Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.900,00 0,34 -26,17 İş Bankası (C) 6,30 1,78 -7,25 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,18 0,95 -17,62 İş Girişim 7,93 0,38 -58,15 İş GMYO 2,32 1,75 -8,66 İş Y. Men. Değ. 17,22 -1,60 3,75 İş Yat. Ort. 2,78 1,46 -17,34 İşbir Holding 47,46 -1,12 -11,58 Işık Plastik 5,43 -2,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 -19,30 İttifak Holding 1,28 -3,03 -42,60 İz Hayvancılık Tarım 20,20 -0,69 12,22 İzmir Demir Çelik 2,28 0,00 -31,11 İzmir Fırça 6,68 -1,18 20,14 Jantsa Jant Sanayi 60,00 0,84 44,76 Kafein Yazılım 18,72 -1,16 -12,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,92 -0,86 Kaplamin 23,96 1,96 -29,11 Kardemir (A) 6,75 -0,74 13,45 Kardemir (B) 6,74 -0,59 27,89 Kardemir (D) 7,45 0,40 28,89 Karel Elektronik 9,03 1,23 34,29 Karsan Otomotiv 3,63 0,55 11,69 Karsu Tekstil 7,84 -0,51 -8,30 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,51 -0,40 Kartonsan 52,90 1,05 -44,12 Katmerciler Ekipman 1,44 0,00 -16,87 Kent Gıda 165,00 -1,20 -53,60 Kerevitaş Gıda 4,14 0,98 -37,08 Kervan Gıda 11,69 0,95 14,21 Kervansaray Yat. Holding 0,72 1,41 -42,86 Kiler GMYO 2,13 0,00 -15,14 Kızılbük GYO 32,02 -9,96 Klimasan Klima 9,87 -1,00 16,98 Koç Holding 25,98 0,23 27,03 Konfrut Gıda 3,91 0,77 -7,46 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,50 0,75 211,44 Konya Çimento 831,80 1,07 -26,39 Koray GMYO 7,06 -0,14 58,65 Kordsa Teknik Tekstil 28,48 -0,63 83,15 Koza Altın 113,80 0,09 17,68 Koza Madencilik 17,43 -0,23 12,52 Körfez GMYO 5,88 -1,18 1,38 Kristal Kola 1,30 -0,76 -57,45 Kron Telekomünikasyon 34,80 0,58 -5,54 Kuştur Kuşadası Turizm 212,90 3,00 35,35 Kuyas Yatırım 2,84 1,43 23,48 Kütahya Porselen 77,55 1,24 53,72 Kütahya Şeker Fabrikası 28,72 0,07 Lider Faktoring 3,00 0,33 -12,02 Link Bilgisayar 26,30 -0,53 -16,76 Logo Yazılım 41,56 1,32 33,46 Lokman Hekim Sağlık 11,16 -1,67 57,23 Lüks Kadife 48,64 -0,73 69,39 Makina Takım 3,13 1,29 -8,21 Manas Enerji Yönetimi 15,65 0,13 Margün Enerji 8,69 1,28 Marka Yatırım Holding 3,97 -1,98 -38,26 Marmaris Altınyunus 174,50 -0,29 57,07 Marshall 237,40 0,98 -22,60 Martı GMYO 0,92 0,00 -63,97 Martı Otel 1,71 0,59 -19,72 Matriks Bilgi Dağıtım 22,76 2,52 Mavi Giyim 78,80 -0,06 52,69 Mazhar Zorlu Holding 30,28 -0,33 -3,81 Meditera Tıbbi Malzeme 34,20 0,29 Mega Polietilen 4,91 0,41 -35,90 Menderes Tekstil 2,03 0,00 -34,30 Mercan Kimya 11,44 2,42 Merit Turizm 25,64 1,42 147,51 Merko Gıda 4,54 -1,52 -47,45 Metemtur Yatırım 2,83 -2,08 -65,00 Metro Holding 1,32 1,54 -36,54 Metro Petrol ve Tesisleri 2,82 -0,70 -2,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,00 -25,75 Migros Ticaret 38,78 1,68 -9,39 Milpa 3,77 -0,79 -18,04 Mistral GMYO 4,52 0,44 -4,03 MLP Sağlık 28,78 -0,48 44,84 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 0,84 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,91 -0,29 -41,69 Mondi Tire Kutsan 8,55 3,14 12,50 Nasmed Egepol 6,31 1,61 Naturel Enerji 35,00 0,69 -1,43 Naturelgaz 7,16 0,14 Net Holding 4,76 -1,04 38,78 Netaş Telekom. 16,91 0,83 -39,78 Niğbaş Niğde Beton 7,00 -0,85 -86,54 Nuh Çimento 40,34 -0,74 -16,01 Nurol GMYO 11,52 -5,11 58,02 Odaş Elektrik 1,57 3,97 -46,30 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,20 -0,30 Orge Enerji Elektrik 6,28 1,78 36,15 Orma Orman Mahsulleri 26,44 -0,60 79,62 Osmanlı Menkul 24,20 -1,63 -21,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,73 0,58 -25,87 Otokar 335,70 0,21 10,32 Oyak Çimento 6,94 1,31 -20,96 Oyak Yat. Ort. 6,85 -0,72 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 29,36 1,87 Oylum Sınai Yatırımlar 9,68 9,38 105,52 Özak GMYO 5,04 0,00 -1,18 Özbal Çelik Boru 18,16 -1,94 177,25 Özderici GMYO 1,65 0,00 -25,68 Özerden Plastik 9,05 6,85 0,56 Pamel Elektrik 60,65 -0,25 184,47 Panora GMYO 6,87 -1,01 17,02 Papilon Savunma 12,89 -0,85 -43,31 Park Elek.Madencilik 4,99 0,40 -7,08 Parsan 31,22 -0,45 28,48 Pegasus 98,25 1,60 31,70 Peker GMYO 0,98 0,00 -58,11 Penguen Gıda 3,91 -1,26 -22,57 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 204,90 -2,34 Pera GMYO 1,39 1,46 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 22,62 0,09 23,41 Petkim 7,55 -1,31 51,61 Petrokent Turizm 3.650,00 -1,35 302,69 Pınar Et ve Un 17,30 0,93 -20,95 Pınar Su 3,74 -0,53 -7,98 Pınar Süt 16,48 1,67 -26,92 Plastikkart 17,52 1,21 23,00 Polisan Holding 2,81 0,36 -26,91 Politeknik Metal 326,10 -1,27 -19,62 Prizma Press Matbaacılık 3,86 0,78 -29,56 QNB Finans Fin. Kir. 65,40 2,03 -47,81 QNB Finansbank 35,00 -1,91 -50,25 QUA Granite Hayal Yapı 11,52 0,17 Ral Yatırım Holding 7,16 -0,28 61,26 Ray Sigorta 9,43 -0,32 -38,96 Reysaş GMYO 2,97 1,02 -8,39 Reysaş Lojistik 4,87 0,62 -5,88 Rhea Girişim 2,29 -2,55 -38,44 Rodrigo Tekstil 13,33 -0,60 -2,77 Royal Halı 2,93 -0,68 -14,83 RTA Laboratuvarları 21,02 1,74 -30,58 Sabancı Holding 12,79 0,63 16,00 Safkar Ege Soğutmacılık 7,06 0,57 -35,11 Sanel Mühendislik 4,79 -0,21 40,06 Sanifoam Sünger 29,00 -0,21 113,24 Sanko Pazarlama 9,43 0,11 1,75 Saray Matbaacılık 3,69 0,27 -57,92 Sarkuysan 16,83 0,72 93,51 Sasa Polyester 32,42 0,75 116,36 Say Yenilenebilir Enerji 21,52 -0,65 152,88 Sekuro Plastik 18,44 -0,27 32,09 Selçuk Ecza Deposu 9,25 1,87 -31,13 Selçuk Gıda 4,10 0,24 -17,67 Selva Gıda Sanayi 9,03 -0,99 Senkron Güvenlik 24,24 -0,66 -7,69 Serve Film Prodüksiyon 13,15 2,65 -17,81 Servet GMYO 67,85 0,22 -13,46 Seyitler Kimya 18,34 0,16 36,22 Silverline Endüstri 5,23 3,98 -39,19 Sinpaş GMYO 4,27 1,43 2,15 Smartiks Yazılım 5,02 -0,20 -43,34 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,79 -12,67 Söktaş 2,75 0,73 -15,40 Sönmez Filament 33,36 1,40 -37,28 Sönmez Pamuklu 9,10 -0,87 -38,33 Sumaş Suni Tahta 94,05 -0,05 84,37 Şeker Fin. Kir. 4,75 1,06 -25,78 Şekerbank 1,12 1,82 -25,83 Şişe Cam 9,53 0,63 33,11 Şok Marketler Ticaret 13,39 2,21 7,29 T. Halk Bankası 4,58 -0,65 -17,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 0,20 -34,00 T.S.K.B. 1,59 2,58 -8,96 T.Tuborg 17,19 -0,06 -3,05 Taç Tarım Ürünleri 26,00 4,00 146,91 Tat Gıda 10,39 4,74 -10,13 TAV Havalimanları 29,22 1,11 37,18 Tek-Art Turizm 1,27 0,00 -37,13 Tekfen Holding 16,16 0,19 -1,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,37 0,63 -26,44 Temapol Polimer Plastik 13,60 -0,15 18,26 Tetamat Gıda Yatırımları 167,10 -0,48 -22,75 TGS Dış Ticaret 15,93 -0,38 25,33 Tofaş Oto. Fab. 62,05 1,47 100,74 Torunlar GMYO 3,89 1,57 -0,26 Trabzon Liman 32,12 5,31 0,00 Trabzonspor Sportif 6,78 1,19 177,87 Trend GMYO 6,28 -0,48 -50,04 TSKB GMYO 2,78 0,36 -42,40 Tuğçelik 13,92 -1,00 72,28 Tukaş 7,10 2,60 -26,73 Turcas Petrol 3,91 0,00 -19,38 Tureks Turizm Taşımacılık 14,00 -2,10 Turkcell 17,31 0,99 16,05 Tümosan Motor ve Traktör 16,93 2,05 20,33 Tüpraş 155,50 -0,64 43,98 Türk Hava Yolları 17,84 0,68 38,19 Türk İlaç Serum 9,10 -0,22 Türk Prysmian Kablo 33,80 4,77 180,21 Türk Telekom 8,81 0,34 11,53 Türk Traktör 170,40 3,27 0,02 Türker Proje Gayrimenkul 128,10 -1,69 13,46 Türkiye Sigorta 4,89 0,82 -20,85 Ufuk Yatırım 19,00 -0,31 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,73 2,47 -12,03 Ulusal Faktoring A.Ş. 2,40 -6,98 Ulusoy Elektrik 52,00 2,16 1,27 Ulusoy Un Sanayi 5,19 1,37 1,99 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,62 0,00 -30,77 Utopya Turizm 18,90 -0,47 -51,29 Uzertaş Boya 27,02 0,00 -52,26 Ülker Bisküvi 19,27 -0,31 -13,66 Ünlü Yatırım Holding 5,57 1,09 Vakıf Fin. Kir. 6,40 -0,16 87,79 Vakıf GMYO 1,63 0,00 -32,05 Vakıf Yat. Ort. 5,91 -0,51 -19,70 Vakıflar Bankası 3,68 -0,27 -21,87 Vakko Tekstil 10,06 0,10 60,54 Vanet Gıda 6,13 -0,16 -20,70 VBT Yazılım 20,74 3,18 Verusa Holding 47,24 0,85 4,79 Verusaturk Girisim 24,82 -2,13 90,22 Vestel 26,98 0,37 50,37 Vestel Beyaz Eşya 6,42 2,39 44,64 Viking Kağıt 6,63 0,61 -26,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,07 -0,32 2,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,90 -0,69 -20,15 Yataş 12,90 -1,45 -8,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 -0,65 -30,00 Yeni Gimat GMYO 15,84 0,70 36,64 Yeo Teknoloji 53,35 -4,65 Yeşil GMYO 0,86 -2,27 -37,68 Yeşil Yapı 1,06 0,00 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,02 0,00 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.999,50 -0,01 -35,90 Yonga Mobilya 18,35 -0,11 -38,40 Yükselen Çelik 5,36 0,75 3,17 Yünsa 11,84 -0,92 -14,77 Ziraat GMYO 2,33 1,30 Zorlu Enerji 1,69 0,00 -33,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) #Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi