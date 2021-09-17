Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.033,90 -1,04 -25,84 İş Bankası (C) 5,33 -0,19 -21,53 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,98 0,68 -22,80 İş Girişim 8,07 -0,49 -57,41 İş GMYO 1,82 0,55 -28,35 İş Y. Men. Değ. 13,75 -0,29 -17,16 İş Yat. Ort. 2,70 0,37 -19,72 İşbir Holding 68,00 -4,36 26,68 Işık Plastik 7,25 -9,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,39 -0,71 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 18,22 -2,72 1,22 İzmir Demir Çelik 2,45 0,41 -25,97 İzmir Fırça 6,49 -1,22 16,73 Jantsa Jant Sanayi 64,90 -0,92 56,58 Kafein Yazılım 22,70 -0,09 6,37 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,40 0,00 Kaplamin 23,50 -1,59 -30,47 Kardemir (A) 6,22 -1,27 4,54 Kardemir (B) 6,19 -1,59 17,46 Kardemir (D) 6,80 -1,02 17,65 Karel Elektronik 8,90 -0,45 32,36 Karsan Otomotiv 3,56 -0,84 9,54 Karsu Tekstil 8,67 0,81 1,40 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,08 -0,46 Kartonsan 48,74 -0,04 -48,52 Katmerciler Ekipman 1,38 0,00 -20,34 Kent Gıda 194,90 -0,05 -45,19 Kerevitaş Gıda 4,35 0,23 -33,89 Kervan Gıda 15,84 -0,56 20,90 Kervansaray Yat. Holding 0,49 0,00 -61,11 Kiler GMYO 1,82 -1,09 -27,49 Kızılbük GYO 26,10 0,38 Klimasan Klima 10,29 1,88 21,95 Koç Holding 22,92 0,88 12,06 Konfrut Gıda 3,98 -1,49 -5,80 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,90 -1,49 166,53 Konya Çimento 873,70 -0,26 -22,68 Koray GMYO 7,21 -1,23 62,02 Kordsa Teknik Tekstil 25,32 -0,78 62,83 Koza Altın 95,00 0,16 -1,76 Koza Madencilik 14,73 -1,14 -4,91 Körfez GMYO 5,50 0,36 -5,17 Kristal Kola 1,34 1,52 -56,14 Kron Telekomünikasyon 34,68 -1,20 -5,86 Kuştur Kuşadası Turizm 182,00 1,11 15,70 Kuyas Yatırım 2,79 -1,06 21,30 Kütahya Porselen 56,80 -2,24 12,59 Kütahya Şeker Fabrikası 65,70 -8,88 Lider Faktoring 3,17 -0,31 -7,04 Link Bilgisayar 28,92 -0,62 -8,47 Logo Yazılım 41,48 2,02 33,20 Lokman Hekim Sağlık 11,02 2,04 53,73 Lüks Kadife 44,98 -0,84 56,11 Makina Takım 3,00 -0,33 -12,02 Manas Enerji Yönetimi 17,01 -2,35 Marka Yatırım Holding 4,70 -2,08 -26,91 Marmaris Altınyunus 178,70 6,50 60,85 Marshall 239,20 -0,33 -22,01 Martı GMYO 1,10 -0,90 -56,92 Martı Otel 1,77 -1,67 -16,90 Matriks Bilgi Dağıtım 36,86 -1,81 Mavi Giyim 64,00 0,00 24,01 Mazhar Zorlu Holding 34,08 0,71 8,26 Meditera Tıbbi Malzeme 39,44 -2,86 Mega Polietilen 5,50 -0,72 -28,20 Menderes Tekstil 2,27 0,00 -26,54 Mercan Kimya 11,51 1,41 Merit Turizm 16,05 -2,07 54,93 Merko Gıda 5,25 -2,96 -39,24 Metemtur Yatırım 3,42 -0,87 -57,70 Metro Holding 1,39 -0,71 -33,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,70 0,37 -6,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,87 -1,06 -19,74 Migros Ticaret 33,02 1,16 -22,85 Milpa 4,08 0,00 -11,30 Mistral GMYO 4,73 -0,42 0,42 MLP Sağlık 26,98 -0,74 35,78 MMC San. ve Tic. Yat. 5,71 -1,55 24,13 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,92 -1,42 -41,60 Mondi Tire Kutsan 8,09 -0,61 6,45 Nasmed Egepol 6,17 -2,37 Naturel Enerji 37,62 -1,31 5,95 Naturelgaz 7,79 -0,13 Net Holding 4,43 1,84 29,15 Netaş Telekom. 16,70 -1,24 -40,53 Niğbaş Niğde Beton 10,86 -7,34 -79,12 Nuh Çimento 33,14 -0,18 -31,00 Nurol GMYO 14,81 -8,69 103,16 Odaş Elektrik 1,39 0,00 -52,45 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 18,36 -0,49 Orge Enerji Elektrik 6,29 1,45 36,37 Orma Orman Mahsulleri 27,60 -1,43 87,50 Osmanlı Menkul 25,98 -0,69 -15,76 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 0,88 -16,84 Otokar 312,10 -0,35 2,57 Oyak Çimento 6,47 -0,46 -26,31 Oyak Yat. Ort. 6,77 0,45 -1,91 Oyak Yatırım Menkul 24,56 -0,41 Oylum Sınai Yatırımlar 7,10 3,80 50,74 Özak GMYO 4,66 -0,85 -8,63 Özbal Çelik Boru 14,36 -2,05 119,24 Özderici GMYO 1,54 0,00 -30,63 Özerden Plastik 7,33 -0,81 -18,56 Pamel Elektrik 46,80 -0,97 119,51 Panora GMYO 6,71 0,60 13,87 Papilon Savunma 13,81 0,73 -39,26 Park Elek.Madencilik 4,50 0,22 -16,20 Parsan 27,06 -0,59 11,36 Pegasus 69,95 2,87 -6,23 Peker GMYO 0,96 -1,03 -58,96 Penguen Gıda 3,04 0,00 -39,80 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 133,20 -3,48 Pera GMYO 1,41 -1,40 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 22,42 -0,44 22,32 Petkim 6,26 1,46 25,70 Petrokent Turizm 1.915,00 -1,06 111,28 Pınar Et ve Un 16,75 -0,65 -23,46 Pınar Su 8,06 -0,98 8,48 Pınar Süt 16,65 -1,13 -26,16 Plastikkart 19,54 0,31 35,22 Polisan Holding 2,73 0,00 -28,99 Politeknik Metal 346,30 -1,06 -14,65 Prizma Press Matbaacılık 4,04 -0,98 -26,28 QNB Finans Fin. Kir. 66,70 0,00 -46,77 QNB Finansbank 38,30 -0,42 -45,56 QUA Granite Hayal Yapı 12,07 0,08 Ral Yatırım Holding 4,09 0,00 -7,88 Ray Sigorta 9,60 -0,31 -37,86 Reysaş GMYO 2,96 -1,33 -8,69 Reysaş Lojistik 4,92 -1,01 -4,91 Rhea Girişim 1,95 -0,51 -47,58 Rodrigo Tekstil 14,43 -0,82 5,25 Royal Halı 3,22 -0,62 -6,40 RTA Laboratuvarları 23,68 1,20 -21,80 Sabancı Holding 9,62 -0,31 -12,75 Safkar Ege Soğutmacılık 7,76 0,13 -28,68 Sanel Mühendislik 5,02 -0,59 46,78 Sanifoam Sünger 25,12 3,37 84,71 Sanko Pazarlama 9,73 -1,02 4,99 Saray Matbaacılık 4,16 0,00 -52,57 Sarkuysan 12,47 0,16 43,38 Sasa Polyester 26,98 -0,74 80,05 Say Yenilenebilir Enerji 22,70 -1,13 166,75 Sekuro Plastik 21,34 0,57 52,87 Selçuk Ecza Deposu 8,74 0,00 -34,93 Selçuk Gıda 5,24 -6,43 5,22 Selva Gıda Sanayi 8,49 3,41 Senkron Güvenlik 24,50 0,00 -6,70 Serve Film Prodüksiyon 13,00 -0,76 -18,75 Servet GMYO 71,45 -0,49 -8,86 Seyitler Kimya 21,42 -0,83 59,10 Silverline Endüstri 5,38 0,00 -37,44 Sinpaş GMYO 4,22 -0,24 0,96 Smartiks Yazılım 5,53 0,55 -37,58 Sodaş Sodyum Sanayii 22,92 -0,35 -12,97 Söktaş 2,76 -0,36 -15,10 Sönmez Filament 37,42 -0,69 -46,70 Sönmez Pamuklu 13,57 0,15 -43,46 Sumaş Suni Tahta 88,85 -1,28 74,18 Şeker Fin. Kir. 5,01 -1,18 -21,72 Şekerbank 1,02 0,00 -32,45 Şişe Cam 8,33 0,00 16,35 Şok Marketler Ticaret 12,29 -0,73 -1,52 T. Halk Bankası 4,67 1,08 -16,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,96 8,22 -22,86 T.S.K.B. 1,26 -0,79 -27,86 T.Tuborg 16,89 0,24 -4,74 Taç Tarım Ürünleri 27,50 0,73 161,16 Tat Gıda 8,74 0,00 -24,40 TAV Havalimanları 23,02 1,32 8,08 Taze Kuru Gıda 201,50 -0,25 -6,84 Tek-Art Turizm 1,34 0,75 -33,66 Tekfen Holding 14,14 -0,49 -13,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,48 0,15 -25,17 Temapol Polimer Plastik 14,66 -2,59 27,48 TGS Dış Ticaret 14,62 -1,88 15,03 Tofaş Oto. Fab. 47,40 0,59 53,34 Torunlar GMYO 3,58 -2,72 -8,21 Trabzon Liman 26,94 -0,81 -16,13 Trabzonspor Sportif 3,13 0,00 28,28 Trend GMYO 6,97 4,19 -44,55 TSKB GMYO 3,24 0,31 -32,87 Tuğçelik 13,02 0,54 61,14 Tukaş 6,85 1,33 -29,31 Turcas Petrol 3,43 -1,15 -29,28 Tureks Turizm Taşımacılık 11,07 0,00 Turkcell 15,50 -0,26 1,33 Tümosan Motor ve Traktör 16,54 -0,48 17,56 Tüpraş 108,70 0,56 0,65 Türk Hava Yolları 12,69 1,76 -1,70 Türk İlaç Serum 13,94 -0,07 Türk Prysmian Kablo 14,76 -0,40 22,36 Türk Telekom 7,13 0,00 -11,89 Türk Traktör 159,70 1,78 -6,26 Türker Proje Gayrimenkul 139,80 -3,79 23,83 Türkiye Sigorta 5,06 0,80 -18,10 Ufuk Yatırım 20,08 0,40 49,85 Ulaşlar Turizm Yat. 3,93 -2,00 -7,31 Ulusoy Elektrik 51,15 0,00 -0,39 Ulusoy Un Sanayi 5,34 0,19 4,94 Umpaş Holding 1,21 -0,82 -53,64 Uşak Seramik 1,77 0,00 -24,36 Utopya Turizm 21,84 4,00 -43,71 Uzertaş Boya 29,50 0,00 -47,88 Ülker Bisküvi 19,49 -0,05 -12,67 Ünlü Yatırım Holding 5,75 4,93 Vakıf Fin. Kir. 8,03 -0,74 135,62 Vakıf GMYO 1,48 0,00 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,13 -1,61 -16,71 Vakıflar Bankası 3,46 0,29 -26,54 Vakko Tekstil 10,06 -0,89 60,54 Vanet Gıda 6,33 0,96 -18,11 VBT Yazılım 21,66 -1,99 Verusa Holding 49,00 -1,84 8,69 Verusaturk Girisim 21,36 -1,48 63,70 Vestel 28,20 -0,84 44,41 Vestel Beyaz Eşya 48,98 -0,20 31,04 Viking Kağıt 6,46 -0,77 -28,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 0,00 -17,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,04 4,69 -8,71 Yataş 13,90 0,80 -3,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,47 1,17 -21,14 Yeni Gimat GMYO 15,40 1,12 32,85 Yeo Teknoloji 53,25 2,80 Yeşil GMYO 0,99 0,00 -28,26 Yeşil Yapı 1,16 -1,69 -36,96 Yeşil Yatırım Holding 2,20 -0,90 -48,55 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.100,00 -28,85 Yonga Mobilya 20,60 0,98 -30,85 Yükselen Çelik 5,02 -0,59 -4,05 Yünsa 13,39 -2,76 -3,61 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,58 -0,63 -37,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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