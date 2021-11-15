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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.500,005,00-22,22
İş Bankası (C)6,989,752,76
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,396,94-12,18
İş Girişim8,082,15-57,36
İş GMYO2,445,63-3,94
İş Y. Men. Değ.18,194,309,60
İş Yat. Ort.2,863,62-14,96
İşbir Holding50,501,00-5,92
Işık Plastik5,39-0,55

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,941,08-17,54
İttifak Holding1,28-0,78-42,60
İz Hayvancılık Tarım20,300,7912,78
İzmir Demir Çelik2,321,75-29,90
İzmir Fırça6,550,7717,81
Jantsa Jant Sanayi60,250,8445,36
Kafein Yazılım19,190,73-10,07
Kalekim Kimyevi Maddeler16,247,76

Kaplamin24,14-0,82-28,58
Kardemir (A)6,982,9517,31
Kardemir (B)6,942,3631,69
Kardemir (D)7,753,2034,08
Karel Elektronik9,151,4436,07
Karsan Otomotiv3,681,6613,23
Karsu Tekstil7,850,13-8,19
Kartal Yenilenebilir Enerji12,580,08

Kartonsan53,050,76-43,97
Katmerciler Ekipman1,440,70-16,87
Kent Gıda164,100,06-53,85
Kerevitaş Gıda4,191,95-36,32
Kervan Gıda11,690,4314,21
Kervansaray Yat. Holding0,69-2,82-45,24
Kiler GMYO2,191,86-12,75
Kızılbük GYO31,00-3,19

Klimasan Klima9,81-1,1116,26
Koç Holding28,447,8139,05
Konfrut Gıda3,920,26-7,22
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,800,14212,71
Konya Çimento843,801,66-25,33
Koray GMYO7,110,0059,78
Kordsa Teknik Tekstil29,322,5288,55
Koza Altın118,803,0422,85
Koza Madencilik18,043,6216,46
Körfez GMYO5,860,341,03
Kristal Kola1,320,76-56,79
Kron Telekomünikasyon34,860,40-5,37
Kuştur Kuşadası Turizm200,00-1,5727,15
Kuyas Yatırım2,841,7923,48
Kütahya Porselen77,900,5254,41
Kütahya Şeker Fabrikası28,500,07

Lider Faktoring3,112,64-8,80
Link Bilgisayar26,500,23-16,13
Logo Yazılım41,360,8832,82
Lokman Hekim Sağlık11,400,8860,61
Lüks Kadife47,80-0,5466,47
Makina Takım3,150,96-7,62
Manas Enerji Yönetimi15,56-0,32

Margün Enerji8,690,23

Marka Yatırım Holding3,91-2,01-39,19
Marmaris Altınyunus175,300,0657,79
Marshall233,60-0,43-23,83
Martı GMYO0,932,20-63,58
Martı Otel1,741,16-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım23,041,50

Mavi Giyim79,500,5154,04
Mazhar Zorlu Holding30,580,92-2,86
Meditera Tıbbi Malzeme34,380,64

Mega Polietilen4,951,02-35,38
Menderes Tekstil2,070,98-33,01
Mercan Kimya11,31-0,70

Merit Turizm25,300,00144,22
Merko Gıda4,643,11-46,30
Metemtur Yatırım2,83-0,35-65,00
Metro Holding1,341,52-35,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,800,00-3,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,58-25,75
Migros Ticaret40,002,25-6,54
Milpa3,81-0,78-17,17
Mistral GMYO4,551,40-2,69
MLP Sağlık29,503,4448,47
MMC San. ve Tic. Yat.5,73-2,8824,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,950,43-41,35
Mondi Tire Kutsan8,510,4711,97
Nasmed Egepol6,320,80

Naturel Enerji34,980,29-1,49
Naturelgaz7,210,70

Net Holding4,891,6642,57
Netaş Telekom.17,221,95-38,68
Niğbaş Niğde Beton6,94-0,72-86,65
Nuh Çimento40,300,55-16,09
Nurol GMYO11,33-2,3355,42
Odaş Elektrik1,550,65-46,98
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,351,37

Orge Enerji Elektrik6,441,4239,62
Orma Orman Mahsulleri25,36-2,6172,28
Osmanlı Menkul24,20-0,08-21,29
Ostim Endüstriyel Yat1,740,58-25,44
Otokar362,204,8319,03
Oyak Çimento7,072,02-19,48
Oyak Yat. Ort.6,931,460,40
Oyak Yatırım Menkul29,18-1,15

Oylum Sınai Yatırımlar8,76-9,9785,99
Özak GMYO5,131,380,59
Özbal Çelik Boru18,340,22180,00
Özderici GMYO1,691,20-23,87
Özerden Plastik8,231,86-8,56
Pamel Elektrik60,950,16185,88
Panora GMYO6,83-1,7316,34
Papilon Savunma13,323,34-41,42
Park Elek.Madencilik5,122,61-4,66
Parsan32,022,0431,77
Pegasus100,201,1634,32
Peker GMYO0,990,00-57,68
Penguen Gıda3,951,02-21,78
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım185,50-5,02

Pera GMYO1,390,00-20,65
Pergamon Dış Ticaret22,840,7924,61
Petkim7,872,8858,03
Petrokent Turizm3.651,00-0,63302,80
Pınar Et ve Un17,490,98-20,08
Pınar Su3,760,27-7,48
Pınar Süt16,831,88-25,37
Plastikkart17,610,9223,63
Polisan Holding2,851,79-25,87
Politeknik Metal328,10-0,03-19,13
Prizma Press Matbaacılık3,87-1,02-29,38
QNB Finans Fin. Kir.63,80-0,31-49,08
QNB Finansbank35,561,72-49,45
QUA Granite Hayal Yapı11,722,09

Ral Yatırım Holding7,752,5174,55
Ray Sigorta9,390,21-39,22
Reysaş GMYO3,113,67-4,07
Reysaş Lojistik5,101,59-1,43
Rhea Girişim2,21-3,07-40,59
Rodrigo Tekstil13,16-1,20-4,01
Royal Halı3,020,67-12,21
RTA Laboratuvarları20,68-0,29-31,70
Sabancı Holding13,938,9126,34
Safkar Ege Soğutmacılık7,050,14-35,20
Sanel Mühendislik4,980,8145,61
Sanifoam Sünger28,82-0,96111,91
Sanko Pazarlama9,672,554,34
Saray Matbaacılık3,741,63-57,35
Sarkuysan16,842,5093,62
Sasa Polyester33,303,16122,23
Say Yenilenebilir Enerji21,840,83156,64
Sekuro Plastik18,20-0,5530,37
Selçuk Ecza Deposu9,401,95-30,02
Selçuk Gıda4,04-0,74-18,88
Selva Gıda Sanayi9,171,33

Senkron Güvenlik25,003,14-4,80
Serve Film Prodüksiyon13,490,00-15,69
Servet GMYO67,45-0,95-13,97
Seyitler Kimya18,591,2538,08
Silverline Endüstri5,150,19-40,12
Sinpaş GMYO4,300,702,87
Smartiks Yazılım4,99-0,99-43,68
Sodaş Sodyum Sanayii23,000,00-12,67
Söktaş2,782,21-14,48
Sönmez Filament33,00-1,79-37,95
Sönmez Pamuklu8,831,26-40,16
Sumaş Suni Tahta102,000,0099,96
Şeker Fin. Kir.4,882,09-23,75
Şekerbank1,247,83-17,88
Şişe Cam9,893,4538,14
Şok Marketler Ticaret14,202,7513,78
T. Halk Bankası4,958,08-10,97
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,540,29-33,87
T.S.K.B.1,696,96-3,23
T.Tuborg17,803,670,39
Taç Tarım Ürünleri30,249,96187,18
Tat Gıda10,451,65-9,61
TAV Havalimanları29,282,1637,46
Tek-Art Turizm1,292,38-36,14
Tekfen Holding16,803,192,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,532,03-24,59
Temapol Polimer Plastik13,570,2218,00
Tetamat Gıda Yatırımları162,50-1,28-24,87
TGS Dış Ticaret16,651,4031,00
Tofaş Oto. Fab.62,900,96103,49
Torunlar GMYO3,972,321,79
Trabzon Liman32,241,700,37
Trabzonspor Sportif7,647,91213,11
Trend GMYO6,632,16-47,26
TSKB GMYO2,780,36-42,40
Tuğçelik14,150,4375,12
Tukaş7,130,42-26,42
Turcas Petrol3,961,28-18,35
Tureks Turizm Taşımacılık14,06-0,21

Turkcell17,772,9519,13
Tümosan Motor ve Traktör16,961,6820,54
Tüpraş158,001,5446,30
Türk Hava Yolları18,111,6340,28
Türk İlaç Serum9,220,66

Türk Prysmian Kablo38,287,89217,35
Türk Telekom9,052,7214,57
Türk Traktör180,904,096,18
Türker Proje Gayrimenkul126,70-1,4812,22
Türkiye Sigorta4,992,25-19,23
Ufuk Yatırım18,99-0,5841,72
Ulaşlar Turizm Yat.3,68-0,81-13,21
Ulusal Faktoring A.Ş.2,31-2,94

Ulusoy Elektrik52,051,861,36
Ulusoy Un Sanayi5,241,352,98
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,671,21-28,63
Utopya Turizm18,00-4,66-53,61
Uzertaş Boya27,323,02-51,73
Ülker Bisküvi19,420,67-12,98
Ünlü Yatırım Holding5,571,09

Vakıf Fin. Kir.5,76-9,7269,01
Vakıf GMYO1,692,42-29,55
Vakıf Yat. Ort.5,91-0,67-19,70
Vakıflar Bankası4,018,97-14,86
Vakko Tekstil10,12-0,4961,50
Vanet Gıda6,140,82-20,57
VBT Yazılım20,400,00

Verusa Holding47,841,536,12
Verusaturk Girisim25,240,9693,44
Vestel28,403,2058,28
Vestel Beyaz Eşya6,743,2251,85
Viking Kağıt6,791,95-24,56
Yapı ve Kredi Bank.3,399,7113,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,183,93-16,61
Yataş12,991,09-8,20
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,08-0,32-30,00
Yeni Gimat GMYO16,081,5238,71
Yeo Teknoloji55,655,80

Yeşil GMYO0,871,16-36,96
Yeşil Yapı1,060,00-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,020,00-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme9.703,300,00-37,80
Yonga Mobilya18,500,71-37,90
Yükselen Çelik5,340,952,78
Yünsa12,111,42-12,82
Ziraat GMYO2,310,43

Zorlu Enerji1,712,40-32,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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