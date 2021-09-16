Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.400,00
|-24,94
|İş Bankası (C)
|5,38
|0,19
|-20,80
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-10,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,68
|-23,06
|İş Girişim
|8,20
|0,12
|-56,73
|İş GMYO
|1,85
|1,09
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,01
|0,43
|-15,59
|İş Yat. Ort.
|2,70
|0,37
|-19,72
|İşbir Holding
|78,00
|-1,27
|45,31
|Işık Plastik
|8,01
|-10,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,42
|0,00
|-36,32
|İz Hayvancılık Tarım
|18,62
|3,96
|3,44
|İzmir Demir Çelik
|2,48
|0,00
|-25,07
|İzmir Fırça
|6,66
|0,15
|19,78
|Jantsa Jant Sanayi
|66,40
|-0,45
|60,20
|Kafein Yazılım
|22,94
|-0,95
|7,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,57
|2,36
|Kaplamin
|24,12
|-1,71
|-28,64
|Kardemir (A)
|6,38
|-0,31
|7,23
|Kardemir (B)
|6,30
|-0,94
|19,54
|Kardemir (D)
|6,90
|-1,00
|19,38
|Karel Elektronik
|9,05
|2,84
|34,59
|Karsan Otomotiv
|3,65
|0,83
|12,31
|Karsu Tekstil
|8,79
|0,00
|2,81
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,67
|-5,03
|Kartonsan
|49,20
|-0,08
|-48,03
|Katmerciler Ekipman
|1,41
|-0,70
|-18,60
|Kent Gıda
|196,80
|1,08
|-44,66
|Kerevitaş Gıda
|4,39
|0,46
|-33,28
|Kervan Gıda
|15,95
|0,13
|21,74
|Kervansaray Yat. Holding
|0,51
|0,00
|-59,52
|Kiler GMYO
|1,88
|0,53
|-25,10
|Kızılbük GYO
|25,72
|2,47
|Klimasan Klima
|10,25
|-0,10
|21,48
|Koç Holding
|22,88
|1,15
|11,87
|Konfrut Gıda
|4,09
|5,14
|-3,20
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,10
|-0,15
|175,85
|Konya Çimento
|889,00
|1,53
|-21,33
|Koray GMYO
|7,07
|0,71
|58,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,02
|2,12
|67,33
|Koza Altın
|97,70
|-1,06
|1,03
|Koza Madencilik
|15,25
|-2,24
|-1,55
|Körfez GMYO
|5,50
|-0,36
|-5,17
|Kristal Kola
|1,34
|-1,47
|-56,14
|Kron Telekomünikasyon
|35,48
|1,03
|-3,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|179,30
|-2,50
|13,99
|Kuyas Yatırım
|2,83
|-1,74
|23,04
|Kütahya Porselen
|58,15
|0,17
|15,26
|Kütahya Şeker Fabrikası
|72,25
|3,07
|Lider Faktoring
|3,16
|2,27
|-7,33
|Link Bilgisayar
|29,58
|-0,14
|-6,38
|Logo Yazılım
|41,80
|0,00
|34,23
|Lokman Hekim Sağlık
|10,75
|1,32
|49,97
|Lüks Kadife
|45,66
|-0,57
|58,47
|Makina Takım
|3,05
|0,33
|-10,56
|Manas Enerji Yönetimi
|17,61
|-1,07
|Marka Yatırım Holding
|4,84
|0,83
|-24,73
|Marmaris Altınyunus
|170,00
|0,24
|53,02
|Marshall
|242,00
|-2,22
|-21,10
|Martı GMYO
|1,12
|0,00
|-56,14
|Martı Otel
|1,84
|0,55
|-13,62
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,60
|0,55
|Mavi Giyim
|64,05
|2,64
|24,11
|Mazhar Zorlu Holding
|34,06
|0,24
|8,20
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,64
|3,99
|Mega Polietilen
|5,59
|-1,24
|-27,02
|Menderes Tekstil
|2,33
|-0,43
|-24,60
|Mercan Kimya
|11,35
|2,16
|Merit Turizm
|16,00
|1,72
|54,45
|Merko Gıda
|5,33
|5,96
|-38,31
|Metemtur Yatırım
|3,50
|-0,57
|-56,71
|Metro Holding
|1,42
|-0,70
|-31,73
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,63
|1,15
|-9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,90
|0,00
|-18,45
|Migros Ticaret
|33,30
|0,42
|-22,20
|Milpa
|4,04
|1,76
|-12,17
|Mistral GMYO
|4,84
|0,00
|2,76
|MLP Sağlık
|26,82
|0,22
|34,98
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,97
|-0,33
|29,78
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,05
|-0,70
|-40,51
|Mondi Tire Kutsan
|8,17
|-0,37
|7,50
|Nasmed Egepol
|6,45
|-0,62
|Naturel Enerji
|38,88
|4,80
|9,50
|Naturelgaz
|7,82
|0,26
|Net Holding
|4,28
|-0,93
|24,78
|Netaş Telekom.
|16,99
|0,53
|-39,49
|Niğbaş Niğde Beton
|11,50
|-8,00
|-77,88
|Nuh Çimento
|33,72
|-0,82
|-29,79
|Nurol GMYO
|16,22
|-9,99
|122,50
|Odaş Elektrik
|1,45
|0,69
|-50,40
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|18,95
|-2,82
|Orge Enerji Elektrik
|6,11
|-0,65
|32,47
|Orma Orman Mahsulleri
|28,56
|0,21
|94,02
|Osmanlı Menkul
|26,40
|-0,68
|-14,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,33
|0,87
|-15,39
|Otokar
|319,90
|0,95
|5,13
|Oyak Çimento
|6,55
|-0,46
|-25,40
|Oyak Yat. Ort.
|6,89
|0,15
|-0,17
|Oyak Yatırım Menkul
|24,60
|1,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,78
|8,13
|43,95
|Özak GMYO
|4,80
|0,00
|-5,88
|Özbal Çelik Boru
|14,90
|-1,97
|127,48
|Özderici GMYO
|1,58
|0,64
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,43
|-0,40
|-17,44
|Pamel Elektrik
|46,90
|-2,74
|119,98
|Panora GMYO
|6,73
|-0,15
|14,21
|Papilon Savunma
|13,91
|-0,14
|-38,82
|Park Elek.Madencilik
|4,60
|-0,65
|-14,34
|Parsan
|27,96
|2,04
|15,06
|Pegasus
|67,05
|0,60
|-10,12
|Peker GMYO
|1,00
|0,00
|-57,25
|Penguen Gıda
|3,06
|-0,65
|-39,41
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|143,00
|3,62
|Pera GMYO
|1,45
|0,00
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,76
|-0,44
|24,18
|Petkim
|6,21
|1,14
|24,70
|Petrokent Turizm
|1.931,00
|-0,94
|113,04
|Pınar Et ve Un
|17,03
|0,77
|-22,18
|Pınar Su
|8,10
|-0,37
|9,02
|Pınar Süt
|17,04
|0,71
|-24,43
|Plastikkart
|19,49
|1,04
|34,88
|Polisan Holding
|2,79
|0,36
|-27,43
|Politeknik Metal
|349,30
|0,37
|-13,91
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|-2,16
|-25,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,90
|0,00
|-45,81
|QNB Finansbank
|38,50
|0,00
|-45,27
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,20
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|3,98
|-0,25
|-10,36
|Ray Sigorta
|9,72
|2,10
|-37,09
|Reysaş GMYO
|3,04
|-0,33
|-6,23
|Reysaş Lojistik
|4,74
|-2,07
|-8,39
|Rhea Girişim
|1,96
|-1,51
|-47,31
|Rodrigo Tekstil
|14,59
|-0,68
|6,42
|Royal Halı
|3,27
|-0,61
|-4,94
|RTA Laboratuvarları
|23,88
|-2,53
|-21,14
|Sabancı Holding
|9,74
|0,00
|-11,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,81
|-1,14
|-28,22
|Sanel Mühendislik
|5,00
|-1,19
|46,20
|Sanifoam Sünger
|23,94
|0,84
|76,03
|Sanko Pazarlama
|9,94
|1,02
|7,25
|Saray Matbaacılık
|4,23
|0,95
|-51,77
|Sarkuysan
|12,62
|-0,86
|45,10
|Sasa Polyester
|26,78
|0,53
|78,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,10
|-0,60
|171,45
|Sekuro Plastik
|21,58
|0,75
|54,58
|Selçuk Ecza Deposu
|8,86
|-0,67
|-34,04
|Selçuk Gıda
|5,78
|0,87
|16,06
|Selva Gıda Sanayi
|8,56
|3,51
|Senkron Güvenlik
|24,50
|-3,16
|-6,70
|Serve Film Prodüksiyon
|12,44
|-5,04
|-22,25
|Servet GMYO
|72,30
|-1,36
|-7,78
|Seyitler Kimya
|21,66
|1,31
|60,88
|Silverline Endüstri
|5,46
|-0,91
|-36,51
|Sinpaş GMYO
|4,25
|1,19
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,56
|-0,36
|-37,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|0,52
|-12,67
|Söktaş
|2,83
|-1,39
|-12,94
|Sönmez Filament
|37,68
|0,48
|-46,32
|Sönmez Pamuklu
|13,56
|0,00
|-43,50
|Sumaş Suni Tahta
|91,05
|2,30
|78,49
|Şeker Fin. Kir.
|5,21
|0,39
|-18,59
|Şekerbank
|1,03
|0,98
|-31,79
|Şişe Cam
|8,35
|-0,36
|16,63
|Şok Marketler Ticaret
|12,33
|-0,56
|-1,20
|T. Halk Bankası
|4,67
|0,21
|-16,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,26
|0,85
|-31,55
|T.S.K.B.
|1,28
|0,79
|-26,71
|T.Tuborg
|17,00
|0,06
|-4,12
|Taç Tarım Ürünleri
|29,96
|3,31
|184,52
|Tat Gıda
|8,94
|-1,00
|-22,67
|TAV Havalimanları
|22,62
|1,07
|6,20
|Taze Kuru Gıda
|204,00
|1,29
|-5,69
|Tek-Art Turizm
|1,35
|-0,74
|-33,17
|Tekfen Holding
|14,31
|0,07
|-12,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,57
|-1,05
|-24,13
|Temapol Polimer Plastik
|15,18
|-1,36
|32,00
|TGS Dış Ticaret
|15,21
|-3,67
|19,67
|Tofaş Oto. Fab.
|48,04
|-0,12
|55,41
|Torunlar GMYO
|3,75
|-0,27
|-3,85
|Trabzon Liman
|27,32
|0,07
|-14,94
|Trabzonspor Sportif
|3,18
|-1,24
|30,33
|Trend GMYO
|6,50
|0,15
|-48,29
|TSKB GMYO
|3,31
|1,22
|-31,42
|Tuğçelik
|12,82
|-1,16
|58,66
|Tukaş
|6,81
|1,79
|-29,72
|Turcas Petrol
|3,52
|-0,28
|-27,42
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,15
|1,73
|Turkcell
|15,55
|0,06
|1,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,59
|-0,36
|17,91
|Tüpraş
|108,90
|-0,27
|0,83
|Türk Hava Yolları
|12,37
|0,90
|-4,18
|Türk İlaç Serum
|14,18
|0,78
|Türk Prysmian Kablo
|14,87
|-0,60
|23,28
|Türk Telekom
|7,20
|-0,14
|-11,02
|Türk Traktör
|160,60
|0,19
|-5,73
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,20
|1,18
|29,50
|Türkiye Sigorta
|5,08
|-0,20
|-17,77
|Ufuk Yatırım
|21,00
|5,00
|56,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|2,50
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|51,40
|0,69
|0,10
|Ulusoy Un Sanayi
|5,41
|0,74
|6,32
|Umpaş Holding
|1,20
|0,00
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,79
|-1,10
|-23,50
|Utopya Turizm
|21,00
|-2,33
|-45,88
|Uzertaş Boya
|30,90
|0,00
|-45,41
|Ülker Bisküvi
|19,49
|0,21
|-12,67
|Ünlü Yatırım Holding
|5,20
|0,58
|Vakıf Fin. Kir.
|8,18
|-0,24
|140,02
|Vakıf GMYO
|1,50
|2,04
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,31
|0,32
|-14,27
|Vakıflar Bankası
|3,46
|0,00
|-26,54
|Vakko Tekstil
|10,24
|-0,10
|63,41
|Vanet Gıda
|6,41
|-2,58
|-17,08
|VBT Yazılım
|22,82
|3,54
|Verusa Holding
|50,90
|-0,68
|12,91
|Verusaturk Girisim
|21,98
|-0,09
|68,45
|Vestel
|28,50
|-0,07
|45,95
|Vestel Beyaz Eşya
|49,68
|-1,43
|32,92
|Viking Kağıt
|6,65
|-0,75
|-26,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,49
|0,81
|-16,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,08
|0,25
|-11,36
|Yataş
|13,99
|0,65
|-3,18
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,54
|0,28
|-19,55
|Yeni Gimat GMYO
|15,80
|-0,44
|36,30
|Yeo Teknoloji
|51,80
|9,93
|Yeşil GMYO
|1,01
|0,00
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,20
|0,00
|-34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|2,25
|0,45
|-47,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.127,70
|-28,67
|Yonga Mobilya
|20,50
|-0,10
|-31,18
|Yükselen Çelik
|5,14
|0,39
|-1,76
|Yünsa
|13,65
|3,17
|-1,74
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,62
|0,62
|-35,94
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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