Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)53.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|53.000,00
|6,43
|30,86
|İş Bankası (C)
|8,31
|4,92
|22,34
|İş Bankası (Kur.)
|590.000,00
|55,26
|İş Fin.Kir.
|3,94
|1,29
|2,07
|İş Girişim
|9,93
|8,76
|-47,60
|İş GMYO
|2,63
|0,38
|3,54
|İş Y. Men. Değ.
|22,86
|1,87
|37,73
|İş Yat. Ort.
|3,22
|-0,62
|-4,26
|İşbir Holding
|55,10
|-9,89
|2,65
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,85
|-0,92
|Işık Plastik
|5,47
|1,11
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|1,00
|-11,40
|İttifak Holding
|1,41
|0,71
|-36,77
|İz Hayvancılık Tarım
|20,92
|0,38
|16,22
|İzmir Demir Çelik
|2,93
|0,00
|-11,47
|İzmir Fırça
|7,19
|0,84
|29,32
|Jantsa Jant Sanayi
|75,90
|-1,94
|83,12
|Kafein Yazılım
|22,58
|-0,53
|5,81
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,09
|1,17
|Kaplamin
|29,82
|2,12
|-11,78
|Kardemir (A)
|10,62
|1,53
|78,49
|Kardemir (B)
|10,60
|1,44
|101,14
|Kardemir (D)
|11,62
|1,40
|101,04
|Karel Elektronik
|13,08
|1,87
|94,52
|Karsan Otomotiv
|4,34
|0,70
|33,54
|Karsu Tekstil
|9,23
|-0,86
|7,95
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,95
|-2,92
|Kartonsan
|64,30
|-0,23
|-32,08
|Katmerciler Ekipman
|1,55
|0,00
|-10,52
|Kent Gıda
|184,90
|-1,49
|-48,00
|Kerevitaş Gıda
|5,19
|0,39
|-21,12
|Kervan Gıda
|13,48
|-1,46
|31,70
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,03
|-6,88
|-19,12
|Kızılbük GYO
|29,80
|-0,33
|Klimasan Klima
|12,30
|-0,49
|45,77
|Koç Holding
|34,56
|2,01
|68,98
|Konfrut Gıda
|4,96
|-1,59
|17,40
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,50
|-1,38
|202,97
|Konya Çimento
|1.187,00
|-1,08
|5,04
|Konya Kağıt
|7,95
|-0,75
|Koray GMYO
|7,09
|-3,27
|59,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|39,78
|2,90
|155,82
|Koza Altın
|144,20
|0,28
|49,12
|Koza Madencilik
|22,70
|-0,18
|46,55
|Körfez GMYO
|6,37
|-0,78
|9,83
|Kristal Kola
|1,70
|1,80
|-44,35
|Kron Telekomünikasyon
|43,16
|3,55
|17,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|245,10
|0,00
|55,82
|Kuyas Yatırım
|4,45
|-1,55
|93,48
|Kütahya Porselen
|113,80
|-3,07
|125,57
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,18
|-0,51
|Lider Faktoring
|4,19
|0,24
|22,87
|Link Bilgisayar
|31,88
|1,79
|0,90
|Logo Yazılım
|50,75
|0,30
|62,97
|Lokman Hekim Sağlık
|13,40
|-1,47
|90,56
|Lüks Kadife
|60,00
|-2,20
|108,95
|Makina Takım
|3,68
|-2,13
|7,92
|Manas Enerji Yönetimi
|16,16
|0,81
|Margün Enerji
|10,14
|-0,39
|Marka Yatırım Holding
|3,93
|-1,50
|-38,88
|Marmaris Altınyunus
|254,30
|-3,31
|128,89
|Marshall
|261,00
|-1,66
|-14,90
|Martı GMYO
|1,02
|2,00
|-60,06
|Martı Otel
|1,82
|0,55
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,72
|-0,59
|Mavi Giyim
|77,85
|-2,93
|50,85
|Mazhar Zorlu Holding
|34,30
|0,53
|8,96
|Meditera Tıbbi Malzeme
|42,98
|1,51
|Mega Polietilen
|6,28
|-1,57
|-18,02
|Menderes Tekstil
|2,46
|-1,60
|-20,39
|Mercan Kimya
|10,70
|-1,38
|Merit Turizm
|33,64
|7,82
|224,73
|Merko Gıda
|5,79
|2,30
|-32,99
|Metemtur Yatırım
|3,82
|-5,68
|-52,75
|Metro Holding
|1,16
|-1,69
|-38,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,49
|-0,40
|-13,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,83
|-0,54
|-19,71
|Mia Teknoloji
|36,40
|7,44
|Migros Ticaret
|45,76
|2,10
|6,92
|Milpa
|4,24
|0,24
|-7,83
|Mistral GMYO
|4,45
|-0,89
|-4,83
|MLP Sağlık
|34,54
|0,64
|73,83
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,80
|-3,55
|-17,39
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,71
|-0,58
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|9,32
|-4,70
|-21,35
|Mondi Tire Kutsan
|11,61
|-1,44
|52,76
|Nasmed Egepol
|8,77
|6,43
|Naturel Enerji
|40,68
|-1,12
|14,57
|Naturelgaz
|8,00
|0,25
|Net Holding
|6,02
|2,03
|75,51
|Netaş Telekom.
|20,84
|1,17
|-25,78
|Niğbaş Niğde Beton
|15,21
|9,98
|-70,75
|Nuh Çimento
|48,00
|-0,95
|-0,06
|Nurol GMYO
|8,58
|-2,83
|17,70
|Odaş Elektrik
|1,58
|0,00
|-45,95
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|23,46
|9,93
|Orge Enerji Elektrik
|7,25
|1,83
|57,18
|Orma Orman Mahsulleri
|36,20
|-5,24
|145,92
|Osmanlı Menkul
|33,74
|0,60
|9,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|1,09
|-20,73
|Otokar
|423,50
|0,83
|39,18
|Otto Holding
|26,30
|-0,75
|149,76
|Oyak Çimento
|8,43
|0,36
|-3,99
|Oyak Yat. Ort.
|7,53
|-0,26
|9,10
|Oyak Yatırım Menkul
|43,18
|-0,46
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,50
|0,12
|80,47
|Özak GMYO
|7,29
|2,82
|42,94
|Özbal Çelik Boru
|22,92
|-0,52
|249,92
|Özderici GMYO
|1,79
|-0,56
|-19,37
|Özerden Plastik
|8,02
|-0,12
|-10,89
|Pamel Elektrik
|73,05
|-1,68
|242,64
|Panora GMYO
|9,20
|4,31
|56,71
|Papilon Savunma
|14,99
|-1,25
|-34,08
|Park Elek.Madencilik
|6,40
|-1,23
|19,18
|Parsan
|36,92
|0,05
|51,93
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,72
|-0,94
|Pegasus
|102,50
|-1,35
|37,40
|Peker GMYO
|1,08
|-0,92
|-53,83
|Penguen Gıda
|4,19
|-1,87
|-17,03
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|419,90
|3,04
|Pera GMYO
|1,37
|0,00
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|26,94
|-2,53
|46,98
|Petkim
|10,11
|1,71
|103,01
|Petrokent Turizm
|5.000,10
|-0,23
|451,64
|Pınar Et ve Un
|22,32
|-0,80
|1,99
|Pınar Su
|3,87
|-0,51
|-4,78
|Pınar Süt
|21,36
|-0,19
|-5,28
|Plastikkart
|18,58
|-1,33
|30,44
|Polisan Holding
|3,30
|0,61
|-14,17
|Politeknik Metal
|522,80
|-1,32
|28,86
|Prizma Press Matbaacılık
|4,11
|0,98
|-25,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|87,00
|-1,69
|-30,57
|QNB Finansbank
|44,02
|0,00
|-37,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,64
|-1,41
|Rainbow Polikarbonat
|13,56
|-5,31
|Ral Yatırım Holding
|14,16
|-5,47
|218,92
|Ray Sigorta
|14,45
|-1,77
|-6,47
|Reysaş GMYO
|3,85
|0,79
|18,76
|Reysaş Lojistik
|5,75
|0,52
|11,13
|Rhea Girişim
|2,07
|-0,96
|-44,35
|Rodrigo Tekstil
|15,03
|-0,20
|9,63
|Royal Halı
|3,49
|0,87
|1,45
|RTA Laboratuvarları
|22,10
|-0,63
|-27,01
|Sabancı Holding
|15,22
|2,15
|38,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,11
|0,12
|-25,46
|Sanel Mühendislik
|5,16
|-1,53
|50,88
|Sanifoam Sünger
|33,18
|-1,95
|143,97
|Sanko Pazarlama
|10,46
|0,48
|12,86
|Saray Matbaacılık
|4,26
|-2,29
|-51,43
|Sarkuysan
|22,62
|-0,26
|160,08
|Sasa Polyester
|51,35
|5,70
|242,69
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,24
|-0,85
|255,35
|Sekuro Plastik
|19,53
|-0,76
|39,90
|Selçuk Ecza Deposu
|12,36
|3,87
|-7,98
|Selçuk Gıda
|4,90
|-1,01
|-1,61
|Selva Gıda Sanayi
|10,58
|2,62
|Senkron Güvenlik
|25,30
|-2,92
|-3,66
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|-0,72
|-13,75
|Servet GMYO
|100,90
|-2,23
|28,70
|Seyitler Kimya
|15,56
|0,91
|15,57
|Silverline Endüstri
|5,58
|-1,06
|-35,12
|Sinpaş GMYO
|4,08
|0,00
|-2,39
|Smartiks Yazılım
|5,61
|-0,88
|-36,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|36,30
|10,00
|37,83
|Söktaş
|2,96
|0,00
|-8,94
|Sönmez Filament
|41,38
|9,99
|-22,20
|Sönmez Pamuklu
|10,20
|1,80
|-30,88
|Sumaş Suni Tahta
|86,10
|0,12
|68,79
|Şeker Fin. Kir.
|5,46
|5,20
|-14,69
|Şekerbank
|1,26
|2,44
|-16,56
|Şişe Cam
|16,29
|0,93
|127,53
|Şok Marketler Ticaret
|16,25
|-0,12
|30,21
|T. Halk Bankası
|5,71
|5,74
|2,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,80
|4,05
|-16,50
|T.S.K.B.
|1,69
|2,42
|-3,23
|T.Tuborg
|22,82
|0,09
|28,70
|Tat Gıda
|12,49
|-0,08
|8,03
|TAV Havalimanları
|38,36
|-2,04
|80,09
|Tek-Art Turizm
|1,45
|-2,68
|-28,22
|Tekfen Holding
|24,08
|1,09
|46,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,78
|0,65
|-10,16
|Temapol Polimer Plastik
|16,85
|2,62
|46,52
|Tetamat Gıda Yatırımları
|253,00
|-0,78
|16,97
|TGS Dış Ticaret
|16,51
|-0,96
|29,90
|Tofaş Oto. Fab.
|92,05
|-0,49
|197,79
|Torunlar GMYO
|4,74
|2,60
|21,54
|Trabzon Liman
|41,82
|0,19
|30,20
|Trabzonspor Sportif
|6,99
|3,86
|186,48
|Trend GMYO
|6,86
|-0,87
|-45,43
|TSKB GMYO
|3,05
|-0,65
|-36,81
|Tuğçelik
|16,08
|-6,62
|99,01
|Tukaş
|8,24
|0,61
|-14,96
|Turcas Petrol
|4,50
|-0,66
|-7,22
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,49
|-0,74
|Turkcell
|21,26
|3,00
|42,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,68
|2,46
|54,09
|Tüpraş
|189,20
|0,32
|75,19
|Türk Hava Yolları
|22,80
|0,71
|76,61
|Türk İlaç Serum
|12,19
|-0,89
|Türk Prysmian Kablo
|66,00
|8,46
|447,15
|Türk Telekom
|11,04
|1,47
|39,76
|Türk Traktör
|236,00
|1,51
|38,52
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,40
|-1,37
|20,81
|Türkiye Sigorta
|5,95
|0,85
|-3,69
|Ufuk Yatırım
|19,29
|-0,52
|43,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|0,00
|-13,44
|Ulusal Faktoring
|2,47
|-1,59
|Ulusoy Elektrik
|68,20
|-3,60
|32,81
|Ulusoy Un Sanayi
|6,98
|-0,43
|37,17
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,92
|0,00
|-17,95
|Utopya Turizm
|15,00
|9,97
|-61,34
|Uzertaş Boya
|34,52
|-4,43
|-39,01
|Ülker Bisküvi
|22,32
|0,72
|0,01
|Ünlü Yatırım Holding
|6,23
|3,15
|Vakıf Fin. Kir.
|5,80
|-0,51
|70,19
|Vakıf GMYO
|1,91
|0,00
|-20,38
|Vakıf Yat. Ort.
|6,06
|0,17
|-17,66
|Vakıflar Bankası
|4,32
|4,60
|-8,28
|Vakko Tekstil
|11,40
|1,15
|81,92
|Vanet Gıda
|6,18
|0,82
|-20,05
|VBT Yazılım
|23,46
|-0,51
|Verusa Holding
|54,65
|-0,55
|21,23
|Verusaturk Girisim
|24,46
|-0,89
|87,46
|Vestel
|30,34
|0,07
|82,95
|Vestel Beyaz Eşya
|8,12
|0,62
|82,94
|Viking Kağıt
|7,31
|-0,81
|-18,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,90
|4,56
|30,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,02
|0,65
|-6,00
|Yataş
|13,46
|-0,66
|-4,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,19
|-0,62
|-27,50
|Yeni Gimat GMYO
|19,88
|1,43
|71,50
|Yeo Teknoloji
|58,90
|1,55
|Yeşil GMYO
|0,95
|1,06
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,93
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,08
|0,00
|-51,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.799,90
|-0,55
|1,28
|Yonga Mobilya
|28,00
|0,36
|-6,01
|Yükselen Çelik
|6,55
|0,61
|26,07
|Yünsa
|13,91
|-1,90
|0,13
|Ziraat GMYO
|2,96
|3,50
|Zorlu Enerji
|1,82
|0,00
|-28,03
(Son)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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