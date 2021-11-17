Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.899,90
|-23,70
|İş Bankası (C)
|6,89
|0,88
|1,43
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,27
|0,93
|-15,28
|İş Girişim
|7,90
|0,38
|-58,31
|İş GMYO
|2,44
|1,67
|-3,94
|İş Y. Men. Değ.
|17,89
|-0,61
|7,79
|İş Yat. Ort.
|2,82
|-0,35
|-16,15
|İşbir Holding
|49,90
|-0,08
|-7,04
|Işık Plastik
|5,42
|2,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,36
|1,49
|-39,01
|İz Hayvancılık Tarım
|20,98
|7,37
|16,56
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|0,44
|-31,41
|İzmir Fırça
|6,33
|-0,16
|13,85
|Jantsa Jant Sanayi
|58,25
|0,17
|40,54
|Kafein Yazılım
|18,92
|-0,68
|-11,34
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,45
|5,76
|Kaplamin
|23,92
|0,59
|-29,23
|Kardemir (A)
|6,88
|0,00
|15,63
|Kardemir (B)
|6,85
|0,15
|29,98
|Kardemir (D)
|7,63
|1,60
|32,01
|Karel Elektronik
|9,15
|0,55
|36,07
|Karsan Otomotiv
|3,84
|1,59
|18,15
|Karsu Tekstil
|7,73
|0,78
|-9,59
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,03
|0,75
|Kartonsan
|51,60
|0,58
|-45,50
|Katmerciler Ekipman
|1,43
|0,70
|-17,45
|Kent Gıda
|161,00
|-0,74
|-54,72
|Kerevitaş Gıda
|4,29
|0,23
|-34,80
|Kervan Gıda
|12,30
|1,23
|20,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|0,00
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,18
|0,93
|-13,15
|Kızılbük GYO
|31,10
|0,00
|Klimasan Klima
|9,68
|0,10
|14,72
|Koç Holding
|27,50
|-0,79
|34,46
|Konfrut Gıda
|3,95
|0,51
|-6,51
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,85
|1,29
|200,21
|Konya Çimento
|834,10
|0,25
|-26,19
|Koray GMYO
|7,38
|2,50
|65,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,12
|1,61
|87,27
|Koza Altın
|119,80
|0,67
|23,89
|Koza Madencilik
|18,29
|-0,49
|18,08
|Körfez GMYO
|5,67
|-0,35
|-2,24
|Kristal Kola
|1,28
|0,00
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|33,58
|0,12
|-8,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|203,60
|-0,59
|29,43
|Kuyas Yatırım
|2,73
|-0,73
|18,70
|Kütahya Porselen
|80,55
|0,50
|59,66
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,94
|0,00
|Lider Faktoring
|3,07
|0,99
|-9,97
|Link Bilgisayar
|26,28
|0,23
|-16,83
|Logo Yazılım
|41,76
|1,21
|34,10
|Lokman Hekim Sağlık
|11,36
|1,88
|60,05
|Lüks Kadife
|49,02
|0,78
|70,72
|Makina Takım
|3,09
|0,32
|-9,38
|Manas Enerji Yönetimi
|15,50
|1,11
|Margün Enerji
|8,61
|0,12
|Marka Yatırım Holding
|4,06
|-1,93
|-36,86
|Marmaris Altınyunus
|171,40
|-0,29
|54,28
|Marshall
|230,90
|-0,60
|-24,71
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|-63,97
|Martı Otel
|1,73
|0,58
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,60
|-0,18
|Mavi Giyim
|78,10
|0,77
|51,33
|Mazhar Zorlu Holding
|30,50
|2,01
|-3,11
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,58
|1,29
|Mega Polietilen
|4,86
|0,21
|-36,55
|Menderes Tekstil
|2,08
|0,00
|-32,69
|Mercan Kimya
|12,07
|6,34
|Merit Turizm
|26,26
|3,79
|153,49
|Merko Gıda
|4,55
|-1,73
|-47,34
|Metemtur Yatırım
|2,74
|0,74
|-66,11
|Metro Holding
|1,30
|0,78
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,73
|0,37
|-5,54
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,00
|-26,18
|Migros Ticaret
|41,86
|1,60
|-2,20
|Milpa
|3,87
|1,84
|-15,87
|Mistral GMYO
|4,58
|0,22
|-2,05
|MLP Sağlık
|29,12
|-1,15
|46,55
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,53
|-0,54
|20,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,82
|-1,02
|-42,45
|Mondi Tire Kutsan
|8,37
|0,48
|10,13
|Nasmed Egepol
|6,53
|3,65
|Naturel Enerji
|34,58
|0,64
|-2,61
|Naturelgaz
|7,42
|-0,80
|Net Holding
|5,13
|3,43
|49,56
|Netaş Telekom.
|16,93
|0,59
|-39,71
|Niğbaş Niğde Beton
|6,73
|1,51
|-87,06
|Nuh Çimento
|40,68
|-0,78
|-15,30
|Nurol GMYO
|10,56
|4,66
|44,86
|Odaş Elektrik
|1,60
|3,23
|-45,27
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,47
|3,30
|Orge Enerji Elektrik
|6,28
|-0,32
|36,15
|Orma Orman Mahsulleri
|25,38
|-0,24
|72,42
|Osmanlı Menkul
|24,34
|-0,25
|-20,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,70
|0,00
|-27,15
|Otokar
|359,60
|-0,06
|18,18
|Oyak Çimento
|7,01
|0,29
|-20,16
|Oyak Yat. Ort.
|6,89
|0,58
|-0,17
|Oyak Yatırım Menkul
|29,38
|0,27
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,21
|2,50
|74,31
|Özak GMYO
|5,14
|1,38
|0,78
|Özbal Çelik Boru
|17,76
|-0,84
|171,15
|Özderici GMYO
|1,69
|1,20
|-23,87
|Özerden Plastik
|7,76
|-2,76
|-13,78
|Pamel Elektrik
|60,15
|-1,39
|182,13
|Panora GMYO
|6,88
|0,88
|17,19
|Papilon Savunma
|12,84
|0,31
|-43,53
|Park Elek.Madencilik
|5,20
|0,19
|-3,17
|Parsan
|33,12
|2,48
|36,30
|Pegasus
|100,80
|1,36
|35,12
|Peker GMYO
|1,01
|-2,88
|-56,82
|Penguen Gıda
|3,84
|-0,52
|-23,96
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|170,20
|2,59
|Pera GMYO
|1,37
|0,00
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,60
|0,53
|23,30
|Petkim
|8,01
|1,01
|60,84
|Petrokent Turizm
|3.630,00
|0,63
|300,49
|Pınar Et ve Un
|17,95
|1,13
|-17,97
|Pınar Su
|3,68
|-0,54
|-9,45
|Pınar Süt
|16,91
|0,36
|-25,01
|Plastikkart
|17,77
|-0,62
|24,75
|Polisan Holding
|2,83
|1,07
|-26,39
|Politeknik Metal
|328,30
|-0,21
|-19,08
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|-1,81
|-30,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,40
|0,08
|-48,60
|QNB Finansbank
|35,00
|0,00
|-50,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,33
|0,09
|Ral Yatırım Holding
|9,13
|4,34
|105,63
|Ray Sigorta
|9,94
|3,33
|-35,66
|Reysaş GMYO
|3,21
|2,56
|-0,98
|Reysaş Lojistik
|4,98
|1,22
|-3,75
|Rhea Girişim
|2,14
|0,94
|-42,47
|Rodrigo Tekstil
|13,10
|1,55
|-4,45
|Royal Halı
|2,95
|0,00
|-14,24
|RTA Laboratuvarları
|20,34
|0,39
|-32,83
|Sabancı Holding
|13,80
|-1,99
|25,16
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,96
|0,29
|-36,03
|Sanel Mühendislik
|4,89
|-0,61
|42,98
|Sanifoam Sünger
|27,24
|0,67
|100,29
|Sanko Pazarlama
|9,45
|-0,11
|1,97
|Saray Matbaacılık
|3,65
|1,11
|-58,38
|Sarkuysan
|16,66
|1,15
|91,55
|Sasa Polyester
|33,74
|1,26
|125,17
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,64
|-0,09
|154,29
|Sekuro Plastik
|17,64
|-0,11
|26,36
|Selçuk Ecza Deposu
|9,90
|0,61
|-26,29
|Selçuk Gıda
|3,90
|-2,01
|-21,69
|Selva Gıda Sanayi
|8,99
|-0,11
|Senkron Güvenlik
|23,20
|-7,20
|-11,65
|Serve Film Prodüksiyon
|12,99
|-0,08
|-18,81
|Servet GMYO
|69,50
|3,19
|-11,35
|Seyitler Kimya
|18,76
|0,54
|39,34
|Silverline Endüstri
|5,10
|0,20
|-40,70
|Sinpaş GMYO
|4,10
|-0,24
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|4,95
|1,02
|-44,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,72
|-3,89
|-17,53
|Söktaş
|2,67
|0,00
|-17,87
|Sönmez Filament
|29,28
|-2,47
|-44,95
|Sönmez Pamuklu
|8,25
|-1,67
|-44,09
|Sumaş Suni Tahta
|93,00
|-1,06
|82,32
|Şeker Fin. Kir.
|4,71
|-0,21
|-26,41
|Şekerbank
|1,16
|0,00
|-23,18
|Şişe Cam
|10,35
|3,92
|44,56
|Şok Marketler Ticaret
|13,94
|2,12
|11,70
|T. Halk Bankası
|4,69
|-0,21
|-15,65
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,02
|0,10
|-35,54
|T.S.K.B.
|1,59
|0,63
|-8,96
|T.Tuborg
|17,81
|0,06
|0,45
|Taç Tarım Ürünleri
|27,50
|-3,51
|161,16
|Tat Gıda
|10,75
|0,00
|-7,02
|TAV Havalimanları
|28,98
|0,84
|36,06
|Tek-Art Turizm
|1,27
|0,79
|-37,13
|Tekfen Holding
|17,18
|0,41
|4,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,31
|0,80
|-27,14
|Temapol Polimer Plastik
|13,18
|0,84
|14,61
|Tetamat Gıda Yatırımları
|173,20
|9,97
|-19,93
|TGS Dış Ticaret
|17,69
|1,14
|39,18
|Tofaş Oto. Fab.
|61,75
|-0,40
|99,77
|Torunlar GMYO
|3,90
|1,30
|0,00
|Trabzon Liman
|31,80
|0,25
|-1,00
|Trabzonspor Sportif
|7,42
|5,85
|204,10
|Trend GMYO
|6,94
|-4,67
|-44,79
|TSKB GMYO
|2,69
|0,00
|-44,26
|Tuğçelik
|13,58
|-0,37
|68,07
|Tukaş
|7,24
|-0,82
|-25,28
|Turcas Petrol
|3,90
|0,78
|-19,59
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,66
|-0,65
|Turkcell
|17,43
|0,64
|16,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,51
|0,73
|17,34
|Tüpraş
|154,90
|0,65
|43,43
|Türk Hava Yolları
|17,87
|1,19
|38,42
|Türk İlaç Serum
|9,65
|6,16
|Türk Prysmian Kablo
|39,88
|7,78
|230,61
|Türk Telekom
|8,95
|0,45
|13,30
|Türk Traktör
|180,70
|2,03
|6,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,90
|0,96
|11,51
|Türkiye Sigorta
|4,94
|0,82
|-20,04
|Ufuk Yatırım
|19,00
|0,00
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|2,79
|-13,21
|Ulusal Faktoring A.Ş.
|2,34
|-0,85
|Ulusoy Elektrik
|52,75
|1,25
|2,73
|Ulusoy Un Sanayi
|5,63
|4,84
|10,64
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,63
|0,62
|-30,34
|Utopya Turizm
|17,61
|-1,95
|-54,61
|Uzertaş Boya
|26,50
|0,00
|-53,18
|Ülker Bisküvi
|19,47
|0,62
|-12,76
|Ünlü Yatırım Holding
|5,58
|0,72
|Vakıf Fin. Kir.
|5,65
|0,18
|65,79
|Vakıf GMYO
|1,65
|1,23
|-31,21
|Vakıf Yat. Ort.
|5,69
|-0,70
|-22,69
|Vakıflar Bankası
|3,79
|-0,52
|-19,53
|Vakko Tekstil
|9,90
|0,51
|57,99
|Vanet Gıda
|6,17
|3,18
|-20,18
|VBT Yazılım
|20,22
|0,40
|Verusa Holding
|47,78
|0,80
|5,99
|Verusaturk Girisim
|25,74
|0,55
|97,27
|Vestel
|28,26
|0,57
|57,50
|Vestel Beyaz Eşya
|6,89
|0,73
|55,23
|Viking Kağıt
|6,70
|-1,47
|-25,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,32
|-1,48
|10,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,04
|0,14
|-19,76
|Yataş
|12,98
|-0,08
|-8,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,00
|0,33
|-31,82
|Yeni Gimat GMYO
|16,20
|0,19
|39,75
|Yeo Teknoloji
|53,25
|1,53
|Yeşil GMYO
|0,85
|1,19
|-38,41
|Yeşil Yapı
|1,05
|0,96
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,00
|0,50
|-53,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.988,80
|0,00
|-35,97
|Yonga Mobilya
|18,29
|-0,27
|-38,60
|Yükselen Çelik
|5,30
|0,38
|2,01
|Yünsa
|12,04
|0,33
|-13,33
|Ziraat GMYO
|2,34
|0,86
|Zorlu Enerji
|1,68
|0,60
|-33,57
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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