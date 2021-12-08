Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)43.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|43.000,00
|-6,32
|6,17
|İş Bankası (C)
|7,66
|3,65
|12,77
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,70
|1,37
|-4,15
|İş Girişim
|9,30
|2,42
|-50,92
|İş GMYO
|2,67
|-1,48
|5,12
|İş Y. Men. Değ.
|21,92
|4,78
|32,07
|İş Yat. Ort.
|3,17
|1,93
|-5,74
|İşbir Holding
|55,05
|9,99
|2,56
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,57
|2,03
|Işık Plastik
|5,52
|-0,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-2,00
|-14,04
|İttifak Holding
|1,40
|-4,11
|-37,22
|İz Hayvancılık Tarım
|21,10
|-0,09
|17,22
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|-1,81
|-17,81
|İzmir Fırça
|7,47
|0,95
|34,35
|Jantsa Jant Sanayi
|72,40
|-1,76
|74,68
|Kafein Yazılım
|22,80
|-0,96
|6,84
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,01
|1,49
|Kaplamin
|30,18
|3,36
|-10,71
|Kardemir (A)
|9,01
|-1,10
|51,43
|Kardemir (B)
|8,99
|-0,99
|70,59
|Kardemir (D)
|9,67
|-0,31
|67,30
|Karel Elektronik
|12,45
|-0,16
|85,15
|Karsan Otomotiv
|4,38
|-1,35
|34,77
|Karsu Tekstil
|8,90
|-1,22
|4,09
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,60
|-1,02
|Kartonsan
|64,80
|-1,29
|-31,55
|Katmerciler Ekipman
|1,60
|-2,44
|-7,64
|Kent Gıda
|196,00
|3,00
|-44,88
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|-0,77
|-21,88
|Kervan Gıda
|13,44
|2,13
|31,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|0,00
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,18
|-1,36
|-13,15
|Kızılbük GYO
|27,16
|-9,95
|Klimasan Klima
|11,62
|3,01
|37,72
|Koç Holding
|32,48
|0,06
|58,81
|Konfrut Gıda
|4,48
|-1,97
|6,04
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,30
|-0,48
|210,59
|Konya Çimento
|1.076,00
|0,39
|-4,78
|Konya Kağıt
|7,94
|-0,63
|Koray GMYO
|7,01
|0,43
|57,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|36,74
|-0,33
|136,27
|Koza Altın
|137,90
|-0,14
|42,61
|Koza Madencilik
|21,76
|-0,46
|40,48
|Körfez GMYO
|6,68
|-1,04
|15,17
|Kristal Kola
|1,72
|-1,71
|-43,70
|Kron Telekomünikasyon
|41,44
|-1,47
|12,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|250,00
|-2,80
|58,93
|Kuyas Yatırım
|4,13
|-2,13
|79,57
|Kütahya Porselen
|115,40
|0,35
|128,74
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,70
|1,73
|Lider Faktoring
|4,15
|-2,58
|21,70
|Link Bilgisayar
|32,48
|1,69
|2,80
|Logo Yazılım
|48,64
|1,16
|56,20
|Lokman Hekim Sağlık
|13,93
|0,29
|98,10
|Lüks Kadife
|59,05
|-3,12
|105,65
|Makina Takım
|3,74
|-0,80
|9,68
|Manas Enerji Yönetimi
|17,02
|-1,68
|Margün Enerji
|10,09
|-0,39
|Marka Yatırım Holding
|4,10
|-2,15
|-36,24
|Marmaris Altınyunus
|263,30
|8,40
|136,99
|Marshall
|268,10
|1,17
|-12,59
|Martı GMYO
|1,02
|0,00
|-60,06
|Martı Otel
|1,85
|-2,63
|-13,15
|Matriks Bilgi Dağıtım
|24,10
|-0,82
|Mavi Giyim
|80,75
|3,06
|56,46
|Mazhar Zorlu Holding
|38,22
|8,46
|21,41
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,30
|-1,60
|Mega Polietilen
|6,61
|-4,76
|-13,71
|Menderes Tekstil
|2,38
|-2,06
|-22,98
|Mercan Kimya
|10,89
|1,78
|Merit Turizm
|27,60
|4,15
|166,43
|Merko Gıda
|6,04
|2,37
|-30,09
|Metemtur Yatırım
|4,13
|5,36
|-48,92
|Metro Holding
|1,15
|-1,71
|-38,57
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,48
|-0,80
|-14,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,80
|1,66
|-21,03
|Mia Teknoloji
|31,50
|-3,79
|Migros Ticaret
|42,90
|-0,65
|0,23
|Milpa
|4,13
|-1,43
|-10,22
|Mistral GMYO
|4,58
|-2,76
|-2,05
|MLP Sağlık
|34,58
|1,29
|74,03
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,38
|-9,88
|16,96
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,73
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,88
|-0,13
|-33,50
|Mondi Tire Kutsan
|10,46
|-2,52
|37,63
|Nasmed Egepol
|10,10
|-4,54
|Naturel Enerji
|40,44
|-2,08
|13,89
|Naturelgaz
|8,28
|1,10
|Net Holding
|5,69
|0,71
|65,89
|Netaş Telekom.
|21,26
|0,00
|-24,29
|Niğbaş Niğde Beton
|10,07
|6,45
|-80,63
|Nuh Çimento
|48,34
|-1,19
|0,65
|Nurol GMYO
|7,01
|-0,57
|-3,84
|Odaş Elektrik
|1,63
|-2,40
|-44,24
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|18,60
|-0,64
|Orge Enerji Elektrik
|7,11
|-1,93
|54,15
|Orma Orman Mahsulleri
|33,00
|-3,51
|124,18
|Osmanlı Menkul
|28,64
|-1,24
|-6,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,82
|-1,62
|-22,01
|Otokar
|428,80
|1,64
|40,92
|Oyak Çimento
|8,48
|2,05
|-3,42
|Oyak Yat. Ort.
|7,75
|-0,26
|12,29
|Oyak Yatırım Menkul
|40,12
|0,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,34
|0,48
|77,07
|Özak GMYO
|6,57
|0,31
|28,82
|Özbal Çelik Boru
|22,84
|-0,70
|248,70
|Özderici GMYO
|1,80
|-2,17
|-18,92
|Özerden Plastik
|8,36
|-2,45
|-7,11
|Pamel Elektrik
|69,75
|-4,06
|227,16
|Panora GMYO
|8,67
|3,71
|47,68
|Papilon Savunma
|15,07
|-1,95
|-33,72
|Park Elek.Madencilik
|6,49
|-1,67
|20,86
|Parsan
|36,98
|1,76
|52,18
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|16,79
|9,95
|Pegasus
|99,90
|3,47
|33,91
|Peker GMYO
|1,14
|-9,52
|-51,27
|Penguen Gıda
|4,48
|-4,68
|-11,29
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|368,40
|2,33
|Pera GMYO
|1,39
|-2,80
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|28,00
|2,34
|52,76
|Petkim
|8,73
|2,11
|75,30
|Petrokent Turizm
|5.450,00
|0,58
|501,28
|Pınar Et ve Un
|21,46
|-1,11
|-1,94
|Pınar Su
|3,90
|-1,27
|-4,04
|Pınar Süt
|19,62
|-0,56
|-12,99
|Plastikkart
|19,57
|-0,91
|37,39
|Polisan Holding
|3,17
|-0,63
|-17,55
|Politeknik Metal
|455,10
|2,04
|12,17
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|-1,48
|-27,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|94,95
|-10,00
|-24,22
|QNB Finansbank
|52,25
|-9,99
|-25,73
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,63
|0,90
|Rainbow Polikarbonat
|13,16
|9,94
|Ral Yatırım Holding
|12,65
|0,00
|184,91
|Ray Sigorta
|15,70
|-2,79
|1,62
|Reysaş GMYO
|3,91
|1,82
|20,61
|Reysaş Lojistik
|6,04
|3,60
|16,74
|Rhea Girişim
|2,03
|-0,98
|-45,43
|Rodrigo Tekstil
|14,35
|0,00
|4,67
|Royal Halı
|3,47
|2,36
|0,87
|RTA Laboratuvarları
|22,24
|-0,54
|-26,55
|Sabancı Holding
|14,36
|0,98
|30,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,25
|1,48
|-24,17
|Sanel Mühendislik
|5,22
|-1,14
|52,63
|Sanifoam Sünger
|34,32
|-1,66
|152,35
|Sanko Pazarlama
|11,15
|2,01
|20,31
|Saray Matbaacılık
|4,52
|-7,00
|-48,46
|Sarkuysan
|20,02
|0,65
|130,18
|Sasa Polyester
|46,88
|-0,76
|212,86
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,52
|-1,60
|246,89
|Sekuro Plastik
|20,54
|-0,48
|47,13
|Selçuk Ecza Deposu
|11,81
|1,55
|-12,08
|Selçuk Gıda
|5,32
|-0,56
|6,83
|Selva Gıda Sanayi
|10,52
|-9,93
|Senkron Güvenlik
|22,94
|0,00
|-12,64
|Serve Film Prodüksiyon
|14,00
|0,72
|-12,50
|Servet GMYO
|101,30
|-2,50
|29,21
|Seyitler Kimya
|15,62
|-2,62
|16,02
|Silverline Endüstri
|5,73
|-0,69
|-33,37
|Sinpaş GMYO
|4,15
|-7,16
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|5,45
|-2,33
|-38,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,00
|-2,91
|6,32
|Söktaş
|2,99
|-0,66
|-8,02
|Sönmez Filament
|40,50
|-1,22
|-23,85
|Sönmez Pamuklu
|10,00
|-2,72
|-32,23
|Sumaş Suni Tahta
|86,30
|-2,65
|69,18
|Şeker Fin. Kir.
|5,49
|-0,54
|-14,22
|Şekerbank
|1,22
|0,00
|-19,21
|Şişe Cam
|14,62
|-0,34
|104,20
|Şok Marketler Ticaret
|15,27
|-0,20
|22,35
|T. Halk Bankası
|5,30
|3,31
|-4,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,96
|4,17
|-22,86
|T.S.K.B.
|1,66
|2,47
|-4,95
|T.Tuborg
|23,98
|1,18
|35,24
|Taç Tarım Ürünleri
|27,80
|-2,18
|164,01
|Tat Gıda
|12,62
|3,70
|9,16
|TAV Havalimanları
|37,30
|5,19
|75,12
|Tek-Art Turizm
|1,43
|-0,69
|-29,21
|Tekfen Holding
|21,64
|2,27
|31,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,64
|-1,16
|-11,78
|Temapol Polimer Plastik
|17,37
|-0,40
|51,04
|Tetamat Gıda Yatırımları
|255,50
|0,55
|18,12
|TGS Dış Ticaret
|17,00
|4,36
|33,75
|Tofaş Oto. Fab.
|93,40
|2,08
|202,16
|Torunlar GMYO
|4,69
|2,40
|20,26
|Trabzon Liman
|40,84
|-3,18
|27,15
|Trabzonspor Sportif
|6,90
|-2,13
|182,79
|Trend GMYO
|7,05
|3,98
|-43,91
|TSKB GMYO
|3,06
|-1,61
|-36,60
|Tuğçelik
|18,67
|-2,25
|131,06
|Tukaş
|8,48
|0,00
|-12,49
|Turcas Petrol
|4,29
|2,14
|-11,55
|Tureks Turizm Taşımacılık
|17,56
|-4,51
|Turkcell
|20,56
|-0,10
|37,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,44
|1,19
|45,27
|Tüpraş
|162,20
|-0,67
|50,19
|Türk Hava Yolları
|20,10
|4,69
|55,69
|Türk İlaç Serum
|12,75
|-0,62
|Türk Prysmian Kablo
|64,35
|4,21
|433,48
|Türk Telekom
|10,84
|1,69
|37,23
|Türk Traktör
|230,30
|1,01
|35,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,60
|-4,43
|29,85
|Türkiye Sigorta
|5,82
|-0,85
|-5,80
|Ufuk Yatırım
|20,72
|-3,90
|54,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,64
|-0,27
|-14,15
|Ulusal Faktoring
|2,42
|-2,42
|Ulusoy Elektrik
|58,00
|-0,68
|12,95
|Ulusoy Un Sanayi
|6,85
|-1,44
|34,62
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,87
|-1,58
|-20,09
|Utopya Turizm
|15,30
|-10,00
|-60,57
|Uzertaş Boya
|36,80
|-9,05
|-34,98
|Ülker Bisküvi
|21,60
|-0,28
|-3,22
|Ünlü Yatırım Holding
|6,23
|7,23
|Vakıf Fin. Kir.
|6,08
|2,36
|78,40
|Vakıf GMYO
|1,86
|-2,11
|-22,46
|Vakıf Yat. Ort.
|6,24
|-0,32
|-15,22
|Vakıflar Bankası
|4,09
|2,76
|-13,16
|Vakko Tekstil
|10,84
|-1,81
|72,99
|Vanet Gıda
|6,54
|-1,06
|-15,39
|VBT Yazılım
|23,14
|0,78
|Verusa Holding
|56,55
|-1,48
|25,44
|Verusaturk Girisim
|25,26
|-2,09
|93,59
|Vestel
|28,46
|0,28
|71,61
|Vestel Beyaz Eşya
|7,83
|2,35
|76,41
|Viking Kağıt
|7,08
|-0,84
|-21,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,63
|1,68
|21,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,20
|0,00
|-11,03
|Yataş
|13,30
|-1,77
|-6,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,27
|-0,91
|-25,68
|Yeni Gimat GMYO
|18,50
|-0,64
|59,59
|Yeo Teknoloji
|61,90
|1,64
|Yeşil GMYO
|0,93
|-2,11
|-32,61
|Yeşil Yapı
|1,08
|-1,82
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,07
|0,00
|-51,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.500,60
|-4,36
|-13,46
|Yonga Mobilya
|28,96
|8,14
|-2,78
|Yükselen Çelik
|6,55
|-2,96
|26,07
|Yünsa
|14,00
|2,04
|0,78
|Ziraat GMYO
|2,63
|-0,38
|Zorlu Enerji
|1,84
|-0,54
|-27,24
(Son)
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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