Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.500,00 1,03 -27,16 İş Bankası (C) 6,27 0,00 -7,69 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,20 1,27 -17,10 İş Girişim 7,97 1,27 -57,94 İş GMYO 2,16 0,93 -14,96 İş Y. Men. Değ. 16,63 1,09 0,20 İş Yat. Ort. 2,74 0,00 -18,53 İşbir Holding 53,95 -3,23 0,51 Işık Plastik 5,90 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 2,11 -14,91 İttifak Holding 1,30 -2,26 -41,70 İz Hayvancılık Tarım 20,86 -2,16 15,89 İzmir Demir Çelik 2,35 0,86 -28,99 İzmir Fırça 6,53 -1,66 17,45 Jantsa Jant Sanayi 60,85 0,75 46,81 Kafein Yazılım 20,78 1,17 -2,62 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,64 6,47 Kaplamin 24,42 -0,16 -27,75 Kardemir (A) 6,41 0,79 7,73 Kardemir (B) 6,40 1,27 21,44 Kardemir (D) 7,24 2,55 25,26 Karel Elektronik 9,13 0,88 35,78 Karsan Otomotiv 3,66 -1,88 12,62 Karsu Tekstil 8,18 0,00 -4,33 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,44 -9,98 Kartonsan 53,40 1,71 -43,60 Katmerciler Ekipman 1,48 0,00 -14,56 Kent Gıda 176,30 0,00 -50,42 Kerevitaş Gıda 4,40 0,92 -33,13 Kervan Gıda 11,60 0,09 13,33 Kervansaray Yat. Holding 0,74 2,78 -41,27 Kiler GMYO 2,12 -2,75 -15,54 Kızılbük GYO 35,02 1,51 Klimasan Klima 10,72 1,04 27,05 Koç Holding 26,12 2,19 27,71 Konfrut Gıda 4,06 0,00 -3,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 76,70 -2,54 225,00 Konya Çimento 869,30 1,44 -23,07 Koray GMYO 7,26 0,00 63,15 Kordsa Teknik Tekstil 27,42 3,01 76,33 Koza Altın 108,60 2,45 12,31 Koza Madencilik 16,74 2,07 8,07 Körfez GMYO 6,81 6,91 17,41 Kristal Kola 1,37 0,74 -55,16 Kron Telekomünikasyon 35,18 1,74 -4,51 Kuştur Kuşadası Turizm 214,70 0,56 36,49 Kuyas Yatırım 2,81 1,44 22,17 Kütahya Porselen 75,45 0,27 49,55 Kütahya Şeker Fabrikası 28,70 0,07 Lider Faktoring 3,18 3,58 -6,74 Link Bilgisayar 27,52 1,03 -12,90 Logo Yazılım 42,06 1,59 35,07 Lokman Hekim Sağlık 10,77 -0,19 51,74 Lüks Kadife 51,15 3,75 78,13 Makina Takım 3,22 0,94 -5,57 Manas Enerji Yönetimi 16,32 1,05 Margün Enerji 9,16 3,62 Marka Yatırım Holding 4,09 0,25 -36,39 Marmaris Altınyunus 177,80 -1,06 60,04 Marshall 237,10 0,42 -22,69 Martı GMYO 0,97 2,11 -62,01 Martı Otel 1,72 1,78 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 23,42 1,65 Mavi Giyim 76,45 0,72 48,13 Mazhar Zorlu Holding 31,00 0,39 -1,52 Meditera Tıbbi Malzeme 34,92 0,40 Mega Polietilen 5,04 0,60 -34,20 Menderes Tekstil 2,16 1,89 -30,10 Mercan Kimya 10,30 0,19 Merit Turizm 25,52 -1,47 146,35 Merko Gıda 4,42 0,00 -48,84 Metemtur Yatırım 3,02 0,33 -62,65 Metro Holding 1,40 7,69 -32,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,98 -0,33 3,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 0,57 -24,89 Migros Ticaret 37,02 3,06 -13,50 Milpa 3,91 0,77 -15,00 Mistral GMYO 4,62 -0,86 -1,91 MLP Sağlık 28,80 2,27 44,94 MMC San. ve Tic. Yat. 6,40 4,92 39,13 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,94 0,14 -41,43 Mondi Tire Kutsan 8,22 1,48 8,16 Nasmed Egepol 5,34 3,09 Naturel Enerji 34,08 1,43 -4,02 Naturelgaz 7,40 0,82 Net Holding 4,67 3,55 36,15 Netaş Telekom. 17,46 -0,17 -37,82 Niğbaş Niğde Beton 7,37 0,27 -85,83 Nuh Çimento 39,72 0,20 -17,30 Nurol GMYO 11,21 -4,60 53,77 Odaş Elektrik 1,49 1,36 -49,03 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,33 0,45 Orge Enerji Elektrik 6,00 0,33 30,08 Orma Orman Mahsulleri 25,10 -7,04 70,52 Osmanlı Menkul 25,02 -0,87 -18,62 Ostim Endüstriyel Yat 1,81 1,12 -22,44 Otokar 337,30 0,12 10,85 Oyak Çimento 6,87 0,29 -21,75 Oyak Yat. Ort. 7,09 1,72 2,72 Oyak Yatırım Menkul 30,84 1,72 Oylum Sınai Yatırımlar 7,45 0,54 58,17 Özak GMYO 5,19 -2,81 1,76 Özbal Çelik Boru 18,37 4,08 180,46 Özderici GMYO 1,67 1,83 -24,77 Özerden Plastik 7,48 2,89 -16,89 Pamel Elektrik 62,00 2,73 190,81 Panora GMYO 6,41 0,00 9,18 Papilon Savunma 14,25 1,86 -37,33 Park Elek.Madencilik 5,14 1,58 -4,28 Parsan 31,66 1,47 30,29 Pegasus 91,65 -0,87 22,86 Peker GMYO 0,99 0,00 -57,68 Penguen Gıda 4,03 2,28 -20,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 238,30 9,21 Pera GMYO 1,44 1,41 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 23,12 0,26 26,14 Petkim 6,89 3,14 38,35 Petrokent Turizm 3.600,20 -0,30 297,20 Pınar Et ve Un 17,40 0,75 -20,49 Pınar Su 3,87 -0,77 -4,78 Pınar Süt 16,55 0,61 -26,61 Plastikkart 17,24 -0,92 21,03 Polisan Holding 2,83 0,71 -26,39 Politeknik Metal 348,00 4,47 -14,23 Prizma Press Matbaacılık 3,71 -0,54 -32,30 QNB Finans Fin. Kir. 64,20 0,08 -48,76 QNB Finansbank 37,00 2,78 -47,41 QUA Granite Hayal Yapı 12,01 2,13 Ral Yatırım Holding 8,55 1,91 92,57 Ray Sigorta 9,48 -0,21 -38,64 Reysaş GMYO 2,90 -0,68 -10,54 Reysaş Lojistik 5,11 -2,85 -1,24 Rhea Girişim 2,20 0,00 -40,86 Rodrigo Tekstil 13,84 -2,40 0,95 Royal Halı 3,00 -2,91 -12,79 RTA Laboratuvarları 21,60 0,19 -28,67 Sabancı Holding 12,30 1,57 11,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,44 0,81 -31,62 Sanel Mühendislik 4,79 -0,62 40,06 Sanifoam Sünger 29,96 -1,12 120,29 Sanko Pazarlama 9,63 0,00 3,91 Saray Matbaacılık 3,78 -0,53 -56,90 Sarkuysan 18,24 0,55 109,72 Sasa Polyester 30,08 1,83 100,74 Say Yenilenebilir Enerji 23,24 2,83 173,09 Sekuro Plastik 18,98 0,69 35,96 Selçuk Ecza Deposu 9,20 1,10 -31,51 Selçuk Gıda 4,12 -0,48 -17,27 Selva Gıda Sanayi 9,76 -0,20 Senkron Güvenlik 25,10 -3,54 -4,42 Serve Film Prodüksiyon 13,48 0,00 -15,75 Servet GMYO 71,50 0,00 -8,80 Seyitler Kimya 17,87 -0,17 32,73 Silverline Endüstri 5,33 1,91 -38,02 Sinpaş GMYO 4,25 0,00 1,67 Smartiks Yazılım 5,29 0,38 -40,29 Sodaş Sodyum Sanayii 23,40 -0,85 -11,15 Söktaş 2,86 -0,69 -12,02 Sönmez Filament 32,00 2,17 -39,83 Sönmez Pamuklu 16,28 10,00 -32,17 Sumaş Suni Tahta 85,50 0,59 67,61 Şeker Fin. Kir. 5,11 0,39 -20,16 Şekerbank 1,12 1,82 -25,83 Şişe Cam 8,96 1,70 25,15 Şok Marketler Ticaret 11,60 -0,26 -7,05 T. Halk Bankası 4,69 1,96 -15,65 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,08 0,76 -32,13 T.S.K.B. 1,57 0,00 -10,11 T.Tuborg 16,56 -0,24 -6,60 Taç Tarım Ürünleri 23,58 2,52 123,93 Tat Gıda 9,61 0,73 -16,88 TAV Havalimanları 28,92 0,42 35,77 Tek-Art Turizm 1,34 0,00 -33,66 Tekfen Holding 15,81 0,13 -3,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,68 2,45 -22,86 Temapol Polimer Plastik 14,08 0,50 22,43 Tetamat Gıda Yatırımları 178,90 -0,83 -17,29 TGS Dış Ticaret 16,11 3,07 26,75 Tofaş Oto. Fab. 58,90 2,08 90,55 Torunlar GMYO 4,11 0,98 5,38 Trabzon Liman 30,16 0,33 -6,10 Trabzonspor Sportif 5,62 9,98 130,33 Trend GMYO 6,51 -1,36 -48,21 TSKB GMYO 2,80 -0,36 -41,99 Tuğçelik 15,02 5,48 85,89 Tukaş 7,28 2,39 -24,87 Turcas Petrol 3,84 1,32 -20,82 Tureks Turizm Taşımacılık 13,47 -4,26 Turkcell 16,87 0,36 13,10 Tümosan Motor ve Traktör 17,10 3,01 21,54 Tüpraş 146,70 0,96 35,83 Türk Hava Yolları 17,76 0,62 37,57 Türk İlaç Serum 9,24 1,87 Türk Prysmian Kablo 28,54 1,57 136,60 Türk Telekom 8,53 1,91 7,98 Türk Traktör 168,90 4,07 -0,86 Türker Proje Gayrimenkul 132,70 0,30 17,54 Türkiye Sigorta 4,93 0,41 -20,20 Ufuk Yatırım 20,00 -2,25 49,25 Ulaşlar Turizm Yat. 3,81 -1,80 -10,14 Ulusoy Elektrik 50,60 -0,59 -1,46 Ulusoy Un Sanayi 5,30 0,76 4,16 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,71 1,18 -26,92 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 28,04 -0,78 -50,46 Ülker Bisküvi 19,81 -0,90 -11,24 Ünlü Yatırım Holding 5,83 -0,68 Vakıf Fin. Kir. 6,70 0,75 96,60 Vakıf GMYO 1,71 1,79 -28,71 Vakıf Yat. Ort. 6,12 0,49 -16,85 Vakıflar Bankası 3,76 2,17 -20,17 Vakko Tekstil 10,40 6,12 65,96 Vanet Gıda 6,21 2,31 -19,66 VBT Yazılım 21,26 0,95 Verusa Holding 50,40 4,48 11,80 Verusaturk Girisim 25,58 9,50 96,04 Vestel 26,42 2,01 47,25 Vestel Beyaz Eşya 6,15 0,65 38,56 Viking Kağıt 6,58 -0,75 -26,89 Yapı ve Kredi Bank. 3,02 0,33 0,76 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,22 0,40 -16,50 Yataş 13,88 0,58 -1,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,20 0,95 -27,27 Yeni Gimat GMYO 15,61 0,00 34,66 Yeo Teknoloji 66,65 6,64 Yeşil GMYO 0,94 3,30 -31,88 Yeşil Yapı 1,09 1,87 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,12 2,42 -50,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.969,20 -36,10 Yonga Mobilya 18,93 -0,37 -36,45 Yükselen Çelik 5,30 1,15 2,01 Yünsa 11,79 1,11 -15,13 Ziraat GMYO 2,38 3,03 Zorlu Enerji 1,72 0,00 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Son dakika: Borsa İstanbul 1595 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi