Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 283.356,70 10,00 39,37 İş Bankası (B) 46.585,00 10,00 15,03 İş Bankası (C) 6,77 3,04 -0,33 İş Bankası (Kur.) 461.000,00 21,32 İş Fin.Kir. 3,36 1,51 -12,95 İş Girişim 8,77 3,18 -53,72 İş GMYO 2,62 0,77 3,15 İş Y. Men. Değ. 19,73 1,34 18,87 İş Yat. Ort. 2,90 0,69 -13,77 İşbir Holding 41,02 1,48 -23,58 İşbir Sentetik Dokuma 11,29 0,98 Işık Plastik 5,78 1,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 2,20 -18,42 İttifak Holding 1,40 0,72 -37,22 İz Hayvancılık Tarım 20,06 -0,79 11,44 İzmir Demir Çelik 2,44 1,24 -26,27 İzmir Fırça 6,81 -0,29 22,48 Jantsa Jant Sanayi 63,90 0,79 54,17 Kafein Yazılım 21,10 -0,38 -1,12 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,11 -0,68 Kaplamin 30,26 -2,64 -10,47 Kardemir (A) 7,87 1,68 32,27 Kardemir (B) 7,86 2,08 49,15 Kardemir (D) 8,85 3,51 53,11 Karel Elektronik 11,04 -0,27 64,18 Karsan Otomotiv 4,15 -0,24 27,69 Karsu Tekstil 8,48 0,95 -0,82 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,51 1,54 Kartonsan 61,85 0,73 -34,67 Katmerciler Ekipman 1,56 0,65 -9,95 Kent Gıda 172,00 0,00 -51,63 Kerevitaş Gıda 5,25 -0,57 -20,21 Kervan Gıda 12,89 -1,45 25,94 Kervansaray Yat. Holding 0,68 3,03 -46,03 Kiler GMYO 2,17 0,93 -13,55 Kızılbük GYO 28,04 -0,36 Klimasan Klima 9,72 1,04 15,20 Koç Holding 29,28 2,59 43,16 Konfrut Gıda 4,28 -0,47 1,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,00 0,14 200,85 Konya Çimento 944,90 0,46 -16,38 Konya Kağıt 7,67 -2,79 Koray GMYO 6,87 0,44 54,38 Kordsa Teknik Tekstil 34,82 -0,51 123,92 Koza Altın 128,60 -0,39 32,99 Koza Madencilik 20,08 0,10 29,63 Körfez GMYO 6,42 2,39 10,69 Kristal Kola 1,50 -0,66 -50,90 Kron Telekomünikasyon 38,32 -1,49 4,02 Kuştur Kuşadası Turizm 210,90 1,44 34,08 Kuyas Yatırım 3,45 -1,15 50,00 Kütahya Porselen 116,50 -9,97 130,92 Kütahya Şeker Fabrikası 31,12 -3,35 Lider Faktoring 4,10 -0,24 20,23 Link Bilgisayar 30,60 -0,65 -3,15 Logo Yazılım 48,84 0,16 56,84 Lokman Hekim Sağlık 11,87 -1,08 68,81 Lüks Kadife 56,15 -1,14 95,55 Makina Takım 3,45 -1,15 1,17 Manas Enerji Yönetimi 16,72 -1,42 Margün Enerji 9,33 2,19 Marka Yatırım Holding 3,92 -1,26 -39,04 Marmaris Altınyunus 185,00 1,09 66,52 Marshall 236,00 0,21 -23,05 Martı GMYO 0,95 0,00 -62,80 Martı Otel 1,82 0,00 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 23,38 -0,17 Mavi Giyim 73,85 0,48 43,09 Mazhar Zorlu Holding 30,60 0,20 -2,80 Meditera Tıbbi Malzeme 40,50 -3,57 Mega Polietilen 5,89 3,88 -23,11 Menderes Tekstil 2,17 1,40 -29,77 Mercan Kimya 10,39 0,97 Merit Turizm 24,36 0,58 135,15 Merko Gıda 5,50 1,66 -36,34 Metemtur Yatırım 2,93 2,45 -63,76 Metro Holding 1,30 0,78 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,47 0,82 -14,53 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 1,16 -24,89 Mia Teknoloji 33,80 9,95 Migros Ticaret 42,70 0,19 -0,23 Milpa 4,00 0,76 -13,04 Mistral GMYO 4,40 0,46 -5,90 MLP Sağlık 32,30 0,19 62,56 MMC San. ve Tic. Yat. 5,86 3,35 27,39 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,71 1,18 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,89 -1,01 -41,86 Mondi Tire Kutsan 9,25 -1,28 21,71 Nasmed Egepol 8,52 9,94 Naturel Enerji 38,58 1,31 8,65 Naturelgaz 7,58 0,40 Net Holding 5,17 1,37 50,73 Netaş Telekom. 20,20 -0,59 -28,06 Niğbaş Niğde Beton 7,22 -2,04 -86,12 Nuh Çimento 43,44 2,40 -9,55 Nurol GMYO 9,73 -2,70 33,47 Odaş Elektrik 1,52 1,33 -48,01 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,25 0,31 Orge Enerji Elektrik 6,58 0,46 42,66 Orma Orman Mahsulleri 29,00 -3,33 97,01 Osmanlı Menkul 26,24 2,02 -14,65 Ostim Endüstriyel Yat 1,74 1,75 -25,44 Otokar 414,80 0,80 36,32 Oyak Çimento 7,28 1,53 -17,08 Oyak Yat. Ort. 7,29 0,00 5,62 Oyak Yatırım Menkul 33,06 -0,90 Oylum Sınai Yatırımlar 9,63 -1,63 104,46 Özak GMYO 6,34 2,09 24,31 Özbal Çelik Boru 24,86 2,05 279,54 Özderici GMYO 1,64 1,86 -26,13 Özerden Plastik 7,75 0,39 -13,89 Pamel Elektrik 66,20 3,20 210,51 Panora GMYO 7,55 -0,53 28,60 Papilon Savunma 14,53 0,69 -36,10 Park Elek.Madencilik 6,05 -0,98 12,66 Parsan 36,18 1,46 48,89 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 10,45 Pegasus 93,00 5,68 24,66 Peker GMYO 1,03 0,98 -55,97 Penguen Gıda 4,95 -3,32 -1,98 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 319,00 1,43 Pera GMYO 1,35 -1,46 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 26,40 0,38 44,04 Petkim 7,96 2,05 59,84 Petrokent Turizm 3.620,00 -2,16 299,38 Pınar Et ve Un 21,40 -3,17 -2,21 Pınar Su 3,78 0,53 -6,99 Pınar Süt 19,62 -1,90 -12,99 Plastikkart 18,40 -0,92 29,18 Polisan Holding 3,11 -0,64 -19,11 Politeknik Metal 371,80 -0,83 -8,36 Prizma Press Matbaacılık 3,84 1,05 -29,93 QNB Finans Fin. Kir. 74,35 9,99 -40,66 QNB Finansbank 36,00 -0,33 -48,83 QUA Granite Hayal Yapı 13,20 0,69 Ral Yatırım Holding 19,23 -9,97 333,11 Ray Sigorta 14,60 -3,31 -5,50 Reysaş GMYO 3,68 5,44 13,52 Reysaş Lojistik 5,17 0,78 -0,08 Rhea Girişim 1,98 0,51 -46,77 Rodrigo Tekstil 15,15 1,68 10,50 Royal Halı 3,02 0,00 -12,21 RTA Laboratuvarları 22,86 -3,54 -24,50 Sabancı Holding 13,34 3,09 20,99 Safkar Ege Soğutmacılık 7,96 3,24 -26,84 Sanel Mühendislik 4,94 0,82 44,44 Sanifoam Sünger 35,10 -2,39 158,09 Sanko Pazarlama 10,33 -1,15 11,46 Saray Matbaacılık 4,50 0,22 -48,69 Sarkuysan 21,02 8,63 141,68 Sasa Polyester 46,32 6,73 209,12 Say Yenilenebilir Enerji 27,84 4,04 227,14 Sekuro Plastik 19,18 -0,67 37,39 Selçuk Ecza Deposu 11,59 -1,78 -13,71 Selçuk Gıda 4,84 -0,41 -2,81 Selva Gıda Sanayi 10,32 9,90 Senkron Güvenlik 23,94 4,54 -8,83 Serve Film Prodüksiyon 13,25 -2,29 -17,19 Servet GMYO 97,40 2,53 24,23 Seyitler Kimya 17,27 0,76 28,27 Silverline Endüstri 5,43 0,37 -36,86 Sinpaş GMYO 4,00 0,00 -4,31 Smartiks Yazılım 5,23 -0,95 -40,97 Sodaş Sodyum Sanayii 32,00 8,77 21,51 Söktaş 2,83 0,00 -12,94 Sönmez Filament 34,12 9,99 -35,85 Sönmez Pamuklu 10,24 9,99 -30,61 Sumaş Suni Tahta 88,10 1,26 72,71 Şeker Fin. Kir. 4,88 0,83 -23,75 Şekerbank 1,17 3,54 -22,52 Şişe Cam 13,00 3,59 81,58 Şok Marketler Ticaret 14,31 0,92 14,66 T. Halk Bankası 4,93 2,92 -11,33 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,18 -0,10 -35,03 T.S.K.B. 1,50 1,35 -14,11 T.Tuborg 19,80 2,06 11,67 Taç Tarım Ürünleri 26,60 0,38 152,61 Tat Gıda 11,90 0,68 2,93 TAV Havalimanları 28,58 6,40 34,18 Tek-Art Turizm 1,39 0,00 -31,19 Tekfen Holding 18,99 1,99 15,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,11 -0,56 -17,90 Temapol Polimer Plastik 17,04 0,65 48,17 Tetamat Gıda Yatırımları 250,00 8,23 15,58 TGS Dış Ticaret 16,33 -2,74 28,48 Tofaş Oto. Fab. 87,00 1,10 181,45 Torunlar GMYO 3,86 0,78 -1,03 Trabzon Liman 37,72 1,62 17,43 Trabzonspor Sportif 6,81 -4,35 179,10 Trend GMYO 6,57 1,39 -47,73 TSKB GMYO 2,83 -2,75 -41,36 Tuğçelik 19,45 6,28 140,72 Tukaş 8,56 0,94 -11,66 Turcas Petrol 3,92 1,29 -19,18 Tureks Turizm Taşımacılık 15,31 2,00 Turkcell 19,18 1,48 28,59 Tümosan Motor ve Traktör 20,40 5,26 44,99 Tüpraş 157,10 3,56 45,46 Türk Hava Yolları 18,44 7,08 42,84 Türk İlaç Serum 13,18 -2,51 Türk Prysmian Kablo 70,50 9,98 484,46 Türk Telekom 9,87 0,41 24,95 Türk Traktör 198,40 1,90 16,45 Türker Proje Gayrimenkul 130,10 1,64 15,23 Türkiye Sigorta 5,47 3,99 -11,46 Ufuk Yatırım 19,09 0,47 42,46 Ulaşlar Turizm Yat. 3,58 2,58 -15,57 Ulusal Faktoring 2,30 0,88 Ulusoy Elektrik 56,55 0,09 10,13 Ulusoy Un Sanayi 6,93 -1,84 36,19 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,79 3,47 -23,50 Utopya Turizm 16,90 -0,59 -56,44 Uzertaş Boya 41,72 2,31 -26,29 Ülker Bisküvi 20,70 2,17 -7,25 Ünlü Yatırım Holding 5,56 3,93 Vakıf Fin. Kir. 5,00 0,00 46,71 Vakıf GMYO 1,81 0,56 -24,54 Vakıf Yat. Ort. 5,76 0,17 -21,74 Vakıflar Bankası 3,80 2,70 -19,32 Vakko Tekstil 10,38 0,68 65,64 Vanet Gıda 6,53 0,46 -15,52 VBT Yazılım 24,16 1,34 Verusa Holding 52,95 -0,75 17,46 Verusaturk Girisim 24,78 1,56 89,91 Vestel 28,34 1,07 70,89 Vestel Beyaz Eşya 7,37 2,08 66,05 Viking Kağıt 6,44 -0,62 -28,44 Yapı ve Kredi Bank. 3,29 3,79 9,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,72 -2,43 -6,83 Yataş 12,90 1,42 -8,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,24 -2,11 -26,36 Yeni Gimat GMYO 17,75 -1,39 53,12 Yeo Teknoloji 60,15 2,56 Yeşil GMYO 0,87 1,16 -36,96 Yeşil Yapı 1,02 0,00 -44,57 Yeşil Yatırım Holding 1,98 0,51 -53,70 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.000,00 3,29 -29,49 Yonga Mobilya 22,06 -2,13 -25,95 Yükselen Çelik 5,58 -0,18 7,40 Yünsa 13,31 -0,67 -4,19 Ziraat GMYO 2,42 1,26 Zorlu Enerji 1,72 1,18 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021 Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi