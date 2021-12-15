Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)49.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|49.500,00
|-0,60
|22,22
|İş Bankası (C)
|8,40
|-0,24
|23,66
|İş Bankası (Kur.)
|604.000,00
|58,95
|İş Fin.Kir.
|3,85
|-1,53
|-0,26
|İş Girişim
|9,50
|-5,38
|-49,87
|İş GMYO
|2,81
|5,24
|10,63
|İş Y. Men. Değ.
|23,22
|0,78
|39,90
|İş Yat. Ort.
|3,21
|-0,31
|-4,55
|İşbir Holding
|53,00
|-3,72
|-1,26
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,24
|2,60
|Işık Plastik
|5,26
|-3,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-2,00
|-14,04
|İttifak Holding
|1,39
|-0,71
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|20,94
|-2,06
|16,33
|İzmir Demir Çelik
|2,87
|-1,71
|-13,28
|İzmir Fırça
|6,92
|-2,54
|24,46
|Jantsa Jant Sanayi
|73,75
|-2,58
|77,93
|Kafein Yazılım
|21,54
|-3,32
|0,94
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,56
|-1,80
|Kaplamin
|27,86
|-4,59
|-17,57
|Kardemir (A)
|10,68
|-0,19
|79,50
|Kardemir (B)
|10,63
|-0,09
|101,71
|Kardemir (D)
|11,89
|1,71
|105,71
|Karel Elektronik
|13,02
|-1,06
|93,63
|Karsan Otomotiv
|4,28
|-1,83
|31,69
|Karsu Tekstil
|8,96
|-2,18
|4,80
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,68
|-2,39
|Kartonsan
|63,90
|-2,22
|-32,51
|Katmerciler Ekipman
|1,51
|-1,95
|-12,83
|Kent Gıda
|183,00
|0,05
|-48,54
|Kerevitaş Gıda
|5,25
|-2,96
|-20,21
|Kervan Gıda
|13,67
|0,37
|33,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|-1,59
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,95
|-2,99
|-22,31
|Kızılbük GYO
|29,24
|-1,55
|Klimasan Klima
|12,27
|-2,62
|45,42
|Koç Holding
|35,10
|1,74
|71,62
|Konfrut Gıda
|5,13
|1,79
|21,42
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,50
|-1,26
|198,73
|Konya Çimento
|1.198,70
|-1,17
|6,08
|Konya Kağıt
|7,83
|-1,26
|Koray GMYO
|7,16
|0,85
|60,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|40,08
|-2,15
|157,75
|Koza Altın
|146,70
|2,30
|51,71
|Koza Madencilik
|23,26
|2,20
|50,16
|Körfez GMYO
|6,20
|-2,36
|6,90
|Kristal Kola
|1,66
|-2,35
|-45,66
|Kron Telekomünikasyon
|41,72
|-2,89
|13,25
|Kuştur Kuşadası Turizm
|247,00
|0,00
|57,02
|Kuyas Yatırım
|4,44
|-2,20
|93,04
|Kütahya Porselen
|114,10
|-0,52
|126,16
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,06
|-0,83
|Lider Faktoring
|4,19
|0,00
|22,87
|Link Bilgisayar
|30,26
|-5,26
|-4,23
|Logo Yazılım
|49,28
|-1,44
|58,25
|Lokman Hekim Sağlık
|13,50
|-1,82
|91,99
|Lüks Kadife
|58,20
|-2,68
|102,69
|Makina Takım
|3,64
|-1,62
|6,74
|Manas Enerji Yönetimi
|15,71
|-2,54
|Margün Enerji
|9,94
|-1,78
|Marka Yatırım Holding
|3,90
|-0,76
|-39,35
|Marmaris Altınyunus
|279,00
|5,80
|151,13
|Marshall
|245,70
|-4,69
|-19,89
|Martı GMYO
|0,99
|-2,94
|-61,23
|Martı Otel
|1,79
|-0,56
|-15,96
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,18
|-1,86
|Mavi Giyim
|78,35
|0,45
|51,81
|Mazhar Zorlu Holding
|35,30
|3,82
|12,13
|Meditera Tıbbi Malzeme
|48,18
|3,48
|Mega Polietilen
|6,41
|2,56
|-16,32
|Menderes Tekstil
|2,42
|-1,63
|-21,68
|Mercan Kimya
|10,49
|-1,87
|Merit Turizm
|32,78
|-4,49
|216,43
|Merko Gıda
|5,68
|-2,24
|-34,26
|Metemtur Yatırım
|3,99
|-2,68
|-50,65
|Metro Holding
|1,16
|-0,85
|-38,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,43
|-2,02
|-15,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|-0,56
|-21,91
|Mia Teknoloji
|39,32
|5,53
|Migros Ticaret
|46,68
|0,30
|9,07
|Milpa
|4,03
|-3,59
|-12,39
|Mistral GMYO
|4,40
|-1,35
|-5,90
|MLP Sağlık
|34,44
|0,35
|73,33
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,02
|-7,16
|-12,61
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|0,58
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,96
|-5,19
|-24,39
|Mondi Tire Kutsan
|11,30
|-3,00
|48,68
|Nasmed Egepol
|8,45
|-3,43
|Naturel Enerji
|40,28
|-1,85
|13,44
|Naturelgaz
|7,75
|-2,15
|Net Holding
|5,97
|-1,32
|74,05
|Netaş Telekom.
|20,20
|-1,75
|-28,06
|Niğbaş Niğde Beton
|16,73
|9,99
|-67,83
|Nuh Çimento
|48,12
|-0,58
|0,19
|Nurol GMYO
|7,88
|-5,63
|8,09
|Odaş Elektrik
|1,54
|-2,53
|-47,32
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|23,58
|0,51
|Orge Enerji Elektrik
|7,14
|-4,03
|54,80
|Orma Orman Mahsulleri
|39,02
|2,63
|165,08
|Osmanlı Menkul
|31,88
|-3,45
|3,69
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|-2,72
|-23,30
|Otokar
|412,30
|-2,07
|35,50
|Otto Holding
|28,40
|5,26
|169,71
|Oyak Çimento
|8,24
|-2,02
|-6,15
|Oyak Yat. Ort.
|7,35
|-1,61
|6,49
|Oyak Yatırım Menkul
|44,64
|2,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,85
|-6,66
|66,67
|Özak GMYO
|7,21
|-1,77
|41,37
|Özbal Çelik Boru
|23,02
|1,05
|251,45
|Özderici GMYO
|1,72
|-2,27
|-22,52
|Özerden Plastik
|7,72
|-1,66
|-14,22
|Pamel Elektrik
|85,10
|4,16
|299,16
|Panora GMYO
|8,97
|-2,18
|52,79
|Papilon Savunma
|14,74
|-2,32
|-35,17
|Park Elek.Madencilik
|6,13
|-3,46
|14,15
|Parsan
|37,14
|-1,43
|52,84
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,81
|0,36
|Pegasus
|106,40
|3,80
|42,63
|Peker GMYO
|1,05
|-2,78
|-55,11
|Penguen Gıda
|4,28
|-1,61
|-15,25
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|433,00
|2,85
|Pera GMYO
|1,36
|-1,45
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|26,18
|-3,04
|42,84
|Petkim
|10,40
|2,56
|108,84
|Petrokent Turizm
|5.512,10
|10,00
|508,13
|Pınar Et ve Un
|22,34
|-0,62
|2,09
|Pınar Su
|3,79
|-0,52
|-6,75
|Pınar Süt
|21,34
|-0,56
|-5,36
|Plastikkart
|18,30
|-1,61
|28,47
|Polisan Holding
|3,24
|-1,82
|-15,73
|Politeknik Metal
|520,00
|1,56
|28,17
|Prizma Press Matbaacılık
|4,03
|-1,23
|-26,46
|QNB Finans Fin. Kir.
|85,10
|3,78
|-32,08
|QNB Finansbank
|41,52
|-5,38
|-40,98
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,56
|-6,42
|Rainbow Polikarbonat
|13,49
|1,97
|Ral Yatırım Holding
|14,50
|-2,68
|226,58
|Ray Sigorta
|14,69
|-0,74
|-4,92
|Reysaş GMYO
|3,72
|-3,88
|14,75
|Reysaş Lojistik
|5,73
|-0,52
|10,75
|Rhea Girişim
|2,03
|-0,98
|-45,43
|Rodrigo Tekstil
|14,70
|-0,81
|7,22
|Royal Halı
|3,15
|-9,74
|-8,43
|RTA Laboratuvarları
|22,14
|-0,54
|-26,88
|Sabancı Holding
|15,49
|0,06
|40,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,94
|-2,70
|-27,02
|Sanel Mühendislik
|5,11
|-2,11
|49,42
|Sanifoam Sünger
|33,98
|3,41
|149,85
|Sanko Pazarlama
|10,50
|0,57
|13,30
|Saray Matbaacılık
|4,20
|-1,87
|-52,11
|Sarkuysan
|22,18
|-1,86
|155,02
|Sasa Polyester
|52,20
|-1,23
|248,36
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,92
|-1,84
|251,59
|Sekuro Plastik
|18,92
|-2,42
|35,53
|Selçuk Ecza Deposu
|12,34
|-3,44
|-8,13
|Selçuk Gıda
|4,65
|-2,31
|-6,63
|Selva Gıda Sanayi
|10,50
|3,45
|Senkron Güvenlik
|24,68
|-1,67
|-6,02
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|0,00
|-13,75
|Servet GMYO
|99,40
|-0,90
|26,79
|Seyitler Kimya
|15,70
|0,45
|16,61
|Silverline Endüstri
|5,39
|-2,71
|-37,33
|Sinpaş GMYO
|4,08
|0,49
|-2,39
|Smartiks Yazılım
|5,51
|-1,25
|-37,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|36,00
|-0,83
|36,70
|Söktaş
|2,86
|-4,35
|-12,02
|Sönmez Filament
|45,50
|9,96
|-14,45
|Sönmez Pamuklu
|10,18
|-0,20
|-31,01
|Sumaş Suni Tahta
|87,00
|2,35
|70,55
|Şeker Fin. Kir.
|5,25
|-4,89
|-17,97
|Şekerbank
|1,24
|-1,59
|-17,88
|Şişe Cam
|16,28
|-1,87
|127,39
|Şok Marketler Ticaret
|16,43
|-1,02
|31,65
|T. Halk Bankası
|5,61
|-0,71
|0,90
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,38
|1,90
|-18,19
|T.S.K.B.
|1,72
|1,18
|-1,52
|T.Tuborg
|20,40
|-9,33
|15,05
|Tat Gıda
|12,37
|-1,83
|6,99
|TAV Havalimanları
|39,08
|2,68
|83,47
|Tek-Art Turizm
|1,41
|-3,42
|-30,20
|Tekfen Holding
|26,44
|0,92
|61,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,46
|-2,86
|-13,86
|Temapol Polimer Plastik
|16,02
|-3,03
|39,30
|Tetamat Gıda Yatırımları
|275,00
|10,00
|27,14
|TGS Dış Ticaret
|16,29
|-1,51
|28,17
|Tofaş Oto. Fab.
|90,55
|-2,37
|192,94
|Torunlar GMYO
|4,60
|-1,92
|17,95
|Trabzon Liman
|40,68
|-2,02
|26,65
|Trabzonspor Sportif
|6,94
|-2,94
|184,43
|Trend GMYO
|6,76
|-2,73
|-46,22
|TSKB GMYO
|2,93
|-2,33
|-39,29
|Tuğçelik
|16,03
|-3,55
|98,39
|Tukaş
|8,09
|-1,34
|-16,51
|Turcas Petrol
|4,46
|0,22
|-8,04
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,30
|0,76
|Turkcell
|21,56
|0,19
|44,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,16
|-2,49
|50,39
|Tüpraş
|193,80
|1,36
|79,44
|Türk Hava Yolları
|23,78
|5,31
|84,20
|Türk İlaç Serum
|12,18
|-0,81
|Türk Prysmian Kablo
|71,95
|7,87
|496,48
|Türk Telekom
|10,74
|-2,72
|35,96
|Türk Traktör
|230,20
|-2,08
|35,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,00
|-1,47
|18,69
|Türkiye Sigorta
|5,87
|-1,01
|-4,99
|Ufuk Yatırım
|19,40
|1,62
|44,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,60
|-1,91
|-15,09
|Ulusal Faktoring
|2,46
|-0,40
|Ulusoy Elektrik
|68,05
|-2,86
|32,52
|Ulusoy Un Sanayi
|7,00
|0,00
|37,57
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,87
|-3,61
|-20,09
|Utopya Turizm
|15,31
|2,07
|-60,54
|Uzertaş Boya
|34,32
|-0,23
|-39,36
|Ülker Bisküvi
|22,30
|-1,15
|-0,08
|Ünlü Yatırım Holding
|6,46
|-2,71
|Vakıf Fin. Kir.
|5,62
|-2,60
|64,91
|Vakıf GMYO
|1,93
|-1,03
|-19,54
|Vakıf Yat. Ort.
|6,00
|-0,83
|-18,48
|Vakıflar Bankası
|4,27
|-0,70
|-9,34
|Vakko Tekstil
|10,89
|-2,59
|73,78
|Vanet Gıda
|6,79
|9,87
|-12,16
|VBT Yazılım
|22,36
|-2,44
|Verusa Holding
|53,40
|-2,02
|18,45
|Verusaturk Girisim
|24,54
|-1,68
|88,07
|Vestel
|29,96
|-1,12
|80,66
|Vestel Beyaz Eşya
|8,13
|-0,97
|83,17
|Viking Kağıt
|7,08
|-2,34
|-21,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,88
|-0,51
|29,46
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,02
|-1,67
|-8,76
|Yataş
|13,22
|-1,86
|-6,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,15
|-0,94
|-28,41
|Yeni Gimat GMYO
|21,78
|7,61
|87,89
|Yeo Teknoloji
|57,70
|-1,03
|Yeşil GMYO
|0,92
|-2,13
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,08
|-1,82
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,05
|-0,97
|-52,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.590,10
|-3,44
|-6,47
|Yonga Mobilya
|28,44
|0,00
|-4,53
|Yükselen Çelik
|6,29
|-2,93
|21,07
|Yünsa
|13,76
|-2,82
|-0,95
|Ziraat GMYO
|2,86
|-0,35
|Zorlu Enerji
|1,82
|0,00
|-28,03
(Son)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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