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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)53.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)53.000,006,4330,86
İş Bankası (C)8,314,9222,34
İş Bankası (Kur.)590.000,00

55,26
İş Fin.Kir.3,941,292,07
İş Girişim9,938,76-47,60
İş GMYO2,630,383,54
İş Y. Men. Değ.22,861,8737,73
İş Yat. Ort.3,22-0,62-4,26
İşbir Holding55,10-9,892,65
İşbir Sentetik Dokuma11,85-0,92

Işık Plastik5,471,11

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,011,00-11,40
İttifak Holding1,410,71-36,77
İz Hayvancılık Tarım20,920,3816,22
İzmir Demir Çelik2,930,00-11,47
İzmir Fırça7,190,8429,32
Jantsa Jant Sanayi75,90-1,9483,12
Kafein Yazılım22,58-0,535,81
Kalekim Kimyevi Maddeler19,091,17

Kaplamin29,822,12-11,78
Kardemir (A)10,621,5378,49
Kardemir (B)10,601,44101,14
Kardemir (D)11,621,40101,04
Karel Elektronik13,081,8794,52
Karsan Otomotiv4,340,7033,54
Karsu Tekstil9,23-0,867,95
Kartal Yenilenebilir Enerji14,95-2,92

Kartonsan64,30-0,23-32,08
Katmerciler Ekipman1,550,00-10,52
Kent Gıda184,90-1,49-48,00
Kerevitaş Gıda5,190,39-21,12
Kervan Gıda13,48-1,4631,70
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO2,03-6,88-19,12
Kızılbük GYO29,80-0,33

Klimasan Klima12,30-0,4945,77
Koç Holding34,562,0168,98
Konfrut Gıda4,96-1,5917,40
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,50-1,38202,97
Konya Çimento1.187,00-1,085,04
Konya Kağıt7,95-0,75

Koray GMYO7,09-3,2759,33
Kordsa Teknik Tekstil39,782,90155,82
Koza Altın144,200,2849,12
Koza Madencilik22,70-0,1846,55
Körfez GMYO6,37-0,789,83
Kristal Kola1,701,80-44,35
Kron Telekomünikasyon43,163,5517,16
Kuştur Kuşadası Turizm245,100,0055,82
Kuyas Yatırım4,45-1,5593,48
Kütahya Porselen113,80-3,07125,57
Kütahya Şeker Fabrikası31,18-0,51

Lider Faktoring4,190,2422,87
Link Bilgisayar31,881,790,90
Logo Yazılım50,750,3062,97
Lokman Hekim Sağlık13,40-1,4790,56
Lüks Kadife60,00-2,20108,95
Makina Takım3,68-2,137,92
Manas Enerji Yönetimi16,160,81

Margün Enerji10,14-0,39

Marka Yatırım Holding3,93-1,50-38,88
Marmaris Altınyunus254,30-3,31128,89
Marshall261,00-1,66-14,90
Martı GMYO1,022,00-60,06
Martı Otel1,820,55-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım23,72-0,59

Mavi Giyim77,85-2,9350,85
Mazhar Zorlu Holding34,300,538,96
Meditera Tıbbi Malzeme42,981,51

Mega Polietilen6,28-1,57-18,02
Menderes Tekstil2,46-1,60-20,39
Mercan Kimya10,70-1,38

Merit Turizm33,647,82224,73
Merko Gıda5,792,30-32,99
Metemtur Yatırım3,82-5,68-52,75
Metro Holding1,16-1,69-38,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,49-0,40-13,84
Metro Yatırım Ortaklığı1,83-0,54-19,71
Mia Teknoloji36,407,44

Migros Ticaret45,762,106,92
Milpa4,240,24-7,83
Mistral GMYO4,45-0,89-4,83
MLP Sağlık34,540,6473,83
MMC San. ve Tic. Yat.3,80-3,55-17,39
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,71-0,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,32-4,70-21,35
Mondi Tire Kutsan11,61-1,4452,76
Nasmed Egepol8,776,43

Naturel Enerji40,68-1,1214,57
Naturelgaz8,000,25

Net Holding6,022,0375,51
Netaş Telekom.20,841,17-25,78
Niğbaş Niğde Beton15,219,98-70,75
Nuh Çimento48,00-0,95-0,06
Nurol GMYO8,58-2,8317,70
Odaş Elektrik1,580,00-45,95
Orçay Ortaköy Çay Sanayi23,469,93

Orge Enerji Elektrik7,251,8357,18
Orma Orman Mahsulleri36,20-5,24145,92
Osmanlı Menkul33,740,609,74
Ostim Endüstriyel Yat1,851,09-20,73
Otokar423,500,8339,18
Otto Holding26,30-0,75149,76
Oyak Çimento8,430,36-3,99
Oyak Yat. Ort.7,53-0,269,10
Oyak Yatırım Menkul43,18-0,46

Oylum Sınai Yatırımlar8,500,1280,47
Özak GMYO7,292,8242,94
Özbal Çelik Boru22,92-0,52249,92
Özderici GMYO1,79-0,56-19,37
Özerden Plastik8,02-0,12-10,89
Pamel Elektrik73,05-1,68242,64
Panora GMYO9,204,3156,71
Papilon Savunma14,99-1,25-34,08
Park Elek.Madencilik6,40-1,2319,18
Parsan36,920,0551,93
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,72-0,94

Pegasus102,50-1,3537,40
Peker GMYO1,08-0,92-53,83
Penguen Gıda4,19-1,87-17,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım419,903,04

Pera GMYO1,370,00-21,79
Pergamon Dış Ticaret26,94-2,5346,98
Petkim10,111,71103,01
Petrokent Turizm5.000,10-0,23451,64
Pınar Et ve Un22,32-0,801,99
Pınar Su3,87-0,51-4,78
Pınar Süt21,36-0,19-5,28
Plastikkart18,58-1,3330,44
Polisan Holding3,300,61-14,17
Politeknik Metal522,80-1,3228,86
Prizma Press Matbaacılık4,110,98-25,00
QNB Finans Fin. Kir.87,00-1,69-30,57
QNB Finansbank44,020,00-37,43
QUA Granite Hayal Yapı14,64-1,41

Rainbow Polikarbonat13,56-5,31

Ral Yatırım Holding14,16-5,47218,92
Ray Sigorta14,45-1,77-6,47
Reysaş GMYO3,850,7918,76
Reysaş Lojistik5,750,5211,13
Rhea Girişim2,07-0,96-44,35
Rodrigo Tekstil15,03-0,209,63
Royal Halı3,490,871,45
RTA Laboratuvarları22,10-0,63-27,01
Sabancı Holding15,222,1538,04
Safkar Ege Soğutmacılık8,110,12-25,46
Sanel Mühendislik5,16-1,5350,88
Sanifoam Sünger33,18-1,95143,97
Sanko Pazarlama10,460,4812,86
Saray Matbaacılık4,26-2,29-51,43
Sarkuysan22,62-0,26160,08
Sasa Polyester51,355,70242,69
Say Yenilenebilir Enerji30,24-0,85255,35
Sekuro Plastik19,53-0,7639,90
Selçuk Ecza Deposu12,363,87-7,98
Selçuk Gıda4,90-1,01-1,61
Selva Gıda Sanayi10,582,62

Senkron Güvenlik25,30-2,92-3,66
Serve Film Prodüksiyon13,80-0,72-13,75
Servet GMYO100,90-2,2328,70
Seyitler Kimya15,560,9115,57
Silverline Endüstri5,58-1,06-35,12
Sinpaş GMYO4,080,00-2,39
Smartiks Yazılım5,61-0,88-36,68
Sodaş Sodyum Sanayii36,3010,0037,83
Söktaş2,960,00-8,94
Sönmez Filament41,389,99-22,20
Sönmez Pamuklu10,201,80-30,88
Sumaş Suni Tahta86,100,1268,79
Şeker Fin. Kir.5,465,20-14,69
Şekerbank1,262,44-16,56
Şişe Cam16,290,93127,53
Şok Marketler Ticaret16,25-0,1230,21
T. Halk Bankası5,715,742,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,804,05-16,50
T.S.K.B.1,692,42-3,23
T.Tuborg22,820,0928,70
Tat Gıda12,49-0,088,03
TAV Havalimanları38,36-2,0480,09
Tek-Art Turizm1,45-2,68-28,22
Tekfen Holding24,081,0946,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,780,65-10,16
Temapol Polimer Plastik16,852,6246,52
Tetamat Gıda Yatırımları253,00-0,7816,97
TGS Dış Ticaret16,51-0,9629,90
Tofaş Oto. Fab.92,05-0,49197,79
Torunlar GMYO4,742,6021,54
Trabzon Liman41,820,1930,20
Trabzonspor Sportif6,993,86186,48
Trend GMYO6,86-0,87-45,43
TSKB GMYO3,05-0,65-36,81
Tuğçelik16,08-6,6299,01
Tukaş8,240,61-14,96
Turcas Petrol4,50-0,66-7,22
Tureks Turizm Taşımacılık13,49-0,74

Turkcell21,263,0042,53
Tümosan Motor ve Traktör21,682,4654,09
Tüpraş189,200,3275,19
Türk Hava Yolları22,800,7176,61
Türk İlaç Serum12,19-0,89

Türk Prysmian Kablo66,008,46447,15
Türk Telekom11,041,4739,76
Türk Traktör236,001,5138,52
Türker Proje Gayrimenkul136,40-1,3720,81
Türkiye Sigorta5,950,85-3,69
Ufuk Yatırım19,29-0,5243,96
Ulaşlar Turizm Yat.3,670,00-13,44
Ulusal Faktoring2,47-1,59

Ulusoy Elektrik68,20-3,6032,81
Ulusoy Un Sanayi6,98-0,4337,17
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,920,00-17,95
Utopya Turizm15,009,97-61,34
Uzertaş Boya34,52-4,43-39,01
Ülker Bisküvi22,320,720,01
Ünlü Yatırım Holding6,233,15

Vakıf Fin. Kir.5,80-0,5170,19
Vakıf GMYO1,910,00-20,38
Vakıf Yat. Ort.6,060,17-17,66
Vakıflar Bankası4,324,60-8,28
Vakko Tekstil11,401,1581,92
Vanet Gıda6,180,82-20,05
VBT Yazılım23,46-0,51

Verusa Holding54,65-0,5521,23
Verusaturk Girisim24,46-0,8987,46
Vestel30,340,0782,95
Vestel Beyaz Eşya8,120,6282,94
Viking Kağıt7,31-0,81-18,78
Yapı ve Kredi Bank.3,904,5630,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,020,65-6,00
Yataş13,46-0,66-4,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,19-0,62-27,50
Yeni Gimat GMYO19,881,4371,50
Yeo Teknoloji58,901,55

Yeşil GMYO0,951,06-31,16
Yeşil Yapı1,080,93-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,080,00-51,36
Yibitaş İnşaat Malzeme15.799,90-0,551,28
Yonga Mobilya28,000,36-6,01
Yükselen Çelik6,550,6126,07
Yünsa13,91-1,900,13
Ziraat GMYO2,963,50

Zorlu Enerji1,820,00-28,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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