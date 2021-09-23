Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 26.300,00 -9,31 -35,06 İş Bankası (C) 5,30 0,76 -21,97 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,93 0,69 -24,09 İş Girişim 8,50 5,33 -55,15 İş GMYO 1,94 1,57 -23,62 İş Y. Men. Değ. 13,56 -0,29 -18,30 İş Yat. Ort. 2,68 0,37 -20,31 İşbir Holding 64,00 -1,39 19,23 Işık Plastik 6,39 -3,03 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 2,25 -20,18 İttifak Holding 1,34 0,00 -39,91 İz Hayvancılık Tarım 20,14 2,18 11,89 İzmir Demir Çelik 2,37 0,00 -28,39 İzmir Fırça 6,15 -1,44 10,61 Jantsa Jant Sanayi 62,10 2,99 49,83 Kafein Yazılım 21,26 0,19 -0,37 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,25 4,52 Kaplamin 22,72 0,71 -32,78 Kardemir (A) 5,73 -1,55 -3,70 Kardemir (B) 5,73 -1,21 8,73 Kardemir (D) 6,46 -0,46 11,76 Karel Elektronik 8,45 1,56 25,66 Karsan Otomotiv 3,56 2,30 9,54 Karsu Tekstil 8,40 1,08 -1,75 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,58 -0,34 Kartonsan 48,14 0,92 -49,15 Katmerciler Ekipman 1,35 5,47 -22,07 Kent Gıda 190,00 1,60 -46,57 Kerevitaş Gıda 4,18 0,24 -36,47 Kervan Gıda 12,01 -1,48 17,34 Kervansaray Yat. Holding 0,45 9,76 -64,29 Kiler GMYO 1,86 0,00 -25,90 Kızılbük GYO 26,04 -0,31 Klimasan Klima 10,05 0,60 19,11 Koç Holding 23,00 0,70 12,46 Konfrut Gıda 3,85 0,52 -8,88 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,20 -0,56 163,56 Konya Çimento 850,50 0,22 -24,73 Koray GMYO 7,20 0,14 61,80 Kordsa Teknik Tekstil 24,36 0,25 56,66 Koza Altın 95,35 1,87 -1,40 Koza Madencilik 14,45 1,69 -6,71 Körfez GMYO 5,93 -0,17 2,24 Kristal Kola 1,32 0,00 -56,79 Kron Telekomünikasyon 33,44 1,58 -9,23 Kuştur Kuşadası Turizm 177,90 0,62 13,10 Kuyas Yatırım 2,72 -0,73 18,26 Kütahya Porselen 58,70 0,43 16,35 Kütahya Şeker Fabrikası 57,70 -8,41 Lider Faktoring 3,29 0,61 -3,52 Link Bilgisayar 28,60 0,49 -9,48 Logo Yazılım 41,64 0,58 33,72 Lokman Hekim Sağlık 10,92 -0,09 53,85 Lüks Kadife 44,38 1,37 54,56 Makina Takım 2,92 0,34 -14,37 Manas Enerji Yönetimi 16,27 -1,69 Marka Yatırım Holding 4,45 -1,11 -30,79 Marmaris Altınyunus 167,70 0,42 50,95 Marshall 293,10 4,64 -4,43 Martı GMYO 1,08 0,00 -57,71 Martı Otel 1,73 0,00 -18,78 Matriks Bilgi Dağıtım 35,14 -0,17 Mavi Giyim 64,15 1,83 24,30 Mazhar Zorlu Holding 33,12 -0,30 5,21 Meditera Tıbbi Malzeme 35,64 0,73 Mega Polietilen 5,11 -0,78 -33,29 Menderes Tekstil 2,14 0,47 -30,74 Mercan Kimya 11,09 0,36 Merit Turizm 16,39 1,30 58,21 Merko Gıda 5,09 1,80 -41,09 Metemtur Yatırım 3,28 2,18 -59,43 Metro Holding 1,43 0,70 -31,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 -0,36 -4,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 0,55 -21,89 Migros Ticaret 33,46 1,64 -21,82 Milpa 4,03 -0,25 -12,39 Mistral GMYO 4,45 -0,45 -5,52 MLP Sağlık 26,80 0,30 34,88 MMC San. ve Tic. Yat. 5,91 4,97 28,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,86 1,18 -42,11 Mondi Tire Kutsan 7,82 1,82 2,89 Nasmed Egepol 6,02 -1,63 Naturel Enerji 36,22 -0,33 2,00 Naturelgaz 7,55 -0,13 Net Holding 4,70 1,95 37,03 Netaş Telekom. 16,27 0,74 -42,06 Niğbaş Niğde Beton 8,60 -4,12 -83,46 Nuh Çimento 32,74 1,11 -31,83 Nurol GMYO 10,35 -3,45 41,98 Odaş Elektrik 1,37 1,48 -53,14 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,93 1,80 Orge Enerji Elektrik 6,33 0,00 37,24 Orma Orman Mahsulleri 26,00 -1,89 76,63 Osmanlı Menkul 25,40 -2,31 -17,64 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 1,35 -17,93 Otokar 307,90 0,33 1,19 Oyak Çimento 6,56 1,55 -25,28 Oyak Yat. Ort. 6,62 0,30 -4,09 Oyak Yatırım Menkul 23,42 -0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 10,49 9,04 122,72 Özak GMYO 4,62 -0,43 -9,41 Özbal Çelik Boru 14,17 0,28 116,34 Özderici GMYO 1,48 1,37 -33,33 Özerden Plastik 7,56 0,80 -16,00 Pamel Elektrik 47,66 -1,37 123,55 Panora GMYO 6,65 -1,48 12,85 Papilon Savunma 13,10 2,10 -42,39 Park Elek.Madencilik 4,54 -0,22 -15,46 Parsan 26,98 0,37 11,03 Pegasus 71,75 -0,14 -3,82 Peker GMYO 0,95 1,06 -59,39 Penguen Gıda 3,02 0,67 -40,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 171,70 5,14 Pera GMYO 1,40 1,45 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 22,34 0,36 21,88 Petkim 6,28 0,16 26,10 Petrokent Turizm 1.996,90 -0,16 120,31 Pınar Et ve Un 16,02 -0,25 -26,79 Pınar Su 7,75 -0,13 4,31 Pınar Süt 16,04 0,31 -28,87 Plastikkart 19,63 2,35 35,85 Polisan Holding 2,68 1,13 -30,29 Politeknik Metal 341,00 1,19 -15,95 Prizma Press Matbaacılık 4,00 0,50 -27,01 QNB Finans Fin. Kir. 71,00 5,19 -43,34 QNB Finansbank 37,68 0,00 -46,44 QUA Granite Hayal Yapı 12,29 0,57 Ral Yatırım Holding 4,67 9,88 5,18 Ray Sigorta 9,36 1,63 -39,42 Reysaş GMYO 2,91 1,04 -10,24 Reysaş Lojistik 5,26 0,38 1,66 Rhea Girişim 1,91 -0,52 -48,66 Rodrigo Tekstil 13,86 -1,00 1,09 Royal Halı 3,11 0,65 -9,59 RTA Laboratuvarları 22,70 1,34 -25,03 Sabancı Holding 9,85 0,10 -10,66 Safkar Ege Soğutmacılık 7,48 1,49 -31,25 Sanel Mühendislik 4,77 2,80 39,47 Sanifoam Sünger 23,04 0,17 69,41 Sanko Pazarlama 9,61 1,37 3,69 Saray Matbaacılık 3,99 -1,24 -54,50 Sarkuysan 12,34 0,49 41,88 Sasa Polyester 27,18 3,42 81,39 Say Yenilenebilir Enerji 20,12 -1,37 136,43 Sekuro Plastik 21,10 0,19 51,15 Selçuk Ecza Deposu 8,57 0,23 -36,20 Selçuk Gıda 4,90 -2,58 -1,61 Selva Gıda Sanayi 8,48 4,05 Senkron Güvenlik 27,00 2,51 2,82 Serve Film Prodüksiyon 12,90 7,50 -19,37 Servet GMYO 77,10 -3,26 -1,66 Seyitler Kimya 21,88 -1,62 62,51 Silverline Endüstri 5,14 -0,77 -40,23 Sinpaş GMYO 4,16 0,48 -0,48 Smartiks Yazılım 5,46 -0,18 -38,37 Sodaş Sodyum Sanayii 24,12 -1,95 -8,41 Söktaş 2,79 -0,36 -14,17 Sönmez Filament 36,68 -0,05 -47,75 Sönmez Pamuklu 13,75 1,25 -42,71 Sumaş Suni Tahta 88,00 -2,28 72,51 Şeker Fin. Kir. 4,94 0,61 -22,81 Şekerbank 1,01 1,00 -33,11 Şişe Cam 8,18 0,00 14,25 Şok Marketler Ticaret 12,62 0,16 1,12 T. Halk Bankası 4,58 0,44 -17,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,58 3,42 -24,08 T.S.K.B. 1,23 0,82 -29,57 T.Tuborg 16,60 -0,06 -6,38 Taç Tarım Ürünleri 25,00 -3,10 137,42 Tat Gıda 8,84 1,14 -23,54 TAV Havalimanları 24,26 0,17 13,90 Taze Kuru Gıda 192,00 0,05 -11,23 Tek-Art Turizm 1,28 -0,78 -36,63 Tekfen Holding 14,02 0,72 -14,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,10 0,49 -29,56 Temapol Polimer Plastik 14,29 1,56 24,26 TGS Dış Ticaret 14,65 0,76 15,26 Tofaş Oto. Fab. 49,56 1,98 60,33 Torunlar GMYO 3,62 -0,82 -7,18 Trabzon Liman 27,16 -1,31 -15,44 Trabzonspor Sportif 3,40 2,41 39,34 Trend GMYO 6,57 0,31 -47,73 TSKB GMYO 3,20 2,24 -33,70 Tuğçelik 13,10 0,31 62,13 Tukaş 6,70 0,15 -30,86 Turcas Petrol 3,42 -0,29 -29,48 Tureks Turizm Taşımacılık 10,90 -0,55 Turkcell 15,61 0,64 2,05 Tümosan Motor ve Traktör 15,71 1,03 11,66 Tüpraş 112,20 1,26 3,89 Türk Hava Yolları 13,21 0,15 2,32 Türk İlaç Serum 12,78 -1,31 Türk Prysmian Kablo 15,12 1,48 25,35 Türk Telekom 7,33 0,83 -9,42 Türk Traktör 154,20 1,78 -9,49 Türker Proje Gayrimenkul 134,50 -0,22 19,13 Türkiye Sigorta 4,96 2,48 -19,72 Ufuk Yatırım 19,96 -0,20 48,96 Ulaşlar Turizm Yat. 3,90 -0,51 -8,02 Ulusoy Elektrik 50,55 0,00 -1,56 Ulusoy Un Sanayi 5,24 0,19 2,98 Umpaş Holding 1,21 1,68 -53,64 Uşak Seramik 1,65 0,61 -29,49 Utopya Turizm 21,52 5,08 -44,54 Uzertaş Boya 29,46 -0,67 -47,95 Ülker Bisküvi 19,17 -0,31 -14,10 Ünlü Yatırım Holding 6,66 4,23 Vakıf Fin. Kir. 7,76 1,57 127,70 Vakıf GMYO 1,47 0,68 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,21 1,80 -15,63 Vakıflar Bankası 3,41 0,29 -27,60 Vakko Tekstil 9,37 0,21 49,53 Vanet Gıda 6,15 0,82 -20,44 VBT Yazılım 20,72 0,29 Verusa Holding 46,76 0,60 3,73 Verusaturk Girisim 20,78 0,97 59,26 Vestel 28,12 0,29 44,00 Vestel Beyaz Eşya 48,46 0,04 29,65 Viking Kağıt 6,52 0,46 -27,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 0,82 -17,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,40 0,20 -16,00 Yataş 14,02 0,21 -2,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,42 0,29 -22,27 Yeni Gimat GMYO 15,48 0,91 33,54 Yeo Teknoloji 66,55 10,00 Yeşil GMYO 0,98 2,08 -28,99 Yeşil Yapı 1,14 0,88 -38,04 Yeşil Yatırım Holding 2,18 1,40 -49,02 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,10 -1,95 -35,90 Yonga Mobilya 19,84 -0,40 -33,40 Yükselen Çelik 5,08 0,79 -2,90 Yünsa 13,50 1,58 -2,82 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,58 0,00 -37,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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