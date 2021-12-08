Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 43.000,00 -6,32 6,17 İş Bankası (C) 7,66 3,65 12,77 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,70 1,37 -4,15 İş Girişim 9,30 2,42 -50,92 İş GMYO 2,67 -1,48 5,12 İş Y. Men. Değ. 21,92 4,78 32,07 İş Yat. Ort. 3,17 1,93 -5,74 İşbir Holding 55,05 9,99 2,56 İşbir Sentetik Dokuma 12,57 2,03 Işık Plastik 5,52 -0,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -2,00 -14,04 İttifak Holding 1,40 -4,11 -37,22 İz Hayvancılık Tarım 21,10 -0,09 17,22 İzmir Demir Çelik 2,72 -1,81 -17,81 İzmir Fırça 7,47 0,95 34,35 Jantsa Jant Sanayi 72,40 -1,76 74,68 Kafein Yazılım 22,80 -0,96 6,84 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,01 1,49 Kaplamin 30,18 3,36 -10,71 Kardemir (A) 9,01 -1,10 51,43 Kardemir (B) 8,99 -0,99 70,59 Kardemir (D) 9,67 -0,31 67,30 Karel Elektronik 12,45 -0,16 85,15 Karsan Otomotiv 4,38 -1,35 34,77 Karsu Tekstil 8,90 -1,22 4,09 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,60 -1,02 Kartonsan 64,80 -1,29 -31,55 Katmerciler Ekipman 1,60 -2,44 -7,64 Kent Gıda 196,00 3,00 -44,88 Kerevitaş Gıda 5,14 -0,77 -21,88 Kervan Gıda 13,44 2,13 31,31 Kervansaray Yat. Holding 0,65 0,00 -48,41 Kiler GMYO 2,18 -1,36 -13,15 Kızılbük GYO 27,16 -9,95 Klimasan Klima 11,62 3,01 37,72 Koç Holding 32,48 0,06 58,81 Konfrut Gıda 4,48 -1,97 6,04 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,30 -0,48 210,59 Konya Çimento 1.076,00 0,39 -4,78 Konya Kağıt 7,94 -0,63 Koray GMYO 7,01 0,43 57,53 Kordsa Teknik Tekstil 36,74 -0,33 136,27 Koza Altın 137,90 -0,14 42,61 Koza Madencilik 21,76 -0,46 40,48 Körfez GMYO 6,68 -1,04 15,17 Kristal Kola 1,72 -1,71 -43,70 Kron Telekomünikasyon 41,44 -1,47 12,49 Kuştur Kuşadası Turizm 250,00 -2,80 58,93 Kuyas Yatırım 4,13 -2,13 79,57 Kütahya Porselen 115,40 0,35 128,74 Kütahya Şeker Fabrikası 31,70 1,73 Lider Faktoring 4,15 -2,58 21,70 Link Bilgisayar 32,48 1,69 2,80 Logo Yazılım 48,64 1,16 56,20 Lokman Hekim Sağlık 13,93 0,29 98,10 Lüks Kadife 59,05 -3,12 105,65 Makina Takım 3,74 -0,80 9,68 Manas Enerji Yönetimi 17,02 -1,68 Margün Enerji 10,09 -0,39 Marka Yatırım Holding 4,10 -2,15 -36,24 Marmaris Altınyunus 263,30 8,40 136,99 Marshall 268,10 1,17 -12,59 Martı GMYO 1,02 0,00 -60,06 Martı Otel 1,85 -2,63 -13,15 Matriks Bilgi Dağıtım 24,10 -0,82 Mavi Giyim 80,75 3,06 56,46 Mazhar Zorlu Holding 38,22 8,46 21,41 Meditera Tıbbi Malzeme 39,30 -1,60 Mega Polietilen 6,61 -4,76 -13,71 Menderes Tekstil 2,38 -2,06 -22,98 Mercan Kimya 10,89 1,78 Merit Turizm 27,60 4,15 166,43 Merko Gıda 6,04 2,37 -30,09 Metemtur Yatırım 4,13 5,36 -48,92 Metro Holding 1,15 -1,71 -38,57 Metro Petrol ve Tesisleri 2,48 -0,80 -14,19 Metro Yatırım Ortaklığı 1,80 1,66 -21,03 Mia Teknoloji 31,50 -3,79 Migros Ticaret 42,90 -0,65 0,23 Milpa 4,13 -1,43 -10,22 Mistral GMYO 4,58 -2,76 -2,05 MLP Sağlık 34,58 1,29 74,03 MMC San. ve Tic. Yat. 5,38 -9,88 16,96 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,73 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,88 -0,13 -33,50 Mondi Tire Kutsan 10,46 -2,52 37,63 Nasmed Egepol 10,10 -4,54 Naturel Enerji 40,44 -2,08 13,89 Naturelgaz 8,28 1,10 Net Holding 5,69 0,71 65,89 Netaş Telekom. 21,26 0,00 -24,29 Niğbaş Niğde Beton 10,07 6,45 -80,63 Nuh Çimento 48,34 -1,19 0,65 Nurol GMYO 7,01 -0,57 -3,84 Odaş Elektrik 1,63 -2,40 -44,24 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 18,60 -0,64 Orge Enerji Elektrik 7,11 -1,93 54,15 Orma Orman Mahsulleri 33,00 -3,51 124,18 Osmanlı Menkul 28,64 -1,24 -6,85 Ostim Endüstriyel Yat 1,82 -1,62 -22,01 Otokar 428,80 1,64 40,92 Oyak Çimento 8,48 2,05 -3,42 Oyak Yat. Ort. 7,75 -0,26 12,29 Oyak Yatırım Menkul 40,12 0,35 Oylum Sınai Yatırımlar 8,34 0,48 77,07 Özak GMYO 6,57 0,31 28,82 Özbal Çelik Boru 22,84 -0,70 248,70 Özderici GMYO 1,80 -2,17 -18,92 Özerden Plastik 8,36 -2,45 -7,11 Pamel Elektrik 69,75 -4,06 227,16 Panora GMYO 8,67 3,71 47,68 Papilon Savunma 15,07 -1,95 -33,72 Park Elek.Madencilik 6,49 -1,67 20,86 Parsan 36,98 1,76 52,18 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 16,79 9,95 Pegasus 99,90 3,47 33,91 Peker GMYO 1,14 -9,52 -51,27 Penguen Gıda 4,48 -4,68 -11,29 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 368,40 2,33 Pera GMYO 1,39 -2,80 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 28,00 2,34 52,76 Petkim 8,73 2,11 75,30 Petrokent Turizm 5.450,00 0,58 501,28 Pınar Et ve Un 21,46 -1,11 -1,94 Pınar Su 3,90 -1,27 -4,04 Pınar Süt 19,62 -0,56 -12,99 Plastikkart 19,57 -0,91 37,39 Polisan Holding 3,17 -0,63 -17,55 Politeknik Metal 455,10 2,04 12,17 Prizma Press Matbaacılık 3,99 -1,48 -27,19 QNB Finans Fin. Kir. 94,95 -10,00 -24,22 QNB Finansbank 52,25 -9,99 -25,73 QUA Granite Hayal Yapı 14,63 0,90 Rainbow Polikarbonat 13,16 9,94 Ral Yatırım Holding 12,65 0,00 184,91 Ray Sigorta 15,70 -2,79 1,62 Reysaş GMYO 3,91 1,82 20,61 Reysaş Lojistik 6,04 3,60 16,74 Rhea Girişim 2,03 -0,98 -45,43 Rodrigo Tekstil 14,35 0,00 4,67 Royal Halı 3,47 2,36 0,87 RTA Laboratuvarları 22,24 -0,54 -26,55 Sabancı Holding 14,36 0,98 30,24 Safkar Ege Soğutmacılık 8,25 1,48 -24,17 Sanel Mühendislik 5,22 -1,14 52,63 Sanifoam Sünger 34,32 -1,66 152,35 Sanko Pazarlama 11,15 2,01 20,31 Saray Matbaacılık 4,52 -7,00 -48,46 Sarkuysan 20,02 0,65 130,18 Sasa Polyester 46,88 -0,76 212,86 Say Yenilenebilir Enerji 29,52 -1,60 246,89 Sekuro Plastik 20,54 -0,48 47,13 Selçuk Ecza Deposu 11,81 1,55 -12,08 Selçuk Gıda 5,32 -0,56 6,83 Selva Gıda Sanayi 10,52 -9,93 Senkron Güvenlik 22,94 0,00 -12,64 Serve Film Prodüksiyon 14,00 0,72 -12,50 Servet GMYO 101,30 -2,50 29,21 Seyitler Kimya 15,62 -2,62 16,02 Silverline Endüstri 5,73 -0,69 -33,37 Sinpaş GMYO 4,15 -7,16 -0,72 Smartiks Yazılım 5,45 -2,33 -38,49 Sodaş Sodyum Sanayii 28,00 -2,91 6,32 Söktaş 2,99 -0,66 -8,02 Sönmez Filament 40,50 -1,22 -23,85 Sönmez Pamuklu 10,00 -2,72 -32,23 Sumaş Suni Tahta 86,30 -2,65 69,18 Şeker Fin. Kir. 5,49 -0,54 -14,22 Şekerbank 1,22 0,00 -19,21 Şişe Cam 14,62 -0,34 104,20 Şok Marketler Ticaret 15,27 -0,20 22,35 T. Halk Bankası 5,30 3,31 -4,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,96 4,17 -22,86 T.S.K.B. 1,66 2,47 -4,95 T.Tuborg 23,98 1,18 35,24 Taç Tarım Ürünleri 27,80 -2,18 164,01 Tat Gıda 12,62 3,70 9,16 TAV Havalimanları 37,30 5,19 75,12 Tek-Art Turizm 1,43 -0,69 -29,21 Tekfen Holding 21,64 2,27 31,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,64 -1,16 -11,78 Temapol Polimer Plastik 17,37 -0,40 51,04 Tetamat Gıda Yatırımları 255,50 0,55 18,12 TGS Dış Ticaret 17,00 4,36 33,75 Tofaş Oto. Fab. 93,40 2,08 202,16 Torunlar GMYO 4,69 2,40 20,26 Trabzon Liman 40,84 -3,18 27,15 Trabzonspor Sportif 6,90 -2,13 182,79 Trend GMYO 7,05 3,98 -43,91 TSKB GMYO 3,06 -1,61 -36,60 Tuğçelik 18,67 -2,25 131,06 Tukaş 8,48 0,00 -12,49 Turcas Petrol 4,29 2,14 -11,55 Tureks Turizm Taşımacılık 17,56 -4,51 Turkcell 20,56 -0,10 37,84 Tümosan Motor ve Traktör 20,44 1,19 45,27 Tüpraş 162,20 -0,67 50,19 Türk Hava Yolları 20,10 4,69 55,69 Türk İlaç Serum 12,75 -0,62 Türk Prysmian Kablo 64,35 4,21 433,48 Türk Telekom 10,84 1,69 37,23 Türk Traktör 230,30 1,01 35,18 Türker Proje Gayrimenkul 146,60 -4,43 29,85 Türkiye Sigorta 5,82 -0,85 -5,80 Ufuk Yatırım 20,72 -3,90 54,63 Ulaşlar Turizm Yat. 3,64 -0,27 -14,15 Ulusal Faktoring 2,42 -2,42 Ulusoy Elektrik 58,00 -0,68 12,95 Ulusoy Un Sanayi 6,85 -1,44 34,62 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,87 -1,58 -20,09 Utopya Turizm 15,30 -10,00 -60,57 Uzertaş Boya 36,80 -9,05 -34,98 Ülker Bisküvi 21,60 -0,28 -3,22 Ünlü Yatırım Holding 6,23 7,23 Vakıf Fin. Kir. 6,08 2,36 78,40 Vakıf GMYO 1,86 -2,11 -22,46 Vakıf Yat. Ort. 6,24 -0,32 -15,22 Vakıflar Bankası 4,09 2,76 -13,16 Vakko Tekstil 10,84 -1,81 72,99 Vanet Gıda 6,54 -1,06 -15,39 VBT Yazılım 23,14 0,78 Verusa Holding 56,55 -1,48 25,44 Verusaturk Girisim 25,26 -2,09 93,59 Vestel 28,46 0,28 71,61 Vestel Beyaz Eşya 7,83 2,35 76,41 Viking Kağıt 7,08 -0,84 -21,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,63 1,68 21,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,20 0,00 -11,03 Yataş 13,30 -1,77 -6,01 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,27 -0,91 -25,68 Yeni Gimat GMYO 18,50 -0,64 59,59 Yeo Teknoloji 61,90 1,64 Yeşil GMYO 0,93 -2,11 -32,61 Yeşil Yapı 1,08 -1,82 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,07 0,00 -51,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.500,60 -4,36 -13,46 Yonga Mobilya 28,96 8,14 -2,78 Yükselen Çelik 6,55 -2,96 26,07 Yünsa 14,00 2,04 0,78 Ziraat GMYO 2,63 -0,38 Zorlu Enerji 1,84 -0,54 -27,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021 #Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021 Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi