Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)47.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|47.999,90
|-5,88
|18,52
|İş Bankası (C)
|7,24
|-0,82
|6,59
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,59
|1,13
|-6,99
|İş Girişim
|9,03
|2,38
|-52,35
|İş GMYO
|2,74
|1,11
|7,87
|İş Y. Men. Değ.
|20,34
|1,40
|22,55
|İş Yat. Ort.
|3,08
|1,65
|-8,42
|İşbir Holding
|50,00
|9,89
|-6,85
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,49
|6,48
|Işık Plastik
|5,58
|1,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,02
|2,00
|-10,53
|İttifak Holding
|1,45
|0,69
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|21,00
|-2,05
|16,67
|İzmir Demir Çelik
|2,74
|1,11
|-17,21
|İzmir Fırça
|7,35
|5,45
|32,19
|Jantsa Jant Sanayi
|73,20
|7,02
|76,61
|Kafein Yazılım
|23,10
|-0,69
|8,25
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,91
|0,05
|Kaplamin
|29,36
|-1,14
|-13,14
|Kardemir (A)
|8,69
|2,24
|46,05
|Kardemir (B)
|8,68
|2,36
|64,71
|Kardemir (D)
|9,61
|3,33
|66,26
|Karel Elektronik
|12,03
|4,07
|78,90
|Karsan Otomotiv
|4,48
|2,05
|37,85
|Karsu Tekstil
|9,02
|-0,77
|5,50
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|16,40
|2,63
|Kartonsan
|66,50
|1,14
|-29,76
|Katmerciler Ekipman
|1,63
|-0,61
|-5,90
|Kent Gıda
|190,30
|0,00
|-46,48
|Kerevitaş Gıda
|5,21
|0,19
|-20,82
|Kervan Gıda
|13,13
|0,92
|28,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|1,56
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,22
|-9,39
|-11,55
|Kızılbük GYO
|29,94
|-0,53
|Klimasan Klima
|11,10
|-2,29
|31,55
|Koç Holding
|31,56
|1,02
|54,31
|Konfrut Gıda
|4,62
|1,76
|9,35
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,45
|2,69
|215,47
|Konya Çimento
|1.073,70
|-0,12
|-4,98
|Konya Kağıt
|8,01
|1,26
|Koray GMYO
|7,07
|0,28
|58,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|36,06
|0,45
|131,90
|Koza Altın
|135,40
|-1,17
|40,02
|Koza Madencilik
|21,38
|-0,37
|38,02
|Körfez GMYO
|6,63
|1,84
|14,31
|Kristal Kola
|1,67
|0,00
|-45,34
|Kron Telekomünikasyon
|42,94
|1,04
|16,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|249,00
|6,46
|58,30
|Kuyas Yatırım
|4,06
|1,75
|76,52
|Kütahya Porselen
|115,70
|3,40
|129,34
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,12
|-3,23
|Lider Faktoring
|4,21
|-0,24
|23,46
|Link Bilgisayar
|32,34
|0,81
|2,35
|Logo Yazılım
|47,74
|-1,85
|53,31
|Lokman Hekim Sağlık
|13,93
|5,45
|98,10
|Lüks Kadife
|61,15
|4,98
|112,96
|Makina Takım
|3,78
|-1,82
|10,85
|Manas Enerji Yönetimi
|17,34
|-1,14
|Margün Enerji
|10,15
|0,30
|Marka Yatırım Holding
|3,94
|0,77
|-38,72
|Marmaris Altınyunus
|234,60
|6,20
|111,16
|Marshall
|253,40
|0,48
|-17,38
|Martı GMYO
|1,01
|1,00
|-60,45
|Martı Otel
|1,88
|1,08
|-11,74
|Matriks Bilgi Dağıtım
|24,66
|0,65
|Mavi Giyim
|77,40
|-0,13
|49,97
|Mazhar Zorlu Holding
|31,68
|-1,12
|0,64
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,94
|1,58
|Mega Polietilen
|7,25
|-5,97
|-5,35
|Menderes Tekstil
|2,45
|-0,81
|-20,71
|Mercan Kimya
|10,85
|4,43
|Merit Turizm
|26,20
|0,77
|152,91
|Merko Gıda
|6,08
|4,29
|-29,63
|Metemtur Yatırım
|3,83
|7,28
|-52,63
|Metro Holding
|1,18
|0,00
|-36,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,48
|0,40
|-14,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|0,00
|-22,32
|Mia Teknoloji
|32,94
|3,98
|Migros Ticaret
|42,98
|0,33
|0,42
|Milpa
|4,29
|-1,15
|-6,74
|Mistral GMYO
|4,76
|-1,04
|1,80
|MLP Sağlık
|34,34
|-1,38
|72,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,55
|0,00
|20,65
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,73
|-1,14
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,86
|-1,26
|-33,67
|Mondi Tire Kutsan
|10,64
|-2,03
|40,00
|Nasmed Egepol
|10,03
|-0,69
|Naturel Enerji
|41,24
|0,05
|16,14
|Naturelgaz
|8,21
|0,37
|Net Holding
|5,72
|0,53
|66,76
|Netaş Telekom.
|21,20
|-0,38
|-24,50
|Niğbaş Niğde Beton
|9,15
|5,90
|-82,40
|Nuh Çimento
|49,82
|1,47
|3,73
|Nurol GMYO
|6,87
|-2,00
|-5,76
|Odaş Elektrik
|1,67
|1,21
|-42,88
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|18,72
|9,99
|Orge Enerji Elektrik
|7,19
|-0,69
|55,88
|Orma Orman Mahsulleri
|37,50
|-1,32
|154,76
|Osmanlı Menkul
|28,50
|2,15
|-7,30
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|-0,54
|-20,73
|Otokar
|415,40
|0,14
|36,52
|Oyak Çimento
|8,14
|0,49
|-7,29
|Oyak Yat. Ort.
|7,87
|-0,63
|14,02
|Oyak Yatırım Menkul
|39,40
|0,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,28
|-2,93
|75,80
|Özak GMYO
|6,55
|-1,65
|28,43
|Özbal Çelik Boru
|23,02
|0,88
|251,45
|Özderici GMYO
|1,80
|-1,10
|-18,92
|Özerden Plastik
|8,51
|2,90
|-5,44
|Pamel Elektrik
|71,40
|-0,83
|234,90
|Panora GMYO
|8,35
|0,00
|42,23
|Papilon Savunma
|15,90
|0,06
|-30,07
|Park Elek.Madencilik
|6,72
|-3,45
|25,14
|Parsan
|36,34
|-0,49
|49,55
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|15,27
|9,94
|Pegasus
|96,45
|2,12
|29,29
|Peker GMYO
|1,26
|9,57
|-46,14
|Penguen Gıda
|4,77
|1,92
|-5,54
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|359,10
|2,60
|Pera GMYO
|1,43
|2,14
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|27,66
|-0,86
|50,91
|Petkim
|8,43
|-0,24
|69,28
|Petrokent Turizm
|5.380,00
|9,22
|493,56
|Pınar Et ve Un
|21,38
|-0,28
|-2,30
|Pınar Su
|3,89
|0,78
|-4,29
|Pınar Süt
|19,69
|0,97
|-12,68
|Plastikkart
|19,56
|0,57
|37,32
|Polisan Holding
|3,18
|0,63
|-17,29
|Politeknik Metal
|450,00
|-0,07
|10,91
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|-0,25
|-26,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|108,70
|9,96
|-13,25
|QNB Finansbank
|57,75
|9,38
|-17,91
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,51
|0,07
|Rainbow Polikarbonat
|11,97
|9,92
|Ral Yatırım Holding
|12,63
|-9,98
|184,46
|Ray Sigorta
|16,11
|7,69
|4,27
|Reysaş GMYO
|3,86
|-0,77
|19,07
|Reysaş Lojistik
|5,83
|-0,85
|12,68
|Rhea Girişim
|2,02
|-1,46
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|14,44
|0,63
|5,32
|Royal Halı
|3,38
|2,42
|-1,74
|RTA Laboratuvarları
|22,14
|-0,36
|-26,88
|Sabancı Holding
|14,00
|0,65
|26,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,21
|-0,73
|-24,54
|Sanel Mühendislik
|5,19
|-1,14
|51,75
|Sanifoam Sünger
|35,00
|-1,13
|157,35
|Sanko Pazarlama
|10,78
|-0,09
|16,32
|Saray Matbaacılık
|4,74
|-4,82
|-45,95
|Sarkuysan
|20,06
|1,31
|130,64
|Sasa Polyester
|46,06
|1,19
|207,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,32
|2,23
|244,54
|Sekuro Plastik
|20,50
|-1,16
|46,85
|Selçuk Ecza Deposu
|11,61
|1,40
|-13,56
|Selçuk Gıda
|5,31
|0,38
|6,63
|Selva Gıda Sanayi
|11,80
|-1,01
|Senkron Güvenlik
|22,98
|-0,09
|-12,49
|Serve Film Prodüksiyon
|13,70
|-0,36
|-14,38
|Servet GMYO
|103,00
|-0,87
|31,38
|Seyitler Kimya
|16,13
|1,90
|19,81
|Silverline Endüstri
|5,74
|-0,17
|-33,26
|Sinpaş GMYO
|4,35
|0,00
|4,07
|Smartiks Yazılım
|5,57
|-1,59
|-37,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,80
|-3,61
|5,56
|Söktaş
|3,00
|0,00
|-7,71
|Sönmez Filament
|40,20
|4,80
|-24,42
|Sönmez Pamuklu
|10,36
|7,47
|-29,79
|Sumaş Suni Tahta
|88,65
|4,29
|73,79
|Şeker Fin. Kir.
|5,56
|1,28
|-13,13
|Şekerbank
|1,23
|0,00
|-18,54
|Şişe Cam
|14,31
|7,27
|99,87
|Şok Marketler Ticaret
|15,15
|1,00
|21,39
|T. Halk Bankası
|5,13
|-0,58
|-7,73
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,18
|0,27
|-28,59
|T.S.K.B.
|1,64
|0,61
|-6,10
|T.Tuborg
|22,80
|0,88
|28,59
|Taç Tarım Ürünleri
|28,44
|0,00
|170,09
|Tat Gıda
|12,07
|0,00
|4,40
|TAV Havalimanları
|34,80
|2,05
|63,38
|Tek-Art Turizm
|1,46
|0,69
|-27,72
|Tekfen Holding
|20,14
|2,03
|22,81
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,79
|0,00
|-10,04
|Temapol Polimer Plastik
|17,70
|-0,84
|53,91
|Tetamat Gıda Yatırımları
|258,00
|-4,44
|19,28
|TGS Dış Ticaret
|16,33
|-0,24
|28,48
|Tofaş Oto. Fab.
|89,50
|0,56
|189,54
|Torunlar GMYO
|4,59
|2,68
|17,69
|Trabzon Liman
|41,70
|-4,49
|29,83
|Trabzonspor Sportif
|7,08
|-1,67
|190,16
|Trend GMYO
|6,92
|1,47
|-44,95
|TSKB GMYO
|3,09
|0,65
|-35,98
|Tuğçelik
|18,63
|3,16
|130,57
|Tukaş
|8,60
|-0,23
|-11,25
|Turcas Petrol
|4,20
|-0,24
|-13,40
|Tureks Turizm Taşımacılık
|18,15
|5,89
|Turkcell
|20,18
|-0,88
|35,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,38
|2,05
|44,85
|Tüpraş
|159,60
|1,66
|47,78
|Türk Hava Yolları
|19,25
|3,00
|49,11
|Türk İlaç Serum
|12,16
|-2,49
|Türk Prysmian Kablo
|62,85
|0,00
|421,04
|Türk Telekom
|10,60
|2,61
|34,19
|Türk Traktör
|220,80
|1,42
|29,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|141,20
|1,22
|25,07
|Türkiye Sigorta
|5,69
|1,43
|-7,90
|Ufuk Yatırım
|22,26
|-0,09
|66,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|1,38
|-13,21
|Ulusal Faktoring
|2,49
|0,40
|Ulusoy Elektrik
|58,40
|0,69
|13,73
|Ulusoy Un Sanayi
|6,88
|-0,58
|35,21
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,92
|-0,52
|-17,95
|Utopya Turizm
|17,00
|-1,16
|-56,19
|Uzertaş Boya
|41,72
|6,76
|-26,29
|Ülker Bisküvi
|21,64
|0,37
|-3,04
|Ünlü Yatırım Holding
|5,91
|0,85
|Vakıf Fin. Kir.
|6,08
|5,92
|78,40
|Vakıf GMYO
|1,92
|-0,52
|-19,96
|Vakıf Yat. Ort.
|6,35
|-1,24
|-13,72
|Vakıflar Bankası
|3,97
|-0,75
|-15,71
|Vakko Tekstil
|10,97
|-1,79
|75,06
|Vanet Gıda
|6,67
|-1,91
|-13,71
|VBT Yazılım
|23,06
|1,14
|Verusa Holding
|58,35
|0,60
|29,44
|Verusaturk Girisim
|25,58
|-1,24
|96,04
|Vestel
|28,28
|0,35
|70,53
|Vestel Beyaz Eşya
|7,64
|0,26
|72,13
|Viking Kağıt
|7,11
|-2,34
|-21,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,52
|-0,85
|17,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,26
|0,19
|-10,86
|Yataş
|13,59
|-0,07
|-3,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,30
|-0,30
|-25,00
|Yeni Gimat GMYO
|18,37
|0,33
|58,47
|Yeo Teknoloji
|62,50
|6,02
|Yeşil GMYO
|0,95
|0,00
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,09
|-0,91
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,11
|0,96
|-50,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.370,10
|0,17
|-14,30
|Yonga Mobilya
|28,00
|-1,75
|-6,01
|Yükselen Çelik
|6,56
|-0,91
|26,27
|Yünsa
|13,71
|-1,15
|-1,31
|Ziraat GMYO
|2,64
|1,15
|Zorlu Enerji
|1,86
|-0,53
|-26,45
(Son)
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