Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Tüm Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.850,00
|6,38
|-23,83
|İş Bankası (C)
|5,08
|-1,74
|-25,21
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,90
|-1,02
|-24,87
|İş Girişim
|8,20
|-3,30
|-56,73
|İş GMYO
|2,00
|0,50
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|13,28
|-0,97
|-19,99
|İş Yat. Ort.
|2,61
|-2,25
|-22,39
|İşbir Holding
|57,00
|-7,62
|6,19
|Işık Plastik
|6,22
|-1,89
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|3,33
|-18,42
|İttifak Holding
|1,34
|0,75
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|21,30
|3,90
|18,33
|İzmir Demir Çelik
|2,31
|-0,43
|-30,20
|İzmir Fırça
|6,41
|4,57
|15,29
|Jantsa Jant Sanayi
|60,50
|-0,49
|45,97
|Kafein Yazılım
|20,94
|-0,66
|-1,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,91
|-1,41
|Kaplamin
|22,14
|-0,81
|-34,50
|Kardemir (A)
|5,66
|-1,05
|-4,87
|Kardemir (B)
|5,62
|-1,58
|6,64
|Kardemir (D)
|6,37
|-1,24
|10,21
|Karel Elektronik
|8,80
|3,29
|30,87
|Karsan Otomotiv
|3,66
|2,52
|12,62
|Karsu Tekstil
|8,32
|-2,00
|-2,69
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,80
|0,48
|Kartonsan
|47,74
|-0,95
|-49,57
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|-2,24
|-24,38
|Kent Gıda
|186,60
|-3,81
|-47,53
|Kerevitaş Gıda
|4,12
|-0,96
|-37,39
|Kervan Gıda
|11,83
|-1,42
|15,58
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|8,89
|-61,11
|Kiler GMYO
|1,91
|0,00
|-23,90
|Kızılbük GYO
|26,10
|-0,38
|Klimasan Klima
|9,78
|-0,91
|15,91
|Koç Holding
|21,70
|-2,16
|6,10
|Konfrut Gıda
|3,83
|1,06
|-9,35
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,90
|-0,96
|162,29
|Konya Çimento
|850,50
|-0,29
|-24,73
|Koray GMYO
|7,30
|1,96
|64,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,70
|1,15
|58,84
|Koza Altın
|93,95
|-1,00
|-2,84
|Koza Madencilik
|14,14
|-2,48
|-8,72
|Körfez GMYO
|5,93
|2,42
|2,24
|Kristal Kola
|1,31
|0,00
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|33,10
|-2,36
|-10,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|174,00
|1,93
|10,62
|Kuyas Yatırım
|2,64
|0,00
|14,78
|Kütahya Porselen
|58,95
|0,77
|16,85
|Kütahya Şeker Fabrikası
|54,25
|-8,98
|Lider Faktoring
|3,36
|-0,30
|-1,47
|Link Bilgisayar
|28,16
|-0,64
|-10,88
|Logo Yazılım
|41,50
|-0,95
|33,27
|Lokman Hekim Sağlık
|10,71
|-1,74
|50,89
|Lüks Kadife
|45,18
|3,39
|57,34
|Makina Takım
|2,89
|0,00
|-15,25
|Manas Enerji Yönetimi
|15,83
|-2,40
|Marka Yatırım Holding
|4,39
|-1,57
|-31,73
|Marmaris Altınyunus
|173,30
|2,06
|55,99
|Marshall
|291,20
|2,72
|-5,05
|Martı GMYO
|1,06
|0,00
|-58,49
|Martı Otel
|1,72
|-1,15
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,14
|-1,84
|Mavi Giyim
|62,95
|-1,95
|21,97
|Mazhar Zorlu Holding
|33,00
|0,00
|4,83
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,20
|-1,23
|Mega Polietilen
|5,05
|-0,98
|-34,07
|Menderes Tekstil
|2,11
|-0,94
|-31,72
|Mercan Kimya
|11,14
|-0,89
|Merit Turizm
|16,03
|-1,05
|54,74
|Merko Gıda
|5,01
|-0,60
|-42,01
|Metemtur Yatırım
|3,25
|-0,61
|-59,80
|Metro Holding
|1,37
|-2,14
|-34,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,70
|0,00
|-6,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|1,11
|-21,89
|Migros Ticaret
|32,26
|-3,64
|-24,63
|Milpa
|3,97
|-0,75
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,43
|-0,45
|-5,94
|MLP Sağlık
|26,68
|-0,15
|34,27
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,82
|0,00
|26,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,70
|-1,62
|-43,46
|Mondi Tire Kutsan
|7,95
|1,27
|4,61
|Nasmed Egepol
|5,73
|-3,21
|Naturel Enerji
|35,94
|-1,91
|1,22
|Naturelgaz
|7,50
|0,00
|Net Holding
|4,80
|-2,04
|39,94
|Netaş Telekom.
|15,83
|-1,25
|-43,63
|Niğbaş Niğde Beton
|8,30
|-4,60
|-84,04
|Nuh Çimento
|32,66
|-1,98
|-32,00
|Nurol GMYO
|9,05
|-6,22
|24,14
|Odaş Elektrik
|1,36
|-1,45
|-53,48
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,86
|-3,12
|Orge Enerji Elektrik
|6,20
|-0,64
|34,42
|Orma Orman Mahsulleri
|25,50
|-1,92
|73,23
|Osmanlı Menkul
|24,44
|-4,98
|-20,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|0,44
|-17,93
|Otokar
|303,20
|-1,43
|-0,36
|Oyak Çimento
|6,61
|0,61
|-24,72
|Oyak Yat. Ort.
|6,65
|0,76
|-3,65
|Oyak Yatırım Menkul
|23,30
|-0,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|11,63
|9,92
|146,92
|Özak GMYO
|4,58
|-0,65
|-10,20
|Özbal Çelik Boru
|14,18
|-2,88
|116,49
|Özderici GMYO
|1,46
|-1,35
|-34,23
|Özerden Plastik
|7,42
|0,27
|-17,56
|Pamel Elektrik
|46,88
|0,77
|119,89
|Panora GMYO
|6,61
|-0,75
|12,18
|Papilon Savunma
|12,84
|-0,31
|-43,53
|Park Elek.Madencilik
|4,49
|-0,88
|-16,39
|Parsan
|26,44
|-0,45
|8,81
|Pegasus
|72,20
|1,26
|-3,22
|Peker GMYO
|0,94
|-2,08
|-59,82
|Penguen Gıda
|2,96
|-0,34
|-41,39
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|184,50
|6,77
|Pera GMYO
|1,36
|-1,45
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,68
|1,80
|23,74
|Petkim
|6,24
|-0,48
|25,30
|Petrokent Turizm
|2.178,00
|1,31
|140,29
|Pınar Et ve Un
|15,75
|-1,01
|-28,03
|Pınar Su
|7,90
|1,28
|6,33
|Pınar Süt
|15,75
|-1,13
|-30,15
|Plastikkart
|20,26
|1,30
|40,21
|Polisan Holding
|2,69
|0,00
|-30,03
|Politeknik Metal
|338,10
|-1,11
|-16,67
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|-0,74
|-26,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,00
|-4,01
|-46,53
|QNB Finansbank
|37,70
|0,05
|-46,41
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,74
|1,35
|Ral Yatırım Holding
|5,13
|9,85
|15,54
|Ray Sigorta
|9,35
|1,08
|-39,48
|Reysaş GMYO
|2,90
|0,00
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|5,31
|1,72
|2,63
|Rhea Girişim
|1,91
|0,00
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|13,52
|-2,17
|-1,39
|Royal Halı
|3,10
|0,00
|-9,88
|RTA Laboratuvarları
|21,82
|-2,15
|-27,94
|Sabancı Holding
|9,45
|-1,77
|-14,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,35
|-0,81
|-32,44
|Sanel Mühendislik
|4,82
|-0,82
|40,94
|Sanifoam Sünger
|22,20
|-3,06
|63,24
|Sanko Pazarlama
|9,59
|-1,64
|3,48
|Saray Matbaacılık
|3,98
|-0,50
|-54,62
|Sarkuysan
|12,16
|-0,57
|39,81
|Sasa Polyester
|26,26
|-1,20
|75,25
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,26
|-1,65
|138,07
|Sekuro Plastik
|21,08
|-1,77
|51,00
|Selçuk Ecza Deposu
|8,42
|-0,71
|-37,31
|Selçuk Gıda
|4,92
|1,44
|-1,20
|Selva Gıda Sanayi
|8,45
|-0,47
|Senkron Güvenlik
|25,86
|-0,54
|-1,52
|Serve Film Prodüksiyon
|12,80
|-1,46
|-20,00
|Servet GMYO
|79,00
|0,00
|0,77
|Seyitler Kimya
|22,04
|0,82
|63,70
|Silverline Endüstri
|5,10
|-1,54
|-40,70
|Sinpaş GMYO
|4,23
|0,71
|1,20
|Smartiks Yazılım
|5,45
|0,18
|-38,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,10
|-2,70
|-12,29
|Söktaş
|2,83
|0,71
|-12,94
|Sönmez Filament
|35,70
|-1,60
|-49,15
|Sönmez Pamuklu
|13,99
|-0,07
|-41,71
|Sumaş Suni Tahta
|88,00
|1,73
|72,51
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|-0,80
|-22,97
|Şekerbank
|0,98
|-1,01
|-35,10
|Şişe Cam
|8,18
|-0,73
|14,25
|Şok Marketler Ticaret
|12,02
|-3,61
|-3,69
|T. Halk Bankası
|4,35
|-2,68
|-21,76
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,00
|1,61
|-22,73
|T.S.K.B.
|1,19
|-1,65
|-31,86
|T.Tuborg
|16,20
|-2,17
|-8,63
|Taç Tarım Ürünleri
|24,50
|-3,92
|132,67
|Tat Gıda
|8,85
|-0,56
|-23,45
|TAV Havalimanları
|25,06
|2,29
|17,65
|Taze Kuru Gıda
|190,00
|-0,52
|-12,16
|Tek-Art Turizm
|1,27
|-0,78
|-37,13
|Tekfen Holding
|13,68
|-1,51
|-16,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,11
|1,83
|-29,44
|Temapol Polimer Plastik
|14,14
|-0,70
|22,96
|TGS Dış Ticaret
|14,19
|-0,14
|11,64
|Tofaş Oto. Fab.
|50,50
|1,28
|63,37
|Torunlar GMYO
|3,58
|-0,56
|-8,21
|Trabzon Liman
|26,50
|-1,78
|-17,50
|Trabzonspor Sportif
|3,41
|5,25
|39,75
|Trend GMYO
|6,53
|-1,06
|-48,05
|TSKB GMYO
|3,04
|-1,30
|-37,01
|Tuğçelik
|13,64
|2,56
|68,81
|Tukaş
|6,64
|-0,30
|-31,48
|Turcas Petrol
|3,39
|-0,59
|-30,10
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,89
|-0,27
|Turkcell
|15,44
|0,13
|0,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,44
|-1,97
|9,74
|Tüpraş
|111,50
|0,27
|3,24
|Türk Hava Yolları
|13,41
|0,60
|3,87
|Türk İlaç Serum
|12,10
|-2,26
|Türk Prysmian Kablo
|15,28
|1,39
|26,67
|Türk Telekom
|7,30
|-0,27
|-9,79
|Türk Traktör
|151,30
|-1,37
|-11,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,70
|-0,22
|19,31
|Türkiye Sigorta
|4,80
|-1,23
|-22,31
|Ufuk Yatırım
|19,31
|-2,47
|44,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,89
|-0,51
|-8,25
|Ulusoy Elektrik
|50,60
|0,00
|-1,46
|Ulusoy Un Sanayi
|5,20
|0,00
|2,19
|Umpaş Holding
|1,24
|3,33
|-52,49
|Uşak Seramik
|1,63
|-1,81
|-30,34
|Utopya Turizm
|22,00
|2,23
|-43,30
|Uzertaş Boya
|28,18
|-4,15
|-50,21
|Ülker Bisküvi
|19,13
|0,31
|-14,28
|Ünlü Yatırım Holding
|6,00
|-1,64
|Vakıf Fin. Kir.
|7,55
|-1,44
|121,54
|Vakıf GMYO
|1,45
|-0,68
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,11
|-0,97
|-16,98
|Vakıflar Bankası
|3,28
|-1,80
|-30,36
|Vakko Tekstil
|9,32
|-0,85
|48,73
|Vanet Gıda
|6,29
|-0,47
|-18,63
|VBT Yazılım
|20,26
|-2,50
|Verusa Holding
|45,92
|-1,12
|1,86
|Verusaturk Girisim
|20,56
|-1,15
|57,57
|Vestel
|28,00
|-0,99
|43,39
|Vestel Beyaz Eşya
|48,46
|-0,53
|29,65
|Viking Kağıt
|6,28
|-1,72
|-30,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|-2,93
|-22,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,80
|-2,55
|-17,66
|Yataş
|13,61
|-2,79
|-5,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,36
|-0,88
|-23,64
|Yeni Gimat GMYO
|14,93
|-1,58
|28,79
|Yeo Teknoloji
|73,20
|9,99
|Yeşil GMYO
|0,96
|-1,03
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,11
|-0,89
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,14
|-1,38
|-49,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,10
|-35,90
|Yonga Mobilya
|19,69
|0,00
|-33,90
|Yükselen Çelik
|4,97
|-0,60
|-5,00
|Yünsa
|14,87
|4,50
|7,04
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,56
|-0,64
|-38,32
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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