Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.099,90 -25,68 İş Bankası (C) 5,07 -1,17 -25,36 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,90 0,00 -24,87 İş Girişim 8,24 -1,32 -56,52 İş GMYO 2,00 1,52 -21,26 İş Y. Men. Değ. 13,17 -1,35 -20,65 İş Yat. Ort. 2,59 -1,15 -22,99 İşbir Holding 55,50 -0,54 3,39 Işık Plastik 6,15 -3,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -3,92 -14,04 İttifak Holding 1,36 0,74 -39,01 İz Hayvancılık Tarım 21,64 -3,39 20,22 İzmir Demir Çelik 2,29 -1,29 -30,81 İzmir Fırça 6,65 2,94 19,60 Jantsa Jant Sanayi 58,50 -2,26 41,14 Kafein Yazılım 20,18 -3,26 -5,43 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,69 2,50 Kaplamin 21,72 -2,43 -35,74 Kardemir (A) 5,64 -1,23 -5,21 Kardemir (B) 5,64 -1,23 7,02 Kardemir (D) 6,29 -1,26 8,82 Karel Elektronik 8,92 0,22 32,65 Karsan Otomotiv 3,73 -0,80 14,77 Karsu Tekstil 8,13 -0,97 -4,91 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,08 3,29 Kartonsan 45,82 -1,93 -51,60 Katmerciler Ekipman 1,31 0,00 -24,38 Kent Gıda 187,50 0,54 -47,27 Kerevitaş Gıda 4,09 0,00 -37,84 Kervan Gıda 12,33 2,84 20,46 Kervansaray Yat. Holding 0,56 5,66 -55,56 Kiler GMYO 1,91 0,53 -23,90 Kızılbük GYO 27,66 0,58 Klimasan Klima 9,70 -0,21 14,96 Koç Holding 21,88 -0,09 6,98 Konfrut Gıda 3,72 -1,59 -11,95 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,80 2,40 161,86 Konya Çimento 824,70 -1,82 -27,02 Koray GMYO 7,25 -3,07 62,92 Kordsa Teknik Tekstil 25,30 -1,56 62,70 Koza Altın 93,25 -1,74 -3,57 Koza Madencilik 14,14 -1,94 -8,72 Körfez GMYO 5,51 -0,72 -5,00 Kristal Kola 1,31 -2,24 -57,12 Kron Telekomünikasyon 33,46 -2,22 -9,17 Kuştur Kuşadası Turizm 184,00 2,79 16,97 Kuyas Yatırım 2,59 -1,15 12,61 Kütahya Porselen 58,70 0,43 16,35 Kütahya Şeker Fabrikası 47,30 -6,24 Lider Faktoring 3,42 0,88 0,29 Link Bilgisayar 27,76 -1,42 -12,14 Logo Yazılım 41,86 -0,71 34,43 Lokman Hekim Sağlık 10,61 0,09 49,48 Lüks Kadife 43,84 -0,68 52,68 Makina Takım 2,83 -1,74 -17,01 Manas Enerji Yönetimi 15,91 4,05 Marka Yatırım Holding 4,50 -0,88 -30,02 Marmaris Altınyunus 166,60 -1,42 49,95 Marshall 273,30 -3,43 -10,89 Martı GMYO 1,04 -1,89 -59,27 Martı Otel 1,67 -2,34 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 33,18 -2,01 Mavi Giyim 61,95 -1,35 20,04 Mazhar Zorlu Holding 32,00 -0,56 1,65 Meditera Tıbbi Malzeme 34,34 -1,04 Mega Polietilen 5,14 4,90 -32,90 Menderes Tekstil 2,08 -1,89 -32,69 Mercan Kimya 11,13 1,00 Merit Turizm 15,00 -2,60 44,80 Merko Gıda 4,97 -0,60 -42,48 Metemtur Yatırım 3,27 -2,39 -59,56 Metro Holding 1,36 -0,73 -34,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,62 0,38 -9,34 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 -1,61 -21,46 Migros Ticaret 31,80 0,00 -25,70 Milpa 3,87 -1,28 -15,87 Mistral GMYO 4,81 6,42 2,12 MLP Sağlık 26,54 -0,45 33,57 MMC San. ve Tic. Yat. 5,60 0,00 21,74 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,66 -2,06 -43,80 Mondi Tire Kutsan 8,03 -1,23 5,66 Nasmed Egepol 5,73 0,17 Naturel Enerji 35,04 -1,74 -1,32 Naturelgaz 7,35 -0,81 Net Holding 4,75 0,42 38,48 Netaş Telekom. 16,08 -1,71 -42,74 Niğbaş Niğde Beton 8,07 0,88 -84,48 Nuh Çimento 32,92 -0,24 -31,46 Nurol GMYO 8,77 -4,36 20,30 Odaş Elektrik 1,36 1,49 -53,48 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 19,05 9,99 Orge Enerji Elektrik 5,95 -2,14 29,00 Orma Orman Mahsulleri 25,20 0,72 71,20 Osmanlı Menkul 24,58 -1,13 -20,30 Ostim Endüstriyel Yat 2,21 -0,45 -19,75 Otokar 302,10 -0,07 -0,72 Oyak Çimento 6,71 0,30 -23,58 Oyak Yat. Ort. 6,66 -2,20 -3,51 Oyak Yatırım Menkul 24,30 0,25 Oylum Sınai Yatırımlar 11,52 -9,93 144,59 Özak GMYO 4,48 -1,10 -12,16 Özbal Çelik Boru 13,83 -1,71 111,15 Özderici GMYO 1,41 -2,08 -36,49 Özerden Plastik 7,65 -1,29 -15,00 Pamel Elektrik 45,66 0,71 114,17 Panora GMYO 6,46 0,78 9,63 Papilon Savunma 12,62 -1,41 -44,50 Park Elek.Madencilik 4,39 -1,35 -18,25 Parsan 26,22 -1,35 7,90 Pegasus 75,20 0,13 0,80 Peker GMYO 0,96 0,00 -58,96 Penguen Gıda 2,98 -1,00 -40,99 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 175,00 0,00 Pera GMYO 1,36 0,00 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 22,62 -2,08 23,41 Petkim 6,36 -0,78 27,71 Petrokent Turizm 2.750,50 5,74 203,45 Pınar Et ve Un 15,68 -1,51 -28,35 Pınar Su 7,72 -0,64 3,90 Pınar Süt 15,66 -1,63 -30,55 Plastikkart 20,54 -1,44 42,15 Polisan Holding 2,63 -0,75 -31,59 Politeknik Metal 333,20 -1,54 -17,87 Prizma Press Matbaacılık 3,98 -0,50 -27,37 QNB Finans Fin. Kir. 68,00 2,80 -45,73 QNB Finansbank 35,04 -5,60 -50,19 QUA Granite Hayal Yapı 13,10 0,38 Ral Yatırım Holding 6,20 9,93 39,64 Ray Sigorta 9,79 1,24 -36,63 Reysaş GMYO 2,73 -1,44 -15,79 Reysaş Lojistik 5,12 0,59 -1,04 Rhea Girişim 1,91 -0,52 -48,66 Rodrigo Tekstil 13,49 0,22 -1,60 Royal Halı 3,05 1,67 -11,34 RTA Laboratuvarları 21,82 -0,37 -27,94 Sabancı Holding 9,52 -2,06 -13,66 Safkar Ege Soğutmacılık 7,18 -1,24 -34,01 Sanel Mühendislik 4,82 0,00 40,94 Sanifoam Sünger 21,52 0,65 58,24 Sanko Pazarlama 9,52 -1,04 2,72 Saray Matbaacılık 3,94 -2,23 -55,07 Sarkuysan 12,34 -0,40 41,88 Sasa Polyester 26,54 -1,92 77,12 Say Yenilenebilir Enerji 19,89 -1,24 133,73 Sekuro Plastik 20,44 -1,16 46,42 Selçuk Ecza Deposu 8,34 -1,65 -37,91 Selçuk Gıda 4,68 -1,47 -6,02 Selva Gıda Sanayi 8,35 2,20 Senkron Güvenlik 26,50 1,92 0,91 Serve Film Prodüksiyon 14,30 0,00 -10,62 Servet GMYO 74,10 -2,24 -5,48 Seyitler Kimya 22,10 0,09 64,15 Silverline Endüstri 4,99 -1,38 -41,98 Sinpaş GMYO 4,29 1,66 2,63 Smartiks Yazılım 5,38 -0,55 -39,28 Sodaş Sodyum Sanayii 23,02 0,61 -12,59 Söktaş 2,97 1,37 -8,64 Sönmez Filament 34,00 -1,39 -51,57 Sönmez Pamuklu 13,79 -1,50 -42,54 Sumaş Suni Tahta 90,00 -3,17 76,43 Şeker Fin. Kir. 5,12 4,28 -20,00 Şekerbank 0,97 -1,02 -35,76 Şişe Cam 8,07 -1,10 12,72 Şok Marketler Ticaret 11,70 0,52 -6,25 T. Halk Bankası 4,23 -0,47 -23,92 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,30 -9,97 -31,42 T.S.K.B. 1,19 0,00 -31,86 T.Tuborg 16,18 -0,37 -8,75 Taç Tarım Ürünleri 25,50 0,00 142,17 Tat Gıda 8,87 -0,78 -23,28 TAV Havalimanları 26,00 0,54 22,07 Taze Kuru Gıda 196,60 -1,70 -9,11 Tek-Art Turizm 1,25 -2,34 -38,12 Tekfen Holding 13,62 -1,30 -16,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,00 -0,66 -30,71 Temapol Polimer Plastik 14,09 -1,61 22,52 TGS Dış Ticaret 13,99 -0,07 10,07 Tofaş Oto. Fab. 49,32 -1,20 59,55 Torunlar GMYO 3,36 -4,55 -13,85 Trabzon Liman 26,50 -1,56 -17,50 Trabzonspor Sportif 3,28 -6,29 34,43 Trend GMYO 6,61 1,85 -47,41 TSKB GMYO 2,83 -2,41 -41,36 Tuğçelik 13,99 -3,52 73,14 Tukaş 6,65 -0,30 -31,37 Turcas Petrol 3,55 1,72 -26,80 Tureks Turizm Taşımacılık 11,11 -0,71 Turkcell 15,17 -0,98 -0,83 Tümosan Motor ve Traktör 15,39 -1,03 9,38 Tüpraş 112,60 0,54 4,26 Türk Hava Yolları 13,69 1,18 6,04 Türk İlaç Serum 11,92 -0,75 Türk Prysmian Kablo 16,31 1,94 35,21 Türk Telekom 7,28 -1,09 -10,04 Türk Traktör 151,00 0,00 -11,37 Türker Proje Gayrimenkul 139,00 -1,07 23,12 Türkiye Sigorta 4,80 -0,83 -22,31 Ufuk Yatırım 18,80 1,68 40,30 Ulaşlar Turizm Yat. 3,85 -0,77 -9,20 Ulusoy Elektrik 50,80 0,40 -1,07 Ulusoy Un Sanayi 5,26 -2,59 3,37 Umpaş Holding 1,19 0,00 -54,41 Uşak Seramik 1,62 -0,61 -30,77 Utopya Turizm 21,30 4,51 -45,10 Uzertaş Boya 28,60 -0,14 -49,47 Ülker Bisküvi 18,92 -0,42 -15,22 Ünlü Yatırım Holding 5,87 -2,33 Vakıf Fin. Kir. 8,03 0,37 135,62 Vakıf GMYO 1,43 0,00 -40,39 Vakıf Yat. Ort. 6,14 -2,07 -16,58 Vakıflar Bankası 3,25 -0,91 -31,00 Vakko Tekstil 9,40 0,00 50,01 Vanet Gıda 6,38 -2,15 -17,46 VBT Yazılım 20,14 6,79 Verusa Holding 45,80 -1,08 1,60 Verusaturk Girisim 20,38 -0,97 56,19 Vestel 29,02 -1,09 48,61 Vestel Beyaz Eşya 49,28 -0,44 31,85 Viking Kağıt 6,30 0,32 -30,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 -1,27 -22,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,90 0,00 -17,38 Yataş 13,69 -1,16 -5,26 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,29 -1,79 -25,23 Yeni Gimat GMYO 15,22 1,40 31,30 Yeo Teknoloji 88,55 10,00 Yeşil GMYO 0,96 1,05 -30,43 Yeşil Yapı 1,09 -1,80 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,09 -1,42 -51,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,00 0,00 -35,90 Yonga Mobilya 17,50 -8,90 -41,25 Yükselen Çelik 4,97 -0,80 -5,00 Yünsa 14,34 -1,78 3,23 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,54 -0,65 -39,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler