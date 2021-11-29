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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,000,0015,18İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)234.180,000,0015,18
İş Bankası (B)38.000,008,57-6,17
İş Bankası (C)6,55-2,24-3,57
İş Bankası (Kur.)385.000,00

1,32
İş Fin.Kir.3,29-0,60-14,77
İş Girişim8,342,33-55,99
İş GMYO2,411,26-5,12
İş Y. Men. Değ.19,45-1,9217,19
İş Yat. Ort.2,84-0,70-15,55
İşbir Holding40,600,54-24,36
İşbir Sentetik Dokuma10,47-1,97

Işık Plastik5,510,36

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,391,46-37,67
İz Hayvancılık Tarım20,56-2,5614,22
İzmir Demir Çelik2,39-0,83-27,79
İzmir Fırça6,961,0225,18
Jantsa Jant Sanayi64,350,2355,25
Kafein Yazılım21,041,15-1,40
Kalekim Kimyevi Maddeler19,52-1,41

Kaplamin27,266,07-19,35
Kardemir (A)7,56-1,3127,06
Kardemir (B)7,55-1,0543,26
Kardemir (D)8,61-0,1248,96
Karel Elektronik10,642,6058,23
Karsan Otomotiv3,89-0,2619,69
Karsu Tekstil8,272,86-3,27
Kartal Yenilenebilir Enerji13,210,00

Kartonsan61,500,33-35,04
Katmerciler Ekipman1,550,00-10,52
Kent Gıda169,700,00-52,28
Kerevitaş Gıda5,345,12-18,84
Kervan Gıda13,310,8330,04
Kervansaray Yat. Holding0,65-1,52-48,41
Kiler GMYO2,20-0,45-12,35
Kızılbük GYO26,70-4,64

Klimasan Klima9,500,4212,59
Koç Holding28,04-0,9937,10
Konfrut Gıda4,321,892,25
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,55-0,63198,94
Konya Çimento984,50-0,57-12,88
Konya Kağıt8,298,51

Koray GMYO6,831,1953,48
Kordsa Teknik Tekstil32,640,93109,90
Koza Altın118,70-1,0822,75
Koza Madencilik18,91-0,9422,08
Körfez GMYO5,841,210,69
Kristal Kola1,523,40-50,25
Kron Telekomünikasyon38,002,593,15
Kuştur Kuşadası Turizm217,101,0738,02
Kuyas Yatırım3,102,3134,78
Kütahya Porselen127,109,95151,93
Kütahya Şeker Fabrikası31,2410,00

Lider Faktoring3,761,6210,26
Link Bilgisayar29,342,59-7,14
Logo Yazılım47,700,4253,18
Lokman Hekim Sağlık12,583,9778,90
Lüks Kadife53,503,2886,32
Makina Takım3,312,80-2,93
Manas Enerji Yönetimi16,302,19

Margün Enerji8,930,68

Marka Yatırım Holding3,891,57-39,50
Marmaris Altınyunus182,20-0,9864,00
Marshall231,70-0,13-24,45
Martı GMYO0,930,00-63,58
Martı Otel1,800,00-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım23,181,85

Mavi Giyim72,10-0,0739,70
Mazhar Zorlu Holding30,980,26-1,59
Meditera Tıbbi Malzeme43,481,12

Mega Polietilen5,23-1,13-31,72
Menderes Tekstil2,110,00-31,72
Mercan Kimya10,070,90

Merit Turizm24,54-3,08136,89
Merko Gıda5,412,08-37,38
Metemtur Yatırım2,88-3,68-64,38
Metro Holding1,25-0,79-39,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,70-1,10-6,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,760,00-24,46
Mia Teknoloji27,969,99

Migros Ticaret42,82-2,680,05
Milpa3,951,80-14,13
Mistral GMYO4,38-0,23-6,33
MLP Sağlık31,142,7056,72
MMC San. ve Tic. Yat.5,30-0,1915,22
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,691,20

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,760,00-42,95
Mondi Tire Kutsan8,941,7117,63
Nasmed Egepol7,710,26

Naturel Enerji37,041,814,31
Naturelgaz7,33-0,14

Net Holding4,95-1,2044,31
Netaş Telekom.20,121,36-28,35
Niğbaş Niğde Beton7,111,43-86,33
Nuh Çimento43,122,91-10,22
Nurol GMYO9,76-1,2133,88
Odaş Elektrik1,51-1,95-48,35
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,071,97

Orge Enerji Elektrik6,350,0037,67
Orma Orman Mahsulleri27,203,8284,78
Osmanlı Menkul25,64-0,54-16,60
Ostim Endüstriyel Yat1,720,00-26,30
Otokar402,800,2032,38
Oyak Çimento7,180,42-18,22
Oyak Yat. Ort.7,121,573,16
Oyak Yatırım Menkul31,621,67

Oylum Sınai Yatırımlar9,879,79109,55
Özak GMYO6,14-1,6020,39
Özbal Çelik Boru23,229,94254,50
Özderici GMYO1,610,00-27,48
Özerden Plastik7,75-0,64-13,89
Pamel Elektrik61,400,66187,99
Panora GMYO7,57-1,6928,94
Papilon Savunma14,120,86-37,90
Park Elek.Madencilik5,75-0,697,08
Parsan34,760,1243,05
Pegasus88,300,0018,36
Peker GMYO1,030,98-55,97
Penguen Gıda4,683,77-7,33
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım313,103,74

Pera GMYO1,350,00-22,93
Pergamon Dış Ticaret24,04-0,6631,16
Petkim7,630,6653,21
Petrokent Turizm3.739,90-0,12312,61
Pınar Et ve Un21,404,49-2,21
Pınar Su3,750,81-7,73
Pınar Süt19,046,31-15,56
Plastikkart18,754,1731,63
Polisan Holding2,93-0,34-23,79
Politeknik Metal376,500,32-7,20
Prizma Press Matbaacılık3,72-0,27-32,12
QNB Finans Fin. Kir.65,001,40-48,12
QNB Finansbank37,002,66-47,41
QUA Granite Hayal Yapı12,555,29

Ral Yatırım Holding19,619,98341,67
Ray Sigorta15,0710,00-2,46
Reysaş GMYO3,530,288,89
Reysaş Lojistik5,100,39-1,43
Rhea Girişim2,000,00-46,24
Rodrigo Tekstil14,608,716,49
Royal Halı3,00-1,64-12,79
RTA Laboratuvarları24,225,67-20,01
Sabancı Holding12,79-1,6216,00
Safkar Ege Soğutmacılık7,33-2,14-32,63
Sanel Mühendislik4,930,2044,15
Sanifoam Sünger35,520,11161,18
Sanko Pazarlama10,07-1,188,66
Saray Matbaacılık4,300,70-50,97
Sarkuysan17,49-1,85101,09
Sasa Polyester40,462,64170,01
Say Yenilenebilir Enerji26,76-0,30214,45
Sekuro Plastik18,693,8933,88
Selçuk Ecza Deposu12,137,25-9,69
Selçuk Gıda4,790,84-3,82
Selva Gıda Sanayi8,59-1,04

Senkron Güvenlik25,220,00-3,96
Serve Film Prodüksiyon14,858,87-7,19
Servet GMYO93,150,4918,81
Seyitler Kimya16,730,1824,26
Silverline Endüstri5,370,56-37,56
Sinpaş GMYO4,15-0,24-0,72
Smartiks Yazılım5,283,73-40,41
Sodaş Sodyum Sanayii25,966,66-1,43
Söktaş2,942,44-9,56
Sönmez Filament28,340,85-46,72
Sönmez Pamuklu8,400,60-43,08
Sumaş Suni Tahta87,80-0,7972,12
Şeker Fin. Kir.4,790,21-25,16
Şekerbank1,11-0,89-26,49
Şişe Cam12,030,7568,03
Şok Marketler Ticaret14,540,6916,50
T. Halk Bankası4,83-1,02-13,13
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,50-3,39-34,00
T.S.K.B.1,470,00-15,83
T.Tuborg18,350,003,49
Taç Tarım Ürünleri27,003,85156,41
Tat Gıda12,383,257,08
TAV Havalimanları26,86-0,6726,10
Tek-Art Turizm1,371,48-32,18
Tekfen Holding17,74-1,398,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,014,16-19,05
Temapol Polimer Plastik15,93-1,3038,52
Tetamat Gıda Yatırımları222,10-2,162,68
TGS Dış Ticaret15,20-3,8019,59
Tofaş Oto. Fab.79,551,08157,35
Torunlar GMYO3,820,79-2,05
Trabzon Liman37,086,8615,44
Trabzonspor Sportif7,993,10227,46
Trend GMYO6,31-0,63-49,80
TSKB GMYO2,540,79-47,37
Tuğçelik19,224,17137,87
Tukaş7,97-0,38-17,75
Turcas Petrol3,850,52-20,62
Tureks Turizm Taşımacılık14,89-0,07

Turkcell18,32-0,2722,82
Tümosan Motor ve Traktör18,692,7532,84
Tüpraş151,101,4139,91
Türk Hava Yolları16,98-0,0631,53
Türk İlaç Serum14,369,95

Türk Prysmian Kablo87,009,99621,25
Türk Telekom9,281,2017,48
Türk Traktör193,50-0,7213,58
Türker Proje Gayrimenkul129,60-0,9214,79
Türkiye Sigorta5,120,39-17,13
Ufuk Yatırım19,20-0,1643,28
Ulaşlar Turizm Yat.3,52-1,40-16,98
Ulusal Faktoring2,260,89

Ulusoy Elektrik56,10-0,279,25
Ulusoy Un Sanayi7,364,5544,64
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,690,60-27,78
Utopya Turizm17,00-3,41-56,19
Uzertaş Boya35,003,80-38,16
Ülker Bisküvi19,840,40-11,10
Ünlü Yatırım Holding5,43-0,91

Vakıf Fin. Kir.5,28-1,1254,93
Vakıf GMYO1,792,29-25,38
Vakıf Yat. Ort.5,74-0,69-22,01
Vakıflar Bankası3,74-1,06-20,59
Vakko Tekstil10,261,6863,73
Vanet Gıda6,674,22-13,71
VBT Yazılım23,269,92

Verusa Holding49,48-1,049,76
Verusaturk Girisim24,220,6785,62
Vestel30,220,7368,43
Vestel Beyaz Eşya7,12-0,5660,41
Viking Kağıt6,471,89-28,11
Yapı ve Kredi Bank.3,14-1,574,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,266,26-10,86
Yataş12,540,64-11,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,06-0,65-30,45
Yeni Gimat GMYO17,250,4748,81
Yeo Teknoloji59,95-1,88

Yeşil GMYO0,871,16-36,96
Yeşil Yapı1,01-0,98-45,11
Yeşil Yatırım Holding1,93-1,03-54,87
Yibitaş İnşaat Malzeme10.890,10-0,94-30,19
Yonga Mobilya25,009,75-16,08
Yükselen Çelik5,37-0,193,36
Yünsa12,87-1,23-7,35
Ziraat GMYO2,361,29

Zorlu Enerji1,670,00-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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