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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)40.999,90-0,751,23
İş Bankası (C)8,034,8318,22
İş Bankası (Kur.)550.000,00

44,74
İş Fin.Kir.3,792,16-1,81
İş Girişim9,24-0,54-51,24
İş GMYO2,690,375,91
İş Y. Men. Değ.22,262,1134,12
İş Yat. Ort.3,242,21-3,66
İşbir Holding60,559,9912,80
İşbir Sentetik Dokuma12,37-1,28

Işık Plastik5,540,18

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,991,02-13,16
İttifak Holding1,411,44-36,77
İz Hayvancılık Tarım21,00-0,5716,67
İzmir Demir Çelik2,864,38-13,58
İzmir Fırça7,37-0,6732,55
Jantsa Jant Sanayi72,70-0,2775,40
Kafein Yazılım22,700,806,37
Kalekim Kimyevi Maddeler18,900,75

Kaplamin29,54-0,40-12,60
Kardemir (A)9,908,4366,39
Kardemir (B)9,828,7586,34
Kardemir (D)10,789,1186,51
Karel Elektronik12,42-1,4384,70
Karsan Otomotiv4,472,5237,54
Karsu Tekstil9,12-0,556,67
Kartal Yenilenebilir Enerji15,961,14

Kartonsan65,700,15-30,60
Katmerciler Ekipman1,59-0,63-8,21
Kent Gıda200,001,99-43,76
Kerevitaş Gıda5,160,98-21,58
Kervan Gıda13,691,9433,75
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO2,220,45-11,55
Kızılbük GYO28,605,30

Klimasan Klima11,37-0,1834,75
Koç Holding33,600,6064,28
Konfrut Gıda4,653,3310,06
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,05-0,14209,53
Konya Çimento1.125,500,72-0,40
Konya Kağıt7,930,25

Koray GMYO7,313,2564,27
Kordsa Teknik Tekstil37,78-0,05142,96
Koza Altın139,901,0144,67
Koza Madencilik21,900,9241,38
Körfez GMYO6,720,3015,86
Kristal Kola1,741,16-43,04
Kron Telekomünikasyon42,322,5214,88
Kuştur Kuşadası Turizm246,903,3956,96
Kuyas Yatırım4,611,77100,43
Kütahya Porselen131,008,09159,66
Kütahya Şeker Fabrikası31,64-0,13

Lider Faktoring4,140,4921,41
Link Bilgisayar32,400,372,54
Logo Yazılım49,621,2759,34
Lokman Hekim Sağlık13,82-0,2296,54
Lüks Kadife59,600,76107,56
Makina Takım3,68-0,277,92
Manas Enerji Yönetimi17,131,00

Margün Enerji10,151,00

Marka Yatırım Holding4,04-0,49-37,17
Marmaris Altınyunus274,806,51147,34
Marshall268,500,00-12,46
Martı GMYO1,01-0,98-60,45
Martı Otel1,790,00-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım24,080,00

Mavi Giyim80,300,2555,59
Mazhar Zorlu Holding36,50-5,8315,95
Meditera Tıbbi Malzeme41,281,43

Mega Polietilen7,015,10-8,49
Menderes Tekstil2,572,39-16,83
Mercan Kimya11,07-1,16

Merit Turizm27,78-1,28168,16
Merko Gıda5,901,03-31,71
Metemtur Yatırım4,547,08-43,85
Metro Holding1,162,65-38,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,480,40-14,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,77-0,56-22,35
Mia Teknoloji30,40-3,06

Migros Ticaret42,66-0,51-0,33
Milpa4,251,67-7,61
Mistral GMYO4,640,43-0,77
MLP Sağlık34,280,4172,52
MMC San. ve Tic. Yat.4,85-9,855,43
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,761,73

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,302,98-29,96
Mondi Tire Kutsan11,486,2051,05
Nasmed Egepol9,853,36

Naturel Enerji40,660,8914,51
Naturelgaz8,24-0,60

Net Holding5,941,3773,18
Netaş Telekom.20,84-0,86-25,78
Niğbaş Niğde Beton11,4410,00-78,00
Nuh Çimento47,00-3,01-2,14
Nurol GMYO7,020,14-3,70
Odaş Elektrik1,63-0,61-44,24
Orçay Ortaköy Çay Sanayi19,194,92

Orge Enerji Elektrik7,150,5655,01
Orma Orman Mahsulleri34,103,46131,66
Osmanlı Menkul31,448,792,26
Ostim Endüstriyel Yat1,851,09-20,73
Otokar429,100,7341,02
Otto Holding28,002,87165,91
Oyak Çimento8,540,83-2,73
Oyak Yat. Ort.7,80-0,8913,01
Oyak Yatırım Menkul40,161,31

Oylum Sınai Yatırımlar8,38-0,5977,92
Özak GMYO6,832,2533,92
Özbal Çelik Boru22,921,69249,92
Özderici GMYO1,800,56-18,92
Özerden Plastik8,35-1,07-7,22
Pamel Elektrik70,65-0,28231,38
Panora GMYO8,712,7148,36
Papilon Savunma15,070,27-33,72
Park Elek.Madencilik6,64-1,3423,65
Parsan36,960,1152,10
PC İletişim ve Medya Hizmetleri15,12-9,95

Pegasus102,001,8036,73
Peker GMYO1,08-5,26-53,83
Penguen Gıda4,43-2,64-12,28
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım380,002,70

Pera GMYO1,400,72-20,08
Pergamon Dış Ticaret27,580,0750,47
Petkim8,822,3277,11
Petrokent Turizm5.143,20-1,07467,43
Pınar Et ve Un22,644,523,46
Pınar Su3,952,07-2,81
Pınar Süt20,323,04-9,89
Plastikkart19,460,0036,62
Polisan Holding3,262,84-15,21
Politeknik Metal495,509,9922,13
Prizma Press Matbaacılık4,020,50-26,64
QNB Finans Fin. Kir.85,50-9,95-31,76
QNB Finansbank47,04-9,97-33,13
QUA Granite Hayal Yapı14,71-2,06

Rainbow Polikarbonat14,479,95

Ral Yatırım Holding15,309,99244,59
Ray Sigorta15,49-0,960,26
Reysaş GMYO4,080,4925,85
Reysaş Lojistik6,15-1,6018,86
Rhea Girişim2,09-1,42-43,82
Rodrigo Tekstil15,357,7911,96
Royal Halı3,490,581,45
RTA Laboratuvarları22,320,81-26,29
Sabancı Holding14,711,8733,41
Safkar Ege Soğutmacılık8,20-0,12-24,63
Sanel Mühendislik5,18-0,7751,46
Sanifoam Sünger34,200,65151,47
Sanko Pazarlama10,93-2,3217,93
Saray Matbaacılık4,38-3,52-50,06
Sarkuysan20,964,07140,99
Sasa Polyester48,743,97225,27
Say Yenilenebilir Enerji29,800,88250,18
Sekuro Plastik20,92-7,8449,86
Selçuk Ecza Deposu12,070,58-10,14
Selçuk Gıda5,17-1,713,82
Selva Gıda Sanayi9,50-9,70

Senkron Güvenlik23,100,00-12,03
Serve Film Prodüksiyon13,77-0,22-13,94
Servet GMYO98,65-2,9025,83
Seyitler Kimya15,610,3915,94
Silverline Endüstri5,781,40-32,79
Sinpaş GMYO4,140,98-0,96
Smartiks Yazılım5,511,29-37,81
Sodaş Sodyum Sanayii28,200,007,08
Söktaş2,96-1,00-8,94
Sönmez Filament39,70-0,80-25,36
Sönmez Pamuklu9,89-0,50-32,98
Sumaş Suni Tahta86,301,5369,18
Şeker Fin. Kir.5,410,19-15,47
Şekerbank1,230,82-18,54
Şişe Cam15,896,72121,94
Şok Marketler Ticaret15,19-0,3321,71
T. Halk Bankası5,423,63-2,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,969,96-19,64
T.S.K.B.1,661,22-4,95
T.Tuborg23,00-3,6929,72
Tat Gıda12,51-0,408,20
TAV Havalimanları38,760,6881,97
Tek-Art Turizm1,440,00-28,71
Tekfen Holding23,527,0143,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,741,71-10,62
Temapol Polimer Plastik17,49-0,1752,09
Tetamat Gıda Yatırımları243,90-2,3612,76
TGS Dış Ticaret17,020,1233,91
Tofaş Oto. Fab.92,951,70200,70
Torunlar GMYO4,700,0020,51
Trabzon Liman41,881,4030,39
Trabzonspor Sportif7,10-0,98190,98
Trend GMYO6,93-0,72-44,87
TSKB GMYO3,061,32-36,60
Tuğçelik19,111,22136,51
Tukaş8,540,95-11,87
Turcas Petrol4,493,70-7,42
Tureks Turizm Taşımacılık15,62-5,68

Turkcell20,640,1938,37
Tümosan Motor ve Traktör21,101,9349,96
Tüpraş163,900,1251,76
Türk Hava Yolları20,862,3661,58
Türk İlaç Serum12,54-0,63

Türk Prysmian Kablo74,009,47513,48
Türk Telekom10,971,8638,87
Türk Traktör233,202,0636,88
Türker Proje Gayrimenkul141,400,7125,24
Türkiye Sigorta5,981,36-3,21
Ufuk Yatırım20,882,4555,82
Ulaşlar Turizm Yat.3,640,00-14,15
Ulusal Faktoring2,450,82

Ulusoy Elektrik61,805,8220,35
Ulusoy Un Sanayi7,083,5139,14
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,902,15-18,80
Utopya Turizm13,77-10,00-64,51
Uzertaş Boya37,14-5,93-34,38
Ülker Bisküvi21,780,83-2,41
Ünlü Yatırım Holding6,22-0,80

Vakıf Fin. Kir.5,81-1,6970,48
Vakıf GMYO1,933,21-19,54
Vakıf Yat. Ort.6,241,30-15,22
Vakıflar Bankası4,151,97-11,89
Vakko Tekstil10,920,1874,26
Vanet Gıda6,44-0,77-16,69
VBT Yazılım23,401,21

Verusa Holding56,200,7224,67
Verusaturk Girisim25,28-0,1693,74
Vestel29,182,7575,95
Vestel Beyaz Eşya7,911,2878,21
Viking Kağıt7,262,83-19,33
Yapı ve Kredi Bank.3,681,3822,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,880,49-9,15
Yataş13,591,12-3,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,291,23-25,23
Yeni Gimat GMYO18,911,3963,13
Yeo Teknoloji60,95-2,09

Yeşil GMYO0,952,15-31,16
Yeşil Yapı1,101,85-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,091,46-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme14.125,003,47-9,46
Yonga Mobilya28,86-0,14-3,12
Yükselen Çelik6,662,4628,19
Yünsa13,88-0,72-0,08
Ziraat GMYO2,71-0,37

Zorlu Enerji1,861,64-26,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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