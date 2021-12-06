Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 51.243,50 0,00 26,53 İş Bankası (C) 7,19 2,57 5,85 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 0,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,55 2,31 -8,03 İş Girişim 8,89 -1,98 -53,09 İş GMYO 2,69 0,37 5,91 İş Y. Men. Değ. 19,94 -0,60 20,14 İş Yat. Ort. 3,02 0,67 -10,20 İşbir Holding 45,20 4,63 -15,79 İşbir Sentetik Dokuma 11,78 -0,59 Işık Plastik 5,50 -2,31 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 0,00 -12,28 İttifak Holding 1,48 -1,99 -33,63 İz Hayvancılık Tarım 22,04 7,09 22,44 İzmir Demir Çelik 2,67 3,49 -19,32 İzmir Fırça 6,94 1,76 24,82 Jantsa Jant Sanayi 68,20 2,17 64,54 Kafein Yazılım 23,44 3,26 9,84 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,00 0,80 Kaplamin 29,80 -1,72 -11,83 Kardemir (A) 8,58 -1,27 44,20 Kardemir (B) 8,56 -0,47 62,43 Kardemir (D) 9,27 -0,64 60,38 Karel Elektronik 12,02 0,50 78,75 Karsan Otomotiv 4,44 1,14 36,62 Karsu Tekstil 9,12 2,59 6,67 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,20 0,73 Kartonsan 64,95 1,56 -31,40 Katmerciler Ekipman 1,64 2,50 -5,33 Kent Gıda 190,00 4,45 -46,57 Kerevitaş Gıda 5,20 -0,38 -20,97 Kervan Gıda 13,14 0,69 28,38 Kervansaray Yat. Holding 0,65 0,00 -48,41 Kiler GMYO 2,29 2,69 -8,76 Kızılbük GYO 30,06 1,90 Klimasan Klima 11,11 5,31 31,67 Koç Holding 31,26 -0,57 52,84 Konfrut Gıda 4,54 2,48 7,46 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,60 -0,95 207,63 Konya Çimento 1.028,00 3,69 -9,03 Konya Kağıt 7,92 0,51 Koray GMYO 7,00 1,01 57,30 Kordsa Teknik Tekstil 36,46 0,05 134,47 Koza Altın 138,20 2,22 42,92 Koza Madencilik 21,60 1,50 39,44 Körfez GMYO 6,47 -0,46 11,55 Kristal Kola 1,59 0,00 -47,95 Kron Telekomünikasyon 42,16 -2,50 14,44 Kuştur Kuşadası Turizm 222,00 0,68 41,13 Kuyas Yatırım 3,97 8,17 72,61 Kütahya Porselen 111,40 9,43 120,81 Kütahya Şeker Fabrikası 32,80 -8,17 Lider Faktoring 4,01 4,43 17,60 Link Bilgisayar 32,60 0,62 3,18 Logo Yazılım 49,06 0,20 57,55 Lokman Hekim Sağlık 12,84 -0,08 82,60 Lüks Kadife 57,85 3,12 101,47 Makina Takım 3,80 1,60 11,44 Manas Enerji Yönetimi 17,46 3,01 Margün Enerji 10,05 2,24 Marka Yatırım Holding 3,87 0,00 -39,81 Marmaris Altınyunus 221,80 6,53 99,64 Marshall 249,80 0,16 -18,55 Martı GMYO 0,99 1,02 -61,23 Martı Otel 1,84 -1,60 -13,62 Matriks Bilgi Dağıtım 24,62 0,90 Mavi Giyim 77,45 2,72 50,07 Mazhar Zorlu Holding 32,02 0,25 1,72 Meditera Tıbbi Malzeme 39,56 -0,95 Mega Polietilen 7,54 7,56 -1,57 Menderes Tekstil 2,45 0,41 -20,71 Mercan Kimya 10,39 -0,10 Merit Turizm 26,40 1,15 154,84 Merko Gıda 5,80 2,47 -32,87 Metemtur Yatırım 3,62 7,74 -55,23 Metro Holding 1,19 0,00 -36,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 0,41 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 1,69 -22,32 Mia Teknoloji 33,70 -4,26 Migros Ticaret 42,92 1,23 0,28 Milpa 4,18 -0,24 -9,13 Mistral GMYO 4,55 1,11 -2,69 MLP Sağlık 33,36 -0,12 67,89 MMC San. ve Tic. Yat. 5,58 -0,53 21,30 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,71 0,59 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,60 0,93 -35,86 Mondi Tire Kutsan 10,93 3,31 43,82 Nasmed Egepol 10,10 9,90 Naturel Enerji 41,30 3,25 16,31 Naturelgaz 8,23 2,24 Net Holding 5,72 2,51 66,76 Netaş Telekom. 21,24 2,91 -24,36 Niğbaş Niğde Beton 8,78 8,26 -83,12 Nuh Çimento 49,00 0,29 2,02 Nurol GMYO 7,28 -4,59 -0,14 Odaş Elektrik 1,65 1,23 -43,56 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,02 9,95 Orge Enerji Elektrik 7,31 4,88 58,48 Orma Orman Mahsulleri 36,90 6,77 150,68 Osmanlı Menkul 26,68 1,91 -13,22 Ostim Endüstriyel Yat 1,86 1,64 -20,30 Otokar 416,90 -2,14 37,01 Oyak Çimento 8,13 0,37 -7,40 Oyak Yat. Ort. 8,06 7,04 16,78 Oyak Yatırım Menkul 39,18 6,76 Oylum Sınai Yatırımlar 8,55 2,27 81,53 Özak GMYO 6,61 2,01 29,61 Özbal Çelik Boru 23,62 -2,40 260,61 Özderici GMYO 1,81 3,43 -18,47 Özerden Plastik 8,22 0,37 -8,67 Pamel Elektrik 71,55 1,35 235,60 Panora GMYO 8,39 -1,53 42,91 Papilon Savunma 15,42 -0,64 -32,18 Park Elek.Madencilik 7,14 8,35 32,96 Parsan 36,60 0,38 50,62 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,89 9,98 Pegasus 93,85 0,97 25,80 Peker GMYO 1,15 9,52 -50,84 Penguen Gıda 4,71 0,00 -6,73 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 349,70 2,85 Pera GMYO 1,40 0,72 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 27,72 2,59 51,24 Petkim 8,39 2,32 68,47 Petrokent Turizm 4.926,00 10,00 443,47 Pınar Et ve Un 21,38 -0,09 -2,30 Pınar Su 3,82 0,53 -6,01 Pınar Süt 19,54 -0,05 -13,35 Plastikkart 19,25 -0,77 35,14 Polisan Holding 3,17 -4,23 -17,55 Politeknik Metal 450,30 9,99 10,99 Prizma Press Matbaacılık 3,99 1,53 -27,19 QNB Finans Fin. Kir. 98,85 9,96 -21,11 QNB Finansbank 52,80 9,91 -24,95 QUA Granite Hayal Yapı 14,86 2,77 Rainbow Polikarbonat 10,89 Ral Yatırım Holding 14,03 -9,95 215,99 Ray Sigorta 14,96 10,00 -3,17 Reysaş GMYO 3,94 1,29 21,54 Reysaş Lojistik 5,90 2,97 14,03 Rhea Girişim 2,05 1,99 -44,89 Rodrigo Tekstil 14,39 1,62 4,96 Royal Halı 3,25 3,17 -5,52 RTA Laboratuvarları 22,32 -0,45 -26,29 Sabancı Holding 13,87 0,00 25,79 Safkar Ege Soğutmacılık 8,35 1,21 -23,25 Sanel Mühendislik 5,31 0,95 55,26 Sanifoam Sünger 35,50 -2,58 161,03 Sanko Pazarlama 10,70 1,61 15,45 Saray Matbaacılık 4,94 -0,40 -43,67 Sarkuysan 19,90 -2,45 128,80 Sasa Polyester 44,90 -2,94 199,64 Say Yenilenebilir Enerji 27,92 -1,69 228,08 Sekuro Plastik 20,70 3,86 48,28 Selçuk Ecza Deposu 11,26 -2,09 -16,17 Selçuk Gıda 5,30 1,92 6,43 Selva Gıda Sanayi 11,11 0,00 Senkron Güvenlik 23,80 -0,34 -9,37 Serve Film Prodüksiyon 13,70 2,32 -14,38 Servet GMYO 104,50 0,48 33,29 Seyitler Kimya 15,63 -4,70 16,09 Silverline Endüstri 5,82 0,52 -32,33 Sinpaş GMYO 4,36 1,87 4,31 Smartiks Yazılım 5,55 -1,94 -37,36 Sodaş Sodyum Sanayii 28,84 -9,99 9,51 Söktaş 3,00 2,04 -7,71 Sönmez Filament 38,48 2,39 -27,65 Sönmez Pamuklu 9,65 -0,21 -34,61 Sumaş Suni Tahta 85,00 1,01 66,63 Şeker Fin. Kir. 5,68 7,98 -11,25 Şekerbank 1,21 0,00 -19,87 Şişe Cam 13,14 -0,83 83,53 Şok Marketler Ticaret 14,71 -0,27 17,87 T. Halk Bankası 5,08 3,04 -8,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,00 2,33 -29,17 T.S.K.B. 1,61 1,26 -7,81 T.Tuborg 22,60 3,48 27,46 Taç Tarım Ürünleri 28,50 4,40 170,66 Tat Gıda 11,86 0,51 2,58 TAV Havalimanları 34,10 6,70 60,09 Tek-Art Turizm 1,45 0,69 -28,22 Tekfen Holding 19,84 0,86 20,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,79 3,87 -10,04 Temapol Polimer Plastik 17,47 0,06 51,91 Tetamat Gıda Yatırımları 276,80 1,02 27,97 TGS Dış Ticaret 16,52 2,04 29,98 Tofaş Oto. Fab. 88,90 -3,00 187,60 Torunlar GMYO 4,49 9,78 15,13 Trabzon Liman 43,20 8,82 34,50 Trabzonspor Sportif 7,34 -1,21 200,82 Trend GMYO 6,70 1,21 -46,70 TSKB GMYO 3,07 5,50 -36,39 Tuğçelik 18,53 -2,37 129,33 Tukaş 8,67 -0,34 -10,53 Turcas Petrol 4,18 2,96 -13,81 Tureks Turizm Taşımacılık 17,14 9,94 Turkcell 20,20 -0,49 35,42 Tümosan Motor ve Traktör 20,08 0,60 42,71 Tüpraş 156,70 1,10 45,09 Türk Hava Yolları 18,62 0,49 44,23 Türk İlaç Serum 12,61 -2,70 Türk Prysmian Kablo 62,85 9,97 421,04 Türk Telekom 10,35 -2,36 31,02 Türk Traktör 216,90 -1,18 27,31 Türker Proje Gayrimenkul 138,40 2,59 22,59 Türkiye Sigorta 5,67 0,18 -8,22 Ufuk Yatırım 22,00 7,21 64,18 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 0,00 -13,44 Ulusal Faktoring 2,49 0,00 Ulusoy Elektrik 58,00 0,87 12,95 Ulusoy Un Sanayi 6,84 0,44 34,42 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,92 1,05 -17,95 Utopya Turizm 17,69 3,69 -54,41 Uzertaş Boya 33,22 -6,79 -41,31 Ülker Bisküvi 21,62 1,60 -3,13 Ünlü Yatırım Holding 5,83 2,64 Vakıf Fin. Kir. 5,67 8,62 66,37 Vakıf GMYO 1,91 2,14 -20,38 Vakıf Yat. Ort. 6,40 7,02 -13,04 Vakıflar Bankası 3,95 2,86 -16,14 Vakko Tekstil 10,78 0,28 72,03 Vanet Gıda 6,78 1,65 -12,29 VBT Yazılım 23,08 -1,20 Verusa Holding 57,70 2,12 27,99 Verusaturk Girisim 25,68 -0,47 96,81 Vestel 28,14 -0,99 69,68 Vestel Beyaz Eşya 7,63 1,46 71,90 Viking Kağıt 7,14 3,48 -20,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,50 1,74 16,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,52 -0,91 -10,14 Yataş 13,54 2,11 -4,31 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,32 0,61 -24,55 Yeni Gimat GMYO 18,11 0,84 56,23 Yeo Teknoloji 59,35 1,37 Yeşil GMYO 0,93 2,20 -32,61 Yeşil Yapı 1,09 3,81 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,10 3,96 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.000,00 7,14 -16,67 Yonga Mobilya 28,50 6,11 -4,33 Yükselen Çelik 6,77 3,99 30,31 Yünsa 13,67 1,94 -1,59 Ziraat GMYO 2,63 0,00 Zorlu Enerji 1,87 2,19 -26,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021 #Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021 Bakanlık 884 proje için onay verdi! 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi