Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.000,00 0,00 -25,93 İş Bankası (C) 5,19 0,78 -23,59 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,91 0,69 -24,61 İş Girişim 8,01 0,63 -57,73 İş GMYO 1,90 1,60 -25,20 İş Y. Men. Değ. 13,63 -0,58 -17,88 İş Yat. Ort. 2,69 0,75 -20,01 İşbir Holding 65,80 2,09 22,58 Işık Plastik 6,87 0,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -1,09 -20,18 İttifak Holding 1,36 0,00 -39,01 İz Hayvancılık Tarım 18,85 1,78 4,72 İzmir Demir Çelik 2,36 -0,84 -28,69 İzmir Fırça 6,32 0,64 13,67 Jantsa Jant Sanayi 62,55 0,40 50,91 Kafein Yazılım 21,58 0,00 1,13 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,83 -1,25 Kaplamin 22,66 0,18 -32,96 Kardemir (A) 5,89 -0,84 -1,01 Kardemir (B) 5,83 -0,68 10,63 Kardemir (D) 6,51 0,15 12,63 Karel Elektronik 8,50 0,35 26,41 Karsan Otomotiv 3,51 0,86 8,00 Karsu Tekstil 8,46 0,83 -1,05 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,39 1,34 Kartonsan 48,44 0,04 -48,84 Katmerciler Ekipman 1,30 -0,76 -24,95 Kent Gıda 189,90 0,00 -46,60 Kerevitaş Gıda 4,23 0,00 -35,71 Kervan Gıda 12,31 0,08 20,27 Kervansaray Yat. Holding 0,43 0,00 -65,87 Kiler GMYO 1,84 0,00 -26,69 Kızılbük GYO 25,66 0,63 Klimasan Klima 10,17 1,50 20,53 Koç Holding 22,96 -0,61 12,26 Konfrut Gıda 3,86 -0,77 -8,64 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,55 0,68 152,33 Konya Çimento 844,00 0,00 -25,31 Koray GMYO 7,06 1,00 58,65 Kordsa Teknik Tekstil 24,40 -0,49 56,91 Koza Altın 94,05 0,97 -2,74 Koza Madencilik 14,23 0,35 -8,13 Körfez GMYO 6,00 9,89 3,45 Kristal Kola 1,31 0,77 -57,12 Kron Telekomünikasyon 33,32 0,06 -9,55 Kuştur Kuşadası Turizm 169,00 -0,18 7,44 Kuyas Yatırım 2,82 1,44 22,61 Kütahya Porselen 57,95 -0,52 14,87 Kütahya Şeker Fabrikası 64,25 9,92 Lider Faktoring 3,23 -0,31 -5,28 Link Bilgisayar 28,56 0,49 -9,61 Logo Yazılım 41,72 -0,43 33,98 Lokman Hekim Sağlık 11,07 0,54 55,97 Lüks Kadife 44,08 0,14 52,99 Makina Takım 2,93 0,00 -14,08 Manas Enerji Yönetimi 16,19 0,00 Marka Yatırım Holding 4,54 4,85 -29,39 Marmaris Altınyunus 167,30 -0,42 50,59 Marshall 281,90 3,03 -8,09 Martı GMYO 1,07 0,94 -58,10 Martı Otel 1,73 0,58 -18,78 Matriks Bilgi Dağıtım 34,76 0,46 Mavi Giyim 64,35 1,02 24,69 Mazhar Zorlu Holding 33,24 0,73 5,59 Meditera Tıbbi Malzeme 35,48 0,51 Mega Polietilen 5,23 -0,38 -31,72 Menderes Tekstil 2,15 1,42 -30,42 Mercan Kimya 11,03 -1,52 Merit Turizm 15,75 0,32 52,04 Merko Gıda 5,10 0,79 -40,97 Metemtur Yatırım 3,25 -0,91 -59,80 Metro Holding 1,46 -3,95 -29,81 Metro Petrol ve Tesisleri 2,80 0,00 -3,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,87 0,54 -19,74 Migros Ticaret 32,14 -0,25 -24,91 Milpa 4,15 2,47 -9,78 Mistral GMYO 4,57 1,56 -2,97 MLP Sağlık 26,84 1,67 35,08 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 0,35 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,90 0,15 -41,77 Mondi Tire Kutsan 7,86 -1,38 3,42 Nasmed Egepol 5,97 1,70 Naturel Enerji 36,26 0,95 2,12 Naturelgaz 7,60 0,13 Net Holding 4,33 -0,46 26,24 Netaş Telekom. 16,23 -0,18 -42,20 Niğbaş Niğde Beton 10,00 -1,57 -80,77 Nuh Çimento 32,84 1,67 -31,62 Nurol GMYO 11,91 -9,98 63,37 Odaş Elektrik 1,35 0,00 -53,82 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,00 2,50 Orge Enerji Elektrik 6,57 -0,61 42,44 Orma Orman Mahsulleri 25,10 -6,97 70,52 Osmanlı Menkul 26,24 0,15 -14,92 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 0,00 -18,66 Otokar 306,20 -0,58 0,63 Oyak Çimento 6,40 0,31 -27,11 Oyak Yat. Ort. 6,61 1,38 -4,23 Oyak Yatırım Menkul 23,94 0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 8,70 6,75 84,71 Özak GMYO 4,62 0,22 -9,41 Özbal Çelik Boru 14,52 2,33 121,68 Özderici GMYO 1,49 0,68 -32,88 Özerden Plastik 7,51 0,40 -16,56 Pamel Elektrik 47,70 0,85 123,73 Panora GMYO 6,74 0,30 14,38 Papilon Savunma 12,99 0,00 -42,87 Park Elek.Madencilik 4,60 0,66 -14,34 Parsan 26,60 0,83 9,47 Pegasus 70,40 1,88 -5,63 Peker GMYO 0,95 1,06 -59,39 Penguen Gıda 2,98 1,02 -40,99 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 144,50 7,04 Pera GMYO 1,38 1,47 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,50 0,72 22,76 Petkim 6,14 0,66 23,29 Petrokent Turizm 2.011,10 5,48 121,88 Pınar Et ve Un 16,10 -1,17 -26,43 Pınar Su 7,98 0,38 7,40 Pınar Süt 16,08 -0,74 -28,69 Plastikkart 18,95 -0,79 31,14 Polisan Holding 2,69 1,51 -30,03 Politeknik Metal 340,00 -1,13 -16,20 Prizma Press Matbaacılık 3,95 0,77 -27,92 QNB Finans Fin. Kir. 67,95 0,00 -45,77 QNB Finansbank 37,82 -0,05 -46,24 QUA Granite Hayal Yapı 12,13 0,92 Ral Yatırım Holding 3,82 0,26 -13,96 Ray Sigorta 9,40 -1,05 -39,16 Reysaş GMYO 2,90 0,00 -10,54 Reysaş Lojistik 5,10 3,66 -1,43 Rhea Girişim 1,94 -1,52 -47,85 Rodrigo Tekstil 14,57 3,63 6,27 Royal Halı 3,17 1,93 -7,85 RTA Laboratuvarları 23,56 1,20 -22,19 Sabancı Holding 9,72 0,93 -11,84 Safkar Ege Soğutmacılık 7,49 0,54 -31,16 Sanel Mühendislik 4,87 -1,42 42,40 Sanifoam Sünger 24,20 -3,20 77,94 Sanko Pazarlama 9,31 -0,11 0,46 Saray Matbaacılık 4,09 0,74 -53,36 Sarkuysan 12,42 0,40 42,80 Sasa Polyester 26,28 -0,08 75,38 Say Yenilenebilir Enerji 21,24 -0,19 149,59 Sekuro Plastik 21,34 1,43 52,87 Selçuk Ecza Deposu 8,71 2,59 -35,15 Selçuk Gıda 4,89 -4,68 -1,81 Selva Gıda Sanayi 8,49 2,04 Senkron Güvenlik 27,00 0,00 2,82 Serve Film Prodüksiyon 12,47 0,00 -22,06 Servet GMYO 74,35 2,84 -5,17 Seyitler Kimya 21,34 -1,20 58,50 Silverline Endüstri 5,39 1,51 -37,33 Sinpaş GMYO 4,11 -0,24 -1,67 Smartiks Yazılım 5,54 -0,36 -37,47 Sodaş Sodyum Sanayii 24,64 9,51 -6,44 Söktaş 2,90 1,40 -10,79 Sönmez Filament 37,06 0,98 -47,21 Sönmez Pamuklu 13,20 -0,75 -45,00 Sumaş Suni Tahta 85,05 1,01 66,73 Şeker Fin. Kir. 4,99 1,42 -22,03 Şekerbank 1,00 0,00 -33,77 Şişe Cam 8,23 0,37 14,95 Şok Marketler Ticaret 12,57 2,03 0,72 T. Halk Bankası 4,58 0,00 -17,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,30 -0,80 -28,20 T.S.K.B. 1,22 0,83 -30,15 T.Tuborg 16,77 -0,18 -5,42 Taç Tarım Ürünleri 26,50 -2,93 151,66 Tat Gıda 8,72 0,35 -24,58 TAV Havalimanları 24,04 2,82 12,86 Taze Kuru Gıda 196,50 0,26 -9,15 Tek-Art Turizm 1,31 1,55 -35,15 Tekfen Holding 13,93 0,00 -15,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,25 0,32 -27,83 Temapol Polimer Plastik 14,24 -0,21 23,83 TGS Dış Ticaret 15,18 0,53 19,43 Tofaş Oto. Fab. 47,06 -1,71 52,24 Torunlar GMYO 3,61 2,27 -7,44 Trabzon Liman 26,10 -0,76 -18,74 Trabzonspor Sportif 3,20 -0,31 31,15 Trend GMYO 6,73 -1,03 -46,46 TSKB GMYO 3,14 0,32 -34,94 Tuğçelik 13,12 4,96 62,38 Tukaş 6,73 -0,30 -30,55 Turcas Petrol 3,43 1,18 -29,28 Tureks Turizm Taşımacılık 11,17 -0,53 Turkcell 15,50 0,32 1,33 Tümosan Motor ve Traktör 15,91 0,19 13,08 Tüpraş 109,10 1,49 1,02 Türk Hava Yolları 13,05 1,87 1,08 Türk İlaç Serum 13,61 2,25 Türk Prysmian Kablo 14,29 -0,07 18,47 Türk Telekom 7,08 -0,14 -12,51 Türk Traktör 154,50 0,52 -9,32 Türker Proje Gayrimenkul 137,30 -0,15 21,61 Türkiye Sigorta 4,85 0,00 -21,50 Ufuk Yatırım 20,72 3,60 54,63 Ulaşlar Turizm Yat. 3,89 -1,27 -8,25 Ulusoy Elektrik 51,10 1,19 -0,49 Ulusoy Un Sanayi 5,18 0,97 1,80 Umpaş Holding 1,25 0,00 -52,11 Uşak Seramik 1,73 0,58 -26,07 Utopya Turizm 21,50 0,00 -44,59 Uzertaş Boya 30,40 8,49 -46,29 Ülker Bisküvi 19,16 0,05 -14,15 Ünlü Yatırım Holding 5,59 4,88 Vakıf Fin. Kir. 7,87 0,77 130,93 Vakıf GMYO 1,46 0,69 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,21 0,32 -15,63 Vakıflar Bankası 3,40 0,29 -27,81 Vakko Tekstil 9,68 -0,10 54,47 Vanet Gıda 6,09 -0,98 -21,22 VBT Yazılım 20,24 0,80 Verusa Holding 47,12 0,26 4,52 Verusaturk Girisim 20,94 1,06 60,48 Vestel 28,10 0,57 43,90 Vestel Beyaz Eşya 47,92 -0,17 28,21 Viking Kağıt 6,35 0,16 -29,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 0,42 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,74 1,12 -15,06 Yataş 13,91 0,43 -3,74 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,54 0,28 -19,55 Yeni Gimat GMYO 15,66 -0,89 35,09 Yeo Teknoloji 52,15 4,30 Yeşil GMYO 0,97 2,11 -29,71 Yeşil Yapı 1,16 2,65 -36,96 Yeşil Yatırım Holding 2,19 1,86 -48,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.222,20 -1,23 -34,47 Yonga Mobilya 20,06 0,40 -32,66 Yükselen Çelik 4,91 1,03 -6,15 Yünsa 13,23 0,61 -4,76 Ziraat GMYO 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,56 0,00 -38,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler