Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 234.180,00 15,18 İş Bankası (B) 35.000,00 2,47 -13,58 İş Bankası (C) 6,72 -3,03 -1,07 İş Bankası (Kur.) 385.000,00 1,32 İş Fin.Kir. 3,35 -3,74 -13,21 İş Girişim 8,33 -3,81 -56,04 İş GMYO 2,44 0,00 -3,94 İş Y. Men. Değ. 19,74 -1,60 18,93 İş Yat. Ort. 2,89 -0,34 -14,07 İşbir Holding 43,98 -0,41 -18,07 İşbir Sentetik Dokuma 10,63 -2,03 Işık Plastik 5,46 -0,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -1,09 -20,18 İttifak Holding 1,39 1,46 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 21,46 7,30 19,22 İzmir Demir Çelik 2,41 -1,63 -27,18 İzmir Fırça 6,88 0,73 23,74 Jantsa Jant Sanayi 64,55 -4,01 55,74 Kafein Yazılım 20,84 -3,16 -2,34 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,64 2,40 Kaplamin 26,62 -3,41 -21,24 Kardemir (A) 7,70 -2,41 29,41 Kardemir (B) 7,65 -2,92 45,16 Kardemir (D) 8,70 -2,03 50,52 Karel Elektronik 10,28 2,09 52,88 Karsan Otomotiv 3,98 -3,86 22,46 Karsu Tekstil 8,14 -1,45 -4,80 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,44 -3,31 Kartonsan 62,65 4,07 -33,83 Katmerciler Ekipman 1,55 1,97 -10,52 Kent Gıda 177,70 -3,84 -50,03 Kerevitaş Gıda 5,20 5,26 -20,97 Kervan Gıda 13,22 1,15 29,16 Kervansaray Yat. Holding 0,66 -7,04 -47,62 Kiler GMYO 2,21 -2,64 -11,95 Kızılbük GYO 28,48 -6,32 Klimasan Klima 9,58 -1,44 13,54 Koç Holding 28,60 -3,31 39,84 Konfrut Gıda 4,29 3,12 1,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,70 0,07 199,58 Konya Çimento 1.026,50 -0,48 -9,16 Konya Kağıt 7,64 Koray GMYO 6,82 -0,87 53,26 Kordsa Teknik Tekstil 32,06 -2,91 106,17 Koza Altın 120,30 -0,66 24,41 Koza Madencilik 18,75 -0,69 21,05 Körfez GMYO 5,77 -0,69 -0,52 Kristal Kola 1,47 0,68 -51,88 Kron Telekomünikasyon 37,02 0,60 0,49 Kuştur Kuşadası Turizm 214,10 -6,42 36,11 Kuyas Yatırım 3,05 0,00 32,61 Kütahya Porselen 113,40 4,52 124,78 Kütahya Şeker Fabrikası 28,38 0,28 Lider Faktoring 3,69 3,07 8,21 Link Bilgisayar 28,20 0,50 -10,75 Logo Yazılım 45,66 0,09 46,63 Lokman Hekim Sağlık 11,97 1,01 70,23 Lüks Kadife 54,40 -4,31 89,45 Makina Takım 3,19 -1,24 -6,45 Manas Enerji Yönetimi 16,02 -0,37 Margün Enerji 9,05 -0,98 Marka Yatırım Holding 3,87 -0,77 -39,81 Marmaris Altınyunus 184,10 -1,39 65,71 Marshall 232,50 -1,06 -24,19 Martı GMYO 0,93 -2,11 -63,58 Martı Otel 1,80 -0,55 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 22,64 -0,79 Mavi Giyim 73,00 2,46 41,45 Mazhar Zorlu Holding 30,90 -1,15 -1,84 Meditera Tıbbi Malzeme 40,74 2,05 Mega Polietilen 5,34 5,12 -30,29 Menderes Tekstil 2,16 -2,26 -30,10 Mercan Kimya 10,01 0,70 Merit Turizm 25,34 -2,76 144,61 Merko Gıda 5,34 4,30 -38,19 Metemtur Yatırım 3,12 4,00 -61,41 Metro Holding 1,28 0,00 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,75 -2,14 -4,84 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 -1,14 -25,32 Mia Teknoloji 25,42 9,95 Migros Ticaret 44,34 2,17 3,60 Milpa 4,02 1,26 -12,61 Mistral GMYO 4,47 -1,32 -4,40 MLP Sağlık 30,86 -0,45 55,31 MMC San. ve Tic. Yat. 5,37 1,51 16,74 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,70 1,80 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,75 -0,59 -43,04 Mondi Tire Kutsan 8,74 -1,91 15,00 Nasmed Egepol 8,44 6,70 Naturel Enerji 36,56 -1,72 2,96 Naturelgaz 7,43 -1,59 Net Holding 5,23 -4,74 52,48 Netaş Telekom. 20,26 5,03 -27,85 Niğbaş Niğde Beton 7,04 -1,68 -86,46 Nuh Çimento 42,32 -1,44 -11,89 Nurol GMYO 9,99 -1,77 37,04 Odaş Elektrik 1,60 -1,23 -45,27 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,77 4,78 Orge Enerji Elektrik 6,42 -2,28 39,19 Orma Orman Mahsulleri 26,00 1,96 76,63 Osmanlı Menkul 25,96 -0,54 -15,56 Ostim Endüstriyel Yat 1,74 -1,14 -25,44 Otokar 408,10 -2,09 34,12 Oyak Çimento 7,27 -2,02 -17,20 Oyak Yat. Ort. 7,00 -0,57 1,42 Oyak Yatırım Menkul 29,84 1,43 Oylum Sınai Yatırımlar 8,93 3,60 89,60 Özak GMYO 6,14 -1,29 20,39 Özbal Çelik Boru 21,12 9,94 222,44 Özderici GMYO 1,65 -1,79 -25,68 Özerden Plastik 7,83 0,38 -13,00 Pamel Elektrik 60,55 -0,57 184,01 Panora GMYO 7,65 1,46 30,31 Papilon Savunma 14,16 -0,63 -37,73 Park Elek.Madencilik 5,85 0,34 8,94 Parsan 35,02 -2,72 44,12 Pegasus 89,15 -8,94 19,50 Peker GMYO 1,03 -2,83 -55,97 Penguen Gıda 4,48 5,66 -11,29 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 301,80 9,99 Pera GMYO 1,36 -1,45 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 24,54 2,34 33,89 Petkim 7,61 -0,78 52,81 Petrokent Turizm 3.698,00 -1,39 307,99 Pınar Et ve Un 20,70 3,66 -5,41 Pınar Su 3,75 1,08 -7,73 Pınar Süt 18,34 1,38 -18,67 Plastikkart 18,00 -0,55 26,37 Polisan Holding 3,00 -1,32 -21,97 Politeknik Metal 367,00 1,69 -9,54 Prizma Press Matbaacılık 3,73 -0,80 -31,93 QNB Finans Fin. Kir. 63,85 0,71 -49,04 QNB Finansbank 35,40 1,09 -49,68 QUA Granite Hayal Yapı 12,02 1,95 Ral Yatırım Holding 17,83 9,99 301,58 Ray Sigorta 13,70 9,95 -11,33 Reysaş GMYO 3,46 -1,14 6,73 Reysaş Lojistik 5,16 -1,34 -0,27 Rhea Girişim 2,00 -0,99 -46,24 Rodrigo Tekstil 13,55 2,03 -1,17 Royal Halı 3,09 3,69 -10,17 RTA Laboratuvarları 22,68 8,83 -25,10 Sabancı Holding 13,08 -3,47 18,63 Safkar Ege Soğutmacılık 7,47 -6,04 -31,34 Sanel Mühendislik 4,93 0,00 44,15 Sanifoam Sünger 36,86 2,28 171,03 Sanko Pazarlama 10,09 1,00 8,87 Saray Matbaacılık 4,16 0,48 -52,57 Sarkuysan 17,90 0,62 105,81 Sasa Polyester 39,48 0,87 163,47 Say Yenilenebilir Enerji 25,60 -3,90 200,82 Sekuro Plastik 18,24 -3,03 30,66 Selçuk Ecza Deposu 10,96 2,43 -18,40 Selçuk Gıda 4,63 0,00 -7,03 Selva Gıda Sanayi 8,72 0,58 Senkron Güvenlik 26,10 -6,79 -0,61 Serve Film Prodüksiyon 13,00 -1,52 -18,75 Servet GMYO 92,95 2,99 18,56 Seyitler Kimya 16,66 0,66 23,74 Silverline Endüstri 5,47 -1,97 -36,40 Sinpaş GMYO 4,11 -1,20 -1,67 Smartiks Yazılım 5,12 0,00 -42,21 Sodaş Sodyum Sanayii 24,34 1,50 -7,58 Söktaş 2,86 -2,05 -12,02 Sönmez Filament 28,00 0,21 -47,35 Sönmez Pamuklu 8,30 1,34 -43,75 Sumaş Suni Tahta 90,10 2,97 76,63 Şeker Fin. Kir. 4,86 -1,42 -24,06 Şekerbank 1,14 -1,72 -24,50 Şişe Cam 11,89 -0,25 66,07 Şok Marketler Ticaret 14,50 0,69 16,18 T. Halk Bankası 5,15 -1,90 -7,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,48 2,29 -30,84 T.S.K.B. 1,49 -0,67 -14,69 T.Tuborg 18,55 -2,11 4,62 Taç Tarım Ürünleri 24,00 -3,46 127,92 Tat Gıda 11,94 4,01 3,27 TAV Havalimanları 27,42 -7,05 28,73 Tek-Art Turizm 1,37 -1,44 -32,18 Tekfen Holding 18,12 -1,84 10,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,67 0,15 -22,98 Temapol Polimer Plastik 16,25 4,57 41,30 Tetamat Gıda Yatırımları 228,20 -8,02 5,50 TGS Dış Ticaret 16,04 -0,74 26,20 Tofaş Oto. Fab. 78,80 -0,82 154,92 Torunlar GMYO 3,80 -3,06 -2,56 Trabzon Liman 34,74 0,70 8,16 Trabzonspor Sportif 7,87 -2,11 222,54 Trend GMYO 6,37 -0,78 -49,32 TSKB GMYO 2,55 -1,16 -47,17 Tuğçelik 18,33 4,15 126,86 Tukaş 8,03 2,69 -17,13 Turcas Petrol 3,96 -1,74 -18,35 Tureks Turizm Taşımacılık 15,25 -0,33 Turkcell 18,64 -2,20 24,97 Tümosan Motor ve Traktör 18,23 1,84 29,57 Tüpraş 150,10 -4,39 38,98 Türk Hava Yolları 17,28 -7,99 33,85 Türk İlaç Serum 13,06 9,93 Türk Prysmian Kablo 79,10 9,94 555,76 Türk Telekom 9,23 -2,02 16,84 Türk Traktör 195,30 -0,96 14,63 Türker Proje Gayrimenkul 130,60 -1,66 15,68 Türkiye Sigorta 5,12 -1,73 -17,13 Ufuk Yatırım 19,50 3,17 45,52 Ulaşlar Turizm Yat. 3,57 -1,38 -15,80 Ulusal Faktoring 2,24 -0,44 Ulusoy Elektrik 56,85 1,52 10,71 Ulusoy Un Sanayi 7,05 6,98 38,55 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,70 -0,58 -27,35 Utopya Turizm 17,50 4,10 -54,90 Uzertaş Boya 37,26 9,98 -34,17 Ülker Bisküvi 19,84 -1,78 -11,10 Ünlü Yatırım Holding 5,60 -2,10 Vakıf Fin. Kir. 5,45 -0,91 59,92 Vakıf GMYO 1,78 0,00 -25,80 Vakıf Yat. Ort. 5,80 -1,02 -21,20 Vakıflar Bankası 3,93 -2,24 -16,56 Vakko Tekstil 10,05 -2,43 60,38 Vanet Gıda 6,39 2,24 -17,34 VBT Yazılım 20,90 0,38 Verusa Holding 50,35 -3,36 11,69 Verusaturk Girisim 24,28 -3,65 86,08 Vestel 29,50 -2,06 64,41 Vestel Beyaz Eşya 7,10 -2,74 59,96 Viking Kağıt 6,49 0,46 -27,89 Yapı ve Kredi Bank. 3,26 -2,10 8,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,02 1,42 -17,05 Yataş 12,72 -1,85 -10,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 -1,28 -30,00 Yeni Gimat GMYO 16,92 -0,12 45,96 Yeo Teknoloji 61,10 9,99 Yeşil GMYO 0,87 0,00 -36,96 Yeşil Yapı 1,02 -1,92 -44,57 Yeşil Yatırım Holding 1,96 -1,01 -54,17 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.200,00 0,00 -28,21 Yonga Mobilya 22,78 9,94 -23,53 Yükselen Çelik 5,39 -2,71 3,75 Yünsa 12,84 0,71 -7,57 Ziraat GMYO 2,32 -0,85 Zorlu Enerji 1,71 -0,58 -32,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) ??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi