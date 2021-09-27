Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.490,00
|-1,01
|-24,72
|İş Bankası (C)
|5,09
|0,79
|-25,07
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,92
|1,74
|-24,35
|İş Girişim
|8,32
|2,72
|-56,09
|İş GMYO
|2,00
|0,00
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|13,40
|0,00
|-19,26
|İş Yat. Ort.
|2,60
|0,00
|-22,69
|İşbir Holding
|54,90
|-1,17
|2,28
|Işık Plastik
|6,35
|-2,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,03
|4,04
|-9,65
|İttifak Holding
|1,37
|2,24
|-38,57
|İz Hayvancılık Tarım
|21,28
|4,42
|18,22
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|0,86
|-29,30
|İzmir Fırça
|6,32
|0,64
|13,67
|Jantsa Jant Sanayi
|60,55
|0,92
|46,09
|Kafein Yazılım
|21,24
|2,21
|-0,47
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,39
|-0,56
|Kaplamin
|22,40
|0,63
|-33,73
|Kardemir (A)
|5,74
|2,50
|-3,53
|Kardemir (B)
|5,73
|0,53
|8,73
|Kardemir (D)
|6,37
|1,92
|10,21
|Karel Elektronik
|9,02
|2,04
|34,14
|Karsan Otomotiv
|3,74
|1,36
|15,08
|Karsu Tekstil
|8,26
|0,49
|-3,39
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,59
|1,25
|Kartonsan
|47,20
|0,43
|-50,14
|Katmerciler Ekipman
|1,32
|2,33
|-23,80
|Kent Gıda
|189,00
|0,05
|-46,85
|Kerevitaş Gıda
|4,13
|0,73
|-37,23
|Kervan Gıda
|11,91
|-0,75
|16,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|8,16
|-57,94
|Kiler GMYO
|1,91
|-1,55
|-23,90
|Kızılbük GYO
|26,28
|-0,45
|Klimasan Klima
|9,81
|1,24
|16,26
|Koç Holding
|21,88
|1,11
|6,98
|Konfrut Gıda
|3,79
|0,00
|-10,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,15
|-0,24
|159,11
|Konya Çimento
|849,90
|0,65
|-24,79
|Koray GMYO
|7,45
|2,34
|67,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,98
|2,44
|67,07
|Koza Altın
|94,70
|1,50
|-2,07
|Koza Madencilik
|14,25
|1,42
|-8,01
|Körfez GMYO
|5,70
|-2,56
|-1,72
|Kristal Kola
|1,34
|1,52
|-56,14
|Kron Telekomünikasyon
|32,88
|0,24
|-10,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|181,10
|2,96
|15,13
|Kuyas Yatırım
|2,64
|3,94
|14,78
|Kütahya Porselen
|58,50
|0,86
|15,96
|Kütahya Şeker Fabrikası
|50,95
|-5,21
|Lider Faktoring
|3,35
|2,45
|-1,76
|Link Bilgisayar
|28,28
|0,50
|-10,50
|Logo Yazılım
|42,26
|1,83
|35,71
|Lokman Hekim Sağlık
|10,43
|1,86
|46,95
|Lüks Kadife
|44,52
|1,00
|55,04
|Makina Takım
|2,89
|0,35
|-15,25
|Manas Enerji Yönetimi
|15,51
|-0,39
|Marka Yatırım Holding
|4,57
|2,93
|-28,93
|Marmaris Altınyunus
|169,30
|-1,05
|52,39
|Marshall
|299,20
|4,36
|-2,45
|Martı GMYO
|1,07
|2,88
|-58,10
|Martı Otel
|1,72
|0,00
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,22
|0,65
|Mavi Giyim
|62,95
|-0,08
|21,97
|Mazhar Zorlu Holding
|32,38
|0,81
|2,86
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,52
|0,17
|Mega Polietilen
|4,96
|0,20
|-35,25
|Menderes Tekstil
|2,11
|0,48
|-31,72
|Mercan Kimya
|11,13
|0,63
|Merit Turizm
|15,75
|0,00
|52,04
|Merko Gıda
|5,04
|0,60
|-41,67
|Metemtur Yatırım
|3,25
|1,25
|-59,80
|Metro Holding
|1,37
|-0,72
|-34,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,63
|-0,75
|-9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|0,00
|-21,03
|Migros Ticaret
|32,20
|0,12
|-24,77
|Milpa
|3,96
|1,02
|-13,91
|Mistral GMYO
|4,31
|-0,69
|-8,49
|MLP Sağlık
|26,66
|0,45
|34,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|0,00
|23,91
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,70
|0,60
|-43,46
|Mondi Tire Kutsan
|7,95
|1,40
|4,61
|Nasmed Egepol
|5,82
|1,22
|Naturel Enerji
|35,80
|-0,06
|0,82
|Naturelgaz
|7,57
|0,93
|Net Holding
|4,74
|2,82
|38,19
|Netaş Telekom.
