Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.949,00 6,14 -21,11 İş Bankası (C) 7,06 -0,70 3,94 İş Bankası (Kur.) 385.000,00 1,32 İş Fin.Kir. 3,35 -1,47 -13,21 İş Girişim 8,09 -3,35 -57,31 İş GMYO 2,40 -0,83 -5,51 İş Y. Men. Değ. 19,30 0,00 16,28 İş Yat. Ort. 2,88 -1,03 -14,36 İşbir Holding 39,98 -4,81 -25,52 İşbir Sentetik Dokuma 10,56 -2,94 Işık Plastik 5,44 -2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 -19,30 İttifak Holding 1,39 -4,79 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 20,18 -2,23 12,11 İzmir Demir Çelik 2,46 1,65 -25,67 İzmir Fırça 6,90 -0,29 24,10 Jantsa Jant Sanayi 60,70 -1,78 46,45 Kafein Yazılım 19,94 -0,30 -6,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,81 -3,24 Kaplamin 25,52 -2,82 -24,50 Kardemir (A) 7,99 4,04 34,29 Kardemir (B) 7,97 4,18 51,23 Kardemir (D) 8,71 4,69 50,69 Karel Elektronik 9,49 -2,16 41,13 Karsan Otomotiv 4,23 1,44 30,15 Karsu Tekstil 8,05 -1,47 -5,85 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,53 -1,42 Kartonsan 54,00 -0,37 -42,96 Katmerciler Ekipman 1,45 -0,68 -16,30 Kent Gıda 189,90 9,96 -46,60 Kerevitaş Gıda 4,64 -2,73 -29,48 Kervan Gıda 12,62 -1,71 23,30 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 2,21 -2,64 -11,95 Kızılbük GYO 34,20 -5,63 Klimasan Klima 9,58 -2,15 13,54 Koç Holding 28,48 2,15 39,25 Konfrut Gıda 4,08 -1,69 -3,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,15 -2,43 197,25 Konya Çimento 939,10 -0,92 -16,89 Koray GMYO 7,08 -2,61 59,10 Kordsa Teknik Tekstil 32,68 5,15 110,16 Koza Altın 121,30 1,85 25,44 Koza Madencilik 19,25 4,05 24,27 Körfez GMYO 5,82 -2,02 0,34 Kristal Kola 1,31 -2,96 -57,12 Kron Telekomünikasyon 34,74 -1,25 -5,70 Kuştur Kuşadası Turizm 215,00 2,38 36,68 Kuyas Yatırım 3,01 -3,53 30,87 Kütahya Porselen 92,00 2,79 82,36 Kütahya Şeker Fabrikası 27,38 -3,32 Lider Faktoring 3,57 0,00 4,69 Link Bilgisayar 26,84 -2,75 -15,05 Logo Yazılım 43,04 -2,36 38,21 Lokman Hekim Sağlık 11,80 -1,50 67,81 Lüks Kadife 49,62 -2,23 72,81 Makina Takım 3,21 -3,02 -5,87 Manas Enerji Yönetimi 15,36 -1,60 Margün Enerji 8,62 -1,82 Marka Yatırım Holding 3,91 -1,76 -39,19 Marmaris Altınyunus 176,80 -2,00 59,14 Marshall 233,10 -0,72 -24,00 Martı GMYO 0,93 -2,11 -63,58 Martı Otel 1,77 -2,21 -16,90 Matriks Bilgi Dağıtım 22,70 -2,07 Mavi Giyim 76,60 -1,03 48,42 Mazhar Zorlu Holding 31,20 -3,76 -0,89 Meditera Tıbbi Malzeme 37,98 2,21 Mega Polietilen 4,96 -3,31 -35,25 Menderes Tekstil 2,11 -3,21 -31,72 Mercan Kimya 10,40 -6,47 Merit Turizm 26,86 -3,17 159,28 Merko Gıda 4,85 -5,64 -43,87 Metemtur Yatırım 2,76 -2,13 -65,86 Metro Holding 1,30 -1,52 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,81 0,00 -2,77 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 -1,70 -25,75 Mia Teknoloji 19,11 9,95 Migros Ticaret 42,12 -0,80 -1,59 Milpa 3,92 -2,00 -14,78 Mistral GMYO 4,57 0,44 -2,26 MLP Sağlık 30,26 1,20 52,29 MMC San. ve Tic. Yat. 5,46 0,74 18,70 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,82 -1,59 -42,45 Mondi Tire Kutsan 8,83 -2,54 16,18 Nasmed Egepol 7,99 6,53 Naturel Enerji 35,44 -1,99 -0,19 Naturelgaz 7,29 -1,75 Net Holding 5,10 -1,92 48,69 Netaş Telekom. 18,75 2,68 -33,23 Niğbaş Niğde Beton 7,19 -3,23 -86,17 Nuh Çimento 41,56 -1,84 -13,47 Nurol GMYO 10,01 -2,05 37,31 Odaş Elektrik 1,58 -3,66 -45,95 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,63 0,59 Orge Enerji Elektrik 6,48 -0,31 40,49 Orma Orman Mahsulleri 26,50 6,08 80,03 Osmanlı Menkul 24,98 -2,35 -18,75 Ostim Endüstriyel Yat 1,71 -2,29 -26,73 Otokar 386,10 -1,10 26,89 Oyak Çimento 7,32 -0,68 -16,63 Oyak Yat. Ort. 7,06 -0,28 2,29 Oyak Yatırım Menkul 29,10 -1,56 Oylum Sınai Yatırımlar 8,54 -1,50 81,32 Özak GMYO 5,81 0,69 13,92 Özbal Çelik Boru 18,90 0,96 188,55 Özderici GMYO 1,70 -1,73 -23,42 Özerden Plastik 7,87 -3,55 -12,56 Pamel Elektrik 59,45 -3,10 178,85 Panora GMYO 7,27 -0,41 23,83 Papilon Savunma 14,14 -2,42 -37,81 Park Elek.Madencilik 5,49 -3,00 2,23 Parsan 34,10 -0,58 40,33 Pegasus 94,80 0,85 27,08 Peker GMYO 1,03 -1,90 -55,97 Penguen Gıda 4,06 -3,79 -19,60 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 226,90 9,99 Pera GMYO 1,36 -2,16 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 22,88 -1,38 24,83 Petkim 7,78 0,52 56,22 Petrokent Turizm 3.610,00 -0,96 298,28 Pınar Et ve Un 20,06 -0,69 -8,33 Pınar Su 3,67 -0,81 -9,70 Pınar Süt 17,98 -1,21 -20,27 Plastikkart 17,66 -1,78 23,98 Polisan Holding 2,96 -1,99 -23,01 Politeknik Metal 323,80 -2,26 -20,19 Prizma Press Matbaacılık 3,78 -1,82 -31,02 QNB Finans Fin. Kir. 63,70 0,87 -49,16 QNB Finansbank 35,00 0,00 -50,25 QUA Granite Hayal Yapı 11,90 1,02 Ral Yatırım Holding 13,00 6,64 192,79 Ray Sigorta 10,27 -1,15 -33,53 Reysaş GMYO 3,38 -1,74 4,26 Reysaş Lojistik 4,98 -2,92 -3,75 Rhea Girişim 2,05 -2,38 -44,89 Rodrigo Tekstil 13,10 -2,17 -4,45 Royal Halı 2,96 -0,34 -13,95 RTA Laboratuvarları 19,94 -1,19 -34,15 Sabancı Holding 13,84 0,22 25,52 Safkar Ege Soğutmacılık 7,07 -2,75 -35,02 Sanel Mühendislik 4,78 -1,24 39,77 Sanifoam Sünger 31,34 -1,94 130,44 Sanko Pazarlama 9,76 -1,81 5,31 Saray Matbaacılık 3,99 -0,50 -54,50 Sarkuysan 16,79 -0,94 93,05 Sasa Polyester 34,26 -0,70 128,64 Say Yenilenebilir Enerji 22,50 -1,57 164,39 Sekuro Plastik 17,88 -2,40 28,08 Selçuk Ecza Deposu 10,31 0,78 -23,24 Selçuk Gıda 4,47 -3,66 -10,24 Selva Gıda Sanayi 9,28 3,11 Senkron Güvenlik 22,60 -8,13 -13,94 Serve Film Prodüksiyon 12,50 -6,86 -21,88 Servet GMYO 85,45 2,58 8,99 Seyitler Kimya 15,89 -2,03 18,02 Silverline Endüstri 5,30 -0,19 -38,37 Sinpaş GMYO 4,11 -2,61 -1,67 Smartiks Yazılım 5,07 -1,36 -42,78 Sodaş Sodyum Sanayii 22,50 -6,02 -14,57 Söktaş 2,84 -1,39 -12,64 Sönmez Filament 27,44 -3,04 -48,41 Sönmez Pamuklu 8,12 -4,36 -44,97 Sumaş Suni Tahta 93,00 -2,57 82,32 Şeker Fin. Kir. 4,70 -2,69 -26,56 Şekerbank 1,12 -1,75 -25,83 Şişe Cam 11,76 4,91 64,26 Şok Marketler Ticaret 13,97 -1,27 11,94 T. Halk Bankası 4,66 -1,89 -16,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,96 -0,10 -35,74 T.S.K.B. 1,51 -1,95 -13,54 T.Tuborg 19,98 9,96 12,68 Taç Tarım Ürünleri 24,60 -7,17 133,62 Tat Gıda 11,61 -0,34 0,42 TAV Havalimanları 29,04 3,27 36,34 Tek-Art Turizm 1,28 -2,29 -36,63 Tekfen Holding 18,03 1,86 9,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 -2,57 -25,52 Temapol Polimer Plastik 15,30 5,59 33,04 Tetamat Gıda Yatırımları 253,40 9,98 17,15 TGS Dış Ticaret 17,15 -1,15 34,93 Tofaş Oto. Fab. 71,90 3,60 132,60 Torunlar GMYO 3,93 -2,72 0,77 Trabzon Liman 33,50 0,00 4,30 Trabzonspor Sportif 8,79 -3,83 260,25 Trend GMYO 6,49 -1,07 -48,37 TSKB GMYO 2,62 -2,60 -45,72 Tuğçelik 14,38 2,13 77,97 Tukaş 7,85 -2,61 -18,99 Turcas Petrol 4,07 -1,69 -16,08 Tureks Turizm Taşımacılık 15,43 -2,03 Turkcell 17,99 0,90 20,61 Tümosan Motor ve Traktör 16,91 -2,20 20,18 Tüpraş 158,70 0,38 46,94 Türk Hava Yolları 17,91 1,59 38,73 Türk İlaç Serum 9,90 -1,88 Türk Prysmian Kablo 59,50 9,98 393,27 Türk Telekom 8,97 0,00 13,55 Türk Traktör 192,10 1,48 12,75 Türker Proje Gayrimenkul 132,00 -1,05 16,92 Türkiye Sigorta 5,12 -1,35 -17,13 Ufuk Yatırım 18,50 -3,14 38,06 Ulaşlar Turizm Yat. 3,69 0,00 -12,97 Ulusal Faktoring 2,24 -2,18 Ulusoy Elektrik 55,80 2,39 8,67 Ulusoy Un Sanayi 6,56 3,47 28,92 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,66 -1,78 -29,06 Utopya Turizm 17,42 0,11 -55,10 Uzertaş Boya 28,00 2,56 -50,53 Ülker Bisküvi 19,70 0,10 -11,73 Ünlü Yatırım Holding 5,67 -2,91 Vakıf Fin. Kir. 5,48 -2,84 60,80 Vakıf GMYO 1,71 -1,72 -28,71 Vakıf Yat. Ort. 5,72 -1,89 -22,28 Vakıflar Bankası 3,88 -1,52 -17,62 Vakko Tekstil 10,41 -4,58 66,12 Vanet Gıda 6,30 -2,78 -18,50 VBT Yazılım 20,46 -2,48 Verusa Holding 49,36 -2,45 9,49 Verusaturk Girisim 27,20 -2,86 108,46 Vestel 30,00 1,97 67,20 Vestel Beyaz Eşya 7,20 1,41 62,22 Viking Kağıt 6,51 -3,41 -27,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,49 -1,41 16,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,76 -3,62 -20,53 Yataş 13,03 -0,61 -7,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,03 -2,57 -31,14 Yeni Gimat GMYO 16,33 -0,43 40,87 Yeo Teknoloji 49,34 -2,39 Yeşil GMYO 0,87 -1,14 -36,96 Yeşil Yapı 1,04 -2,80 -43,48 Yeşil Yatırım Holding 1,99 -1,97 -53,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.111,00 10,00 -22,37 Yonga Mobilya 19,05 -0,26 -36,05 Yükselen Çelik 5,46 -0,36 5,09 Yünsa 12,61 -2,40 -9,22 Ziraat GMYO 2,31 -0,86 Zorlu Enerji 1,70 -0,58 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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