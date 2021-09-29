Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.000,10 2,65 -28,39 İş Bankası (C) 5,12 0,79 -24,62 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 0,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,94 1,03 -23,83 İş Girişim 8,42 2,68 -55,57 İş GMYO 2,09 0,97 -17,72 İş Y. Men. Değ. 13,34 0,38 -19,63 İş Yat. Ort. 2,66 2,31 -20,91 İşbir Holding 56,00 9,16 4,32 Işık Plastik 6,22 0,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 -1,98 -13,16 İttifak Holding 1,35 -0,74 -39,46 İz Hayvancılık Tarım 21,58 -1,64 19,89 İzmir Demir Çelik 2,28 0,88 -31,11 İzmir Fırça 6,60 -1,64 18,71 Jantsa Jant Sanayi 57,55 0,00 38,85 Kafein Yazılım 20,36 0,79 -4,59 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,55 0,56 Kaplamin 23,32 7,47 -31,01 Kardemir (A) 5,60 -0,53 -5,88 Kardemir (B) 5,58 -0,89 5,88 Kardemir (D) 6,36 0,16 10,03 Karel Elektronik 9,07 1,00 34,88 Karsan Otomotiv 3,70 0,27 13,85 Karsu Tekstil 8,18 1,74 -4,33 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,64 1,53 Kartonsan 46,60 2,33 -50,78 Katmerciler Ekipman 1,31 0,77 -24,38 Kent Gıda 186,90 -0,05 -47,44 Kerevitaş Gıda 4,14 0,98 -37,08 Kervan Gıda 12,31 -0,32 20,27 Kervansaray Yat. Holding 0,58 5,45 -53,97 Kiler GMYO 1,96 1,55 -21,91 Kızılbük GYO 26,90 -0,37 Klimasan Klima 9,75 0,72 15,55 Koç Holding 22,36 1,54 9,33 Konfrut Gıda 3,66 0,55 -13,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,00 -0,89 158,47 Konya Çimento 824,30 0,34 -27,05 Koray GMYO 7,27 0,28 63,37 Kordsa Teknik Tekstil 25,34 0,96 62,96 Koza Altın 97,10 2,91 0,41 Koza Madencilik 14,86 1,02 -4,07 Körfez GMYO 4,91 -1,80 -15,34 Kristal Kola 1,33 1,53 -56,46 Kron Telekomünikasyon 33,18 0,55 -9,93 Kuştur Kuşadası Turizm 171,60 0,35 9,09 Kuyas Yatırım 2,57 1,98 11,74 Kütahya Porselen 59,05 0,94 17,05 Kütahya Şeker Fabrikası 41,04 -10,00 Lider Faktoring 3,41 -2,57 0,00 Link Bilgisayar 27,44 0,22 -13,15 Logo Yazılım 41,74 -1,00 34,04 Lokman Hekim Sağlık 10,58 -0,28 49,06 Lüks Kadife 44,46 1,65 54,84 Makina Takım 2,84 -0,35 -16,72 Manas Enerji Yönetimi 17,29 9,99 Marka Yatırım Holding 4,42 -1,12 -31,26 Marmaris Altınyunus 166,30 -0,66 49,68 Marshall 271,00 0,82 -11,64 Martı GMYO 1,03 0,98 -59,66 Martı Otel 1,66 0,00 -22,07 Matriks Bilgi Dağıtım 33,46 1,03 Mavi Giyim 64,15 2,89 24,30 Mazhar Zorlu Holding 31,00 -1,65 -1,52 Meditera Tıbbi Malzeme 34,02 -1,16 Mega Polietilen 4,91 -1,01 -35,90 Menderes Tekstil 2,07 0,49 -33,01 Mercan Kimya 11,12 0,18 Merit Turizm 15,30 -0,65 47,69 Merko Gıda 4,88 0,62 -43,52 Metemtur Yatırım 3,25 0,00 -59,80 Metro Holding 1,36 0,74 -34,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,59 -0,77 -10,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,79 -0,56 -23,18 Migros Ticaret 32,28 0,56 -24,58 Milpa 3,96 2,33 -13,91 Mistral GMYO 4,63 -2,11 -1,70 MLP Sağlık 27,30 1,11 37,39 MMC San. ve Tic. Yat. 5,46 -2,50 18,70 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,72 0,90 -43,29 Mondi Tire Kutsan 8,14 -0,61 7,11 Nasmed Egepol 5,63 -0,88 Naturel Enerji 34,94 0,11 -1,60 Naturelgaz 7,32 -0,14 Net Holding 4,98 3,32 45,19 Netaş Telekom. 16,12 0,81 -42,59 Niğbaş Niğde Beton 8,05 2,03 -84,52 Nuh Çimento 33,02 -1,14 -31,25 Nurol GMYO 8,17 -1,21 12,07 Odaş Elektrik 1,35 0,75 -53,82 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 18,35 -3,67 Orge Enerji Elektrik 5,94 0,68 28,78 Orma Orman Mahsulleri 25,00 0,00 69,84 Osmanlı Menkul 25,00 0,00 -18,94 Ostim Endüstriyel Yat 1,88 0,38 -19,44 Otokar 307,20 2,37 0,96 Oyak Çimento 6,75 0,00 -23,12 Oyak Yat. Ort. 6,70 0,30 -2,93 Oyak Yatırım Menkul 24,32 -0,90 Oylum Sınai Yatırımlar 10,37 -9,98 120,17 Özak GMYO 4,53 1,12 -11,18 Özbal Çelik Boru 13,85 1,47 111,45 Özderici GMYO 1,43 0,70 -35,59 Özerden Plastik 7,65 -0,39 -15,00 Pamel Elektrik 47,24 -2,92 121,58 Panora GMYO 6,46 0,31 9,63 Papilon Savunma 12,66 0,80 -44,32 Park Elek.Madencilik 4,48 2,99 -16,57 Parsan 26,34 0,61 8,40 Pegasus 77,35 0,72 3,69 Peker GMYO 0,97 1,04 -58,53 Penguen Gıda 3,05 -0,33 -39,60 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 170,40 -2,96 Pera GMYO 1,37 1,48 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 22,38 -0,97 22,10 Petkim 6,43 0,78 29,12 Petrokent Turizm 2.865,20 3,92 216,11 Pınar Et ve Un 15,59 0,06 -28,76 Pınar Su 7,86 -0,63 5,79 Pınar Süt 15,58 0,19 -30,91 Plastikkart 21,82 3,41 51,00 Polisan Holding 2,65 0,76 -31,07 Politeknik Metal 328,90 1,20 -18,93 Prizma Press Matbaacılık 3,97 0,00 -27,55 QNB Finans Fin. Kir. 68,00 0,15 -45,73 QNB Finansbank 36,56 -0,11 -48,03 QUA Granite Hayal Yapı 13,18 0,84 Ral Yatırım Holding 6,61 6,61 48,87 Ray Sigorta 9,66 1,68 -37,48 Reysaş GMYO 2,73 0,00 -15,79 Reysaş Lojistik 5,00 -2,15 -3,36 Rhea Girişim 1,92 0,52 -48,39 Rodrigo Tekstil 13,35 -0,74 -2,63 Royal Halı 3,03 0,33 -11,92 RTA Laboratuvarları 22,34 -0,45 -26,22 Sabancı Holding 9,55 0,74 -13,39 Safkar Ege Soğutmacılık 7,34 2,09 -32,54 Sanel Mühendislik 4,73 -0,21 38,30 Sanifoam Sünger 21,84 -1,62 60,59 Sanko Pazarlama 9,49 0,11 2,40 Saray Matbaacılık 4,00 0,00 -54,39 Sarkuysan 12,54 0,48 44,18 Sasa Polyester 26,72 0,75 78,32 Say Yenilenebilir Enerji 19,70 0,05 131,49 Sekuro Plastik 20,28 -0,10 45,27 Selçuk Ecza Deposu 8,39 0,36 -37,54 Selçuk Gıda 4,79 1,27 -3,82 Selva Gıda Sanayi 8,55 -3,28 Senkron Güvenlik 25,32 0,32 -3,58 Serve Film Prodüksiyon 14,40 0,00 -10,00 Servet GMYO 71,75 -3,37 -8,48 Seyitler Kimya 22,10 0,00 64,15 Silverline Endüstri 4,98 1,22 -42,09 Sinpaş GMYO 4,29 -0,23 2,63 Smartiks Yazılım 5,33 0,57 -39,84 Sodaş Sodyum Sanayii 22,18 -0,63 -15,78 Söktaş 3,00 -3,23 -7,71 Sönmez Filament 34,42 0,41 -50,97 Sönmez Pamuklu 13,75 1,10 -42,71 Sumaş Suni Tahta 94,35 3,11 84,96 Şeker Fin. Kir. 4,98 -3,49 -22,19 Şekerbank 0,97 0,00 -35,76 Şişe Cam 8,08 0,75 12,86 Şok Marketler Ticaret 11,84 0,00 -5,13 T. Halk Bankası 4,25 0,24 -23,56 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,00 -0,90 -29,17 T.S.K.B. 1,20 1,69 -31,29 T.Tuborg 16,48 2,04 -7,06 Taç Tarım Ürünleri 24,60 -1,52 133,62 Tat Gıda 8,91 1,48 -22,93 TAV Havalimanları 26,54 0,00 24,60 Taze Kuru Gıda 195,20 0,10 -9,75 Tek-Art Turizm 1,22 -0,81 -39,60 Tekfen Holding 13,76 0,66 -16,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,91 0,17 -31,75 Temapol Polimer Plastik 14,31 -0,97 24,43 TGS Dış Ticaret 13,52 -0,73 6,37 Tofaş Oto. Fab. 49,80 -0,50 61,11 Torunlar GMYO 3,39 0,59 -13,08 Trabzon Liman 26,54 0,30 -17,37 Trabzonspor Sportif 3,26 0,00 33,61 Trend GMYO 6,51 0,00 -48,21 TSKB GMYO 2,78 -0,36 -42,40 Tuğçelik 13,90 0,00 72,03 Tukaş 6,73 1,20 -30,55 Turcas Petrol 3,47 0,00 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık 10,94 -0,36 Turkcell 15,31 0,79 0,08 Tümosan Motor ve Traktör 15,47 1,18 9,95 Tüpraş 112,20 -0,62 3,89 Türk Hava Yolları 13,84 0,44 7,20 Türk İlaç Serum 12,62 -1,25 Türk Prysmian Kablo 15,74 -2,90 30,49 Türk Telekom 7,29 0,41 -9,91 Türk Traktör 152,10 1,06 -10,72 Türker Proje Gayrimenkul 135,00 -2,46 19,57 Türkiye Sigorta 4,88 0,62 -21,01 Ufuk Yatırım 17,70 -1,78 32,09 Ulaşlar Turizm Yat. 3,76 -1,31 -11,32 Ulusoy Elektrik 50,55 -0,10 -1,56 Ulusoy Un Sanayi 5,45 1,68 7,10 Umpaş Holding 1,17 -1,68 -55,17 Uşak Seramik 1,64 1,86 -29,91 Utopya Turizm 23,00 4,55 -40,72 Uzertaş Boya 27,98 0,94 -50,57 Ülker Bisküvi 19,10 0,16 -14,42 Ünlü Yatırım Holding 5,70 -0,52 Vakıf Fin. Kir. 7,79 1,43 128,58 Vakıf GMYO 1,49 -0,67 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,11 0,99 -16,98 Vakıflar Bankası 3,25 0,31 -31,00 Vakko Tekstil 9,06 -1,31 44,58 Vanet Gıda 6,29 -2,18 -18,63 VBT Yazılım 18,98 -2,72 Verusa Holding 45,68 1,02 1,33 Verusaturk Girisim 20,28 0,00 55,42 Vestel 29,12 0,34 49,12 Vestel Beyaz Eşya 49,34 0,00 32,01 Viking Kağıt 6,35 1,11 -29,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 1,28 -20,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,66 -0,27 -18,05 Yataş 13,64 -0,07 -5,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,25 -0,31 -26,14 Yeni Gimat GMYO 15,85 3,06 36,73 Yeo Teknoloji 89,85 1,47 Yeşil GMYO 0,96 2,13 -30,43 Yeşil Yapı 1,10 0,92 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,12 0,95 -50,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.999,90 0,00 -35,90 Yonga Mobilya 19,60 5,95 -34,20 Yükselen Çelik 5,02 1,41 -4,05 Yünsa 14,88 2,83 7,12 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,55 0,65 -38,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler