılım 20,88 2,86 Verusa Holding 48,90 0,49 8,47 Verusaturk Girisim 23,92 0,08 83,32 Vestel 28,18 -0,28 69,92 Vestel Beyaz Eşya 8,30 1,59 87,00 Viking Kağıt 6,50 0,93 -27,78 Yapı ve Kredi Bank. 3,60 0,00 20,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,38 0,80 -16,06 Yataş 12,54 0,08 -11,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,04 1,00 -30,91 Yeni Gimat GMYO 22,20 7,25 91,51 Yeo Teknoloji 52,25 2,25 Yeşil GMYO 0,83 -1,19 -39,86 Yeşil Yapı 1,03 1,98 -44,02 Yeşil Yatırım Holding 1,94 0,00 -54,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.949,00 6,78 -4,17 Yonga Mobilya 26,50 5,16 -11,04 Yükselen Çelik 5,80 0,35 11,64 Yünsa 12,85 1,18 -7,50 Ziraat GMYO 2,59 -0,77 Zorlu Enerji 1,77 2,91 -30,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi