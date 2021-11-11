Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.800,00
|0,07
|-26,42
|İş Bankası (C)
|6,23
|-0,64
|-8,28
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,15
|0,00
|-18,39
|İş Girişim
|7,99
|0,50
|-57,84
|İş GMYO
|2,24
|2,28
|-11,81
|İş Y. Men. Değ.
|17,68
|1,84
|6,52
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,37
|-18,53
|İşbir Holding
|49,02
|-1,96
|-8,68
|Işık Plastik
|5,63
|0,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|1,08
|-17,54
|İttifak Holding
|1,36
|2,26
|-39,01
|İz Hayvancılık Tarım
|20,60
|0,10
|14,44
|İzmir Demir Çelik
|2,31
|0,43
|-30,20
|İzmir Fırça
|6,50
|-2,84
|16,91
|Jantsa Jant Sanayi
|60,85
|2,44
|46,81
|Kafein Yazılım
|19,36
|-0,21
|-9,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,68
|1,87
|Kaplamin
|23,52
|-0,93
|-30,41
|Kardemir (A)
|6,69
|2,14
|12,44
|Kardemir (B)
|6,63
|2,47
|25,81
|Kardemir (D)
|7,51
|2,74
|29,93
|Karel Elektronik
|8,97
|-0,33
|33,40
|Karsan Otomotiv
|3,65
|0,83
|12,31
|Karsu Tekstil
|7,98
|-0,99
|-6,67
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,89
|-4,31
|Kartonsan
|53,15
|1,24
|-43,86
|Katmerciler Ekipman
|1,42
|1,43
|-18,03
|Kent Gıda
|168,90
|-0,65
|-52,50
|Kerevitaş Gıda
|4,17
|0,48
|-36,63
|Kervan Gıda
|11,73
|-0,09
|14,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|1,37
|-41,27
|Kiler GMYO
|2,10
|0,00
|-16,33
|Kızılbük GYO
|35,56
|-9,97
|Klimasan Klima
|10,01
|-1,38
|18,63
|Koç Holding
|26,34
|1,07
|28,79
|Konfrut Gıda
|3,96
|0,25
|-6,27
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,25
|-0,88
|210,38
|Konya Çimento
|835,20
|0,02
|-26,09
|Koray GMYO
|7,21
|1,69
|62,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,84
|4,04
|85,47
|Koza Altın
|114,70
|2,87
|18,61
|Koza Madencilik
|17,54
|2,27
|13,23
|Körfez GMYO
|6,03
|-1,47
|3,97
|Kristal Kola
|1,32
|0,00
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|34,94
|-3,00
|-5,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|215,70
|0,00
|37,13
|Kuyas Yatırım
|2,74
|1,86
|19,13
|Kütahya Porselen
|76,75
|0,46
|52,13
|Kütahya Şeker Fabrikası
|29,14
|2,46
|Lider Faktoring
|3,04
|-0,65
|-10,85
|Link Bilgisayar
|26,62
|-0,67
|-15,75
|Logo Yazılım
|41,28
|-0,53
|32,56
|Lokman Hekim Sağlık
|11,45
|-0,43
|61,32
|Lüks Kadife
|49,38
|-1,20
|71,97
|Makina Takım
|3,09
|-1,28
|-9,38
|Manas Enerji Yönetimi
|15,74
|-0,94
|Margün Enerji
|8,77
|-0,23
|Marka Yatırım Holding
|4,04
|-0,74
|-37,17
|Marmaris Altınyunus
|172,70
|0,00
|55,45
|Marshall
|235,80
|-1,38
|-23,12
|Martı GMYO
|0,93
|1,09
|-63,58
|Martı Otel
|1,73
|0,58
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,20
|-0,72
|Mavi Giyim
|78,15
|2,96
|51,43
|Mazhar Zorlu Holding
|30,44
|0,20
|-3,30
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,40
|0,53
|Mega Polietilen
|4,89
|-0,61
|-36,16
|Menderes Tekstil
|2,05
|0,00
|-33,66
|Mercan Kimya
|10,53
|3,64
|Merit Turizm
|25,56
|-1,77
|146,73
|Merko Gıda
|4,54
|1,34
|-47,45
|Metemtur Yatırım
|2,93
|0,69
|-63,76
|Metro Holding
|1,31
|0,00
|-37,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,83
|-0,35
|-2,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|38,66
|0,42
|-9,67
|Milpa
|3,82
|0,00
|-16,96
|Mistral GMYO
|4,52
|0,22
|-4,03
|MLP Sağlık
|28,78
|-0,55
|44,84
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,11
|-1,45
|32,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,88
|-1,15
|-41,94
|Mondi Tire Kutsan
|8,28
|1,22
|8,95
|Nasmed Egepol
|5,82
|-2,35
|Naturel Enerji
|35,28
|-1,89
|-0,64
|Naturelgaz
|7,23
|0,98
|Net Holding
|4,84
|0,21
|41,11
|Netaş Telekom.
|16,98
|0,12
|-39,53
|Niğbaş Niğde Beton
|7,03
|0,14
|-86,48
|Nuh Çimento
|40,94
|-1,25
|-14,76
|Nurol GMYO
|12,21
|6,45
|67,49
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,32
|-47,32
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,34
|-0,15
|Orge Enerji Elektrik
|6,33
|1,12
|37,24
|Orma Orman Mahsulleri
|25,90
|0,08
|75,95
|Osmanlı Menkul
|24,72
|-0,32
|-19,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|0,00
|-25,01
|Otokar
|340,70
|1,34
|11,97
|Oyak Çimento
|6,85
|0,15
|-21,98
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|-0,14
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|29,52
|-1,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,85
|9,94
|87,90
|Özak GMYO
|5,13
|0,20
|0,59
|Özbal Çelik Boru
|18,59
|0,54
|183,82
|Özderici GMYO
|1,65
|-1,79
|-25,68
|Özerden Plastik
|8,28
|7,53
|-8,00
|Pamel Elektrik
|62,55
|2,88
|193,39
|Panora GMYO
|6,79
|0,00
|15,66
|Papilon Savunma
|13,29
|-0,37
|-41,55
|Park Elek.Madencilik
|5,00
|0,81
|-6,89
|Parsan
|32,08
|-0,25
|32,02
|Pegasus
|98,00
|1,77
|31,37
|Peker GMYO
|0,97
|1,04
|-58,53
|Penguen Gıda
|4,12
|5,10
|-18,42
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|208,40
|-4,40
|Pera GMYO
|1,39
|0,72
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|22,66
|-0,35
|23,63
|Petkim
|7,71
|6,34
|54,82
|Petrokent Turizm
|3.644,00
|0,52
|302,03
|Pınar Et ve Un
|17,33
|-0,35
|-20,81
|Pınar Su
|3,80
|-0,26
|-6,50
|Pınar Süt
|16,44
|-0,18
|-27,09
|Plastikkart
|17,70
|-1,34
|24,26
|Polisan Holding
|2,77
|0,36
|-27,95
|Politeknik Metal
|326,00
|-1,63
|-19,65
|Prizma Press Matbaacılık
|3,69
|-1,34
|-32,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,35
|-0,31
|-48,64
|QNB Finansbank
|35,98
|-0,39
|-48,86
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,67
|-0,43
|Ral Yatırım Holding
|7,58
|-4,89
|70,72
|Ray Sigorta
|9,45
|-0,21
|-38,83
|Reysaş GMYO
|2,97
|0,68
|-8,39
|Reysaş Lojistik
|4,90
|0,62
|-5,30
|Rhea Girişim
|2,25
|-1,32
|-39,52
|Rodrigo Tekstil
|13,61
|1,42
|-0,73
|Royal Halı
|2,97
|-1,00
|-13,66
|RTA Laboratuvarları
|20,86
|-1,04
|-31,11
|Sabancı Holding
|12,85
|0,39
|16,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,06
|-0,28
|-35,11
|Sanel Mühendislik
|4,81
|0,21
|40,64
|Sanifoam Sünger
|29,86
|0,27
|119,56
|Sanko Pazarlama
|9,40
|0,11
|1,43
|Saray Matbaacılık
|3,71
|-1,07
|-57,70
|Sarkuysan
|16,85
|-0,77
|93,74
|Sasa Polyester
|32,68
|2,64
|118,09
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,04
|1,10
|158,99
|Sekuro Plastik
|18,59
|-1,06
|33,17
|Selçuk Ecza Deposu
|9,12
|0,00
|-32,10
|Selçuk Gıda
|4,11
|1,73
|-17,47
|Selva Gıda Sanayi
|9,14
|0,88
|Senkron Güvenlik
|24,80
|-0,80
|-5,56
|Serve Film Prodüksiyon
|13,20
|0,00
|-17,50
|Servet GMYO
|67,95
|-1,02
|-13,33
|Seyitler Kimya
|18,29
|-0,65
|35,85
|Silverline Endüstri
|5,06
|-0,59
|-41,16
|Sinpaş GMYO
|4,21
|3,95
|0,72
|Smartiks Yazılım
|5,08
|-1,17
|-42,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,22
|-0,34
|-11,83
|Söktaş
|2,75
|0,00
|-15,40
|Sönmez Filament
|31,36
|0,51
|-41,04
|Sönmez Pamuklu
|9,39
|0,00
|-36,37
|Sumaş Suni Tahta
|102,90
|-0,48
|101,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,78
|0,00
|-25,31
|Şekerbank
|1,12
|1,82
|-25,83
|Şişe Cam
|9,64
|0,73
|34,65
|Şok Marketler Ticaret
|12,68
|-0,16
|1,60
|T. Halk Bankası
|4,66
|0,00
|-16,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,46
|0,00
|-34,13
|T.S.K.B.
|1,61
|0,63
|-7,81
|T.Tuborg
|17,21
|1,29
|-2,94
|Taç Tarım Ürünleri
|24,90
|-0,64
|136,47
|Tat Gıda
|9,93
|1,64
|-14,11
|TAV Havalimanları
|29,18
|-0,48
|37,00
|Tek-Art Turizm
|1,28
|0,79
|-36,63
|Tekfen Holding
|16,29
|2,26
|-0,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,43
|0,16
|-25,75
|Temapol Polimer Plastik
|13,75
|-0,22
|19,57
|Tetamat Gıda Yatırımları
|171,00
|-1,10
|-20,94
|TGS Dış Ticaret
|15,50
|-0,26
|21,95
|Tofaş Oto. Fab.
|61,50
|1,15
|98,96
|Torunlar GMYO
|3,93
|0,00
|0,77
|Trabzon Liman
|30,60
|-0,13
|-4,73
|Trabzonspor Sportif
|6,77
|4,15
|177,46
|Trend GMYO
|6,35
|0,00
|-49,48
|TSKB GMYO
|2,78
|-0,71
|-42,40
|Tuğçelik
|14,08
|1,73
|74,26
|Tukaş
|7,10
|0,42
|-26,73
|Turcas Petrol
|3,85
|0,26
|-20,62
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,00
|1,82
|Turkcell
|17,27
|2,07
|15,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,90
|0,30
|20,11
|Tüpraş
|160,70
|1,77
|48,80
|Türk Hava Yolları
|18,17
|0,22
|40,74
|Türk İlaç Serum
|9,19
|-0,65
|Türk Prysmian Kablo
|31,48
|0,83
|160,98
|Türk Telekom
|8,81
|1,61
|11,53
|Türk Traktör
|167,70
|0,96
|-1,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,50
|-5,60
|20,90
|Türkiye Sigorta
|4,89
|0,00
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|20,00
|4,17
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,65
|-0,82
|-13,92
|Ulusal Faktoring A.Ş.
|2,70
|Ulusoy Elektrik
|50,75
|-0,20
|-1,17
|Ulusoy Un Sanayi
|5,13
|0,20
|0,82
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,64
|-0,61
|-29,91
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|27,50
|-1,65
|-51,41
|Ülker Bisküvi
|19,46
|-0,05
|-12,80
|Ünlü Yatırım Holding
|5,54
|0,54
|Vakıf Fin. Kir.
|6,44
|-5,01
|88,97
|Vakıf GMYO
|1,65
|0,00
|-31,21
|Vakıf Yat. Ort.
|5,97
|-0,67
|-18,89
|Vakıflar Bankası
|3,74
|-0,80
|-20,59
|Vakko Tekstil
|10,20
|2,10
|62,77
|Vanet Gıda
|6,18
|-0,32
|-20,05
|VBT Yazılım
|20,28
|-0,10
|Verusa Holding
|47,94
|-0,75
|6,34
|Verusaturk Girisim
|25,42
|-3,71
|94,82
|Vestel
|26,94
|0,67
|50,15
|Vestel Beyaz Eşya
|6,32
|0,64
|42,39
|Viking Kağıt
|6,80
|0,15
|-24,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,11
|-0,64
|3,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,20
|-0,54
|-19,32
|Yataş
|13,06
|-2,10
|-7,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,11
|0,00
|-29,32
|Yeni Gimat GMYO
|15,62
|0,26
|34,75
|Yeo Teknoloji
|57,05
|-4,04
|Yeşil GMYO
|0,89
|-1,11
|-35,51
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,94
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,04
|-0,49
|-52,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,00
|-0,44
|-35,90
|Yonga Mobilya
|18,44
|-1,07
|-38,10
|Yükselen Çelik
|5,42
|2,07
|4,32
|Yünsa
|11,59
|0,09
|-16,57
|Ziraat GMYO
|2,32
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,73
|1,17
|-31,59
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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