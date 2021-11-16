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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.000,00-1,54-20,99
İş Bankası (C)7,071,144,08
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,29-1,79-14,77
İş Girişim7,96-1,24-57,99
İş GMYO2,41-2,43-5,12
İş Y. Men. Değ.18,22-0,609,78
İş Yat. Ort.2,86-2,05-14,96
İşbir Holding52,00-0,29-3,13
Işık Plastik5,31-1,85

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,940,00-17,54
İttifak Holding1,340,75-39,91
İz Hayvancılık Tarım19,95-0,8410,83
İzmir Demir Çelik2,28-1,72-31,11
İzmir Fırça6,44-1,3815,83
Jantsa Jant Sanayi59,70-1,1644,04
Kafein Yazılım19,12-1,85-10,40
Kalekim Kimyevi Maddeler16,412,24

Kaplamin24,300,83-28,11
Kardemir (A)6,93-1,1416,47
Kardemir (B)6,91-1,1431,12
Kardemir (D)7,66-1,0332,53
Karel Elektronik9,191,6636,67
Karsan Otomotiv3,782,1616,31
Karsu Tekstil7,72-1,15-9,71
Kartal Yenilenebilir Enerji12,15-0,33

Kartonsan52,25-0,95-44,81
Katmerciler Ekipman1,43-1,38-17,45
Kent Gıda165,40-0,66-53,49
Kerevitaş Gıda4,261,43-35,26
Kervan Gıda11,72-0,4214,50
Kervansaray Yat. Holding0,690,00-45,24
Kiler GMYO2,15-1,83-14,34
Kızılbük GYO31,902,90

Klimasan Klima9,80-0,3116,15
Koç Holding28,28-0,2138,27
Konfrut Gıda3,87-0,77-8,40
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,35-2,26202,33
Konya Çimento850,000,18-24,78
Koray GMYO7,230,8462,47
Kordsa Teknik Tekstil29,280,2188,30
Koza Altın122,401,6626,58
Koza Madencilik18,561,9219,82
Körfez GMYO5,851,210,86
Kristal Kola1,29-1,53-57,77
Kron Telekomünikasyon34,20-1,72-7,17
Kuştur Kuşadası Turizm210,005,5333,50
Kuyas Yatırım2,78-1,7720,87
Kütahya Porselen79,650,7657,88
Kütahya Şeker Fabrikası29,262,16

Lider Faktoring3,07-0,65-9,97
Link Bilgisayar26,74-0,59-15,37
Logo Yazılım42,14-0,6135,32
Lokman Hekim Sağlık11,24-0,8858,36
Lüks Kadife49,301,1971,69
Makina Takım3,10-0,32-9,09
Manas Enerji Yönetimi15,40-0,71

Margün Enerji8,62-0,35

Marka Yatırım Holding3,82-1,55-40,59
Marmaris Altınyunus172,70-0,7555,45
Marshall234,50-0,34-23,54
Martı GMYO0,920,00-63,97
Martı Otel1,730,58-18,78
Matriks Bilgi Dağıtım22,78-1,47

Mavi Giyim81,10-0,7357,14
Mazhar Zorlu Holding29,68-1,98-5,72
Meditera Tıbbi Malzeme34,541,05

Mega Polietilen4,88-1,21-36,29
Menderes Tekstil2,100,48-32,04
Mercan Kimya11,673,37

Merit Turizm25,10-1,26142,29
Merko Gıda4,661,30-46,06
Metemtur Yatırım2,76-2,13-65,86
Metro Holding1,31-2,24-37,02
Metro Petrol ve Tesisleri2,76-1,43-4,50
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,00-25,75
Migros Ticaret40,441,56-5,51
Milpa3,82-0,26-16,96
Mistral GMYO4,560,44-2,48
MLP Sağlık29,36-0,4747,76
MMC San. ve Tic. Yat.5,730,0024,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,92-0,86-41,60
Mondi Tire Kutsan8,49-1,9611,71
Nasmed Egepol6,220,16

Naturel Enerji34,84-0,74-1,88
Naturelgaz7,534,87

Net Holding4,951,6444,31
Netaş Telekom.17,14-0,41-38,96
Niğbaş Niğde Beton6,70-2,19-87,12
Nuh Çimento41,42-1,15-13,76
Nurol GMYO10,39-4,8542,52
Odaş Elektrik1,570,64-46,30
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,24-1,19

Orge Enerji Elektrik6,31-1,2536,80
Orma Orman Mahsulleri25,62-1,3974,05
Osmanlı Menkul24,58-0,65-20,05
Ostim Endüstriyel Yat1,72-0,58-26,30
Otokar367,400,3820,74
Oyak Çimento7,110,28-19,02
Oyak Yat. Ort.6,90-1,43-0,03
Oyak Yatırım Menkul29,46-0,14

Oylum Sınai Yatırımlar8,22-6,1674,52
Özak GMYO5,12-1,160,39
Özbal Çelik Boru18,140,17176,95
Özderici GMYO1,68-1,18-24,32
Özerden Plastik8,190,61-9,00
Pamel Elektrik61,15-0,57186,82
Panora GMYO6,881,1817,19
Papilon Savunma12,98-0,92-42,91
Park Elek.Madencilik5,251,94-2,23
Parsan32,320,8133,00
Pegasus103,001,5838,07
Peker GMYO1,020,99-56,40
Penguen Gıda3,86-1,53-23,56
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım164,00-6,71

Pera GMYO1,37-0,72-21,79
Pergamon Dış Ticaret22,66-0,1823,63
Petkim7,930,0059,24
Petrokent Turizm3.650,000,06302,69
Pınar Et ve Un17,63-0,40-19,44
Pınar Su3,72-0,80-8,47
Pınar Süt16,85-0,18-25,28
Plastikkart18,604,5530,58
Polisan Holding2,83-0,35-26,39
Politeknik Metal327,000,00-19,40
Prizma Press Matbaacılık3,96-2,70-27,74
QNB Finans Fin. Kir.64,00-2,29-48,92
QNB Finansbank37,001,37-47,41
QUA Granite Hayal Yapı11,490,00

Ral Yatırım Holding8,786,5597,75
Ray Sigorta9,804,59-36,57
Reysaş GMYO3,15-1,25-2,83
Reysaş Lojistik5,05-0,39-2,40
Rhea Girişim2,15-3,15-42,20
Rodrigo Tekstil13,10-0,91-4,45
Royal Halı2,98-0,33-13,37
RTA Laboratuvarları20,56-0,29-32,10
Sabancı Holding14,271,4929,42
Safkar Ege Soğutmacılık6,94-1,28-36,21
Sanel Mühendislik4,99-0,2045,91
Sanifoam Sünger27,44-3,38101,76
Sanko Pazarlama9,56-2,153,15
Saray Matbaacılık3,62-1,09-58,72
Sarkuysan16,821,5193,39
Sasa Polyester33,08-2,01120,76
Say Yenilenebilir Enerji21,720,37155,23
Sekuro Plastik18,11-1,1529,73
Selçuk Ecza Deposu9,874,67-26,52
Selçuk Gıda4,030,25-19,08
Selva Gıda Sanayi9,080,11

Senkron Güvenlik25,502,00-2,89
Serve Film Prodüksiyon13,35-0,37-16,56
Servet GMYO68,000,89-13,27
Seyitler Kimya18,53-0,6437,63
Silverline Endüstri5,12-0,97-40,47
Sinpaş GMYO4,16-1,65-0,48
Smartiks Yazılım4,97-1,39-43,91
Sodaş Sodyum Sanayii23,000,00-12,67
Söktaş2,68-2,55-17,56
Sönmez Filament31,801,27-40,21
Sönmez Pamuklu8,29-4,71-43,82
Sumaş Suni Tahta98,050,0092,22
Şeker Fin. Kir.4,76-0,83-25,63
Şekerbank1,20-3,23-20,53
Şişe Cam10,000,6039,67
Şok Marketler Ticaret13,730,4410,01
T. Halk Bankası4,84-3,39-12,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,64-1,05-33,55
T.S.K.B.1,65-4,07-5,52
T.Tuborg17,800,000,39
Taç Tarım Ürünleri27,84-7,20164,39
Tat Gıda10,773,16-6,85
TAV Havalimanları29,200,4137,09
Tek-Art Turizm1,29-0,77-36,14
Tekfen Holding17,041,373,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,44-0,92-25,63
Temapol Polimer Plastik13,25-1,4115,22
Tetamat Gıda Yatırımları158,600,32-26,68
TGS Dış Ticaret16,96-0,0633,44
Tofaş Oto. Fab.62,60-0,56102,52
Torunlar GMYO3,95-0,251,28
Trabzon Liman32,16-1,290,12
Trabzonspor Sportif8,256,04238,11
Trend GMYO7,459,88-40,73
TSKB GMYO2,76-0,72-42,81
Tuğçelik13,84-1,2871,29
Tukaş7,211,12-25,59
Turcas Petrol3,95-0,75-18,56
Tureks Turizm Taşımacılık13,95-0,43

Turkcell17,791,1419,27
Tümosan Motor ve Traktör16,93-0,0620,33
Tüpraş153,10-0,5241,76
Türk Hava Yolları17,760,8537,57
Türk İlaç Serum9,160,55

Türk Prysmian Kablo42,067,90248,69
Türk Telekom8,92-0,3412,92
Türk Traktör180,40-1,425,89
Türker Proje Gayrimenkul126,30-0,5511,87
Türkiye Sigorta4,93-0,60-20,20
Ufuk Yatırım19,000,0541,79
Ulaşlar Turizm Yat.3,62-0,82-14,62
Ulusal Faktoring A.Ş.2,488,77

Ulusoy Elektrik52,351,261,95
Ulusoy Un Sanayi5,240,002,98
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,65-1,20-29,49
Utopya Turizm18,28-0,11-52,89
Uzertaş Boya26,90-0,37-52,47
Ülker Bisküvi19,500,31-12,63
Ünlü Yatırım Holding5,550,18

Vakıf Fin. Kir.5,74-1,7168,43
Vakıf GMYO1,69-1,17-29,55
Vakıf Yat. Ort.5,87-0,68-20,24
Vakıflar Bankası3,95-2,23-16,14
Vakko Tekstil10,01-0,9959,74
Vanet Gıda5,96-2,45-22,90
VBT Yazılım20,30-0,10

Verusa Holding48,06-0,416,61
Verusaturk Girisim26,120,08100,18
Vestel28,68-0,7659,84
Vestel Beyaz Eşya6,78-1,7452,75
Viking Kağıt7,003,24-22,22
Yapı ve Kredi Bank.3,462,0615,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,02-1,36-19,81
Yataş12,990,00-8,20
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,03-0,98-31,14
Yeni Gimat GMYO16,10-0,0638,89
Yeo Teknoloji53,85-3,84

Yeşil GMYO0,860,00-37,68
Yeşil Yapı1,06-0,93-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,00-0,99-53,23
Yibitaş İnşaat Malzeme9.711,200,00-37,75
Yonga Mobilya18,450,27-38,06
Yükselen Çelik5,30-0,382,01
Yünsa11,95-0,83-13,98
Ziraat GMYO2,352,17

Zorlu Enerji1,700,00-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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