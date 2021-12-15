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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)49.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)49.500,00-0,6022,22
İş Bankası (C)8,40-0,2423,66
İş Bankası (Kur.)604.000,00

58,95
İş Fin.Kir.3,85-1,53-0,26
İş Girişim9,50-5,38-49,87
İş GMYO2,815,2410,63
İş Y. Men. Değ.23,220,7839,90
İş Yat. Ort.3,21-0,31-4,55
İşbir Holding53,00-3,72-1,26
İşbir Sentetik Dokuma12,242,60

Işık Plastik5,26-3,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-2,00-14,04
İttifak Holding1,39-0,71-37,67
İz Hayvancılık Tarım20,94-2,0616,33
İzmir Demir Çelik2,87-1,71-13,28
İzmir Fırça6,92-2,5424,46
Jantsa Jant Sanayi73,75-2,5877,93
Kafein Yazılım21,54-3,320,94
Kalekim Kimyevi Maddeler18,56-1,80

Kaplamin27,86-4,59-17,57
Kardemir (A)10,68-0,1979,50
Kardemir (B)10,63-0,09101,71
Kardemir (D)11,891,71105,71
Karel Elektronik13,02-1,0693,63
Karsan Otomotiv4,28-1,8331,69
Karsu Tekstil8,96-2,184,80
Kartal Yenilenebilir Enerji14,68-2,39

Kartonsan63,90-2,22-32,51
Katmerciler Ekipman1,51-1,95-12,83
Kent Gıda183,000,05-48,54
Kerevitaş Gıda5,25-2,96-20,21
Kervan Gıda13,670,3733,56
Kervansaray Yat. Holding0,62-1,59-50,79
Kiler GMYO1,95-2,99-22,31
Kızılbük GYO29,24-1,55

Klimasan Klima12,27-2,6245,42
Koç Holding35,101,7471,62
Konfrut Gıda5,131,7921,42
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,50-1,26198,73
Konya Çimento1.198,70-1,176,08
Konya Kağıt7,83-1,26

Koray GMYO7,160,8560,90
Kordsa Teknik Tekstil40,08-2,15157,75
Koza Altın146,702,3051,71
Koza Madencilik23,262,2050,16
Körfez GMYO6,20-2,366,90
Kristal Kola1,66-2,35-45,66
Kron Telekomünikasyon41,72-2,8913,25
Kuştur Kuşadası Turizm247,000,0057,02
Kuyas Yatırım4,44-2,2093,04
Kütahya Porselen114,10-0,52126,16
Kütahya Şeker Fabrikası31,06-0,83

Lider Faktoring4,190,0022,87
Link Bilgisayar30,26-5,26-4,23
Logo Yazılım49,28-1,4458,25
Lokman Hekim Sağlık13,50-1,8291,99
Lüks Kadife58,20-2,68102,69
Makina Takım3,64-1,626,74
Manas Enerji Yönetimi15,71-2,54

Margün Enerji9,94-1,78

Marka Yatırım Holding3,90-0,76-39,35
Marmaris Altınyunus279,005,80151,13
Marshall245,70-4,69-19,89
Martı GMYO0,99-2,94-61,23
Martı Otel1,79-0,56-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım23,18-1,86

Mavi Giyim78,350,4551,81
Mazhar Zorlu Holding35,303,8212,13
Meditera Tıbbi Malzeme48,183,48

Mega Polietilen6,412,56-16,32
Menderes Tekstil2,42-1,63-21,68
Mercan Kimya10,49-1,87

Merit Turizm32,78-4,49216,43
Merko Gıda5,68-2,24-34,26
Metemtur Yatırım3,99-2,68-50,65
Metro Holding1,16-0,85-38,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,43-2,02-15,92
Metro Yatırım Ortaklığı1,78-0,56-21,91
Mia Teknoloji39,325,53

Migros Ticaret46,680,309,07
Milpa4,03-3,59-12,39
Mistral GMYO4,40-1,35-5,90
MLP Sağlık34,440,3573,33
MMC San. ve Tic. Yat.4,02-7,16-12,61
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,96-5,19-24,39
Mondi Tire Kutsan11,30-3,0048,68
Nasmed Egepol8,45-3,43

Naturel Enerji40,28-1,8513,44
Naturelgaz7,75-2,15

Net Holding5,97-1,3274,05
Netaş Telekom.20,20-1,75-28,06
Niğbaş Niğde Beton16,739,99-67,83
Nuh Çimento48,12-0,580,19
Nurol GMYO7,88-5,638,09
Odaş Elektrik1,54-2,53-47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi23,580,51

Orge Enerji Elektrik7,14-4,0354,80
Orma Orman Mahsulleri39,022,63165,08
Osmanlı Menkul31,88-3,453,69
Ostim Endüstriyel Yat1,79-2,72-23,30
Otokar412,30-2,0735,50
Otto Holding28,405,26169,71
Oyak Çimento8,24-2,02-6,15
Oyak Yat. Ort.7,35-1,616,49
Oyak Yatırım Menkul44,642,48

Oylum Sınai Yatırımlar7,85-6,6666,67
Özak GMYO7,21-1,7741,37
Özbal Çelik Boru23,021,05251,45
Özderici GMYO1,72-2,27-22,52
Özerden Plastik7,72-1,66-14,22
Pamel Elektrik85,104,16299,16
Panora GMYO8,97-2,1852,79
Papilon Savunma14,74-2,32-35,17
Park Elek.Madencilik6,13-3,4614,15
Parsan37,14-1,4352,84
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,810,36

Pegasus106,403,8042,63
Peker GMYO1,05-2,78-55,11
Penguen Gıda4,28-1,61-15,25
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım433,002,85

Pera GMYO1,36-1,45-22,36
Pergamon Dış Ticaret26,18-3,0442,84
Petkim10,402,56108,84
Petrokent Turizm5.512,1010,00508,13
Pınar Et ve Un22,34-0,622,09
Pınar Su3,79-0,52-6,75
Pınar Süt21,34-0,56-5,36
Plastikkart18,30-1,6128,47
Polisan Holding3,24-1,82-15,73
Politeknik Metal520,001,5628,17
Prizma Press Matbaacılık4,03-1,23-26,46
QNB Finans Fin. Kir.85,103,78-32,08
QNB Finansbank41,52-5,38-40,98
QUA Granite Hayal Yapı13,56-6,42

Rainbow Polikarbonat13,491,97

Ral Yatırım Holding14,50-2,68226,58
Ray Sigorta14,69-0,74-4,92
Reysaş GMYO3,72-3,8814,75
Reysaş Lojistik5,73-0,5210,75
Rhea Girişim2,03-0,98-45,43
Rodrigo Tekstil14,70-0,817,22
Royal Halı3,15-9,74-8,43
RTA Laboratuvarları22,14-0,54-26,88
Sabancı Holding15,490,0640,49
Safkar Ege Soğutmacılık7,94-2,70-27,02
Sanel Mühendislik5,11-2,1149,42
Sanifoam Sünger33,983,41149,85
Sanko Pazarlama10,500,5713,30
Saray Matbaacılık4,20-1,87-52,11
Sarkuysan22,18-1,86155,02
Sasa Polyester52,20-1,23248,36
Say Yenilenebilir Enerji29,92-1,84251,59
Sekuro Plastik18,92-2,4235,53
Selçuk Ecza Deposu12,34-3,44-8,13
Selçuk Gıda4,65-2,31-6,63
Selva Gıda Sanayi10,503,45

Senkron Güvenlik24,68-1,67-6,02
Serve Film Prodüksiyon13,800,00-13,75
Servet GMYO99,40-0,9026,79
Seyitler Kimya15,700,4516,61
Silverline Endüstri5,39-2,71-37,33
Sinpaş GMYO4,080,49-2,39
Smartiks Yazılım5,51-1,25-37,81
Sodaş Sodyum Sanayii36,00-0,8336,70
Söktaş2,86-4,35-12,02
Sönmez Filament45,509,96-14,45
Sönmez Pamuklu10,18-0,20-31,01
Sumaş Suni Tahta87,002,3570,55
Şeker Fin. Kir.5,25-4,89-17,97
Şekerbank1,24-1,59-17,88
Şişe Cam16,28-1,87127,39
Şok Marketler Ticaret16,43-1,0231,65
T. Halk Bankası5,61-0,710,90
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,381,90-18,19
T.S.K.B.1,721,18-1,52
T.Tuborg20,40-9,3315,05
Tat Gıda12,37-1,836,99
TAV Havalimanları39,082,6883,47
Tek-Art Turizm1,41-3,42-30,20
Tekfen Holding26,440,9261,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,46-2,86-13,86
Temapol Polimer Plastik16,02-3,0339,30
Tetamat Gıda Yatırımları275,0010,0027,14
TGS Dış Ticaret16,29-1,5128,17
Tofaş Oto. Fab.90,55-2,37192,94
Torunlar GMYO4,60-1,9217,95
Trabzon Liman40,68-2,0226,65
Trabzonspor Sportif6,94-2,94184,43
Trend GMYO6,76-2,73-46,22
TSKB GMYO2,93-2,33-39,29
Tuğçelik16,03-3,5598,39
Tukaş8,09-1,34-16,51
Turcas Petrol4,460,22-8,04
Tureks Turizm Taşımacılık13,300,76

Turkcell21,560,1944,54
Tümosan Motor ve Traktör21,16-2,4950,39
Tüpraş193,801,3679,44
Türk Hava Yolları23,785,3184,20
Türk İlaç Serum12,18-0,81

Türk Prysmian Kablo71,957,87496,48
Türk Telekom10,74-2,7235,96
Türk Traktör230,20-2,0835,12
Türker Proje Gayrimenkul134,00-1,4718,69
Türkiye Sigorta5,87-1,01-4,99
Ufuk Yatırım19,401,6244,78
Ulaşlar Turizm Yat.3,60-1,91-15,09
Ulusal Faktoring2,46-0,40

Ulusoy Elektrik68,05-2,8632,52
Ulusoy Un Sanayi7,000,0037,57
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,87-3,61-20,09
Utopya Turizm15,312,07-60,54
Uzertaş Boya34,32-0,23-39,36
Ülker Bisküvi22,30-1,15-0,08
Ünlü Yatırım Holding6,46-2,71

Vakıf Fin. Kir.5,62-2,6064,91
Vakıf GMYO1,93-1,03-19,54
Vakıf Yat. Ort.6,00-0,83-18,48
Vakıflar Bankası4,27-0,70-9,34
Vakko Tekstil10,89-2,5973,78
Vanet Gıda6,799,87-12,16
VBT Yazılım22,36-2,44

Verusa Holding53,40-2,0218,45
Verusaturk Girisim24,54-1,6888,07
Vestel29,96-1,1280,66
Vestel Beyaz Eşya8,13-0,9783,17
Viking Kağıt7,08-2,34-21,33
Yapı ve Kredi Bank.3,88-0,5129,46
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,02-1,67-8,76
Yataş13,22-1,86-6,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,15-0,94-28,41
Yeni Gimat GMYO21,787,6187,89
Yeo Teknoloji57,70-1,03

Yeşil GMYO0,92-2,13-33,33
Yeşil Yapı1,08-1,82-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,05-0,97-52,06
Yibitaş İnşaat Malzeme14.590,10-3,44-6,47
Yonga Mobilya28,440,00-4,53
Yükselen Çelik6,29-2,9321,07
Yünsa13,76-2,82-0,95
Ziraat GMYO2,86-0,35

Zorlu Enerji1,820,00-28,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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