Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.400,00 -24,94 İş Bankası (C) 5,38 0,19 -20,80 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -10,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,97 0,68 -23,06 İş Girişim 8,20 0,12 -56,73 İş GMYO 1,85 1,09 -27,17 İş Y. Men. Değ. 14,01 0,43 -15,59 İş Yat. Ort. 2,70 0,37 -19,72 İşbir Holding 78,00 -1,27 45,31 Işık Plastik 8,01 -10,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,42 0,00 -36,32 İz Hayvancılık Tarım 18,62 3,96 3,44 İzmir Demir Çelik 2,48 0,00 -25,07 İzmir Fırça 6,66 0,15 19,78 Jantsa Jant Sanayi 66,40 -0,45 60,20 Kafein Yazılım 22,94 -0,95 7,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,57 2,36 Kaplamin 24,12 -1,71 -28,64 Kardemir (A) 6,38 -0,31 7,23 Kardemir (B) 6,30 -0,94 19,54 Kardemir (D) 6,90 -1,00 19,38 Karel Elektronik 9,05 2,84 34,59 Karsan Otomotiv 3,65 0,83 12,31 Karsu Tekstil 8,79 0,00 2,81 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,67 -5,03 Kartonsan 49,20 -0,08 -48,03 Katmerciler Ekipman 1,41 -0,70 -18,60 Kent Gıda 196,80 1,08 -44,66 Kerevitaş Gıda 4,39 0,46 -33,28 Kervan Gıda 15,95 0,13 21,74 Kervansaray Yat. Holding 0,51 0,00 -59,52 Kiler GMYO 1,88 0,53 -25,10 Kızılbük GYO 25,72 2,47 Klimasan Klima 10,25 -0,10 21,48 Koç Holding 22,88 1,15 11,87 Konfrut Gıda 4,09 5,14 -3,20 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,10 -0,15 175,85 Konya Çimento 889,00 1,53 -21,33 Koray GMYO 7,07 0,71 58,88 Kordsa Teknik Tekstil 26,02 2,12 67,33 Koza Altın 97,70 -1,06 1,03 Koza Madencilik 15,25 -2,24 -1,55 Körfez GMYO 5,50 -0,36 -5,17 Kristal Kola 1,34 -1,47 -56,14 Kron Telekomünikasyon 35,48 1,03 -3,69 Kuştur Kuşadası Turizm 179,30 -2,50 13,99 Kuyas Yatırım 2,83 -1,74 23,04 Kütahya Porselen 58,15 0,17 15,26 Kütahya Şeker Fabrikası 72,25 3,07 Lider Faktoring 3,16 2,27 -7,33 Link Bilgisayar 29,58 -0,14 -6,38 Logo Yazılım 41,80 0,00 34,23 Lokman Hekim Sağlık 10,75 1,32 49,97 Lüks Kadife 45,66 -0,57 58,47 Makina Takım 3,05 0,33 -10,56 Manas Enerji Yönetimi 17,61 -1,07 Marka Yatırım Holding 4,84 0,83 -24,73 Marmaris Altınyunus 170,00 0,24 53,02 Marshall 242,00 -2,22 -21,10 Martı GMYO 1,12 0,00 -56,14 Martı Otel 1,84 0,55 -13,62 Matriks Bilgi Dağıtım 36,60 0,55 Mavi Giyim 64,05 2,64 24,11 Mazhar Zorlu Holding 34,06 0,24 8,20 Meditera Tıbbi Malzeme 40,64 3,99 Mega Polietilen 5,59 -1,24 -27,02 Menderes Tekstil 2,33 -0,43 -24,60 Mercan Kimya 11,35 2,16 Merit Turizm 16,00 1,72 54,45 Merko Gıda 5,33 5,96 -38,31 Metemtur Yatırım 3,50 -0,57 -56,71 Metro Holding 1,42 -0,70 -31,73 Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 1,15 -9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,90 0,00 -18,45 Migros Ticaret 33,30 0,42 -22,20 Milpa 4,04 1,76 -12,17 Mistral GMYO 4,84 0,00 2,76 MLP Sağlık 26,82 0,22 34,98 MMC San. ve Tic. Yat. 5,97 -0,33 29,78 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,05 -0,70 -40,51 Mondi Tire Kutsan 8,17 -0,37 7,50 Nasmed Egepol 6,45 -0,62 Naturel Enerji 38,88 4,80 9,50 Naturelgaz 7,82 0,26 Net Holding 4,28 -0,93 24,78 Netaş Telekom. 16,99 0,53 -39,49 Niğbaş Niğde Beton 11,50 -8,00 -77,88 Nuh Çimento 33,72 -0,82 -29,79 Nurol GMYO 16,22 -9,99 122,50 Odaş Elektrik 1,45 0,69 -50,40 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 18,95 -2,82 Orge Enerji Elektrik 6,11 -0,65 32,47 Orma Orman Mahsulleri 28,56 0,21 94,02 Osmanlı Menkul 26,40 -0,68 -14,40 Ostim Endüstriyel Yat 2,33 0,87 -15,39 Otokar 319,90 0,95 5,13 Oyak Çimento 6,55 -0,46 -25,40 Oyak Yat. Ort. 6,89 0,15 -0,17 Oyak Yatırım Menkul 24,60 1,65 Oylum Sınai Yatırımlar 6,78 8,13 43,95 Özak GMYO 4,80 0,00 -5,88 Özbal Çelik Boru 14,90 -1,97 127,48 Özderici GMYO 1,58 0,64 -28,83 Özerden Plastik 7,43 -0,40 -17,44 Pamel Elektrik 46,90 -2,74 119,98 Panora GMYO 6,73 -0,15 14,21 Papilon Savunma 13,91 -0,14 -38,82 Park Elek.Madencilik 4,60 -0,65 -14,34 Parsan 27,96 2,04 15,06 Pegasus 67,05 0,60 -10,12 Peker GMYO 1,00 0,00 -57,25 Penguen Gıda 3,06 -0,65 -39,41 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 143,00 3,62 Pera GMYO 1,45 0,00 -17,22 Pergamon Dış Ticaret 22,76 -0,44 24,18 Petkim 6,21 1,14 24,70 Petrokent Turizm 1.931,00 -0,94 113,04 Pınar Et ve Un 17,03 0,77 -22,18 Pınar Su 8,10 -0,37 9,02 Pınar Süt 17,04 0,71 -24,43 Plastikkart 19,49 1,04 34,88 Polisan Holding 2,79 0,36 -27,43 Politeknik Metal 349,30 0,37 -13,91 Prizma Press Matbaacılık 4,07 -2,16 -25,73 QNB Finans Fin. Kir. 67,90 0,00 -45,81 QNB Finansbank 38,50 0,00 -45,27 QUA Granite Hayal Yapı 12,20 0,00 Ral Yatırım Holding 3,98 -0,25 -10,36 Ray Sigorta 9,72 2,10 -37,09 Reysaş GMYO 3,04 -0,33 -6,23 Reysaş Lojistik 4,74 -2,07 -8,39 Rhea Girişim 1,96 -1,51 -47,31 Rodrigo Tekstil 14,59 -0,68 6,42 Royal Halı 3,27 -0,61 -4,94 RTA Laboratuvarları 23,88 -2,53 -21,14 Sabancı Holding 9,74 0,00 -11,66 Safkar Ege Soğutmacılık 7,81 -1,14 -28,22 Sanel Mühendislik 5,00 -1,19 46,20 Sanifoam Sünger 23,94 0,84 76,03 Sanko Pazarlama 9,94 1,02 7,25 Saray Matbaacılık 4,23 0,95 -51,77 Sarkuysan 12,62 -0,86 45,10 Sasa Polyester 26,78 0,53 78,72 Say Yenilenebilir Enerji 23,10 -0,60 171,45 Sekuro Plastik 21,58 0,75 54,58 Selçuk Ecza Deposu 8,86 -0,67 -34,04 Selçuk Gıda 5,78 0,87 16,06 Selva Gıda Sanayi 8,56 3,51 Senkron Güvenlik 24,50 -3,16 -6,70 Serve Film Prodüksiyon 12,44 -5,04 -22,25 Servet GMYO 72,30 -1,36 -7,78 Seyitler Kimya 21,66 1,31 60,88 Silverline Endüstri 5,46 -0,91 -36,51 Sinpaş GMYO 4,25 1,19 1,67 Smartiks Yazılım 5,56 -0,36 -37,25 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,52 -12,67 Söktaş 2,83 -1,39 -12,94 Sönmez Filament 37,68 0,48 -46,32 Sönmez Pamuklu 13,56 0,00 -43,50 Sumaş Suni Tahta 91,05 2,30 78,49 Şeker Fin. Kir. 5,21 0,39 -18,59 Şekerbank 1,03 0,98 -31,79 Şişe Cam 8,35 -0,36 16,63 Şok Marketler Ticaret 12,33 -0,56 -1,20 T. Halk Bankası 4,67 0,21 -16,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,26 0,85 -31,55 T.S.K.B. 1,28 0,79 -26,71 T.Tuborg 17,00 0,06 -4,12 Taç Tarım Ürünleri 29,96 3,31 184,52 Tat Gıda 8,94 -1,00 -22,67 TAV Havalimanları 22,62 1,07 6,20 Taze Kuru Gıda 204,00 1,29 -5,69 Tek-Art Turizm 1,35 -0,74 -33,17 Tekfen Holding 14,31 0,07 -12,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,57 -1,05 -24,13 Temapol Polimer Plastik 15,18 -1,36 32,00 TGS Dış Ticaret 15,21 -3,67 19,67 Tofaş Oto. Fab. 48,04 -0,12 55,41 Torunlar GMYO 3,75 -0,27 -3,85 Trabzon Liman 27,32 0,07 -14,94 Trabzonspor Sportif 3,18 -1,24 30,33 Trend GMYO 6,50 0,15 -48,29 TSKB GMYO 3,31 1,22 -31,42 Tuğçelik 12,82 -1,16 58,66 Tukaş 6,81 1,79 -29,72 Turcas Petrol 3,52 -0,28 -27,42 Tureks Turizm Taşımacılık 11,15 1,73 Turkcell 15,55 0,06 1,65 Tümosan Motor ve Traktör 16,59 -0,36 17,91 Tüpraş 108,90 -0,27 0,83 Türk Hava Yolları 12,37 0,90 -4,18 Türk İlaç Serum 14,18 0,78 Türk Prysmian Kablo 14,87 -0,60 23,28 Türk Telekom 7,20 -0,14 -11,02 Türk Traktör 160,60 0,19 -5,73 Türker Proje Gayrimenkul 146,20 1,18 29,50 Türkiye Sigorta 5,08 -0,20 -17,77 Ufuk Yatırım 21,00 5,00 56,72 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 2,50 -3,30 Ulusoy Elektrik 51,40 0,69 0,10 Ulusoy Un Sanayi 5,41 0,74 6,32 Umpaş Holding 1,20 0,00 -54,02 Uşak Seramik 1,79 -1,10 -23,50 Utopya Turizm 21,00 -2,33 -45,88 Uzertaş Boya 30,90 0,00 -45,41 Ülker Bisküvi 19,49 0,21 -12,67 Ünlü Yatırım Holding 5,20 0,58 Vakıf Fin. Kir. 8,18 -0,24 140,02 Vakıf GMYO 1,50 2,04 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,31 0,32 -14,27 Vakıflar Bankası 3,46 0,00 -26,54 Vakko Tekstil 10,24 -0,10 63,41 Vanet Gıda 6,41 -2,58 -17,08 VBT Yazılım 22,82 3,54 Verusa Holding 50,90 -0,68 12,91 Verusaturk Girisim 21,98 -0,09 68,45 Vestel 28,50 -0,07 45,95 Vestel Beyaz Eşya 49,68 -1,43 32,92 Viking Kağıt 6,65 -0,75 -26,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,49 0,81 -16,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,08 0,25 -11,36 Yataş 13,99 0,65 -3,18 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,54 0,28 -19,55 Yeni Gimat GMYO 15,80 -0,44 36,30 Yeo Teknoloji 51,80 9,93 Yeşil GMYO 1,01 0,00 -26,81 Yeşil Yapı 1,20 0,00 -34,78 Yeşil Yatırım Holding 2,25 0,45 -47,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.127,70 -28,67 Yonga Mobilya 20,50 -0,10 -31,18 Yükselen Çelik 5,14 0,39 -1,76 Yünsa 13,65 3,17 -1,74 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,62 0,62 -35,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler