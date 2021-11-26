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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,0015,18İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)234.180,00

15,18
İş Bankası (B)35.000,002,47-13,58
İş Bankası (C)6,72-3,03-1,07
İş Bankası (Kur.)385.000,00

1,32
İş Fin.Kir.3,35-3,74-13,21
İş Girişim8,33-3,81-56,04
İş GMYO2,440,00-3,94
İş Y. Men. Değ.19,74-1,6018,93
İş Yat. Ort.2,89-0,34-14,07
İşbir Holding43,98-0,41-18,07
İşbir Sentetik Dokuma10,63-2,03

Işık Plastik5,46-0,91

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-1,09-20,18
İttifak Holding1,391,46-37,67
İz Hayvancılık Tarım21,467,3019,22
İzmir Demir Çelik2,41-1,63-27,18
İzmir Fırça6,880,7323,74
Jantsa Jant Sanayi64,55-4,0155,74
Kafein Yazılım20,84-3,16-2,34
Kalekim Kimyevi Maddeler19,642,40

Kaplamin26,62-3,41-21,24
Kardemir (A)7,70-2,4129,41
Kardemir (B)7,65-2,9245,16
Kardemir (D)8,70-2,0350,52
Karel Elektronik10,282,0952,88
Karsan Otomotiv3,98-3,8622,46
Karsu Tekstil8,14-1,45-4,80
Kartal Yenilenebilir Enerji13,44-3,31

Kartonsan62,654,07-33,83
Katmerciler Ekipman1,551,97-10,52
Kent Gıda177,70-3,84-50,03
Kerevitaş Gıda5,205,26-20,97
Kervan Gıda13,221,1529,16
Kervansaray Yat. Holding0,66-7,04-47,62
Kiler GMYO2,21-2,64-11,95
Kızılbük GYO28,48-6,32

Klimasan Klima9,58-1,4413,54
Koç Holding28,60-3,3139,84
Konfrut Gıda4,293,121,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,700,07199,58
Konya Çimento1.026,50-0,48-9,16
Konya Kağıt7,64

Koray GMYO6,82-0,8753,26
Kordsa Teknik Tekstil32,06-2,91106,17
Koza Altın120,30-0,6624,41
Koza Madencilik18,75-0,6921,05
Körfez GMYO5,77-0,69-0,52
Kristal Kola1,470,68-51,88
Kron Telekomünikasyon37,020,600,49
Kuştur Kuşadası Turizm214,10-6,4236,11
Kuyas Yatırım3,050,0032,61
Kütahya Porselen113,404,52124,78
Kütahya Şeker Fabrikası28,380,28

Lider Faktoring3,693,078,21
Link Bilgisayar28,200,50-10,75
Logo Yazılım45,660,0946,63
Lokman Hekim Sağlık11,971,0170,23
Lüks Kadife54,40-4,3189,45
Makina Takım3,19-1,24-6,45
Manas Enerji Yönetimi16,02-0,37

Margün Enerji9,05-0,98

Marka Yatırım Holding3,87-0,77-39,81
Marmaris Altınyunus184,10-1,3965,71
Marshall232,50-1,06-24,19
Martı GMYO0,93-2,11-63,58
Martı Otel1,80-0,55-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım22,64-0,79

Mavi Giyim73,002,4641,45
Mazhar Zorlu Holding30,90-1,15-1,84
Meditera Tıbbi Malzeme40,742,05

Mega Polietilen5,345,12-30,29
Menderes Tekstil2,16-2,26-30,10
Mercan Kimya10,010,70

Merit Turizm25,34-2,76144,61
Merko Gıda5,344,30-38,19
Metemtur Yatırım3,124,00-61,41
Metro Holding1,280,00-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,75-2,14-4,84
Metro Yatırım Ortaklığı1,74-1,14-25,32
Mia Teknoloji25,429,95

Migros Ticaret44,342,173,60
Milpa4,021,26-12,61
Mistral GMYO4,47-1,32-4,40
MLP Sağlık30,86-0,4555,31
MMC San. ve Tic. Yat.5,371,5116,74
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,701,80

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,75-0,59-43,04
Mondi Tire Kutsan8,74-1,9115,00
Nasmed Egepol8,446,70

Naturel Enerji36,56-1,722,96
Naturelgaz7,43-1,59

Net Holding5,23-4,7452,48
Netaş Telekom.20,265,03-27,85
Niğbaş Niğde Beton7,04-1,68-86,46
Nuh Çimento42,32-1,44-11,89
Nurol GMYO9,99-1,7737,04
Odaş Elektrik1,60-1,23-45,27
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,774,78

Orge Enerji Elektrik6,42-2,2839,19
Orma Orman Mahsulleri26,001,9676,63
Osmanlı Menkul25,96-0,54-15,56
Ostim Endüstriyel Yat1,74-1,14-25,44
Otokar408,10-2,0934,12
Oyak Çimento7,27-2,02-17,20
Oyak Yat. Ort.7,00-0,571,42
Oyak Yatırım Menkul29,841,43

Oylum Sınai Yatırımlar8,933,6089,60
Özak GMYO6,14-1,2920,39
Özbal Çelik Boru21,129,94222,44
Özderici GMYO1,65-1,79-25,68
Özerden Plastik7,830,38-13,00
Pamel Elektrik60,55-0,57184,01
Panora GMYO7,651,4630,31
Papilon Savunma14,16-0,63-37,73
Park Elek.Madencilik5,850,348,94
Parsan35,02-2,7244,12
Pegasus89,15-8,9419,50
Peker GMYO1,03-2,83-55,97
Penguen Gıda4,485,66-11,29
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım301,809,99

Pera GMYO1,36-1,45-22,36
Pergamon Dış Ticaret24,542,3433,89
Petkim7,61-0,7852,81
Petrokent Turizm3.698,00-1,39307,99
Pınar Et ve Un20,703,66-5,41
Pınar Su3,751,08-7,73
Pınar Süt18,341,38-18,67
Plastikkart18,00-0,5526,37
Polisan Holding3,00-1,32-21,97
Politeknik Metal367,001,69-9,54
Prizma Press Matbaacılık3,73-0,80-31,93
QNB Finans Fin. Kir.63,850,71-49,04
QNB Finansbank35,401,09-49,68
QUA Granite Hayal Yapı12,021,95

Ral Yatırım Holding17,839,99301,58
Ray Sigorta13,709,95-11,33
Reysaş GMYO3,46-1,146,73
Reysaş Lojistik5,16-1,34-0,27
Rhea Girişim2,00-0,99-46,24
Rodrigo Tekstil13,552,03-1,17
Royal Halı3,093,69-10,17
RTA Laboratuvarları22,688,83-25,10
Sabancı Holding13,08-3,4718,63
Safkar Ege Soğutmacılık7,47-6,04-31,34
Sanel Mühendislik4,930,0044,15
Sanifoam Sünger36,862,28171,03
Sanko Pazarlama10,091,008,87
Saray Matbaacılık4,160,48-52,57
Sarkuysan17,900,62105,81
Sasa Polyester39,480,87163,47
Say Yenilenebilir Enerji25,60-3,90200,82
Sekuro Plastik18,24-3,0330,66
Selçuk Ecza Deposu10,962,43-18,40
Selçuk Gıda4,630,00-7,03
Selva Gıda Sanayi8,720,58

Senkron Güvenlik26,10-6,79-0,61
Serve Film Prodüksiyon13,00-1,52-18,75
Servet GMYO92,952,9918,56
Seyitler Kimya16,660,6623,74
Silverline Endüstri5,47-1,97-36,40
Sinpaş GMYO4,11-1,20-1,67
Smartiks Yazılım5,120,00-42,21
Sodaş Sodyum Sanayii24,341,50-7,58
Söktaş2,86-2,05-12,02
Sönmez Filament28,000,21-47,35
Sönmez Pamuklu8,301,34-43,75
Sumaş Suni Tahta90,102,9776,63
Şeker Fin. Kir.4,86-1,42-24,06
Şekerbank1,14-1,72-24,50
Şişe Cam11,89-0,2566,07
Şok Marketler Ticaret14,500,6916,18
T. Halk Bankası5,15-1,90-7,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,482,29-30,84
T.S.K.B.1,49-0,67-14,69
T.Tuborg18,55-2,114,62
Taç Tarım Ürünleri24,00-3,46127,92
Tat Gıda11,944,013,27
TAV Havalimanları27,42-7,0528,73
Tek-Art Turizm1,37-1,44-32,18
Tekfen Holding18,12-1,8410,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,670,15-22,98
Temapol Polimer Plastik16,254,5741,30
Tetamat Gıda Yatırımları228,20-8,025,50
TGS Dış Ticaret16,04-0,7426,20
Tofaş Oto. Fab.78,80-0,82154,92
Torunlar GMYO3,80-3,06-2,56
Trabzon Liman34,740,708,16
Trabzonspor Sportif7,87-2,11222,54
Trend GMYO6,37-0,78-49,32
TSKB GMYO2,55-1,16-47,17
Tuğçelik18,334,15126,86
Tukaş8,032,69-17,13
Turcas Petrol3,96-1,74-18,35
Tureks Turizm Taşımacılık15,25-0,33

Turkcell18,64-2,2024,97
Tümosan Motor ve Traktör18,231,8429,57
Tüpraş150,10-4,3938,98
Türk Hava Yolları17,28-7,9933,85
Türk İlaç Serum13,069,93

Türk Prysmian Kablo79,109,94555,76
Türk Telekom9,23-2,0216,84
Türk Traktör195,30-0,9614,63
Türker Proje Gayrimenkul130,60-1,6615,68
Türkiye Sigorta5,12-1,73-17,13
Ufuk Yatırım19,503,1745,52
Ulaşlar Turizm Yat.3,57-1,38-15,80
Ulusal Faktoring2,24-0,44

Ulusoy Elektrik56,851,5210,71
Ulusoy Un Sanayi7,056,9838,55
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,70-0,58-27,35
Utopya Turizm17,504,10-54,90
Uzertaş Boya37,269,98-34,17
Ülker Bisküvi19,84-1,78-11,10
Ünlü Yatırım Holding5,60-2,10

Vakıf Fin. Kir.5,45-0,9159,92
Vakıf GMYO1,780,00-25,80
Vakıf Yat. Ort.5,80-1,02-21,20
Vakıflar Bankası3,93-2,24-16,56
Vakko Tekstil10,05-2,4360,38
Vanet Gıda6,392,24-17,34
VBT Yazılım20,900,38

Verusa Holding50,35-3,3611,69
Verusaturk Girisim24,28-3,6586,08
Vestel29,50-2,0664,41
Vestel Beyaz Eşya7,10-2,7459,96
Viking Kağıt6,490,46-27,89
Yapı ve Kredi Bank.3,26-2,108,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,021,42-17,05
Yataş12,72-1,85-10,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,08-1,28-30,00
Yeni Gimat GMYO16,92-0,1245,96
Yeo Teknoloji61,109,99

Yeşil GMYO0,870,00-36,96
Yeşil Yapı1,02-1,92-44,57
Yeşil Yatırım Holding1,96-1,01-54,17
Yibitaş İnşaat Malzeme11.200,000,00-28,21
Yonga Mobilya22,789,94-23,53
Yükselen Çelik5,39-2,713,75
Yünsa12,840,71-7,57
Ziraat GMYO2,32-0,85

Zorlu Enerji1,71-0,58-32,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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