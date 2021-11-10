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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.839,90-0,53-26,32
İş Bankası (C)6,220,00-8,43
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,12-0,95-19,17
İş Girişim8,031,13-57,63
İş GMYO2,17-0,46-14,57
İş Y. Men. Değ.17,170,883,45
İş Yat. Ort.2,73-0,73-18,83
İşbir Holding50,00-4,76-6,85
Işık Plastik5,64-2,08

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,94-2,08-17,54
İttifak Holding1,310,00-41,26
İz Hayvancılık Tarım20,72-1,0515,11
İzmir Demir Çelik2,31-0,86-30,20
İzmir Fırça6,699,8520,32
Jantsa Jant Sanayi59,15-1,9142,71
Kafein Yazılım19,38-3,77-9,18
Kalekim Kimyevi Maddeler14,55-0,07

Kaplamin23,84-1,24-29,47
Kardemir (A)6,45-2,128,40
Kardemir (B)6,41-1,9921,63
Kardemir (D)7,27-1,7625,78
Karel Elektronik8,98-1,5433,55
Karsan Otomotiv3,640,5512,00
Karsu Tekstil7,92-1,00-7,37
Kartal Yenilenebilir Enerji13,382,92

Kartonsan52,40-2,24-44,65
Katmerciler Ekipman1,38-4,83-20,34
Kent Gıda172,00-0,17-51,63
Kerevitaş Gıda4,16-2,12-36,78
Kervan Gıda11,54-0,6012,75
Kervansaray Yat. Holding0,757,14-40,48
Kiler GMYO2,08-1,89-17,13
Kızılbük GYO38,001,33

Klimasan Klima10,15-7,3120,29
Koç Holding25,74-1,9125,85
Konfrut Gıda3,94-1,50-6,75
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,25-0,54210,38
Konya Çimento838,20-1,87-25,82
Koray GMYO7,081,4359,10
Kordsa Teknik Tekstil27,300,9675,56
Koza Altın107,50-0,6511,17
Koza Madencilik16,69-1,537,75
Körfez GMYO5,97-2,452,93
Kristal Kola1,32-1,49-56,79
Kron Telekomünikasyon36,205,54-1,74
Kuştur Kuşadası Turizm219,80-1,4839,73
Kuyas Yatırım2,74-2,1419,13
Kütahya Porselen76,500,6651,64
Kütahya Şeker Fabrikası28,50-3,46

Lider Faktoring3,07-0,32-9,97
Link Bilgisayar26,74-0,96-15,37
Logo Yazılım41,24-1,6232,43
Lokman Hekim Sağlık11,686,7664,56
Lüks Kadife49,90-2,5473,78
Makina Takım3,130,32-8,21
Manas Enerji Yönetimi15,77-0,76

Margün Enerji8,76-1,90

Marka Yatırım Holding4,080,25-36,55
Marmaris Altınyunus173,70-0,6956,35
Marshall235,10-1,18-23,35
Martı GMYO0,92-1,08-63,97
Martı Otel1,731,17-18,78
Matriks Bilgi Dağıtım22,20-2,46

Mavi Giyim75,80-0,2646,87
Mazhar Zorlu Holding30,70-0,84-2,48
Meditera Tıbbi Malzeme34,42-0,52

Mega Polietilen4,93-1,20-35,64
Menderes Tekstil2,06-2,83-33,33
Mercan Kimya10,15-1,26

Merit Turizm25,82-2,34149,24
Merko Gıda4,40-1,12-49,07
Metemtur Yatırım2,93-1,68-63,76
Metro Holding1,30-1,52-37,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,95-1,342,08
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,58-25,75
Migros Ticaret38,241,76-10,65
Milpa3,82-0,78-16,96
Mistral GMYO4,530,44-3,82
MLP Sağlık29,04-1,3646,15
MMC San. ve Tic. Yat.5,80-1,6926,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,93-0,86-41,52
Mondi Tire Kutsan8,26-0,368,68
Nasmed Egepol5,831,39

Naturel Enerji36,440,832,62
Naturelgaz7,22-0,96

Net Holding4,63-1,0734,99
Netaş Telekom.16,93-1,28-39,71
Niğbaş Niğde Beton7,03-2,36-86,48
Nuh Çimento40,46-3,44-15,76
Nurol GMYO11,207,3853,64
Odaş Elektrik1,53-1,29-47,66
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,220,53

Orge Enerji Elektrik6,21-2,2034,63
Orma Orman Mahsulleri26,00-0,3876,63
Osmanlı Menkul24,58-1,36-20,05
Ostim Endüstriyel Yat1,77-1,67-24,16
Otokar336,10-0,7110,46
Oyak Çimento6,83-0,29-22,21
Oyak Yat. Ort.6,97-0,570,98
Oyak Yatırım Menkul29,78-0,73

Oylum Sınai Yatırımlar7,320,0055,41
Özak GMYO5,08-0,20-0,39
Özbal Çelik Boru18,76-0,11186,41
Özderici GMYO1,660,61-25,23
Özerden Plastik7,63-0,26-15,22
Pamel Elektrik61,000,49186,12
Panora GMYO6,471,0910,21
Papilon Savunma13,40-4,01-41,07
Park Elek.Madencilik4,94-0,40-8,01
Parsan32,342,5433,09
Pegasus95,95-0,1628,62
Peker GMYO0,970,00-58,53
Penguen Gıda3,92-1,51-22,38
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım220,10-1,78

Pera GMYO1,380,00-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,860,0924,72
Petkim7,13-1,7943,17
Petrokent Turizm3.601,10-0,38297,30
Pınar Et ve Un17,10-1,55-21,86
Pınar Su3,830,00-5,76
Pınar Süt16,42-0,12-27,18
Plastikkart17,343,1521,73
Polisan Holding2,74-1,79-28,73
Politeknik Metal331,80-0,96-18,22
Prizma Press Matbaacılık3,75-2,34-31,57
QNB Finans Fin. Kir.66,65-0,15-46,81
QNB Finansbank37,00-0,27-47,41
QUA Granite Hayal Yapı11,40-0,87

Ral Yatırım Holding8,34-5,7687,84
Ray Sigorta9,49-0,32-38,58
Reysaş GMYO2,87-0,69-11,47
Reysaş Lojistik4,93-1,99-4,72
Rhea Girişim2,28-1,72-38,71
Rodrigo Tekstil13,36-2,12-2,55
Royal Halı3,001,01-12,79
RTA Laboratuvarları21,180,19-30,05
Sabancı Holding12,700,6315,18
Safkar Ege Soğutmacılık7,07-1,12-35,02
Sanel Mühendislik4,82-0,8240,94
Sanifoam Sünger28,76-0,42111,47
Sanko Pazarlama9,34-0,530,78
Saray Matbaacılık3,77-0,26-57,01
Sarkuysan16,86-7,6293,85
Sasa Polyester31,98-0,62113,42
Say Yenilenebilir Enerji22,20-2,12160,87
Sekuro Plastik18,530,0532,74
Selçuk Ecza Deposu9,10-1,52-32,25
Selçuk Gıda4,05-1,22-18,67
Selva Gıda Sanayi9,17-1,82

Senkron Güvenlik25,44-0,08-3,12
Serve Film Prodüksiyon13,300,76-16,87
Servet GMYO68,70-2,90-12,37
Seyitler Kimya18,300,2235,92
Silverline Endüstri5,09-1,17-40,81
Sinpaş GMYO4,08-1,21-2,39
Smartiks Yazılım5,17-2,08-41,65
Sodaş Sodyum Sanayii23,30-0,85-11,53
Söktaş2,79-3,79-14,17
Sönmez Filament31,842,12-40,13
Sönmez Pamuklu10,10-2,04-31,56
Sumaş Suni Tahta95,851,9187,90
Şeker Fin. Kir.4,76-3,64-25,63
Şekerbank1,100,00-27,15
Şişe Cam9,27-0,2229,48
Şok Marketler Ticaret12,598,440,88
T. Halk Bankası4,66-0,43-16,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,600,49-33,68
T.S.K.B.1,602,56-8,39
T.Tuborg17,17-0,35-3,16
Taç Tarım Ürünleri25,00-0,48137,42
Tat Gıda9,68-0,92-16,27
TAV Havalimanları29,72-0,4039,53
Tek-Art Turizm1,28-2,29-36,63
Tekfen Holding15,82-0,75-3,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,40-1,54-26,10
Temapol Polimer Plastik13,950,6521,30
Tetamat Gıda Yatırımları175,002,16-19,09
TGS Dış Ticaret15,58-0,3822,58
Tofaş Oto. Fab.61,100,0097,66
Torunlar GMYO3,93-2,240,77
Trabzon Liman30,741,72-4,30
Trabzonspor Sportif6,301,94158,20
Trend GMYO6,32-0,16-49,72
TSKB GMYO2,822,55-41,57
Tuğçelik13,86-5,2671,53
Tukaş7,07-0,98-27,04
Turcas Petrol3,830,26-21,03
Tureks Turizm Taşımacılık13,532,81

Turkcell16,780,7212,50
Tümosan Motor ve Traktör16,20-2,5915,14
Tüpraş153,800,5242,41
Türk Hava Yolları18,09-0,3940,12
Türk İlaç Serum9,03-1,74

Türk Prysmian Kablo31,444,24160,64
Türk Telekom8,630,479,25
Türk Traktör165,80-2,41-2,68
Türker Proje Gayrimenkul131,00-0,3816,03
Türkiye Sigorta4,87-1,02-21,17
Ufuk Yatırım19,65-0,2546,64
Ulaşlar Turizm Yat.3,70-2,37-12,74
Ulusoy Elektrik50,45-0,69-1,75
Ulusoy Un Sanayi5,14-1,531,01
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,64-2,38-29,91
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya28,00-1,06-50,53
Ülker Bisküvi19,42-1,52-12,98
Ünlü Yatırım Holding5,56-1,24

Vakıf Fin. Kir.6,79-0,8899,24
Vakıf GMYO1,64-1,80-31,63
Vakıf Yat. Ort.6,03-0,50-18,07
Vakıflar Bankası3,71-0,80-21,23
Vakko Tekstil9,75-2,4055,59
Vanet Gıda6,241,79-19,28
VBT Yazılım20,480,29

Verusa Holding48,84-1,978,34
Verusaturk Girisim26,603,10103,86
Vestel26,32-1,7946,69
Vestel Beyaz Eşya6,10-0,8137,43
Viking Kağıt6,61-5,03-26,56
Yapı ve Kredi Bank.3,090,003,10
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,24-1,88-19,21
Yataş12,82-3,97-9,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,12-1,27-29,09
Yeni Gimat GMYO15,560,3234,23
Yeo Teknoloji59,85-3,86

Yeşil GMYO0,89-3,26-35,51
Yeşil Yapı1,05-1,87-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,04-2,39-52,29
Yibitaş İnşaat Malzeme10.044,00-0,55-35,62
Yonga Mobilya18,65-1,06-37,39
Yükselen Çelik5,25-2,231,05
Yünsa11,640,00-16,21
Ziraat GMYO2,320,87

Zorlu Enerji1,720,00-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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