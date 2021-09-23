Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)26.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|26.300,00
|-9,31
|-35,06
|İş Bankası (C)
|5,30
|0,76
|-21,97
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,93
|0,69
|-24,09
|İş Girişim
|8,50
|5,33
|-55,15
|İş GMYO
|1,94
|1,57
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|13,56
|-0,29
|-18,30
|İş Yat. Ort.
|2,68
|0,37
|-20,31
|İşbir Holding
|64,00
|-1,39
|19,23
|Işık Plastik
|6,39
|-3,03
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|2,25
|-20,18
|İttifak Holding
|1,34
|0,00
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|20,14
|2,18
|11,89
|İzmir Demir Çelik
|2,37
|0,00
|-28,39
|İzmir Fırça
|6,15
|-1,44
|10,61
|Jantsa Jant Sanayi
|62,10
|2,99
|49,83
|Kafein Yazılım
|21,26
|0,19
|-0,37
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,25
|4,52
|Kaplamin
|22,72
|0,71
|-32,78
|Kardemir (A)
|5,73
|-1,55
|-3,70
|Kardemir (B)
|5,73
|-1,21
|8,73
|Kardemir (D)
|6,46
|-0,46
|11,76
|Karel Elektronik
|8,45
|1,56
|25,66
|Karsan Otomotiv
|3,56
|2,30
|9,54
|Karsu Tekstil
|8,40
|1,08
|-1,75
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,58
|-0,34
|Kartonsan
|48,14
|0,92
|-49,15
|Katmerciler Ekipman
|1,35
|5,47
|-22,07
|Kent Gıda
|190,00
|1,60
|-46,57
|Kerevitaş Gıda
|4,18
|0,24
|-36,47
|Kervan Gıda
|12,01
|-1,48
|17,34
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|9,76
|-64,29
|Kiler GMYO
|1,86
|0,00
|-25,90
|Kızılbük GYO
|26,04
|-0,31
|Klimasan Klima
|10,05
|0,60
|19,11
|Koç Holding
|23,00
|0,70
|12,46
|Konfrut Gıda
|3,85
|0,52
|-8,88
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,20
|-0,56
|163,56
|Konya Çimento
|850,50
|0,22
|-24,73
|Koray GMYO
|7,20
|0,14
|61,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,36
|0,25
|56,66
|Koza Altın
|95,35
|1,87
|-1,40
|Koza Madencilik
|14,45
|1,69
|-6,71
|Körfez GMYO
|5,93
|-0,17
|2,24
|Kristal Kola
|1,32
|0,00
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|33,44
|1,58
|-9,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|177,90
|0,62
|13,10
|Kuyas Yatırım
|2,72
|-0,73
|18,26
|Kütahya Porselen
|58,70
|0,43
|16,35
|Kütahya Şeker Fabrikası
|57,70
|-8,41
|Lider Faktoring
|3,29
|0,61
|-3,52
|Link Bilgisayar
|28,60
|0,49
|-9,48
|Logo Yazılım
|41,64
|0,58
|33,72
|Lokman Hekim Sağlık
|10,92
|-0,09
|53,85
|Lüks Kadife
|44,38
|1,37
|54,56
|Makina Takım
|2,92
|0,34
|-14,37
|Manas Enerji Yönetimi
|16,27
|-1,69
|Marka Yatırım Holding
|4,45
|-1,11
|-30,79
|Marmaris Altınyunus
|167,70
|0,42
|50,95
|Marshall
|293,10
|4,64
|-4,43
|Martı GMYO
|1,08
|0,00
|-57,71
|Martı Otel
|1,73
|0,00
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,14
|-0,17
|Mavi Giyim
|64,15
|1,83
|24,30
|Mazhar Zorlu Holding
|33,12
|-0,30
|5,21
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,64
|0,73
|Mega Polietilen
|5,11
|-0,78
|-33,29
|Menderes Tekstil
|2,14
|0,47
|-30,74
|Mercan Kimya
|11,09
|0,36
|Merit Turizm
|16,39
|1,30
|58,21
|Merko Gıda
|5,09
|1,80
|-41,09
|Metemtur Yatırım
|3,28
|2,18
|-59,43
|Metro Holding
|1,43
|0,70
|-31,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,77
|-0,36
|-4,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|0,55
|-21,89
|Migros Ticaret
|33,46
|1,64
|-21,82
|Milpa
|4,03
|-0,25
|-12,39
|Mistral GMYO
|4,45
|-0,45
|-5,52
|MLP Sağlık
|26,80
|0,30
|34,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,91
|4,97
|28,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,86
|1,18
|-42,11
|Mondi Tire Kutsan
|7,82
|1,82
|2,89
|Nasmed Egepol
|6,02
|-1,63
|Naturel Enerji
|36,22
|-0,33
|2,00
|Naturelgaz
|7,55
|-0,13
|Net Holding
|4,70
|1,95
|37,03
|Netaş Telekom.
|16,27
|0,74
|-42,06
|Niğbaş Niğde Beton
|8,60
|-4,12
|-83,46
|Nuh Çimento
|32,74
|1,11
|-31,83
|Nurol GMYO
|10,35
|-3,45
|41,98
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,48
|-53,14
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,93
|1,80
|Orge Enerji Elektrik
|6,33
|0,00
|37,24
|Orma Orman Mahsulleri
|26,00
|-1,89
|76,63
|Osmanlı Menkul
|25,40
|-2,31
|-17,64
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|1,35
|-17,93
|Otokar
|307,90
|0,33
|1,19
|Oyak Çimento
|6,56
|1,55
|-25,28
|Oyak Yat. Ort.
|6,62
|0,30
|-4,09
|Oyak Yatırım Menkul
|23,42
|-0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|10,49
|9,04
|122,72
|Özak GMYO
|4,62
|-0,43
|-9,41
|Özbal Çelik Boru
|14,17
|0,28
|116,34
|Özderici GMYO
|1,48
|1,37
|-33,33
|Özerden Plastik
|7,56
|0,80
|-16,00
|Pamel Elektrik
|47,66
|-1,37
|123,55
|Panora GMYO
|6,65
|-1,48
|12,85
|Papilon Savunma
|13,10
|2,10
|-42,39
|Park Elek.Madencilik
|4,54
|-0,22
|-15,46
|Parsan
|26,98
|0,37
|11,03
|Pegasus
|71,75
|-0,14
|-3,82
|Peker GMYO
|0,95
|1,06
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,02
|0,67
|-40,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|171,70
|5,14
|Pera GMYO
|1,40
|1,45
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,34
|0,36
|21,88
|Petkim
|6,28
|0,16
|26,10
|Petrokent Turizm
|1.996,90
|-0,16
|120,31
|Pınar Et ve Un
|16,02
|-0,25
|-26,79
|Pınar Su
|7,75
|-0,13
|4,31
|Pınar Süt
|16,04
|0,31
|-28,87
|Plastikkart
|19,63
|2,35
|35,85
|Polisan Holding
|2,68
|1,13
|-30,29
|Politeknik Metal
|341,00
|1,19
|-15,95
|Prizma Press Matbaacılık
|4,00
|0,50
|-27,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,00
|5,19
|-43,34
|QNB Finansbank
|37,68
|0,00
|-46,44
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,29
|0,57
|Ral Yatırım Holding
|4,67
|9,88
|5,18
|Ray Sigorta
|9,36
|1,63
|-39,42
|Reysaş GMYO
|2,91
|1,04
|-10,24
|Reysaş Lojistik
|5,26
|0,38
|1,66
|Rhea Girişim
|1,91
|-0,52
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|13,86
|-1,00
|1,09
|Royal Halı
|3,11
|0,65
|-9,59
|RTA Laboratuvarları
|22,70
|1,34
|-25,03
|Sabancı Holding
|9,85
|0,10
|-10,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,48
|1,49
|-31,25
|Sanel Mühendislik
|4,77
|2,80
|39,47
|Sanifoam Sünger
|23,04
|0,17
|69,41
|Sanko Pazarlama
|9,61
|1,37
|3,69
|Saray Matbaacılık
|3,99
|-1,24
|-54,50
|Sarkuysan
|12,34
|0,49
|41,88
|Sasa Polyester
|27,18
|3,42
|81,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,12
|-1,37
|136,43
|Sekuro Plastik
|21,10
|0,19
|51,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,57
|0,23
|-36,20
|Selçuk Gıda
|4,90
|-2,58
|-1,61
|Selva Gıda Sanayi
|8,48
|4,05
|Senkron Güvenlik
|27,00
|2,51
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|12,90
|7,50
|-19,37
|Servet GMYO
|77,10
|-3,26
|-1,66
|Seyitler Kimya
|21,88
|-1,62
|62,51
|Silverline Endüstri
|5,14
|-0,77
|-40,23
|Sinpaş GMYO
|4,16
|0,48
|-0,48
|Smartiks Yazılım
|5,46
|-0,18
|-38,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,12
|-1,95
|-8,41
|Söktaş
|2,79
|-0,36
|-14,17
|Sönmez Filament
|36,68
|-0,05
|-47,75
|Sönmez Pamuklu
|13,75
|1,25
|-42,71
|Sumaş Suni Tahta
|88,00
|-2,28
|72,51
|Şeker Fin. Kir.
|4,94
|0,61
|-22,81
|Şekerbank
|1,01
|1,00
|-33,11
|Şişe Cam
|8,18
|0,00
|14,25
|Şok Marketler Ticaret
|12,62
|0,16
|1,12
|T. Halk Bankası
|4,58
|0,44
|-17,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,58
|3,42
|-24,08
|T.S.K.B.
|1,23
|0,82
|-29,57
|T.Tuborg
|16,60
|-0,06
|-6,38
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|-3,10
|137,42
|Tat Gıda
|8,84
|1,14
|-23,54
|TAV Havalimanları
|24,26
|0,17
|13,90
|Taze Kuru Gıda
|192,00
|0,05
|-11,23
|Tek-Art Turizm
|1,28
|-0,78
|-36,63
|Tekfen Holding
|14,02
|0,72
|-14,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,10
|0,49
|-29,56
|Temapol Polimer Plastik
|14,29
|1,56
|24,26
|TGS Dış Ticaret
|14,65
|0,76
|15,26
|Tofaş Oto. Fab.
|49,56
|1,98
|60,33
|Torunlar GMYO
|3,62
|-0,82
|-7,18
|Trabzon Liman
|27,16
|-1,31
|-15,44
|Trabzonspor Sportif
|3,40
|2,41
|39,34
|Trend GMYO
|6,57
|0,31
|-47,73
|TSKB GMYO
|3,20
|2,24
|-33,70
|Tuğçelik
|13,10
|0,31
|62,13
|Tukaş
|6,70
|0,15
|-30,86
|Turcas Petrol
|3,42
|-0,29
|-29,48
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,90
|-0,55
|Turkcell
|15,61
|0,64
|2,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,71
|1,03
|11,66
|Tüpraş
|112,20
|1,26
|3,89
|Türk Hava Yolları
|13,21
|0,15
|2,32
|Türk İlaç Serum
|12,78
|-1,31
|Türk Prysmian Kablo
|15,12
|1,48
|25,35
|Türk Telekom
|7,33
|0,83
|-9,42
|Türk Traktör
|154,20
|1,78
|-9,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,50
|-0,22
|19,13
|Türkiye Sigorta
|4,96
|2,48
|-19,72
|Ufuk Yatırım
|19,96
|-0,20
|48,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,90
|-0,51
|-8,02
|Ulusoy Elektrik
|50,55
|0,00
|-1,56
|Ulusoy Un Sanayi
|5,24
|0,19
|2,98
|Umpaş Holding
|1,21
|1,68
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,65
|0,61
|-29,49
|Utopya Turizm
|21,52
|5,08
|-44,54
|Uzertaş Boya
|29,46
|-0,67
|-47,95
|Ülker Bisküvi
|19,17
|-0,31
|-14,10
|Ünlü Yatırım Holding
|6,66
|4,23
|Vakıf Fin. Kir.
|7,76
|1,57
|127,70
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,68
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,21
|1,80
|-15,63
|Vakıflar Bankası
|3,41
|0,29
|-27,60
|Vakko Tekstil
|9,37
|0,21
|49,53
|Vanet Gıda
|6,15
|0,82
|-20,44
|VBT Yazılım
|20,72
|0,29
|Verusa Holding
|46,76
|0,60
|3,73
|Verusaturk Girisim
|20,78
|0,97
|59,26
|Vestel
|28,12
|0,29
|44,00
|Vestel Beyaz Eşya
|48,46
|0,04
|29,65
|Viking Kağıt
|6,52
|0,46
|-27,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|0,82
|-17,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,40
|0,20
|-16,00
|Yataş
|14,02
|0,21
|-2,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,42
|0,29
|-22,27
|Yeni Gimat GMYO
|15,48
|0,91
|33,54
|Yeo Teknoloji
|66,55
|10,00
|Yeşil GMYO
|0,98
|2,08
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,14
|0,88
|-38,04
|Yeşil Yatırım Holding
|2,18
|1,40
|-49,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,10
|-1,95
|-35,90
|Yonga Mobilya
|19,84
|-0,40
|-33,40
|Yükselen Çelik
|5,08
|0,79
|-2,90
|Yünsa
|13,50
|1,58
|-2,82
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,58
|0,00
|-37,52
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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