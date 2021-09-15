Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.206,00 -0,64 -25,42 İş Bankası (C) 5,41 0,00 -20,36 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,98 0,34 -22,80 İş Girişim 8,40 1,57 -55,67 İş GMYO 1,83 0,55 -27,95 İş Y. Men. Değ. 14,19 0,28 -14,50 İş Yat. Ort. 2,71 -0,37 -19,42 İşbir Holding 72,15 -3,80 34,41 Işık Plastik 8,90 -9,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 0,00 -20,18 İttifak Holding 1,44 -0,69 -35,43 İz Hayvancılık Tarım 17,96 0,06 -0,22 İzmir Demir Çelik 2,49 -0,40 -24,76 İzmir Fırça 6,81 0,74 22,48 Jantsa Jant Sanayi 67,85 2,34 63,70 Kafein Yazılım 23,82 0,08 11,62 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,36 1,48 Kaplamin 25,00 -1,26 -26,04 Kardemir (A) 6,44 0,16 8,24 Kardemir (B) 6,39 -0,16 21,25 Kardemir (D) 7,10 0,42 22,84 Karel Elektronik 8,87 -1,33 31,91 Karsan Otomotiv 3,67 0,00 12,92 Karsu Tekstil 8,94 -1,97 4,56 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,94 -0,40 Kartonsan 49,68 -0,08 -47,53 Katmerciler Ekipman 1,46 0,00 -15,72 Kent Gıda 196,90 0,00 -44,63 Kerevitaş Gıda 4,45 0,91 -32,37 Kervan Gıda 16,02 0,19 22,28 Kervansaray Yat. Holding 0,52 -1,89 -58,73 Kiler GMYO 1,87 0,00 -25,50 Kızılbük GYO 24,68 1,06 Klimasan Klima 10,43 -0,67 23,61 Koç Holding 22,54 0,54 10,21 Konfrut Gıda 3,98 -1,73 -5,80 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,40 -0,97 181,36 Konya Çimento 892,20 -0,31 -21,04 Koray GMYO 7,02 -0,28 57,75 Kordsa Teknik Tekstil 25,32 2,26 62,83 Koza Altın 100,60 0,20 4,03 Koza Madencilik 15,97 -0,99 3,10 Körfez GMYO 5,43 0,93 -6,38 Kristal Kola 1,39 0,00 -54,50 Kron Telekomünikasyon 35,58 1,31 -3,42 Kuştur Kuşadası Turizm 186,00 1,09 18,25 Kuyas Yatırım 2,87 1,77 24,78 Kütahya Porselen 58,20 0,61 15,36 Kütahya Şeker Fabrikası 70,10 -9,96 Lider Faktoring 3,13 1,29 -8,21 Link Bilgisayar 30,00 -0,66 -5,05 Logo Yazılım 41,94 2,79 34,68 Lokman Hekim Sağlık 10,70 -0,09 49,27 Lüks Kadife 45,90 -0,56 59,31 Makina Takım 3,07 0,33 -9,97 Manas Enerji Yönetimi 16,95 -3,47 Marka Yatırım Holding 4,83 -1,43 -24,88 Marmaris Altınyunus 170,20 -0,47 53,20 Marshall 253,70 -3,72 -17,28 Martı GMYO 1,16 0,00 -54,57 Martı Otel 1,87 -0,53 -12,21 Matriks Bilgi Dağıtım 36,94 -4,05 Mavi Giyim 64,10 9,67 24,20 Mazhar Zorlu Holding 34,56 0,23 9,78 Meditera Tıbbi Malzeme 38,74 -0,46 Mega Polietilen 5,86 5,97 -23,50 Menderes Tekstil 2,34 2,18 -24,27 Mercan Kimya 11,06 -0,36 Merit Turizm 15,65 0,32 51,07 Merko Gıda 5,16 0,39 -40,28 Metemtur Yatırım 3,55 1,14 -56,09 Metro Holding 1,45 1,40 -30,29 Metro Petrol ve Tesisleri 2,68 0,00 -7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,92 -1,54 -17,60 Migros Ticaret 33,36 0,24 -22,06 Milpa 3,98 0,76 -13,48 Mistral GMYO 4,89 -2,78 3,82 MLP Sağlık 26,88 -0,81 35,28 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 1,69 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,10 -0,56 -40,08 Mondi Tire Kutsan 8,36 -0,59 10,00 Nasmed Egepol 6,52 -2,54 Naturel Enerji 37,14 0,05 4,60 Naturelgaz 7,92 0,76 Net Holding 4,32 -2,92 25,95 Netaş Telekom. 17,26 0,52 -38,53 Niğbaş Niğde Beton 11,40 -1,30 -78,08 Nuh Çimento 34,56 0,00 -28,04 Nurol GMYO 17,94 -0,33 146,09 Odaş Elektrik 1,48 1,37 -49,37 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,75 -6,87 Orge Enerji Elektrik 6,25 -0,16 35,50 Orma Orman Mahsulleri 27,98 0,00 90,08 Osmanlı Menkul 27,10 0,07 -12,13 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 -0,43 -16,84 Otokar 321,50 -0,99 5,66 Oyak Çimento 6,60 0,15 -24,83 Oyak Yat. Ort. 6,95 0,29 0,69 Oyak Yatırım Menkul 24,10 0,33 Oylum Sınai Yatırımlar 6,27 10,00 33,12 Özak GMYO 4,83 0,00 -5,29 Özbal Çelik Boru 15,25 0,53 132,82 Özderici GMYO 1,60 -0,62 -27,93 Özerden Plastik 7,44 -0,27 -17,33 Pamel Elektrik 47,62 -3,80 123,36 Panora GMYO 6,71 -0,74 13,87 Papilon Savunma 14,13 0,57 -37,86 Park Elek.Madencilik 4,68 -0,21 -12,85 Parsan 28,12 0,50 15,72 Pegasus 67,20 -1,18 -9,92 Peker GMYO 1,01 1,00 -56,82 Penguen Gıda 3,13 0,64 -38,02 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 125,00 -0,40 Pera GMYO 1,48 -0,67 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,16 0,26 26,36 Petkim 6,17 -0,32 23,90 Petrokent Turizm 1.959,80 0,50 116,22 Pınar Et ve Un 16,92 -0,06 -22,68 Pınar Su 8,15 -0,85 9,69 Pınar Süt 16,97 0,30 -24,74 Plastikkart 19,30 0,05 33,56 Polisan Holding 2,82 0,36 -26,65 Politeknik Metal 349,60 -0,96 -13,83 Prizma Press Matbaacılık 4,05 0,75 -26,09 QNB Finans Fin. Kir. 67,90 0,00 -45,81 QNB Finansbank 38,60 0,05 -45,13 QUA Granite Hayal Yapı 12,27 0,16 Ral Yatırım Holding 4,02 -0,50 -9,46 Ray Sigorta 9,56 -0,31 -38,12 Reysaş GMYO 3,05 1,67 -5,92 Reysaş Lojistik 4,74 2,82 -8,39 Rhea Girişim 1,98 -0,50 -46,77 Rodrigo Tekstil 14,69 -1,01 7,15 Royal Halı 3,35 0,00 -2,62 RTA Laboratuvarları 24,10 4,15 -20,41 Sabancı Holding 9,84 0,51 -10,76 Safkar Ege Soğutmacılık 8,10 0,12 -25,55 Sanel Mühendislik 5,07 1,60 48,25 Sanifoam Sünger 23,96 0,00 76,18 Sanko Pazarlama 9,77 -0,20 5,42 Saray Matbaacılık 4,27 -0,23 -51,31 Sarkuysan 12,63 -0,71 45,22 Sasa Polyester 27,18 0,00 81,39 Say Yenilenebilir Enerji 23,10 0,00 171,45 Sekuro Plastik 22,34 4,39 60,03 Selçuk Ecza Deposu 9,03 0,67 -32,77 Selçuk Gıda 5,80 -2,85 16,47 Selva Gıda Sanayi 8,27 -9,91 Senkron Güvenlik 25,30 0,32 -3,66 Serve Film Prodüksiyon 13,30 -1,12 -16,87 Servet GMYO 70,20 -0,99 -10,46 Seyitler Kimya 21,08 -1,31 56,57 Silverline Endüstri 5,56 -1,59 -35,35 Sinpaş GMYO 4,23 0,00 1,20 Smartiks Yazılım 5,65 -0,53 -36,23 Sodaş Sodyum Sanayii 23,22 -0,77 -11,83 Söktaş 2,82 0,00 -13,25 Sönmez Filament 37,72 -0,21 -46,27 Sönmez Pamuklu 13,62 0,00 -43,25 Sumaş Suni Tahta 92,00 -0,76 80,35 Şeker Fin. Kir. 5,30 0,38 -17,19 Şekerbank 1,04 0,00 -31,13 Şişe Cam 8,58 0,94 19,84 Şok Marketler Ticaret 12,39 0,32 -0,72 T. Halk Bankası 4,73 0,85 -14,93 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,98 0,87 -32,45 T.S.K.B. 1,28 0,00 -26,71 T.Tuborg 17,04 0,00 -3,90 Taç Tarım Ürünleri 27,92 3,79 165,15 Tat Gıda 8,92 1,83 -22,85 TAV Havalimanları 22,66 -0,61 6,38 Taze Kuru Gıda 198,10 -0,45 -8,41 Tek-Art Turizm 1,36 -0,73 -32,67 Tekfen Holding 14,37 0,21 -12,38 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,84 0,59 -21,01 Temapol Polimer Plastik 15,20 -0,78 32,17 TGS Dış Ticaret 16,52 -4,62 29,98 Tofaş Oto. Fab. 47,96 -0,87 55,15 Torunlar GMYO 3,75 -1,32 -3,85 Trabzon Liman 27,56 1,25 -14,20 Trabzonspor Sportif 3,30 0,00 35,25 Trend GMYO 6,52 -0,91 -48,13 TSKB GMYO 3,28 -1,20 -32,04 Tuğçelik 13,11 -1,65 62,25 Tukaş 6,73 0,00 -30,55 Turcas Petrol 3,60 0,00 -25,77 Tureks Turizm Taşımacılık 11,04 1,66 Turkcell 15,75 -0,57 2,96 Tümosan Motor ve Traktör 16,75 0,06 19,05 Tüpraş 108,10 1,31 0,09 Türk Hava Yolları 12,36 -0,64 -4,26 Türk İlaç Serum 14,48 0,00 Türk Prysmian Kablo 14,78 0,14 22,53 Türk Telekom 7,31 -0,41 -9,66 Türk Traktör 162,70 0,37 -4,50 Türker Proje Gayrimenkul 147,00 -2,00 30,20 Türkiye Sigorta 5,12 -0,19 -17,13 Ufuk Yatırım 20,74 1,97 54,78 Ulaşlar Turizm Yat. 4,05 -2,17 -4,48 Ulusoy Elektrik 51,35 0,69 0,00 Ulusoy Un Sanayi 5,49 -0,90 7,89 Umpaş Holding 1,22 0,00 -53,26 Uşak Seramik 1,84 1,10 -21,37 Utopya Turizm 21,98 -0,09 -43,35 Uzertaş Boya 29,10 -7,03 -48,59 Ülker Bisküvi 19,41 0,26 -13,03 Ünlü Yatırım Holding 5,27 1,54 Vakıf Fin. Kir. 8,25 0,12 142,08 Vakıf GMYO 1,49 0,00 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,38 0,16 -13,32 Vakıflar Bankası 3,48 0,29 -26,11 Vakko Tekstil 10,34 0,19 65,01 Vanet Gıda 6,44 4,04 -16,69 VBT Yazılım 22,20 -2,55 Verusa Holding 51,70 -0,19 14,68 Verusaturk Girisim 22,20 -0,36 70,14 Vestel 28,46 -0,14 45,74 Vestel Beyaz Eşya 49,96 1,63 33,66 Viking Kağıt 6,81 -1,45 -24,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,49 0,40 -16,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,34 -1,28 -10,64 Yataş 13,94 0,14 -3,53 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,56 -0,56 -19,09 Yeni Gimat GMYO 16,49 2,42 42,25 Yeo Teknoloji 41,28 -3,64 Yeşil GMYO 1,01 -0,98 -26,81 Yeşil Yapı 1,22 0,83 -33,70 Yeşil Yatırım Holding 2,27 -1,73 -46,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.400,00 3,63 -26,92 Yonga Mobilya 20,98 -0,85 -29,57 Yükselen Çelik 5,19 0,97 -0,80 Yünsa 13,23 9,98 -4,76 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,65 0,61 -34,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri İngiltere'nin Türkiye'yi perşembe günü "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler