Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.839,90 -0,53 -26,32 İş Bankası (C) 6,22 0,00 -8,43 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,12 -0,95 -19,17 İş Girişim 8,03 1,13 -57,63 İş GMYO 2,17 -0,46 -14,57 İş Y. Men. Değ. 17,17 0,88 3,45 İş Yat. Ort. 2,73 -0,73 -18,83 İşbir Holding 50,00 -4,76 -6,85 Işık Plastik 5,64 -2,08 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 -2,08 -17,54 İttifak Holding 1,31 0,00 -41,26 İz Hayvancılık Tarım 20,72 -1,05 15,11 İzmir Demir Çelik 2,31 -0,86 -30,20 İzmir Fırça 6,69 9,85 20,32 Jantsa Jant Sanayi 59,15 -1,91 42,71 Kafein Yazılım 19,38 -3,77 -9,18 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,55 -0,07 Kaplamin 23,84 -1,24 -29,47 Kardemir (A) 6,45 -2,12 8,40 Kardemir (B) 6,41 -1,99 21,63 Kardemir (D) 7,27 -1,76 25,78 Karel Elektronik 8,98 -1,54 33,55 Karsan Otomotiv 3,64 0,55 12,00 Karsu Tekstil 7,92 -1,00 -7,37 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,38 2,92 Kartonsan 52,40 -2,24 -44,65 Katmerciler Ekipman 1,38 -4,83 -20,34 Kent Gıda 172,00 -0,17 -51,63 Kerevitaş Gıda 4,16 -2,12 -36,78 Kervan Gıda 11,54 -0,60 12,75 Kervansaray Yat. Holding 0,75 7,14 -40,48 Kiler GMYO 2,08 -1,89 -17,13 Kızılbük GYO 38,00 1,33 Klimasan Klima 10,15 -7,31 20,29 Koç Holding 25,74 -1,91 25,85 Konfrut Gıda 3,94 -1,50 -6,75 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,25 -0,54 210,38 Konya Çimento 838,20 -1,87 -25,82 Koray GMYO 7,08 1,43 59,10 Kordsa Teknik Tekstil 27,30 0,96 75,56 Koza Altın 107,50 -0,65 11,17 Koza Madencilik 16,69 -1,53 7,75 Körfez GMYO 5,97 -2,45 2,93 Kristal Kola 1,32 -1,49 -56,79 Kron Telekomünikasyon 36,20 5,54 -1,74 Kuştur Kuşadası Turizm 219,80 -1,48 39,73 Kuyas Yatırım 2,74 -2,14 19,13 Kütahya Porselen 76,50 0,66 51,64 Kütahya Şeker Fabrikası 28,50 -3,46 Lider Faktoring 3,07 -0,32 -9,97 Link Bilgisayar 26,74 -0,96 -15,37 Logo Yazılım 41,24 -1,62 32,43 Lokman Hekim Sağlık 11,68 6,76 64,56 Lüks Kadife 49,90 -2,54 73,78 Makina Takım 3,13 0,32 -8,21 Manas Enerji Yönetimi 15,77 -0,76 Margün Enerji 8,76 -1,90 Marka Yatırım Holding 4,08 0,25 -36,55 Marmaris Altınyunus 173,70 -0,69 56,35 Marshall 235,10 -1,18 -23,35 Martı GMYO 0,92 -1,08 -63,97 Martı Otel 1,73 1,17 -18,78 Matriks Bilgi Dağıtım 22,20 -2,46 Mavi Giyim 75,80 -0,26 46,87 Mazhar Zorlu Holding 30,70 -0,84 -2,48 Meditera Tıbbi Malzeme 34,42 -0,52 Mega Polietilen 4,93 -1,20 -35,64 Menderes Tekstil 2,06 -2,83 -33,33 Mercan Kimya 10,15 -1,26 Merit Turizm 25,82 -2,34 149,24 Merko Gıda 4,40 -1,12 -49,07 Metemtur Yatırım 2,93 -1,68 -63,76 Metro Holding 1,30 -1,52 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,95 -1,34 2,08 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,58 -25,75 Migros Ticaret 38,24 1,76 -10,65 Milpa 3,82 -0,78 -16,96 Mistral GMYO 4,53 0,44 -3,82 MLP Sağlık 29,04 -1,36 46,15 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 -1,69 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,93 -0,86 -41,52 Mondi Tire Kutsan 8,26 -0,36 8,68 Nasmed Egepol 5,83 1,39 Naturel Enerji 36,44 0,83 2,62 Naturelgaz 7,22 -0,96 Net Holding 4,63 -1,07 34,99 Netaş Telekom. 16,93 -1,28 -39,71 Niğbaş Niğde Beton 7,03 -2,36 -86,48 Nuh Çimento 40,46 -3,44 -15,76 Nurol GMYO 11,20 7,38 53,64 Odaş Elektrik 1,53 -1,29 -47,66 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,22 0,53 Orge Enerji Elektrik 6,21 -2,20 34,63 Orma Orman Mahsulleri 26,00 -0,38 76,63 Osmanlı Menkul 24,58 -1,36 -20,05 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 -1,67 -24,16 Otokar 336,10 -0,71 10,46 Oyak Çimento 6,83 -0,29 -22,21 Oyak Yat. Ort. 6,97 -0,57 0,98 Oyak Yatırım Menkul 29,78 -0,73 Oylum Sınai Yatırımlar 7,32 0,00 55,41 Özak GMYO 5,08 -0,20 -0,39 Özbal Çelik Boru 18,76 -0,11 186,41 Özderici GMYO 1,66 0,61 -25,23 Özerden Plastik 7,63 -0,26 -15,22 Pamel Elektrik 61,00 0,49 186,12 Panora GMYO 6,47 1,09 10,21 Papilon Savunma 13,40 -4,01 -41,07 Park Elek.Madencilik 4,94 -0,40 -8,01 Parsan 32,34 2,54 33,09 Pegasus 95,95 -0,16 28,62 Peker GMYO 0,97 0,00 -58,53 Penguen Gıda 3,92 -1,51 -22,38 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 220,10 -1,78 Pera GMYO 1,38 0,00 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,86 0,09 24,72 Petkim 7,13 -1,79 43,17 Petrokent Turizm 3.601,10 -0,38 297,30 Pınar Et ve Un 17,10 -1,55 -21,86 Pınar Su 3,83 0,00 -5,76 Pınar Süt 16,42 -0,12 -27,18 Plastikkart 17,34 3,15 21,73 Polisan Holding 2,74 -1,79 -28,73 Politeknik Metal 331,80 -0,96 -18,22 Prizma Press Matbaacılık 3,75 -2,34 -31,57 QNB Finans Fin. Kir. 66,65 -0,15 -46,81 QNB Finansbank 37,00 -0,27 -47,41 QUA Granite Hayal Yapı 11,40 -0,87 Ral Yatırım Holding 8,34 -5,76 87,84 Ray Sigorta 9,49 -0,32 -38,58 Reysaş GMYO 2,87 -0,69 -11,47 Reysaş Lojistik 4,93 -1,99 -4,72 Rhea Girişim 2,28 -1,72 -38,71 Rodrigo Tekstil 13,36 -2,12 -2,55 Royal Halı 3,00 1,01 -12,79 RTA Laboratuvarları 21,18 0,19 -30,05 Sabancı Holding 12,70 0,63 15,18 Safkar Ege Soğutmacılık 7,07 -1,12 -35,02 Sanel Mühendislik 4,82 -0,82 40,94 Sanifoam Sünger 28,76 -0,42 111,47 Sanko Pazarlama 9,34 -0,53 0,78 Saray Matbaacılık 3,77 -0,26 -57,01 Sarkuysan 16,86 -7,62 93,85 Sasa Polyester 31,98 -0,62 113,42 Say Yenilenebilir Enerji 22,20 -2,12 160,87 Sekuro Plastik 18,53 0,05 32,74 Selçuk Ecza Deposu 9,10 -1,52 -32,25 Selçuk Gıda 4,05 -1,22 -18,67 Selva Gıda Sanayi 9,17 -1,82 Senkron Güvenlik 25,44 -0,08 -3,12 Serve Film Prodüksiyon 13,30 0,76 -16,87 Servet GMYO 68,70 -2,90 -12,37 Seyitler Kimya 18,30 0,22 35,92 Silverline Endüstri 5,09 -1,17 -40,81 Sinpaş GMYO 4,08 -1,21 -2,39 Smartiks Yazılım 5,17 -2,08 -41,65 Sodaş Sodyum Sanayii 23,30 -0,85 -11,53 Söktaş 2,79 -3,79 -14,17 Sönmez Filament 31,84 2,12 -40,13 Sönmez Pamuklu 10,10 -2,04 -31,56 Sumaş Suni Tahta 95,85 1,91 87,90 Şeker Fin. Kir. 4,76 -3,64 -25,63 Şekerbank 1,10 0,00 -27,15 Şişe Cam 9,27 -0,22 29,48 Şok Marketler Ticaret 12,59 8,44 0,88 T. Halk Bankası 4,66 -0,43 -16,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,60 0,49 -33,68 T.S.K.B. 1,60 2,56 -8,39 T.Tuborg 17,17 -0,35 -3,16 Taç Tarım Ürünleri 25,00 -0,48 137,42 Tat Gıda 9,68 -0,92 -16,27 TAV Havalimanları 29,72 -0,40 39,53 Tek-Art Turizm 1,28 -2,29 -36,63 Tekfen Holding 15,82 -0,75 -3,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,40 -1,54 -26,10 Temapol Polimer Plastik 13,95 0,65 21,30 Tetamat Gıda Yatırımları 175,00 2,16 -19,09 TGS Dış Ticaret 15,58 -0,38 22,58 Tofaş Oto. Fab. 61,10 0,00 97,66 Torunlar GMYO 3,93 -2,24 0,77 Trabzon Liman 30,74 1,72 -4,30 Trabzonspor Sportif 6,30 1,94 158,20 Trend GMYO 6,32 -0,16 -49,72 TSKB GMYO 2,82 2,55 -41,57 Tuğçelik 13,86 -5,26 71,53 Tukaş 7,07 -0,98 -27,04 Turcas Petrol 3,83 0,26 -21,03 Tureks Turizm Taşımacılık 13,53 2,81 Turkcell 16,78 0,72 12,50 Tümosan Motor ve Traktör 16,20 -2,59 15,14 Tüpraş 153,80 0,52 42,41 Türk Hava Yolları 18,09 -0,39 40,12 Türk İlaç Serum 9,03 -1,74 Türk Prysmian Kablo 31,44 4,24 160,64 Türk Telekom 8,63 0,47 9,25 Türk Traktör 165,80 -2,41 -2,68 Türker Proje Gayrimenkul 131,00 -0,38 16,03 Türkiye Sigorta 4,87 -1,02 -21,17 Ufuk Yatırım 19,65 -0,25 46,64 Ulaşlar Turizm Yat. 3,70 -2,37 -12,74 Ulusoy Elektrik 50,45 -0,69 -1,75 Ulusoy Un Sanayi 5,14 -1,53 1,01 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,64 -2,38 -29,91 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 28,00 -1,06 -50,53 Ülker Bisküvi 19,42 -1,52 -12,98 Ünlü Yatırım Holding 5,56 -1,24 Vakıf Fin. Kir. 6,79 -0,88 99,24 Vakıf GMYO 1,64 -1,80 -31,63 Vakıf Yat. Ort. 6,03 -0,50 -18,07 Vakıflar Bankası 3,71 -0,80 -21,23 Vakko Tekstil 9,75 -2,40 55,59 Vanet Gıda 6,24 1,79 -19,28 VBT Yazılım 20,48 0,29 Verusa Holding 48,84 -1,97 8,34 Verusaturk Girisim 26,60 3,10 103,86 Vestel 26,32 -1,79 46,69 Vestel Beyaz Eşya 6,10 -0,81 37,43 Viking Kağıt 6,61 -5,03 -26,56 Yapı ve Kredi Bank. 3,09 0,00 3,10 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,24 -1,88 -19,21 Yataş 12,82 -3,97 -9,40 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,12 -1,27 -29,09 Yeni Gimat GMYO 15,56 0,32 34,23 Yeo Teknoloji 59,85 -3,86 Yeşil GMYO 0,89 -3,26 -35,51 Yeşil Yapı 1,05 -1,87 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,04 -2,39 -52,29 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.044,00 -0,55 -35,62 Yonga Mobilya 18,65 -1,06 -37,39 Yükselen Çelik 5,25 -2,23 1,05 Yünsa 11,64 0,00 -16,21 Ziraat GMYO 2,32 0,87 Zorlu Enerji 1,72 0,00 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Güney Koreli Hyosung'dan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi