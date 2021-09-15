Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.206,00
|-0,64
|-25,42
|İş Bankası (C)
|5,41
|0,00
|-20,36
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,98
|0,34
|-22,80
|İş Girişim
|8,40
|1,57
|-55,67
|İş GMYO
|1,83
|0,55
|-27,95
|İş Y. Men. Değ.
|14,19
|0,28
|-14,50
|İş Yat. Ort.
|2,71
|-0,37
|-19,42
|İşbir Holding
|72,15
|-3,80
|34,41
|Işık Plastik
|8,90
|-9,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|0,00
|-20,18
|İttifak Holding
|1,44
|-0,69
|-35,43
|İz Hayvancılık Tarım
|17,96
|0,06
|-0,22
|İzmir Demir Çelik
|2,49
|-0,40
|-24,76
|İzmir Fırça
|6,81
|0,74
|22,48
|Jantsa Jant Sanayi
|67,85
|2,34
|63,70
|Kafein Yazılım
|23,82
|0,08
|11,62
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,36
|1,48
|Kaplamin
|25,00
|-1,26
|-26,04
|Kardemir (A)
|6,44
|0,16
|8,24
|Kardemir (B)
|6,39
|-0,16
|21,25
|Kardemir (D)
|7,10
|0,42
|22,84
|Karel Elektronik
|8,87
|-1,33
|31,91
|Karsan Otomotiv
|3,67
|0,00
|12,92
|Karsu Tekstil
|8,94
|-1,97
|4,56
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,94
|-0,40
|Kartonsan
|49,68
|-0,08
|-47,53
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|0,00
|-15,72
|Kent Gıda
|196,90
|0,00
|-44,63
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|0,91
|-32,37
|Kervan Gıda
|16,02
|0,19
|22,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|-1,89
|-58,73
|Kiler GMYO
|1,87
|0,00
|-25,50
|Kızılbük GYO
|24,68
|1,06
|Klimasan Klima
|10,43
|-0,67
|23,61
|Koç Holding
|22,54
|0,54
|10,21
|Konfrut Gıda
|3,98
|-1,73
|-5,80
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,40
|-0,97
|181,36
|Konya Çimento
|892,20
|-0,31
|-21,04
|Koray GMYO
|7,02
|-0,28
|57,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,32
|2,26
|62,83
|Koza Altın
|100,60
|0,20
|4,03
|Koza Madencilik
|15,97
|-0,99
|3,10
|Körfez GMYO
|5,43
|0,93
|-6,38
|Kristal Kola
|1,39
|0,00
|-54,50
|Kron Telekomünikasyon
|35,58
|1,31
|-3,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|186,00
|1,09
|18,25
|Kuyas Yatırım
|2,87
|1,77
|24,78
|Kütahya Porselen
|58,20
|0,61
|15,36
|Kütahya Şeker Fabrikası
|70,10
|-9,96
|Lider Faktoring
|3,13
|1,29
|-8,21
|Link Bilgisayar
|30,00
|-0,66
|-5,05
|Logo Yazılım
|41,94
|2,79
|34,68
|Lokman Hekim Sağlık
|10,70
|-0,09
|49,27
|Lüks Kadife
|45,90
|-0,56
|59,31
|Makina Takım
|3,07
|0,33
|-9,97
|Manas Enerji Yönetimi
|16,95
|-3,47
|Marka Yatırım Holding
|4,83
|-1,43
|-24,88
|Marmaris Altınyunus
|170,20
|-0,47
|53,20
|Marshall
|253,70
|-3,72
|-17,28
|Martı GMYO
|1,16
|0,00
|-54,57
|Martı Otel
|1,87
|-0,53
|-12,21
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,94
|-4,05
|Mavi Giyim
|64,10
|9,67
|24,20
|Mazhar Zorlu Holding
|34,56
|0,23
|9,78
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,74
|-0,46
|Mega Polietilen
|5,86
|5,97
|-23,50
|Menderes Tekstil
|2,34
|2,18
|-24,27
|Mercan Kimya
|11,06
|-0,36
|Merit Turizm
|15,65
|0,32
|51,07
|Merko Gıda
|5,16
|0,39
|-40,28
|Metemtur Yatırım
|3,55
|1,14
|-56,09
|Metro Holding
|1,45
|1,40
|-30,29
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,68
|0,00
|-7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,92
|-1,54
|-17,60
|Migros Ticaret
|33,36
|0,24
|-22,06
|Milpa
|3,98
|0,76
|-13,48
|Mistral GMYO
|4,89
|-2,78
|3,82
|MLP Sağlık
|26,88
|-0,81
|35,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|1,69
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,10
|-0,56
|-40,08
|Mondi Tire Kutsan
|8,36
|-0,59
|10,00
|Nasmed Egepol
|6,52
|-2,54
|Naturel Enerji
|37,14
|0,05
|4,60
|Naturelgaz
|7,92
|0,76
|Net Holding
|4,32
|-2,92
|25,95
|Netaş Telekom.
|17,26
|0,52
|-38,53
|Niğbaş Niğde Beton
|11,40
|-1,30
|-78,08
|Nuh Çimento
|34,56
|0,00
|-28,04
|Nurol GMYO
|17,94
|-0,33
|146,09
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,37
|-49,37
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,75
|-6,87
|Orge Enerji Elektrik
|6,25
|-0,16
|35,50
|Orma Orman Mahsulleri
|27,98
|0,00
|90,08
|Osmanlı Menkul
|27,10
|0,07
|-12,13
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|-0,43
|-16,84
|Otokar
|321,50
|-0,99
|5,66
|Oyak Çimento
|6,60
|0,15
|-24,83
|Oyak Yat. Ort.
|6,95
|0,29
|0,69
|Oyak Yatırım Menkul
|24,10
|0,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,27
|10,00
|33,12
|Özak GMYO
|4,83
|0,00
|-5,29
|Özbal Çelik Boru
|15,25
|0,53
|132,82
|Özderici GMYO
|1,60
|-0,62
|-27,93
|Özerden Plastik
|7,44
|-0,27
|-17,33
|Pamel Elektrik
|47,62
|-3,80
|123,36
|Panora GMYO
|6,71
|-0,74
|13,87
|Papilon Savunma
|14,13
|0,57
|-37,86
|Park Elek.Madencilik
|4,68
|-0,21
|-12,85
|Parsan
|28,12
|0,50
|15,72
|Pegasus
|67,20
|-1,18
|-9,92
|Peker GMYO
|1,01
|1,00
|-56,82
|Penguen Gıda
|3,13
|0,64
|-38,02
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|125,00
|-0,40
|Pera GMYO
|1,48
|-0,67
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,16
|0,26
|26,36
|Petkim
|6,17
|-0,32
|23,90
|Petrokent Turizm
|1.959,80
|0,50
|116,22
|Pınar Et ve Un
|16,92
|-0,06
|-22,68
|Pınar Su
|8,15
|-0,85
|9,69
|Pınar Süt
|16,97
|0,30
|-24,74
|Plastikkart
|19,30
|0,05
|33,56
|Polisan Holding
|2,82
|0,36
|-26,65
|Politeknik Metal
|349,60
|-0,96
|-13,83
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|0,75
|-26,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,90
|0,00
|-45,81
|QNB Finansbank
|38,60
|0,05
|-45,13
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,27
|0,16
|Ral Yatırım Holding
|4,02
|-0,50
|-9,46
|Ray Sigorta
|9,56
|-0,31
|-38,12
|Reysaş GMYO
|3,05
|1,67
|-5,92
|Reysaş Lojistik
|4,74
|2,82
|-8,39
|Rhea Girişim
|1,98
|-0,50
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|14,69
|-1,01
|7,15
|Royal Halı
|3,35
|0,00
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|24,10
|4,15
|-20,41
|Sabancı Holding
|9,84
|0,51
|-10,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,10
|0,12
|-25,55
|Sanel Mühendislik
|5,07
|1,60
|48,25
|Sanifoam Sünger
|23,96
|0,00
|76,18
|Sanko Pazarlama
|9,77
|-0,20
|5,42
|Saray Matbaacılık
|4,27
|-0,23
|-51,31
|Sarkuysan
|12,63
|-0,71
|45,22
|Sasa Polyester
|27,18
|0,00
|81,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,10
|0,00
|171,45
|Sekuro Plastik
|22,34
|4,39
|60,03
|Selçuk Ecza Deposu
|9,03
|0,67
|-32,77
|Selçuk Gıda
|5,80
|-2,85
|16,47
|Selva Gıda Sanayi
|8,27
|-9,91
|Senkron Güvenlik
|25,30
|0,32
|-3,66
|Serve Film Prodüksiyon
|13,30
|-1,12
|-16,87
|Servet GMYO
|70,20
|-0,99
|-10,46
|Seyitler Kimya
|21,08
|-1,31
|56,57
|Silverline Endüstri
|5,56
|-1,59
|-35,35
|Sinpaş GMYO
|4,23
|0,00
|1,20
|Smartiks Yazılım
|5,65
|-0,53
|-36,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,22
|-0,77
|-11,83
|Söktaş
|2,82
|0,00
|-13,25
|Sönmez Filament
|37,72
|-0,21
|-46,27
|Sönmez Pamuklu
|13,62
|0,00
|-43,25
|Sumaş Suni Tahta
|92,00
|-0,76
|80,35
|Şeker Fin. Kir.
|5,30
|0,38
|-17,19
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-31,13
|Şişe Cam
|8,58
|0,94
|19,84
|Şok Marketler Ticaret
|12,39
|0,32
|-0,72
|T. Halk Bankası
|4,73
|0,85
|-14,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,98
|0,87
|-32,45
|T.S.K.B.
|1,28
|0,00
|-26,71
|T.Tuborg
|17,04
|0,00
|-3,90
|Taç Tarım Ürünleri
|27,92
|3,79
|165,15
|Tat Gıda
|8,92
|1,83
|-22,85
|TAV Havalimanları
|22,66
|-0,61
|6,38
|Taze Kuru Gıda
|198,10
|-0,45
|-8,41
|Tek-Art Turizm
|1,36
|-0,73
|-32,67
|Tekfen Holding
|14,37
|0,21
|-12,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,84
|0,59
|-21,01
|Temapol Polimer Plastik
|15,20
|-0,78
|32,17
|TGS Dış Ticaret
|16,52
|-4,62
|29,98
|Tofaş Oto. Fab.
|47,96
|-0,87
|55,15
|Torunlar GMYO
|3,75
|-1,32
|-3,85
|Trabzon Liman
|27,56
|1,25
|-14,20
|Trabzonspor Sportif
|3,30
|0,00
|35,25
|Trend GMYO
|6,52
|-0,91
|-48,13
|TSKB GMYO
|3,28
|-1,20
|-32,04
|Tuğçelik
|13,11
|-1,65
|62,25
|Tukaş
|6,73
|0,00
|-30,55
|Turcas Petrol
|3,60
|0,00
|-25,77
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,04
|1,66
|Turkcell
|15,75
|-0,57
|2,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,75
|0,06
|19,05
|Tüpraş
|108,10
|1,31
|0,09
|Türk Hava Yolları
|12,36
|-0,64
|-4,26
|Türk İlaç Serum
|14,48
|0,00
|Türk Prysmian Kablo
|14,78
|0,14
|22,53
|Türk Telekom
|7,31
|-0,41
|-9,66
|Türk Traktör
|162,70
|0,37
|-4,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|147,00
|-2,00
|30,20
|Türkiye Sigorta
|5,12
|-0,19
|-17,13
|Ufuk Yatırım
|20,74
|1,97
|54,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,05
|-2,17
|-4,48
|Ulusoy Elektrik
|51,35
|0,69
|0,00
|Ulusoy Un Sanayi
|5,49
|-0,90
|7,89
|Umpaş Holding
|1,22
|0,00
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,84
|1,10
|-21,37
|Utopya Turizm
|21,98
|-0,09
|-43,35
|Uzertaş Boya
|29,10
|-7,03
|-48,59
|Ülker Bisküvi
|19,41
|0,26
|-13,03
|Ünlü Yatırım Holding
|5,27
|1,54
|Vakıf Fin. Kir.
|8,25
|0,12
|142,08
|Vakıf GMYO
|1,49
|0,00
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,38
|0,16
|-13,32
|Vakıflar Bankası
|3,48
|0,29
|-26,11
|Vakko Tekstil
|10,34
|0,19
|65,01
|Vanet Gıda
|6,44
|4,04
|-16,69
|VBT Yazılım
|22,20
|-2,55
|Verusa Holding
|51,70
|-0,19
|14,68
|Verusaturk Girisim
|22,20
|-0,36
|70,14
|Vestel
|28,46
|-0,14
|45,74
|Vestel Beyaz Eşya
|49,96
|1,63
|33,66
|Viking Kağıt
|6,81
|-1,45
|-24,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,49
|0,40
|-16,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,34
|-1,28
|-10,64
|Yataş
|13,94
|0,14
|-3,53
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,56
|-0,56
|-19,09
|Yeni Gimat GMYO
|16,49
|2,42
|42,25
|Yeo Teknoloji
|41,28
|-3,64
|Yeşil GMYO
|1,01
|-0,98
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,22
|0,83
|-33,70
|Yeşil Yatırım Holding
|2,27
|-1,73
|-46,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.400,00
|3,63
|-26,92
|Yonga Mobilya
|20,98
|-0,85
|-29,57
|Yükselen Çelik
|5,19
|0,97
|-0,80
|Yünsa
|13,23
|9,98
|-4,76
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,65
|0,61
|-34,76
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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