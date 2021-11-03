Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.000,00
|0,00
|-28,39
|İş Bankası (C)
|5,73
|-1,55
|-15,64
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,05
|-1,29
|-20,98
|İş Girişim
|7,69
|-1,91
|-59,42
|İş GMYO
|1,99
|0,00
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|15,43
|-0,84
|-7,03
|İş Yat. Ort.
|2,68
|-1,83
|-20,31
|İşbir Holding
|53,35
|0,00
|-0,61
|Işık Plastik
|5,96
|-1,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-3,16
|-19,30
|İttifak Holding
|1,23
|-1,60
|-44,84
|İz Hayvancılık Tarım
|21,02
|-4,63
|16,78
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-2,98
|-31,11
|İzmir Fırça
|5,76
|-1,37
|3,60
|Jantsa Jant Sanayi
|59,25
|-2,71
|42,95
|Kafein Yazılım
|20,18
|-1,08
|-5,43
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,15
|-2,28
|Kaplamin
|24,32
|-4,40
|-28,05
|Kardemir (A)
|6,30
|-2,48
|5,88
|Kardemir (B)
|6,25
|-2,50
|18,60
|Kardemir (D)
|7,17
|-3,89
|24,05
|Karel Elektronik
|8,75
|0,46
|30,13
|Karsan Otomotiv
|3,53
|-4,08
|8,62
|Karsu Tekstil
|8,11
|-1,70
|-5,15
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|19,79
|-9,96
|Kartonsan
|49,36
|-1,58
|-47,86
|Katmerciler Ekipman
|1,36
|-4,90
|-21,49
|Kent Gıda
|174,80
|0,00
|-50,84
|Kerevitaş Gıda
|4,29
|1,18
|-34,80
|Kervan Gıda
|11,35
|-1,56
|10,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|0,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,29
|0,00
|-8,76
|Kızılbük GYO
|35,78
|4,13
|Klimasan Klima
|10,29
|-2,65
|21,95
|Koç Holding
|23,30
|-1,02
|13,92
|Konfrut Gıda
|3,98
|-2,93
|-5,80
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,40
|-3,51
|202,54
|Konya Çimento
|817,70
|-2,11
|-27,64
|Koray GMYO
|7,05
|-1,54
|58,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,54
|-2,07
|70,68
|Koza Altın
|102,10
|-1,92
|5,58
|Koza Madencilik
|15,51
|-2,58
|0,13
|Körfez GMYO
|6,26
|-6,01
|7,93
|Kristal Kola
|1,32
|-5,04
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|32,68
|-0,12
|-11,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|229,30
|-4,02
|45,77
|Kuyas Yatırım
|2,68
|0,00
|16,52
|Kütahya Porselen
|72,30
|1,33
|43,31
|Kütahya Şeker Fabrikası
|29,40
|-2,39
|Lider Faktoring
|2,97
|-4,50
|-12,90
|Link Bilgisayar
|27,32
|-2,43
|-13,53
|Logo Yazılım
|41,20
|0,05
|32,31
|Lokman Hekim Sağlık
|10,43
|-1,23
|46,95
|Lüks Kadife
|47,36
|-3,07
|64,93
|Makina Takım
|3,12
|-5,17
|-8,50
|Manas Enerji Yönetimi
|16,04
|0,00
|Margün Enerji
|8,39
|-0,71
|Marka Yatırım Holding
|4,04
|-0,25
|-37,17
|Marmaris Altınyunus
|172,00
|-1,21
|54,82
|Marshall
|236,40
|-0,38
|-22,92
|Martı GMYO
|0,92
|-4,17
|-63,97
|Martı Otel
|1,66
|-0,60
|-22,07
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,56
|-1,91
|Mavi Giyim
|71,85
|-1,51
|39,22
|Mazhar Zorlu Holding
|30,80
|-1,22
|-2,16
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,18
|-0,47
|Mega Polietilen
|5,00
|-2,53
|-34,73
|Menderes Tekstil
|2,05
|-2,84
|-33,66
|Mercan Kimya
|10,18
|-3,14
|Merit Turizm
|26,64
|-2,56
|157,16
|Merko Gıda
|4,46
|0,45
|-48,38
|Metemtur Yatırım
|2,95
|-2,64
|-63,51
|Metro Holding
|1,25
|-2,34
|-39,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,78
|-0,71
|-3,81
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,71
|-1,16
|-26,61
|Migros Ticaret
|34,36
|-0,46
|-19,72
|Milpa
|3,88
|0,52
|-15,65
|Mistral GMYO
|4,67
|1,97
|-0,85
|MLP Sağlık
|26,62
|-1,19
|33,97
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|3,94
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,89
|-0,58
|-41,86
|Mondi Tire Kutsan
|8,44
|-0,71
|11,05
|Nasmed Egepol
|5,07
|-1,74
|Naturel Enerji
|32,56
|-2,16
|-8,30
|Naturelgaz
|7,17
|-1,24
|Net Holding
|4,26
|-0,93
|24,20
|Netaş Telekom.
|17,88
|-1,54
|-36,32
|Niğbaş Niğde Beton
|7,28
|-3,32
|-86,00
|Nuh Çimento
|39,38
|-3,62
|-18,01
|Nurol GMYO
|11,40
|-9,81
|56,38
|Odaş Elektrik
|1,42
|-0,70
|-51,43
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,29
|-1,56
|Orge Enerji Elektrik
|5,89
|-2,16
|27,70
|Orma Orman Mahsulleri
|26,80
|3,47
|82,07
|Osmanlı Menkul
|24,32
|-4,93
|-20,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|-1,12
|-24,16
|Otokar
|332,60
|-1,42
|9,30
|Oyak Çimento
|6,81
|-0,58
|-22,44
|Oyak Yat. Ort.
|6,76
|-1,74
|-2,06
|Oyak Yatırım Menkul
|29,94
|-1,96
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,54
|-2,33
|60,08
|Özak GMYO
|5,16
|0,00
|1,18
|Özbal Çelik Boru
|18,33
|3,33
|179,85
|Özderici GMYO
|1,59
|-1,85
|-28,38
|Özerden Plastik
|7,30
|-0,68
|-18,89
|Pamel Elektrik
|54,10
|-7,76
|153,75
|Panora GMYO
|6,20
|-1,27
|5,61
|Papilon Savunma
|13,89
|1,54
|-38,91
|Park Elek.Madencilik
|4,91
|-2,77
|-8,57
|Parsan
|30,50
|-1,55
|25,51
|Pegasus
|77,75
|-4,72
|4,22
|Peker GMYO
|0,95
|-2,06
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,88
|1,04
|-23,17
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|209,50
|-3,46
|Pera GMYO
|1,38
|-4,83
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,94
|-1,55
|25,16
|Petkim
|6,13
|-5,11
|23,09
|Petrokent Turizm
|3.565,00
|-0,70
|293,31
|Pınar Et ve Un
|16,97
|-1,62
|-22,45
|Pınar Su
|3,78
|-1,05
|-6,99
|Pınar Süt
|16,02
|-0,87
|-28,96
|Plastikkart
|17,42
|0,46
|22,30
|Polisan Holding
|2,74
|-1,44
|-28,73
|Politeknik Metal
|326,20
|-0,28
|-19,60
|Prizma Press Matbaacılık
|3,66
|-2,66
|-33,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,00
|0,00
|-48,92
|QNB Finansbank
|34,22
|-2,51
|-51,36
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,89
|-3,71
|Ral Yatırım Holding
|7,07
|-4,20
|59,23
|Ray Sigorta
|9,46
|0,21
|-38,77
|Reysaş GMYO
|2,81
|-2,43
|-13,32
|Reysaş Lojistik
|5,02
|-3,65
|-2,98
|Rhea Girişim
|2,00
|-5,66
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|14,97
|2,75
|9,19
|Royal Halı
|2,99
|-0,99
|-13,08
|RTA Laboratuvarları
|21,58
|-1,10
|-28,73
|Sabancı Holding
|11,21
|-0,44
|1,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,02
|-2,23
|-35,48
|Sanel Mühendislik
|4,82
|-0,41
|40,94
|Sanifoam Sünger
|29,00
|0,00
|113,24
|Sanko Pazarlama
|9,47
|-0,73
|2,18
|Saray Matbaacılık
|3,69
|-2,89
|-57,92
|Sarkuysan
|18,93
|-0,53
|117,65
|Sasa Polyester
|29,22
|-2,92
|95,00
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,18
|-4,23
|160,63
|Sekuro Plastik
|18,76
|-0,79
|34,38
|Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|-1,01
|-34,56
|Selçuk Gıda
|4,12
|-0,72
|-17,27
|Selva Gıda Sanayi
|10,18
|-3,96
|Senkron Güvenlik
|26,80
|-0,22
|2,06
|Serve Film Prodüksiyon
|13,90
|-0,71
|-13,12
|Servet GMYO
|67,40
|-3,02
|-14,03
|Seyitler Kimya
|16,90
|-2,37
|25,53
|Silverline Endüstri
|5,06
|-2,32
|-41,16
|Sinpaş GMYO
|4,15
|-2,58
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|5,17
|-1,15
|-41,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,28
|1,22
|-11,60
|Söktaş
|2,77
|-5,14
|-14,79
|Sönmez Filament
|25,96
|0,23
|-51,19
|Sönmez Pamuklu
|13,70
|0,00
|-42,92
|Sumaş Suni Tahta
|85,80
|0,29
|68,20
|Şeker Fin. Kir.
|5,02
|-0,40
|-21,56
|Şekerbank
|1,03
|-0,96
|-31,79
|Şişe Cam
|8,66
|0,46
|20,96
|Şok Marketler Ticaret
|11,06
|-0,81
|-11,38
|T. Halk Bankası
|4,41
|-1,34
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,86
|1,76
|-32,84
|T.S.K.B.
|1,35
|-1,46
|-22,70
|T.Tuborg
|16,30
|0,25
|-8,07
|Taç Tarım Ürünleri
|22,80
|-0,52
|116,52
|Tat Gıda
|9,28
|-1,80
|-19,73
|TAV Havalimanları
|26,30
|-1,13
|23,47
|Tek-Art Turizm
|1,29
|1,57
|-36,14
|Tekfen Holding
|15,43
|-2,22
|-5,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,27
|-2,94
|-27,60
|Temapol Polimer Plastik
|13,79
|-3,16
|19,91
|Tetamat Gıda Yatırımları
|178,90
|-2,77
|-17,29
|TGS Dış Ticaret
|15,66
|-2,73
|23,21
|Tofaş Oto. Fab.
|56,30
|0,18
|82,14
|Torunlar GMYO
|3,73
|-4,85
|-4,36
|Trabzon Liman
|29,66
|-0,80
|-7,66
|Trabzonspor Sportif
|5,14
|-4,28
|110,66
|Trend GMYO
|6,18
|-1,90
|-50,84
|TSKB GMYO
|2,78
|-0,36
|-42,40
|Tuğçelik
|13,17
|-3,37
|63,00
|Tukaş
|6,91
|0,44
|-28,69
|Turcas Petrol
|3,60
|-0,55
|-25,77
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,86
|5,93
|Turkcell
|15,62
|0,19
|4,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,65
|-2,19
|11,23
|Tüpraş
|138,70
|-1,14
|28,43
|Türk Hava Yolları
|15,24
|-1,61
|18,05
|Türk İlaç Serum
|9,45
|-3,57
|Türk Prysmian Kablo
|24,26
|8,01
|101,12
|Türk Telekom
|7,72
|0,00
|-2,27
|Türk Traktör
|155,70
|-3,41
|-8,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,80
|-4,53
|17,63
|Türkiye Sigorta
|4,78
|-0,62
|-22,63
|Ufuk Yatırım
|20,22
|-4,08
|50,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,89
|-1,52
|-8,25
|Ulusoy Elektrik
|50,55
|-1,65
|-1,56
|Ulusoy Un Sanayi
|5,10
|-1,92
|0,23
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,62
|-2,41
|-30,77
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|28,24
|-2,15
|-50,11
|Ülker Bisküvi
|19,98
|-1,09
|-10,47
|Ünlü Yatırım Holding
|5,78
|0,17
|Vakıf Fin. Kir.
|6,41
|-1,84
|88,09
|Vakıf GMYO
|1,59
|-2,45
|-33,72
|Vakıf Yat. Ort.
|5,96
|-1,97
|-19,02
|Vakıflar Bankası
|3,47
|-1,98
|-26,33
|Vakko Tekstil
|9,00
|-2,49
|43,62
|Vanet Gıda
|6,40
|-1,39
|-17,21
|VBT Yazılım
|20,70
|-0,86
|Verusa Holding
|47,90
|-2,24
|6,25
|Verusaturk Girisim
|24,32
|4,02
|86,39
|Vestel
|25,06
|-0,63
|39,67
|Vestel Beyaz Eşya
|5,90
|-1,83
|32,93
|Viking Kağıt
|6,42
|-2,73
|-28,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,79
|-1,41
|-6,91
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,74
|-1,13
|-17,83
|Yataş
|13,18
|-1,57
|-6,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|-3,45
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|15,25
|-2,12
|31,55
|Yeo Teknoloji
|60,00
|-3,92
|Yeşil GMYO
|0,90
|-4,26
|-34,78
|Yeşil Yapı
|1,07
|-3,60
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,05
|-2,84
|-52,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.799,80
|0,00
|-37,18
|Yonga Mobilya
|18,52
|0,00
|-37,83
|Yükselen Çelik
|5,27
|-3,83
|1,44
|Yünsa
|11,17
|-2,62
|-19,59
|Ziraat GMYO
|2,18
|-5,63
|Zorlu Enerji
|1,70
|-0,58
|-32,78
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500