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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)43.000,00-6,326,17
İş Bankası (C)7,663,6512,77
İş Bankası (Kur.)550.000,00

44,74
İş Fin.Kir.3,701,37-4,15
İş Girişim9,302,42-50,92
İş GMYO2,67-1,485,12
İş Y. Men. Değ.21,924,7832,07
İş Yat. Ort.3,171,93-5,74
İşbir Holding55,059,992,56
İşbir Sentetik Dokuma12,572,03

Işık Plastik5,52-0,90

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-2,00-14,04
İttifak Holding1,40-4,11-37,22
İz Hayvancılık Tarım21,10-0,0917,22
İzmir Demir Çelik2,72-1,81-17,81
İzmir Fırça7,470,9534,35
Jantsa Jant Sanayi72,40-1,7674,68
Kafein Yazılım22,80-0,966,84
Kalekim Kimyevi Maddeler19,011,49

Kaplamin30,183,36-10,71
Kardemir (A)9,01-1,1051,43
Kardemir (B)8,99-0,9970,59
Kardemir (D)9,67-0,3167,30
Karel Elektronik12,45-0,1685,15
Karsan Otomotiv4,38-1,3534,77
Karsu Tekstil8,90-1,224,09
Kartal Yenilenebilir Enerji15,60-1,02

Kartonsan64,80-1,29-31,55
Katmerciler Ekipman1,60-2,44-7,64
Kent Gıda196,003,00-44,88
Kerevitaş Gıda5,14-0,77-21,88
Kervan Gıda13,442,1331,31
Kervansaray Yat. Holding0,650,00-48,41
Kiler GMYO2,18-1,36-13,15
Kızılbük GYO27,16-9,95

Klimasan Klima11,623,0137,72
Koç Holding32,480,0658,81
Konfrut Gıda4,48-1,976,04
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,30-0,48210,59
Konya Çimento1.076,000,39-4,78
Konya Kağıt7,94-0,63

Koray GMYO7,010,4357,53
Kordsa Teknik Tekstil36,74-0,33136,27
Koza Altın137,90-0,1442,61
Koza Madencilik21,76-0,4640,48
Körfez GMYO6,68-1,0415,17
Kristal Kola1,72-1,71-43,70
Kron Telekomünikasyon41,44-1,4712,49
Kuştur Kuşadası Turizm250,00-2,8058,93
Kuyas Yatırım4,13-2,1379,57
Kütahya Porselen115,400,35128,74
Kütahya Şeker Fabrikası31,701,73

Lider Faktoring4,15-2,5821,70
Link Bilgisayar32,481,692,80
Logo Yazılım48,641,1656,20
Lokman Hekim Sağlık13,930,2998,10
Lüks Kadife59,05-3,12105,65
Makina Takım3,74-0,809,68
Manas Enerji Yönetimi17,02-1,68

Margün Enerji10,09-0,39

Marka Yatırım Holding4,10-2,15-36,24
Marmaris Altınyunus263,308,40136,99
Marshall268,101,17-12,59
Martı GMYO1,020,00-60,06
Martı Otel1,85-2,63-13,15
Matriks Bilgi Dağıtım24,10-0,82

Mavi Giyim80,753,0656,46
Mazhar Zorlu Holding38,228,4621,41
Meditera Tıbbi Malzeme39,30-1,60

Mega Polietilen6,61-4,76-13,71
Menderes Tekstil2,38-2,06-22,98
Mercan Kimya10,891,78

Merit Turizm27,604,15166,43
Merko Gıda6,042,37-30,09
Metemtur Yatırım4,135,36-48,92
Metro Holding1,15-1,71-38,57
Metro Petrol ve Tesisleri2,48-0,80-14,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,801,66-21,03
Mia Teknoloji31,50-3,79

Migros Ticaret42,90-0,650,23
Milpa4,13-1,43-10,22
Mistral GMYO4,58-2,76-2,05
MLP Sağlık34,581,2974,03
MMC San. ve Tic. Yat.5,38-9,8816,96
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,730,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,88-0,13-33,50
Mondi Tire Kutsan10,46-2,5237,63
Nasmed Egepol10,10-4,54

Naturel Enerji40,44-2,0813,89
Naturelgaz8,281,10

Net Holding5,690,7165,89
Netaş Telekom.21,260,00-24,29
Niğbaş Niğde Beton10,076,45-80,63
Nuh Çimento48,34-1,190,65
Nurol GMYO7,01-0,57-3,84
Odaş Elektrik1,63-2,40-44,24
Orçay Ortaköy Çay Sanayi18,60-0,64

Orge Enerji Elektrik7,11-1,9354,15
Orma Orman Mahsulleri33,00-3,51124,18
Osmanlı Menkul28,64-1,24-6,85
Ostim Endüstriyel Yat1,82-1,62-22,01
Otokar428,801,6440,92
Oyak Çimento8,482,05-3,42
Oyak Yat. Ort.7,75-0,2612,29
Oyak Yatırım Menkul40,120,35

Oylum Sınai Yatırımlar8,340,4877,07
Özak GMYO6,570,3128,82
Özbal Çelik Boru22,84-0,70248,70
Özderici GMYO1,80-2,17-18,92
Özerden Plastik8,36-2,45-7,11
Pamel Elektrik69,75-4,06227,16
Panora GMYO8,673,7147,68
Papilon Savunma15,07-1,95-33,72
Park Elek.Madencilik6,49-1,6720,86
Parsan36,981,7652,18
PC İletişim ve Medya Hizmetleri16,799,95

Pegasus99,903,4733,91
Peker GMYO1,14-9,52-51,27
Penguen Gıda4,48-4,68-11,29
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım368,402,33

Pera GMYO1,39-2,80-20,65
Pergamon Dış Ticaret28,002,3452,76
Petkim8,732,1175,30
Petrokent Turizm5.450,000,58501,28
Pınar Et ve Un21,46-1,11-1,94
Pınar Su3,90-1,27-4,04
Pınar Süt19,62-0,56-12,99
Plastikkart19,57-0,9137,39
Polisan Holding3,17-0,63-17,55
Politeknik Metal455,102,0412,17
Prizma Press Matbaacılık3,99-1,48-27,19
QNB Finans Fin. Kir.94,95-10,00-24,22
QNB Finansbank52,25-9,99-25,73
QUA Granite Hayal Yapı14,630,90

Rainbow Polikarbonat13,169,94

Ral Yatırım Holding12,650,00184,91
Ray Sigorta15,70-2,791,62
Reysaş GMYO3,911,8220,61
Reysaş Lojistik6,043,6016,74
Rhea Girişim2,03-0,98-45,43
Rodrigo Tekstil14,350,004,67
Royal Halı3,472,360,87
RTA Laboratuvarları22,24-0,54-26,55
Sabancı Holding14,360,9830,24
Safkar Ege Soğutmacılık8,251,48-24,17
Sanel Mühendislik5,22-1,1452,63
Sanifoam Sünger34,32-1,66152,35
Sanko Pazarlama11,152,0120,31
Saray Matbaacılık4,52-7,00-48,46
Sarkuysan20,020,65130,18
Sasa Polyester46,88-0,76212,86
Say Yenilenebilir Enerji29,52-1,60246,89
Sekuro Plastik20,54-0,4847,13
Selçuk Ecza Deposu11,811,55-12,08
Selçuk Gıda5,32-0,566,83
Selva Gıda Sanayi10,52-9,93

Senkron Güvenlik22,940,00-12,64
Serve Film Prodüksiyon14,000,72-12,50
Servet GMYO101,30-2,5029,21
Seyitler Kimya15,62-2,6216,02
Silverline Endüstri5,73-0,69-33,37
Sinpaş GMYO4,15-7,16-0,72
Smartiks Yazılım5,45-2,33-38,49
Sodaş Sodyum Sanayii28,00-2,916,32
Söktaş2,99-0,66-8,02
Sönmez Filament40,50-1,22-23,85
Sönmez Pamuklu10,00-2,72-32,23
Sumaş Suni Tahta86,30-2,6569,18
Şeker Fin. Kir.5,49-0,54-14,22
Şekerbank1,220,00-19,21
Şişe Cam14,62-0,34104,20
Şok Marketler Ticaret15,27-0,2022,35
T. Halk Bankası5,303,31-4,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,964,17-22,86
T.S.K.B.1,662,47-4,95
T.Tuborg23,981,1835,24
Taç Tarım Ürünleri27,80-2,18164,01
Tat Gıda12,623,709,16
TAV Havalimanları37,305,1975,12
Tek-Art Turizm1,43-0,69-29,21
Tekfen Holding21,642,2731,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,64-1,16-11,78
Temapol Polimer Plastik17,37-0,4051,04
Tetamat Gıda Yatırımları255,500,5518,12
TGS Dış Ticaret17,004,3633,75
Tofaş Oto. Fab.93,402,08202,16
Torunlar GMYO4,692,4020,26
Trabzon Liman40,84-3,1827,15
Trabzonspor Sportif6,90-2,13182,79
Trend GMYO7,053,98-43,91
TSKB GMYO3,06-1,61-36,60
Tuğçelik18,67-2,25131,06
Tukaş8,480,00-12,49
Turcas Petrol4,292,14-11,55
Tureks Turizm Taşımacılık17,56-4,51

Turkcell20,56-0,1037,84
Tümosan Motor ve Traktör20,441,1945,27
Tüpraş162,20-0,6750,19
Türk Hava Yolları20,104,6955,69
Türk İlaç Serum12,75-0,62

Türk Prysmian Kablo64,354,21433,48
Türk Telekom10,841,6937,23
Türk Traktör230,301,0135,18
Türker Proje Gayrimenkul146,60-4,4329,85
Türkiye Sigorta5,82-0,85-5,80
Ufuk Yatırım20,72-3,9054,63
Ulaşlar Turizm Yat.3,64-0,27-14,15
Ulusal Faktoring2,42-2,42

Ulusoy Elektrik58,00-0,6812,95
Ulusoy Un Sanayi6,85-1,4434,62
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,87-1,58-20,09
Utopya Turizm15,30-10,00-60,57
Uzertaş Boya36,80-9,05-34,98
Ülker Bisküvi21,60-0,28-3,22
Ünlü Yatırım Holding6,237,23

Vakıf Fin. Kir.6,082,3678,40
Vakıf GMYO1,86-2,11-22,46
Vakıf Yat. Ort.6,24-0,32-15,22
Vakıflar Bankası4,092,76-13,16
Vakko Tekstil10,84-1,8172,99
Vanet Gıda6,54-1,06-15,39
VBT Yazılım23,140,78

Verusa Holding56,55-1,4825,44
Verusaturk Girisim25,26-2,0993,59
Vestel28,460,2871,61
Vestel Beyaz Eşya7,832,3576,41
Viking Kağıt7,08-0,84-21,33
Yapı ve Kredi Bank.3,631,6821,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,200,00-11,03
Yataş13,30-1,77-6,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,27-0,91-25,68
Yeni Gimat GMYO18,50-0,6459,59
Yeo Teknoloji61,901,64

Yeşil GMYO0,93-2,11-32,61
Yeşil Yapı1,08-1,82-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,070,00-51,59
Yibitaş İnşaat Malzeme13.500,60-4,36-13,46
Yonga Mobilya28,968,14-2,78
Yükselen Çelik6,55-2,9626,07
Yünsa14,002,040,78
Ziraat GMYO2,63-0,38

Zorlu Enerji1,84-0,54-27,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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