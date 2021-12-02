Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 311.692,00 10,00 53,31 İş Bankası (B) 51.243,50 10,00 26,53 İş Bankası (C) 6,88 1,18 1,29 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 8,46 31,58 İş Fin.Kir. 3,36 0,30 -12,95 İş Girişim 8,81 1,61 -53,51 İş GMYO 2,65 0,76 4,33 İş Y. Men. Değ. 20,20 1,05 21,71 İş Yat. Ort. 2,93 0,69 -12,88 İşbir Holding 42,96 4,37 -19,97 İşbir Sentetik Dokuma 11,57 0,35 Işık Plastik 5,90 -0,17 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 2,15 -16,67 İttifak Holding 1,40 1,45 -37,22 İz Hayvancılık Tarım 20,72 3,19 15,11 İzmir Demir Çelik 2,49 2,05 -24,76 İzmir Fırça 6,84 1,48 23,02 Jantsa Jant Sanayi 64,40 0,31 55,38 Kafein Yazılım 21,82 2,35 2,25 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,07 1,22 Kaplamin 29,98 1,01 -11,30 Kardemir (A) 8,19 1,99 37,65 Kardemir (B) 8,16 1,87 54,84 Kardemir (D) 9,13 1,90 57,96 Karel Elektronik 11,24 2,00 67,16 Karsan Otomotiv 4,24 1,92 30,46 Karsu Tekstil 8,69 3,45 1,64 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,62 -0,48 Kartonsan 62,70 0,48 -33,77 Katmerciler Ekipman 1,59 0,00 -8,21 Kent Gıda 178,00 3,07 -49,94 Kerevitaş Gıda 5,25 0,96 -20,21 Kervan Gıda 12,95 0,62 26,52 Kervansaray Yat. Holding 0,66 0,00 -47,62 Kiler GMYO 2,19 0,92 -12,75 Kızılbük GYO 28,88 1,33 Klimasan Klima 10,00 2,04 18,52 Koç Holding 29,40 0,34 43,75 Konfrut Gıda 4,30 0,94 1,78 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,05 2,89 209,53 Konya Çimento 972,00 0,95 -13,98 Konya Kağıt 7,97 4,32 Koray GMYO 6,94 1,61 55,96 Kordsa Teknik Tekstil 35,04 -0,57 125,34 Koza Altın 130,00 0,39 34,44 Koza Madencilik 20,32 0,30 31,18 Körfez GMYO 6,54 1,87 12,76 Kristal Kola 1,55 1,31 -49,26 Kron Telekomünikasyon 40,12 3,51 8,90 Kuştur Kuşadası Turizm 209,00 0,48 32,87 Kuyas Yatırım 3,35 -1,47 45,65 Kütahya Porselen 118,40 1,63 134,69 Kütahya Şeker Fabrikası 32,58 1,18 Lider Faktoring 4,42 7,80 29,62 Link Bilgisayar 30,94 -0,06 -2,08 Logo Yazılım 48,84 -0,25 56,84 Lokman Hekim Sağlık 12,05 2,21 71,37 Lüks Kadife 56,95 1,61 98,33 Makina Takım 3,42 -0,29 0,29 Manas Enerji Yönetimi 16,90 1,44 Margün Enerji 9,34 0,11 Marka Yatırım Holding 3,94 -0,25 -38,72 Marmaris Altınyunus 190,50 -2,01 71,47 Marshall 251,40 5,63 -18,03 Martı GMYO 0,97 2,11 -62,01 Martı Otel 1,85 0,00 -13,15 Matriks Bilgi Dağıtım 23,66 0,51 Mavi Giyim 75,95 1,27 47,16 Mazhar Zorlu Holding 31,44 0,64 -0,13 Meditera Tıbbi Malzeme 39,96 0,15 Mega Polietilen 6,60 5,94 -13,84 Menderes Tekstil 2,24 -0,44 -27,51 Mercan Kimya 10,42 0,29 Merit Turizm 24,30 -1,14 134,57 Merko Gıda 5,49 0,73 -36,46 Metemtur Yatırım 3,06 -2,55 -62,15 Metro Holding 1,18 1,63 -36,97 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 0,00 -16,26 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 0,00 -24,89 Mia Teknoloji 37,18 10,00 Migros Ticaret 42,22 -1,31 -1,36 Milpa 4,09 -0,24 -11,09 Mistral GMYO 4,41 0,68 -5,69 MLP Sağlık 33,58 -1,18 69,00 MMC San. ve Tic. Yat. 6,07 5,57 31,96 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,20 3,90 -39,24 Mondi Tire Kutsan 9,90 6,45 30,26 Nasmed Egepol 8,43 -1,06 Naturel Enerji 39,24 1,61 10,51 Naturelgaz 7,81 1,83 Net Holding 5,22 1,56 52,19 Netaş Telekom. 20,24 0,70 -27,92 Niğbaş Niğde Beton 7,32 1,67 -85,92 Nuh Çimento 46,26 1,98 -3,68 Nurol GMYO 8,96 -4,68 22,91 Odaş Elektrik 1,53 1,32 -47,66 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,16 -0,12 Orge Enerji Elektrik 6,63 2,00 43,74 Orma Orman Mahsulleri 30,02 5,04 103,94 Osmanlı Menkul 25,98 0,39 -15,50 Ostim Endüstriyel Yat 1,75 0,57 -25,01 Otokar 424,20 0,17 39,41 Oyak Çimento 7,44 0,27 -15,26 Oyak Yat. Ort. 7,50 2,60 8,66 Oyak Yatırım Menkul 33,34 -0,71 Oylum Sınai Yatırımlar 9,12 -3,29 93,63 Özak GMYO 6,48 0,15 27,06 Özbal Çelik Boru 24,86 -1,35 279,54 Özderici GMYO 1,66 1,22 -25,23 Özerden Plastik 7,90 1,94 -12,22 Pamel Elektrik 67,40 3,69 216,14 Panora GMYO 7,58 0,53 29,11 Papilon Savunma 15,06 1,07 -33,77 Park Elek.Madencilik 6,21 2,31 15,64 Parsan 35,98 0,22 48,07 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,49 9,95 Pegasus 93,35 0,86 25,13 Peker GMYO 1,05 2,94 -55,11 Penguen Gıda 4,92 1,44 -2,57 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 329,90 2,97 Pera GMYO 1,36 0,00 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 27,82 6,35 51,78 Petkim 8,14 1,62 63,45 Petrokent Turizm 3.799,80 2,67 319,22 Pınar Et ve Un 21,64 0,56 -1,11 Pınar Su 3,76 -0,27 -7,48 Pınar Süt 19,59 -0,20 -13,13 Plastikkart 18,63 1,25 30,79 Polisan Holding 3,32 3,43 -13,65 Politeknik Metal 370,90 -0,43 -8,58 Prizma Press Matbaacılık 3,88 -0,51 -29,20 QNB Finans Fin. Kir. 81,75 9,95 -34,76 QNB Finansbank 42,94 8,11 -38,96 QUA Granite Hayal Yapı 14,20 -1,53 Ral Yatırım Holding 17,31 -9,98 289,86 Ray Sigorta 13,83 -4,29 -10,49 Reysaş GMYO 3,73 -0,27 15,06 Reysaş Lojistik 5,47 4,99 5,72 Rhea Girişim 1,99 0,51 -46,51 Rodrigo Tekstil 14,80 -1,20 7,95 Royal Halı 3,03 0,33 -11,92 RTA Laboratuvarları 22,68 1,07 -25,10 Sabancı Holding 13,32 0,38 20,81 Safkar Ege Soğutmacılık 7,96 0,13 -26,84 Sanel Mühendislik 5,01 1,01 46,49 Sanifoam Sünger 35,00 -0,28 157,35 Sanko Pazarlama 10,47 1,16 12,97 Saray Matbaacılık 4,63 3,12 -47,21 Sarkuysan 19,69 -1,35 126,39 Sasa Polyester 46,06 1,05 207,39 Say Yenilenebilir Enerji 27,24 -1,80 220,09 Sekuro Plastik 20,38 5,00 45,99 Selçuk Ecza Deposu 11,60 1,40 -13,64 Selçuk Gıda 4,77 -1,04 -4,22 Selva Gıda Sanayi 10,16 -1,55 Senkron Güvenlik 24,50 1,24 -6,70 Serve Film Prodüksiyon 13,76 3,85 -14,00 Servet GMYO 99,05 1,96 26,34 Seyitler Kimya 18,09 4,39 34,36 Silverline Endüstri 5,55 0,73 -35,47 Sinpaş GMYO 4,03 1,00 -3,59 Smartiks Yazılım 5,28 0,96 -40,41 Sodaş Sodyum Sanayii 35,58 9,95 35,10 Söktaş 2,83 0,00 -12,94 Sönmez Filament 37,50 9,91 -29,49 Sönmez Pamuklu 10,24 0,00 -30,61 Sumaş Suni Tahta 85,00 -2,30 66,63 Şeker Fin. Kir. 5,04 0,40 -21,25 Şekerbank 1,19 2,59 -21,19 Şişe Cam 13,23 2,00 84,79 Şok Marketler Ticaret 14,30 -0,83 14,58 T. Halk Bankası 4,93 0,61 -11,33 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 0,05 -35,61 T.S.K.B. 1,50 0,67 -14,11 T.Tuborg 20,40 3,03 15,05 Taç Tarım Ürünleri 28,10 2,26 166,86 Tat Gıda 11,68 -0,68 1,03 TAV Havalimanları 29,56 0,07 38,78 Tek-Art Turizm 1,40 0,00 -30,69 Tekfen Holding 19,56 1,77 19,27 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,43 0,00 -14,20 Temapol Polimer Plastik 17,97 3,39 56,26 Tetamat Gıda Yatırımları 275,80 8,54 27,51 TGS Dış Ticaret 16,63 3,23 30,84 Tofaş Oto. Fab. 90,15 2,91 191,64 Torunlar GMYO 4,08 4,62 4,62 Trabzon Liman 37,56 -0,63 16,94 Trabzonspor Sportif 7,65 0,26 213,52 Trend GMYO 6,75 2,43 -46,30 TSKB GMYO 2,97 5,32 -38,46 Tuğçelik 20,88 3,78 158,42 Tukaş 8,48 -0,12 -12,49 Turcas Petrol 4,00 1,78 -17,53 Tureks Turizm Taşımacılık 15,55 2,17 Turkcell 19,37 -0,67 29,86 Tümosan Motor ve Traktör 20,14 -0,79 43,14 Tüpraş 157,70 0,32 46,02 Türk Hava Yolları 18,40 -0,05 42,53 Türk İlaç Serum 13,25 3,60 Türk Prysmian Kablo 70,50 0,00 484,46 Türk Telekom 10,24 3,02 29,63 Türk Traktör 210,40 4,31 23,50 Türker Proje Gayrimenkul 129,90 0,31 15,06 Türkiye Sigorta 5,65 0,89 -8,55 Ufuk Yatırım 18,69 -0,37 39,48 Ulaşlar Turizm Yat. 3,58 -0,83 -15,57 Ulusal Faktoring 2,33 1,75 Ulusoy Elektrik 56,80 0,18 10,61 Ulusoy Un Sanayi 6,90 1,77 35,60 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,83 -0,54 -21,79 Utopya Turizm 16,97 0,47 -56,26 Uzertaş Boya 36,00 -10,00 -36,40 Ülker Bisküvi 21,06 -1,13 -5,64 Ünlü Yatırım Holding 5,71 0,71 Vakıf Fin. Kir. 5,00 0,40 46,71 Vakıf GMYO 1,85 2,78 -22,88 Vakıf Yat. Ort. 5,88 1,55 -20,11 Vakıflar Bankası 3,79 0,53 -19,53 Vakko Tekstil 10,49 1,16 67,40 Vanet Gıda 6,45 0,16 -16,56 VBT Yazılım 23,40 -0,51 Verusa Holding 56,00 2,85 24,22 Verusaturk Girisim 25,62 0,08 96,35 Vestel 28,84 0,70 73,90 Vestel Beyaz Eşya 7,49 0,54 68,75 Viking Kağıt 6,51 1,09 -27,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,32 0,61 10,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,30 1,83 -7,99 Yataş 12,98 0,31 -8,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,25 0,62 -26,14 Yeni Gimat GMYO 17,52 0,11 51,14 Yeo Teknoloji 58,60 0,34 Yeşil GMYO 0,88 0,00 -36,23 Yeşil Yapı 1,04 0,97 -43,48 Yeşil Yatırım Holding 1,99 0,51 -53,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.560,30 0,00 -25,90 Yonga Mobilya 24,40 9,91 -18,09 Yükselen Çelik 5,67 0,18 9,13 Yünsa 13,41 -0,15 -3,47 Ziraat GMYO 2,65 9,96 Zorlu Enerji 1,75 1,74 -30,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi