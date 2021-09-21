Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|0,00
|-25,93
|İş Bankası (C)
|5,19
|0,78
|-23,59
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,91
|0,69
|-24,61
|İş Girişim
|8,01
|0,63
|-57,73
|İş GMYO
|1,90
|1,60
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|13,63
|-0,58
|-17,88
|İş Yat. Ort.
|2,69
|0,75
|-20,01
|İşbir Holding
|65,80
|2,09
|22,58
|Işık Plastik
|6,87
|0,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-1,09
|-20,18
|İttifak Holding
|1,36
|0,00
|-39,01
|İz Hayvancılık Tarım
|18,85
|1,78
|4,72
|İzmir Demir Çelik
|2,36
|-0,84
|-28,69
|İzmir Fırça
|6,32
|0,64
|13,67
|Jantsa Jant Sanayi
|62,55
|0,40
|50,91
|Kafein Yazılım
|21,58
|0,00
|1,13
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,83
|-1,25
|Kaplamin
|22,66
|0,18
|-32,96
|Kardemir (A)
|5,89
|-0,84
|-1,01
|Kardemir (B)
|5,83
|-0,68
|10,63
|Kardemir (D)
|6,51
|0,15
|12,63
|Karel Elektronik
|8,50
|0,35
|26,41
|Karsan Otomotiv
|3,51
|0,86
|8,00
|Karsu Tekstil
|8,46
|0,83
|-1,05
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,39
|1,34
|Kartonsan
|48,44
|0,04
|-48,84
|Katmerciler Ekipman
|1,30
|-0,76
|-24,95
|Kent Gıda
|189,90
|0,00
|-46,60
|Kerevitaş Gıda
|4,23
|0,00
|-35,71
|Kervan Gıda
|12,31
|0,08
|20,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|0,00
|-65,87
|Kiler GMYO
|1,84
|0,00
|-26,69
|Kızılbük GYO
|25,66
|0,63
|Klimasan Klima
|10,17
|1,50
|20,53
|Koç Holding
|22,96
|-0,61
|12,26
|Konfrut Gıda
|3,86
|-0,77
|-8,64
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,55
|0,68
|152,33
|Konya Çimento
|844,00
|0,00
|-25,31
|Koray GMYO
|7,06
|1,00
|58,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,40
|-0,49
|56,91
|Koza Altın
|94,05
|0,97
|-2,74
|Koza Madencilik
|14,23
|0,35
|-8,13
|Körfez GMYO
|6,00
|9,89
|3,45
|Kristal Kola
|1,31
|0,77
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|33,32
|0,06
|-9,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|169,00
|-0,18
|7,44
|Kuyas Yatırım
|2,82
|1,44
|22,61
|Kütahya Porselen
|57,95
|-0,52
|14,87
|Kütahya Şeker Fabrikası
|64,25
|9,92
|Lider Faktoring
|3,23
|-0,31
|-5,28
|Link Bilgisayar
|28,56
|0,49
|-9,61
|Logo Yazılım
|41,72
|-0,43
|33,98
|Lokman Hekim Sağlık
|11,07
|0,54
|55,97
|Lüks Kadife
|44,08
|0,14
|52,99
|Makina Takım
|2,93
|0,00
|-14,08
|Manas Enerji Yönetimi
|16,19
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|4,54
|4,85
|-29,39
|Marmaris Altınyunus
|167,30
|-0,42
|50,59
|Marshall
|281,90
|3,03
|-8,09
|Martı GMYO
|1,07
|0,94
|-58,10
|Martı Otel
|1,73
|0,58
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,76
|0,46
|Mavi Giyim
|64,35
|1,02
|24,69
|Mazhar Zorlu Holding
|33,24
|0,73
|5,59
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,48
|0,51
|Mega Polietilen
|5,23
|-0,38
|-31,72
|Menderes Tekstil
|2,15
|1,42
|-30,42
|Mercan Kimya
|11,03
|-1,52
|Merit Turizm
|15,75
|0,32
|52,04
|Merko Gıda
|5,10
|0,79
|-40,97
|Metemtur Yatırım
|3,25
|-0,91
|-59,80
|Metro Holding
|1,46
|-3,95
|-29,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,80
|0,00
|-3,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,87
|0,54
|-19,74
|Migros Ticaret
|32,14
|-0,25
|-24,91
|Milpa
|4,15
|2,47
|-9,78
|Mistral GMYO
|4,57
|1,56
|-2,97
|MLP Sağlık
|26,84
|1,67
|35,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|0,35
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,90
|0,15
|-41,77
|Mondi Tire Kutsan
|7,86
|-1,38
|3,42
|Nasmed Egepol
|5,97
|1,70
|Naturel Enerji
|36,26
|0,95
|2,12
|Naturelgaz
|7,60
|0,13
|Net Holding
|4,33
|-0,46
|26,24
|Netaş Telekom.
|16,23
|-0,18
|-42,20
|Niğbaş Niğde Beton
|10,00
|-1,57
|-80,77
|Nuh Çimento
|32,84
|1,67
|-31,62
|Nurol GMYO
|11,91
|-9,98
|63,37
|Odaş Elektrik
|1,35
|0,00
|-53,82
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,00
|2,50
|Orge Enerji Elektrik
|6,57
|-0,61
|42,44
|Orma Orman Mahsulleri
|25,10
|-6,97
|70,52
|Osmanlı Menkul
|26,24
|0,15
|-14,92
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|0,00
|-18,66
|Otokar
|306,20
|-0,58
|0,63
|Oyak Çimento
|6,40
|0,31
|-27,11
|Oyak Yat. Ort.
|6,61
|1,38
|-4,23
|Oyak Yatırım Menkul
|23,94
|0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,70
|6,75
|84,71
|Özak GMYO
|4,62
|0,22
|-9,41
|Özbal Çelik Boru
|14,52
|2,33
|121,68
|Özderici GMYO
|1,49
|0,68
|-32,88
|Özerden Plastik
|7,51
|0,40
|-16,56
|Pamel Elektrik
|47,70
|0,85
|123,73
|Panora GMYO
|6,74
|0,30
|14,38
|Papilon Savunma
|12,99
|0,00
|-42,87
|Park Elek.Madencilik
|4,60
|0,66
|-14,34
|Parsan
|26,60
|0,83
|9,47
|Pegasus
|70,40
|1,88
|-5,63
|Peker GMYO
|0,95
|1,06
|-59,39
|Penguen Gıda
|2,98
|1,02
|-40,99
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|144,50
|7,04
|Pera GMYO
|1,38
|1,47
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,50
|0,72
|22,76
|Petkim
|6,14
|0,66
|23,29
|Petrokent Turizm
|2.011,10
|5,48
|121,88
|Pınar Et ve Un
|16,10
|-1,17
|-26,43
|Pınar Su
|7,98
|0,38
|7,40
|Pınar Süt
|16,08
|-0,74
|-28,69
|Plastikkart
|18,95
|-0,79
|31,14
|Polisan Holding
|2,69
|1,51
|-30,03
|Politeknik Metal
|340,00
|-1,13
|-16,20
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|0,77
|-27,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,95
|0,00
|-45,77
|QNB Finansbank
|37,82
|-0,05
|-46,24
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,13
|0,92
|Ral Yatırım Holding
|3,82
|0,26
|-13,96
|Ray Sigorta
|9,40
|-1,05
|-39,16
|Reysaş GMYO
|2,90
|0,00
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|5,10
|3,66
|-1,43
|Rhea Girişim
|1,94
|-1,52
|-47,85
|Rodrigo Tekstil
|14,57
|3,63
|6,27
|Royal Halı
|3,17
|1,93
|-7,85
|RTA Laboratuvarları
|23,56
|1,20
|-22,19
|Sabancı Holding
|9,72
|0,93
|-11,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,49
|0,54
|-31,16
|Sanel Mühendislik
|4,87
|-1,42
|42,40
|Sanifoam Sünger
|24,20
|-3,20
|77,94
|Sanko Pazarlama
|9,31
|-0,11
|0,46
|Saray Matbaacılık
|4,09
|0,74
|-53,36
|Sarkuysan
|12,42
|0,40
|42,80
|Sasa Polyester
|26,28
|-0,08
|75,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,24
|-0,19
|149,59
|Sekuro Plastik
|21,34
|1,43
|52,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|2,59
|-35,15
|Selçuk Gıda
|4,89
|-4,68
|-1,81
|Selva Gıda Sanayi
|8,49
|2,04
|Senkron Güvenlik
|27,00
|0,00
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|12,47
|0,00
|-22,06
|Servet GMYO
|74,35
|2,84
|-5,17
|Seyitler Kimya
|21,34
|-1,20
|58,50
|Silverline Endüstri
|5,39
|1,51
|-37,33
|Sinpaş GMYO
|4,11
|-0,24
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|5,54
|-0,36
|-37,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,64
|9,51
|-6,44
|Söktaş
|2,90
|1,40
|-10,79
|Sönmez Filament
|37,06
|0,98
|-47,21
|Sönmez Pamuklu
|13,20
|-0,75
|-45,00
|Sumaş Suni Tahta
|85,05
|1,01
|66,73
|Şeker Fin. Kir.
|4,99
|1,42
|-22,03
|Şekerbank
|1,00
|0,00
|-33,77
|Şişe Cam
|8,23
|0,37
|14,95
|Şok Marketler Ticaret
|12,57
|2,03
|0,72
|T. Halk Bankası
|4,58
|0,00
|-17,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,30
|-0,80
|-28,20
|T.S.K.B.
|1,22
|0,83
|-30,15
|T.Tuborg
|16,77
|-0,18
|-5,42
|Taç Tarım Ürünleri
|26,50
|-2,93
|151,66
|Tat Gıda
|8,72
|0,35
|-24,58
|TAV Havalimanları
|24,04
|2,82
|12,86
|Taze Kuru Gıda
|196,50
|0,26
|-9,15
|Tek-Art Turizm
|1,31
|1,55
|-35,15
|Tekfen Holding
|13,93
|0,00
|-15,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,25
|0,32
|-27,83
|Temapol Polimer Plastik
|14,24
|-0,21
|23,83
|TGS Dış Ticaret
|15,18
|0,53
|19,43
|Tofaş Oto. Fab.
|47,06
|-1,71
|52,24
|Torunlar GMYO
|3,61
|2,27
|-7,44
|Trabzon Liman
|26,10
|-0,76
|-18,74
|Trabzonspor Sportif
|3,20
|-0,31
|31,15
|Trend GMYO
|6,73
|-1,03
|-46,46
|TSKB GMYO
|3,14
|0,32
|-34,94
|Tuğçelik
|13,12
|4,96
|62,38
|Tukaş
|6,73
|-0,30
|-30,55
|Turcas Petrol
|3,43
|1,18
|-29,28
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,17
|-0,53
|Turkcell
|15,50
|0,32
|1,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,91
|0,19
|13,08
|Tüpraş
|109,10
|1,49
|1,02
|Türk Hava Yolları
|13,05
|1,87
|1,08
|Türk İlaç Serum
|13,61
|2,25
|Türk Prysmian Kablo
|14,29
|-0,07
|18,47
|Türk Telekom
|7,08
|-0,14
|-12,51
|Türk Traktör
|154,50
|0,52
|-9,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|137,30
|-0,15
|21,61
|Türkiye Sigorta
|4,85
|0,00
|-21,50
|Ufuk Yatırım
|20,72
|3,60
|54,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,89
|-1,27
|-8,25
|Ulusoy Elektrik
|51,10
|1,19
|-0,49
|Ulusoy Un Sanayi
|5,18
|0,97
|1,80
|Umpaş Holding
|1,25
|0,00
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,73
|0,58
|-26,07
|Utopya Turizm
|21,50
|0,00
|-44,59
|Uzertaş Boya
|30,40
|8,49
|-46,29
|Ülker Bisküvi
|19,16
|0,05
|-14,15
|Ünlü Yatırım Holding
|5,59
|4,88
|Vakıf Fin. Kir.
|7,87
|0,77
|130,93
|Vakıf GMYO
|1,46
|0,69
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,21
|0,32
|-15,63
|Vakıflar Bankası
|3,40
|0,29
|-27,81
|Vakko Tekstil
|9,68
|-0,10
|54,47
|Vanet Gıda
|6,09
|-0,98
|-21,22
|VBT Yazılım
|20,24
|0,80
|Verusa Holding
|47,12
|0,26
|4,52
|Verusaturk Girisim
|20,94
|1,06
|60,48
|Vestel
|28,10
|0,57
|43,90
|Vestel Beyaz Eşya
|47,92
|-0,17
|28,21
|Viking Kağıt
|6,35
|0,16
|-29,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|0,42
|-20,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,74
|1,12
|-15,06
|Yataş
|13,91
|0,43
|-3,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,54
|0,28
|-19,55
|Yeni Gimat GMYO
|15,66
|-0,89
|35,09
|Yeo Teknoloji
|52,15
|4,30
|Yeşil GMYO
|0,97
|2,11
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,16
|2,65
|-36,96
|Yeşil Yatırım Holding
|2,19
|1,86
|-48,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.222,20
|-1,23
|-34,47
|Yonga Mobilya
|20,06
|0,40
|-32,66
|Yükselen Çelik
|4,91
|1,03
|-6,15
|Yünsa
|13,23
|0,61
|-4,76
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,56
|0,00
|-38,32
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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