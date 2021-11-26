Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,0015,18İş Bankası (B)35.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|234.180,00
|15,18
|İş Bankası (B)
|35.000,00
|2,47
|-13,58
|İş Bankası (C)
|6,72
|-3,03
|-1,07
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,35
|-3,74
|-13,21
|İş Girişim
|8,33
|-3,81
|-56,04
|İş GMYO
|2,44
|0,00
|-3,94
|İş Y. Men. Değ.
|19,74
|-1,60
|18,93
|İş Yat. Ort.
|2,89
|-0,34
|-14,07
|İşbir Holding
|43,98
|-0,41
|-18,07
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,63
|-2,03
|Işık Plastik
|5,46
|-0,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-1,09
|-20,18
|İttifak Holding
|1,39
|1,46
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|21,46
|7,30
|19,22
|İzmir Demir Çelik
|2,41
|-1,63
|-27,18
|İzmir Fırça
|6,88
|0,73
|23,74
|Jantsa Jant Sanayi
|64,55
|-4,01
|55,74
|Kafein Yazılım
|20,84
|-3,16
|-2,34
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,64
|2,40
|Kaplamin
|26,62
|-3,41
|-21,24
|Kardemir (A)
|7,70
|-2,41
|29,41
|Kardemir (B)
|7,65
|-2,92
|45,16
|Kardemir (D)
|8,70
|-2,03
|50,52
|Karel Elektronik
|10,28
|2,09
|52,88
|Karsan Otomotiv
|3,98
|-3,86
|22,46
|Karsu Tekstil
|8,14
|-1,45
|-4,80
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,44
|-3,31
|Kartonsan
|62,65
|4,07
|-33,83
|Katmerciler Ekipman
|1,55
|1,97
|-10,52
|Kent Gıda
|177,70
|-3,84
|-50,03
|Kerevitaş Gıda
|5,20
|5,26
|-20,97
|Kervan Gıda
|13,22
|1,15
|29,16
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|-7,04
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,21
|-2,64
|-11,95
|Kızılbük GYO
|28,48
|-6,32
|Klimasan Klima
|9,58
|-1,44
|13,54
|Koç Holding
|28,60
|-3,31
|39,84
|Konfrut Gıda
|4,29
|3,12
|1,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,70
|0,07
|199,58
|Konya Çimento
|1.026,50
|-0,48
|-9,16
|Konya Kağıt
|7,64
|Koray GMYO
|6,82
|-0,87
|53,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,06
|-2,91
|106,17
|Koza Altın
|120,30
|-0,66
|24,41
|Koza Madencilik
|18,75
|-0,69
|21,05
|Körfez GMYO
|5,77
|-0,69
|-0,52
|Kristal Kola
|1,47
|0,68
|-51,88
|Kron Telekomünikasyon
|37,02
|0,60
|0,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|214,10
|-6,42
|36,11
|Kuyas Yatırım
|3,05
|0,00
|32,61
|Kütahya Porselen
|113,40
|4,52
|124,78
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,38
|0,28
|Lider Faktoring
|3,69
|3,07
|8,21
|Link Bilgisayar
|28,20
|0,50
|-10,75
|Logo Yazılım
|45,66
|0,09
|46,63
|Lokman Hekim Sağlık
|11,97
|1,01
|70,23
|Lüks Kadife
|54,40
|-4,31
|89,45
|Makina Takım
|3,19
|-1,24
|-6,45
|Manas Enerji Yönetimi
|16,02
|-0,37
|Margün Enerji
|9,05
|-0,98
|Marka Yatırım Holding
|3,87
|-0,77
|-39,81
|Marmaris Altınyunus
|184,10
|-1,39
|65,71
|Marshall
|232,50
|-1,06
|-24,19
|Martı GMYO
|0,93
|-2,11
|-63,58
|Martı Otel
|1,80
|-0,55
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,64
|-0,79
|Mavi Giyim
|73,00
|2,46
|41,45
|Mazhar Zorlu Holding
|30,90
|-1,15
|-1,84
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,74
|2,05
|Mega Polietilen
|5,34
|5,12
|-30,29
|Menderes Tekstil
|2,16
|-2,26
|-30,10
|Mercan Kimya
|10,01
|0,70
|Merit Turizm
|25,34
|-2,76
|144,61
|Merko Gıda
|5,34
|4,30
|-38,19
|Metemtur Yatırım
|3,12
|4,00
|-61,41
|Metro Holding
|1,28
|0,00
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,75
|-2,14
|-4,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|-1,14
|-25,32
|Mia Teknoloji
|25,42
|9,95
|Migros Ticaret
|44,34
|2,17
|3,60
|Milpa
|4,02
|1,26
|-12,61
|Mistral GMYO
|4,47
|-1,32
|-4,40
|MLP Sağlık
|30,86
|-0,45
|55,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,37
|1,51
|16,74
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,70
|1,80
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,75
|-0,59
|-43,04
|Mondi Tire Kutsan
|8,74
|-1,91
|15,00
|Nasmed Egepol
|8,44
|6,70
|Naturel Enerji
|36,56
|-1,72
|2,96
|Naturelgaz
|7,43
|-1,59
|Net Holding
|5,23
|-4,74
|52,48
|Netaş Telekom.
|20,26
|5,03
|-27,85
|Niğbaş Niğde Beton
|7,04
|-1,68
|-86,46
|Nuh Çimento
|42,32
|-1,44
|-11,89
|Nurol GMYO
|9,99
|-1,77
|37,04
|Odaş Elektrik
|1,60
|-1,23
|-45,27
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,77
|4,78
|Orge Enerji Elektrik
|6,42
|-2,28
|39,19
|Orma Orman Mahsulleri
|26,00
|1,96
|76,63
|Osmanlı Menkul
|25,96
|-0,54
|-15,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|-1,14
|-25,44
|Otokar
|408,10
|-2,09
|34,12
|Oyak Çimento
|7,27
|-2,02
|-17,20
|Oyak Yat. Ort.
|7,00
|-0,57
|1,42
|Oyak Yatırım Menkul
|29,84
|1,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,93
|3,60
|89,60
|Özak GMYO
|6,14
|-1,29
|20,39
|Özbal Çelik Boru
|21,12
|9,94
|222,44
|Özderici GMYO
|1,65
|-1,79
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,83
|0,38
|-13,00
|Pamel Elektrik
|60,55
|-0,57
|184,01
|Panora GMYO
|7,65
|1,46
|30,31
|Papilon Savunma
|14,16
|-0,63
|-37,73
|Park Elek.Madencilik
|5,85
|0,34
|8,94
|Parsan
|35,02
|-2,72
|44,12
|Pegasus
|89,15
|-8,94
|19,50
|Peker GMYO
|1,03
|-2,83
|-55,97
|Penguen Gıda
|4,48
|5,66
|-11,29
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|301,80
|9,99
|Pera GMYO
|1,36
|-1,45
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|24,54
|2,34
|33,89
|Petkim
|7,61
|-0,78
|52,81
|Petrokent Turizm
|3.698,00
|-1,39
|307,99
|Pınar Et ve Un
|20,70
|3,66
|-5,41
|Pınar Su
|3,75
|1,08
|-7,73
|Pınar Süt
|18,34
|1,38
|-18,67
|Plastikkart
|18,00
|-0,55
|26,37
|Polisan Holding
|3,00
|-1,32
|-21,97
|Politeknik Metal
|367,00
|1,69
|-9,54
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|-0,80
|-31,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,85
|0,71
|-49,04
|QNB Finansbank
|35,40
|1,09
|-49,68
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,02
|1,95
|Ral Yatırım Holding
|17,83
|9,99
|301,58
|Ray Sigorta
|13,70
|9,95
|-11,33
|Reysaş GMYO
|3,46
|-1,14
|6,73
|Reysaş Lojistik
|5,16
|-1,34
|-0,27
|Rhea Girişim
|2,00
|-0,99
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|13,55
|2,03
|-1,17
|Royal Halı
|3,09
|3,69
|-10,17
|RTA Laboratuvarları
|22,68
|8,83
|-25,10
|Sabancı Holding
|13,08
|-3,47
|18,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,47
|-6,04
|-31,34
|Sanel Mühendislik
|4,93
|0,00
|44,15
|Sanifoam Sünger
|36,86
|2,28
|171,03
|Sanko Pazarlama
|10,09
|1,00
|8,87
|Saray Matbaacılık
|4,16
|0,48
|-52,57
|Sarkuysan
|17,90
|0,62
|105,81
|Sasa Polyester
|39,48
|0,87
|163,47
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,60
|-3,90
|200,82
|Sekuro Plastik
|18,24
|-3,03
|30,66
|Selçuk Ecza Deposu
|10,96
|2,43
|-18,40
|Selçuk Gıda
|4,63
|0,00
|-7,03
|Selva Gıda Sanayi
|8,72
|0,58
|Senkron Güvenlik
|26,10
|-6,79
|-0,61
|Serve Film Prodüksiyon
|13,00
|-1,52
|-18,75
|Servet GMYO
|92,95
|2,99
|18,56
|Seyitler Kimya
|16,66
|0,66
|23,74
|Silverline Endüstri
|5,47
|-1,97
|-36,40
|Sinpaş GMYO
|4,11
|-1,20
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|5,12
|0,00
|-42,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,34
|1,50
|-7,58
|Söktaş
|2,86
|-2,05
|-12,02
|Sönmez Filament
|28,00
|0,21
|-47,35
|Sönmez Pamuklu
|8,30
|1,34
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|90,10
|2,97
|76,63
|Şeker Fin. Kir.
|4,86
|-1,42
|-24,06
|Şekerbank
|1,14
|-1,72
|-24,50
|Şişe Cam
|11,89
|-0,25
|66,07
|Şok Marketler Ticaret
|14,50
|0,69
|16,18
|T. Halk Bankası
|5,15
|-1,90
|-7,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,48
|2,29
|-30,84
|T.S.K.B.
|1,49
|-0,67
|-14,69
|T.Tuborg
|18,55
|-2,11
|4,62
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|-3,46
|127,92
|Tat Gıda
|11,94
|4,01
|3,27
|TAV Havalimanları
|27,42
|-7,05
|28,73
|Tek-Art Turizm
|1,37
|-1,44
|-32,18
|Tekfen Holding
|18,12
|-1,84
|10,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,67
|0,15
|-22,98
|Temapol Polimer Plastik
|16,25
|4,57
|41,30
|Tetamat Gıda Yatırımları
|228,20
|-8,02
|5,50
|TGS Dış Ticaret
|16,04
|-0,74
|26,20
|Tofaş Oto. Fab.
|78,80
|-0,82
|154,92
|Torunlar GMYO
|3,80
|-3,06
|-2,56
|Trabzon Liman
|34,74
|0,70
|8,16
|Trabzonspor Sportif
|7,87
|-2,11
|222,54
|Trend GMYO
|6,37
|-0,78
|-49,32
|TSKB GMYO
|2,55
|-1,16
|-47,17
|Tuğçelik
|18,33
|4,15
|126,86
|Tukaş
|8,03
|2,69
|-17,13
|Turcas Petrol
|3,96
|-1,74
|-18,35
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,25
|-0,33
|Turkcell
|18,64
|-2,20
|24,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,23
|1,84
|29,57
|Tüpraş
|150,10
|-4,39
|38,98
|Türk Hava Yolları
|17,28
|-7,99
|33,85
|Türk İlaç Serum
|13,06
|9,93
|Türk Prysmian Kablo
|79,10
|9,94
|555,76
|Türk Telekom
|9,23
|-2,02
|16,84
|Türk Traktör
|195,30
|-0,96
|14,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,60
|-1,66
|15,68
|Türkiye Sigorta
|5,12
|-1,73
|-17,13
|Ufuk Yatırım
|19,50
|3,17
|45,52
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,57
|-1,38
|-15,80
|Ulusal Faktoring
|2,24
|-0,44
|Ulusoy Elektrik
|56,85
|1,52
|10,71
|Ulusoy Un Sanayi
|7,05
|6,98
|38,55
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,70
|-0,58
|-27,35
|Utopya Turizm
|17,50
|4,10
|-54,90
|Uzertaş Boya
|37,26
|9,98
|-34,17
|Ülker Bisküvi
|19,84
|-1,78
|-11,10
|Ünlü Yatırım Holding
|5,60
|-2,10
|Vakıf Fin. Kir.
|5,45
|-0,91
|59,92
|Vakıf GMYO
|1,78
|0,00
|-25,80
|Vakıf Yat. Ort.
|5,80
|-1,02
|-21,20
|Vakıflar Bankası
|3,93
|-2,24
|-16,56
|Vakko Tekstil
|10,05
|-2,43
|60,38
|Vanet Gıda
|6,39
|2,24
|-17,34
|VBT Yazılım
|20,90
|0,38
|Verusa Holding
|50,35
|-3,36
|11,69
|Verusaturk Girisim
|24,28
|-3,65
|86,08
|Vestel
|29,50
|-2,06
|64,41
|Vestel Beyaz Eşya
|7,10
|-2,74
|59,96
|Viking Kağıt
|6,49
|0,46
|-27,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,26
|-2,10
|8,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,02
|1,42
|-17,05
|Yataş
|12,72
|-1,85
|-10,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|-1,28
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|16,92
|-0,12
|45,96
|Yeo Teknoloji
|61,10
|9,99
|Yeşil GMYO
|0,87
|0,00
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,02
|-1,92
|-44,57
|Yeşil Yatırım Holding
|1,96
|-1,01
|-54,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.200,00
|0,00
|-28,21
|Yonga Mobilya
|22,78
|9,94
|-23,53
|Yükselen Çelik
|5,39
|-2,71
|3,75
|Yünsa
|12,84
|0,71
|-7,57
|Ziraat GMYO
|2,32
|-0,85
|Zorlu Enerji
|1,71
|-0,58
|-32,38
(Son)
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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