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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,001,69-25,93
İş Bankası (C)6,300,96-7,25
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,21-0,31-16,84
İş Girişim8,04-0,50-57,57
İş GMYO2,210,00-12,99
İş Y. Men. Değ.16,920,831,94
İş Yat. Ort.2,760,36-17,93
İşbir Holding52,80-2,22-1,64
Işık Plastik5,85-0,34

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,992,06-13,16
İttifak Holding1,331,53-40,36
İz Hayvancılık Tarım21,001,0616,67
İzmir Demir Çelik2,33-0,85-29,60
İzmir Fırça6,18-2,2211,15
Jantsa Jant Sanayi61,050,2547,29
Kafein Yazılım20,40-1,54-4,40
Kalekim Kimyevi Maddeler14,901,85

Kaplamin24,660,98-27,04
Kardemir (A)6,47-0,468,74
Kardemir (B)6,44-0,6222,20
Kardemir (D)7,390,5427,85
Karel Elektronik9,150,0036,07
Karsan Otomotiv3,650,2712,31
Karsu Tekstil8,11-0,98-5,15
Kartal Yenilenebilir Enerji13,00-9,97

Kartonsan53,601,32-43,38
Katmerciler Ekipman1,481,37-14,56
Kent Gıda172,90-0,06-51,38
Kerevitaş Gıda4,32-1,37-34,35
Kervan Gıda11,71-1,1014,41
Kervansaray Yat. Holding0,72-1,37-42,86
Kiler GMYO2,160,93-13,94
Kızılbük GYO36,822,16

Klimasan Klima10,911,6829,30
Koç Holding26,803,3231,04
Konfrut Gıda4,05-0,49-4,14
Kontrolmatik Teknoloji Enerji75,40-1,76219,49
Konya Çimento863,80-0,02-23,56
Koray GMYO7,100,0059,55
Kordsa Teknik Tekstil27,500,2276,85
Koza Altın109,500,4613,24
Koza Madencilik17,122,0910,52
Körfez GMYO7,114,5622,59
Kristal Kola1,360,74-55,48
Kron Telekomünikasyon34,62-1,20-6,03
Kuştur Kuşadası Turizm228,106,8445,01
Kuyas Yatırım2,821,0822,61
Kütahya Porselen75,650,2749,95
Kütahya Şeker Fabrikası30,40-3,61

Lider Faktoring3,14-0,95-7,92
Link Bilgisayar27,301,26-13,60
Logo Yazılım41,92-0,1434,62
Lokman Hekim Sağlık11,092,1256,25
Lüks Kadife51,40-0,6879,00
Makina Takım3,20-0,31-6,16
Manas Enerji Yönetimi16,10-1,71

Margün Enerji9,00-1,10

Marka Yatırım Holding4,08-0,49-36,55
Marmaris Altınyunus176,20-1,4558,60
Marshall237,20-0,75-22,66
Martı GMYO0,94-2,08-63,19
Martı Otel1,740,58-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım22,82-2,56

Mavi Giyim77,000,9249,20
Mazhar Zorlu Holding30,74-1,22-2,35
Meditera Tıbbi Malzeme34,72-0,06

Mega Polietilen5,060,40-33,94
Menderes Tekstil2,160,00-30,10
Mercan Kimya10,300,49

Merit Turizm26,30-0,53153,88
Merko Gıda4,541,57-47,45
Metemtur Yatırım3,03-0,33-62,52
Metro Holding1,36-0,73-34,62
Metro Petrol ve Tesisleri3,000,673,81
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,00-25,32
Migros Ticaret37,740,48-11,82
Milpa3,890,00-15,43
Mistral GMYO4,52-1,31-4,03
MLP Sağlık29,12-0,6146,55
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-1,6430,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,95-0,57-41,35
Mondi Tire Kutsan8,220,988,16
Nasmed Egepol5,704,01

Naturel Enerji35,282,56-0,64
Naturelgaz7,37-0,67

Net Holding4,70-1,6737,03
Netaş Telekom.17,430,11-37,93
Niğbaş Niğde Beton7,23-1,09-86,10
Nuh Çimento41,960,62-12,63
Nurol GMYO10,79-2,2648,01
Odaş Elektrik1,522,70-48,01
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,250,15

Orge Enerji Elektrik6,334,1137,24
Orma Orman Mahsulleri26,14-2,6877,58
Osmanlı Menkul24,78-0,08-19,40
Ostim Endüstriyel Yat1,821,11-22,01
Otokar340,501,4611,90
Oyak Çimento6,900,44-21,41
Oyak Yat. Ort.7,030,001,85
Oyak Yatırım Menkul30,140,13

Oylum Sınai Yatırımlar7,31-1,4855,20
Özak GMYO5,15-1,150,98
Özbal Çelik Boru18,26-1,83178,78
Özderici GMYO1,670,00-24,77
Özerden Plastik7,824,83-13,11
Pamel Elektrik62,75-0,79194,32
Panora GMYO6,471,7310,21
Papilon Savunma14,11-0,56-37,95
Park Elek.Madencilik5,05-2,13-5,96
Parsan31,44-0,3229,38
Pegasus96,253,3329,02
Peker GMYO0,98-1,01-58,11
Penguen Gıda4,05-1,46-19,80
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım237,200,94

Pera GMYO1,420,00-18,94
Pergamon Dış Ticaret23,060,2625,81
Petkim6,921,4738,96
Petrokent Turizm3.601,00-1,16297,29
Pınar Et ve Un17,42-0,40-20,40
Pınar Su3,85-0,52-5,27
Pınar Süt16,660,42-26,12
Plastikkart16,95-0,4119,00
Polisan Holding2,820,00-26,65
Politeknik Metal336,10-2,07-17,16
Prizma Press Matbaacılık3,731,08-31,93
QNB Finans Fin. Kir.66,752,30-46,73
QNB Finansbank37,100,00-47,26
QUA Granite Hayal Yapı11,59-1,95

Ral Yatırım Holding8,851,3799,32
Ray Sigorta9,652,12-37,54
Reysaş GMYO2,920,69-9,93
Reysaş Lojistik5,110,20-1,24
Rhea Girişim2,27-0,44-38,98
Rodrigo Tekstil13,85-1,421,02
Royal Halı3,02-0,33-12,21
RTA Laboratuvarları21,680,18-28,40
Sabancı Holding12,37-0,2412,19
Safkar Ege Soğutmacılık7,23-2,30-33,55
Sanel Mühendislik4,75-0,2138,89
Sanifoam Sünger30,000,33120,59
Sanko Pazarlama9,45-0,741,97
Saray Matbaacılık3,780,00-56,90
Sarkuysan18,40-1,02111,56
Sasa Polyester30,861,18105,95
Say Yenilenebilir Enerji22,82-1,81168,16
Sekuro Plastik18,68-1,5333,81
Selçuk Ecza Deposu9,290,87-30,84
Selçuk Gıda4,130,49-17,07
Selva Gıda Sanayi9,48-1,25

Senkron Güvenlik25,600,00-2,51
Serve Film Prodüksiyon13,20-1,49-17,50
Servet GMYO71,600,56-8,67
Seyitler Kimya18,180,4435,03
Silverline Endüstri5,23-1,32-39,19
Sinpaş GMYO4,24-0,241,44
Smartiks Yazılım5,320,57-39,95
Sodaş Sodyum Sanayii23,681,20-10,08
Söktaş2,921,74-10,17
Sönmez Filament31,04-3,60-41,64
Sönmez Pamuklu10,020,10-32,10
Sumaş Suni Tahta86,000,5868,59
Şeker Fin. Kir.5,09-0,20-20,47
Şekerbank1,120,90-25,83
Şişe Cam9,394,6831,15
Şok Marketler Ticaret11,60-0,34-7,05
T. Halk Bankası4,730,42-14,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,70-0,96-33,35
T.S.K.B.1,631,87-6,67
T.Tuborg17,172,20-3,16
Taç Tarım Ürünleri24,600,41133,62
Tat Gıda9,630,84-16,71
TAV Havalimanları30,020,8740,94
Tek-Art Turizm1,31-2,24-35,15
Tekfen Holding16,051,39-2,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,54-0,91-24,48
Temapol Polimer Plastik14,050,0022,17
Tetamat Gıda Yatırımları173,40-1,76-19,83
TGS Dış Ticaret15,90-1,4925,10
Tofaş Oto. Fab.61,904,12100,25
Torunlar GMYO4,06-0,254,10
Trabzon Liman30,22-0,20-5,92
Trabzonspor Sportif6,189,96153,28
Trend GMYO6,531,24-48,05
TSKB GMYO2,800,36-41,99
Tuğçelik14,30-3,5776,98
Tukaş7,20-1,37-25,70
Turcas Petrol3,79-0,26-21,86
Tureks Turizm Taşımacılık13,28-0,60

Turkcell16,990,7113,90
Tümosan Motor ve Traktör16,88-1,2319,97
Tüpraş151,602,7140,37
Türk Hava Yolları18,331,5541,98
Türk İlaç Serum9,462,27

Türk Prysmian Kablo28,301,36134,61
Türk Telekom8,681,769,88
Türk Traktör172,503,051,25
Türker Proje Gayrimenkul131,90-0,2316,83
Türkiye Sigorta4,920,20-20,36
Ufuk Yatırım19,792,9747,69
Ulaşlar Turizm Yat.3,78-1,31-10,85
Ulusoy Elektrik50,75-0,39-1,17
Ulusoy Un Sanayi5,27-0,573,57
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,710,00-26,92
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya28,340,28-49,93
Ülker Bisküvi19,720,05-11,64
Ünlü Yatırım Holding5,76-0,17

Vakıf Fin. Kir.6,82-2,15100,12
Vakıf GMYO1,710,59-28,71
Vakıf Yat. Ort.6,09-0,65-17,26
Vakıflar Bankası3,800,80-19,32
Vakko Tekstil10,09-2,3261,02
Vanet Gıda6,150,33-20,44
VBT Yazılım20,88-4,22

Verusa Holding51,600,2914,46
Verusaturk Girisim28,009,03114,59
Vestel26,621,0648,36
Vestel Beyaz Eşya6,150,4938,56
Viking Kağıt6,630,76-26,33
Yapı ve Kredi Bank.3,163,955,43
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,14-0,46-16,72
Yataş13,30-4,59-6,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,180,00-27,73
Yeni Gimat GMYO15,49-0,7133,63
Yeo Teknoloji65,35-1,28

Yeşil GMYO0,940,00-31,88
Yeşil Yapı1,08-1,82-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,13-1,39-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme10.100,000,00-35,26
Yonga Mobilya18,900,11-36,55
Yükselen Çelik5,330,952,59
Yünsa11,72-1,01-15,63
Ziraat GMYO2,330,00

Zorlu Enerji1,751,74-30,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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