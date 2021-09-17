Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.033,90
|-1,04
|-25,84
|İş Bankası (C)
|5,33
|-0,19
|-21,53
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,98
|0,68
|-22,80
|İş Girişim
|8,07
|-0,49
|-57,41
|İş GMYO
|1,82
|0,55
|-28,35
|İş Y. Men. Değ.
|13,75
|-0,29
|-17,16
|İş Yat. Ort.
|2,70
|0,37
|-19,72
|İşbir Holding
|68,00
|-4,36
|26,68
|Işık Plastik
|7,25
|-9,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,39
|-0,71
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|18,22
|-2,72
|1,22
|İzmir Demir Çelik
|2,45
|0,41
|-25,97
|İzmir Fırça
|6,49
|-1,22
|16,73
|Jantsa Jant Sanayi
|64,90
|-0,92
|56,58
|Kafein Yazılım
|22,70
|-0,09
|6,37
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,40
|0,00
|Kaplamin
|23,50
|-1,59
|-30,47
|Kardemir (A)
|6,22
|-1,27
|4,54
|Kardemir (B)
|6,19
|-1,59
|17,46
|Kardemir (D)
|6,80
|-1,02
|17,65
|Karel Elektronik
|8,90
|-0,45
|32,36
|Karsan Otomotiv
|3,56
|-0,84
|9,54
|Karsu Tekstil
|8,67
|0,81
|1,40
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,08
|-0,46
|Kartonsan
|48,74
|-0,04
|-48,52
|Katmerciler Ekipman
|1,38
|0,00
|-20,34
|Kent Gıda
|194,90
|-0,05
|-45,19
|Kerevitaş Gıda
|4,35
|0,23
|-33,89
|Kervan Gıda
|15,84
|-0,56
|20,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|0,00
|-61,11
|Kiler GMYO
|1,82
|-1,09
|-27,49
|Kızılbük GYO
|26,10
|0,38
|Klimasan Klima
|10,29
|1,88
|21,95
|Koç Holding
|22,92
|0,88
|12,06
|Konfrut Gıda
|3,98
|-1,49
|-5,80
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,90
|-1,49
|166,53
|Konya Çimento
|873,70
|-0,26
|-22,68
|Koray GMYO
|7,21
|-1,23
|62,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,32
|-0,78
|62,83
|Koza Altın
|95,00
|0,16
|-1,76
|Koza Madencilik
|14,73
|-1,14
|-4,91
|Körfez GMYO
|5,50
|0,36
|-5,17
|Kristal Kola
|1,34
|1,52
|-56,14
|Kron Telekomünikasyon
|34,68
|-1,20
|-5,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|182,00
|1,11
|15,70
|Kuyas Yatırım
|2,79
|-1,06
|21,30
|Kütahya Porselen
|56,80
|-2,24
|12,59
|Kütahya Şeker Fabrikası
|65,70
|-8,88
|Lider Faktoring
|3,17
|-0,31
|-7,04
|Link Bilgisayar
|28,92
|-0,62
|-8,47
|Logo Yazılım
|41,48
|2,02
|33,20
|Lokman Hekim Sağlık
|11,02
|2,04
|53,73
|Lüks Kadife
|44,98
|-0,84
|56,11
|Makina Takım
|3,00
|-0,33
|-12,02
|Manas Enerji Yönetimi
|17,01
|-2,35
|Marka Yatırım Holding
|4,70
|-2,08
|-26,91
|Marmaris Altınyunus
|178,70
|6,50
|60,85
|Marshall
|239,20
|-0,33
|-22,01
|Martı GMYO
|1,10
|-0,90
|-56,92
|Martı Otel
|1,77
|-1,67
|-16,90
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,86
|-1,81
|Mavi Giyim
|64,00
|0,00
|24,01
|Mazhar Zorlu Holding
|34,08
|0,71
|8,26
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,44
|-2,86
|Mega Polietilen
|5,50
|-0,72
|-28,20
|Menderes Tekstil
|2,27
|0,00
|-26,54
|Mercan Kimya
|11,51
|1,41
|Merit Turizm
|16,05
|-2,07
|54,93
|Merko Gıda
|5,25
|-2,96
|-39,24
|Metemtur Yatırım
|3,42
|-0,87
|-57,70
|Metro Holding
|1,39
|-0,71
|-33,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,70
|0,37
|-6,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,87
|-1,06
|-19,74
|Migros Ticaret
|33,02
|1,16
|-22,85
|Milpa
|4,08
|0,00
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,73
|-0,42
|0,42
|MLP Sağlık
|26,98
|-0,74
|35,78
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,71
|-1,55
|24,13
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,92
|-1,42
|-41,60
|Mondi Tire Kutsan
|8,09
|-0,61
|6,45
|Nasmed Egepol
|6,17
|-2,37
|Naturel Enerji
|37,62
|-1,31
|5,95
|Naturelgaz
|7,79
|-0,13
|Net Holding
|4,43
|1,84
|29,15
|Netaş Telekom.
|16,70
|-1,24
|-40,53
|Niğbaş Niğde Beton
|10,86
|-7,34
|-79,12
|Nuh Çimento
|33,14
|-0,18
|-31,00
|Nurol GMYO
|14,81
|-8,69
|103,16
|Odaş Elektrik
|1,39
|0,00
|-52,45
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|18,36
|-0,49
|Orge Enerji Elektrik
|6,29
|1,45
|36,37
|Orma Orman Mahsulleri
|27,60
|-1,43
|87,50
|Osmanlı Menkul
|25,98
|-0,69
|-15,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|0,88
|-16,84
|Otokar
|312,10
|-0,35
|2,57
|Oyak Çimento
|6,47
|-0,46
|-26,31
|Oyak Yat. Ort.
|6,77
|0,45
|-1,91
|Oyak Yatırım Menkul
|24,56
|-0,41
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,10
|3,80
|50,74
|Özak GMYO
|4,66
|-0,85
|-8,63
|Özbal Çelik Boru
|14,36
|-2,05
|119,24
|Özderici GMYO
|1,54
|0,00
|-30,63
|Özerden Plastik
|7,33
|-0,81
|-18,56
|Pamel Elektrik
|46,80
|-0,97
|119,51
|Panora GMYO
|6,71
|0,60
|13,87
|Papilon Savunma
|13,81
|0,73
|-39,26
|Park Elek.Madencilik
|4,50
|0,22
|-16,20
|Parsan
|27,06
|-0,59
|11,36
|Pegasus
|69,95
|2,87
|-6,23
|Peker GMYO
|0,96
|-1,03
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,04
|0,00
|-39,80
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|133,20
|-3,48
|Pera GMYO
|1,41
|-1,40
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|22,42
|-0,44
|22,32
|Petkim
|6,26
|1,46
|25,70
|Petrokent Turizm
|1.915,00
|-1,06
|111,28
|Pınar Et ve Un
|16,75
|-0,65
|-23,46
|Pınar Su
|8,06
|-0,98
|8,48
|Pınar Süt
|16,65
|-1,13
|-26,16
|Plastikkart
|19,54
|0,31
|35,22
|Polisan Holding
|2,73
|0,00
|-28,99
|Politeknik Metal
|346,30
|-1,06
|-14,65
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|-0,98
|-26,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,70
|0,00
|-46,77
|QNB Finansbank
|38,30
|-0,42
|-45,56
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,07
|0,08
|Ral Yatırım Holding
|4,09
|0,00
|-7,88
|Ray Sigorta
|9,60
|-0,31
|-37,86
|Reysaş GMYO
|2,96
|-1,33
|-8,69
|Reysaş Lojistik
|4,92
|-1,01
|-4,91
|Rhea Girişim
|1,95
|-0,51
|-47,58
|Rodrigo Tekstil
|14,43
|-0,82
|5,25
|Royal Halı
|3,22
|-0,62
|-6,40
|RTA Laboratuvarları
|23,68
|1,20
|-21,80
|Sabancı Holding
|9,62
|-0,31
|-12,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,76
|0,13
|-28,68
|Sanel Mühendislik
|5,02
|-0,59
|46,78
|Sanifoam Sünger
|25,12
|3,37
|84,71
|Sanko Pazarlama
|9,73
|-1,02
|4,99
|Saray Matbaacılık
|4,16
|0,00
|-52,57
|Sarkuysan
|12,47
|0,16
|43,38
|Sasa Polyester
|26,98
|-0,74
|80,05
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,70
|-1,13
|166,75
|Sekuro Plastik
|21,34
|0,57
|52,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,74
|0,00
|-34,93
|Selçuk Gıda
|5,24
|-6,43
|5,22
|Selva Gıda Sanayi
|8,49
|3,41
|Senkron Güvenlik
|24,50
|0,00
|-6,70
|Serve Film Prodüksiyon
|13,00
|-0,76
|-18,75
|Servet GMYO
|71,45
|-0,49
|-8,86
|Seyitler Kimya
|21,42
|-0,83
|59,10
|Silverline Endüstri
|5,38
|0,00
|-37,44
|Sinpaş GMYO
|4,22
|-0,24
|0,96
|Smartiks Yazılım
|5,53
|0,55
|-37,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,92
|-0,35
|-12,97
|Söktaş
|2,76
|-0,36
|-15,10
|Sönmez Filament
|37,42
|-0,69
|-46,70
|Sönmez Pamuklu
|13,57
|0,15
|-43,46
|Sumaş Suni Tahta
|88,85
|-1,28
|74,18
|Şeker Fin. Kir.
|5,01
|-1,18
|-21,72
|Şekerbank
|1,02
|0,00
|-32,45
|Şişe Cam
|8,33
|0,00
|16,35
|Şok Marketler Ticaret
|12,29
|-0,73
|-1,52
|T. Halk Bankası
|4,67
|1,08
|-16,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,96
|8,22
|-22,86
|T.S.K.B.
|1,26
|-0,79
|-27,86
|T.Tuborg
|16,89
|0,24
|-4,74
|Taç Tarım Ürünleri
|27,50
|0,73
|161,16
|Tat Gıda
|8,74
|0,00
|-24,40
|TAV Havalimanları
|23,02
|1,32
|8,08
|Taze Kuru Gıda
|201,50
|-0,25
|-6,84
|Tek-Art Turizm
|1,34
|0,75
|-33,66
|Tekfen Holding
|14,14
|-0,49
|-13,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,48
|0,15
|-25,17
|Temapol Polimer Plastik
|14,66
|-2,59
|27,48
|TGS Dış Ticaret
|14,62
|-1,88
|15,03
|Tofaş Oto. Fab.
|47,40
|0,59
|53,34
|Torunlar GMYO
|3,58
|-2,72
|-8,21
|Trabzon Liman
|26,94
|-0,81
|-16,13
|Trabzonspor Sportif
|3,13
|0,00
|28,28
|Trend GMYO
|6,97
|4,19
|-44,55
|TSKB GMYO
|3,24
|0,31
|-32,87
|Tuğçelik
|13,02
|0,54
|61,14
|Tukaş
|6,85
|1,33
|-29,31
|Turcas Petrol
|3,43
|-1,15
|-29,28
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,07
|0,00
|Turkcell
|15,50
|-0,26
|1,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,54
|-0,48
|17,56
|Tüpraş
|108,70
|0,56
|0,65
|Türk Hava Yolları
|12,69
|1,76
|-1,70
|Türk İlaç Serum
|13,94
|-0,07
|Türk Prysmian Kablo
|14,76
|-0,40
|22,36
|Türk Telekom
|7,13
|0,00
|-11,89
|Türk Traktör
|159,70
|1,78
|-6,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,80
|-3,79
|23,83
|Türkiye Sigorta
|5,06
|0,80
|-18,10
|Ufuk Yatırım
|20,08
|0,40
|49,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,93
|-2,00
|-7,31
|Ulusoy Elektrik
|51,15
|0,00
|-0,39
|Ulusoy Un Sanayi
|5,34
|0,19
|4,94
|Umpaş Holding
|1,21
|-0,82
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,77
|0,00
|-24,36
|Utopya Turizm
|21,84
|4,00
|-43,71
|Uzertaş Boya
|29,50
|0,00
|-47,88
|Ülker Bisküvi
|19,49
|-0,05
|-12,67
|Ünlü Yatırım Holding
|5,75
|4,93
|Vakıf Fin. Kir.
|8,03
|-0,74
|135,62
|Vakıf GMYO
|1,48
|0,00
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,13
|-1,61
|-16,71
|Vakıflar Bankası
|3,46
|0,29
|-26,54
|Vakko Tekstil
|10,06
|-0,89
|60,54
|Vanet Gıda
|6,33
|0,96
|-18,11
|VBT Yazılım
|21,66
|-1,99
|Verusa Holding
|49,00
|-1,84
|8,69
|Verusaturk Girisim
|21,36
|-1,48
|63,70
|Vestel
|28,20
|-0,84
|44,41
|Vestel Beyaz Eşya
|48,98
|-0,20
|31,04
|Viking Kağıt
|6,46
|-0,77
|-28,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|0,00
|-17,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,04
|4,69
|-8,71
|Yataş
|13,90
|0,80
|-3,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,47
|1,17
|-21,14
|Yeni Gimat GMYO
|15,40
|1,12
|32,85
|Yeo Teknoloji
|53,25
|2,80
|Yeşil GMYO
|0,99
|0,00
|-28,26
|Yeşil Yapı
|1,16
|-1,69
|-36,96
|Yeşil Yatırım Holding
|2,20
|-0,90
|-48,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.100,00
|-28,85
|Yonga Mobilya
|20,60
|0,98
|-30,85
|Yükselen Çelik
|5,02
|-0,59
|-4,05
|Yünsa
|13,39
|-2,76
|-3,61
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,58
|-0,63
|-37,52
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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