|16,45
|4,51
|-41,42
|Niğbaş Niğde Beton
|8,20
|2,50
|-84,23
|Nuh Çimento
|32,92
|-0,78
|-31,46
|Nurol GMYO
|9,00
|3,57
|23,46
|Odaş Elektrik
|1,37
|0,74
|-53,14
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,32
|9,97
|Orge Enerji Elektrik
|6,17
|1,15
|33,77
|Orma Orman Mahsulleri
|25,78
|1,10
|75,14
|Osmanlı Menkul
|25,00
|2,46
|-18,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|0,90
|-18,66
|Otokar
|306,30
|1,49
|0,66
|Oyak Çimento
|6,70
|0,75
|-23,69
|Oyak Yat. Ort.
|6,93
|3,43
|0,40
|Oyak Yatırım Menkul
|23,54
|1,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|12,79
|9,97
|171,55
|Özak GMYO
|4,56
|1,11
|-10,59
|Özbal Çelik Boru
|14,10
|0,21
|115,27
|Özderici GMYO
|1,47
|1,38
|-33,78
|Özerden Plastik
|7,71
|2,94
|-14,33
|Pamel Elektrik
|45,30
|0,18
|112,48
|Panora GMYO
|6,58
|-0,30
|11,67
|Papilon Savunma
|12,87
|1,34
|-43,40
|Park Elek.Madencilik
|4,52
|0,67
|-15,83
|Parsan
|26,72
|0,60
|9,96
|Pegasus
|74,80
|4,25
|0,27
|Peker GMYO
|0,97
|3,19
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,03
|3,06
|-40,00
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|173,00
|-3,62
|Pera GMYO
|1,37
|0,74
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,98
|1,59
|25,38
|Petkim
|6,40
|2,24
|28,51
|Petrokent Turizm
|2.601,20
|10,00
|186,98
|Pınar Et ve Un
|15,89
|1,21
|-27,39
|Pınar Su
|7,82
|-0,13
|5,25
|Pınar Süt
|15,92
|1,60
|-29,40
|Plastikkart
|21,02
|0,10
|45,47
|Polisan Holding
|2,68
|0,75
|-30,29
|Politeknik Metal
|338,30
|-0,44
|-16,62
|Prizma Press Matbaacılık
|4,06
|0,74
|-25,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|68,00
|1,34
|-45,73
|QNB Finansbank
|37,52
|-0,48
|-46,67
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,04
|1,95
|Ral Yatırım Holding
|5,64
|9,94
|27,03
|Ray Sigorta
|9,70
|3,97
|-37,22
|Reysaş GMYO
|2,80
|-2,10
|-13,63
|Reysaş Lojistik
|5,11
|-3,58
|-1,24
|Rhea Girişim
|1,92
|-0,52
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|13,58
|0,44
|-0,95
|Royal Halı
|3,08
|2,67
|-10,47
|RTA Laboratuvarları
|21,80
|0,93
|-28,01
|Sabancı Holding
|9,57
|1,70
|-13,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,36
|0,82
|-32,35
|Sanel Mühendislik
|4,78
|0,84
|39,77
|Sanifoam Sünger
|21,84
|0,55
|60,59
|Sanko Pazarlama
|9,61
|0,84
|3,69
|Saray Matbaacılık
|4,02
|-0,50
|-54,16
|Sarkuysan
|12,38
|3,43
|42,34
|Sasa Polyester
|27,14
|2,96
|81,12
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,18
|-0,20
|137,13
|Sekuro Plastik
|21,02
|0,86
|50,57
|Selçuk Ecza Deposu
|8,41
|1,08
|-37,39
|Selçuk Gıda
|4,84
|-1,02
|-2,81
|Selva Gıda Sanayi
|8,07
|1,13
|Senkron Güvenlik
|26,60
|1,14
|1,29
|Serve Film Prodüksiyon
|13,50
|3,85
|-15,63
|Servet GMYO
|77,20
|-1,03
|-1,53
|Seyitler Kimya
|21,84
|-0,55
|62,22
|Silverline Endüstri
|5,11
|0,99
|-40,58
|Sinpaş GMYO
|4,22
|0,48
|0,96
|Smartiks Yazılım
|5,47
|0,92
|-38,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,90
|-0,43
|-13,05
|Söktaş
|3,01
|4,51
|-7,41
|Sönmez Filament
|35,00
|0,00
|-50,14
|Sönmez Pamuklu
|14,20
|2,90
|-40,83
|Sumaş Suni Tahta
|86,00
|1,78
|68,59
|Şeker Fin. Kir.
|4,91
|0,61
|-23,28
|Şekerbank
|0,98
|0,00
|-35,10
|Şişe Cam
|8,22
|0,37
|14,81
|Şok Marketler Ticaret
|11,80
|-2,24
|-5,45
|T. Halk Bankası
|4,30
|0,23
|-22,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,70
|-1,13
|-26,92
|T.S.K.B.
|1,20
|1,69
|-31,29
|T.Tuborg
|16,22
|0,00
|-8,52
|Taç Tarım Ürünleri
|25,40
|3,17
|141,22
|Tat Gıda
|8,88
|0,91
|-23,19
|TAV Havalimanları
|26,16
|1,63
|22,82
|Taze Kuru Gıda
|203,00
|-3,38
|-6,15
|Tek-Art Turizm
|1,29
|0,78
|-36,14
|Tekfen Holding
|13,83
|0,36
|-15,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,13
|1,49
|-29,21
|Temapol Polimer Plastik
|14,42
|1,98
|25,39
|TGS Dış Ticaret
|13,99
|-0,07
|10,07
|Tofaş Oto. Fab.
|50,00
|0,00
|61,75
|Torunlar GMYO
|3,55
|0,85
|-8,97
|Trabzon Liman
|26,78
|0,22
|-16,63
|Trabzonspor Sportif
|3,44
|0,29
|40,98
|Trend GMYO
|6,51
|0,00
|-48,21
|TSKB GMYO
|2,94
|-2,00
|-39,08
|Tuğçelik
|14,22
|6,12
|75,99
|Tukaş
|6,71
|0,60
|-30,75
|Turcas Petrol
|3,48
|3,57
|-28,25
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,13
|2,20
|Turkcell
|15,31
|-0,58
|0,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,73
|1,68
|11,80
|Tüpraş
|112,20
|1,26
|3,89
|Türk Hava Yolları
|13,64
|0,15
|5,65
|Türk İlaç Serum
|12,09
|0,92
|Türk Prysmian Kablo
|15,63
|1,63
|29,58
|Türk Telekom
|7,31
|0,83
|-9,66
|Türk Traktör
|150,90
|0,80
|-11,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,50
|3,03
|23,56
|Türkiye Sigorta
|4,86
|1,89
|-21,34
|Ufuk Yatırım
|19,65
|3,37
|46,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,91
|-0,26
|-7,78
|Ulusoy Elektrik
|50,65
|0,40
|-1,36
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|1,74
|3,57
|Umpaş Holding
|1,22
|1,67
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,65
|1,23
|-29,49
|Utopya Turizm
|21,86
|-0,64
|-43,66
|Uzertaş Boya
|29,52
|3,94
|-47,84
|Ülker Bisküvi
|19,01
|-0,11
|-14,82
|Ünlü Yatırım Holding
|6,48
|4,68
|Vakıf Fin. Kir.
|7,88
|4,93
|131,22
|Vakıf GMYO
|1,46
|1,39
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,35
|3,76
|-13,72
|Vakıflar Bankası
|3,29
|0,61
|-30,15
|Vakko Tekstil
|9,50
|2,93
|51,60
|Vanet Gıda
|6,53
|1,24
|-15,52
|VBT Yazılım
|20,04
|0,10
|Verusa Holding
|46,14
|-0,13
|2,35
|Verusaturk Girisim
|20,78
|0,97
|59,26
|Vestel
|29,02
|2,11
|48,61
|Vestel Beyaz Eşya
|49,08
|0,57
|31,31
|Viking Kağıt
|6,33
|1,61
|-29,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|0,86
|-21,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,16
|0,20
|-16,66
|Yataş
|13,76
|-0,29
|-4,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,35
|0,90
|-23,86
|Yeni Gimat GMYO
|15,07
|1,48
|30,00
|Yeo Teknoloji
|79,55
|8,67
|Yeşil GMYO
|0,95
|0,00
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,12
|0,90
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,15
|0,94
|-49,72
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,10
|0,00
|-35,90
|Yonga Mobilya
|19,72
|1,49
|-33,80
|Yükselen Çelik
|5,05
|0,20
|-3,48
|Yünsa
|15,41
|2,80
|10,93
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,56
|1,30
|-38,32
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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