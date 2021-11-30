Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 234.180,00 15,18 İş Bankası (B) 42.350,00 10,00 4,57 İş Bankası (C) 6,57 -0,90 -3,28 İş Bankası (Kur.) 420.000,00 10,53 İş Fin.Kir. 3,33 0,91 -13,73 İş Girişim 8,48 1,07 -55,25 İş GMYO 2,58 3,61 1,57 İş Y. Men. Değ. 19,19 -2,49 15,62 İş Yat. Ort. 2,89 0,35 -14,07 İşbir Holding 40,50 -0,74 -24,55 İşbir Sentetik Dokuma 10,62 1,05 Işık Plastik 5,66 -1,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,39 0,00 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 20,20 -1,17 12,22 İzmir Demir Çelik 2,43 0,83 -26,58 İzmir Fırça 6,75 -1,32 21,40 Jantsa Jant Sanayi 63,75 -0,93 53,81 Kafein Yazılım 21,14 2,03 -0,94 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,30 0,52 Kaplamin 30,48 7,86 -9,82 Kardemir (A) 7,57 -2,20 27,23 Kardemir (B) 7,57 -1,82 43,64 Kardemir (D) 8,55 -2,29 47,92 Karel Elektronik 11,10 3,74 65,07 Karsan Otomotiv 4,05 3,58 24,62 Karsu Tekstil 8,42 2,06 -1,52 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,07 3,84 Kartonsan 61,80 1,31 -34,72 Katmerciler Ekipman 1,56 1,30 -9,95 Kent Gıda 172,40 0,00 -51,52 Kerevitaş Gıda 5,36 -0,19 -18,54 Kervan Gıda 13,26 -0,30 29,55 Kervansaray Yat. Holding 0,65 -2,99 -48,41 Kiler GMYO 2,21 0,00 -11,95 Kızılbük GYO 27,76 3,43 Klimasan Klima 9,64 0,10 14,25 Koç Holding 28,72 -1,03 40,42 Konfrut Gıda 4,28 0,71 1,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,30 2,55 206,36 Konya Çimento 942,60 -2,62 -16,58 Konya Kağıt 7,84 -6,67 Koray GMYO 6,82 0,00 53,26 Kordsa Teknik Tekstil 34,56 6,08 122,25 Koza Altın 129,70 7,55 34,13 Koza Madencilik 20,14 6,34 30,02 Körfez GMYO 6,22 2,13 7,24 Kristal Kola 1,52 -2,56 -50,25 Kron Telekomünikasyon 38,76 1,47 5,21 Kuştur Kuşadası Turizm 201,20 -3,73 27,91 Kuyas Yatırım 3,49 9,75 51,74 Kütahya Porselen 135,20 6,37 167,99 Kütahya Şeker Fabrikası 33,40 6,91 Lider Faktoring 4,17 2,46 22,29 Link Bilgisayar 30,94 5,24 -2,08 Logo Yazılım 48,84 2,69 56,84 Lokman Hekim Sağlık 12,20 -2,87 73,50 Lüks Kadife 57,50 4,26 100,25 Makina Takım 3,47 2,06 1,76 Manas Enerji Yönetimi 16,77 0,48 Margün Enerji 9,15 1,22 Marka Yatırım Holding 3,85 0,52 -40,12 Marmaris Altınyunus 180,00 0,39 62,02 Marshall 235,00 1,34 -23,38 Martı GMYO 0,94 1,08 -63,19 Martı Otel 1,82 1,68 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 23,14 -1,28 Mavi Giyim 73,15 1,04 41,74 Mazhar Zorlu Holding 30,70 0,07 -2,48 Meditera Tıbbi Malzeme 44,44 2,97 Mega Polietilen 5,75 4,55 -24,93 Menderes Tekstil 2,15 1,90 -30,42 Mercan Kimya 10,09 0,30 Merit Turizm 23,90 -2,69 130,71 Merko Gıda 5,39 -1,10 -37,62 Metemtur Yatırım 2,87 -0,35 -64,50 Metro Holding 1,27 0,79 -38,94 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 -9,56 -14,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -1,71 -26,18 Mia Teknoloji 30,74 9,94 Migros Ticaret 42,98 -0,05 0,42 Milpa 4,00 1,27 -13,04 Mistral GMYO 4,40 0,92 -5,90 MLP Sağlık 31,58 1,35 58,93 MMC San. ve Tic. Yat. 5,57 3,15 21,09 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,71 1,18 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,76 -0,73 -42,95 Mondi Tire Kutsan 9,20 2,79 21,05 Nasmed Egepol 7,57 -0,13 Naturel Enerji 38,30 1,92 7,86 Naturelgaz 7,49 1,08 Net Holding 5,05 2,02 47,23 Netaş Telekom. 20,62 1,98 -26,57 Niğbaş Niğde Beton 7,27 2,68 -86,02 Nuh Çimento 42,86 -1,20 -10,76 Nurol GMYO 9,85 1,86 35,12 Odaş Elektrik 1,52 0,00 -48,01 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,75 1,03 Orge Enerji Elektrik 6,51 0,93 41,14 Orma Orman Mahsulleri 30,20 6,71 105,16 Osmanlı Menkul 25,50 -0,47 -17,06 Ostim Endüstriyel Yat 1,73 0,58 -25,87 Otokar 406,00 -0,10 33,43 Oyak Çimento 7,23 0,28 -17,65 Oyak Yat. Ort. 7,11 -0,70 3,01 Oyak Yatırım Menkul 31,44 -0,76 Oylum Sınai Yatırımlar 10,05 1,72 113,38 Özak GMYO 6,16 -0,65 20,78 Özbal Çelik Boru 25,54 9,99 289,92 Özderici GMYO 1,61 0,00 -27,48 Özerden Plastik 7,75 0,13 -13,89 Pamel Elektrik 63,00 2,44 195,50 Panora GMYO 7,58 2,16 29,11 Papilon Savunma 14,38 -0,14 -36,76 Park Elek.Madencilik 6,05 3,24 12,66 Parsan 35,60 2,36 46,50 Pegasus 87,15 -3,01 16,82 Peker GMYO 1,03 0,98 -55,97 Penguen Gıda 5,06 4,98 0,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 315,40 1,94 Pera GMYO 1,36 0,74 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 25,42 6,27 38,69 Petkim 7,75 0,00 55,62 Petrokent Turizm 3.610,00 -2,70 298,28 Pınar Et ve Un 22,18 1,28 1,35 Pınar Su 3,80 -0,52 -6,50 Pınar Süt 19,54 1,98 -13,35 Plastikkart 18,80 1,13 31,98 Polisan Holding 3,07 3,72 -20,15 Politeknik Metal 375,00 1,08 -7,57 Prizma Press Matbaacılık 3,75 0,54 -31,57 QNB Finans Fin. Kir. 65,30 0,46 -47,89 QNB Finansbank 36,70 -0,65 -47,83 QUA Granite Hayal Yapı 12,73 0,47 Ral Yatırım Holding 21,46 9,43 383,33 Ray Sigorta 14,35 -4,78 -7,12 Reysaş GMYO 3,49 -0,85 7,65 Reysaş Lojistik 5,19 1,57 0,31 Rhea Girişim 1,96 -0,51 -47,31 Rodrigo Tekstil 14,54 -1,56 6,05 Royal Halı 3,00 0,00 -12,79 RTA Laboratuvarları 24,16 -4,13 -20,21 Sabancı Holding 12,95 -1,15 17,45 Safkar Ege Soğutmacılık 7,64 1,73 -29,78 Sanel Mühendislik 4,89 0,20 42,98 Sanifoam Sünger 34,50 -1,32 153,68 Sanko Pazarlama 10,54 2,33 13,73 Saray Matbaacılık 4,25 -1,39 -51,54 Sarkuysan 19,17 7,39 120,41 Sasa Polyester 42,78 -0,42 185,50 Say Yenilenebilir Enerji 26,30 -1,35 209,05 Sekuro Plastik 18,55 0,38 32,88 Selçuk Ecza Deposu 12,03 -2,27 -10,44 Selçuk Gıda 4,89 0,20 -1,81 Selva Gıda Sanayi 8,60 0,70 Senkron Güvenlik 25,42 0,08 -3,20 Serve Film Prodüksiyon 14,00 -2,10 -12,50 Servet GMYO 95,00 3,04 21,17 Seyitler Kimya 16,92 -0,47 25,67 Silverline Endüstri 5,46 -0,36 -36,51 Sinpaş GMYO 4,02 0,25 -3,83 Smartiks Yazılım 5,29 0,76 -40,29 Sodaş Sodyum Sanayii 29,00 8,37 10,12 Söktaş 2,94 0,00 -9,56 Sönmez Filament 31,02 10,00 -41,68 Sönmez Pamuklu 8,70 2,72 -41,04 Sumaş Suni Tahta 86,50 -0,52 69,57 Şeker Fin. Kir. 4,85 1,04 -24,22 Şekerbank 1,13 0,89 -25,17 Şişe Cam 12,27 -0,16 71,38 Şok Marketler Ticaret 14,37 -1,51 15,14 T. Halk Bankası 4,86 -0,21 -12,59 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,46 0,79 -34,13 T.S.K.B. 1,50 2,04 -14,11 T.Tuborg 19,40 3,19 9,41 Taç Tarım Ürünleri 26,50 0,00 151,66 Tat Gıda 11,90 -1,82 2,93 TAV Havalimanları 26,80 -3,18 25,82 Tek-Art Turizm 1,41 0,71 -30,20 Tekfen Holding 18,57 1,59 13,23 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,03 -0,57 -18,82 Temapol Polimer Plastik 16,60 4,21 44,35 Tetamat Gıda Yatırımları 222,50 5,95 2,87 TGS Dış Ticaret 15,69 2,75 23,45 Tofaş Oto. Fab. 84,85 2,85 174,50 Torunlar GMYO 3,86 1,58 -1,03 Trabzon Liman 37,42 0,86 16,50 Trabzonspor Sportif 7,27 -7,39 197,95 Trend GMYO 6,37 0,31 -49,32 TSKB GMYO 2,90 4,69 -39,91 Tuğçelik 18,31 -1,56 126,61 Tukaş 8,41 3,32 -13,21 Turcas Petrol 3,87 -0,26 -20,21 Tureks Turizm Taşımacılık 15,09 -0,13 Turkcell 18,60 0,65 24,70 Tümosan Motor ve Traktör 19,26 1,96 36,89 Tüpraş 151,80 -2,32 40,56 Türk Hava Yolları 17,02 -1,73 31,84 Türk İlaç Serum 13,56 -5,57 Türk Prysmian Kablo 64,10 -9,97 431,40 Türk Telekom 9,98 3,96 26,34 Türk Traktör 194,90 -0,97 14,40 Türker Proje Gayrimenkul 129,90 0,08 15,06 Türkiye Sigorta 5,17 0,78 -16,32 Ufuk Yatırım 19,09 -0,73 42,46 Ulaşlar Turizm Yat. 3,51 -0,85 -17,22 Ulusal Faktoring 2,27 0,44 Ulusoy Elektrik 56,50 0,09 10,03 Ulusoy Un Sanayi 7,14 -1,52 40,32 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,71 0,00 -26,92 Utopya Turizm 17,07 0,41 -56,01 Uzertaş Boya 40,78 9,98 -27,95 Ülker Bisküvi 20,38 1,70 -8,68 Ünlü Yatırım Holding 5,37 -0,92 Vakıf Fin. Kir. 5,10 -3,59 49,65 Vakıf GMYO 1,83 0,55 -23,71 Vakıf Yat. Ort. 5,78 0,52 -21,47 Vakıflar Bankası 3,75 -0,27 -20,38 Vakko Tekstil 10,26 -1,35 63,73 Vanet Gıda 6,54 -0,61 -15,39 VBT Yazılım 22,22 -4,47 Verusa Holding 49,82 -0,36 10,51 Verusaturk Girisim 24,00 -1,48 83,93 Vestel 28,76 0,44 73,42 Vestel Beyaz Eşya 7,21 -0,69 62,44 Viking Kağıt 6,57 2,82 -27,00 Yapı ve Kredi Bank. 3,21 1,26 7,10 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,56 9,99 -4,51 Yataş 12,75 0,55 -9,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,32 6,41 -24,55 Yeni Gimat GMYO 17,85 1,25 53,98 Yeo Teknoloji 54,50 -3,88 Yeşil GMYO 0,86 0,00 -37,68 Yeşil Yapı 1,02 0,99 -44,57 Yeşil Yatırım Holding 1,93 0,00 -54,87 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.685,50 -10,00 -37,91 Yonga Mobilya 24,50 -2,16 -17,75 Yükselen Çelik 5,50 0,73 5,86 Yünsa 13,61 3,89 -2,03 Ziraat GMYO 2,36 0,00 Zorlu Enerji 1,71 1,79 -32,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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