Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,0015,18İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|234.180,00
|15,18
|İş Bankası (B)
|34.155,10
|10,00
|-15,67
|İş Bankası (C)
|7,05
|-0,56
|3,79
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,55
|2,31
|-8,03
|İş Girişim
|8,67
|2,36
|-54,25
|İş GMYO
|2,44
|2,52
|-3,94
|İş Y. Men. Değ.
|20,08
|-0,79
|20,98
|İş Yat. Ort.
|2,91
|-0,34
|-13,47
|İşbir Holding
|44,00
|4,76
|-18,03
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,90
|-1,18
|Işık Plastik
|5,57
|1,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|1,09
|-18,42
|İttifak Holding
|1,38
|0,00
|-38,12
|İz Hayvancılık Tarım
|20,04
|-1,57
|11,33
|İzmir Demir Çelik
|2,45
|0,41
|-25,97
|İzmir Fırça
|6,87
|2,08
|23,56
|Jantsa Jant Sanayi
|68,30
|7,56
|64,78
|Kafein Yazılım
|21,36
|2,79
|0,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,09
|0,79
|Kaplamin
|27,10
|8,14
|-19,82
|Kardemir (A)
|7,77
|-2,88
|30,59
|Kardemir (B)
|7,75
|-2,64
|47,06
|Kardemir (D)
|8,67
|-1,25
|50,00
|Karel Elektronik
|10,04
|-1,57
|49,31
|Karsan Otomotiv
|4,20
|2,69
|29,23
|Karsu Tekstil
|8,33
|0,36
|-2,57
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,42
|5,87
|Kartonsan
|62,10
|2,90
|-34,41
|Katmerciler Ekipman
|1,54
|-1,28
|-11,10
|Kent Gıda
|184,80
|-9,99
|-48,03
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|0,00
|-24,16
|Kervan Gıda
|12,86
|-2,06
|25,64
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|7,46
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,22
|0,45
|-11,55
|Kızılbük GYO
|30,40
|-9,95
|Klimasan Klima
|9,79
|1,03
|16,03
|Koç Holding
|29,72
|2,20
|45,31
|Konfrut Gıda
|4,19
|-0,71
|-0,83
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,55
|0,14
|198,94
|Konya Çimento
|1.013,00
|-0,09
|-10,35
|Koray GMYO
|7,00
|-0,14
|57,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|33,30
|1,40
|114,15
|Koza Altın
|122,00
|-0,41
|26,16
|Koza Madencilik
|18,97
|0,21
|22,47
|Körfez GMYO
|5,86
|0,17
|1,03
|Kristal Kola
|1,42
|-0,70
|-53,52
|Kron Telekomünikasyon
|37,34
|0,92
|1,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,00
|4,55
|46,22
|Kuyas Yatırım
|3,19
|0,63
|38,70
|Kütahya Porselen
|113,20
|7,81
|124,38
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,14
|0,21
|Lider Faktoring
|3,48
|0,87
|2,05
|Link Bilgisayar
|28,16
|2,18
|-10,88
|Logo Yazılım
|44,78
|2,42
|43,80
|Lokman Hekim Sağlık
|11,86
|-0,67
|68,66
|Lüks Kadife
|55,35
|7,06
|92,76
|Makina Takım
|3,26
|0,31
|-4,40
|Manas Enerji Yönetimi
|16,03
|1,20
|Margün Enerji
|8,92
|1,94
|Marka Yatırım Holding
|3,90
|0,78
|-39,35
|Marmaris Altınyunus
|189,40
|2,82
|70,48
|Marshall
|236,30
|1,11
|-22,95
|Martı GMYO
|0,96
|3,23
|-62,41
|Martı Otel
|1,82
|0,55
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,00
|-0,09
|Mavi Giyim
|72,55
|-0,55
|40,58
|Mazhar Zorlu Holding
|31,66
|1,74
|0,57
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,88
|2,10
|Mega Polietilen
|5,18
|0,58
|-32,38
|Menderes Tekstil
|2,16
|0,47
|-30,10
|Mercan Kimya
|10,04
|-0,10
|Merit Turizm
|26,60
|3,26
|156,77
|Merko Gıda
|4,95
|-1,98
|-42,71
|Metemtur Yatırım
|2,78
|1,83
|-65,62
|Metro Holding
|1,29
|-0,77
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,84
|0,35
|-1,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Mia Teknoloji
|23,12
|9,99
|Migros Ticaret
|43,72
|0,14
|2,15
|Milpa
|3,94
|0,25
|-14,35
|Mistral GMYO
|4,55
|-1,09
|-2,69
|MLP Sağlık
|31,26
|-0,13
|57,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,33
|-0,37
|15,87
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,60
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,80
|-0,58
|-42,62
|Mondi Tire Kutsan
|8,87
|0,23
|16,71
|Nasmed Egepol
|8,86
|8,58
|Naturel Enerji
|37,16
|2,88
|4,65
|Naturelgaz
|7,67
|2,82
|Net Holding
|5,46
|-0,91
|59,18
|Netaş Telekom.
|19,50
|-1,42
|-30,56
|Niğbaş Niğde Beton
|7,24
|-1,09
|-86,08
|Nuh Çimento
|43,18
|-0,69
|-10,09
|Nurol GMYO
|10,19
|2,93
|39,78
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,26
|-44,93
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,51
|5,99
|Orge Enerji Elektrik
|6,60
|-0,60
|43,09
|Orma Orman Mahsulleri
|25,62
|-1,39
|74,05
|Osmanlı Menkul
|26,40
|0,92
|-14,13
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|1,15
|-24,58
|Otokar
|416,10
|4,55
|36,75
|Oyak Çimento
|7,43
|-0,80
|-15,38
|Oyak Yat. Ort.
|7,01
|-0,43
|1,56
|Oyak Yatırım Menkul
|29,74
|0,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,78
|5,28
|86,41
|Özak GMYO
|6,10
|1,50
|19,61
|Özbal Çelik Boru
|21,16
|7,41
|223,05
|Özderici GMYO
|1,69
|0,60
|-23,87
|Özerden Plastik
|7,84
|-1,01
|-12,89
|Pamel Elektrik
|60,00
|-0,08
|181,43
|Panora GMYO
|7,53
|-1,83
|28,26
|Papilon Savunma
|14,25
|-1,38
|-37,33
|Park Elek.Madencilik
|5,81
|-1,36
|8,19
|Parsan
|35,56
|2,95
|46,34
|Pegasus
|100,10
|-4,58
|34,18
|Peker GMYO
|1,06
|1,92
|-54,69
|Penguen Gıda
|4,21
|2,18
|-16,63
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|274,40
|9,98
|Pera GMYO
|1,37
|-0,72
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|23,46
|0,60
|28,00
|Petkim
|7,64
|-3,78
|53,41
|Petrokent Turizm
|3.776,30
|4,90
|316,63
|Pınar Et ve Un
|19,92
|-1,48
|-8,97
|Pınar Su
|3,74
|-0,80
|-7,98
|Pınar Süt
|18,18
|-0,66
|-19,38
|Plastikkart
|18,12
|-0,17
|27,21
|Polisan Holding
|3,05
|0,00
|-20,67
|Politeknik Metal
|354,80
|1,98
|-12,55
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-0,26
|-31,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,35
|-0,24
|-49,44
|QNB Finansbank
|35,00
|0,00
|-50,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,97
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|16,21
|9,97
|265,09
|Ray Sigorta
|12,46
|9,97
|-19,35
|Reysaş GMYO
|3,54
|2,31
|9,20
|Reysaş Lojistik
|5,16
|0,58
|-0,27
|Rhea Girişim
|2,04
|2,00
|-45,16
|Rodrigo Tekstil
|13,24
|-0,45
|-3,43
|Royal Halı
|2,97
|1,37
|-13,66
|RTA Laboratuvarları
|20,02
|0,75
|-33,88
|Sabancı Holding
|13,63
|1,34
|23,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,37
|1,94
|-32,26
|Sanel Mühendislik
|4,93
|1,44
|44,15
|Sanifoam Sünger
|34,88
|6,41
|156,47
|Sanko Pazarlama
|10,08
|2,02
|8,76
|Saray Matbaacılık
|4,17
|-0,48
|-52,45
|Sarkuysan
|17,92
|-0,94
|106,04
|Sasa Polyester
|39,92
|3,85
|166,41
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,64
|9,99
|213,04
|Sekuro Plastik
|18,74
|2,35
|34,24
|Selçuk Ecza Deposu
|10,57
|0,86
|-21,31
|Selçuk Gıda
|4,45
|-2,63
|-10,64
|Selva Gıda Sanayi
|9,19
|1,10
|Senkron Güvenlik
|28,30
|9,95
|7,77
|Serve Film Prodüksiyon
|12,70
|-1,55
|-20,63
|Servet GMYO
|93,55
|-0,74
|19,32
|Seyitler Kimya
|16,45
|-0,18
|22,18
|Silverline Endüstri
|5,57
|3,92
|-35,23
|Sinpaş GMYO
|4,21
|-0,24
|0,72
|Smartiks Yazılım
|5,16
|0,58
|-41,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|4,35
|-8,87
|Söktaş
|2,94
|4,26
|-9,56
|Sönmez Filament
|27,86
|0,51
|-47,62
|Sönmez Pamuklu
|8,19
|-0,12
|-44,50
|Sumaş Suni Tahta
|87,00
|1,10
|70,55
|Şeker Fin. Kir.
|4,99
|2,46
|-22,03
|Şekerbank
|1,15
|0,88
|-23,84
|Şişe Cam
|11,94
|-0,42
|66,77
|Şok Marketler Ticaret
|14,45
|-1,03
|15,78
|T. Halk Bankası
|5,06
|2,43
|-8,99
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|2,41
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,52
|0,00
|-12,97
|T.Tuborg
|19,20
|-1,03
|8,29
|Taç Tarım Ürünleri
|24,88
|0,00
|136,28
|Tat Gıda
|11,53
|-0,86
|-0,27
|TAV Havalimanları
|30,08
|-1,38
|41,22
|Tek-Art Turizm
|1,38
|2,99
|-31,68
|Tekfen Holding
|18,44
|-0,86
|12,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,72
|2,28
|-22,40
|Temapol Polimer Plastik
|15,93
|2,12
|38,52
|Tetamat Gıda Yatırımları
|246,70
|8,15
|14,05
|TGS Dış Ticaret
|16,51
|-1,08
|29,90
|Tofaş Oto. Fab.
|78,35
|4,47
|153,47
|Torunlar GMYO
|4,00
|0,25
|2,56
|Trabzon Liman
|34,60
|-0,57
|7,72
|Trabzonspor Sportif
|7,61
|-7,42
|211,89
|Trend GMYO
|6,40
|0,47
|-49,09
|TSKB GMYO
|2,59
|-1,15
|-46,34
|Tuğçelik
|17,60
|10,00
|117,82
|Tukaş
|7,88
|0,51
|-18,68
|Turcas Petrol
|4,08
|-0,24
|-15,88
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,41
|1,38
|Turkcell
|18,80
|1,90
|26,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,11
|2,37
|28,71
|Tüpraş
|159,00
|-0,56
|47,22
|Türk Hava Yolları
|18,84
|-0,69
|45,93
|Türk İlaç Serum
|11,84
|9,63
|Türk Prysmian Kablo
|71,95
|9,93
|496,48
|Türk Telekom
|9,57
|4,25
|21,15
|Türk Traktör
|197,90
|2,27
|16,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,50
|0,08
|17,36
|Türkiye Sigorta
|5,23
|2,95
|-15,35
|Ufuk Yatırım
|18,89
|-0,58
|40,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,63
|1,11
|-14,39
|Ulusal Faktoring
|2,28
|2,24
|Ulusoy Elektrik
|57,00
|2,43
|11,00
|Ulusoy Un Sanayi
|6,59
|-2,37
|29,51
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,73
|1,76
|-26,07
|Utopya Turizm
|16,90
|-0,59
|-56,44
|Uzertaş Boya
|33,88
|10,00
|-40,14
|Ülker Bisküvi
|20,26
|-0,10
|-9,22
|Ünlü Yatırım Holding
|5,78
|0,17
|Vakıf Fin. Kir.
|5,54
|1,28
|62,56
|Vakıf GMYO
|1,80
|2,27
|-24,96
|Vakıf Yat. Ort.
|5,83
|1,04
|-20,79
|Vakıflar Bankası
|4,01
|0,75
|-14,86
|Vakko Tekstil
|10,41
|-0,38
|66,12
|Vanet Gıda
|6,24
|1,13
|-19,28
|VBT Yazılım
|20,84
|2,06
|Verusa Holding
|51,60
|0,98
|14,46
|Verusaturk Girisim
|25,44
|-2,23
|94,97
|Vestel
|30,40
|-0,98
|69,43
|Vestel Beyaz Eşya
|7,33
|-0,81
|65,14
|Viking Kağıt
|6,54
|-0,15
|-27,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,46
|-0,29
|15,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,38
|1,59
|-18,82
|Yataş
|13,15
|1,15
|-7,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|0,98
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|16,99
|1,19
|46,57
|Yeo Teknoloji
|50,35
|-0,30
|Yeşil GMYO
|0,88
|0,00
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,05
|0,96
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|1,99
|1,02
|-53,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.599,90
|-0,07
|-25,64
|Yonga Mobilya
|19,20
|1,86
|-35,55
|Yükselen Çelik
|5,56
|-1,07
|7,02
|Yünsa
|12,75
|-1,09
|-8,22
|Ziraat GMYO
|2,38
|0,42
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,18
|-31,99
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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