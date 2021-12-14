Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 53.000,00 6,43 30,86 İş Bankası (C) 8,31 4,92 22,34 İş Bankası (Kur.) 590.000,00 55,26 İş Fin.Kir. 3,94 1,29 2,07 İş Girişim 9,93 8,76 -47,60 İş GMYO 2,63 0,38 3,54 İş Y. Men. Değ. 22,86 1,87 37,73 İş Yat. Ort. 3,22 -0,62 -4,26 İşbir Holding 55,10 -9,89 2,65 İşbir Sentetik Dokuma 11,85 -0,92 Işık Plastik 5,47 1,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 1,00 -11,40 İttifak Holding 1,41 0,71 -36,77 İz Hayvancılık Tarım 20,92 0,38 16,22 İzmir Demir Çelik 2,93 0,00 -11,47 İzmir Fırça 7,19 0,84 29,32 Jantsa Jant Sanayi 75,90 -1,94 83,12 Kafein Yazılım 22,58 -0,53 5,81 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,09 1,17 Kaplamin 29,82 2,12 -11,78 Kardemir (A) 10,62 1,53 78,49 Kardemir (B) 10,60 1,44 101,14 Kardemir (D) 11,62 1,40 101,04 Karel Elektronik 13,08 1,87 94,52 Karsan Otomotiv 4,34 0,70 33,54 Karsu Tekstil 9,23 -0,86 7,95 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,95 -2,92 Kartonsan 64,30 -0,23 -32,08 Katmerciler Ekipman 1,55 0,00 -10,52 Kent Gıda 184,90 -1,49 -48,00 Kerevitaş Gıda 5,19 0,39 -21,12 Kervan Gıda 13,48 -1,46 31,70 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 2,03 -6,88 -19,12 Kızılbük GYO 29,80 -0,33 Klimasan Klima 12,30 -0,49 45,77 Koç Holding 34,56 2,01 68,98 Konfrut Gıda 4,96 -1,59 17,40 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,50 -1,38 202,97 Konya Çimento 1.187,00 -1,08 5,04 Konya Kağıt 7,95 -0,75 Koray GMYO 7,09 -3,27 59,33 Kordsa Teknik Tekstil 39,78 2,90 155,82 Koza Altın 144,20 0,28 49,12 Koza Madencilik 22,70 -0,18 46,55 Körfez GMYO 6,37 -0,78 9,83 Kristal Kola 1,70 1,80 -44,35 Kron Telekomünikasyon 43,16 3,55 17,16 Kuştur Kuşadası Turizm 245,10 0,00 55,82 Kuyas Yatırım 4,45 -1,55 93,48 Kütahya Porselen 113,80 -3,07 125,57 Kütahya Şeker Fabrikası 31,18 -0,51 Lider Faktoring 4,19 0,24 22,87 Link Bilgisayar 31,88 1,79 0,90 Logo Yazılım 50,75 0,30 62,97 Lokman Hekim Sağlık 13,40 -1,47 90,56 Lüks Kadife 60,00 -2,20 108,95 Makina Takım 3,68 -2,13 7,92 Manas Enerji Yönetimi 16,16 0,81 Margün Enerji 10,14 -0,39 Marka Yatırım Holding 3,93 -1,50 -38,88 Marmaris Altınyunus 254,30 -3,31 128,89 Marshall 261,00 -1,66 -14,90 Martı GMYO 1,02 2,00 -60,06 Martı Otel 1,82 0,55 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 23,72 -0,59 Mavi Giyim 77,85 -2,93 50,85 Mazhar Zorlu Holding 34,30 0,53 8,96 Meditera Tıbbi Malzeme 42,98 1,51 Mega Polietilen 6,28 -1,57 -18,02 Menderes Tekstil 2,46 -1,60 -20,39 Mercan Kimya 10,70 -1,38 Merit Turizm 33,64 7,82 224,73 Merko Gıda 5,79 2,30 -32,99 Metemtur Yatırım 3,82 -5,68 -52,75 Metro Holding 1,16 -1,69 -38,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,49 -0,40 -13,84 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 -0,54 -19,71 Mia Teknoloji 36,40 7,44 Migros Ticaret 45,76 2,10 6,92 Milpa 4,24 0,24 -7,83 Mistral GMYO 4,45 -0,89 -4,83 MLP Sağlık 34,54 0,64 73,83 MMC San. ve Tic. Yat. 3,80 -3,55 -17,39 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,71 -0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 9,32 -4,70 -21,35 Mondi Tire Kutsan 11,61 -1,44 52,76 Nasmed Egepol 8,77 6,43 Naturel Enerji 40,68 -1,12 14,57 Naturelgaz 8,00 0,25 Net Holding 6,02 2,03 75,51 Netaş Telekom. 20,84 1,17 -25,78 Niğbaş Niğde Beton 15,21 9,98 -70,75 Nuh Çimento 48,00 -0,95 -0,06 Nurol GMYO 8,58 -2,83 17,70 Odaş Elektrik 1,58 0,00 -45,95 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 23,46 9,93 Orge Enerji Elektrik 7,25 1,83 57,18 Orma Orman Mahsulleri 36,20 -5,24 145,92 Osmanlı Menkul 33,74 0,60 9,74 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 1,09 -20,73 Otokar 423,50 0,83 39,18 Otto Holding 26,30 -0,75 149,76 Oyak Çimento 8,43 0,36 -3,99 Oyak Yat. Ort. 7,53 -0,26 9,10 Oyak Yatırım Menkul 43,18 -0,46 Oylum Sınai Yatırımlar 8,50 0,12 80,47 Özak GMYO 7,29 2,82 42,94 Özbal Çelik Boru 22,92 -0,52 249,92 Özderici GMYO 1,79 -0,56 -19,37 Özerden Plastik 8,02 -0,12 -10,89 Pamel Elektrik 73,05 -1,68 242,64 Panora GMYO 9,20 4,31 56,71 Papilon Savunma 14,99 -1,25 -34,08 Park Elek.Madencilik 6,40 -1,23 19,18 Parsan 36,92 0,05 51,93 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,72 -0,94 Pegasus 102,50 -1,35 37,40 Peker GMYO 1,08 -0,92 -53,83 Penguen Gıda 4,19 -1,87 -17,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 419,90 3,04 Pera GMYO 1,37 0,00 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 26,94 -2,53 46,98 Petkim 10,11 1,71 103,01 Petrokent Turizm 5.000,10 -0,23 451,64 Pınar Et ve Un 22,32 -0,80 1,99 Pınar Su 3,87 -0,51 -4,78 Pınar Süt 21,36 -0,19 -5,28 Plastikkart 18,58 -1,33 30,44 Polisan Holding 3,30 0,61 -14,17 Politeknik Metal 522,80 -1,32 28,86 Prizma Press Matbaacılık 4,11 0,98 -25,00 QNB Finans Fin. Kir. 87,00 -1,69 -30,57 QNB Finansbank 44,02 0,00 -37,43 QUA Granite Hayal Yapı 14,64 -1,41 Rainbow Polikarbonat 13,56 -5,31 Ral Yatırım Holding 14,16 -5,47 218,92 Ray Sigorta 14,45 -1,77 -6,47 Reysaş GMYO 3,85 0,79 18,76 Reysaş Lojistik 5,75 0,52 11,13 Rhea Girişim 2,07 -0,96 -44,35 Rodrigo Tekstil 15,03 -0,20 9,63 Royal Halı 3,49 0,87 1,45 RTA Laboratuvarları 22,10 -0,63 -27,01 Sabancı Holding 15,22 2,15 38,04 Safkar Ege Soğutmacılık 8,11 0,12 -25,46 Sanel Mühendislik 5,16 -1,53 50,88 Sanifoam Sünger 33,18 -1,95 143,97 Sanko Pazarlama 10,46 0,48 12,86 Saray Matbaacılık 4,26 -2,29 -51,43 Sarkuysan 22,62 -0,26 160,08 Sasa Polyester 51,35 5,70 242,69 Say Yenilenebilir Enerji 30,24 -0,85 255,35 Sekuro Plastik 19,53 -0,76 39,90 Selçuk Ecza Deposu 12,36 3,87 -7,98 Selçuk Gıda 4,90 -1,01 -1,61 Selva Gıda Sanayi 10,58 2,62 Senkron Güvenlik 25,30 -2,92 -3,66 Serve Film Prodüksiyon 13,80 -0,72 -13,75 Servet GMYO 100,90 -2,23 28,70 Seyitler Kimya 15,56 0,91 15,57 Silverline Endüstri 5,58 -1,06 -35,12 Sinpaş GMYO 4,08 0,00 -2,39 Smartiks Yazılım 5,61 -0,88 -36,68 Sodaş Sodyum Sanayii 36,30 10,00 37,83 Söktaş 2,96 0,00 -8,94 Sönmez Filament 41,38 9,99 -22,20 Sönmez Pamuklu 10,20 1,80 -30,88 Sumaş Suni Tahta 86,10 0,12 68,79 Şeker Fin. Kir. 5,46 5,20 -14,69 Şekerbank 1,26 2,44 -16,56 Şişe Cam 16,29 0,93 127,53 Şok Marketler Ticaret 16,25 -0,12 30,21 T. Halk Bankası 5,71 5,74 2,70 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,80 4,05 -16,50 T.S.K.B. 1,69 2,42 -3,23 T.Tuborg 22,82 0,09 28,70 Tat Gıda 12,49 -0,08 8,03 TAV Havalimanları 38,36 -2,04 80,09 Tek-Art Turizm 1,45 -2,68 -28,22 Tekfen Holding 24,08 1,09 46,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,78 0,65 -10,16 Temapol Polimer Plastik 16,85 2,62 46,52 Tetamat Gıda Yatırımları 253,00 -0,78 16,97 TGS Dış Ticaret 16,51 -0,96 29,90 Tofaş Oto. Fab. 92,05 -0,49 197,79 Torunlar GMYO 4,74 2,60 21,54 Trabzon Liman 41,82 0,19 30,20 Trabzonspor Sportif 6,99 3,86 186,48 Trend GMYO 6,86 -0,87 -45,43 TSKB GMYO 3,05 -0,65 -36,81 Tuğçelik 16,08 -6,62 99,01 Tukaş 8,24 0,61 -14,96 Turcas Petrol 4,50 -0,66 -7,22 Tureks Turizm Taşımacılık 13,49 -0,74 Turkcell 21,26 3,00 42,53 Tümosan Motor ve Traktör 21,68 2,46 54,09 Tüpraş 189,20 0,32 75,19 Türk Hava Yolları 22,80 0,71 76,61 Türk İlaç Serum 12,19 -0,89 Türk Prysmian Kablo 66,00 8,46 447,15 Türk Telekom 11,04 1,47 39,76 Türk Traktör 236,00 1,51 38,52 Türker Proje Gayrimenkul 136,40 -1,37 20,81 Türkiye Sigorta 5,95 0,85 -3,69 Ufuk Yatırım 19,29 -0,52 43,96 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 0,00 -13,44 Ulusal Faktoring 2,47 -1,59 Ulusoy Elektrik 68,20 -3,60 32,81 Ulusoy Un Sanayi 6,98 -0,43 37,17 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,92 0,00 -17,95 Utopya Turizm 15,00 9,97 -61,34 Uzertaş Boya 34,52 -4,43 -39,01 Ülker Bisküvi 22,32 0,72 0,01 Ünlü Yatırım Holding 6,23 3,15 Vakıf Fin. Kir. 5,80 -0,51 70,19 Vakıf GMYO 1,91 0,00 -20,38 Vakıf Yat. Ort. 6,06 0,17 -17,66 Vakıflar Bankası 4,32 4,60 -8,28 Vakko Tekstil 11,40 1,15 81,92 Vanet Gıda 6,18 0,82 -20,05 VBT Yazılım 23,46 -0,51 Verusa Holding 54,65 -0,55 21,23 Verusaturk Girisim 24,46 -0,89 87,46 Vestel 30,34 0,07 82,95 Vestel Beyaz Eşya 8,12 0,62 82,94 Viking Kağıt 7,31 -0,81 -18,78 Yapı ve Kredi Bank. 3,90 4,56 30,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,02 0,65 -6,00 Yataş 13,46 -0,66 -4,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,19 -0,62 -27,50 Yeni Gimat GMYO 19,88 1,43 71,50 Yeo Teknoloji 58,90 1,55 Yeşil GMYO 0,95 1,06 -31,16 Yeşil Yapı 1,08 0,93 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,08 0,00 -51,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.799,90 -0,55 1,28 Yonga Mobilya 28,00 0,36 -6,01 Yükselen Çelik 6,55 0,61 26,07 Yünsa 13,91 -1,90 0,13 Ziraat GMYO 2,96 3,50 Zorlu Enerji 1,82 0,00 -28,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi