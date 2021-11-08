Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.500,00
|1,03
|-27,16
|İş Bankası (C)
|6,27
|0,00
|-7,69
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,20
|1,27
|-17,10
|İş Girişim
|7,97
|1,27
|-57,94
|İş GMYO
|2,16
|0,93
|-14,96
|İş Y. Men. Değ.
|16,63
|1,09
|0,20
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,00
|-18,53
|İşbir Holding
|53,95
|-3,23
|0,51
|Işık Plastik
|5,90
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|2,11
|-14,91
|İttifak Holding
|1,30
|-2,26
|-41,70
|İz Hayvancılık Tarım
|20,86
|-2,16
|15,89
|İzmir Demir Çelik
|2,35
|0,86
|-28,99
|İzmir Fırça
|6,53
|-1,66
|17,45
|Jantsa Jant Sanayi
|60,85
|0,75
|46,81
|Kafein Yazılım
|20,78
|1,17
|-2,62
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,64
|6,47
|Kaplamin
|24,42
|-0,16
|-27,75
|Kardemir (A)
|6,41
|0,79
|7,73
|Kardemir (B)
|6,40
|1,27
|21,44
|Kardemir (D)
|7,24
|2,55
|25,26
|Karel Elektronik
|9,13
|0,88
|35,78
|Karsan Otomotiv
|3,66
|-1,88
|12,62
|Karsu Tekstil
|8,18
|0,00
|-4,33
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,44
|-9,98
|Kartonsan
|53,40
|1,71
|-43,60
|Katmerciler Ekipman
|1,48
|0,00
|-14,56
|Kent Gıda
|176,30
|0,00
|-50,42
|Kerevitaş Gıda
|4,40
|0,92
|-33,13
|Kervan Gıda
|11,60
|0,09
|13,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|2,78
|-41,27
|Kiler GMYO
|2,12
|-2,75
|-15,54
|Kızılbük GYO
|35,02
|1,51
|Klimasan Klima
|10,72
|1,04
|27,05
|Koç Holding
|26,12
|2,19
|27,71
|Konfrut Gıda
|4,06
|0,00
|-3,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|76,70
|-2,54
|225,00
|Konya Çimento
|869,30
|1,44
|-23,07
|Koray GMYO
|7,26
|0,00
|63,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,42
|3,01
|76,33
|Koza Altın
|108,60
|2,45
|12,31
|Koza Madencilik
|16,74
|2,07
|8,07
|Körfez GMYO
|6,81
|6,91
|17,41
|Kristal Kola
|1,37
|0,74
|-55,16
|Kron Telekomünikasyon
|35,18
|1,74
|-4,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|214,70
|0,56
|36,49
|Kuyas Yatırım
|2,81
|1,44
|22,17
|Kütahya Porselen
|75,45
|0,27
|49,55
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,70
|0,07
|Lider Faktoring
|3,18
|3,58
|-6,74
|Link Bilgisayar
|27,52
|1,03
|-12,90
|Logo Yazılım
|42,06
|1,59
|35,07
|Lokman Hekim Sağlık
|10,77
|-0,19
|51,74
|Lüks Kadife
|51,15
|3,75
|78,13
|Makina Takım
|3,22
|0,94
|-5,57
|Manas Enerji Yönetimi
|16,32
|1,05
|Margün Enerji
|9,16
|3,62
|Marka Yatırım Holding
|4,09
|0,25
|-36,39
|Marmaris Altınyunus
|177,80
|-1,06
|60,04
|Marshall
|237,10
|0,42
|-22,69
|Martı GMYO
|0,97
|2,11
|-62,01
|Martı Otel
|1,72
|1,78
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,42
|1,65
|Mavi Giyim
|76,45
|0,72
|48,13
|Mazhar Zorlu Holding
|31,00
|0,39
|-1,52
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,92
|0,40
|Mega Polietilen
|5,04
|0,60
|-34,20
|Menderes Tekstil
|2,16
|1,89
|-30,10
|Mercan Kimya
|10,30
|0,19
|Merit Turizm
|25,52
|-1,47
|146,35
|Merko Gıda
|4,42
|0,00
|-48,84
|Metemtur Yatırım
|3,02
|0,33
|-62,65
|Metro Holding
|1,40
|7,69
|-32,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,98
|-0,33
|3,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|0,57
|-24,89
|Migros Ticaret
|37,02
|3,06
|-13,50
|Milpa
|3,91
|0,77
|-15,00
|Mistral GMYO
|4,62
|-0,86
|-1,91
|MLP Sağlık
|28,80
|2,27
|44,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,40
|4,92
|39,13
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,94
|0,14
|-41,43
|Mondi Tire Kutsan
|8,22
|1,48
|8,16
|Nasmed Egepol
|5,34
|3,09
|Naturel Enerji
|34,08
|1,43
|-4,02
|Naturelgaz
|7,40
|0,82
|Net Holding
|4,67
|3,55
|36,15
|Netaş Telekom.
|17,46
|-0,17
|-37,82
|Niğbaş Niğde Beton
|7,37
|0,27
|-85,83
|Nuh Çimento
|39,72
|0,20
|-17,30
|Nurol GMYO
|11,21
|-4,60
|53,77
|Odaş Elektrik
|1,49
|1,36
|-49,03
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,33
|0,45
|Orge Enerji Elektrik
|6,00
|0,33
|30,08
|Orma Orman Mahsulleri
|25,10
|-7,04
|70,52
|Osmanlı Menkul
|25,02
|-0,87
|-18,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,81
|1,12
|-22,44
|Otokar
|337,30
|0,12
|10,85
|Oyak Çimento
|6,87
|0,29
|-21,75
|Oyak Yat. Ort.
|7,09
|1,72
|2,72
|Oyak Yatırım Menkul
|30,84
|1,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,45
|0,54
|58,17
|Özak GMYO
|5,19
|-2,81
|1,76
|Özbal Çelik Boru
|18,37
|4,08
|180,46
|Özderici GMYO
|1,67
|1,83
|-24,77
|Özerden Plastik
|7,48
|2,89
|-16,89
|Pamel Elektrik
|62,00
|2,73
|190,81
|Panora GMYO
|6,41
|0,00
|9,18
|Papilon Savunma
|14,25
|1,86
|-37,33
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|1,58
|-4,28
|Parsan
|31,66
|1,47
|30,29
|Pegasus
|91,65
|-0,87
|22,86
|Peker GMYO
|0,99
|0,00
|-57,68
|Penguen Gıda
|4,03
|2,28
|-20,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|238,30
|9,21
|Pera GMYO
|1,44
|1,41
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|23,12
|0,26
|26,14
|Petkim
|6,89
|3,14
|38,35
|Petrokent Turizm
|3.600,20
|-0,30
|297,20
|Pınar Et ve Un
|17,40
|0,75
|-20,49
|Pınar Su
|3,87
|-0,77
|-4,78
|Pınar Süt
|16,55
|0,61
|-26,61
|Plastikkart
|17,24
|-0,92
|21,03
|Polisan Holding
|2,83
|0,71
|-26,39
|Politeknik Metal
|348,00
|4,47
|-14,23
|Prizma Press Matbaacılık
|3,71
|-0,54
|-32,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,20
|0,08
|-48,76
|QNB Finansbank
|37,00
|2,78
|-47,41
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,01
|2,13
|Ral Yatırım Holding
|8,55
|1,91
|92,57
|Ray Sigorta
|9,48
|-0,21
|-38,64
|Reysaş GMYO
|2,90
|-0,68
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|5,11
|-2,85
|-1,24
|Rhea Girişim
|2,20
|0,00
|-40,86
|Rodrigo Tekstil
|13,84
|-2,40
|0,95
|Royal Halı
|3,00
|-2,91
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|21,60
|0,19
|-28,67
|Sabancı Holding
|12,30
|1,57
|11,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,44
|0,81
|-31,62
|Sanel Mühendislik
|4,79
|-0,62
|40,06
|Sanifoam Sünger
|29,96
|-1,12
|120,29
|Sanko Pazarlama
|9,63
|0,00
|3,91
|Saray Matbaacılık
|3,78
|-0,53
|-56,90
|Sarkuysan
|18,24
|0,55
|109,72
|Sasa Polyester
|30,08
|1,83
|100,74
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,24
|2,83
|173,09
|Sekuro Plastik
|18,98
|0,69
|35,96
|Selçuk Ecza Deposu
|9,20
|1,10
|-31,51
|Selçuk Gıda
|4,12
|-0,48
|-17,27
|Selva Gıda Sanayi
|9,76
|-0,20
|Senkron Güvenlik
|25,10
|-3,54
|-4,42
|Serve Film Prodüksiyon
|13,48
|0,00
|-15,75
|Servet GMYO
|71,50
|0,00
|-8,80
|Seyitler Kimya
|17,87
|-0,17
|32,73
|Silverline Endüstri
|5,33
|1,91
|-38,02
|Sinpaş GMYO
|4,25
|0,00
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,29
|0,38
|-40,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,40
|-0,85
|-11,15
|Söktaş
|2,86
|-0,69
|-12,02
|Sönmez Filament
|32,00
|2,17
|-39,83
|Sönmez Pamuklu
|16,28
|10,00
|-32,17
|Sumaş Suni Tahta
|85,50
|0,59
|67,61
|Şeker Fin. Kir.
|5,11
|0,39
|-20,16
|Şekerbank
|1,12
|1,82
|-25,83
|Şişe Cam
|8,96
|1,70
|25,15
|Şok Marketler Ticaret
|11,60
|-0,26
|-7,05
|T. Halk Bankası
|4,69
|1,96
|-15,65
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,08
|0,76
|-32,13
|T.S.K.B.
|1,57
|0,00
|-10,11
|T.Tuborg
|16,56
|-0,24
|-6,60
|Taç Tarım Ürünleri
|23,58
|2,52
|123,93
|Tat Gıda
|9,61
|0,73
|-16,88
|TAV Havalimanları
|28,92
|0,42
|35,77
|Tek-Art Turizm
|1,34
|0,00
|-33,66
|Tekfen Holding
|15,81
|0,13
|-3,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,68
|2,45
|-22,86
|Temapol Polimer Plastik
|14,08
|0,50
|22,43
|Tetamat Gıda Yatırımları
|178,90
|-0,83
|-17,29
|TGS Dış Ticaret
|16,11
|3,07
|26,75
|Tofaş Oto. Fab.
|58,90
|2,08
|90,55
|Torunlar GMYO
|4,11
|0,98
|5,38
|Trabzon Liman
|30,16
|0,33
|-6,10
|Trabzonspor Sportif
|5,62
|9,98
|130,33
|Trend GMYO
|6,51
|-1,36
|-48,21
|TSKB GMYO
|2,80
|-0,36
|-41,99
|Tuğçelik
|15,02
|5,48
|85,89
|Tukaş
|7,28
|2,39
|-24,87
|Turcas Petrol
|3,84
|1,32
|-20,82
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,47
|-4,26
|Turkcell
|16,87
|0,36
|13,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,10
|3,01
|21,54
|Tüpraş
|146,70
|0,96
|35,83
|Türk Hava Yolları
|17,76
|0,62
|37,57
|Türk İlaç Serum
|9,24
|1,87
|Türk Prysmian Kablo
|28,54
|1,57
|136,60
|Türk Telekom
|8,53
|1,91
|7,98
|Türk Traktör
|168,90
|4,07
|-0,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,70
|0,30
|17,54
|Türkiye Sigorta
|4,93
|0,41
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|20,00
|-2,25
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,81
|-1,80
|-10,14
|Ulusoy Elektrik
|50,60
|-0,59
|-1,46
|Ulusoy Un Sanayi
|5,30
|0,76
|4,16
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,71
|1,18
|-26,92
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|28,04
|-0,78
|-50,46
|Ülker Bisküvi
|19,81
|-0,90
|-11,24
|Ünlü Yatırım Holding
|5,83
|-0,68
|Vakıf Fin. Kir.
|6,70
|0,75
|96,60
|Vakıf GMYO
|1,71
|1,79
|-28,71
|Vakıf Yat. Ort.
|6,12
|0,49
|-16,85
|Vakıflar Bankası
|3,76
|2,17
|-20,17
|Vakko Tekstil
|10,40
|6,12
|65,96
|Vanet Gıda
|6,21
|2,31
|-19,66
|VBT Yazılım
|21,26
|0,95
|Verusa Holding
|50,40
|4,48
|11,80
|Verusaturk Girisim
|25,58
|9,50
|96,04
|Vestel
|26,42
|2,01
|47,25
|Vestel Beyaz Eşya
|6,15
|0,65
|38,56
|Viking Kağıt
|6,58
|-0,75
|-26,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,02
|0,33
|0,76
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,22
|0,40
|-16,50
|Yataş
|13,88
|0,58
|-1,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,20
|0,95
|-27,27
|Yeni Gimat GMYO
|15,61
|0,00
|34,66
|Yeo Teknoloji
|66,65
|6,64
|Yeşil GMYO
|0,94
|3,30
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,09
|1,87
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,12
|2,42
|-50,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.969,20
|-36,10
|Yonga Mobilya
|18,93
|-0,37
|-36,45
|Yükselen Çelik
|5,30
|1,15
|2,01
|Yünsa
|11,79
|1,11
|-15,13
|Ziraat GMYO
|2,38
|3,03
|Zorlu Enerji
|1,72
|0,00
|-31,99
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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