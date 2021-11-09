Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|1,69
|-25,93
|İş Bankası (C)
|6,30
|0,96
|-7,25
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,21
|-0,31
|-16,84
|İş Girişim
|8,04
|-0,50
|-57,57
|İş GMYO
|2,21
|0,00
|-12,99
|İş Y. Men. Değ.
|16,92
|0,83
|1,94
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,36
|-17,93
|İşbir Holding
|52,80
|-2,22
|-1,64
|Işık Plastik
|5,85
|-0,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|2,06
|-13,16
|İttifak Holding
|1,33
|1,53
|-40,36
|İz Hayvancılık Tarım
|21,00
|1,06
|16,67
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|-0,85
|-29,60
|İzmir Fırça
|6,18
|-2,22
|11,15
|Jantsa Jant Sanayi
|61,05
|0,25
|47,29
|Kafein Yazılım
|20,40
|-1,54
|-4,40
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,90
|1,85
|Kaplamin
|24,66
|0,98
|-27,04
|Kardemir (A)
|6,47
|-0,46
|8,74
|Kardemir (B)
|6,44
|-0,62
|22,20
|Kardemir (D)
|7,39
|0,54
|27,85
|Karel Elektronik
|9,15
|0,00
|36,07
|Karsan Otomotiv
|3,65
|0,27
|12,31
|Karsu Tekstil
|8,11
|-0,98
|-5,15
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,00
|-9,97
|Kartonsan
|53,60
|1,32
|-43,38
|Katmerciler Ekipman
|1,48
|1,37
|-14,56
|Kent Gıda
|172,90
|-0,06
|-51,38
|Kerevitaş Gıda
|4,32
|-1,37
|-34,35
|Kervan Gıda
|11,71
|-1,10
|14,41
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|-1,37
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,16
|0,93
|-13,94
|Kızılbük GYO
|36,82
|2,16
|Klimasan Klima
|10,91
|1,68
|29,30
|Koç Holding
|26,80
|3,32
|31,04
|Konfrut Gıda
|4,05
|-0,49
|-4,14
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|75,40
|-1,76
|219,49
|Konya Çimento
|863,80
|-0,02
|-23,56
|Koray GMYO
|7,10
|0,00
|59,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,50
|0,22
|76,85
|Koza Altın
|109,50
|0,46
|13,24
|Koza Madencilik
|17,12
|2,09
|10,52
|Körfez GMYO
|7,11
|4,56
|22,59
|Kristal Kola
|1,36
|0,74
|-55,48
|Kron Telekomünikasyon
|34,62
|-1,20
|-6,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|228,10
|6,84
|45,01
|Kuyas Yatırım
|2,82
|1,08
|22,61
|Kütahya Porselen
|75,65
|0,27
|49,95
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,40
|-3,61
|Lider Faktoring
|3,14
|-0,95
|-7,92
|Link Bilgisayar
|27,30
|1,26
|-13,60
|Logo Yazılım
|41,92
|-0,14
|34,62
|Lokman Hekim Sağlık
|11,09
|2,12
|56,25
|Lüks Kadife
|51,40
|-0,68
|79,00
|Makina Takım
|3,20
|-0,31
|-6,16
|Manas Enerji Yönetimi
|16,10
|-1,71
|Margün Enerji
|9,00
|-1,10
|Marka Yatırım Holding
|4,08
|-0,49
|-36,55
|Marmaris Altınyunus
|176,20
|-1,45
|58,60
|Marshall
|237,20
|-0,75
|-22,66
|Martı GMYO
|0,94
|-2,08
|-63,19
|Martı Otel
|1,74
|0,58
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,82
|-2,56
|Mavi Giyim
|77,00
|0,92
|49,20
|Mazhar Zorlu Holding
|30,74
|-1,22
|-2,35
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,72
|-0,06
|Mega Polietilen
|5,06
|0,40
|-33,94
|Menderes Tekstil
|2,16
|0,00
|-30,10
|Mercan Kimya
|10,30
|0,49
|Merit Turizm
|26,30
|-0,53
|153,88
|Merko Gıda
|4,54
|1,57
|-47,45
|Metemtur Yatırım
|3,03
|-0,33
|-62,52
|Metro Holding
|1,36
|-0,73
|-34,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,00
|0,67
|3,81
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|37,74
|0,48
|-11,82
|Milpa
|3,89
|0,00
|-15,43
|Mistral GMYO
|4,52
|-1,31
|-4,03
|MLP Sağlık
|29,12
|-0,61
|46,55
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-1,64
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,95
|-0,57
|-41,35
|Mondi Tire Kutsan
|8,22
|0,98
|8,16
|Nasmed Egepol
|5,70
|4,01
|Naturel Enerji
|35,28
|2,56
|-0,64
|Naturelgaz
|7,37
|-0,67
|Net Holding
|4,70
|-1,67
|37,03
|Netaş Telekom.
|17,43
|0,11
|-37,93
|Niğbaş Niğde Beton
|7,23
|-1,09
|-86,10
|Nuh Çimento
|41,96
|0,62
|-12,63
|Nurol GMYO
|10,79
|-2,26
|48,01
|Odaş Elektrik
|1,52
|2,70
|-48,01
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,25
|0,15
|Orge Enerji Elektrik
|6,33
|4,11
|37,24
|Orma Orman Mahsulleri
|26,14
|-2,68
|77,58
|Osmanlı Menkul
|24,78
|-0,08
|-19,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,82
|1,11
|-22,01
|Otokar
|340,50
|1,46
|11,90
|Oyak Çimento
|6,90
|0,44
|-21,41
|Oyak Yat. Ort.
|7,03
|0,00
|1,85
|Oyak Yatırım Menkul
|30,14
|0,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,31
|-1,48
|55,20
|Özak GMYO
|5,15
|-1,15
|0,98
|Özbal Çelik Boru
|18,26
|-1,83
|178,78
|Özderici GMYO
|1,67
|0,00
|-24,77
|Özerden Plastik
|7,82
|4,83
|-13,11
|Pamel Elektrik
|62,75
|-0,79
|194,32
|Panora GMYO
|6,47
|1,73
|10,21
|Papilon Savunma
|14,11
|-0,56
|-37,95
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|-2,13
|-5,96
|Parsan
|31,44
|-0,32
|29,38
|Pegasus
|96,25
|3,33
|29,02
|Peker GMYO
|0,98
|-1,01
|-58,11
|Penguen Gıda
|4,05
|-1,46
|-19,80
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|237,20
|0,94
|Pera GMYO
|1,42
|0,00
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|23,06
|0,26
|25,81
|Petkim
|6,92
|1,47
|38,96
|Petrokent Turizm
|3.601,00
|-1,16
|297,29
|Pınar Et ve Un
|17,42
|-0,40
|-20,40
|Pınar Su
|3,85
|-0,52
|-5,27
|Pınar Süt
|16,66
|0,42
|-26,12
|Plastikkart
|16,95
|-0,41
|19,00
|Polisan Holding
|2,82
|0,00
|-26,65
|Politeknik Metal
|336,10
|-2,07
|-17,16
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|1,08
|-31,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,75
|2,30
|-46,73
|QNB Finansbank
|37,10
|0,00
|-47,26
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,59
|-1,95
|Ral Yatırım Holding
|8,85
|1,37
|99,32
|Ray Sigorta
|9,65
|2,12
|-37,54
|Reysaş GMYO
|2,92
|0,69
|-9,93
|Reysaş Lojistik
|5,11
|0,20
|-1,24
|Rhea Girişim
|2,27
|-0,44
|-38,98
|Rodrigo Tekstil
|13,85
|-1,42
|1,02
|Royal Halı
|3,02
|-0,33
|-12,21
|RTA Laboratuvarları
|21,68
|0,18
|-28,40
|Sabancı Holding
|12,37
|-0,24
|12,19
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,23
|-2,30
|-33,55
|Sanel Mühendislik
|4,75
|-0,21
|38,89
|Sanifoam Sünger
|30,00
|0,33
|120,59
|Sanko Pazarlama
|9,45
|-0,74
|1,97
|Saray Matbaacılık
|3,78
|0,00
|-56,90
|Sarkuysan
|18,40
|-1,02
|111,56
|Sasa Polyester
|30,86
|1,18
|105,95
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,82
|-1,81
|168,16
|Sekuro Plastik
|18,68
|-1,53
|33,81
|Selçuk Ecza Deposu
|9,29
|0,87
|-30,84
|Selçuk Gıda
|4,13
|0,49
|-17,07
|Selva Gıda Sanayi
|9,48
|-1,25
|Senkron Güvenlik
|25,60
|0,00
|-2,51
|Serve Film Prodüksiyon
|13,20
|-1,49
|-17,50
|Servet GMYO
|71,60
|0,56
|-8,67
|Seyitler Kimya
|18,18
|0,44
|35,03
|Silverline Endüstri
|5,23
|-1,32
|-39,19
|Sinpaş GMYO
|4,24
|-0,24
|1,44
|Smartiks Yazılım
|5,32
|0,57
|-39,95
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,68
|1,20
|-10,08
|Söktaş
|2,92
|1,74
|-10,17
|Sönmez Filament
|31,04
|-3,60
|-41,64
|Sönmez Pamuklu
|10,02
|0,10
|-32,10
|Sumaş Suni Tahta
|86,00
|0,58
|68,59
|Şeker Fin. Kir.
|5,09
|-0,20
|-20,47
|Şekerbank
|1,12
|0,90
|-25,83
|Şişe Cam
|9,39
|4,68
|31,15
|Şok Marketler Ticaret
|11,60
|-0,34
|-7,05
|T. Halk Bankası
|4,73
|0,42
|-14,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,70
|-0,96
|-33,35
|T.S.K.B.
|1,63
|1,87
|-6,67
|T.Tuborg
|17,17
|2,20
|-3,16
|Taç Tarım Ürünleri
|24,60
|0,41
|133,62
|Tat Gıda
|9,63
|0,84
|-16,71
|TAV Havalimanları
|30,02
|0,87
|40,94
|Tek-Art Turizm
|1,31
|-2,24
|-35,15
|Tekfen Holding
|16,05
|1,39
|-2,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,54
|-0,91
|-24,48
|Temapol Polimer Plastik
|14,05
|0,00
|22,17
|Tetamat Gıda Yatırımları
|173,40
|-1,76
|-19,83
|TGS Dış Ticaret
|15,90
|-1,49
|25,10
|Tofaş Oto. Fab.
|61,90
|4,12
|100,25
|Torunlar GMYO
|4,06
|-0,25
|4,10
|Trabzon Liman
|30,22
|-0,20
|-5,92
|Trabzonspor Sportif
|6,18
|9,96
|153,28
|Trend GMYO
|6,53
|1,24
|-48,05
|TSKB GMYO
|2,80
|0,36
|-41,99
|Tuğçelik
|14,30
|-3,57
|76,98
|Tukaş
|7,20
|-1,37
|-25,70
|Turcas Petrol
|3,79
|-0,26
|-21,86
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,28
|-0,60
|Turkcell
|16,99
|0,71
|13,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,88
|-1,23
|19,97
|Tüpraş
|151,60
|2,71
|40,37
|Türk Hava Yolları
|18,33
|1,55
|41,98
|Türk İlaç Serum
|9,46
|2,27
|Türk Prysmian Kablo
|28,30
|1,36
|134,61
|Türk Telekom
|8,68
|1,76
|9,88
|Türk Traktör
|172,50
|3,05
|1,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,90
|-0,23
|16,83
|Türkiye Sigorta
|4,92
|0,20
|-20,36
|Ufuk Yatırım
|19,79
|2,97
|47,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,78
|-1,31
|-10,85
|Ulusoy Elektrik
|50,75
|-0,39
|-1,17
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|-0,57
|3,57
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,71
|0,00
|-26,92
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|28,34
|0,28
|-49,93
|Ülker Bisküvi
|19,72
|0,05
|-11,64
|Ünlü Yatırım Holding
|5,76
|-0,17
|Vakıf Fin. Kir.
|6,82
|-2,15
|100,12
|Vakıf GMYO
|1,71
|0,59
|-28,71
|Vakıf Yat. Ort.
|6,09
|-0,65
|-17,26
|Vakıflar Bankası
|3,80
|0,80
|-19,32
|Vakko Tekstil
|10,09
|-2,32
|61,02
|Vanet Gıda
|6,15
|0,33
|-20,44
|VBT Yazılım
|20,88
|-4,22
|Verusa Holding
|51,60
|0,29
|14,46
|Verusaturk Girisim
|28,00
|9,03
|114,59
|Vestel
|26,62
|1,06
|48,36
|Vestel Beyaz Eşya
|6,15
|0,49
|38,56
|Viking Kağıt
|6,63
|0,76
|-26,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,16
|3,95
|5,43
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,14
|-0,46
|-16,72
|Yataş
|13,30
|-4,59
|-6,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,18
|0,00
|-27,73
|Yeni Gimat GMYO
|15,49
|-0,71
|33,63
|Yeo Teknoloji
|65,35
|-1,28
|Yeşil GMYO
|0,94
|0,00
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,08
|-1,82
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|-1,39
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.100,00
|0,00
|-35,26
|Yonga Mobilya
|18,90
|0,11
|-36,55
|Yükselen Çelik
|5,33
|0,95
|2,59
|Yünsa
|11,72
|-1,01
|-15,63
|Ziraat GMYO
|2,33
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,75
|1,74
|-30,80
(Son)
Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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