Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.000,00 1,69 -25,93 İş Bankası (C) 6,30 0,96 -7,25 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,21 -0,31 -16,84 İş Girişim 8,04 -0,50 -57,57 İş GMYO 2,21 0,00 -12,99 İş Y. Men. Değ. 16,92 0,83 1,94 İş Yat. Ort. 2,76 0,36 -17,93 İşbir Holding 52,80 -2,22 -1,64 Işık Plastik 5,85 -0,34 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 2,06 -13,16 İttifak Holding 1,33 1,53 -40,36 İz Hayvancılık Tarım 21,00 1,06 16,67 İzmir Demir Çelik 2,33 -0,85 -29,60 İzmir Fırça 6,18 -2,22 11,15 Jantsa Jant Sanayi 61,05 0,25 47,29 Kafein Yazılım 20,40 -1,54 -4,40 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,90 1,85 Kaplamin 24,66 0,98 -27,04 Kardemir (A) 6,47 -0,46 8,74 Kardemir (B) 6,44 -0,62 22,20 Kardemir (D) 7,39 0,54 27,85 Karel Elektronik 9,15 0,00 36,07 Karsan Otomotiv 3,65 0,27 12,31 Karsu Tekstil 8,11 -0,98 -5,15 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,00 -9,97 Kartonsan 53,60 1,32 -43,38 Katmerciler Ekipman 1,48 1,37 -14,56 Kent Gıda 172,90 -0,06 -51,38 Kerevitaş Gıda 4,32 -1,37 -34,35 Kervan Gıda 11,71 -1,10 14,41 Kervansaray Yat. Holding 0,72 -1,37 -42,86 Kiler GMYO 2,16 0,93 -13,94 Kızılbük GYO 36,82 2,16 Klimasan Klima 10,91 1,68 29,30 Koç Holding 26,80 3,32 31,04 Konfrut Gıda 4,05 -0,49 -4,14 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 75,40 -1,76 219,49 Konya Çimento 863,80 -0,02 -23,56 Koray GMYO 7,10 0,00 59,55 Kordsa Teknik Tekstil 27,50 0,22 76,85 Koza Altın 109,50 0,46 13,24 Koza Madencilik 17,12 2,09 10,52 Körfez GMYO 7,11 4,56 22,59 Kristal Kola 1,36 0,74 -55,48 Kron Telekomünikasyon 34,62 -1,20 -6,03 Kuştur Kuşadası Turizm 228,10 6,84 45,01 Kuyas Yatırım 2,82 1,08 22,61 Kütahya Porselen 75,65 0,27 49,95 Kütahya Şeker Fabrikası 30,40 -3,61 Lider Faktoring 3,14 -0,95 -7,92 Link Bilgisayar 27,30 1,26 -13,60 Logo Yazılım 41,92 -0,14 34,62 Lokman Hekim Sağlık 11,09 2,12 56,25 Lüks Kadife 51,40 -0,68 79,00 Makina Takım 3,20 -0,31 -6,16 Manas Enerji Yönetimi 16,10 -1,71 Margün Enerji 9,00 -1,10 Marka Yatırım Holding 4,08 -0,49 -36,55 Marmaris Altınyunus 176,20 -1,45 58,60 Marshall 237,20 -0,75 -22,66 Martı GMYO 0,94 -2,08 -63,19 Martı Otel 1,74 0,58 -18,31 Matriks Bilgi Dağıtım 22,82 -2,56 Mavi Giyim 77,00 0,92 49,20 Mazhar Zorlu Holding 30,74 -1,22 -2,35 Meditera Tıbbi Malzeme 34,72 -0,06 Mega Polietilen 5,06 0,40 -33,94 Menderes Tekstil 2,16 0,00 -30,10 Mercan Kimya 10,30 0,49 Merit Turizm 26,30 -0,53 153,88 Merko Gıda 4,54 1,57 -47,45 Metemtur Yatırım 3,03 -0,33 -62,52 Metro Holding 1,36 -0,73 -34,62 Metro Petrol ve Tesisleri 3,00 0,67 3,81 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 37,74 0,48 -11,82 Milpa 3,89 0,00 -15,43 Mistral GMYO 4,52 -1,31 -4,03 MLP Sağlık 29,12 -0,61 46,55 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 -1,64 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,95 -0,57 -41,35 Mondi Tire Kutsan 8,22 0,98 8,16 Nasmed Egepol 5,70 4,01 Naturel Enerji 35,28 2,56 -0,64 Naturelgaz 7,37 -0,67 Net Holding 4,70 -1,67 37,03 Netaş Telekom. 17,43 0,11 -37,93 Niğbaş Niğde Beton 7,23 -1,09 -86,10 Nuh Çimento 41,96 0,62 -12,63 Nurol GMYO 10,79 -2,26 48,01 Odaş Elektrik 1,52 2,70 -48,01 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,25 0,15 Orge Enerji Elektrik 6,33 4,11 37,24 Orma Orman Mahsulleri 26,14 -2,68 77,58 Osmanlı Menkul 24,78 -0,08 -19,40 Ostim Endüstriyel Yat 1,82 1,11 -22,01 Otokar 340,50 1,46 11,90 Oyak Çimento 6,90 0,44 -21,41 Oyak Yat. Ort. 7,03 0,00 1,85 Oyak Yatırım Menkul 30,14 0,13 Oylum Sınai Yatırımlar 7,31 -1,48 55,20 Özak GMYO 5,15 -1,15 0,98 Özbal Çelik Boru 18,26 -1,83 178,78 Özderici GMYO 1,67 0,00 -24,77 Özerden Plastik 7,82 4,83 -13,11 Pamel Elektrik 62,75 -0,79 194,32 Panora GMYO 6,47 1,73 10,21 Papilon Savunma 14,11 -0,56 -37,95 Park Elek.Madencilik 5,05 -2,13 -5,96 Parsan 31,44 -0,32 29,38 Pegasus 96,25 3,33 29,02 Peker GMYO 0,98 -1,01 -58,11 Penguen Gıda 4,05 -1,46 -19,80 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 237,20 0,94 Pera GMYO 1,42 0,00 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 23,06 0,26 25,81 Petkim 6,92 1,47 38,96 Petrokent Turizm 3.601,00 -1,16 297,29 Pınar Et ve Un 17,42 -0,40 -20,40 Pınar Su 3,85 -0,52 -5,27 Pınar Süt 16,66 0,42 -26,12 Plastikkart 16,95 -0,41 19,00 Polisan Holding 2,82 0,00 -26,65 Politeknik Metal 336,10 -2,07 -17,16 Prizma Press Matbaacılık 3,73 1,08 -31,93 QNB Finans Fin. Kir. 66,75 2,30 -46,73 QNB Finansbank 37,10 0,00 -47,26 QUA Granite Hayal Yapı 11,59 -1,95 Ral Yatırım Holding 8,85 1,37 99,32 Ray Sigorta 9,65 2,12 -37,54 Reysaş GMYO 2,92 0,69 -9,93 Reysaş Lojistik 5,11 0,20 -1,24 Rhea Girişim 2,27 -0,44 -38,98 Rodrigo Tekstil 13,85 -1,42 1,02 Royal Halı 3,02 -0,33 -12,21 RTA Laboratuvarları 21,68 0,18 -28,40 Sabancı Holding 12,37 -0,24 12,19 Safkar Ege Soğutmacılık 7,23 -2,30 -33,55 Sanel Mühendislik 4,75 -0,21 38,89 Sanifoam Sünger 30,00 0,33 120,59 Sanko Pazarlama 9,45 -0,74 1,97 Saray Matbaacılık 3,78 0,00 -56,90 Sarkuysan 18,40 -1,02 111,56 Sasa Polyester 30,86 1,18 105,95 Say Yenilenebilir Enerji 22,82 -1,81 168,16 Sekuro Plastik 18,68 -1,53 33,81 Selçuk Ecza Deposu 9,29 0,87 -30,84 Selçuk Gıda 4,13 0,49 -17,07 Selva Gıda Sanayi 9,48 -1,25 Senkron Güvenlik 25,60 0,00 -2,51 Serve Film Prodüksiyon 13,20 -1,49 -17,50 Servet GMYO 71,60 0,56 -8,67 Seyitler Kimya 18,18 0,44 35,03 Silverline Endüstri 5,23 -1,32 -39,19 Sinpaş GMYO 4,24 -0,24 1,44 Smartiks Yazılım 5,32 0,57 -39,95 Sodaş Sodyum Sanayii 23,68 1,20 -10,08 Söktaş 2,92 1,74 -10,17 Sönmez Filament 31,04 -3,60 -41,64 Sönmez Pamuklu 10,02 0,10 -32,10 Sumaş Suni Tahta 86,00 0,58 68,59 Şeker Fin. Kir. 5,09 -0,20 -20,47 Şekerbank 1,12 0,90 -25,83 Şişe Cam 9,39 4,68 31,15 Şok Marketler Ticaret 11,60 -0,34 -7,05 T. Halk Bankası 4,73 0,42 -14,93 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,70 -0,96 -33,35 T.S.K.B. 1,63 1,87 -6,67 T.Tuborg 17,17 2,20 -3,16 Taç Tarım Ürünleri 24,60 0,41 133,62 Tat Gıda 9,63 0,84 -16,71 TAV Havalimanları 30,02 0,87 40,94 Tek-Art Turizm 1,31 -2,24 -35,15 Tekfen Holding 16,05 1,39 -2,13 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,54 -0,91 -24,48 Temapol Polimer Plastik 14,05 0,00 22,17 Tetamat Gıda Yatırımları 173,40 -1,76 -19,83 TGS Dış Ticaret 15,90 -1,49 25,10 Tofaş Oto. Fab. 61,90 4,12 100,25 Torunlar GMYO 4,06 -0,25 4,10 Trabzon Liman 30,22 -0,20 -5,92 Trabzonspor Sportif 6,18 9,96 153,28 Trend GMYO 6,53 1,24 -48,05 TSKB GMYO 2,80 0,36 -41,99 Tuğçelik 14,30 -3,57 76,98 Tukaş 7,20 -1,37 -25,70 Turcas Petrol 3,79 -0,26 -21,86 Tureks Turizm Taşımacılık 13,28 -0,60 Turkcell 16,99 0,71 13,90 Tümosan Motor ve Traktör 16,88 -1,23 19,97 Tüpraş 151,60 2,71 40,37 Türk Hava Yolları 18,33 1,55 41,98 Türk İlaç Serum 9,46 2,27 Türk Prysmian Kablo 28,30 1,36 134,61 Türk Telekom 8,68 1,76 9,88 Türk Traktör 172,50 3,05 1,25 Türker Proje Gayrimenkul 131,90 -0,23 16,83 Türkiye Sigorta 4,92 0,20 -20,36 Ufuk Yatırım 19,79 2,97 47,69 Ulaşlar Turizm Yat. 3,78 -1,31 -10,85 Ulusoy Elektrik 50,75 -0,39 -1,17 Ulusoy Un Sanayi 5,27 -0,57 3,57 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,71 0,00 -26,92 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 28,34 0,28 -49,93 Ülker Bisküvi 19,72 0,05 -11,64 Ünlü Yatırım Holding 5,76 -0,17 Vakıf Fin. Kir. 6,82 -2,15 100,12 Vakıf GMYO 1,71 0,59 -28,71 Vakıf Yat. Ort. 6,09 -0,65 -17,26 Vakıflar Bankası 3,80 0,80 -19,32 Vakko Tekstil 10,09 -2,32 61,02 Vanet Gıda 6,15 0,33 -20,44 VBT Yazılım 20,88 -4,22 Verusa Holding 51,60 0,29 14,46 Verusaturk Girisim 28,00 9,03 114,59 Vestel 26,62 1,06 48,36 Vestel Beyaz Eşya 6,15 0,49 38,56 Viking Kağıt 6,63 0,76 -26,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,16 3,95 5,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,14 -0,46 -16,72 Yataş 13,30 -4,59 -6,01 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,18 0,00 -27,73 Yeni Gimat GMYO 15,49 -0,71 33,63 Yeo Teknoloji 65,35 -1,28 Yeşil GMYO 0,94 0,00 -31,88 Yeşil Yapı 1,08 -1,82 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,13 -1,39 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.100,00 0,00 -35,26 Yonga Mobilya 18,90 0,11 -36,55 Yükselen Çelik 5,33 0,95 2,59 Yünsa 11,72 -1,01 -15,63 Ziraat GMYO 2,33 0,00 Zorlu Enerji 1,75 1,74 -30,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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