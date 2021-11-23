Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.949,00
|6,14
|-21,11
|İş Bankası (C)
|7,06
|-0,70
|3,94
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,35
|-1,47
|-13,21
|İş Girişim
|8,09
|-3,35
|-57,31
|İş GMYO
|2,40
|-0,83
|-5,51
|İş Y. Men. Değ.
|19,30
|0,00
|16,28
|İş Yat. Ort.
|2,88
|-1,03
|-14,36
|İşbir Holding
|39,98
|-4,81
|-25,52
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,56
|-2,94
|Işık Plastik
|5,44
|-2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|-19,30
|İttifak Holding
|1,39
|-4,79
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|20,18
|-2,23
|12,11
|İzmir Demir Çelik
|2,46
|1,65
|-25,67
|İzmir Fırça
|6,90
|-0,29
|24,10
|Jantsa Jant Sanayi
|60,70
|-1,78
|46,45
|Kafein Yazılım
|19,94
|-0,30
|-6,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,81
|-3,24
|Kaplamin
|25,52
|-2,82
|-24,50
|Kardemir (A)
|7,99
|4,04
|34,29
|Kardemir (B)
|7,97
|4,18
|51,23
|Kardemir (D)
|8,71
|4,69
|50,69
|Karel Elektronik
|9,49
|-2,16
|41,13
|Karsan Otomotiv
|4,23
|1,44
|30,15
|Karsu Tekstil
|8,05
|-1,47
|-5,85
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,53
|-1,42
|Kartonsan
|54,00
|-0,37
|-42,96
|Katmerciler Ekipman
|1,45
|-0,68
|-16,30
|Kent Gıda
|189,90
|9,96
|-46,60
|Kerevitaş Gıda
|4,64
|-2,73
|-29,48
|Kervan Gıda
|12,62
|-1,71
|23,30
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,21
|-2,64
|-11,95
|Kızılbük GYO
|34,20
|-5,63
|Klimasan Klima
|9,58
|-2,15
|13,54
|Koç Holding
|28,48
|2,15
|39,25
|Konfrut Gıda
|4,08
|-1,69
|-3,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,15
|-2,43
|197,25
|Konya Çimento
|939,10
|-0,92
|-16,89
|Koray GMYO
|7,08
|-2,61
|59,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,68
|5,15
|110,16
|Koza Altın
|121,30
|1,85
|25,44
|Koza Madencilik
|19,25
|4,05
|24,27
|Körfez GMYO
|5,82
|-2,02
|0,34
|Kristal Kola
|1,31
|-2,96
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|34,74
|-1,25
|-5,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|215,00
|2,38
|36,68
|Kuyas Yatırım
|3,01
|-3,53
|30,87
|Kütahya Porselen
|92,00
|2,79
|82,36
|Kütahya Şeker Fabrikası
|27,38
|-3,32
|Lider Faktoring
|3,57
|0,00
|4,69
|Link Bilgisayar
|26,84
|-2,75
|-15,05
|Logo Yazılım
|43,04
|-2,36
|38,21
|Lokman Hekim Sağlık
|11,80
|-1,50
|67,81
|Lüks Kadife
|49,62
|-2,23
|72,81
|Makina Takım
|3,21
|-3,02
|-5,87
|Manas Enerji Yönetimi
|15,36
|-1,60
|Margün Enerji
|8,62
|-1,82
|Marka Yatırım Holding
|3,91
|-1,76
|-39,19
|Marmaris Altınyunus
|176,80
|-2,00
|59,14
|Marshall
|233,10
|-0,72
|-24,00
|Martı GMYO
|0,93
|-2,11
|-63,58
|Martı Otel
|1,77
|-2,21
|-16,90
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,70
|-2,07
|Mavi Giyim
|76,60
|-1,03
|48,42
|Mazhar Zorlu Holding
|31,20
|-3,76
|-0,89
|Meditera Tıbbi Malzeme
|37,98
|2,21
|Mega Polietilen
|4,96
|-3,31
|-35,25
|Menderes Tekstil
|2,11
|-3,21
|-31,72
|Mercan Kimya
|10,40
|-6,47
|Merit Turizm
|26,86
|-3,17
|159,28
|Merko Gıda
|4,85
|-5,64
|-43,87
|Metemtur Yatırım
|2,76
|-2,13
|-65,86
|Metro Holding
|1,30
|-1,52
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,81
|0,00
|-2,77
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|-1,70
|-25,75
|Mia Teknoloji
|19,11
|9,95
|Migros Ticaret
|42,12
|-0,80
|-1,59
|Milpa
|3,92
|-2,00
|-14,78
|Mistral GMYO
|4,57
|0,44
|-2,26
|MLP Sağlık
|30,26
|1,20
|52,29
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,46
|0,74
|18,70
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,82
|-1,59
|-42,45
|Mondi Tire Kutsan
|8,83
|-2,54
|16,18
|Nasmed Egepol
|7,99
|6,53
|Naturel Enerji
|35,44
|-1,99
|-0,19
|Naturelgaz
|7,29
|-1,75
|Net Holding
|5,10
|-1,92
|48,69
|Netaş Telekom.
|18,75
|2,68
|-33,23
|Niğbaş Niğde Beton
|7,19
|-3,23
|-86,17
|Nuh Çimento
|41,56
|-1,84
|-13,47
|Nurol GMYO
|10,01
|-2,05
|37,31
|Odaş Elektrik
|1,58
|-3,66
|-45,95
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,63
|0,59
|Orge Enerji Elektrik
|6,48
|-0,31
|40,49
|Orma Orman Mahsulleri
|26,50
|6,08
|80,03
|Osmanlı Menkul
|24,98
|-2,35
|-18,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,71
|-2,29
|-26,73
|Otokar
|386,10
|-1,10
|26,89
|Oyak Çimento
|7,32
|-0,68
|-16,63
|Oyak Yat. Ort.
|7,06
|-0,28
|2,29
|Oyak Yatırım Menkul
|29,10
|-1,56
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,54
|-1,50
|81,32
|Özak GMYO
|5,81
|0,69
|13,92
|Özbal Çelik Boru
|18,90
|0,96
|188,55
|Özderici GMYO
|1,70
|-1,73
|-23,42
|Özerden Plastik
|7,87
|-3,55
|-12,56
|Pamel Elektrik
|59,45
|-3,10
|178,85
|Panora GMYO
|7,27
|-0,41
|23,83
|Papilon Savunma
|14,14
|-2,42
|-37,81
|Park Elek.Madencilik
|5,49
|-3,00
|2,23
|Parsan
|34,10
|-0,58
|40,33
|Pegasus
|94,80
|0,85
|27,08
|Peker GMYO
|1,03
|-1,90
|-55,97
|Penguen Gıda
|4,06
|-3,79
|-19,60
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|226,90
|9,99
|Pera GMYO
|1,36
|-2,16
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,88
|-1,38
|24,83
|Petkim
|7,78
|0,52
|56,22
|Petrokent Turizm
|3.610,00
|-0,96
|298,28
|Pınar Et ve Un
|20,06
|-0,69
|-8,33
|Pınar Su
|3,67
|-0,81
|-9,70
|Pınar Süt
|17,98
|-1,21
|-20,27
|Plastikkart
|17,66
|-1,78
|23,98
|Polisan Holding
|2,96
|-1,99
|-23,01
|Politeknik Metal
|323,80
|-2,26
|-20,19
|Prizma Press Matbaacılık
|3,78
|-1,82
|-31,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,70
|0,87
|-49,16
|QNB Finansbank
|35,00
|0,00
|-50,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,90
|1,02
|Ral Yatırım Holding
|13,00
|6,64
|192,79
|Ray Sigorta
|10,27
|-1,15
|-33,53
|Reysaş GMYO
|3,38
|-1,74
|4,26
|Reysaş Lojistik
|4,98
|-2,92
|-3,75
|Rhea Girişim
|2,05
|-2,38
|-44,89
|Rodrigo Tekstil
|13,10
|-2,17
|-4,45
|Royal Halı
|2,96
|-0,34
|-13,95
|RTA Laboratuvarları
|19,94
|-1,19
|-34,15
|Sabancı Holding
|13,84
|0,22
|25,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,07
|-2,75
|-35,02
|Sanel Mühendislik
|4,78
|-1,24
|39,77
|Sanifoam Sünger
|31,34
|-1,94
|130,44
|Sanko Pazarlama
|9,76
|-1,81
|5,31
|Saray Matbaacılık
|3,99
|-0,50
|-54,50
|Sarkuysan
|16,79
|-0,94
|93,05
|Sasa Polyester
|34,26
|-0,70
|128,64
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,50
|-1,57
|164,39
|Sekuro Plastik
|17,88
|-2,40
|28,08
|Selçuk Ecza Deposu
|10,31
|0,78
|-23,24
|Selçuk Gıda
|4,47
|-3,66
|-10,24
|Selva Gıda Sanayi
|9,28
|3,11
|Senkron Güvenlik
|22,60
|-8,13
|-13,94
|Serve Film Prodüksiyon
|12,50
|-6,86
|-21,88
|Servet GMYO
|85,45
|2,58
|8,99
|Seyitler Kimya
|15,89
|-2,03
|18,02
|Silverline Endüstri
|5,30
|-0,19
|-38,37
|Sinpaş GMYO
|4,11
|-2,61
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|5,07
|-1,36
|-42,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,50
|-6,02
|-14,57
|Söktaş
|2,84
|-1,39
|-12,64
|Sönmez Filament
|27,44
|-3,04
|-48,41
|Sönmez Pamuklu
|8,12
|-4,36
|-44,97
|Sumaş Suni Tahta
|93,00
|-2,57
|82,32
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|-2,69
|-26,56
|Şekerbank
|1,12
|-1,75
|-25,83
|Şişe Cam
|11,76
|4,91
|64,26
|Şok Marketler Ticaret
|13,97
|-1,27
|11,94
|T. Halk Bankası
|4,66
|-1,89
|-16,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,96
|-0,10
|-35,74
|T.S.K.B.
|1,51
|-1,95
|-13,54
|T.Tuborg
|19,98
|9,96
|12,68
|Taç Tarım Ürünleri
|24,60
|-7,17
|133,62
|Tat Gıda
|11,61
|-0,34
|0,42
|TAV Havalimanları
|29,04
|3,27
|36,34
|Tek-Art Turizm
|1,28
|-2,29
|-36,63
|Tekfen Holding
|18,03
|1,86
|9,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,45
|-2,57
|-25,52
|Temapol Polimer Plastik
|15,30
|5,59
|33,04
|Tetamat Gıda Yatırımları
|253,40
|9,98
|17,15
|TGS Dış Ticaret
|17,15
|-1,15
|34,93
|Tofaş Oto. Fab.
|71,90
|3,60
|132,60
|Torunlar GMYO
|3,93
|-2,72
|0,77
|Trabzon Liman
|33,50
|0,00
|4,30
|Trabzonspor Sportif
|8,79
|-3,83
|260,25
|Trend GMYO
|6,49
|-1,07
|-48,37
|TSKB GMYO
|2,62
|-2,60
|-45,72
|Tuğçelik
|14,38
|2,13
|77,97
|Tukaş
|7,85
|-2,61
|-18,99
|Turcas Petrol
|4,07
|-1,69
|-16,08
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,43
|-2,03
|Turkcell
|17,99
|0,90
|20,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,91
|-2,20
|20,18
|Tüpraş
|158,70
|0,38
|46,94
|Türk Hava Yolları
|17,91
|1,59
|38,73
|Türk İlaç Serum
|9,90
|-1,88
|Türk Prysmian Kablo
|59,50
|9,98
|393,27
|Türk Telekom
|8,97
|0,00
|13,55
|Türk Traktör
|192,10
|1,48
|12,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,00
|-1,05
|16,92
|Türkiye Sigorta
|5,12
|-1,35
|-17,13
|Ufuk Yatırım
|18,50
|-3,14
|38,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,69
|0,00
|-12,97
|Ulusal Faktoring
|2,24
|-2,18
|Ulusoy Elektrik
|55,80
|2,39
|8,67
|Ulusoy Un Sanayi
|6,56
|3,47
|28,92
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,66
|-1,78
|-29,06
|Utopya Turizm
|17,42
|0,11
|-55,10
|Uzertaş Boya
|28,00
|2,56
|-50,53
|Ülker Bisküvi
|19,70
|0,10
|-11,73
|Ünlü Yatırım Holding
|5,67
|-2,91
|Vakıf Fin. Kir.
|5,48
|-2,84
|60,80
|Vakıf GMYO
|1,71
|-1,72
|-28,71
|Vakıf Yat. Ort.
|5,72
|-1,89
|-22,28
|Vakıflar Bankası
|3,88
|-1,52
|-17,62
|Vakko Tekstil
|10,41
|-4,58
|66,12
|Vanet Gıda
|6,30
|-2,78
|-18,50
|VBT Yazılım
|20,46
|-2,48
|Verusa Holding
|49,36
|-2,45
|9,49
|Verusaturk Girisim
|27,20
|-2,86
|108,46
|Vestel
|30,00
|1,97
|67,20
|Vestel Beyaz Eşya
|7,20
|1,41
|62,22
|Viking Kağıt
|6,51
|-3,41
|-27,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,49
|-1,41
|16,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,76
|-3,62
|-20,53
|Yataş
|13,03
|-0,61
|-7,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,03
|-2,57
|-31,14
|Yeni Gimat GMYO
|16,33
|-0,43
|40,87
|Yeo Teknoloji
|49,34
|-2,39
|Yeşil GMYO
|0,87
|-1,14
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,04
|-2,80
|-43,48
|Yeşil Yatırım Holding
|1,99
|-1,97
|-53,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.111,00
|10,00
|-22,37
|Yonga Mobilya
|19,05
|-0,26
|-36,05
|Yükselen Çelik
|5,46
|-0,36
|5,09
|Yünsa
|12,61
|-2,40
|-9,22
|Ziraat GMYO
|2,31
|-0,86
|Zorlu Enerji
|1,70
|-0,58
|-32,78
(Son)
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
Olası bir Sergen Yalçın ayrılığında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş #SergenYalçın— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500