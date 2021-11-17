Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.899,90 -23,70 İş Bankası (C) 6,89 0,88 1,43 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,27 0,93 -15,28 İş Girişim 7,90 0,38 -58,31 İş GMYO 2,44 1,67 -3,94 İş Y. Men. Değ. 17,89 -0,61 7,79 İş Yat. Ort. 2,82 -0,35 -16,15 İşbir Holding 49,90 -0,08 -7,04 Işık Plastik 5,42 2,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 -19,30 İttifak Holding 1,36 1,49 -39,01 İz Hayvancılık Tarım 20,98 7,37 16,56 İzmir Demir Çelik 2,27 0,44 -31,41 İzmir Fırça 6,33 -0,16 13,85 Jantsa Jant Sanayi 58,25 0,17 40,54 Kafein Yazılım 18,92 -0,68 -11,34 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,45 5,76 Kaplamin 23,92 0,59 -29,23 Kardemir (A) 6,88 0,00 15,63 Kardemir (B) 6,85 0,15 29,98 Kardemir (D) 7,63 1,60 32,01 Karel Elektronik 9,15 0,55 36,07 Karsan Otomotiv 3,84 1,59 18,15 Karsu Tekstil 7,73 0,78 -9,59 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,03 0,75 Kartonsan 51,60 0,58 -45,50 Katmerciler Ekipman 1,43 0,70 -17,45 Kent Gıda 161,00 -0,74 -54,72 Kerevitaş Gıda 4,29 0,23 -34,80 Kervan Gıda 12,30 1,23 20,17 Kervansaray Yat. Holding 0,66 0,00 -47,62 Kiler GMYO 2,18 0,93 -13,15 Kızılbük GYO 31,10 0,00 Klimasan Klima 9,68 0,10 14,72 Koç Holding 27,50 -0,79 34,46 Konfrut Gıda 3,95 0,51 -6,51 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,85 1,29 200,21 Konya Çimento 834,10 0,25 -26,19 Koray GMYO 7,38 2,50 65,84 Kordsa Teknik Tekstil 29,12 1,61 87,27 Koza Altın 119,80 0,67 23,89 Koza Madencilik 18,29 -0,49 18,08 Körfez GMYO 5,67 -0,35 -2,24 Kristal Kola 1,28 0,00 -58,10 Kron Telekomünikasyon 33,58 0,12 -8,85 Kuştur Kuşadası Turizm 203,60 -0,59 29,43 Kuyas Yatırım 2,73 -0,73 18,70 Kütahya Porselen 80,55 0,50 59,66 Kütahya Şeker Fabrikası 28,94 0,00 Lider Faktoring 3,07 0,99 -9,97 Link Bilgisayar 26,28 0,23 -16,83 Logo Yazılım 41,76 1,21 34,10 Lokman Hekim Sağlık 11,36 1,88 60,05 Lüks Kadife 49,02 0,78 70,72 Makina Takım 3,09 0,32 -9,38 Manas Enerji Yönetimi 15,50 1,11 Margün Enerji 8,61 0,12 Marka Yatırım Holding 4,06 -1,93 -36,86 Marmaris Altınyunus 171,40 -0,29 54,28 Marshall 230,90 -0,60 -24,71 Martı GMYO 0,92 0,00 -63,97 Martı Otel 1,73 0,58 -18,78 Matriks Bilgi Dağıtım 22,60 -0,18 Mavi Giyim 78,10 0,77 51,33 Mazhar Zorlu Holding 30,50 2,01 -3,11 Meditera Tıbbi Malzeme 34,58 1,29 Mega Polietilen 4,86 0,21 -36,55 Menderes Tekstil 2,08 0,00 -32,69 Mercan Kimya 12,07 6,34 Merit Turizm 26,26 3,79 153,49 Merko Gıda 4,55 -1,73 -47,34 Metemtur Yatırım 2,74 0,74 -66,11 Metro Holding 1,30 0,78 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,73 0,37 -5,54 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,00 -26,18 Migros Ticaret 41,86 1,60 -2,20 Milpa 3,87 1,84 -15,87 Mistral GMYO 4,58 0,22 -2,05 MLP Sağlık 29,12 -1,15 46,55 MMC San. ve Tic. Yat. 5,53 -0,54 20,22 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,82 -1,02 -42,45 Mondi Tire Kutsan 8,37 0,48 10,13 Nasmed Egepol 6,53 3,65 Naturel Enerji 34,58 0,64 -2,61 Naturelgaz 7,42 -0,80 Net Holding 5,13 3,43 49,56 Netaş Telekom. 16,93 0,59 -39,71 Niğbaş Niğde Beton 6,73 1,51 -87,06 Nuh Çimento 40,68 -0,78 -15,30 Nurol GMYO 10,56 4,66 44,86 Odaş Elektrik 1,60 3,23 -45,27 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,47 3,30 Orge Enerji Elektrik 6,28 -0,32 36,15 Orma Orman Mahsulleri 25,38 -0,24 72,42 Osmanlı Menkul 24,34 -0,25 -20,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,70 0,00 -27,15 Otokar 359,60 -0,06 18,18 Oyak Çimento 7,01 0,29 -20,16 Oyak Yat. Ort. 6,89 0,58 -0,17 Oyak Yatırım Menkul 29,38 0,27 Oylum Sınai Yatırımlar 8,21 2,50 74,31 Özak GMYO 5,14 1,38 0,78 Özbal Çelik Boru 17,76 -0,84 171,15 Özderici GMYO 1,69 1,20 -23,87 Özerden Plastik 7,76 -2,76 -13,78 Pamel Elektrik 60,15 -1,39 182,13 Panora GMYO 6,88 0,88 17,19 Papilon Savunma 12,84 0,31 -43,53 Park Elek.Madencilik 5,20 0,19 -3,17 Parsan 33,12 2,48 36,30 Pegasus 100,80 1,36 35,12 Peker GMYO 1,01 -2,88 -56,82 Penguen Gıda 3,84 -0,52 -23,96 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 170,20 2,59 Pera GMYO 1,37 0,00 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 22,60 0,53 23,30 Petkim 8,01 1,01 60,84 Petrokent Turizm 3.630,00 0,63 300,49 Pınar Et ve Un 17,95 1,13 -17,97 Pınar Su 3,68 -0,54 -9,45 Pınar Süt 16,91 0,36 -25,01 Plastikkart 17,77 -0,62 24,75 Polisan Holding 2,83 1,07 -26,39 Politeknik Metal 328,30 -0,21 -19,08 Prizma Press Matbaacılık 3,80 -1,81 -30,66 QNB Finans Fin. Kir. 64,40 0,08 -48,60 QNB Finansbank 35,00 0,00 -50,25 QUA Granite Hayal Yapı 11,33 0,09 Ral Yatırım Holding 9,13 4,34 105,63 Ray Sigorta 9,94 3,33 -35,66 Reysaş GMYO 3,21 2,56 -0,98 Reysaş Lojistik 4,98 1,22 -3,75 Rhea Girişim 2,14 0,94 -42,47 Rodrigo Tekstil 13,10 1,55 -4,45 Royal Halı 2,95 0,00 -14,24 RTA Laboratuvarları 20,34 0,39 -32,83 Sabancı Holding 13,80 -1,99 25,16 Safkar Ege Soğutmacılık 6,96 0,29 -36,03 Sanel Mühendislik 4,89 -0,61 42,98 Sanifoam Sünger 27,24 0,67 100,29 Sanko Pazarlama 9,45 -0,11 1,97 Saray Matbaacılık 3,65 1,11 -58,38 Sarkuysan 16,66 1,15 91,55 Sasa Polyester 33,74 1,26 125,17 Say Yenilenebilir Enerji 21,64 -0,09 154,29 Sekuro Plastik 17,64 -0,11 26,36 Selçuk Ecza Deposu 9,90 0,61 -26,29 Selçuk Gıda 3,90 -2,01 -21,69 Selva Gıda Sanayi 8,99 -0,11 Senkron Güvenlik 23,20 -7,20 -11,65 Serve Film Prodüksiyon 12,99 -0,08 -18,81 Servet GMYO 69,50 3,19 -11,35 Seyitler Kimya 18,76 0,54 39,34 Silverline Endüstri 5,10 0,20 -40,70 Sinpaş GMYO 4,10 -0,24 -1,91 Smartiks Yazılım 4,95 1,02 -44,13 Sodaş Sodyum Sanayii 21,72 -3,89 -17,53 Söktaş 2,67 0,00 -17,87 Sönmez Filament 29,28 -2,47 -44,95 Sönmez Pamuklu 8,25 -1,67 -44,09 Sumaş Suni Tahta 93,00 -1,06 82,32 Şeker Fin. Kir. 4,71 -0,21 -26,41 Şekerbank 1,16 0,00 -23,18 Şişe Cam 10,35 3,92 44,56 Şok Marketler Ticaret 13,94 2,12 11,70 T. Halk Bankası 4,69 -0,21 -15,65 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,02 0,10 -35,54 T.S.K.B. 1,59 0,63 -8,96 T.Tuborg 17,81 0,06 0,45 Taç Tarım Ürünleri 27,50 -3,51 161,16 Tat Gıda 10,75 0,00 -7,02 TAV Havalimanları 28,98 0,84 36,06 Tek-Art Turizm 1,27 0,79 -37,13 Tekfen Holding 17,18 0,41 4,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,31 0,80 -27,14 Temapol Polimer Plastik 13,18 0,84 14,61 Tetamat Gıda Yatırımları 173,20 9,97 -19,93 TGS Dış Ticaret 17,69 1,14 39,18 Tofaş Oto. Fab. 61,75 -0,40 99,77 Torunlar GMYO 3,90 1,30 0,00 Trabzon Liman 31,80 0,25 -1,00 Trabzonspor Sportif 7,42 5,85 204,10 Trend GMYO 6,94 -4,67 -44,79 TSKB GMYO 2,69 0,00 -44,26 Tuğçelik 13,58 -0,37 68,07 Tukaş 7,24 -0,82 -25,28 Turcas Petrol 3,90 0,78 -19,59 Tureks Turizm Taşımacılık 13,66 -0,65 Turkcell 17,43 0,64 16,85 Tümosan Motor ve Traktör 16,51 0,73 17,34 Tüpraş 154,90 0,65 43,43 Türk Hava Yolları 17,87 1,19 38,42 Türk İlaç Serum 9,65 6,16 Türk Prysmian Kablo 39,88 7,78 230,61 Türk Telekom 8,95 0,45 13,30 Türk Traktör 180,70 2,03 6,06 Türker Proje Gayrimenkul 125,90 0,96 11,51 Türkiye Sigorta 4,94 0,82 -20,04 Ufuk Yatırım 19,00 0,00 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,68 2,79 -13,21 Ulusal Faktoring A.Ş. 2,34 -0,85 Ulusoy Elektrik 52,75 1,25 2,73 Ulusoy Un Sanayi 5,63 4,84 10,64 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,63 0,62 -30,34 Utopya Turizm 17,61 -1,95 -54,61 Uzertaş Boya 26,50 0,00 -53,18 Ülker Bisküvi 19,47 0,62 -12,76 Ünlü Yatırım Holding 5,58 0,72 Vakıf Fin. Kir. 5,65 0,18 65,79 Vakıf GMYO 1,65 1,23 -31,21 Vakıf Yat. Ort. 5,69 -0,70 -22,69 Vakıflar Bankası 3,79 -0,52 -19,53 Vakko Tekstil 9,90 0,51 57,99 Vanet Gıda 6,17 3,18 -20,18 VBT Yazılım 20,22 0,40 Verusa Holding 47,78 0,80 5,99 Verusaturk Girisim 25,74 0,55 97,27 Vestel 28,26 0,57 57,50 Vestel Beyaz Eşya 6,89 0,73 55,23 Viking Kağıt 6,70 -1,47 -25,56 Yapı ve Kredi Bank. 3,32 -1,48 10,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,04 0,14 -19,76 Yataş 12,98 -0,08 -8,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,00 0,33 -31,82 Yeni Gimat GMYO 16,20 0,19 39,75 Yeo Teknoloji 53,25 1,53 Yeşil GMYO 0,85 1,19 -38,41 Yeşil Yapı 1,05 0,96 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,00 0,50 -53,23 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.988,80 0,00 -35,97 Yonga Mobilya 18,29 -0,27 -38,60 Yükselen Çelik 5,30 0,38 2,01 Yünsa 12,04 0,33 -13,33 Ziraat GMYO 2,34 0,86 Zorlu Enerji 1,68 0,60 -33,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) İş Bankası Genel Müdürü'nden faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi