Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 49.500,00 -0,60 22,22 İş Bankası (C) 8,40 -0,24 23,66 İş Bankası (Kur.) 604.000,00 58,95 İş Fin.Kir. 3,85 -1,53 -0,26 İş Girişim 9,50 -5,38 -49,87 İş GMYO 2,81 5,24 10,63 İş Y. Men. Değ. 23,22 0,78 39,90 İş Yat. Ort. 3,21 -0,31 -4,55 İşbir Holding 53,00 -3,72 -1,26 İşbir Sentetik Dokuma 12,24 2,60 Işık Plastik 5,26 -3,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -2,00 -14,04 İttifak Holding 1,39 -0,71 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 20,94 -2,06 16,33 İzmir Demir Çelik 2,87 -1,71 -13,28 İzmir Fırça 6,92 -2,54 24,46 Jantsa Jant Sanayi 73,75 -2,58 77,93 Kafein Yazılım 21,54 -3,32 0,94 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,56 -1,80 Kaplamin 27,86 -4,59 -17,57 Kardemir (A) 10,68 -0,19 79,50 Kardemir (B) 10,63 -0,09 101,71 Kardemir (D) 11,89 1,71 105,71 Karel Elektronik 13,02 -1,06 93,63 Karsan Otomotiv 4,28 -1,83 31,69 Karsu Tekstil 8,96 -2,18 4,80 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,68 -2,39 Kartonsan 63,90 -2,22 -32,51 Katmerciler Ekipman 1,51 -1,95 -12,83 Kent Gıda 183,00 0,05 -48,54 Kerevitaş Gıda 5,25 -2,96 -20,21 Kervan Gıda 13,67 0,37 33,56 Kervansaray Yat. Holding 0,62 -1,59 -50,79 Kiler GMYO 1,95 -2,99 -22,31 Kızılbük GYO 29,24 -1,55 Klimasan Klima 12,27 -2,62 45,42 Koç Holding 35,10 1,74 71,62 Konfrut Gıda 5,13 1,79 21,42 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,50 -1,26 198,73 Konya Çimento 1.198,70 -1,17 6,08 Konya Kağıt 7,83 -1,26 Koray GMYO 7,16 0,85 60,90 Kordsa Teknik Tekstil 40,08 -2,15 157,75 Koza Altın 146,70 2,30 51,71 Koza Madencilik 23,26 2,20 50,16 Körfez GMYO 6,20 -2,36 6,90 Kristal Kola 1,66 -2,35 -45,66 Kron Telekomünikasyon 41,72 -2,89 13,25 Kuştur Kuşadası Turizm 247,00 0,00 57,02 Kuyas Yatırım 4,44 -2,20 93,04 Kütahya Porselen 114,10 -0,52 126,16 Kütahya Şeker Fabrikası 31,06 -0,83 Lider Faktoring 4,19 0,00 22,87 Link Bilgisayar 30,26 -5,26 -4,23 Logo Yazılım 49,28 -1,44 58,25 Lokman Hekim Sağlık 13,50 -1,82 91,99 Lüks Kadife 58,20 -2,68 102,69 Makina Takım 3,64 -1,62 6,74 Manas Enerji Yönetimi 15,71 -2,54 Margün Enerji 9,94 -1,78 Marka Yatırım Holding 3,90 -0,76 -39,35 Marmaris Altınyunus 279,00 5,80 151,13 Marshall 245,70 -4,69 -19,89 Martı GMYO 0,99 -2,94 -61,23 Martı Otel 1,79 -0,56 -15,96 Matriks Bilgi Dağıtım 23,18 -1,86 Mavi Giyim 78,35 0,45 51,81 Mazhar Zorlu Holding 35,30 3,82 12,13 Meditera Tıbbi Malzeme 48,18 3,48 Mega Polietilen 6,41 2,56 -16,32 Menderes Tekstil 2,42 -1,63 -21,68 Mercan Kimya 10,49 -1,87 Merit Turizm 32,78 -4,49 216,43 Merko Gıda 5,68 -2,24 -34,26 Metemtur Yatırım 3,99 -2,68 -50,65 Metro Holding 1,16 -0,85 -38,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,43 -2,02 -15,92 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 -0,56 -21,91 Mia Teknoloji 39,32 5,53 Migros Ticaret 46,68 0,30 9,07 Milpa 4,03 -3,59 -12,39 Mistral GMYO 4,40 -1,35 -5,90 MLP Sağlık 34,44 0,35 73,33 MMC San. ve Tic. Yat. 4,02 -7,16 -12,61 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,96 -5,19 -24,39 Mondi Tire Kutsan 11,30 -3,00 48,68 Nasmed Egepol 8,45 -3,43 Naturel Enerji 40,28 -1,85 13,44 Naturelgaz 7,75 -2,15 Net Holding 5,97 -1,32 74,05 Netaş Telekom. 20,20 -1,75 -28,06 Niğbaş Niğde Beton 16,73 9,99 -67,83 Nuh Çimento 48,12 -0,58 0,19 Nurol GMYO 7,88 -5,63 8,09 Odaş Elektrik 1,54 -2,53 -47,32 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 23,58 0,51 Orge Enerji Elektrik 7,14 -4,03 54,80 Orma Orman Mahsulleri 39,02 2,63 165,08 Osmanlı Menkul 31,88 -3,45 3,69 Ostim Endüstriyel Yat 1,79 -2,72 -23,30 Otokar 412,30 -2,07 35,50 Otto Holding 28,40 5,26 169,71 Oyak Çimento 8,24 -2,02 -6,15 Oyak Yat. Ort. 7,35 -1,61 6,49 Oyak Yatırım Menkul 44,64 2,48 Oylum Sınai Yatırımlar 7,85 -6,66 66,67 Özak GMYO 7,21 -1,77 41,37 Özbal Çelik Boru 23,02 1,05 251,45 Özderici GMYO 1,72 -2,27 -22,52 Özerden Plastik 7,72 -1,66 -14,22 Pamel Elektrik 85,10 4,16 299,16 Panora GMYO 8,97 -2,18 52,79 Papilon Savunma 14,74 -2,32 -35,17 Park Elek.Madencilik 6,13 -3,46 14,15 Parsan 37,14 -1,43 52,84 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,81 0,36 Pegasus 106,40 3,80 42,63 Peker GMYO 1,05 -2,78 -55,11 Penguen Gıda 4,28 -1,61 -15,25 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 433,00 2,85 Pera GMYO 1,36 -1,45 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 26,18 -3,04 42,84 Petkim 10,40 2,56 108,84 Petrokent Turizm 5.512,10 10,00 508,13 Pınar Et ve Un 22,34 -0,62 2,09 Pınar Su 3,79 -0,52 -6,75 Pınar Süt 21,34 -0,56 -5,36 Plastikkart 18,30 -1,61 28,47 Polisan Holding 3,24 -1,82 -15,73 Politeknik Metal 520,00 1,56 28,17 Prizma Press Matbaacılık 4,03 -1,23 -26,46 QNB Finans Fin. Kir. 85,10 3,78 -32,08 QNB Finansbank 41,52 -5,38 -40,98 QUA Granite Hayal Yapı 13,56 -6,42 Rainbow Polikarbonat 13,49 1,97 Ral Yatırım Holding 14,50 -2,68 226,58 Ray Sigorta 14,69 -0,74 -4,92 Reysaş GMYO 3,72 -3,88 14,75 Reysaş Lojistik 5,73 -0,52 10,75 Rhea Girişim 2,03 -0,98 -45,43 Rodrigo Tekstil 14,70 -0,81 7,22 Royal Halı 3,15 -9,74 -8,43 RTA Laboratuvarları 22,14 -0,54 -26,88 Sabancı Holding 15,49 0,06 40,49 Safkar Ege Soğutmacılık 7,94 -2,70 -27,02 Sanel Mühendislik 5,11 -2,11 49,42 Sanifoam Sünger 33,98 3,41 149,85 Sanko Pazarlama 10,50 0,57 13,30 Saray Matbaacılık 4,20 -1,87 -52,11 Sarkuysan 22,18 -1,86 155,02 Sasa Polyester 52,20 -1,23 248,36 Say Yenilenebilir Enerji 29,92 -1,84 251,59 Sekuro Plastik 18,92 -2,42 35,53 Selçuk Ecza Deposu 12,34 -3,44 -8,13 Selçuk Gıda 4,65 -2,31 -6,63 Selva Gıda Sanayi 10,50 3,45 Senkron Güvenlik 24,68 -1,67 -6,02 Serve Film Prodüksiyon 13,80 0,00 -13,75 Servet GMYO 99,40 -0,90 26,79 Seyitler Kimya 15,70 0,45 16,61 Silverline Endüstri 5,39 -2,71 -37,33 Sinpaş GMYO 4,08 0,49 -2,39 Smartiks Yazılım 5,51 -1,25 -37,81 Sodaş Sodyum Sanayii 36,00 -0,83 36,70 Söktaş 2,86 -4,35 -12,02 Sönmez Filament 45,50 9,96 -14,45 Sönmez Pamuklu 10,18 -0,20 -31,01 Sumaş Suni Tahta 87,00 2,35 70,55 Şeker Fin. Kir. 5,25 -4,89 -17,97 Şekerbank 1,24 -1,59 -17,88 Şişe Cam 16,28 -1,87 127,39 Şok Marketler Ticaret 16,43 -1,02 31,65 T. Halk Bankası 5,61 -0,71 0,90 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,38 1,90 -18,19 T.S.K.B. 1,72 1,18 -1,52 T.Tuborg 20,40 -9,33 15,05 Tat Gıda 12,37 -1,83 6,99 TAV Havalimanları 39,08 2,68 83,47 Tek-Art Turizm 1,41 -3,42 -30,20 Tekfen Holding 26,44 0,92 61,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,46 -2,86 -13,86 Temapol Polimer Plastik 16,02 -3,03 39,30 Tetamat Gıda Yatırımları 275,00 10,00 27,14 TGS Dış Ticaret 16,29 -1,51 28,17 Tofaş Oto. Fab. 90,55 -2,37 192,94 Torunlar GMYO 4,60 -1,92 17,95 Trabzon Liman 40,68 -2,02 26,65 Trabzonspor Sportif 6,94 -2,94 184,43 Trend GMYO 6,76 -2,73 -46,22 TSKB GMYO 2,93 -2,33 -39,29 Tuğçelik 16,03 -3,55 98,39 Tukaş 8,09 -1,34 -16,51 Turcas Petrol 4,46 0,22 -8,04 Tureks Turizm Taşımacılık 13,30 0,76 Turkcell 21,56 0,19 44,54 Tümosan Motor ve Traktör 21,16 -2,49 50,39 Tüpraş 193,80 1,36 79,44 Türk Hava Yolları 23,78 5,31 84,20 Türk İlaç Serum 12,18 -0,81 Türk Prysmian Kablo 71,95 7,87 496,48 Türk Telekom 10,74 -2,72 35,96 Türk Traktör 230,20 -2,08 35,12 Türker Proje Gayrimenkul 134,00 -1,47 18,69 Türkiye Sigorta 5,87 -1,01 -4,99 Ufuk Yatırım 19,40 1,62 44,78 Ulaşlar Turizm Yat. 3,60 -1,91 -15,09 Ulusal Faktoring 2,46 -0,40 Ulusoy Elektrik 68,05 -2,86 32,52 Ulusoy Un Sanayi 7,00 0,00 37,57 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,87 -3,61 -20,09 Utopya Turizm 15,31 2,07 -60,54 Uzertaş Boya 34,32 -0,23 -39,36 Ülker Bisküvi 22,30 -1,15 -0,08 Ünlü Yatırım Holding 6,46 -2,71 Vakıf Fin. Kir. 5,62 -2,60 64,91 Vakıf GMYO 1,93 -1,03 -19,54 Vakıf Yat. Ort. 6,00 -0,83 -18,48 Vakıflar Bankası 4,27 -0,70 -9,34 Vakko Tekstil 10,89 -2,59 73,78 Vanet Gıda 6,79 9,87 -12,16 VBT Yazılım 22,36 -2,44 Verusa Holding 53,40 -2,02 18,45 Verusaturk Girisim 24,54 -1,68 88,07 Vestel 29,96 -1,12 80,66 Vestel Beyaz Eşya 8,13 -0,97 83,17 Viking Kağıt 7,08 -2,34 -21,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,88 -0,51 29,46 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,02 -1,67 -8,76 Yataş 13,22 -1,86 -6,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 -0,94 -28,41 Yeni Gimat GMYO 21,78 7,61 87,89 Yeo Teknoloji 57,70 -1,03 Yeşil GMYO 0,92 -2,13 -33,33 Yeşil Yapı 1,08 -1,82 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,05 -0,97 -52,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.590,10 -3,44 -6,47 Yonga Mobilya 28,44 0,00 -4,53 Yükselen Çelik 6,29 -2,93 21,07 Yünsa 13,76 -2,82 -0,95 Ziraat GMYO 2,86 -0,35 Zorlu Enerji 1,82 0,00 -28,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi