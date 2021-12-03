Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 10,00 68,64 İş Bankası (B) 56.367,00 10,00 39,18 İş Bankası (C) 6,97 1,16 2,61 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,48 3,26 -9,84 İş Girişim 8,96 2,40 -52,72 İş GMYO 2,64 0,00 3,94 İş Y. Men. Değ. 19,94 0,00 20,14 İş Yat. Ort. 3,00 2,74 -10,80 İşbir Holding 41,98 0,00 -21,79 İşbir Sentetik Dokuma 11,69 -1,35 Işık Plastik 5,65 -9,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 2,11 -14,91 İttifak Holding 1,54 1,99 -30,94 İz Hayvancılık Tarım 20,52 0,39 14,00 İzmir Demir Çelik 2,59 0,39 -21,74 İzmir Fırça 6,87 1,03 23,56 Jantsa Jant Sanayi 66,45 2,63 60,32 Kafein Yazılım 22,12 -0,18 3,66 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,69 -0,16 Kaplamin 30,52 -0,91 -9,70 Kardemir (A) 8,44 -0,12 41,85 Kardemir (B) 8,36 1,09 58,63 Kardemir (D) 9,38 0,32 62,28 Karel Elektronik 11,79 2,88 75,33 Karsan Otomotiv 4,31 1,17 32,62 Karsu Tekstil 8,90 1,60 4,09 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,55 1,68 Kartonsan 63,05 1,29 -33,40 Katmerciler Ekipman 1,59 0,63 -8,21 Kent Gıda 189,80 -0,05 -46,63 Kerevitaş Gıda 5,22 0,00 -20,67 Kervan Gıda 12,97 -0,77 26,72 Kervansaray Yat. Holding 0,66 0,00 -47,62 Kiler GMYO 2,21 0,45 -11,95 Kızılbük GYO 29,38 1,66 Klimasan Klima 10,60 2,71 25,63 Koç Holding 30,98 2,99 51,47 Konfrut Gıda 4,43 -0,23 4,85 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,75 -0,27 212,50 Konya Çimento 989,00 3,80 -12,48 Konya Kağıt 7,83 -1,14 Koray GMYO 7,03 1,15 57,98 Kordsa Teknik Tekstil 35,90 1,58 130,87 Koza Altın 132,90 3,10 37,44 Koza Madencilik 20,48 2,40 32,21 Körfez GMYO 6,57 -0,76 13,28 Kristal Kola 1,56 0,00 -48,94 Kron Telekomünikasyon 42,48 3,86 15,31 Kuştur Kuşadası Turizm 214,50 2,63 36,36 Kuyas Yatırım 3,67 9,88 59,57 Kütahya Porselen 97,20 -7,34 92,67 Kütahya Şeker Fabrikası 35,72 9,98 Lider Faktoring 4,07 0,74 19,35 Link Bilgisayar 30,96 -0,32 -2,01 Logo Yazılım 49,06 0,33 57,55 Lokman Hekim Sağlık 12,35 -0,96 75,63 Lüks Kadife 55,25 -1,78 92,41 Makina Takım 3,61 6,18 5,87 Manas Enerji Yönetimi 17,12 0,29 Margün Enerji 9,70 -0,21 Marka Yatırım Holding 3,91 -0,51 -39,19 Marmaris Altınyunus 200,50 5,92 80,47 Marshall 243,50 -0,73 -20,61 Martı GMYO 0,99 3,13 -61,23 Martı Otel 1,87 0,54 -12,21 Matriks Bilgi Dağıtım 24,42 1,92 Mavi Giyim 76,80 0,26 48,81 Mazhar Zorlu Holding 32,08 0,44 1,91 Meditera Tıbbi Malzeme 39,16 -0,91 Mega Polietilen 6,58 2,65 -14,10 Menderes Tekstil 2,49 0,81 -19,42 Mercan Kimya 10,43 0,19 Merit Turizm 26,60 6,23 156,77 Merko Gıda 5,66 2,35 -34,49 Metemtur Yatırım 3,32 8,50 -58,94 Metro Holding 1,20 0,00 -35,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 0,83 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,79 0,00 -23,18 Mia Teknoloji 35,06 -5,70 Migros Ticaret 42,64 -0,14 -0,37 Milpa 4,16 1,71 -9,57 Mistral GMYO 4,46 1,13 -4,62 MLP Sağlık 34,00 1,49 71,11 MMC San. ve Tic. Yat. 5,74 -4,33 24,78 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,69 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,49 -0,53 -36,79 Mondi Tire Kutsan 10,15 3,15 33,55 Nasmed Egepol 8,72 4,31 Naturel Enerji 40,24 1,46 13,33 Naturelgaz 8,03 -0,86 Net Holding 5,56 5,50 62,10 Netaş Telekom. 20,70 1,77 -26,28 Niğbaş Niğde Beton 7,88 6,78 -84,85 Nuh Çimento 46,68 0,82 -2,81 Nurol GMYO 8,16 -3,66 11,93 Odaş Elektrik 1,57 1,95 -46,30 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,70 0,64 Orge Enerji Elektrik 6,95 2,51 50,68 Orma Orman Mahsulleri 34,50 9,80 134,38 Osmanlı Menkul 26,22 0,85 -14,72 Ostim Endüstriyel Yat 1,81 1,12 -22,44 Otokar 429,20 2,43 41,05 Oyak Çimento 8,18 3,54 -6,83 Oyak Yat. Ort. 7,57 1,34 9,68 Oyak Yatırım Menkul 34,00 1,49 Oylum Sınai Yatırımlar 9,08 -2,16 92,78 Özak GMYO 6,48 -1,37 27,06 Özbal Çelik Boru 24,32 0,58 271,30 Özderici GMYO 1,71 3,01 -22,97 Özerden Plastik 8,30 0,36 -7,78 Pamel Elektrik 70,60 3,44 231,14 Panora GMYO 8,50 9,68 44,78 Papilon Savunma 15,30 -0,33 -32,71 Park Elek.Madencilik 6,54 3,15 21,79 Parsan 36,18 0,61 48,89 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,63 9,92 Pegasus 96,00 5,44 28,69 Peker GMYO 1,04 0,97 -55,54 Penguen Gıda 4,86 0,21 -3,76 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 339,80 2,97 Pera GMYO 1,40 2,94 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 27,00 0,22 47,31 Petkim 8,20 0,37 64,66 Petrokent Turizm 4.478,20 10,00 394,06 Pınar Et ve Un 21,22 -0,66 -3,03 Pınar Su 3,82 0,00 -6,01 Pınar Süt 19,34 -0,41 -14,23 Plastikkart 18,99 0,80 33,32 Polisan Holding 3,31 -0,90 -13,91 Politeknik Metal 409,40 9,99 0,91 Prizma Press Matbaacılık 3,87 0,00 -29,38 QNB Finans Fin. Kir. 89,90 9,97 -28,25 QNB Finansbank 48,00 9,89 -31,77 QUA Granite Hayal Yapı 14,76 5,43 Ral Yatırım Holding 15,58 -9,99 250,90 Ray Sigorta 12,91 -6,45 -16,44 Reysaş GMYO 3,95 3,95 21,84 Reysaş Lojistik 5,77 7,05 11,52 Rhea Girişim 2,02 1,51 -45,70 Rodrigo Tekstil 14,29 -1,92 4,23 Royal Halı 3,08 1,32 -10,47 RTA Laboratuvarları 22,50 0,36 -25,69 Sabancı Holding 13,76 2,92 24,80 Safkar Ege Soğutmacılık 8,38 4,62 -22,98 Sanel Mühendislik 5,14 2,19 50,29 Sanifoam Sünger 34,76 -0,74 155,59 Sanko Pazarlama 10,63 -0,56 14,70 Saray Matbaacılık 4,86 2,53 -44,58 Sarkuysan 20,28 1,50 133,17 Sasa Polyester 46,36 -0,30 209,39 Say Yenilenebilir Enerji 28,24 3,75 231,84 Sekuro Plastik 19,88 -2,26 42,41 Selçuk Ecza Deposu 11,45 -1,12 -14,76 Selçuk Gıda 5,03 1,82 1,00 Selva Gıda Sanayi 10,81 7,03 Senkron Güvenlik 24,00 -1,23 -8,61 Serve Film Prodüksiyon 13,80 0,29 -13,75 Servet GMYO 104,20 2,96 32,91 Seyitler Kimya 18,40 1,43 36,67 Silverline Endüstri 5,75 0,88 -33,14 Sinpaş GMYO 4,18 3,21 0,00 Smartiks Yazılım 5,44 0,93 -38,60 Sodaş Sodyum Sanayii 35,58 0,00 35,10 Söktaş 2,90 2,11 -10,79 Sönmez Filament 36,60 -2,45 -31,18 Sönmez Pamuklu 9,33 -8,89 -36,77 Sumaş Suni Tahta 88,00 1,73 72,51 Şeker Fin. Kir. 5,26 2,73 -17,81 Şekerbank 1,21 1,68 -19,87 Şişe Cam 13,34 0,15 86,32 Şok Marketler Ticaret 14,65 1,74 17,39 T. Halk Bankası 4,93 0,61 -11,33 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,20 0,40 -34,96 T.S.K.B. 1,59 6,00 -8,96 T.Tuborg 21,60 6,93 21,82 Taç Tarım Ürünleri 26,50 1,15 151,66 Tat Gıda 11,86 0,25 2,58 TAV Havalimanları 32,08 9,94 50,61 Tek-Art Turizm 1,43 2,14 -29,21 Tekfen Holding 19,68 1,92 20,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,62 2,28 -12,01 Temapol Polimer Plastik 17,64 -1,01 53,39 Tetamat Gıda Yatırımları 271,40 -0,95 25,47 TGS Dış Ticaret 16,20 -1,46 27,46 Tofaş Oto. Fab. 92,55 2,10 199,41 Torunlar GMYO 4,09 0,00 4,87 Trabzon Liman 39,80 3,75 23,91 Trabzonspor Sportif 7,55 0,40 209,43 Trend GMYO 6,62 -1,05 -47,33 TSKB GMYO 2,92 0,69 -39,50 Tuğçelik 19,06 -1,75 135,89 Tukaş 8,63 1,41 -10,94 Turcas Petrol 4,08 0,49 -15,88 Tureks Turizm Taşımacılık 16,14 0,88 Turkcell 20,04 1,52 34,35 Tümosan Motor ve Traktör 20,14 1,21 43,14 Tüpraş 157,60 1,03 45,93 Türk Hava Yolları 19,21 5,26 48,80 Türk İlaç Serum 13,03 -0,91 Türk Prysmian Kablo 57,15 -9,93 373,79 Türk Telekom 10,59 3,72 34,06 Türk Traktör 218,20 2,97 28,07 Türker Proje Gayrimenkul 132,10 0,84 17,01 Türkiye Sigorta 5,65 0,36 -8,55 Ufuk Yatırım 20,50 9,86 52,99 Ulaşlar Turizm Yat. 3,69 2,22 -12,97 Ulusal Faktoring 2,36 0,85 Ulusoy Elektrik 58,50 2,63 13,92 Ulusoy Un Sanayi 6,80 -0,44 33,63 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,89 0,53 -19,23 Utopya Turizm 16,97 0,18 -56,26 Uzertaş Boya 38,78 -2,02 -31,48 Ülker Bisküvi 21,16 0,76 -5,19 Ünlü Yatırım Holding 5,71 0,00 Vakıf Fin. Kir. 5,16 0,98 51,41 Vakıf GMYO 1,87 1,08 -22,04 Vakıf Yat. Ort. 6,00 1,35 -18,48 Vakıflar Bankası 3,83 1,32 -18,68 Vakko Tekstil 10,78 1,51 72,03 Vanet Gıda 6,53 0,62 -15,52 VBT Yazılım 23,62 1,55 Verusa Holding 55,60 0,09 23,33 Verusaturk Girisim 25,66 -1,23 96,65 Vestel 28,58 -0,07 72,33 Vestel Beyaz Eşya 7,58 1,74 70,78 Viking Kağıt 7,06 5,85 -21,56 Yapı ve Kredi Bank. 3,41 0,29 13,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,12 0,30 -8,49 Yataş 13,09 0,69 -7,49 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,32 0,91 -24,55 Yeni Gimat GMYO 17,71 1,20 52,78 Yeo Teknoloji 58,00 -1,19 Yeşil GMYO 0,91 0,00 -34,06 Yeşil Yapı 1,05 0,00 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,02 0,50 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.060,80 2,95 -22,69 Yonga Mobilya 26,86 9,99 -9,83 Yükselen Çelik 6,51 9,97 25,30 Yünsa 13,60 0,07 -2,10 Ziraat GMYO 2,66 0,38 Zorlu Enerji 1,80 2,27 -28,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi