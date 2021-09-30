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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.250,100,00-27,78
İş Bankası (C)5,150,19-24,18
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,940,00-23,83
İş Girişim8,270,85-56,36
İş GMYO2,090,00-17,72
İş Y. Men. Değ.13,220,15-20,35
İş Yat. Ort.2,63-0,38-21,80
İşbir Holding61,709,4014,94
Işık Plastik6,16-1,75

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-2,00-14,04
İttifak Holding1,350,75-39,46
İz Hayvancılık Tarım23,806,3432,22
İzmir Demir Çelik2,26-0,44-31,71
İzmir Fırça6,480,3116,55
Jantsa Jant Sanayi57,150,1837,88
Kafein Yazılım20,522,29-3,84
Kalekim Kimyevi Maddeler12,560,48

Kaplamin22,76-4,61-32,66
Kardemir (A)5,560,18-6,55
Kardemir (B)5,550,365,31
Kardemir (D)6,381,1110,38
Karel Elektronik9,160,8836,22
Karsan Otomotiv3,670,5512,92
Karsu Tekstil8,17-1,21-4,44
Kartal Yenilenebilir Enerji14,540,48

Kartonsan46,821,56-50,55
Katmerciler Ekipman1,290,78-25,53
Kent Gıda183,901,38-48,28
Kerevitaş Gıda4,11-0,24-37,54
Kervan Gıda12,350,0820,66
Kervansaray Yat. Holding0,625,08-50,79
Kiler GMYO1,960,00-21,91
Kızılbük GYO27,18-0,37

Klimasan Klima9,65-0,5214,37
Koç Holding22,400,459,52
Konfrut Gıda3,55-2,20-15,98
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,80-0,33157,63
Konya Çimento812,90-0,25-28,06
Koray GMYO7,07-0,8458,88
Kordsa Teknik Tekstil25,501,2763,99
Koza Altın94,90-0,84-1,86
Koza Madencilik14,41-0,28-6,97
Körfez GMYO4,87-0,20-16,03
Kristal Kola1,310,00-57,12
Kron Telekomünikasyon33,603,07-8,79
Kuştur Kuşadası Turizm162,50-4,923,31
Kuyas Yatırım2,55-0,3910,87
Kütahya Porselen59,501,5417,94
Kütahya Şeker Fabrikası37,92-7,60

Lider Faktoring3,26-2,98-4,40
Link Bilgisayar29,447,60-6,82
Logo Yazılım41,30-0,9632,63
Lokman Hekim Sağlık10,60-0,8449,34
Lüks Kadife44,64-2,9155,46
Makina Takım2,851,06-16,42
Manas Enerji Yönetimi16,53-4,40

Margün Enerji8,20

Marka Yatırım Holding4,370,23-32,04
Marmaris Altınyunus167,100,4250,41
Marshall275,00-0,07-10,34
Martı GMYO1,00-0,99-60,84
Martı Otel1,702,41-20,19
Matriks Bilgi Dağıtım33,400,54

Mavi Giyim62,55-1,4221,20
Mazhar Zorlu Holding32,500,933,24
Meditera Tıbbi Malzeme34,381,12

Mega Polietilen4,89-0,20-36,16
Menderes Tekstil2,080,97-32,69
Mercan Kimya11,040,00

Merit Turizm15,170,0046,44
Merko Gıda4,81-0,41-44,33
Metemtur Yatırım3,230,00-60,05
Metro Holding1,33-0,75-36,06
Metro Petrol ve Tesisleri2,62-0,38-9,34
Metro Yatırım Ortaklığı1,780,56-23,61
Migros Ticaret31,78-0,38-25,75
Milpa4,032,03-12,39
Mistral GMYO4,42-3,07-6,16
MLP Sağlık26,74-0,9634,57
MMC San. ve Tic. Yat.5,46-2,5018,70
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,65-0,45-43,88
Mondi Tire Kutsan8,080,376,32
Nasmed Egepol5,650,18

Naturel Enerji34,16-2,12-3,80
Naturelgaz7,320,55

Net Holding4,870,4141,98
Netaş Telekom.16,281,56-42,02
Niğbaş Niğde Beton7,95-0,13-84,71
Nuh Çimento33,041,54-31,21
Nurol GMYO8,654,2218,66
Odaş Elektrik1,370,74-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,07-0,47

Orge Enerji Elektrik5,890,1727,70
Orma Orman Mahsulleri26,001,0176,63
Osmanlı Menkul24,960,89-19,07
Ostim Endüstriyel Yat1,860,54-20,30
Otokar306,600,230,76
Oyak Çimento6,720,00-23,46
Oyak Yat. Ort.6,750,75-2,20
Oyak Yatırım Menkul25,323,09

Oylum Sınai Yatırımlar9,34-9,9398,30
Özak GMYO4,50-0,22-11,76
Özbal Çelik Boru13,29-0,60102,90
Özderici GMYO1,420,00-36,04
Özerden Plastik7,701,45-14,44
Pamel Elektrik48,601,93127,95
Panora GMYO6,410,318,78
Papilon Savunma12,801,11-43,71
Park Elek.Madencilik4,450,91-17,13
Parsan26,541,079,22
Pegasus77,851,764,36
Peker GMYO0,971,04-58,53
Penguen Gıda3,113,67-38,42
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım177,903,43

Pera GMYO1,453,57-17,22
Pergamon Dış Ticaret22,680,2723,74
Petkim6,440,3129,32
Petrokent Turizm2.790,20-0,27207,83
Pınar Et ve Un15,710,58-28,21
Pınar Su7,820,515,25
Pınar Süt15,630,77-30,69
Plastikkart23,022,4059,31
Polisan Holding2,650,38-31,07
Politeknik Metal330,001,54-18,66
Prizma Press Matbaacılık3,940,00-28,10
QNB Finans Fin. Kir.68,001,57-45,73
QNB Finansbank36,401,11-48,26
QUA Granite Hayal Yapı13,130,00

Ral Yatırım Holding5,87-9,9732,21
Ray Sigorta9,63-0,93-37,67
Reysaş GMYO2,730,00-15,79
Reysaş Lojistik4,86-1,42-6,07
Rhea Girişim1,920,52-48,39
Rodrigo Tekstil13,460,60-1,82
Royal Halı3,000,00-12,79
RTA Laboratuvarları22,561,53-25,50
Sabancı Holding9,570,21-13,20
Safkar Ege Soğutmacılık7,41-3,64-31,89
Sanel Mühendislik4,77-0,2139,47
Sanifoam Sünger22,583,7766,03
Sanko Pazarlama9,500,322,51
Saray Matbaacılık4,02-0,99-54,16
Sarkuysan12,450,8943,15
Sasa Polyester26,800,9078,85
Say Yenilenebilir Enerji20,28-0,10138,31
Sekuro Plastik20,942,2550,00
Selçuk Ecza Deposu8,582,14-36,12
Selçuk Gıda4,801,05-3,61
Selva Gıda Sanayi8,500,59

Senkron Güvenlik26,401,540,53
Serve Film Prodüksiyon14,701,52-8,13
Servet GMYO74,250,61-5,29
Seyitler Kimya21,90-0,7362,66
Silverline Endüstri5,011,01-41,74
Sinpaş GMYO4,260,241,91
Smartiks Yazılım5,371,13-39,39
Sodaş Sodyum Sanayii24,00-2,04-8,87
Söktaş2,94-1,67-9,56
Sönmez Filament38,000,80-45,87
Sönmez Pamuklu13,79-0,22-42,54
Sumaş Suni Tahta89,90-0,3376,24
Şeker Fin. Kir.4,910,20-23,28
Şekerbank0,971,04-35,76
Şişe Cam8,210,4914,67
Şok Marketler Ticaret11,730,17-6,01
T. Halk Bankası4,280,71-23,02
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,00-3,58-32,39
T.S.K.B.1,210,00-30,72
T.Tuborg16,401,11-7,51
Taç Tarım Ürünleri24,964,00137,04
Tat Gıda8,91-0,22-22,93
TAV Havalimanları26,561,7624,69
Taze Kuru Gıda194,30-0,31-10,17
Tek-Art Turizm1,230,00-39,11
Tekfen Holding13,800,29-15,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,890,34-31,99
Temapol Polimer Plastik14,38-0,4225,04
TGS Dış Ticaret15,875,9424,86
Tofaş Oto. Fab.50,552,0063,53
Torunlar GMYO3,43-0,87-12,05
Trabzon Liman27,100,52-15,63
Trabzonspor Sportif3,21-0,3131,56
Trend GMYO6,500,46-48,29
TSKB GMYO2,841,79-41,16
Tuğçelik14,011,1673,39
Tukaş6,700,15-30,86
Turcas Petrol3,470,29-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık10,92-0,27

Turkcell15,25-0,07-0,31
Tümosan Motor ve Traktör15,682,0211,44
Tüpraş114,201,335,74
Türk Hava Yolları13,981,458,29
Türk İlaç Serum12,31-2,38

Türk Prysmian Kablo16,19-0,1834,22
Türk Telekom7,20-0,55-11,02
Türk Traktör155,302,64-8,85
Türker Proje Gayrimenkul131,40-1,4316,39
Türkiye Sigorta4,880,00-21,01
Ufuk Yatırım18,490,0037,99
Ulaşlar Turizm Yat.3,77-1,31-11,08
Ulusoy Elektrik51,050,79-0,58
Ulusoy Un Sanayi5,430,186,71
Umpaş Holding1,170,00-55,17
Uşak Seramik1,63-0,61-30,34
Utopya Turizm22,00-2,22-43,30
Uzertaş Boya28,100,00-50,35
Ülker Bisküvi19,130,26-14,28
Ünlü Yatırım Holding5,841,57

Vakıf Fin. Kir.7,64-0,52124,18
Vakıf GMYO1,491,36-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,040,00-17,93
Vakıflar Bankası3,250,31-31,00
Vakko Tekstil9,160,9946,18
Vanet Gıda6,591,38-14,75
VBT Yazılım20,749,97

Verusa Holding45,800,261,60
Verusaturk Girisim20,620,1058,03
Vestel26,54-0,0547,92
Vestel Beyaz Eşya49,08-0,2431,31
Viking Kağıt6,350,63-29,44
Yapı ve Kredi Bank.2,370,00-20,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,48-0,27-18,54
Yataş13,921,16-3,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,240,31-26,36
Yeni Gimat GMYO15,800,1336,30
Yeo Teknoloji83,45-1,88

Yeşil GMYO0,951,06-31,16
Yeşil Yapı1,080,93-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,09-0,48-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme9.989,900,00-35,96
Yonga Mobilya18,50-3,19-37,90
Yükselen Çelik4,97-0,20-5,00
Yünsa15,603,5212,30
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,550,65-38,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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