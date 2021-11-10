Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.839,90
|-0,53
|-26,32
|İş Bankası (C)
|6,22
|0,00
|-8,43
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,12
|-0,95
|-19,17
|İş Girişim
|8,03
|1,13
|-57,63
|İş GMYO
|2,17
|-0,46
|-14,57
|İş Y. Men. Değ.
|17,17
|0,88
|3,45
|İş Yat. Ort.
|2,73
|-0,73
|-18,83
|İşbir Holding
|50,00
|-4,76
|-6,85
|Işık Plastik
|5,64
|-2,08
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|-2,08
|-17,54
|İttifak Holding
|1,31
|0,00
|-41,26
|İz Hayvancılık Tarım
|20,72
|-1,05
|15,11
|İzmir Demir Çelik
|2,31
|-0,86
|-30,20
|İzmir Fırça
|6,69
|9,85
|20,32
|Jantsa Jant Sanayi
|59,15
|-1,91
|42,71
|Kafein Yazılım
|19,38
|-3,77
|-9,18
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,55
|-0,07
|Kaplamin
|23,84
|-1,24
|-29,47
|Kardemir (A)
|6,45
|-2,12
|8,40
|Kardemir (B)
|6,41
|-1,99
|21,63
|Kardemir (D)
|7,27
|-1,76
|25,78
|Karel Elektronik
|8,98
|-1,54
|33,55
|Karsan Otomotiv
|3,64
|0,55
|12,00
|Karsu Tekstil
|7,92
|-1,00
|-7,37
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,38
|2,92
|Kartonsan
|52,40
|-2,24
|-44,65
|Katmerciler Ekipman
|1,38
|-4,83
|-20,34
|Kent Gıda
|172,00
|-0,17
|-51,63
|Kerevitaş Gıda
|4,16
|-2,12
|-36,78
|Kervan Gıda
|11,54
|-0,60
|12,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,75
|7,14
|-40,48
|Kiler GMYO
|2,08
|-1,89
|-17,13
|Kızılbük GYO
|38,00
|1,33
|Klimasan Klima
|10,15
|-7,31
|20,29
|Koç Holding
|25,74
|-1,91
|25,85
|Konfrut Gıda
|3,94
|-1,50
|-6,75
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,25
|-0,54
|210,38
|Konya Çimento
|838,20
|-1,87
|-25,82
|Koray GMYO
|7,08
|1,43
|59,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,30
|0,96
|75,56
|Koza Altın
|107,50
|-0,65
|11,17
|Koza Madencilik
|16,69
|-1,53
|7,75
|Körfez GMYO
|5,97
|-2,45
|2,93
|Kristal Kola
|1,32
|-1,49
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|36,20
|5,54
|-1,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|219,80
|-1,48
|39,73
|Kuyas Yatırım
|2,74
|-2,14
|19,13
|Kütahya Porselen
|76,50
|0,66
|51,64
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,50
|-3,46
|Lider Faktoring
|3,07
|-0,32
|-9,97
|Link Bilgisayar
|26,74
|-0,96
|-15,37
|Logo Yazılım
|41,24
|-1,62
|32,43
|Lokman Hekim Sağlık
|11,68
|6,76
|64,56
|Lüks Kadife
|49,90
|-2,54
|73,78
|Makina Takım
|3,13
|0,32
|-8,21
|Manas Enerji Yönetimi
|15,77
|-0,76
|Margün Enerji
|8,76
|-1,90
|Marka Yatırım Holding
|4,08
|0,25
|-36,55
|Marmaris Altınyunus
|173,70
|-0,69
|56,35
|Marshall
|235,10
|-1,18
|-23,35
|Martı GMYO
|0,92
|-1,08
|-63,97
|Martı Otel
|1,73
|1,17
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,20
|-2,46
|Mavi Giyim
|75,80
|-0,26
|46,87
|Mazhar Zorlu Holding
|30,70
|-0,84
|-2,48
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,42
|-0,52
|Mega Polietilen
|4,93
|-1,20
|-35,64
|Menderes Tekstil
|2,06
|-2,83
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,15
|-1,26
|Merit Turizm
|25,82
|-2,34
|149,24
|Merko Gıda
|4,40
|-1,12
|-49,07
|Metemtur Yatırım
|2,93
|-1,68
|-63,76
|Metro Holding
|1,30
|-1,52
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,95
|-1,34
|2,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,58
|-25,75
|Migros Ticaret
|38,24
|1,76
|-10,65
|Milpa
|3,82
|-0,78
|-16,96
|Mistral GMYO
|4,53
|0,44
|-3,82
|MLP Sağlık
|29,04
|-1,36
|46,15
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|-1,69
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,93
|-0,86
|-41,52
|Mondi Tire Kutsan
|8,26
|-0,36
|8,68
|Nasmed Egepol
|5,83
|1,39
|Naturel Enerji
|36,44
|0,83
|2,62
|Naturelgaz
|7,22
|-0,96
|Net Holding
|4,63
|-1,07
|34,99
|Netaş Telekom.
|16,93
|-1,28
|-39,71
|Niğbaş Niğde Beton
|7,03
|-2,36
|-86,48
|Nuh Çimento
|40,46
|-3,44
|-15,76
|Nurol GMYO
|11,20
|7,38
|53,64
|Odaş Elektrik
|1,53
|-1,29
|-47,66
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,22
|0,53
|Orge Enerji Elektrik
|6,21
|-2,20
|34,63
|Orma Orman Mahsulleri
|26,00
|-0,38
|76,63
|Osmanlı Menkul
|24,58
|-1,36
|-20,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|-1,67
|-24,16
|Otokar
|336,10
|-0,71
|10,46
|Oyak Çimento
|6,83
|-0,29
|-22,21
|Oyak Yat. Ort.
|6,97
|-0,57
|0,98
|Oyak Yatırım Menkul
|29,78
|-0,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,32
|0,00
|55,41
|Özak GMYO
|5,08
|-0,20
|-0,39
|Özbal Çelik Boru
|18,76
|-0,11
|186,41
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,63
|-0,26
|-15,22
|Pamel Elektrik
|61,00
|0,49
|186,12
|Panora GMYO
|6,47
|1,09
|10,21
|Papilon Savunma
|13,40
|-4,01
|-41,07
|Park Elek.Madencilik
|4,94
|-0,40
|-8,01
|Parsan
|32,34
|2,54
|33,09
|Pegasus
|95,95
|-0,16
|28,62
|Peker GMYO
|0,97
|0,00
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,92
|-1,51
|-22,38
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|220,10
|-1,78
|Pera GMYO
|1,38
|0,00
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,86
|0,09
|24,72
|Petkim
|7,13
|-1,79
|43,17
|Petrokent Turizm
|3.601,10
|-0,38
|297,30
|Pınar Et ve Un
|17,10
|-1,55
|-21,86
|Pınar Su
|3,83
|0,00
|-5,76
|Pınar Süt
|16,42
|-0,12
|-27,18
|Plastikkart
|17,34
|3,15
|21,73
|Polisan Holding
|2,74
|-1,79
|-28,73
|Politeknik Metal
|331,80
|-0,96
|-18,22
|Prizma Press Matbaacılık
|3,75
|-2,34
|-31,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,65
|-0,15
|-46,81
|QNB Finansbank
|37,00
|-0,27
|-47,41
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,40
|-0,87
|Ral Yatırım Holding
|8,34
|-5,76
|87,84
|Ray Sigorta
|9,49
|-0,32
|-38,58
|Reysaş GMYO
|2,87
|-0,69
|-11,47
|Reysaş Lojistik
|4,93
|-1,99
|-4,72
|Rhea Girişim
|2,28
|-1,72
|-38,71
|Rodrigo Tekstil
|13,36
|-2,12
|-2,55
|Royal Halı
|3,00
|1,01
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|21,18
|0,19
|-30,05
|Sabancı Holding
|12,70
|0,63
|15,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,07
|-1,12
|-35,02
|Sanel Mühendislik
|4,82
|-0,82
|40,94
|Sanifoam Sünger
|28,76
|-0,42
|111,47
|Sanko Pazarlama
|9,34
|-0,53
|0,78
|Saray Matbaacılık
|3,77
|-0,26
|-57,01
|Sarkuysan
|16,86
|-7,62
|93,85
|Sasa Polyester
|31,98
|-0,62
|113,42
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,20
|-2,12
|160,87
|Sekuro Plastik
|18,53
|0,05
|32,74
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|-1,52
|-32,25
|Selçuk Gıda
|4,05
|-1,22
|-18,67
|Selva Gıda Sanayi
|9,17
|-1,82
|Senkron Güvenlik
|25,44
|-0,08
|-3,12
|Serve Film Prodüksiyon
|13,30
|0,76
|-16,87
|Servet GMYO
|68,70
|-2,90
|-12,37
|Seyitler Kimya
|18,30
|0,22
|35,92
|Silverline Endüstri
|5,09
|-1,17
|-40,81
|Sinpaş GMYO
|4,08
|-1,21
|-2,39
|Smartiks Yazılım
|5,17
|-2,08
|-41,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,30
|-0,85
|-11,53
|Söktaş
|2,79
|-3,79
|-14,17
|Sönmez Filament
|31,84
|2,12
|-40,13
|Sönmez Pamuklu
|10,10
|-2,04
|-31,56
|Sumaş Suni Tahta
|95,85
|1,91
|87,90
|Şeker Fin. Kir.
|4,76
|-3,64
|-25,63
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-27,15
|Şişe Cam
|9,27
|-0,22
|29,48
|Şok Marketler Ticaret
|12,59
|8,44
|0,88
|T. Halk Bankası
|4,66
|-0,43
|-16,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,60
|0,49
|-33,68
|T.S.K.B.
|1,60
|2,56
|-8,39
|T.Tuborg
|17,17
|-0,35
|-3,16
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|-0,48
|137,42
|Tat Gıda
|9,68
|-0,92
|-16,27
|TAV Havalimanları
|29,72
|-0,40
|39,53
|Tek-Art Turizm
|1,28
|-2,29
|-36,63
|Tekfen Holding
|15,82
|-0,75
|-3,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,40
|-1,54
|-26,10
|Temapol Polimer Plastik
|13,95
|0,65
|21,30
|Tetamat Gıda Yatırımları
|175,00
|2,16
|-19,09
|TGS Dış Ticaret
|15,58
|-0,38
|22,58
|Tofaş Oto. Fab.
|61,10
|0,00
|97,66
|Torunlar GMYO
|3,93
|-2,24
|0,77
|Trabzon Liman
|30,74
|1,72
|-4,30
|Trabzonspor Sportif
|6,30
|1,94
|158,20
|Trend GMYO
|6,32
|-0,16
|-49,72
|TSKB GMYO
|2,82
|2,55
|-41,57
|Tuğçelik
|13,86
|-5,26
|71,53
|Tukaş
|7,07
|-0,98
|-27,04
|Turcas Petrol
|3,83
|0,26
|-21,03
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,53
|2,81
|Turkcell
|16,78
|0,72
|12,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,20
|-2,59
|15,14
|Tüpraş
|153,80
|0,52
|42,41
|Türk Hava Yolları
|18,09
|-0,39
|40,12
|Türk İlaç Serum
|9,03
|-1,74
|Türk Prysmian Kablo
|31,44
|4,24
|160,64
|Türk Telekom
|8,63
|0,47
|9,25
|Türk Traktör
|165,80
|-2,41
|-2,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,00
|-0,38
|16,03
|Türkiye Sigorta
|4,87
|-1,02
|-21,17
|Ufuk Yatırım
|19,65
|-0,25
|46,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,70
|-2,37
|-12,74
|Ulusoy Elektrik
|50,45
|-0,69
|-1,75
|Ulusoy Un Sanayi
|5,14
|-1,53
|1,01
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,64
|-2,38
|-29,91
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|28,00
|-1,06
|-50,53
|Ülker Bisküvi
|19,42
|-1,52
|-12,98
|Ünlü Yatırım Holding
|5,56
|-1,24
|Vakıf Fin. Kir.
|6,79
|-0,88
|99,24
|Vakıf GMYO
|1,64
|-1,80
|-31,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,03
|-0,50
|-18,07
|Vakıflar Bankası
|3,71
|-0,80
|-21,23
|Vakko Tekstil
|9,75
|-2,40
|55,59
|Vanet Gıda
|6,24
|1,79
|-19,28
|VBT Yazılım
|20,48
|0,29
|Verusa Holding
|48,84
|-1,97
|8,34
|Verusaturk Girisim
|26,60
|3,10
|103,86
|Vestel
|26,32
|-1,79
|46,69
|Vestel Beyaz Eşya
|6,10
|-0,81
|37,43
|Viking Kağıt
|6,61
|-5,03
|-26,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,09
|0,00
|3,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,24
|-1,88
|-19,21
|Yataş
|12,82
|-3,97
|-9,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,12
|-1,27
|-29,09
|Yeni Gimat GMYO
|15,56
|0,32
|34,23
|Yeo Teknoloji
|59,85
|-3,86
|Yeşil GMYO
|0,89
|-3,26
|-35,51
|Yeşil Yapı
|1,05
|-1,87
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,04
|-2,39
|-52,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.044,00
|-0,55
|-35,62
|Yonga Mobilya
|18,65
|-1,06
|-37,39
|Yükselen Çelik
|5,25
|-2,23
|1,05
|Yünsa
|11,64
|0,00
|-16,21
|Ziraat GMYO
|2,32
|0,87
|Zorlu Enerji
|1,72
|0,00
|-31,99
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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